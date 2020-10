Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 19 de octubre

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 19 de octubre del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

¿Qué vimos hoy?

CIVISMO

¿Qué afecta del ejercicio de nuestros derechos?

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy vas a identificar situaciones del lugar donde vives (la localidad, municipio o entidad) en las que se requieren mejores condiciones para que las niñas, los niños y adolescentes ejerzan sus derechos, por ejemplo: Que las niñas y los niños tenga una vida libre de violencia o que ninguna niña o ningún niño trabaje.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente información sobre el cuidado y el autocuidado:

Autocuidado, quiere decir que te cuides ti mismo, a partir de reconocer que eres valioso, puedes tomar decisiones para vivir en un estado de bienestar.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Cada persona necesita: Comer adecuadamente, bañarse, dormir bien, hacer ejercicio, jugar, tener una familia, disfrutar de su cultura, evitar riesgos o peligros, expresar sus emociones sin dañarse o dañar a otros, y resistir a la presión y a influencias negativas.

Algunas niñas y algunos niños tienen hábitos que afectan su salud y bienestar, por ejemplo:

Se quedan despiertos hasta altas horas de la noche jugando videojuegos, por lo que al día siguiente están cansados.

Comen muchos dulces y no se lavan los dientes, pronto tendrán caries.

No les gusta usar ropa abrigadora cuando hace frío, por lo que se pueden enfermar.

Como ya se ha mencionado, en principio, los padres, familiares o adultos son los encargados de proteger y cuidar a niñas y niños, pero al reconocerte como una persona valiosa con dignidad e identidad, es que puedes analizar lo que sucede en tu entorno e identificar qué se puede mejorar para que todas las niñas, niños y adolescentes ejerzan sus derechos.

Observa el siguiente video donde podrás ver cómo unos niños abordaron un problema similar al de Esteban.

Acoso Escolar [Bullying] – Deni y los Derechos de las Niñas y los Niños.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Observa el siguiente video sobre Gaby, que atraviesa por una situación bastante difícil. Su historia te ayudará a reflexionar sobre las situaciones que puede que estén sucediendo muy cerca de ti. Ve el fragmento del minuto 1:00 a 5:10

Gaby, Chicles de Canela.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En México, el Artículo 3º de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dice que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, también, hace algunas semanas se acaba de aprobar una ley que prohíbe el maltrato infantil, las leyes protegen a las niñas y niños.

VALORES

¡Bienvenidos, Agentes!

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior reflexionaste sobre la importancia de expresar tu punto de vista con respecto a algo que haya pasado en tu escuela o en tu comunidad, incluso en tu casa, aprendiste que esto es un DERECHO que tienen tanto los adultos como las niñas y niños de México.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Analiza el siguiente caso: Caso de Lilí.

Mi familia tiene ganas de salir de vacaciones, ya no aguantan estar en casa, me dicen que, si algunas personas no siguen las indicaciones, nosotros sí debemos seguirlas.

Es un caso difícil, ¿No crees? la necesidad que manifiesta Lilí, es que quieren salir de vacaciones, pero no pueden por la pandemia, el problema es que ya han pasado mucho tiempo en casa y probablemente estén aburridos, a veces la rutina se vuelve muy cansada.

La mejor forma de encontrar una solución, es dialogando ¿Cuál crees tú que pueda ser una posible solución?

Es un hecho que la familia no puede salir de vacaciones, es importante seguir cuidándose y cuidando a los demás, no porque algunas personas no sigan las indicaciones, quiere decir que los demás pueden ignorarlas también.

Si se descarta la posibilidad de salir de vacaciones, el verdadero problema es que están encerrados y aburridos, sin embargo, es muy importante estar informados sobre lo que las autoridades sanitarias de tu entidad o municipio señalan, por ejemplo, hay algunos estados donde la situación de la epidemia ya permite salir al parque, claro que con cubrebocas y cuidando la sana distancia, eso puede ayudar para salir a respirar aire fresco, pero con cuidado.

Otra idea puede ser, hacer unas “vacaciones en casa” preparar comida que no coman normalmente, hacer en un cuarto una especie de tiendas de campaña usando sábanas, hacer algo divertido para toda la familia, por ejemplo, jugar en familia juegos de mesa o contar historias.

Hacer cosas que sean diferentes a lo que hacen normalmente, puede ayudar a despejar esa sensación de que siempre es lo mismo, lo cual puede hacer más tolerable seguir en casa.

Es importante recordar que sí todos siguen las indicaciones para cuidar la salud, están contribuyendo a formar un mejor país ¡Y así, cuando todo esto pase, se podrá salir y disfrutar aún más!

Ve el siguiente video donde verás lo que algunos niños señalan lo que les gustaría decirles a sus abuelos. Ve del minuto 01:49 a 0:03:24

Momentos para recordar de Abuelos en Once Niños.

Analiza el caso siguiente: Caso de Gaby.

Desde un puerto muy lejano estoy viendo que en todos lados hay basura y huele muy feo, hay ratas y cucarachas que pueden ser un foco de infección.

Seguramente hay muchos casos como este. Ve el siguiente video sobre la contaminación del planeta. Observa del minuto 6:42 a 8:45

Planeta Burbujas – Cuidemos el planeta.

Piensa en alguna solución para este caso, es un problema grandísimo, no es algo que pueda solucionar una persona, pero esa no es razón para no intentarlo, en un problema grande, no se pueden esperar resultados inmediatos, pero se pueden encontrar soluciones que sean pasos que, a la larga, logren mejorar la situación.

Una primera idea puede ser cuidar la manera en la que se trata la basura en el hogar, desde algo básico como no tirar basura en las calles, aunque es un esfuerzo relativamente pequeño, trae grandes resultados, si no se tira basura en las calles, esta basura no va a terminar en el drenaje, ríos o mares.

ARTES

Observo y percibo para crear

¿Qué vamos a aprender?

La clase anterior aprendiste sobre la relación que existe entre la tridimensionalidad y los cuerpos geométricos, observaste algunas esculturas con estas características y realizaste creaciones con papel y modelado con masa.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Adivina con las manos. Exploración de objetos.

Cuando tienes que realizar una escultura, y te dicen que tomes en cuenta, su forma, el color, el volumen y su textura, ¿Sabes a qué se refiere?

Lo primero que hay que saber es que estas características las tienen todos los objetos tridimensionales ya sean objetos comunes o sea una obra de arte.

Para esta actividad vas a requerir los siguientes materiales:

Oso de peluche.

Canica.

Fibra de trastes.

Vaso pequeño de vidrio.

Tenedor.

Cierra tus ojos y toca cada uno de los objetos, siente sus características, identifícalas y describe el objeto en cuanto a su:

Textura: suave/duro/áspero /liso

Forma: curvo/plano/puntiagudo/moldeable

Volumen: pequeño/grande/ligero/pesado.

Cuando abras tus ojos, describe el color o colores que observes en cada objeto.

Puedes registrar tu información en una tabla como la siguiente:

Objeto Textura Forma Volumen Color Oso de Peluche suave moldeable grande café Canica lisa curva pequeño azul Fibra de trastes Vaso de vidrio Tenedor

De esta manera te has dado cuenta de que cada objeto está elaborado de diversos materiales, los cuales contienen texturas, colores, formas y volúmenes distintos y que aun con los ojos cerrados puedes identificar algunas de sus características.

Observa las siguientes imágenes donde podrás reconocer los elementos de textura, forma, volumen y color.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Como puedes ver todas estas imágenes son esculturas y por consiguiente piezas tridimensionales y todas representan a un ave, pero con materiales distintos.

En cuanto a los materiales puedes observar que están elaboradas en bronce, madera, tela, cartón, lo que le da una textura muy particular y diferente a cada una de ellas; esto también determina su peso, por otro lado, observa que el color de las piezas varía entre una y otra, algunas de ellas tienen colores muy vivos, mientras que otras tienen colores más sobrios o más serios.

Observa el siguiente video que muestra el proceso para la creación de un alebrije.

Itinerario – Felipe Linares – Alebrijes.

CIENCIAS NATURALES

¿Qué vamos a aprender?

Harás un recorrido a través de diferentes momentos de la historia de la humanidad en cuestión de salud. Reconocerás que la contribución del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico, ha logrado salvar muchas vidas a través de las vacunas.

Seguramente te habrás dado cuenta de que existen diversas enfermedades que se pueden prevenir gracias a una vacuna, las cuales se administran vía oral o parental (inyección), según la enfermedad que se desee prevenir.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente información sobre la enfermedad COVID-19, causad por el virus SARS-CoV-2.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Lee con atención la siguiente información sobre otras pandemias que ha habido.

La pandemia de COVID-19, no ha sido la única en la historia, la humanidad ha pasado por muchas, sin embargo, las que han sido más letales para la humanidad son las siguientes:

La Viruela

El Sarampión

La Gripe Española

La Peste Negra

El VIH Sida

El día de hoy se hablará de las dos primeras.

La viruela, era una enfermedad infecciosa, grave y muy contagiosa, causada por el variola virus, en el siglo XVIII la viruela era una de las enfermedades epidémicas con mayor índice de mortalidad.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Edward Jenner, médico inglés, llamado “el pionero de la inmunología”, descubrió la primera vacuna de la viruela de total eficacia y fiabilidad en la historia médica, en el año de 1796.

El sarampión, es una enfermedad vírica muy contagiosa en todas las edades, afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

No existe un tratamiento específico para el sarampión, pero puede prevenirse a través de la vacunación.

En 1963 se creó una vacuna para protegerse contra el sarampión, la vacuna se adoptó rápidamente, con un éxito de casi el 99%, sin embargo, recientemente han existido brotes en todo el mundo.

En el transcurso del 2020, se han confirmado 69 casos de sarampión en la ciudad de México.

Estas cifras son preocupantes, considerando que se trata de una enfermedad prevenible con la aplicación de la vacuna, de ahí la importancia de dar un seguimiento oportuno y responsable a tu cartilla nacional de salud.

Recuerda que: Es importante que completes tu esquema de vacunación para prevenir cualquier enfermedad. Registrar todas sus vacunas en la Cartilla Nacional de Salud. Todos debemos vacunarnos.

Tanto en el caso de la viruela como el sarampión, existieron vacunas por las cuales se lograron salvar muchas vidas, quienes se vacunaron, se volvieron inmunes ante estas enfermedades.

Observa el siguiente video sobre la historia de las vacunas.

Vacunas a través del tiempo.

