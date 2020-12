Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 2 de diciembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día miércoles 2 de diciembre del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

¿Qué vimos hoy?

MATEMÁTICAS

Los números y sus presentaciones

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a usar el valor posicional de las cifras de un número para asociarlo a su descomposición.

¿Qué hacemos?

Observa con atención ejemplos de tres formas diferentes de representar una cantidad con unidades de millar.

Observa la representación de las siguientes cantidades.

4535

Con letra se escribe:

Fíjate ahora cómo vamos transformando esta expresión escrita con palabras, en una expresión numérica separada en varias partes que sumaremos para obtener una sola.

¿Te das cuenta de que esta cantidad tiene todos los elementos de la descomposición en unidades, decenas, centenas y unidades de millar?

Al sumar todas estas partes:

Te darás cuenta, que el número que se obtiene es el número 4535.

Es una buena forma para no equivocarnos cuando queremos escribir un número con cifras, ¿Verdad?

Intentemos con un nuevo número.

7078

Con letra ese escribe:

Estas palabras te dicen cómo se va a formar el número.

Siete mil, más cero, más setenta, más ocho.

Al sumar todo esto tenemos 7078

De los dos ejemplos que acabas de observar, ¿Encuentras alguna diferencia?

Como puedes darte cuenta, en el número del primer ejemplo no hay ceros intermedios y en el segundo sí.

Dicho de otra forma, en el primer número hay miles, cienes o cientos, dieces y unidades a diferencia del segundo donde no hubo cienes o cientos.

Fíjate que hay muchas personas que tienen dificultades para saber cómo se escribe un número, sobre todo si ese número lleva ceros intermedios, con esta forma de pensar los números, pueden vencer esa dificultad.

Vamos a hacer otros ejemplos, para que sigas practicando esta estrategia que se te propone.

6003

Con letra se escribe.

Seis mil tres

Observa que en este número hay miles o unidades de milla, pero no hay cientos o centenas ni tampoco hay decenas, pero si 3 unidades.

Así que al sumar

5021

Con letra se escribe así.

Con notación desarrollada en unidades, decenas, centenas y unidades de millar, se escribe así.

Miles o unidades de millar hay 5, no hay cientos o centenas, hay 20 decenas y hay una unidad.

Si realizamos esa suma nos permite encontrar la forma en que se representa esa cantidad con cifras.

¿Tenías dificultades para escribir ciertos números?

Ojalá que estos ejemplos, te hayan ayudado a solucionarlas.

Como siguiente actividad, te propongo realizar el juego de tu libro de Desafíos de la página 44.

¿Listo con tu libro en la página 44?

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3DMA.htm?#page/44

En esta página se detallan las instrucciones del juego, y en las páginas 183 y 185 se encuentra el material recortable, que son las cartas de la baraja.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3DMA.htm?#page/183

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3DMA.htm?#page/185

Para poder realizar esta actividad y hacerla más divertida, invita a tu mamá, papá, hermano o con a quien tu gustes a jugar.

Cuando tengas las tarjetas recortadas, agruparlas por color. También requerirás 20 tarjetas blancas en las cuales escribirás con letra, 20 cantidades que comprendan miles, una en cada tarjeta blanca.

Toma en cuenta lo siguiente:

Son 5 colores de cartas, los cuatro de los recortables y las blancas.

Los 5 grupos de cartas se colocan con los números hacia abajo.

Cada jugador toma una carta de cada color.

El número en la carta blanca está escrito con palabras y los jugadores deben formarlo con las cartas de colores que tienen en sus tarjetas de colores.

Cada jugador, en su turno, devuelve al montón correspondiente, las cartas que no le son útiles, las coloca en la parte de abajo y toma de ese montón otra carta de la parte de arriba.

El primero que forme el número de la carta blanca, gana la ronda.

El que gane tres rondas, gana el juego.

Observa los siguientes casos para entender mejor la actividad.

Así como el ejemplo, juega en casa. ¡A jugar, divertirse y aprender en familia!

En cada ronda revuelve las cartas y forma nuevamente los cinco montones. Recuerda que el primero que gane tres rondas, será el ganador.

¿Te gustó el juego?

Continuamos con las consignas del desafío, pasa a la siguiente página.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3DMA.htm?#page/45

Revisa la siguiente situación:

Nos platican que en el salón de Claudio jugaron baraja numérica, y realizan varias preguntas, vamos a responder la primera. Max tiene en su tarjeta blanca escrito esto:

Al tomar las tarjetas de colores, dice que no necesitará ninguna amarilla. ¿Estás de acuerdo con Max? ¿Por qué?

En efecto, puedes estar de acuerdo con Max, porque tres mil cuarenta y siete, no tiene centenas. Su descomposición aditiva es: 3 000 + 40 + 7 y con cifras queda: 3047. En ambos casos se observa con claridad que no hay centenas y Max no necesitará tarjetas amarillas, que corresponden a las centenas.

Vamos con la segunda pregunta.

Claudio tiene la tarjeta blanca con el número:

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3DMA.htm?#page/46

Al llenar los espacios faltantes la tabla te quedará de la siguiente forma:

Revisa cuidadosamente la tabla anterior para que veas si aún tienes dudas y las puedas platicar a tu maestro o maestra.

Para reflexionar:

Recuerda que una cantidad cualquiera puede representarse con letra o con números, ya sea en su descomposición aditiva, o bien, con cifras.

En la clase de hoy trabajaste con números de 4 cifras, lo que implica que está formado por unidades, decenas, centenas y unidades de millar, o unidades, dieces, cienes y miles, para que no se les olvide el valor de cada lugar.

Cuando el número no cuenta con centenas, decenas o unidades, en su escritura con letra no se incluye y en su escritura con cifras se coloca cero en ese lugar.

Ejemplo:

Ocho mil cincuenta y ocho, no hay centenas, entonces con cifras queda 8 058.

Continúa jugando con tu familia y sigue divirtiéndote con las matemáticas.

Si te es posible consulta otros libros, platica en familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

ARTES

Descubriendo el proyecto colectivo

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás los elementos básicos para la realización de una producción bidimensional de acuerdo con un formato y soporte determinado, haciendo uso de bocetos.

¿Qué hacemos?

Recuerdas que has sido un agente de investigación, se tiene un caso sin resolver de niñas y niños de tercer grado.

Para resolverlo requieres encontrar las evidencias de este caso; los cuales son bocetos que están escondidos en un salón de clases.

Para resolver el caso, se brindan las pistas suficientes y así, poder ser encontrados.

Tu misión será integrar estos bocetos para encontrar la respuesta de las preocupaciones de las niñas y niños, y plasmarlas en una producción bidimensional, con un formato y soporte determinado. Recuerda trabajar siempre en equipo.

Tendrás que hacer uso de un formato y soporte para integrar los bocetos y conocer cuáles son las preocupaciones de los niños y las niñas de tercer grado.

¿Tienes entendida la misión colega?

¿Sabe qué es un formato?

Investiguemos qué es un formato antes de que nos lleguen las pistas.

Para conocer más observa el siguiente video: “Manifestaciones visuales en la actualidad”.

Manifestaciones visuales en la actualidad.

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/manifestaciones-visuales-actualidad-232.html

Reflexión del video.

Cómo pudiste observar, el formato hace referencia al tamaño y forma que tiene el soporte que vamos a usar para pintar.

Puede ser de diferentes tamaños y formas, como cuadrado, rectangular, circular, ovalados y poligonales.

Una vez que sabemos lo que es un formato pasemos a encontrar los bocetos con las pistas que nos den.

Realiza las siguientes actividades:

El planeta tierra.

Equipo de agentes, les tengo la primera pista, escucha y pon atención.

Esta pista es de Valeria Gómez de Baja California Sur.

Pista 1. En este lugar se encuentran las personas más queridas y apreciadas, se construyen una infinidad de recuerdos, experiencias, emociones y sensaciones, en el espacio está, de día y de noche al mismo tiempo va.

Suerte agente, yo sé que resolverán este acertijo.

¿En qué lugar se encuentran las personas más queridas y apreciadas?

¿Pero en el espacio está?

¿De día y de noche al mismo tiempo va?

Esto es complicado.

Puedes hacer tu boceto del planeta tierra con algunos materiales.

Materiales: Hoja blanca, lápiz, estambre, listón o lazo.

Indicaciones:

Realiza el contorno del planeta tierra a pulso con su lápiz. Realiza el contorno con un pedazo de estambre, listón o lazo y su lápiz, teniendo como eje el otro extremo del estambre fijándose en un punto. Realiza el contorno teniendo como referencia el codo del brazo y sosteniendo el lápiz firmemente y con ayuda de otra persona girar la hoja. Las manos.

Muy bien agente, resolviste la primera pista, ahora les diré la segunda pista.

Esta pista es de Rodrigo Chávez del Estado de Nayarit.

Pista 2. Entrelazadas pueden estar, con ellas se puede tocar, por ahora no podemos apretar, pero en algún momento podremos estrechar.

¿Qué se puede entrelazar?

¿No podemos apretar?

¿Pero en algún momento podremos estrechar?

¡Las manos!

Dibuja tus manos a partir de la observación de las propias.

Materiales: Hoja blanca, lápiz, imágenes de manos.

Indicaciones:

Hacer énfasis en que esa mano se puede bocetar con el contorno de una mano real.

Realizar un boceto a partir de imágenes de manos en revistas o de sus propias manos.

Los niños.

Xóchitl es la asistente secreta número 1 del jefe de agentes Mounstrilio en el caso a investigar y te manda la pista número 3.

Gracias colega (la asistente secreta sale).

Demos lectura a la tercera pista.

Saca tu lupa de la gabardina.

Pista 3. De diversión, sueños y anhelos se convertirán, tú y yo alguna vez fuimos y por este camino recorrido fue el mejor que tuvimos.

Es momento de usar una herramienta que te permita averiguar lo que significa. El significado de la pista 3.

“Niños felices”

Observa con atención el siguiente video.

A mover el bote en once niñas y niños 8.

“Integrando los bocetos”

Tus bocetos del día de hoy fueron:

1. El boceto de un par de manos escondido en una repisa.

2. El boceto de las siluetas de niña y niño.

3. El boceto del planeta tierra.

La última pista está dividida, así que tendrás que armarla.

Saca tu lupa.

Acomodemos las piezas para formar la pista.

Pista 4. Un mejor lugar, queremos volver a la realidad, lo podremos lograr, por ti y por mí, un mundo de sueños que puedas realizar.

Reflexión del mensaje que los niños y las niñas quieren dar.

Trata sobre el cuidado de nuestro planeta, de los buenos momentos y de disfrutar la niñez como una de las mejores etapas de la vida.

¿Cómo podremos plasmar en un solo boceto todos los elementos? (el planeta tierra, las manos y siluetas de niños).

Observa el siguiente video: “La superficie para la representación bidimensional”.

3. La superficie para la representación bidimensional.

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/superficie-para-representacion-bidimensional-231.html

Reflexión del video.

El soporte es la superficie en donde se pinta o realiza la producción.

Necesitamos un soporte que puede ser: La piel, las paredes, los muros, papel amate, madera o tela.

El soporte tendrá que ser acorde a los materiales y la técnica a utilizar.

El soporte de papel kraft, de formato circular, es el que se utilizará para completar la misión.

Se integrarán las ideas de los bocetos como el planeta tierra, las manos y los niños, en el soporte con formato circular en las clases siguientes, hasta formar una producción final.

Para reflexionar:

Un formato determina el tamaño y la forma de la producción artística.

Existen diferentes formas de interpretar mensajes y plasmarlas en un boceto.

Es necesario conocer lo importante que es el planeta tierra para las niñas y los niños.

Repasar el concepto de soporte, ayudara a entender mejor todo.

¡La misión aún no termina! una de las preocupaciones de los niños y las niñas es cuidar el mundo, respetarlo y vivir en armonía.

Para plasmar esta y otras preocupaciones, te invitamos a estar pendiente de las siguientes actividades, con el fin de que conozcas más casos y pistas por descubrir.

CONTINUARÁ…

Si te es posible consulta otros libros, platica en familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

CIENCIAS NATURALES

Animales herbívoros

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar que es un herbívoro y ejemplos sobre ellos.

Observarás imágenes de animales e identificarás a qué clasificación pertenece ese animal y así puedas mencionar un ejemplo de su alimentación.

Realiza la siguiente actividad.

Conforme vayas viendo cada animal, elabora un mapa mental con las imágenes de los animales y agrúpalos conforme a las clasificaciones: Carnívoro u Omnívoro.

Águila. Carnívoro. Come animales pequeños como roedores, conejos, algunas águilas también comen peces. Ellas también cazan a sus propias presas.

Delfín. Carnívoro. Come calamares, arenques, crustáceos o plancton. También cazan su alimento.

Foca. Carnívoro. Se alimenta de peces, calamares, mariscos, caracoles, pulpos, pingüinos. Ella caza sus alimentos.

Cocodrilo. Carnívoro. Cazan peces, aves y mamíferos que se acercan a su hábitat, en ocasiones animales domésticos y hasta animales muertos como vaquillas, cabras. También serpientes, ranas.

Cerdo. Omnívoro. Comen casi cualquier tipo de comida, insectos, lombrices, corteza de árboles, semillas, frutas o verduras.

Oso. Omnívoro. Comen pasto, frutas, bayas, semillas, carne de animales pequeños como roedores o peces, también comen insectos.

Ser humano. Omnívoro. Las personas, definitivamente, comemos de todo, por eso somos omnívoros. Como aprendimos en lecciones anteriores, nuestra alimentación se basa en el consumo equilibrado de los tres grupos de alimentos: Cereales, verduras, frutas, leguminosas y alimentos de origen animal.

¿Qué hacemos?

Existen animales que no están ni en el grupo de carnívoros, ni en el de omnívoros.

Animales como el caballo, la cebra, el conejo, el ciervo, la jirafa y el berrendo son del grupo de los herbívoros.

Los dientes de enfrente de estos animales son como nuestros incisivos, pero son mucho más grandes; si buscas una imagen sobre su cráneo observarás unos molares y premolares muuuuy grandes.

¿Te puedes imaginar para qué se utilizan?

¿Crees que esos dientes les pueden servir para comer carne?

Toma en cuenta que la carne es muy dura, por lo que necesitan colmillos más grandes y dientes más delgados.

Estos animales de los que hablamos tienen en común que comen plantas y debido a esto, son clasificados en el grupo de los herbívoros. Lo interesante es que el animal herbívoro varía en tamaño desde diminutos áridos hasta enormes elefantes.

La dieta principal del animal herbívoro es a base de plantas, hierbas o algas (hojas, tallos, semillas, savia, frutos, flores, raíces, etcétera) pero en realidad, lo que les interesa son los carbohidratos, que son los componentes fundamentales de los vegetales y que aportarán la energía necesaria para que los herbívoros puedan hacer su vida.

Los carbohidratos más importantes son la celulosa, el almidón, entre otros.

Los hábitats que ocupan los herbívoros son muy variados y han conquistado todo el planeta: Rinocerontes, jirafas, tapires, insectos, aves, etcétera, ocupan diferentes ambientes terrestres y acuáticos.

Cada animal, incluso los seres humanos, se adaptan a las condiciones del medio ambiente donde viven y su alimentación se basa precisamente en lo que hay en su entorno.

Si quieres conocer más sobre el animal herbívoro, lee con atención la entrevista que le hicieron a Berrendo.

Es muy interesante saber que comen los herbívoros.

Berrendo: ¡Hola! qué gusto venir a saludarlos hasta aquí, hace varias semanas que los conozco sólo por televisión, no me pierdo sus clases. ¡Me encanta aprender con ustedes!

Alonso: ¡Hola, Berrendo! qué gusto tenerte de invitado, estoy seguro de que todos estarán también muy contentos y aprenderán mucho de todo lo que nos platiques.

Berrendo: Para eso estoy aquí para platicarles un poco de mí, sobre todo de mi alimentación.

Alonso: Me muero de ganas por saber qué comes, porque estás grande y fuerte y tu piel es muy linda, además se ve que eres muy inteligente.

Berrendo: Pues déjame decirte que yo me alimento básicamente de plantas, pero eso no es sencillo, no es tan fácil como salir de tu casa e ir al jardín o al bosque a comerte todo lo verde que te encuentres.

Alonso: Ah, ¿no? pero si hay muchas plantas, por todos lados hay pastos, árboles, arbustos, ramitas y todo eso.

Berrendo: ¡Ah, claro! pero no podemos comernos todo así nada más, hay que aprender a seleccionar nuestra comida. Así como ustedes los humanos hacen una selección de alimentos, nosotros los herbívoros también, por ejemplo, hay plantas que no podemos comer porque son venenosas, otras tienen espinas o son muy duras y fibrosas, además no se pueden morder ni masticar fácilmente.

Alonso: Entonces, ¿Ustedes los herbívoros también buscan plantas ricas en nutrientes y energía?

Berrendo: ¡Claro! porque, así como tú, nosotros también debemos estar fuertes para crecer y desarrollarnos. Tal vez no vamos a la escuela y no hacemos tareas como tú, tenemos una forma de vida distinta, pero también es necesario estar bien nutridos.

Alonso: Oye Berrendo, y ¿Tienes alguna planta favorita? es decir, ¿Tienes una que sea tu preferida para comer?

Alonso: ¡Claro que la tengo! hay unas plantas que saben muy rico y otras que saben muy feo. Una vez probé una planta que tenía una apariencia muy bonita, pero estaba muy amarga, así que no volví a comerla, mis favoritas son las hojas y flores de árboles y arbustos como el palo fierro, palo verde, ocotillo y la choya, ¿Las has probado?

Alonso: No, no las conocía, pero, ¿Qué otra cosa comes?

Berrendo: Habito en el desierto y me he adaptado muy bien a las condiciones que caracterizan los pastizales desérticos, que es donde mejor me he desarrollado. El clima de estos lugares es extremoso, es decir, durante el día hace muchísimo calor y en la noche el frío es muy intenso.

En el desierto crecen las plantas anuales, llamadas así porque su semilla germina cada año con la llegada de las lluvias del verano o invierno. En esta temporada abunda la comida para mí y otros animales como el venado bura o el jabalí.

Alonso: ¿Alguna vez te has envenenado con alguna planta?

Berrendo: En realidad sí, y fue muy feo porque estuve muy enfermo del estómago varios días, y dejé de comer. Mi familia estaba muy angustiada por mí, se preocuparon mucho, ahora ya aprendí que hay ciertas plantas que no debo comer, pero, además, debes saber que los herbívoros como yo, hemos desarrollado defensas contra las hierbas que nos pueden dañar. Nuestro organismo es muy inteligente, hemos aprendido a quitar ciertas espinas.

Alonso: ¡Quitar las espinas! ¿Cómo lo logras? ¡Yo no puedo ni pelar una tuna!

Berrendo: Es muy sencillo, sólo hay que tallar las plantas en el suelo suavemente para no romperlas, hay que ser cuidadosos y verificar que no le quede ninguna espina. La tierra se encarga de eliminarlas al frotar la planta.

Alonso: ¡Qué interesante! eso haré de ahora en adelante cuando me quiera comer una tuna.

Berrendo: Jajaja, es diferente, tú puedes pedir ayuda o utilizar los cubiertos necesarios para eliminar las espinas y pelar la tuna, nosotros solo contamos con nuestro hocico y patas y debemos ingeniárnoslas para lograrlo, también podemos frotar algunas bayas con hojas suaves y eso ayuda a quitarles las pequeñas espinitas que las cubren.

Alonso: Oye Berrendo, en una ocasión fui al zoológico y me di cuenta de que otros animales como tú mastican mucho tiempo su alimento, ¿Por qué hacen eso?

Berrendo: Masticamos la comida durante un largo tiempo para hacerla suave, recuerda que hay plantas muy fibrosas y son duras, al masticarlas las suavizamos y le evitamos problemas a nuestro aparato digestivo, así es más fácil digerirlas y asimilar los nutrimentos.

Alonso: Es muy interesante aprender de ti y de todo lo que nos platicas, pero entonces, a diferencia de los carnívoros que tiene que ir a cazar a su presa, tú recorres el bosque y eliges qué plantas comer, eso está muy padre, ¿Verdad?

Berrendo: No creas que es tan sencillo. Como ya te expliqué hay plantas que no nos hacen nada bien, son venenosas y nos intoxican, algunas nos ocasionan la muerte, por eso hay que ser muy cuidadosos al elegir nuestro alimento, y como supondrás, al haber tantas situaciones que impiden que comamos casi todo lo que es verde allá afuera, nuestras opciones se reducen y a veces el alimento es poco y hay que repartirlo entre todos los de la manada y otras especies.

Alonso: Entonces, ¿También debes pelear por tus alimentos?

Berrendo: Cuando vivimos en ambientes naturales y libres, si lo hacemos, porque cuando vivimos en cautiverio tenemos alimento y casa, además estamos bajo el cuidado de especialistas veterinarios, pero la verdad, a mí y a mi familia nos gusta más ser libres y elegir a dónde podemos ir.

Alonso: ¡Berrendo! me ha dado mucho gusto poder platicar contigo. Hemos aprendido mucho de tu alimentación el día de hoy.

¿Qué te pareció la entrevista con Berrendo muy interesante verdad?

Para reflexionar:

Busca en las enciclopedias de la familia imágenes de animales para ver cómo viven y qué comen en su ambiente natural.

Compara la información que encuentres en las enciclopedias con lo que ahora se encuentra en internet; hay páginas que se dedican a publicar sobre el medio ambiente y sobre los lugares donde viven los animales.

Investiga lo que comen cuando están en los zoológicos.

Piensa en los animales que más te gustan y busca imágenes o fotografías de ellas.

Si te es posible, consulta otros libros, platica en familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

LENGUAJE

Entre todos definimos

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás infiriendo el significado de palabras desconocidas de la información contenida en textos, en esta sesión revisarás la información de un folleto y de una entrevista.

¿Qué hacemos?

Seguramente en este juego como en otras ocasiones, has tenido que prestar atención a las características de lo que tienes que describir y de una u otra forma lo defines con palabras. La habilidad de definir se usa en muchos tipos de juegos y actividades y el día de hoy seguirás trabajando en ello.

Para continuar, revisa los dos materiales que te mencionamos al inicio: El folleto sobre la gripe A (H1N1) y la entrevista acerca de las enfermedades respiratorias, son muy cortitos. ¡Vayamos a revisarlos!

Recuerda prestar atención a la lectura. Si encuentras alguna palabra que no entiendas, escríbela en tu cuaderno o en una hoja que tengas cerca.

Observa e identifica las palabras que no conozcas del siguiente folleto.

Lee el siguiente texto:

Da lectura a la siguiente entrevista; no olvides anotar las palabras que te sean desconocidas.

REPORTE DE ENTREVISTA:

En los días pasados tuvimos una breve entrevista con la Dra. Alejandra Ríos Palacios, quien de manera amable nos regaló un poco de su tiempo para obtener información acerca de la prevención de enfermedades en época de invierno, la entrevista fue muy pequeña, sin embargo, rica en contenido. Enseguida se muestran las preguntas que se le plantearon y la información que nos brindó.

Doctora, ¿Por qué es importante prepararnos para no enfermarnos durante esta época invernal?

Durante esta época las enfermedades respiratorias son más frecuentes en la población, por ello, aunque hay que cuidarnos en general, es importante mantener a salvo a los niños, niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Entiendo que lo más importante es acudir al médico en caso de estar enfermos, pero, ¿De qué manera podríamos cuidarnos desde casa o prevenir enfermarnos?

Efectivamente hay que dejar en claro que en caso de estar enfermos o tener síntomas es primordial acudir con un profesional de la salud y no automedicarnos, sin embargo, de manera preventiva en esta época podemos:

Comer muchas frutas de temporada que tengan Vitamina C y D además de ingerir verduras, esto para mejorar las defensas del cuerpo y nuestro sistema inmunológico.

Evitar compartir alimentos y bebidas con otras personas.

Practicar el lavado de manos frecuente y el uso de alcohol en gel.

Abrigarnos bien y evitar cambios bruscos de temperatura.

Ventilar bien las habitaciones y permitir la entrada del sol.

Por último, agradecimos a la Doctora el tiempo que nos dedicó para esta entrevista.

Seguramente encontraste palabras que te son desconocidas.

Te proponemos trabajar con las siguientes palabras:

Vulnerables

Congestión

Apetito

Primordial

Preventiva

Espero que también tengas las tuyas listas. Te invito a buscar tu libro de texto en la página que ayer trabajamos, ¿Recuerdas cuál es?

Ve a tu libro de español de tercer grado página 45 y veamos qué nos sugiere hacer hoy.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3ESA.htm?#page/45

El libro sugiere que cuando una palabra no es posible definirla a partir del contexto, podemos consultar a otras personas para platicar de sus posibles significados e incluso después de hacerlo, podemos comparar ese significado con el significado real de las palabras y eso es justo lo que haremos hoy, pediremos ayuda a las personas que tenemos cerca para definir los conceptos de las palabras que identificamos como desconocidas.

¿Recuerdas qué es un crucigrama?

Un crucigrama es un tipo de juego de palabras, en el que estas se escriben de manera cruzada, se resuelve ayudados de unas pistas numeradas que están organizadas de manera vertical y horizontal.

Aquí tenemos uno, pero ¿Qué miras de extraño en este crucigrama?

Este crucigrama ya está resuelto, pero a su vez le hacen falta algunas de las pistas en los espacios numerados. Las pistas suelen ser un tipo de definición que te hace pensar en la palabra de la que se trata y es ahí donde tenemos que ver nosotros.

¿Nos ayudas a completar este juego? recuerda que necesitaremos la ayuda de las personas que tenemos cerca.

Te explico la dinámica de la actividad, iremos palabra por palabra y verificaremos si la pista que le corresponde está escrita o vacía. Si el espacio está en blanco, ve a solicitar ayuda a algún familiar y juntos construyan una breve definición de la palabra en cuestión. Tienen un minuto, ¿Estás listos? ¡Comencemos!

Iniciemos con la palabra “congestión” está marcada con el número 1 y es vertical, aquí localizamos el espacio vacío para escribir. No le escribimos el acento porque en los crucigramas no se utilizan para evitar dar pistas extra.

¡Vayan y consulten con un familiar! ¡Corre tiempo!

DEFINICIÓN POSIBLE DE LA PALABRA CONGESTIÓN: Es un síntoma o acción que indica gran cantidad de algo (sangre, mucosidad, autos, etc.)

Continuemos con la siguiente, la palabra señalada con el número 2 en vertical, sí tiene la pista completa y ésta dice:

“Que previene un mal o un peligro o sirve para prevenirlo” justo esa, es la definición de la palabra “preventiva”.

Vayamos con la siguiente, la pista de la tercera palabra en vertical está vacía, revisemos, ¿De qué palabra se trata? “Vulnerables”.

Recuerda que tienes un minuto para consultar con alguien que tengas cerca.

¿Cuál podría ser la definición de la palabra vulnerables?

¿A qué crees que se refiera?

Yo pienso que es algo que puede estar expuesto a un daño, ¿Tú qué opinas?

Ahora escribe en el espacio correspondiente el significado que tu y tu familiar han construido.

DEFINICIÓN POSIBLE DE LA PALABRA VULNERABLES: Condición que consiste en poner en mayor riesgo, peligro o daño a alguien.

La siguiente palabra es “apetito” está marcada con el número 4 y es horizontal. La palabra apetito sí tiene escrita la pista respectiva, ¿Podrías leerla por favor?

“Sensación de hambre o ganas de comer”.

¡Estamos cerca de resolver todas nuestras dudas!

Vayamos por la última palabra del crucigrama: “primordial” en esta ocasión tendrás que escribir la pista ya que se encuentra vacía.

Pide apoyo al adulto que te acompaña para que te ayude a construir una última definición.

¿Qué opinas al respecto de esta palabra? ¿Qué consideras que significa?

La palabra primordial hace pensar en algo que es muy importante o primero de atender.

Escribe tu definición construida en el espacio correspondiente.

DEFINICIÓN POSIBLE DE LA PALABRA PRIMORDIAL:

Algo que es muy importante o fundamental.

¡Has concluido con el crucigrama!

¿Qué te parece si ahora las buscas en el diccionario para verificar que estés en lo correcto?

Compara tus definiciones con el significado real.

DEFINICIONES DEL DICCIONARIO:

Congestión. Acumulación anormal de sangre en los vasos sanguíneos. Acumulación, aglomeración en general.

Vulnerable. Que puede recibir un daño o perjuicio física o moralmente y resulta fácilmente conmovido por ello.

Primordial. Que es necesario, básico, esencial.

Si te es posible consulta otros libros y platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te dirán algo más.

¡Qué buen trabajo has realizado hoy!

Aprendiste que la habilidad de definir está muy relacionada con la de describir, ambas las usamos de muchas maneras distintas, después revisaste los dos materiales acerca del tema que estamos trabajando para la elaboración de tu folleto. En el camino encontraste algunas palabras desconocidas cuyas definiciones construiste con la ayuda de tus familiares y conocidos y, por último, verificaste que éstas fueron bastante acertadas y cercanas a su significado real.

¡Te encuentras muy cerca de la elaboración de tu folleto!

Si te es posible consulta otros libros y platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

