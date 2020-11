Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 19 de noviembre

The Lion and the Mouse

Once upon a time there was a lion sleeping in the jungle under a tree.

FIRST, when a little mouse was passing by, he started playing near the lion’s face.

Suddenly, the lion woke up and caught the mouse.

He was going to kill the mouse.

THEN, the mouse requested for forgiveness and the lion let him go. After some days the lion was caught in a net.

The mouse saw the lion in problems and cut the net with his teeth.

FINALLY, the lion was free.

El león y el ratón.

Había una vez un león durmiendo debajo de un árbol.

Primero, cuando pasó un ratoncito a su alrededor, empezó a jugar cerca de la cara del león.

De repente el león despertó, atrapó al ratón y lo quería matar.

Después de un rato, el ratón le suplicó que no lo matara y el león lo dejo ir.

Después de algunos días el león quedó atrapado en una red.

El ratón al verlo en problemas cortó la red con sus dientes. Finalmente, el león quedó libre.