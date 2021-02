Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 2 de febrero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 2 de febrero del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Desarrolla tu creatividad I

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de las características de los cuerpos geométricos. Identificarás que tipos de cuerpos geométricos hay, cuáles son sus partes y las dimensiones que los componen.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas cuando has visitado una tienda o una juguetería? ¿Cómo son los juguetes? ¿Qué formas tienen y cómo funcionan?

Observa la siguiente imagen para ver si alguna vez has jugado con esto.

https://pixabay.com/es/vectors/bloques-de-construcci%C3%B3n-cubos-2026061/

¿Alguna vez has jugado con bloques como los de la imagen? ¡Muy bien! en la imagen hay cubos, rectángulos, círculos y triángulos.

¿Observaste la construcción que se elaboró con los bloques? Así como se usaron los bloques de construcción para jugar, también puedes encontrar infinidad de construcciones en la vida real que se pueden hacer usando diferentes cuerpos geométricos.

Ahora realizarás un ejercicio, revisa a tú alrededor 3 objetos que se encuentren en tú casa y registra en tu cuaderno de que objeto se trata y que forma tiene.

Anexo 1. Objetos geométricos.

Objeto Forma Refrigerador Rectángulo

Botella de agua Círculo

Cono de helado Triángulo

Seguramente en casa encontraste un refrigerador, este objeto tiene forma rectangular, posiblemente también encontraste una botella con agua la cual tiene forma circular y tal vez algún objeto con forma de triángulo.

Ahora observa el siguiente video en el encontrarás algunos objetos que también son cuerpos geométricos, fíjate muy bien qué forma tienen, las partes que lo componen y sus dimensiones.

Contar las caras y los bordes de figuras 3D. Khan Academy en Español.

¿Recuerdas cuáles son las partes de un cuerpo geométrico que son señaladas en el video?

Recuerda que según el objeto o cuerpo geométrico que tengas será el número de bordes y caras que lo conforman.

¿Recuerdas el nombre de algún cuerpo geométrico de los que se mostraron en el video? Si tu respuesta es sí, ¿Cuál sería? ¿Te acuerdas cuántas caras tenía el prisma? ¿Qué formas tenían? Tenía 2 caras que eran la base y forma de triángulo por eso era un prisma triangular.

La pirámide, ¿Cuántas caras tenía? Los 2 cuerpos geométricos tenían 5 caras, la diferencia es que el prisma tenía 2 caras de base triangular y la pirámide solo una cara de base en forma de cuadrado.

Ahora verás algunos cuerpos geométricos, pero solo centrarás tu atención en el número de caras que tiene cada uno y la forma que tienen esas caras.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-dxriw

Este cuerpo geométrico es el cubo y tiene 6 caras, tiene sus caras en forma de cuadrado y puedes encontrar este cuerpo geométrico en dados y cajas.

Ahora observa el siguiente cuerpo geométrico.

¿Sabes de qué cuerpo geométrico se trata? ¿Lo habías visto antes? Es muy común ver objetos con esta forma, se llama prisma rectangular porque sus caras tienen forma de rectángulo, cuenta el número de aristas.

Si observa bien tiene el mismo número de caras, vértices y aristas que el cubo. La diferencia entre el cubo y el prisma rectangular es que el cubo tiene todas sus caras iguales y son cuadradas, en tanto que el prisma rectangular tiene 2 de sus caras cuadradas y el resto la forma de rectángulo.

Observa el último cuerpo geométrico.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-tthiq

¿Ves cómo son las caras de este cuerpo geométrico? Si te fijas bien tiene caras triangulares y una cara cuadrada. Su forma en general es muy conocida por que la puedes identificar en las pirámides por eso se llama así, Pirámide.

Tiene 5 caras, la que le sirve como base es un cuadrado y 4 en los lados.

Has identificado las partes de los cuerpos geométricos y revisado la forma y número de sus caras, seguramente te diste cuenta de que los objetos que encontraste en casa tienen diferentes caras, algunas son cuadradas, otras rectangulares y hasta circulares.

Para terminar lo que has aprendido el día de hoy en tu cuaderno dibuja una tabla como la siguiente, primero trazarás los objetos geométricos y luego contarás el número de caras para unirlo con la frase que le corresponda tal como lo podrás observar en la siguiente imagen.

Une el cuerpo geométrico con la cantidad de caras que le corresponde:

Tengo 7 caras Tengo 5 caras Tengo 6 caras Tengo 8 caras

No olvides que las caras de los objetos o cuerpos geométricos pueden ser cuadradas, circulares, triangulares y de muchas formas, esto te ayudará a identificar bien los nombres de cada cuerpo geométrico.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

HISTORIA

¡A navegar! Parte I

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás más sobre los avances tecnológicos en la navegación del siglo XV.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas que estuvimos hablando de Cristóbal Colón y sus viajes de exploración a América?

¿No te parece sorprendente que en Europa nadie supiera que existía el continente americano y los pueblos que aquí vivían?

Hoy en día los avances tecnológicos nos han acercado y es normal que te parezca extraño que hubo un tiempo en el que América y Europa no se conocían, recuerda que el conocimiento y los avances tecnológicos son acumulativos y progresivos.

Piensa que es posible que dentro de 200 años existirán cosas que ahora no imaginas, o que se conozcan cosas que aún no descubrimos y para las personas del futuro les parezca extraño que no lo teníamos o no lo sabíamos.

Así como ahora te pudiera parecer extraño que hace algunos años no existían los aviones o la luz eléctrica y todos los aparatos y utensilios que funcionan con ella.

Es algo similar a lo que hoy en día estás viviendo con respecto a que para enfrentar al coronavirus es importante el uso del cubre bocas y lavarte constantemente las manos, este tipo de cosas no se ponían en práctica en anteriores epidemias.

Algo similar le paso a Colón en su llegada a nuestro continente, antes de él hubo muchos adelantos y descubrimientos que hicieron posible que el 12 de octubre de 1942 llegara a América.

En esta sesión conocerás uno de los medios de transporte más importantes el cual fue fundamental para el intercambio de los pueblos. ¡El barco!

A muchas personas y niñas y niños como tú les llama la atención el mar y los misterios que esta encierra, en este caso las expediciones servían para desarrollar el comercio, porque había cosas que unos países tenían gracias a su situación geográfica y que otros países necesitaban y a eso se refiere cuando se habla de intercambio comercial.

Los barcos son un invento muy importante, en esa época sirvieron no solo para el intercambio comercial sino también para el intercambio cultural de los pueblos.

En Medio Oriente aparecieron los turcos otomanos quienes conquistaron varias zonas del Mediterráneo bloqueando varias rutas de comercio que había entre Europa y Oriente específicamente la ciudad de Constantinopla.

Es por eso que las personas que vivían en lo que hoy es España y Portugal tuvieron que buscar otras rutas para comerciar y obtener los productos que necesitaban, hoy en día es más fácil porque si necesitas algo puedes ir a la tienda y comprarlo, en aquel tiempo el intercambio comercial implicaba intensas exploraciones entre tierras y lugares muy lejanos.

España y Portugal están en una península lo que implicaba que sí querían buscar otras rutas lo que les convenía por su situación geográfica era hacerlo por el mar.

Observa el siguiente video como referencia.

Olas del mar y sus sonidos naturales.

Para adentrase en el mar con sus fuertes corrientes y vientos, para fortuna de los españoles y portugueses en el siglo XV ya se habían inventado dos tipos de embarcaciones que les ayudarían en sus expediciones, las carabelas y las naos.

Europa tiene arriba un mar llamado mar del norte y abajo el mar mediterráneo, cada uno de esos mares tenia características particulares por lo que los habitantes de esos lugares se habían acostumbrado a la construcción de barcos con características muy específicas.

Observa las siguientes imágenes, ellas ilustran lo que se ha mencionado.

Las embarcaciones típicas del mediterráneo se construían desde los tiempos de los antiguos egipcios y fenicios. El mar mediterráneo es muy tranquilo y está rodeado por extensiones de tierra, por lo que los barcos que se construían no necesitaban ser muy altos y para moverse utilizaban velas triangulares y remos.

Gracias a las velas triangulares los barcos eran muy maniobrables, pero por ser muy cortas de altura no había espacio suficiente para guardar comida y no soportaban mucho si había olas grandes y fuertes tormentas.

Desde los tiempos de los vikingos la gente que vivía en el Atlántico Norte estaba acostumbrada a que el mar fuera mucho más agitado, con olas más grandes y tormentas muy fuertes, así que con el tiempo inventaron barcos que eran lo suficientemente altos, para navegar en mares con olas gigantes y guardar más provisiones para sus largos viajes, además, tenían una gran vela cuadrada, que daba más firmeza al momento de dirigir la nave y aprovechar el viento.

España y Portugal están entre el mar Mediterráneo y el mar del Norte es posible que eso les haya ayudado para ser buenos conductores.

Gracias a su situación geográfica, tanto Portugal como España pudieron ser de los primeros lugares donde se comenzaron a fusionar ambas tradiciones para la construcción de los barcos.

Entre el siglo XlV y el siglo XV en Portugal fue donde se inventaron las carabelas.

Según las investigaciones es posible que las carabelas las empezaran a construir los portugueses copiando los barcos que los árabes usaban en el Mediterráneo.

Al inicio las ocupaban para ir a pescar en mar abierto, pero al darse cuenta que eran buenas las comenzaron a utilizar para explorar la costa de África.

Las carabelas eran embarcaciones muy seguras y resistentes en mar abierto, para moverse usaban velas triangulares y cuadradas lo que les permitía recorrer grandes distancias.

Las carabelas fueron los barcos que utilizó Cristóbal Colón para sus viajes, los nombres que les puso a sus carabelas fueron la Niña y la Pinta. Colón en sus cartas relató que la Santa María no era una carabela si no una nao o carraca, las carracas eran otro tipo de barco que comenzó a usarse entre el siglo XlV y el siglo XV.

Las naos se habían inventado copiando los barcos grandes que se usaban en el Mar del Norte. Por lo general eran más grandes que las carabelas, su gran tamaño les permitía cargar muchas más cosas por lo que podían utilizarse para hacer largos viajes, como por ejemplo cruzar el océano Atlántico, aunque no eran tan agiles como las carabelas y requerían más gente para conducirlas.

Utilizaban también 2 o 3 velas las cuales les permitían navegar aprovechando la fuerza del viento.

Colón utilizó 2 carabelas la Niña y la Pinta y una nao la Santa María.

¿Sabías qué? La nao la Santa María años después navegaría desde Asia hasta nuestro actual territorio. Una nao muy famosa es la nao de China también conocida como él, galeón de manila, la cual fue importante para el comercio entre América, Asia y Europa.

Para ayudarte a comprender las travesías de estas embarcaciones observa el siguiente video que habla de la nao de China, del minuto 0:07 al minuto al minuto 5.

El fuerte de San Diego y la Nao, dibujos animados.

Es difícil saber qué tan rápido eran esas naves, ya que dependían de las corrientes marinas y el viento. Se sabe que durante el siglo XVl el viaje entre España y las islas del caribe podía durar de 2 a 3 meses, en un día podían avanzar aproximadamente 340 kilómetros y otros días una decena.

Para saber hacia dónde tenían que navegar utilizaban ciertas herramientas que fueron fundamentales en los viajes de Colón. Este tema lo verás en la siguiente clase.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Lo implícito y explícito en los refranes

¿Qué vamos a aprender?

Diferenciarás los mensajes implícitos y explícitos, tomando como referencia los refranes que has venido trabajando en las últimas clases.

En las clases anteriores estuviste analizando la estructura de los refranes, los mensajes o moralejas que contienen, incluyendo a las figuras literarias como la rima, la metáfora la alegoría y el juego de palabras. Profundizaras sobre los mensajes implícitos y explícitos contenidos en los refranes.

¿Qué hacemos?

¿Conoces que quiere decir implícito y explícito? El mensaje de un texto es implícito cuando la información contenida en él requiere ser interpretada para poder comprenderla.

El mensaje de un texto explícito es cuando la información que este contiene no requiere de interpretación.

Observa el siguiente ejemplo.

Video 1

A río revuelto ganancia de pescadores. Significado explícito: Si el río está revuelto, la pesca será más abundante.

Significado implícito: Donde hay conflictos o descontrol cualquiera se puede aprovechar de la situación.

Ahora intenta identificar el significado explicito e implícito del siguiente refrán.

Video 2

Del árbol caído, todos quieren hacen leña. El mensaje implícito en este refrán se refiere a que algunas personas se aprovechan de la desgracia ajena.

El mensaje explícito hace referencia a qué cuando un árbol ha caído se obtiene leña para aprovecharlo.

Ahora observa el siguiente refrán.

Video 3

Del plato a la boca se cae la sopa. El mensaje implícito se refiere a que no hay nada seguro en la vida.

El mensaje explícito alude a cuando a una persona está tomando sopa, y ésta se puede derramar al llevársela a la boca.

Ahora prepárate para la siguiente actividad, observarás un refrán con 4 opciones de respuesta 2 para el mensaje explícito y 2 para el mensaje implícito. Elige la respuesta que consideres sea correcta.

Si eliges la respuesta correcta obtendrás 2 puntos. ¿Estás lista, listo?

Mensaje explícito: Los lobeznos aprender a aullar imitando a los lobos adultos.

Mensaje implícito: Sí convives con personas que tienen malos hábitos adoptarás esos malos hábitos.

El siguiente refrán.

Mensaje explícito: Al intentar tomar varias cosas a la vez, no es posible sujetarlas con seguridad por lo que podrá perderse una de ellas.

Mensaje implícito: Es mejor concentrarse en un asunto a la vez para poder atenderlo bien.

Otro refrán.

Mensaje explícito: Al cerrar la boca no es posible que entre una mosca.

Mensaje implícito: Evitar hablar de más o ser indiscreta o indiscreto para no meterte en problemas.

Un refrán más.

Mensaje explícito: Cuando un pie te lastima agilizas el paso para no prolongar el dolor que te está causando.

Mensaje implícito. Afrontar una situación difícil e inevitable para que no empeore.

El ultimo refrán.

Mensaje explícito: Te acercas al nopal no para regarlo si no solo para tomar su fruto.

Mensaje implícito: Se refiere a las personas que buscan o se acercan a otras solo cuando necesitan de ellas.

Puedes continuar con el ejercicio preguntando a tu mamá o papá sobre los refranes que conocen. Puedes encontrar algunos de ellos en la siguiente imagen.

El día de hoy identificaste los mensajes implícitos y explícitos que hay en los refranes, te diste cuenta de qué forma puedes expresarte e interpretar los diferentes significados que contienen los textos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

GEOGRAFÍA

Migración, ¿qué es eso?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderemos a reconocer la migración en México y sus implicaciones en lo social, cultural, económico y político, así como los tipos de migración y los factores que la provocan.

¿Qué hacemos?

¿Has escuchado hablar sobre los santuarios de las mariposas monarca en México? Es impresionante el recorrido que tienen que realizar ya que vienen desde Canadá y Estados Unidos de Norte América. Las mariposas monarca hacen un largo recorrido durante su migración.

¿Conoces el significado de la palabra Migración? Anota en tu cuaderno está palabrea y busca su significado, en la siguiente imagen te presentamos uno de ellos.

Migración es el desplazamiento de un grupo o población de personas o animales, de un lugar a otro. Como te darás cuenta este concepto aplica también para las personas.

Las mariposas no son los únicos seres vivos que realizan sus propios recorridos o desplazamientos. La Migración sucede en diferentes contextos, en el caso de las personas ellas también migran, es decir que se mueven por el planeta, algunas personas por diferentes causas cambian de residencia una o más veces a lo largo de su vida.

A las personas que cambian su lugar de residencia reciben el nombre de migrantes.

¿Conoces él significado de las palabras Emigración e Inmigración?

Utilizaremos como ejemplo a la mariposa monarca para entender las diferencias entre una y otra palabra.

Las mariposas monarca nacen en Canadá y/o en Estados Unidos de Norte América y “Emigran” lo que quiere decir que salen de esos países para dirigirse a México.

Cuando las personas cambian su lugar de residencia de un estado a otro se conoce como emigración.

Retomando el ejemplo de las mariposas monarca ellas “Inmigran a México” lo que significa que vienen desde muy lejos para quedarse en nuestro país.

Como puedes darte cuenta las palabras “emigrar” e “inmigrar” reflejan una acción que se realiza, ya sea de salir de algún lugar en el caso de “emigrar”, o bien, de llegar a un nuevo lugar en el caso de “inmigrar”

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4GEA.htm?#page/102

En tu libro de texto de geografía 4° grado pág. 102 encontrarás lo siguiente. “Por otra parte, a la persona que deja el lugar donde vive para irse a vivir a otro se le llama emigrante, y cuando se establece en otro lugar se le conoce como inmigrante”.

Imagina que tus papás son del estado de Guerrero, y cuando se casaron se fueron a vivir a la Ciudad de México, entonces tú eres hija o hijo de inmigrantes de Guerrero porque naciste en la Ciudad de México.

Cuando las personas emigran del lugar donde nacieron para establecerse en otro, sin intenciones de regresar, a eso se le llama “migración permanente”. Por otro lado, cuando las personas emigran, pero sí vuelven a su lugar de origen, a eso se le llama “migración temporal”

Cuando las personas migran por periodos mayores a seis meses y regresan a sus lugares de origen, se dice que hicieron una migración temporal. La gente toma la decisión de cambiar su lugar de residencia de forma permanente o temporal, debido a múltiples causas.

Para que lo entiendas mejor volveremos al ejemplo de las mariposas monarca. ¿Recuerdas por qué las mariposas migran?

Las condiciones de luz y temperatura cambian en los lugares donde nacen las mariposas, hay momentos del año en los que la luz disminuye de forma importante y por eso las temperaturas disminuyen tanto que llegar a caer nieve y con esas condiciones las mariposas no se pueden reproducir.

Como puedes darte cuenta para que las mariposas monarca vivan en su lugar de origen es necesario que las condiciones sean favorables, es por eso que migran a México en donde las temperaturas son templadas y es posible que pasen el invierno en mejores condiciones de luz y clima.

En las migraciones humanas sucede algo similar, las personas cambian de lugar de residencia por diferentes razones, básicamente es para buscar mejorar sus condiciones de vida.

Ahora analizarás algunas razones por las que las personas migran. En la mayoría de las ocasiones las personas migran por razones económicas, pero hay muchas más razones por las que las personas toman esa decisión. En tu cuaderno puedes realizar el siguiente grafico donde concentrarás las más comunes, puedes realizar tus propios símbolos para identificar las causas y hacerlo más fácil de entender.

Cuando las personas no tienen trabajo fijo y su ingreso no les alcanza para cubrir sus necesidades se ven obligados a dejar su lugar de origen para buscar una fuente de trabajo constante y un mejor ingreso. Esas son razones económicas para migrar.

¿A qué característica consideras que pertenece la siguiente definición? “Las personas cambian su lugar de residencia para poder tener mejores oportunidades de estudio, o por tener gusto o afinidad con la historia, la religión, o el idioma del lugar al que desean inmigrar”. ¡Muy bien! son características culturales.

La siguiente característica hace referencia a las personas que migran porque quieren vivir con sus parientes con los que tienen fuertes lazos afectivos. Estas son causas familiares.

La característica que sigue hace referencia a la migración causada por conflictos, guerras y situaciones de violencia. Debido a la violencia que se puede llegar a vivir en ciertos lugares, la vida de las personas peligra y, para mantenerse a salvo, se van hacia lugares más seguros. Esta causa genera desplazamientos masivos de personas. Estas son causas bélicas.

La siguiente causa, se refiere a cuando ocurren terremotos, inundaciones, sequías, tsunamis, epidemias, y otras dificultades, tanto naturales como las consecuencias sociales que ocasionan, y por ello las personas cambian de residencia de manera temporal o definitiva. Esta causa pertenece a desastres en general.

La última causa es ocasionada cuando las personas tienen diferencias con las autoridades del país dónde viven. Por ello, buscan asilo en otro territorio por miedo a sufrir persecución, discriminación o algún daño por tener tendencias religiosas, políticas o sexuales diferentes a las aprobadas por el gobierno.

Estas son algunas de las causas más comunes por las que las personas migran, pero no son las únicas.

Observa la siguiente cápsula para que reafirmes los conceptos que has aprendido.

Video 1

Ahora verás la experiencia migratoria de Elizabeth, es un caso muy interesante. Ahora que tienes todos los conceptos claros, mientras ella nos cuenta su caso, haz anotaciones acerca de dónde emigra, a dónde inmigra, por qué causas y por cuánto tiempo, pon mucha atención.

Video 2

¿Qué te pareció la entrevista de Elizabeth? ¿Cuáles causas identificaste? En tu cuaderno puedes realizar un cuadro como el siguiente.

Elizabeth es descendiente de emigrantes italianos, e inmigrantes a México, ha migrado 3 veces, 2 en forma temporal a Australia y a la Ciudad de México por razones culturales ya que fue por estudios, y 1 definitiva a Morelia en el estado de Michoacán por causas familiares.

Ahora ve a tu libro de texto en la pág. 102 para que conozcas por qué algunas personas tienen que cambiar de residencia.

Algunas personas cambian de residencia una o más veces a lo largo de su vida. Generalmente lo hacen para mejorar su situación económica, tener mejores servicios educativos y de salud, o más espacios recreativos y culturales.

Seguramente te preguntarás para qué te es útil esta información, para ello volverás al ejemplo de las mariposas monarca. ¿De qué sirve saber la temporada en la que migran y el lugar a donde llegan? Una respuesta puede ser para que sepas a donde puedes ir a apreciar su belleza y en qué temporada tienes que hacerlo.

Una de las razones por las que es importante conocer los movimientos migratorios es para poder planear actividades en torno a las mariposas, como puede ser el cuidado de los bosques cuando ellas no están, ya que las actividades humanas podrían terminar con sus espacios y dejarlas sin refugio.

Conocer las migraciones de las personas sirve para que se comprendan sus necesidades y planear soluciones útiles en beneficio del mayor número de personas.

Además, indica cuáles son los centros de atracción de población y cuáles son expulsores, y con ello las políticas gubernamentales pueden responder de manera pertinente a las necesidades de las poblaciones emigrantes e inmigrantes.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

