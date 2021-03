Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 19 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día viernes 19 de marzo del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del viernes 19 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Benito Juarez

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a describir costumbres, tradiciones, celebraciones y conmemoraciones del lugar donde vives y como han cambiado con el paso del tiempo.

¿Qué hacemos?

En esta sesión recordarás a uno de los personajes más importantes de la historia de nuestro país, se trata nada más y nada menos que del “Benemérito de las Américas”, Don Benito Juárez García, que fue uno de los presidentes más importantes que ha tenido nuestro país.

En los libros de historia hay mucha información sobre él, pero en esta sesión además de recordarlo, conmemorarás el natalicio de Benito Juárez.

¿Recuerdas qué es conmemorar?

Conmemorar es recordar un suceso o a un personaje histórico con una ceremonia, homenaje o celebración.

La palabra conmemorar, es una palabra nueva que viene en la página 33 de tu libro de texto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/33

Durante esta sesión, vas a hacer un recorrido histórico sobre la vida de Benito Juárez, pero desde las manifestaciones artísticas.

¿Has visto alguna pintura, mural o escultura de Benito Juárez?

Pues eso es una manifestación artística, es la manera que alguien tiene de demostrar, comunicar o expresar sus ideas o sentimientos, es la manera en que una persona comparte con otras lo que piensa o siente. Pueden compartir lo que piensan sobre los eventos históricos y de los personajes importantes que han hecho acciones por el país.

Lee con atención:

Los murales, las pinturas y las esculturas son manifestaciones de arte que pretenden trasmitir ideas, sentimientos y emociones a las personas cuando alguien es admirado.

Puedes encontrarlas en los museos, galerías, edificios de gobierno, hasta en las calles.

Si observas el lugar donde vives, encontrarás un monumento a un personaje importante, una pintura o un mural.

Benito Juárez es uno de los personajes más importantes en la historia de nuestro país.

Lo han plasmado diferentes artistas en pinturas y murales.

¿Sabes que es un mural?

Un mural, es una pintura en las paredes de algún edificio, es aquel que se elabora sobre una pared. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha elegido a los muros o paredes para expresar lo que piensa o imagina.

En nuestro país tenemos grandes muralistas, por ejemplo, Rufino Tamayo, uno de los pintores mexicanos más reconocidos a nivel mundial. El a lo largo del siglo XX, se expresó a través del color, la perspectiva, la armonía y la textura. Sus murales se encuentran en el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Antropología y el Conservatorio Nacional de Música en México, así como en otras partes del mundo.

La siguiente pintura, la realizó en el Colegio Nacional y lleva por nombre, Homenaje a Juárez en 1932.

¿Qué observas en la imagen?

Rufino Tamayo era también hijo de indios zapotecos, como lo fue Benito Juárez, por lo que dedicó un homenaje al presidente nacido en Oaxaca, en un pequeño lienzo de 60 X 75 cm que resume su admiración al héroe nacional.

Observa el siguiente video, en donde se habla de Benito Juárez cuando era niño.

Benito Juárez.

Como ya viste, Benito Juárez nació en Oaxaca y era indígena zapoteco, cuando era niño era difícil ir a la escuela, no como ahora que todas las niñas y los niños tienen derecho a asistir a una escuela. En ese tiempo los indígenas difícilmente podían asistir a la escuela, pero Benito Juárez demostró que tenía gran inteligencia, que era una persona muy dedicada a sus estudios, logrando así, terminar la carrera de abogado.

Observa el siguiente grabado, en el cual se representa a Juárez visitando una prisión para defender a otros indígenas. Este grabado fue elaborado por la artista Fanny Rabel en 1957.

El abogado de los pobres.

Un grabado es una técnica de impresión en donde se dibuja una imagen sobre una superficie rígida, se pone tinta y se imprime haciendo presión a otra superficie como papel o tela.

Como puedes apreciar, en el grabado los artistas intentan captar un momento importante de la vida de las personas.

¿Qué ves en esta imagen?

En la imagen, se puede apreciar a una persona que representa a Benito Juárez en su época de abogado, defendiendo al pueblo indígena.

Gracias a su inteligencia y conocimiento, Benito Juárez llegó a ser diputado, después gobernador de Oaxaca y finalmente presidente de México, por esa razón, Benito Juárez es uno de los personajes más importantes de nuestra historia; tal es la importancia de lo que hizo Benito Juárez en su vida que, para homenajearlo, le han hecho muchos retratos, pinturas, esculturas, murales y grabados.

Observa el siguiente cuadro, es una pintura de Benito Juárez cuando era presidente y se encuentra con su esposa Margarita Maza. Este cuadro lo realizó José Escudero y Espronceda en 1890.

Benito Juárez y Margarita Maza.

A Benito Juárez le tocó vivir una época en México bastante complicada, imagínate, encabezó una época histórica en la que hubo muchos cambios en las leyes, llamada: la Reforma.

Reforma significa proponer acciones para cambiar o modificar algo en busca de mejorarlo. El siguiente cuadro ayudará a seguir platicando acerca de eso.

La Reforma y la caída del imperio.

¿Qué puedes observar?

El arte,como ya se mencionó, tiene características particulares, y una de ellas es esconder símbolos o imágenes que a simple vista no significan nada, pero cuando las observas con detenimiento descubres cosas inimaginables.

Pon mucha atención. Este mural lo elaboró José Clemente Orozco en 1948, se llama “La Reforma y la caída del Imperio” en él, se observa a Benito Juárez como figura principal para resaltar su importancia. Pero, también tiene pasajes de la historia importantes; por ejemplo, hay una persona acostada envuelta en algo que parecen vendas, esa figura representa la muerte de Maximiliano de Habsburgo, que vino a México a gobernar el país, porque algunas personas no querían que Benito Juárez fuera presidente de México; eso desató una lucha entre los mismos mexicanos, hasta que triunfó Benito Juárez.

¿Sabes qué significa el 57 en el gorro del soldado?

Significa el año en que se promulgó la Constitución con las Leyes de Reforma de 1857.

Continua con la sesión observando el siguiente cuadro, llamado “Juárez, símbolo de la República frente a la intervención francesa” elaborado por Antonio González Orozco en 1972. Este es uno de los murales más famosos de Benito Juárez, ya que estuvo por varios años en la portada de los libros de historia de educación primaria.

Este mural se encuentra en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México.

Juárez, Símbolo de la República frente a la intervención francesa.

En la imagen, puedes ver nuevamente a Benito Juárez enfrentando al imperio europeo. Observa que en el mural se resalta su figura, con rasgos indígenas, un gesto fuerte, con ese traje oscuro y corbata de moño, que siempre lo caracterizaron.

¿Te das cuenta de que, a través de estas expresiones artísticas, estás conociendo los acontecimientos que se dieron durante la guerra?

En la parte de arriba del mural, se pueden mirar las montañas, los batallones, algunos fuertes. A Benito Juárez lo puedes ver en el centro tomando la bandera, ¡nuestra bandera!

El cuadro representa la intervención extranjera; son dos ejércitos desiguales uno muy bien armado, con fusiles, caballos, y otro con poco armamento pobre, hecho por gente del pueblo; a ese grupo se le llamaba los chinacos.

Este cuadro es muy conocido ya que, como te comenté, estuvo en la portada de los libros de historia de quinto año de educación primaria.

Aquí se te han presentado cuadros y murales que conmemorar a Benito Juárez, pero en realidad existen innumerables esculturas que lo conmemoran; por ejemplo, el Hemiciclo a Juárez.

¿Sabes que es un hemiciclo?

Un hemiciclo es una construcción que se caracteriza por tener una forma de medio círculo, puede o no tener asientos y escaleras.

En la ciudad de México se encuentra el Hemiciclo a Juárez que fue una obra construida en 1910 por órdenes de Porfirio Díaz. Es obra del arquitecto Guillermo de Heredia, y las esculturas del italiano Alessandro Lazzerini. Está edificado con mármol.

Fue inaugurado el 18 de septiembre de 1910, como parte de los festejos del centenario de la Independencia de México.

¿Qué sensación te da cuando ves esa escultura?

Benito Juárez fue representado como un personaje importante, de esta manera, puedes darte cuenta cómo es que el arte, sirve para transmitir ideas y sensaciones.

Ideas más importantes de esta sesión.

Benito Juárez ha sido uno de los personajes históricos más importantes de nuestra historia.

El arte es una manifestación de ideas que transmite emociones e información.

Benito Juárez como todas las personas tuvo aciertos y errores, pero nadie puede negar la importancia de su obra.

Los murales, pinturas, esculturas, grabados ayudan a expresar ideas y momentos importantes de nuestro país o de las personas.

Siempre que veas un cuadro o pintura, observa los detalles para encontrar información interesante.

MATEMÁTICAS

Recordemos estrategias para sumar

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás diferentes estrategias para realizar sumas con varios sumandos.

¿Qué hacemos?

Te invito a revisar tú libro de Matemáticas, en las páginas 100, 101 y 102.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2MAA.htm?#page/100

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2MAA.htm?#page/101

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2MAA.htm?#page/102

Lee con atención el siguiente problema.

Leonardo quiere saber, cuántos carritos tiene en total.

Primero menciona que su abuelito Pepe le regalo 35 carritos y su tía Jazmín 42.

Utiliza el método de la página 102 de tu libro de Matemáticas, primero suma las decenas y después las unidades.

Apóyate en tu ábaco para hacerlo. 30 más 40 es igual a setenta.

Ahora suma las unidades. 2 + 5 = 7

Al final, suma los 70 más los 7.

El total de carritos que le regalaron a Leonardo, fueron 77.

Realiza las siguientes actividades.

Refugio de animales.

En la siguiente actividad se desea saber la cantidad de perros que hay en el refugio.

Para resolver el problema, vas a seguir realizando sumas.

La estrategia que vas a utilizar es la de los números amigables. Recuerda que los números amigables son tablitas que tienen una decena.

Primero pon 16 perros, representándolos con las fichas azules; y ahora 28, utilizando fichas rojas.

Ahora cuenta de 10 en 10 y al final las fichas que te sobren 10, 20, 30, 40, más cuatro restantes.

Peceras.

Ahora se quiere saber, cuántos peces tiene el tío Carlos. Realiza las operaciones con el método de la recta numérica.

El tío Carlos tiene tres peceras, la primera tiene 34 peces, la segunda 24 y la tercera 17.

Si aprendiste bien el método de la recta numérica, habrás obtenido un total de 75 peces en la pecera.

Bicicletas.

En esta actividad se desea saber cuántas bicicletas se tienen que reparar. Utiliza el método de números amigables y la estrategia de sumar primero las decenas y después las unidades, para encontrar el total de bicicletas que se tienen que reparar.

La primera será los números amigables. Utiliza tus tablitas.

Primero coloca quince bicicletas y represéntalas con fichas rojas. Ahora coloca fichas azules, con las cuales representes otras 22 bicicletas; al final con fichas verdes representa 18 bicicletas más.

Ya que terminaste de colocarlas, cuenta de diez en diez 10, 20, 30, 40, 50.

Y ahora por unidad 51, 52, 53, 54 y 55.

Comprueba si con cualquiera de los tres métodos te da el mismo resultado. Si es lo mismo, vas a tener en total 55 bicicletas.

Observa que en la siguiente imagen se expresa que primero se sumaron las decenas, después las unidades y después los resultados de ambas.

Al realizar las operaciones con cualquiera de los dos métodos, obtendrás el mismo resultado.

En la sesión de hoy, repasaste tres métodos diferentes para realizar sumas con diferentes sumandos.

¿Cuál te gusto más? Platícale a tu maestro o maestra por qué

Continúa practicando y utilizando el método que más te guste. Recuerda que cualquiera de los tres métodos, llega al mismo resultado.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

ARTES

Alex Mercado y el piano de jazz

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a escuchar y experimentar sonidos con diferentes timbres, duraciones y ritmos, e identificarás la fuente que los emite.

¿Qué hacemos?

En esta sesión conocerás, ¿Qué es el piano? A través de Alex Mercado y el piano de jazz.

Lee con atención la trayectoria de Alex Mercado y el piano de jazz.

Pianista, compositor y arreglista de la escena jazzística mexicana. Líder de la agrupación Alex mercado Trío. Su labor como ejecutante de jazz ha sido extensa tanto en México como en el extranjero, colaborando con artistas como Antonio Sánchez, Miguel Zenón, Brian Lynch, Magos Herrera, J.D. Walter, Vaughn Roberts, Troy Millard, Louise Phelan, Jonathan Arons, Tyler Mitchell y Marc Osterer, así como los principales representantes de la escena de jazz mexicana como Agustin Bernal, Luri Molina, Diego Maroto, Aaron Cruz, Alexandre Kautz y Gabriel Puentes.

¿Qué es el piano?

El piano es un instrumento musical armónico clasificado como instrumento de percusión y de cuerdas percutidas por el sistema de clasificación tradicional, y según la clasificación de Hornbostel-Sachs es un cordófono simple. El músico que toca el piano se llama pianista.

Lee con atención lo que Gaby y Rodrigo te quieren explicar.

El Ritmo.

GABY: ¡Qué bueno que llegaron! Estamos ensayando, pero no conseguimos coordinar nuestro pulso.

RODRIGO: ¿Se te ocurre alguna solución?

GABY: ¡Ya sé! Vamos a ocupar un cencerro. Este instrumento es de metal y una de sus funciones es marcar el pulso en un grupo.

RODRIGO: Oye Gaby, ¿Qué te parece si jugamos?

Estos dos personajes jugaran con el metrónomo a distintas velocidades y tú en casa seguirás los pulsos que se te comenten en este juego.

Puedes marcarlo con las palmas o con una latita.

3 velocidades metronómicas.

Ahora que ya sabes que harás, qué te parece si la persona con la que estas toca tres golpes y tú respondes con el ritmo que quieras.

Como puedes ver es un ejercicio rítmico.

¿Ves qué fácil es hacer música?

La Entonación.

En el que Anita y Vero te darán información muy importante, si gustas puedes hacer el mismo ejercicio que ellas:

Anita: ¡Hola Vero! ¡Hoy no tengo sueño! Jajajaja.

Vero: jajajaja Que bueno Anita, ¿Entonces hoy estás más que lista para nuestra práctica de entonación verdad?

Anita: ¡Sí!

Vero: Pues qué te parece si para comenzar hacemos una práctica de vocalización con la colocación de bostezo que ya conocemos.

Anita: ¡Ay sí! lo podemos hacer ahora con las sílabas, ¿Ma y Me?

Vero: ¡Muy buena idea! ¡Vamos a vocalizar! ¡Hazlo con ella!

¿Qué te parece si ahora haces la práctica de fonomimia con los grados que ya conocemos?

La persona que te acompaña con De y Fi.

¡Listas y listos! Repite después de la persona que te acompaña:

Yo de, fi (yo de fi) Yo, de, yo (yo, de, yo) Yo, de, fi, de, yo (Yo de, fi, de yo)

Yo, fi, yo (yo, fi, yo) Fi, de, fi, de, yo (Fi, de, fi, de, yo) Fi, fi, de, de, yo (Fi, fi, de, de, yo)

Ya estás lista y listo para leer el primer ejercicio de fonomimia.

¡Hazlo la primera vez con quien te acompaña y la siguiente inténtalo tú solito!

¡Sé que puedes hacerlo! ¿Lista y listo?

Yo, de, fi, de, yo, de, yo, de, fi, de, fi, de, yo, de, yo.

¡Ahora tú!

Yo, de, fi, de, yo, de, yo, de, fi, de, fi, de, yo, de, yo.

El Sketch.

Los amables.

Dos personajes se encuentran en el mismo escenario pero solo hay una silla, el conflicto comienza cuando uno de ellos se da cuenta que no hay más sillas para sentarse decide ser amable y darle la silla al otro personaje, este segundo personaje se percata de la buena acción y decide regresarle la silla al personaje 1 y así varias veces hasta que el personaje 1 saca accidentalmente una flauta y el personaje 2 sorprendido demuestra que él también tiene una y ensamblan el sonido de estos dos instrumentos haciendo una pequeña pieza.

Acto seguido otro personaje saca un instrumento más grande y el personaje contrario saca un instrumento aún más grande y vuelven a ensamblar otra pieza. El sketch termina cuando los dos personajes se hacen amigos y deciden darse su número telefónico para volver a tocar.

Curiosidades musicales.

En esta cápsula se tiene como invitada muy especial, a nuestra amiga la Pandereta. ¿Cómo estás pandereta?

PANDERETA: Hola niñas y niños, me da gusto estar acá con ustedes yo soy pandereta. Pues les cuento que estoy un poco triste.

DAVID: Por qué pandereta, ¿No eres feliz conviviendo con los otros instrumentos?

PANDERETA: Sí, me llevo muy bien con todos y vivo en armonía con mis amigos el violín y la trompeta, pero a veces siento que no sé a dónde pertenezco realmente.

DAVID: Ah, ya te entiendo. Sabes qué pandereta, nosotros vamos a ayudarte.

PANDERETA: ¿En serio? ¿Cómo pueden ayudarme?

DAVID: Mira, todos los instrumentos pertenecen a alguna de las 3 familias de instrumentos:

La familia de las cuerdas.

La familia de los alientos.

Y la familia de las percusiones.

Por ahora no podríamos ir a buscarlos, pero qué te parece si les llamamos a casa y les preguntamos.

PANDERETA: ¿De verdad harían eso por mí?

DAVID: Claro mira, el primero en la agenda es don contrabajo, llamémosle.

DON CONTRABAJO: Hola David, ¿Cómo estás?

DAVID: Hola Don contrabajo, un gusto saludarte, quiero presentarte a mi amiga Pandereta, estamos en busca de su familia, ¿Nos ayudas?

DON CONTRABAJO: Claro David, mi familia es la de las cuerdas, y todos nos parecemos mucho, la abuela viola, el sobrino violín, también la guitarra y el arpa. Todos tenemos cuerdas y se tocan ya sea con un arco, rasgando con la mano o con pequeños pellizcos. Pandereta, ¿Tú tienes cuerdas?

PANDERETA: No Don Contrabajo, yo no tengo cuerdas.

DON CONTRABAJO: Ya veo, me pareces conocida, pero creo que esta no es tu familia. Suerte Pandereta.

PANDERETA: Gracias Don Contrabajo, saludos a toda su familia.

DAVID: Muy bien Pandereta estamos cerca, continuemos con la flauta.

DOÑA FLAUTA: Hola David, ¡Cuánto tiempo!

DAVID: Hola Doña Flauta, qué gusto saludarte, te presento a Pandereta estamos buscando a la familia a la cual pertenece, ¿Nos puedes hablar de tu familia?

DOÑA FLAUTA: Claro, mi familia es la de los alientos, para sonar necesitamos que nos soplen y muchos de nosotros contamos con pequeños orificios para cambiar nuestras notas, tenemos al abuelo corno, a la prima trompeta, al oboe y al saxofón. Pandereta ¿Tú necesitas aire para sonar?

PANDERETA: No Doña Flauta yo no necesito del aire para sonar, pero me ha encantado tu familia. Un saludo a todos ellos.

DOÑA FLAUTA: Oh ya veo, eres bien recibida cuando quieras querida pandereta, mucho éxito en tu búsqueda. Adiós.

DAVID: Muy bien Pandereta creo que ya estamos a punto de dar con tu familia.

PANDERETA: ¿Tú crees David?

DAVID: Estoy seguro.

BOMBO: Hola David, ¿Qué tal?

DAVID: Hola Gemelos timbales. Quiero que conozcan a mi amiga pandereta, estamos buscando a su familia, ¿Podrían contarnos cómo son en su familia?

BOMBO: Claro. En nuestra familia somos muy ruidosos, nos encanta el ritmo y para sonar necesitamos ser agitados, tocados con baquetas o con las manos. Algunos miembros de nuestra familia son: El sobrino Ganzá, sus hermanas las maracas, el triángulo, los platillos y el tambor.

PANDERETA: ¡Oigan a mí también me encanta el ritmo, necesito ser agitada para sonar o tocada con las manos!

BOMBO: ¡Pero claro, si eres Pandereta! La abuela Marimba estará muy feliz de verte.

PANDERETA: Y yo estoy muy contenta de haberlos encontrado.

Muchas gracias a David y a tú que estas en casa, desde ahora podré sonar con ritmo y en armonía porque sé a qué familia pertenezco.

DAVID: Felicidades Pandereta, gracias a ti ya conocimos las 3 Familias de instrumentos.

Esperamos ver pronto a la pandereta para aprender más de su familia.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

VALORES

Viajando por las emociones.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a conocer las emociones básicas, así como las formas en que las utilizas para resolver situaciones del entorno y relacionarte con quienes te rodean.

¿Qué hacemos?

Comenzarás por la emoción de la ¡Sorpresa!

Observa el siguiente video, puedes verlo del minuto 4:16 al minuto 5:15

¡Sorpresa!

¿Ya te acordaste de ese momento?

La sorpresa es una emoción que dura poquito y es la más fugaz de las emociones. La sorpresa te ayuda a tener curiosidad para aprender cosas nuevas; además, se puede convertir en otra emoción, ¿Recuerdas cuál es?

Si no puedes recordarlo, ¡no te enojes! Observa el siguiente video para saber de que emoción te estoy hablando, puedes comenzar a verlo del minuto 9:48 a 12:20

El monstruo Morado.

¿Ya puedes decir qué emoción es?

¿Recuerdas esta actividad?

En el video se describe como se puede sentir e identificar la emoción del enojo.

Observa el siguiente video, en él se te hablará de esta emoción. Puedes comenzar a verlo del minuto 14:55 a 15:44 si lo quieres ver completo no hay problema.

¿Qué es el enojo y cómo se siente?

Y a ti, ¿Qué te pasa con el enojo y cómo lo expresas? Coméntalo con tu familia.

Ahora recuerda todo acerca de la emoción de la alegría.

En aquella sesión Saladín y Mujer Alegría te compartieron todo lo que sabían de esta emoción.

¿Qué puedes recordar? Platícalo con tu familia y maestros.

La alegría es una emoción básica que te ayuda a lograr cosas que quieres hacer, porque te hace confiar en ti. Tú puedes saber si estás sintiendo alegría porque tu cuerpo se siente ligero, quizás sonríes y te entusiasma ver cosas nuevas, como ¡Aprender!

Es importante decirte que, las cosas que dan alegría son diferentes para cada persona. Por ejemplo, a Saladín le da alegría montar en camello, rodar por las dunas, comer dátiles, volar en su alfombra mágica, estar con su genial familia aprendiendo a cumplir deseos.

Y a ti, ¿Qué te hace feliz y alegre? Comparte tu respuesta con tu familia.

Ya reconociste la emoción de la sorpresa, el enojo y la alegría. Ahora toca que recuerdes la emoción del miedo, para ello, te voy a pedir que hagas memoria y recuerdes la sesión en donde Verusina tuvo miedo al momento de sentir un temblor y Héctor al ver una sombra.

Verusina después de sentir el temblor, se dedicó a estudiar acerca del miedo. Eso le ayudo a entender qué es el miedo y qué podía hacer en una situación similar, por eso en aquella ocasión en donde Héctor vio una sombra, Verusina no se asustó tanto; primero ayudo a Héctor a mantener la calma y después pensó en las posibilidades de lo que en realidad podía haber originado aquella sombra.

Después de descubrir que aquella sombra en realidad había sido un pájaro, Verusina le conto a Héctor que algo similar le había ocurrido una noche, después de llegar muy casada a casa.

Ese día ella se quedo dormida y de pronto, el sonido de un gran trueno la despertó. Al voltear al sillón, creyó ver a una persona sentada. ¡Se asusto tanto, que hasta se cubrió la cara con su cobija! Lo importante de esto, es que Verusina ya sabía qué hacer en situaciones como estas; así que, respiro profundo y reflexiono acerca de que nadie podía entrar a su casa, por lo tanto, no podía ser alguien, aquello que se veía en su sillón.

Volvió a respirar, se quito la cobija de la cara, observo detenidamente y ¡Oh, sorpresa! El bulto a la que ella le daba forma de humano, en realidad era su ropa que, con las luces y las sombras, parecía que fuera una persona.

En aquella ocasión, Héctor se quedó tranquilo al saber que no era el único que sentía miedo. Los dos reflexionaron y se dieron cuenta que el miedo puede paralizarte, provocar que tu corazón lata fuerte o que tu cuerpo sude mucho a causa de esa emoción.

Es importante que reconozcas cada una de tus emociones, para que aprendas cómo puedes reaccionar y en algunos casos, cómo poder ponerte a salvo.

¿Recuerdas cuando Verusina y Saladín viajaron al interior del cuerpo, para saber cómo reaccionaba ante el miedo desde el interior y, cómo se refleja al exterior?

En el vientre pudieron ver que los intestinos presentaban un movimiento a causa de sentir la emoción. También pudieron escuchar y ver al corazón, el cual, latía con rapidez a causa del miedo. Por su parte, en el cerebro, pudieron observar que este reaccionaba para tomar decisiones que ayudarán a transformar el miedo en acciones para resolver.

Ambos estaban muy impresionados al saber que todo eso sucede dentro del cuerpo y que, además las acciones internas, se transforma en movimientos, conductas y expresiones para el exterior, pues el cuerpo se tensa y se expresa a través de los gestos y actitudes.

Recuerda que el miedo te ayuda a estar en alerta, prepara a tus músculos para correr, saltar o paralizarse.

Es muy interesante cómo se agolpa la emoción en los intestinos, cómo late el corazón y cómo el cerebro te pone en alerta para ponerte a salvo. Él sabe distinguir cuándo en realidad estás en riesgo o cuando es tú imaginación, jugándote situaciones complicadísimas.

El miedo es una emoción básica muy importante, porque su función es alertarte de un posible peligro y poder sobrevivir. Se activa en tu cuerpo para que te alejes de las cosas que pueden ser peligrosas.

Si no le tuvieras miedo a nada, seguramente estarías en un gran riesgo. Todas y todos sentimos miedo por nuestra propia seguridad. Huir, es el ejemplo de una las reacciones que se pueden presentar cuando sentimos miedo, otras reacciones pueden ser el paralizarse o atacar; depende del peligro al que te enfrentes y depende de cada persona.

Es importante que recuerdes que, el miedo también puede activarse cuando no hay ningún peligro en realidad.

Repasa todo lo que se ha dicho del miedo.

El miedo es una emoción primaria que te ayuda a alejarte del peligro. Se siente en el cuerpo cuando:

Sudas.

Abres los ojos muy grandes.

El corazón te late muy rápido.

Se te para el cabello.

Cuando hay un peligro, te motiva a huir o a defenderte.

Continúa aprendiendo de las emociones.

La siguiente emoción tiene que ver con los olores desagradables.

¿Sabes de que emoción se trata?

En una de las sesiones, Héctor y la Dra. Marasco Curati hablaron de la emoción del asco. ¿La recuerdas?

En esa sesión Héctor quiso tomar de una botella que la Dra. tenía con ella, al abrirla, Héctor se dio cuenta que lo que contenía esa botella olía muy mal. Para el fue muy desagradable, afortunadamente el olor lo puso en alerta y evito que Héctor se pusiera en riesgo.

Después del incidente Héctor considero necesario que a las botellas se les tiene que poner una etiqueta de aviso, para evitar que alguien pueda ponerse en peligro, por beber algo peligroso.

La doctora sabía que Héctor tenía razón y le explico que, justo esa la importancia de la emoción del asco, pues esta te alerta ante situaciones o sustancias toxicas.

La emoción del asco es de las más importantes, pues si la nariz de Héctor no lo hubiera detenido, quizás habría tomado cloro y habría que llevarlo al hospital.

El asco no sólo te salva de sustancias tóxicas; también te salva de las enfermedades.

¿Alguna vez has olido comida echada a perder?

¡Es horrible!

Cuando eso pasa, tu cuerpo la rechaza de inmediato. Tu asco manda una alerta que parece que dijera “¡PELIGRO, COMIDA EN MAL ESTADO!” El asco nos detiene a todas las personas y en distintas circunstancias.

El olfato es uno de los sentidos que te alerta, como en el caso del cloro que estuvo a punto de beber Héctor, o bien, en la ocasión en la que le dio un trago a una botella de perfume pensando que era jugo de fresa. El aroma era delicioso, pero el sabor era horrible porque no es para beber.

Justamente otro de los sentidos que activan el asco, es el sentido del gusto; es el que te dice a qué saben las cosas.

Por tanto, el sentido del olfato y el gusto te ayudan a no enfermarte, pero no solo eso, también te ponen en alerta ante sustancias como amoniaco, cloro, o incluso medicamentos, por lo que la emoción del asco también te alerta y te mantiene alejado de los peligros.

Hoy recordaste 5 emociones básicas: la sorpresa, el enojo, la alegría, el asco y el miedo. Aún falta una emoción muy importante: la tristeza. ¡No te la pierdas en la siguiente sesión!

Recuerda que todas las emociones te ayudan; por ello, es muy importante identificarlas y saber cómo las puedes aprovechar para estar bien.

