Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 19 de marzo

I just mentioned a few activities, but what is your favorite activity. Acabo de mencionar algunas actividades, pero, ¿Cuál es tu actividad favorita?

There are so many that I like! ¡Hay tantas que me gustan!

I like to read books. I like to tell stories and listen to them. Me gusta leer libros. Me gusta contar historias y que me las cuenten a mí.

Perfect! ¡Perfecto!

Then we are going to remember the story: The three little pigs. Entonces vamos a recordar el cuento: Los tres cerditos.

Do you remember it? ¿Lo recuerdas?

Do you remember the main parts of a tale? ¿Recuerdas las partes de un cuento?

Yes, I do! Set up, confrontation and resolution. Si, inicio, confrontación y desenlace.

Very good! ¡Muy bien!

Just in the last class we called them in a different way: Sólo que en la clase pasada los llamamos de una manera diferente:

Beginning, conflict and ending Introducción, conflicto y desenlace

First, we have the title, that’s what the name of the tale is. Primero tenemos el título, es como se llama el cuento.

In this case the title is: The three little pigs. En este caso el título es: Los tres cochinitos.

Then we have the “beginning”. That’s how the tale starts, and it’s where we get to know the characters. Después tenemos la “introducción” que es como iniciamos el cuento, y donde empezamos a conocer a los personajes.

Then we have the “conflict” which is the part where the characters start to have problems. Después tenemos el “conflicto” que es la parte del cuento en la que los personajes llegan a situaciones difíciles.

And lastly we have the “ending” which is how the tale ends and generally where the conflict gets resolved. Y por último, tenemos el “desenlace” que es la parte con la que termina el cuento y generalmente en la que se resuelve el conflicto.

¿Te parece si recuerdas cómo se describe a los cerditos?

The youngest little pig was wearing blue clothes. He was playful. El cerdito más pequeño usaba ropa azul y lo describen como juguetón.

The middle pig was wearing red clothes, and he loved music. El cerdito de en medio vestía ropa roja y le encantaba la música.

And the oldest one was wearing green clothes, he was very intelligent; he took care of his brothers. Y el mayor vestía ropa verde, era muy inteligente y cuidaba de sus hermanos.

The beginning La introducción nos habla un poco de los personajes del cuento. ¿Pusiste atención a todas las características de los personajes? Espero que sí, porque ahora vas a llenar este cuadro.

The little pig built a straw house. El pequeño cerdito construyó una casa de paja.

The middle pig built a wood house. El cerdito de en medio construyó una casa de madera.

And the oldest little pig built a brick house. Y el cerdito mayor construyó la casa de ladrillo.

Little pig, little pig, let me come in. Pequeño cerdito pequeño cerdito, déjame entrar.

No, no, by the hair of my chinny chin chin, I’ll not let you in! No, no, por más que te pongas a gritar, ¡no te dejaré pasar!

Then I will huff and I’ll puff and I will blow your straw house down! ¡Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa de paja!

And the wolf huffed and puffed, until he blew the straw house down, and the youngest little pig ran to his brother´s wood house. Y el lobo sopló y sopló hasta derrumbar la casa de paja, y el pequeño cerdito corrió a la casa de madera de su hermano.

Little pig, little pig, let me come in. Pequeño cerdito pequeño cerdito, déjame entrar.

No, no, by the hair of my chinny chin chin, I´ll not let you in! ¡No, no, por más que te pongas a gritar, jamás te dejaré pasar!

Then I will huff and I’ll puff and I will blow your wood house down. Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa de madera.

And the wolf huffed and puffed, until he blew the wood house down, and the youngest little pig and the middle little pig ran to his brother´s brick house. Y el lobo sopló y sopló hasta derrumbar la casa de madera, y el pequeño cerdito y su hermano corrieron a la casa de ladrillo de su hermano.

Little pig, little pig, let me come in. Pequeño cerdito pequeño cerdito, déjame entrar.

No, no, by the hair of my chinny chin chin, I´ll not let you in! ¡No, no, por más que te pongas a gritar, jamás te dejaré pasar!

Then I will huff and I’ll puff and I will blow your house down. Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa de ladrillos.

And the wolf huffed and puffed, and he huffed and he puffed but he couldn’t blow the brick house down. Y el lobo sopló y sopló pero no pudo derrumbar la casa de los ladrillos.

Excellent! Excelente, sigan poniendo mucha atención porque sólo nos falta

“the ending” “El final del cuento”

Can you tell us what is the correct ending of the story? ¿Pueden decirnos cuál es el final correcto del cuento?

The Wolf and the pigs became friends forever. El lobo y los cochinitos se volvieron amigos.

The wolf ate the pigs inside the brick house. El lobo feroz se comió a los cerditos en la casa de ladrillos.

The big bad wolf went down inside the chimney, but he fell on the boiling water and burned himself. El lobo feroz entró por la chimenea pero cayó en agua hirviendo y se quemó.

The Wolf and the pigs became friends forever. Is that true or false? El lobo y los cochinitos se volvieron amigos. ¿Es eso falso o verdadero?

The wolf ate the pigs inside the brick house. Is that true or false? El lobo se comió a los cerditos en la casa de ladrillos. ¿Es eso falso o verdadero?