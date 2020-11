Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 19 de noviembre

Compartir esta publicación













Hoy jueves 19 de noviembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 19 de noviembre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

LENGUAJE

Redacción revolucionaria

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar textos expositivos, usando mayúscula inicial, ortografía, puntuación y acentuación.

¿Qué hacemos?

Para iniciar nuestra clase vamos a recordar que es coherencia en un texto y que es una oración coherente.

La coherencia en un texto es, en pocas palabras, la relación que hace que las oraciones se unan y produzcan un mensaje claro, con una relación lógica entre sí. Gracias a la coherencia es que podemos formar tanto párrafos o capítulos que se entienden como parte de un mismo texto.

Un texto es coherente cuando tiene un sentido lógico y podemos entenderlo, por lo que debe estar ordenado en sus descripciones, en la narración temporal de los hechos y que también lo esté en el orden lógico en que se presenta la argumentación: Introducción, Desarrollo y Conclusión.

Una oración coherente es como una unidad de medida en un texto, así las oraciones coherentes serían una unidad de medida pequeña dentro de los textos que, al verificar que los elementos que la componen guarden una relación lógica, se produce un mensaje claro, entendible para el que lo escucha o lee, así, las oraciones forman párrafos y si juntamos varios párrafos podríamos formar un capítulo.

Para que un texto se encuentre bien escrito, requiere que exista coherencia, que es lo que acabamos de aprender hace un momento, pero además de ello, siempre debe de cuidarse que todo esté escrito de manera que se cumpla con el uso de mayúsculas, ortografía, puntuación y acentuación.

El tema de hoy es: “la Rebolucion Mejicana”

¿No les parece que se ve raro el título? para empezar, escribimos con mayúsculas siempre que iniciamos un texto.

¿Están seguros de que la palabra revolución se escribe así?

No tiene el acento en la última sílaba, se llaman agudas.

¿Recuerdas las reglas de acentuación?

Se acentúan si terminan en N, S o vocal y revolución termina en N.

Le hace falta la tilde, pero algo aún más importante, recuerden que las palabras que terminen en “ción” como “administración” o “canción” se escriben con “C” de casa.

“La Revolución mejicana”

Ahora revisa como está escrito “mejicana”

“La Revolución Mexicana”

Por eso es importante siempre revisar bien lo que escribimos, no hacerlo a prisa, sino tomarnos el tiempo al hacerlo.

Me gustaría compartirles una investigación que me hicieron llegar de una estudiante de quinto grado, la cual anexa una carta donde nos comenta que su maestra le pidió una investigación sobre “La Revolución Mexicana” y nos pide apoyo para revisar la ortografía y los signos de puntuación.

Vamos a leer primero la carta.

¡Hola! mi nombre es Ana Karen y soy estudiante de quinto grado, mi maestra me solicitó realizar una investigación sobre la Revolución Mexicana y me gustaría que me ayudarán en revisar mi texto pues se me dificulta un poco la ortografía, y los signos de puntuación.

la revolución mexicana.

el 20 de noviembre de 1910, inició el acontecimiento armado conocido como la revolución mexicana.

porfirio díaz habia gobernado por un período de treinta y cuatro años lo cual había causado un desarrollo económico que solo habia sido posible excluyendo a las clases pobres.

a pesar de que el ochenta por ciento de la población era rural el gobierno de porfirio días solo favorecía a los terratenientes y latifundistas, lo que trajo como consecuencia que tanto los campesinos como los indígenas vivieran en una situación deplorable despojados de sus tierras

Empecemos por analizar parte por parte la investigación de Ana Karen.

Vamos desde el título.

Hace apenas un rato comentamos que siempre que iniciamos un texto debemos utilizar mayúscula en la primera letra.

También debemos utilizar mayúsculas cuando nos referimos a nombres de personas, países, algunos títulos de obras como libros y revistas, nombres de disciplinas científicas y, en este caso, cuando estamos escribiendo acerca de un suceso histórico.

Ana Karen está investigando acerca de “La Revolución Mexicana”, que es un hecho histórico de nuestro país.

También deben de comenzar con mayúscula.

Vamos a corregir el título.

“La Revolución Mexicana”

¿En dónde más haríamos correcciones en el texto de Ana Karen?

El texto comienza con la palabra “el” que debe comenzar con mayúscula.

En el segundo párrafo “porfirio díaz” debe de ir en mayúsculas, por ser nombre propio.

En el tercer párrafo también debería comenzar con mayúscula y se vuelve a mencionar a porfirio días y tendría que ir con mayúsculas también.

¿No creen que a esos apellidos les falta algún detalle ortográfico? ¿Díaz, es un apellido, o se refiere a días de la semana?

Los días de la semana son con “s” de “sapo” y el apellido Díaz es con “z” de “zapato”.

Por otra parte, el apellido Díaz lleva acento, no lo olvidemos.

¿Cómo sabemos cuándo termina un párrafo y comienza otro?

Por el “punto y aparte” y se utiliza precisamente cuando hemos terminado de escribir un párrafo.

En el primer párrafo se debe de colocar el punto después de “Mexicana” que es la última palabra, en el segundo, después de “pobres” y en el último, después de “tierras”.

En el último párrafo del texto ese punto no debe considerarse como un punto y aparte, sino como punto final.

Ya casi terminamos de ayudarle a corregir a Ana Karen, faltan unos últimos detallitos que son muy importantes para entender de mejor forma el texto, para eso vamos a leer el texto.

La Revolución Mexicana.

El 20 de noviembre de 1910, inició el acontecimiento armado conocido como la Revolución Mexicana

Porfirio Díaz había gobernado por un periodo de 34 años lo cual había causado un desarrollo económico que solo había sido posible excluyendo a las clases pobres.

Analicemos que tiene el primer párrafo que no tiene el segundo.

Es algo muy pequeñito, como una hormiguita que nos ayuda a separar las ideas en un párrafo, es una coma ya la vi, ahí está después de donde dice 1910 en el primer párrafo.

El primer párrafo tiene una coma y el segundo no, la coma en el primer párrafo nos ayuda a separar las ideas en el texto haciéndolo mucho más claro y además nos permite tomar un poco de aire para seguir leyendo, también podemos utilizar la coma cuando estamos realizando una seriación de palabras, por ejemplo: Soldados, campesinos, artesanos y terratenientes.

Las comas también nos ayudan a la lectura, separando las ideas y dándonos el ritmo adecuado para que nuestros textos sean coherentes ahora la cuestión es, ¿Dónde tendría que ir esa coma?

La coma va después de la palabra “años” es el lugar preciso donde debemos situar la coma, ahí termina una idea, nos menciona cuánto había durado ya el gobierno de Porfirio Díaz y la siguiente idea complementa a la primera.

El segundo párrafo quedaría así; “Porfirio Díaz había gobernado por un periodo de treinta y cuatro años, lo cual había causado un desarrollo económico que solo había sido posible excluyendo a las clases pobres”.

Ahora vamos al párrafo final, ¿Qué observamos en él?

Tiene una coma, después de “Latifundistas”, ahora hay que revisar si está bien colocada.

Creo que sí, pues la primera idea nos hace ver cuál era el estado del país en ese entonces y la segunda idea complementa explicándonos cuál fue la consecuencia de tal situación.

Además de esa coma, ¿Hará falta alguna otra?

Yo creo que después de la palabra “deplorable” debe de ir una coma, pues enseguida explica, ¿Por qué se considera que vivían de esa manera?

No olvides buscar en el diccionario las palabras nuevas como: “latifundistas” y “deplorable”.

Lee el texto corregido.

La Revolución Mexicana.

El 20 de noviembre de 1910, inició el acontecimiento armado conocido como la Revolución Mexicana.

Porfirio Díaz había gobernado por un periodo de 34 años, lo cual había causado un desarrollo económico que solo había sido posible excluyendo a las clases pobres.

A pesar de que el ochenta por ciento de la población era rural, el gobierno de Porfirio Díaz solo favorecía a los terratenientes y latifundistas, lo que trajo como consecuencia que tanto los campesinos como los indígenas vivieran en una situación deplorable, despojados de sus tierras.

Yo creo que nuestra amiga Ana Karen quedará muy contenta con el resultado, esperamos haberla ayudado mucho.

Hoy aprendimos:

Que debemos escribir con mayúscula inicial cuando comencemos un texto, después de un punto, en los nombres propios, de lugares y países, además cuando nos referimos a épocas históricas.

Que un párrafo debe finalizar con un “punto y aparte”, o con “punto final” y también aprendimos a colocar las comas correctamente en nuestros escritos, para que se entiendan, sean coherentes y se puedan leer con fluidez.

Que se deben acentuar las palabras correctamente.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

HISTORIA

El segundo imperio

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás los sucesos de la Intervención Francesa y la instauración del imperio de Maximiliano de Habsburgo.

¿Qué hacemos?

Para comenzar la clase de hoy vamos a conocer las causas del estallido de la Revolución Mexicana que son muchas y variadas, pero sin duda entre las más importantes fue la larga dictadura de Porfirio Díaz, otra causa fue la gran desigualdad socioeconómica que había en el país, donde había mucha gente sufriendo en condiciones de pobreza y explotación.

Como antecedentes de la Revolución pueden contarse las sangrientas represiones de los movimientos obreros en Cananea y Río Blanco que sucedieron entre 1906 y 1907, la entrevista concedida al periodista James Creelman, a principios de 1908, en la que Díaz prometió democracia para las elecciones de 1910, promesa que luego no cumplió.

Cuando Díaz faltó al compromiso público de no reelegirse en 1910, surgió el movimiento antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero, este partido obtuvo apoyo en casi todo el país, y esto fue muy importante porque nunca antes había surgido un movimiento opositor con tanto apoyo.

Madero era el candidato presidencial del Partido Nacional Antirreeleccionista y se volvió muy popular, por lo que el gobierno de Díaz comenzó a obstaculizarlo, Madero fue encarcelado mientras se celebraban las elecciones y Díaz fue declarado vencedor.

Fue por eso que Madero convocó a la lucha armada contra el fraude electoral de Porfirio Díaz, proclamó el Plan de San Luis Potosí y cuando logró escapar de la cárcel se fue a Texas, desde ahí comenzó a organizar el movimiento armado antiporfirista.

Así se pasó de un movimiento pacífico y legal a una lucha armada, una revolución en la que los sectores populares rurales participaron tomando las armas. Las demandas políticas, como la renuncia de Díaz, no les importaban tanto como las demandas sociales, por ejemplo: La devolución de las tierras a las comunidades, el aumento de salarios y mejores condiciones laborales, entre otras.

La combinación de los reclamos políticos y sociales, la participación de muchos tipos de campesinos, trabajadores y de algunas clases medias, fue lo que le dio el carácter revolucionario a esta lucha iniciada el 20 de noviembre de 1910, según fue convocada por Francisco I. Madero en el Plan de San Luis Potosí.

Las principales consecuencias de este movimiento fueron el fin del largo régimen dictatorial de Porfirio Díaz, la participación política de las clases medias y la promulgación de la Constitución de 1917 que incluyó las demandas sociales de los grupos populares.

Después de saber qué y por qué los mexicanos conmemoramos el 20 de noviembre, vamos a continuar con el tema del día de hoy. EL SEGUNDO IMPERIO.

Abre tu libro de texto de historia en las páginas 59 y 60 para que puedas ir consultando la información que discutiremos.

El tema es sobre Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, lo sé porque he ido varias veces al Castillo de Chapultepec. Además, en clases pasadas, aprendimos que este lugar fue un colegio militar y posteriormente, sería el lugar en el que vivirían estos dos importantes personajes extranjeros.

En la clase pasada hablábamos sobre la Segunda Intervención Francesa, esa guerra en la que, por segunda vez en el siglo XIX, los ejércitos del imperio francés invadieron nuestro país como una manera de presionarlo para que pagara sus deudas. Esta intervención militar preparó el terreno para que el partido conservador, que había sido derrotado en la Guerra de Reforma, organizara su contraataque.

Mientras los mexicanos luchaban a muerte contra el ejército invasor francés, los conservadores buscaron en Europa a un príncipe católico que estuviera dispuesto a encabezar un nuevo Imperio Mexicano y, por fin, le ofrecieron el trono al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, quien junto a su esposa Carlota Amalia, princesa de Bélgica, llegaron a la capital del país en junio de 1864 ambos eligieron el Castillo de Chapultepec como residencia, nombrándolo de manera oficial Palacio Imperial de Chapultepec y “Miravalle” en memoria de su querido Castillo de Miramar en Trieste, donde habían vivido como recién casados antes de que les ofrecieran la corona de México.

El Castillo de Chapultepec es actualmente el Museo Nacional de Historia y puedes visitarlo cuando termine el confinamiento, por ahora podrías hacer una visita virtual para ver algunas piezas originales del Segundo Imperio.

Observa el siguiente video del minuto 20:42 al 23:40

De la Independencia a la consolidación Republicana.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Para conocer un poco más sobre Maximiliano y Carlota lee algunas de las cartas que se enviaron en aquella época.

Carta de Carlota a Maximiliano, enero 1866.

Abdicar es condenarse, extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad, y esto es solo aceptable en ancianos o en imbéciles, no es la manera de obrar de un príncipe de 34 años lleno de vida y de esperanzas en el porvenir, desde el momento en que se aceptan los destinos de una nación, se hace a sus riesgos y peligros y nunca se tiene la libertad de abandonarla. Yo no conozco ninguna situación en la cual la abdicación no fuese otra cosa que una falta o cobardía, en tanto que haya aquí un emperador, habrá un Imperio, incluso aunque solo le pertenezcan seis pies de tierra. El Imperio no es otra cosa que el emperador, que no tenga dinero no es una objeción a créditos, este se obtiene con el éxito y el éxito se conquista, no se cede su puesto a un adversario de tal naturaleza, tampoco se dice, como en una casa de juego, que la banca ha saltado o que la farsa ha terminado y que se van a apagar las luces. Todo esto no es digno de un príncipe de la casa de Habsburgo.

Memorias de Concepción Lombardo de Miramón sobre Carlota.

Ella conocía el arte de la navegación y seis o siete idiomas, que hablaba correctamente, sin embargo, sus desmedidas exigencias la volvían insoportable. La Condesa del Valle, íntima amiga mía, me contó que las damas de honor temblaban al salir a pasear, pues la Emperatriz les hacía mil preguntas: ¿Bajo qué virrey se edificó la Escuela de Minería? no sé, respondía la aludida. ¿Y la catedral metropolitana? no lo recuerdo, Majestad e insistía, pretendiendo saber hasta el nombre de las piedras de nuestra ciudad, probablemente los grandes estudios que había hecho y que son superiores a la capacidad de las mujeres, lastimaron su cerebro y unido a esto a su grande orgullo al ver que se desplomaba el trono en que había subido, determinaron la completa descomposición de su naturaleza y perdió el juicio.

¿Qué te pareció?

¿De qué crees que estén hablando?

Puede ser que como Maximiliano estaba harto de tantos problemas, quería renunciar al trono de México, pero Carlota estaba convenciéndolo de que no lo hiciera.

Parece que Carlota le está diciendo a Maximiliano que debía aguantar hasta el final con dignidad.

Afortunadamente, para conocer este periodo contamos con varias fuentes de la época que nos pueden dar información, existen cartas dirigidas al presidente Juárez donde solicitaron el indulto para Maximiliano, como la enviada por el distinguido escritor francés Víctor Hugo, asimismo, el diario de la princesa Agnes Salm Salm que narra su estadía en México y la forma en que suplicó al presidente Juárez que perdonara la vida del príncipe emperador y la de su esposa.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

¡Vamos a jugar aprendiendo!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante, usando el valor unitario explícito o implícito.

¿Qué hacemos?

Continuaremos usando el valor unitario explícito o implícito al resolver problemas de valor faltante, vamos a retomar lo visto en la clase anterior, con respecto al valor unitario, doble, triple, cuádruple y quíntuple.

Pon mucha atención, tendrás que ir llenando la tabla, busca el doble, el triple, el cuádruple y el quíntuple de los siguientes números: 350, 1250, 1000, 810 y 450.

VALOR UNITARIO 2 3 4 5 350 1250 1000 810 450 Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Recuerda que, para obtener los resultados, puedes realizar los ejercicios como te lo señalo en el siguiente ejemplo:

Para obtener el doble puedes multiplicar 350 x 2 =700 o sumar 350+350=700

Para obtener el triple puedes multiplicar 350 x 3 =1050 o sumar 350+350+350=1050

Para obtener el cuádruple puedes multiplicar 350 x 4 =1400 o sumar 350+350+350+350=1400

Para obtener el quíntuple puedes multiplicar 350 x 5 =1750 o sumar 350+350+350+350+350=1750

Tu tabla deberá quedar con los resultados siguientes:

VALOR UNITARIO 2 3 4 5 350 700 1050 1400 1750 1250 2500 3750 5000 6250 1000 2000 3000 4000 5000 810 1620 2430 3240 4050 450 900 1350 1800 2250 Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Ahora vamos a resolver la tabla que mi amigo, su tabla quedó incompleta y quiero saber cuáles valores le faltaron, ¿Qué te parece si me ayudas a encontrar algunos datos?

VALOR UNITARIO 2 3 4 5 200 6000 6250 Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En la primera columna tenemos el valor unitario que es 200 y necesitamos obtener el doble, el triple, el cuádruple y el quíntuple.

Para el siguiente número, que es 6000, tenemos que calcular el valor unitario y como tenemos el valor del cuádruple lo dividimos entre 4 y calculamos el doble, el triple y el quíntuple.

La siguiente cantidad que tenemos es 6250 que está en el quíntuple, desconocemos en valor unitario, tenemos que dividir entre 5 y así podemos calcular el doble, el triple y el cuádruple.

Así queda la tabla terminada.

Valor unitario 2 3 4 5 200 400 600 800 1000 1500 3000 4500 6000 7500 1250 2500 3750 5000 6250 Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Ahora sí, mi amigo sabes qué números te faltaron en la tabla.

Mi abuelo me platicó de un concurso de pintura y con los datos del concurso vamos a resolver unos problemas.

Toma nota, el 3er. lugar recibe $850 pesos como premio, el 2do. lugar recibe el triple de lo que gana el 3er. lugar y el 1er. lugar lo quíntuple de lo que recibió el segundo lugar.

Calcula lo que reciben el segundo y primer lugar.

El segundo lugar recibió $2550 pesos.

Porque recibe el triple de lo que gana el 3er. lugar.

Y el tercer lugar recibió $850 pesos.

El primer lugar recibió $12750 pesos.

Para obtener el resultado multipliqué 3 veces el premio del tercer lugar 3X850 = 2550

Entonces sé que el primer lugar recibió $12750 porque es el quíntuple de lo que recibió el segundo lugar. Se obtiene multiplicando 5 x 2550

Para organizar los datos que tenemos en un problema de valor faltante, se puede utilizar una tabla donde ubicaremos, también, los datos que se desconocen.

El día de hoy, pudimos ayudar a mi amigo y a mi abuelo, completando tablas donde hacían falta datos por calcular, esto nos permitió que se usara el valor unitario explícito o implícito al resolver problemas de valor faltante.

Explícito es cuando conocemos o tenemos en un problema el valor de uno, cuando no lo tenemos, pero lo podemos obtener con otros datos, entonces decimos que es implícito.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

ARTES

Yo opino que…

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a construir un juicio crítico de una manifestación teatral observada en clase a partir de las ideas, emociones y sentimientos que ésta te detona como espectador.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con nuestra clase vamos a escuchar el audio de Paola Noemí Gracía Reyes, de la escuela “Niños Héroes” de Atizapán de Zaragoza que nos pregunta:

¿Cómo saben, los actores y los autores de una obra, que su trabajo le gustó al público?

¿Es necesario que se lo digan al final de la función?

Paola Noemí Gracía Reyes.

El espectador es esencialmente quien ve y aprecia un espectáculo, por definición es el sujeto para quien, el autor de una obra la construye.

Sabemos que, una vez iniciada la función, debemos “sólo” presenciarla. Se dice que el teatro es un acto comunicativo.

¿Cómo interactuamos, los espectadores, con los artistas?

¿Cómo los retroalimentamos?

¿En qué momento participamos y nos transformamos, de receptores a emisores?

Existen muchas vías para lograr comunicarse con los artistas, una de las más conocidas es: “el aplauso y las reacciones del público” mediante la calidad, fuerza y duración de un aplauso, el público logra manifestar la intensidad y profundidad con que fue “tocado” por el acto expresivo.

El aplauso es la vía más conocida, pero no la única, la atención también es una vía poderosa de expresión del público que les permite a los artistas, valorar la efectividad comunicativa durante la función, un público atento, suele ser un público inmóvil y silencioso; las voces dispersas, los sonidos de movimiento, toses, bostezos, masticaciones, etc., suelen evidenciar que el público, no está “atrapado” por la presentación.

Otros más son las risas, los suspiros, los gritos ahogados y demás expresiones que denotan sorpresa, susto, coraje, angustia, etc.

Finalmente, los comentarios, felicitaciones, peticiones para tomarse la foto y demás acercamientos del público a los artistas cuando la función ha terminado.

Vamos a ver los videos de entrevista con camarógrafos, docentes y niños opinando acerca de la presentación de la obra de Francisca y la Muerte.

André (00:33)

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

Alonso (00:32)

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

Entrevista Anibal (01:11)

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

Entrevista Camarógrafo (01:12)

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

Entrevista Eddy (01:29)

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

Es muy interesante e importante conocer la opinión de los espectadores, ya que son de mucha ayuda para saber que parte de la obra fue su favorita, si les gustó, o si hubo algunas partes en donde les pareció aburrida y también si algún personaje fue de mayor impacto para ellos.

Lo verdaderamente importante es que las personas expresen su opinión, eso les permite conectarse con sus emociones, sensaciones y pensamientos, lo que los vuelve unos espectadores más conscientes y críticos y se les irá convirtiendo en hábito.

Para saber cómo lograr este ejercicio, observa el siguiente video del segundo 0:00:31 al minuto 3:52

La apreciación teatral.

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/apreciacion-teatral-533.html

La apreciación teatral consiste en, valorar cada uno de los elementos que integran la puesta en escena.

Actuaciones de los actores, ¿Son creíbles, convencen?

Escenografía, ¿Realmente transporta al lugar de los hechos?

Vestuario, ¿Caracteriza adecuadamente a los personajes?

Iluminación, musicalización y efectos, ¿Crean la atmósfera adecuada?

Igualmente, se puede valorar una puesta en escena por las emociones que genera en el espectador: Diversión, identificación, reflexión, entre otros.

Buenos días, te compartimos la portada de hoy, jueves 19 de noviembre día de Santo Profeta Abdías. La temperatura actual en #NuevoLaredo es de 18°C. Lee todas las noticias a través de nuestro portal https://t.co/R5HiZCBbLP pic.twitter.com/MjBNs4U24S — El Mañana (@ElMananaOnline) November 19, 2020

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende