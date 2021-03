Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 2 de marzo

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 2 de marzo del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Los ramos de rosas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas matemáticos mediante el uso de las multiplicaciones.

¿Qué hacemos?

Para comenzar resuelve el siguiente problema.

¿Cuántas galletas hay en 16 cajas que contienen 12 galletas cada una? ¿Se te ocurre alguna forma de hacer esta multiplicación? Una manera en la que puedes resolver este problema sería descomponer el número 12 en 10 + 2 y luego multiplicar esos dos números por 16 y al final sumar los resultados.

De esta forma puedes obtener el resultado que es 192, que sería el total de galletas de las 16 cajas. ¿Crees que haya otra forma de hacer esta multiplicación?

Ya sabes que 16 x 12 es lo mismo que 12 x 16, por lo que también podrías separar el número 16 en 10 + 6 y multiplicar esos dos números por 12 y sumar los resultados.

Como puedes observar de las dos formas obtienes el mismo resultado.

Otra forma es la siguiente: Puedes hacer una tabla o cuadro donde descompongas los dos números y realiza las multiplicaciones por separado, al final suma los números cuatro números resultantes y verás que llegas al mismo resultado, 192, observa la siguiente imagen para que te quede más claro.

Ahora ya conoces tres formas diferentes para multiplicar números con dos cifras.

Abre tu libro de desafíos matemáticos en la página 102, ahí encontrarás el desafío 52 para que lo vayas resolviendo.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/102

Este es el primer problema.

https://libros.conaiteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/102

El sábado don Gustavo vendió en el mercado 15 ramos de 12 rosas cada uno. ¿Cuántas rosas vendió? Piensa en que tendrías que hacer para responder esta pregunta.

Observa el ramo de rosas para que pienses que podrías hacer para saber cuántas rosas son.

Para conocer el resultado realiza una multiplicación como la que se hizo con las galletas, usa la estrategia del cuadro. Tienes que multiplicar 15 x 12, descomponlas para que te sea más fácil.

La cantidad de ramos que es 15 sepárala en 10 y 5, y la cantidad de rosas de cada ramo es 12, sepárala en 10 y 2.

Recuerda que donde se cruzan las cantidades anotarás el resultado de multiplicarlas. Tienes que 10 x 10 son 100, 10 x 2 son 20.

10 x 5 son 50 y 5 x 2 son 10 finalmente deberás sumar esas cantidades.

Si sumas las cantidades 100 + 50 + 20 + 10 te da un total de 180 que es el número de rosas que formaban los 15 ramos que vendió Gustavo.

Ahora veras otra de las estrategias que viste al inicio de esta sesión. Descompón sólo uno de los números que se van a multiplicar, hazlo con el número 12, si lo descompones puede ser en 10 + 2 entonces tienes que multiplicar 15 x 10 que te da como resultado 150, y después 15 x 2 que te da como resultado 30.

También te da como resultado 180.

Ahora descompondrás en 15 en 8 + 7 y el 12 en 9 + 3. Observa 8 x 9 son 72 y 8 x 3 son 24, ahora 9 x 7 son 63 y 7 x 3 es igual a 21. Suma esas cantidades para ver qué resultado te da 72 + 24 suman 96 y 63 + 21 son 84. Si sumas 96 + 84 te da como resultado también 180.

No olvides probar otras descomposiciones de los números para ver si llegas al mismo resultado.

La segunda pregunta es esta:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/102

El domingo hizo ramos de 24 rosas cada uno y vendió 14 ramos, ¿Cuántas rosas vendió?

Vas a resolver este problema con una de las estrategias que ya revisaste, ahora tienes que los ramos se componen de 24 rosas y se van a repetir 14 veces. Primero tendrás que descomponer los números.

El 24 sería 20 + 4 y el 14 sería 10 + 4. Ahora comenzaras con las multiplicaciones, el 20 debe multiplicar al 10 y el 4 también debe multiplicar al 10. Después el 20 debe multiplicar al otro número que es el 4 y el otro cuatro también lo debe multiplicar.

(20 x 10 =___) + (4 x 10 =___) + (20 x 4 =___) + (4 x 4 = __) =

Recuerda que cuando multiplicas números que llevan un cero, se multiplican números por 10, se repite el número y al resultado se le aumenta el cero del 10.

La primera multiplicación es 20 x 10 da 200, la segunda es 4 x 10 da 40, la tercera es 20 x 4 da 80 y la última es 4 x 4 da 16. Ahora lo que te falta hacer es sumar los 4 resultados 200 + 40 + 80 + 16 te dan como resultado 336.

Con la siguiente estrategia se trata de descomponer solo uno de los números y multiplicar por el que no se descompuso.

La respuesta a la segunda pregunta del inciso 2 del libro es que don Gustavo vendió 336 rosas.

Para terminar, conocerás un método de multiplicación conocido como el método hindú, el ejemplo será multiplicar 24 x 31.

Se hace un rectángulo y se divide primero en 4 partes iguales, después traza las diagonales de cada uno, se colocan los números en la parte externa, como se observa. Después se multiplica 2 x 3 son 6 y se coloca en la parte de abajo del primer cuadro, después se multiplica 2 x 1 = 2 y se escribe también en la parte de abajo del segundo cuadro. Enseguida se multiplica 4 x 3, como son 12, el uno va arriba y el 2 en la parte de abajo del primer cuadro de la derecha, después se multiplica 4 x1 y se coloca en la parte de abajo del segundo cuadro de la derecha, se escribe 0 en los lugares vacíos.

Cuando ya se llenó la retícula, se suman los números en diagonal, 0 1 + 6 + 0 = 7, 2 + 0 + 2 = 4 y 4. Finalmente, el resultado estará formado por el número que forman las cifras que resultaron de las sumas, escritas de izquierda a derecha 744. Así que el resultado de 24 x 31 es 744

Cómo pudiste darte cuenta en esta sesión hay diferentes formas de multiplicar, lo importante es saber cuándo las tienes que usar para resolver problemas que se te presenten.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

GEOGRAFÍA

Diversidad en el campo mexicano

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a distinguir espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesquero de México en relación con los recursos naturales disponibles.

¿Qué hacemos?

En la sesión anterior conociste acerca de la yaca, este día conocerás la leyenda de esta fruta. Las leyendas cuentan mediante relatos fantásticos, cómo una cultura concibe el origen de las cosas.

Lee con atención la leyenda de la yaca.

La leyenda dice que hace mucho tiempo, cuando las plantas, los animales y los seres humanos podían hablar entre sí, existía un árbol que se llamaba Jakkappa de frutos pequeños y de color amarillo muy, muy dulces. Era un árbol encantador y agradable para los pájaros, todos jugaban en sus ramas y cuando tenían hambre, comían los frutos que colgaban de él, ¡hasta las abejas tomaban la miel de sus frutos!

Un día, un grupo de niños y niñas jugaba bajo el árbol, les dio hambre y uno de ellos subió para tomar frutos para todos, pero los que encontró estaban a medio comer, por lo que se tuvieron que regresar a casa con hambre y decepcionados. Entonces Jakkappa, se puso muy triste y lloró. En ese momento Khaaja, el sastre del lugar se sentó bajo su sombra para descansar, pero las lágrimas del árbol cayeron en su cabeza.

Le preguntó, ¿Por qué lloras? y Jakkappa le contó lo sucedido. Entonces al sastre se le ocurrió una idea, coser chaquetas espinosas para cada fruto, pero había un problema, eran muchos de ellos, por lo que le propuso al árbol tomar varios de sus frutos y coser una chaqueta grande para protegerlos, ambos llegaron a un acuerdo y, al día siguiente, el sastre trajo una chaqueta grande, gruesa, verde y áspera. Amontonó los frutos y los cubrió con ella, esto evitaría que las aves y los animales se los comieran. Es así como se creó la Yaca.

¿Qué te pareció la historia? El origen de esta interesante leyenda tiene su origen en la India.

Uno de los lugares que se considera como su origen es el Suroeste de la India. Ahora analizarás porque si es de la India también se cultiva en México. Primero tienes que conocer que las condiciones en las que crece la yaca que son el relieve, el clima, el agua, el suelo y la vegetación.

Debe ser un clima cálido y húmedo además de tener mucho espacio, según lo que muestran los mapas en el siguiente cuadro podrás observar las características geográficas que se presentan en el suroeste de la India.

Relieve: Llanura costera, no mayor a 500 metros de altitud, por lo que se puede inferir que se trata de un terreno con poca pendiente. Clima: Tropical con lluvias todo el año, lo que asegura la temperatura y humedad que requiere la planta. Vegetación: Selva, lo que da a entender que es un suelo rico en nutrimentos, por toda la acumulación de materia orgánica de plantas y animales.

En México existen varios estados donde existen esas condiciones y se cultiva la yaca, entre ellos están Yucatán, Jalisco, Colima y el principal productor es el estado de Nayarit. Puedes consultar tu libro Atlas de México 4° grado en la página 76 el mapa donde se encuentra el estado de Nayarit.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/76

Ahora en la página 12 puedes consultar como es su relieve.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/12

La mitad del estado es parte de la llanura costera del pacífico con una altitud menor a 700 metros, y la otra mitad es parte de la sierra madre occidental. La yaca se siembra en la llanura costera que es donde el relieve tiene poca pendiente por ser una llanura.

Como puedes notar las condiciones de relieve son similares a las de la India. Ahora observa que es lo que sucede con la disponibilidad de agua, esto lo puedes ver en la página 13 de tu Atlas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/12

Hay ríos superficiales, por lo que el abasto de agua es suficiente. Eso se debe en parte al clima, en la página 15 puedes ver qué tipo de clima es.

En la región de la llanura hay clima cálido subhúmedo. En el siguiente mapa puedes darte cuenta de que la temperatura es alta, por lo que se cumplen las condiciones que la yaca requiere para crecer; que son: humedad y alta temperatura.

Como te has dado cuenta en esta sesión hay que poner especial atención a los mapas que se presentan para conocer las condiciones geográficas de un lugar, puedes pedir a mamá o papá que te ayuden a analizar los mapas y conjuntar ideas para su interpretación.

En la página 19 están las regiones naturales, ¿Qué tipo de vegetación hay en la región correspondiente a la llanura costera?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/18

Según indica la simbología indica selva seca y selva húmeda, al igual que en la India el suelo también es propicio para el crecimiento de la yaca.

Las semejanzas se muestran en el siguiente cuadro comparativo entre las condiciones de Nayarit y la India.

Por las condiciones geográficas en 1960 se introdujo esta fruta y ahora Nayarit concentra el 80% de la producción nacional y exporta esta fruta a los Estados Unidos.

¿Conoces la yaca, la has probado? Si la encuentras en el mercado de tu localidad no dudes en probarla, seguramente te gustará.

¿Te gusta el café?

El café no es originario de México, sino de Etiopia.

En el siguiente video podrás observar que sucedió para que el café llegara a nuestro país, termínalo en el minuto 0:55

6 grados de separación – El Café.

Para este tema te enfocarás en la región de los altos de Chiapas, en ese lugar se cultiva café de alta calidad.

Primero analizarás las condiciones como ya lo hiciste para la India.

El relieve de Etiopía, en su mayoría, es montañoso, por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, y puedo notar que tiene unas montañas de más de 4000 metros sobre el nivel del mar, además, existen ríos y lagos. El clima es variado, tiene dos tipos: tropical y templado. Por último, la vegetación, en su mayoría, es de sábana; también tiene bosque con lluvias todo el año y de alta montaña.

El café se cultiva en zonas montañosas, porque las pendientes son pronunciadas, el clima debe ser templado y húmedo, y en convivencia con vegetación abundante. ¿Estas lista o listo para realizar el análisis del mapa de Chiapas? Puedes consultar los mapas de las mismas páginas que utilizaste para el caso de Nayarit.

Como se había mencionado se considerará la región de los altos de Chiapas, la cual se encuentra al norte del estado.

El relieve es montañoso ya que se localiza en la sierra del norte de los altos de Chiapas, coincide con lo que ocurre en Etiopía.

Como puedes notar hay una gran disponibilidad de agua por los ríos y lagos que están presentes.

El clima en la región es templado húmedo y templado subhúmedo.

La vegetación en la región es de bosque mixto y mesófilo de montaña, lo que indica que tiene vegetación abundante.

En el cuadro comparativo puedes observar que, el café que se cultiva en los altos de Chiapas se hace en un relieve montañoso con pendientes pronunciadas, en climas templados y húmedos, en presencia de vegetación abundante y en condiciones semejantes a las que hay para Etiopía.

Es seguro que hayas escuchado que ese café es de altura, eso es porque ha sido cultivado en lugares de más de 900 metros de altura sobre el nivel del mar. Para que conozcas más sobre el tema observa el siguiente video, inícialo en el minuto 0:41 y termínalo en el minuto 1:49

Un buen café orgánico.

¿Recuerdas de qué tipo de qué tipo de actividad económica se obtiene la miel? En la sesión anterior aprendiste que se obtiene de la ganadería.

Como sabes, la miel se obtiene de las abejas, por venir de un animal es un producto ganadero. La actividad dedicada a la crianza de las abejas se llama apicultura.

De la apicultura no solo se obtiene la miel, también se obtiene cera, propóleos, polen y jalea real.

Existen algunas abejas que son diferentes a las que regularmente conoces, que son amarillas con negro, las abejas meliponas son de otro tamaño y color pequeñas y de color negro que no tienen aguijón.

En México hay comunidades que se dedican, entre otras cosas, a la apicultura de este tipo de abejas que son mexicanas, en el siguiente video conocerás más al respecto, tendrás que verlo en varias secciones, primero inícialo del minuto 0:10 al minuto 1:10, después del minuto 3:42 al minuto 4:10, del minuto 10:09 al minuto 10:30 y para finalizar del minuto 24:59 al minuto 25:47

Pisil Nekmej – Abeja de la sierra norte de Puebla.

Ahora sabes que hay una gran variedad de especies de abejas, que hay una especie que es nativa de México y, que se ha hecho apicultura desde antes de la llegada de los españoles. Y aún se sigue realizando con el mismo método tradicional, diversificado los productos que se derivan de ella, como las cremas o las cápsulas.

En el video también se mostró que combinan la apicultura con la ganadería de auto consumo, también practican la agricultura de café y milpa porque se trata de una región montañosa y por eso se puede cultivar el café. Por la vegetación puedes adivinar que el clima es templado a frío y hay gran disponibilidad de agua.

Busca la región norte de puebla de la que se habla en el video, y analiza los mapas de tu atlas para que conozcas las características, el relieve, la vegetación, el clima y los ríos que favorecen ese tipo de actividades. Seguramente lo harás muy bien.

Con respecto a la ganadería, ¿Tienes alguna inquietud en específico de esa actividad?

En la sesión anterior conociste que entre el ganado están consideradas los avestruces.

Esta especie de ave tiene su origen en otro continente, las trajeron de África, ellas habitan naturalmente en las llanuras de ese continente, en ambientes secos principalmente.

Las avestruces son una especie rentable para criar, es decir, se pueden tener muy buenas ganancias por los productos que se obtienen de ellas. Se trata de un animal que ha estado por millones de años en la Tierra, por lo que es una especie que es capaz de adaptarse muy bien a cambios en su entorno, puede vivir en distintos ambientes, desde lugares secos y arenosos, hasta regiones frías.

En México existen granjas en 12 estados tan diferentes entre sí por su relieve, disponibilidad de agua, clima y vegetación, y en todos ellos se crían avestruces con un gran éxito. Tomarás como ejemplo a los estados de Chihuahua y Yucatán.

Chihuahua tiene un relieve diverso, una región es parte de la sierra madre occidental, y otra parte en las sierras y llanuras del norte. Hay pocas corrientes superficiales. El clima también es diverso, hay templado y frío en la sierra, y secos en las llanuras. La vegetación es diversa: selva seca, bosques y matorrales.

En Yucatán sólo hay un tipo de relieve, llanura de la península de Yucatán. No hay corrientes de agua superficiales. El clima es cálido, subhúmedo en su mayoría, y una pequeña extensión al norte es semiseco. La vegetación es de tipo selva en todo el estado y está dividida en dos tipos: selva seca y selva húmeda.

Cómo te darás cuenta las condiciones de esos dos estados son diferentes, las aves se han adaptado a la diversidad de condiciones geográficas que existen entre ellos.

En el siguiente cuadro podrás ver como se aprovecha el huevo, el cascarón, las plumas, la piel, la carne y el aceite de esta ave.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

HISTORIA

De chile, mole y pozole. El mestizaje cultural en la Nueva España

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en una de las consecuencias que tuvo la conquista.

¿Qué hacemos?

Lo que aprenderás en esta sesión te servirá, ya que harás un recorrido por nuestras tradiciones.

Cómo viste en la sesión anterior el mestizaje cultural es un proceso histórico consecuencia de la conquista y la colonización. El mestizaje se logró debido a los tres siglos que duró la dominación española.

Gracias a ese hecho ahora México es un país con una gran diversidad y riqueza cultural.

¿Sabes que es el mestizaje?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C2%ABDiccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola%C2%BB_(2014).jpg

El mestizaje es la mezcla de culturas distintas, que da origen a una nueva.

Durante los siglos que siguieron a la conquista del México antiguo, sucedió una gran mezcla de diferentes culturas. Eso pasó porque a la nueva España durante tres siglos continuos y en el México independiente llegaron personas que venían de diferentes partes del planeta, todas ellas con tradiciones, creencias, ideas, lenguas y culturas diferentes.

Una de las herencias del periodo de la nueva España fue la diversidad cultural que actualmente caracteriza a México.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4HIA.htm?#page/99

El mestizaje cultural lo puedes encontrar en tu forma de vestir, en las iglesias, en tu forma de hablar o lo que comes.

La primera raíz de ese mestizaje fueron los numerosos pueblos autóctonos que habitan en el país.

En sesiones anteriores aprendiste que en la región de Mesoamérica estuvieron los olmecas, los teotihuacanos, los mayas, los zapotecos, los toltecas y los mexicas entre otros.

Cuando llegaron los españoles el territorio de México era un gran mosaico rico y variado en el que estaban los tlaxcaltecas, los mayas, los purépechas, los chichimecas y los mexicas entre otros, que tenían tradiciones, lenguas dioses y vestimentas propias.

https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_M%C3%A9xico#/media/Archivo:The_Conquest_of_Tenochtitlan.jpg

Seguramente te preguntarás qué pasó con todo esto después de la conquista de los españoles y sus aliados, y qué sucedió con sus tradiciones o lenguas, algunas cosas dejaron de hacerse como la construcción de pirámides, sin embargo, en la época colonial y en el México independiente se sometió y discrimino a los indígenas, por ejemplo, actualmente en México existen aproximadamente 68 lenguas indígenas.

Algo que debes tener en cuenta es que no todo lo que sobrevivió a la conquista lo hizo tal y como era en la época prehispánica, hubo muchos elementos como la forma en la que se vestían, la comida, las tradiciones y las creencias se transformaron por el contacto con las costumbres de los españoles.

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiaguer%C3%ADa_de_San_Bartolom%C3%A9_Ap%C3%B3stol#/media/Archivo:Baile_santiagueros.jpg

Esto lo puedes observar en danzas tradicionales y festejos.

https://www.wdl.org/en/item/6751/

En Mesoamérica era común que las personas hicieran danzas para agradar a sus dioses, cuando llegaron los cristianos a esas tierras les prohibieron continuar con las celebraciones a sus dioses, muchos indígenas decidieron seguir realizando sus danzas, pero cambiaron a sus dioses prehispánicos por santos o temas cristianos.

Es posible que recuerdes que en las sesiones del ciclo escolar pasado aprendiste sobre la herbolaria y la comida prehispánica la cual continúa hasta estos días.

https://www.wdl.org/es/item/10622/#contributors=Sahag%C3%BAn%2C+Bernardino+de%2C+1499-1590

Muchos conocimientos sobre plantas que había en el periodo prehispánico siguieron vigentes dentro de la medicina durante muchos años, muchas veces mezclados con los conocimientos sobre medicina que tenían los españoles, y que en la actualidad se sigue empleando, como el té de manzanilla.

Lo mismo sucedió con algunas palabras de origen indígena que usas todos los días en español.

https://www.gob.mx/inapam/es/articulos/menos-del-1-de-la-poblacion-en-mexico-preserva-las-lenguas-indigenas?idiom=es

¿Sabías qué? La palabra chocolate proviene del náhuatl xocoatl, coyote también del náhuatl coyotl, y chamaco viene de las palabras mayas chan y maak, todas se mezclaron con la lengua que hablaban los españoles dando como resultado el mestizaje cultural, por eso en México se habla una variante del español.

El segundo ingrediente vino de Europa, específicamente de la península ibérica desde donde llegaron los con los conquistadores, misioneros y colonos quienes traían una cultura propia, ya mezclada con otras culturas y que terminó combinándose con las culturas prehispánicas que ya conoces.

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_de_Castilla#/media/Archivo:Libro_de_los_Juegos,_Alfonso_X_y_su_corte.jpg

Como ya se mencionó uno de ellos es el idioma castellano o español que era la lengua que hablaban los españoles desde la edad media y que siglos después de la conquista de volvió la lengua más hablada en México.

Te has preguntado, ¿Por qué suena tan extraño como hablan los españoles? Esto tiene que ver en parte por el mestizaje cultural. En México se usan algunas palabras que allá no se usan y aquí se habla con un acento diferente, es por eso que cuando escuchas hablar a alguien de España suena un poco extraño. En México también existen variantes regionales, es decir que los habitantes del sur hablan con distinto acento a los del norte.

https://www.noticonquista.unam.mx/amoxtli/1740/1733

En la sesión anterior aprendiste sobre la evangelización, que fue el proceso por el cual los frailes y sacerdotes que llegaron de Europa intentaron convertir a los nativos de estas tierras a la religión cristiana, orillándolos a olvidarse de sus dioses y creencias anteriores.

Cómo recordarás la evangelización no resulto como ellos la esperaban, ya que los indígenas decidieron mezclar algunas cosas de la religión prehispánica con la religión católica sin que los sacerdotes se dieran cuenta.

Un ejemplo más del mestizaje entre la religión de los españoles y la cultura de los indígenas la puedes observar en algunas iglesias que se construyeron en esa época, como la iglesia de Santa María Tonantzintla que se encuentra en el estado de Puebla.

En el siguiente video podrás observarla.

Templo de Santa María Tonantzintla.

¿Qué te pareció la iglesia? Es una iglesia cristiana con elementos de la cultura indígena, es un ejemplo más del mestizaje cultural entre la cultura española y la indígena.

https://www.wdl.org/es/search/?contributors=Sahag%C3%BAn%2C%20Bernardino%20de%2C%201499-1590

Los españoles acostumbraban a comer carne de cerdo o de vaca, quesos, aceite de oliva, manteca de cerdo, trigo y muchos otros ingredientes que aquí no se conocían, por eso ellos trajeron animales y plantas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_M%C3%A9xico#/media/Archivo:Coronado-Remington.jpg

https://es.wikipedia.org/wiki/Charro#/media/Archivo:CHARRO_HACIENDO_SUERTES_CON_SU_REATA.jpg

Uno de los animales que trajeron los españoles fue el caballo, el cual no era conocido en América. El caballo fue el medio de transporte terrestre más importante durante mucho tiempo, para ellos eran muy valiosos e importantes.

Por eso se puede decir que algo tan mexicano como la cacharrería y los charros son el resultado de la cultura española. Incluso en la música mexicana podrás ver esa importante influencia española ya que algunos instrumentos musicales como las guitarras las trajeron ellos.

No olvides que una gran parte de la cultura española tiene influencia árabe ya que ellos conquistaron y vivieron en la península ibérica, de echo puedes ver la influencia árabe en algunas palabras que utilizas en español, como por ejemplo la palabra ojalá que proviene de la palabra árabe insha’Allah que significa “si Dios quiere”.

Aún falta hablar de otras dos raíces.

La siguiente raíz es la africana que fue alimentada por la cultura de los esclavos africanos que trajeron los españoles. En la sesión anterior aprendiste sobre las enfermedades que trajeron los españoles, las cuales causaron la muerte de una gran cantidad de la población indígena, fue por esa razón que comenzaron a traer esclavos de África.

Como habían muerto muchos indígenas los españoles no tenían quien trabajara por ellos, por eso trajeron gente de África para ponerla a trabajar aquí. Ellos aportaron cosas importantes en el mestizaje cultural que ocurrió en estas tierras.

Un dato interesante que debes conocer es que según el censo de población 2020 los afromexicanos actualmente son el 2% de la población mexicana.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Coste%C3%B1o.jpg

Muchos de ellos son descendientes de aquellos hombres y mujeres que llegaron durante la época de la colonia, fue gracias a sus antepasados que en estas tierras se conoció la marimba y otros instrumentos musicales importantes para la música de algunas regiones de México, así como la forma de preparar algunos alimentos como el plátano o la moronga.

La última raíz es la asiática, aportada por los comerciantes y esclavos que llegaron a la nueva España desde el lejano oriente.

A continuación, realizarás la siguiente lectura del Galeón de Manila, es un barco que durante la colonia permitió el comercio entre la nueva España y las filipinas que los españoles habían conquistado en el siglo XVl.

EL GALEÓN DE MANILA

Por Alberto Tejo Martín

La historia del Galeón de Manila, también conocida como la Nao de China, comenzó en el año de 1565. Tras varios intentos por parte de algunos navegantes españoles por encontrar un camino para llegar a China y regresar a América, Andrés de Urdaneta, un marinero español, logró encontrar la corriente marina Kuro Siwo, algo así como una autopista muy rápida, con la que logró que su barco volviera a Acapulco, a esto, algunos le llaman el “tornaviaje”.

Con este descubrimiento los barcos podían viajar entre Asia y América sin tener que darle toda la vuelta a la tierra. Esto abrió muchas posibilidades para que personas, productos, ideas y tradiciones se movieran de manera más fácil entre las dos orillas del océano Pacífico.

Sin embargo, las autoridades españolas eran muy celosas de su dinero y temían que otras naciones pudieran recibir ganancias de ese descubrimiento, así que decidieron que sólo una vez al año, uno o dos barcos saldrían de Acapulco hacia las Filipinas para comerciar mercancías que luego traerían de vuelta.

Por lo general, el viaje de ida a Filipinas se empezaba entre marzo y abril y duraba unos tres meses. El de vuelta empezaba en junio, antes de que empezara la temporada de tifones, y duraba hasta diciembre o enero. ¿Te puedes imaginar lo pesado que era vivir en un barco durante seis meses sin ver otra cosa que agua? ¡Sin duda debía ser algo difícil!

Entre las cosas que llevaba el galeón de Manila para allá había plata, grana cochinilla, animales como vacas y caballos y plantas como el maíz, cacao, tabaco, caña de azúcar, tomate, calabaza, pimiento, entre otros. En particular la plata era muy demandada por esos lares.

A su regreso, los barcos llegaban cargados de cosas como especias de Ceilán, Molucas y Java; seda, marfil, porcelana, lacas y madreperlas de Amoy (actual Xiamen) y Japón; alfombras, tapices y prendas de algodón de la India y el sudeste asiático.

No sé si lo sabías, pero algunas cosas que ahora parecen muy comunes en nuestro país, no se conocían en Mesoamérica antes de la llegada del galeón, por ejemplo, el mango y los cocos.

Otra cosa que llegó en esos años fueron los famosísimos paliacates, la palabra paliacate, según algunos estudiosos, viene del puerto de “Palicut” en la India, que era de donde llegaban esas telas a las Filipinas.

Por todas las mercancías que traía, cuando llegaba la nao de China a Acapulco el puerto se volvía una gran feria donde personas de todo el territorio de la Nueva España, Perú, Europa, Filipinas, Japón, así como esclavos africanos, entre otras, se juntaban en este evento, haciendo una verdadera mezcla multicultural, aunque es cierto que no todas las personas estaban ahí por gusto.

Pero las riquezas que movía el galeón no sólo llamaron la atención de comerciantes y de las autoridades españolas, también los temibles piratas de diferentes naciones europeas intentaron robar los botines que venían en las embarcaciones, sin embargo, no siempre lograban su objetivo.

Esta importante ruta de comercio seguiría funcionando hasta que, en el año de 1815, la guerra de independencia que había encabezado Miguel Hidalgo obligó a que este intercambio comercial que beneficiaba tanto a Europa se terminara para siempre.

https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:MESTAMPA:TransObject:5baec4be7a8a025618621c5d&word=Pelea%20de%20gallos,&r=0&t=14540

Otro ejemplo de una tradición aparentemente muy mexicana que llegó de fuera fue la pelea de gallos las cuales eran comunes en filipinas y que gracias al galeón de manila se volverían populares en México.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hasekura_in_Rome.JPG

Del lejano oriente no solo llegaron productos o tradiciones, también hubo personas de aquellas tierras que vinieron a vivir a nuestro país, algunos vinieron como esclavos que fueron comprados por gente con dinero para que trabajarán aquí, algunos otros venían por su propia voluntad en calidad de comerciantes o inmigrantes, como es el caso de Luis de Encío quien fue un samurái japonés que vivió en el siglo XVll en la ciudad de Guadalajara donde se casó y tuvo una hija.

Con lo que aprendiste en la sesión de hoy podrás darte cuenta de lo importante que fue el comercio entre la nueva España y Asía, así como la influencia que tuvo en la sociedad mexicana.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

¡Tras la pista de los signos de puntuación en una entrevista!

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la función de los signos de puntuación en un reporte de entrevista y su utilidad para organizar la información, distinguir las voces de los participantes y resaltar su intención comunicativa.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas lo que viste en la sesión pasada? Identificaste las características y la función de la entrevista.

La entrevista es un tipo de diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Su finalidad es obtener información mediante preguntas.

Aprendiste que la entrevista es un diálogo en el que participan dos o más personas, siempre debe haber una persona que es la que hace las preguntas que es el entrevistador, y otra que responde que es el entrevistado.

Para comenzar esta sesión vas a localizar el reporte de entrevista que se encuentra ubicado en las páginas 71 y 72 de tú libro de texto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4ESA.htm?#page/71

Pon atención a la entrevista del Dr. Juan Carlos Ancona.

Entrevistador: Buenos días, doctor, gracias por conceder esta entrevista, cuyo tema es el cuidado de la salud.

Dr. Ancona: Buenos días, con gusto contestaré tus preguntas.

Entrevistador: Para comenzar, ¿Qué es la salud?

Dr. Ancona: Es el estado de equilibrio del cuerpo con el ambiente y con su medio interno. Para lograrlo, hay que establecer hábitos.

Entrevistador: ¿Hábitos? ¿Como cuáles?

Dr. Ancona: Lo primero es la higiene, una costumbre que se forma a lo largo de nuestra vida y que seguimos todos los días para conservar la salud y evitar enfermedades.

Algunos de estos hábitos son bañarse diariamente, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, hervir el agua y comer solo alimentos preparados en casa. También son hábitos de higiene cubrirse la nariz o la boca con un pañuelo o con el antebrazo al estornudar o toser, aunque no estés enfermo, para no contagiar a los demás.

Entrevistador: ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los niños?

Dr. Ancona: Las enfermedades de las vías respiratorias superiores, como la gripe y la faringitis; también las llamadas gastrointestinales, causadas por la mala alimentación y otros factores. Es muy importante adquirir el hábito de comer correctamente, con las manos limpias, alimentos preparados con higiene, considerando una buena variedad de alimentos, sin abusar de ninguno. Para esto se ha diseñado el Plato del Bien Comer; es una guía práctica para saber combinar los alimentos. Se deben disminuir grasas, carbohidratos, azúcar y propiciar el consumo de verduras y frutas. Además de prevenir cualquier enfermedad, es de suma importancia evitar la obesidad, ya que da origen a otras enfermedades que pueden ser mortales, como la hipertensión arterial y la diabetes. Es mejor seguir una correcta alimentación.

Entrevistador: ¿Qué podemos hacer para prevenir estas enfermedades?

Dr. Ancona: Tener hábitos higiénicos y seguir una correcta alimentación.

Entrevistador: ¿En la escuela también podemos seguir estos hábitos?

Dr. Ancona: Claro que sí. Es importante conservar las manos siempre limpias; lavárselas antes y después de ir al baño, después de jugar y antes de comer; no compartir ropa ni ingerir líquidos del mismo envase de otros compañeros.

Entrevistador: Para terminar esta entrevista, ¿Qué sugiere a los niños para tener una vida sana?

Dr. Ancona: Practicar siempre sus hábitos de higiene, dormir bien, hacer ejercicio y que el médico revise periódicamente su salud, por lo menos una vez al año.

Entrevistador: Muchas gracias por su tiempo, doctor, esta información es muy útil. Fue un gusto conversar con usted.

Dr. Ancona: El gusto es mío. Hasta luego.

Ahora inspeccionarás algunos elementos que hay en el reporte de entrevista que acabas de leer.

Pudiste identificar, ¿Qué desea saber el entrevistador? El entrevistador desea saber la opinión profesional de un doctor acerca del cuidado de la salud. Esto lo puedes ver al principio de la entrevista cuando se le da la bienvenida al Doctor.

Si fueras el entrevistador, ¿Qué preguntas le harías al médico para obtener más información sobre el cuidado de la salud? Algunas preguntas podrían ser las siguientes: ¿Qué alimentos ayudan a tener una vida saludable? ¿Qué tan importante es hacer ejercicio?

¿Recuerdas que signos de puntuación se utilizaron? En el reporte se utilizaron los signos de interrogación (¿?). Otro signo de puntuación que puedes identificar es el uso de dos puntos (:) al inicio se emplearon los dos puntos, están después de los nombres del entrevistador y el entrevistado. Ve identificando estos signos de puntuación en el reporte de entrevista de tu libro de texto.

En la entrevista también se utilizaron la coma (,) el punto y coma (;) y punto y seguido (.), punto y aparte y punto final.

¿Cuál consideras que es la función que cumple cada uno dentro del reporte de entrevista? Para que te apoyes observa la siguiente imagen del reporte de entrevista.

Te has preguntado, ¿Por qué es importante usar signos de interrogación en un reporte de entrevista? Es importante porque se usan para representar las preguntas que el entrevistador hace al entrevistado. Si olvidaras utilizarlos dejarían de ser preguntas y se convertirían en afirmaciones.

¿Qué sucede en el reporte de entrevista cuando no usas los dos puntos? El texto no se entiende porque es como si saludaran al entrevistador, después se menciona al Doctor es decir que no hay coherencia. Por eso es que se necesitan los dos puntos para distinguir en qué momento habla el entrevistador y en qué momento habla el entrevistado.

Los dos puntos sirven para distinguir las voces de los participantes en un reporte de entrevista, al leerlos vas a hacer una pequeña pausa, eso te permitirá dar a entender que lo que sigue es lo que va a decir el entrevistador o el entrevistado.

Observa la siguiente imagen.

¿Qué ocurre cuando no se usa la coma, ni el punto y coma en el reporte de entrevista? No se están separando las ideas para este caso las del entrevistado.

Observa ahora como queda el texto cuando se le agregan los signos de coma y punto y coma.

De esta forma ya puedes entender el mensaje del Doctor Ancona, la función de la coma y del punto y coma es ordenar las ideas que expresa el Doctor en su respuesta.

A continuación, verás otro ejemplo de cómo los signos de puntuación te ayudan a ordenar las ideas.

El punto y seguido separa las ideas dentro de un mismo párrafo; en este ejemplo el entrevistador dice: Muchas gracias por su tiempo, doctor, esta información es muy útil.

Ahí hay un punto y seguido e inicia otra idea dentro del mismo párrafo. Fue un gusto conversar con usted. Ahora hay un punto y aparte que tiene la función de separar las intervenciones del entrevistador y el entrevistado. El punto final como lo indica su nombre se coloca al término del reporte.

Recuerda que la actividad que realizaste en esta sesión inicia en la página 71 de tu libro de texto y termina en la página 73.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4ESA.htm?#page/72

En esta sesión analizaste la función de los signos de puntuación en un reporte de entrevista.

Los signos de interrogación se utilizan cuando se trata de una pregunta.

Los dos puntos para distinguir las voces de los participantes.

El punto y seguido se utiliza en el mismo párrafo, separa dos enunciados diferentes con relación entre sí.

El punto y aparte separa dos párrafos con diferentes ideas.

La coma es una pausa en la oración, también la puedes usar para enumerar o dar pasó a una explicación.

El punto y coma es cuando haces una pausa mayor que la coma.

El punto final indica que es el final del texto.

Los signos de puntuación son importantes porque te ayudan a organizar la información, distinguir las voces de los participantes, resaltar su intención comunicativa y tener una comprensión más clara de lo que se lee o se escribe.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

