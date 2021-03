Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 2 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 2 de marzo del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

MATEMÁTICAS

¿Cuántos puntos dibujaré?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a encontrar estrategias para resolver problemas de suma y resta con números naturales menores que 100.

Para esta sesión necesitaras: Tu cuaderno y un lápiz.

¿Qué hacemos?

Vas a trabajar con los dados, en esta sesión se dirá un número y tendrás que decir con qué caras de los dados puedes representar ese número. Por ejemplo:

Si digo “10” tú tienes que mostrar las caras de los dados que representan juntas ese número.

En este caso, sería de la siguiente manera.

Esas dos caras, suman 10, cuenta 5 de un lado y después 6, 7, 8, 9 y 10.

A continuación, observaras los números y tendrás que decir que caras debes poner. El primer número es 6. Realízalo en tu casa con tus dados o dibújalos en tu cuaderno y observa las respuestas de niños y niñas de primero de primaria como tú:

Federico y Paulina te comparten lo siguiente:

Paulina

Federico

Araceli dice que los dados de Paulina y Federico suman lo mismo pero que los números son distintos.

Los dados de Paulina son 3 y 3 que suman 6, y los dados de Federico son 4 y 2 que también suman 6.

Con el ejemplo anterior puedes observar que se puede representar el mismo número con diferentes caras de los dados, es decir con diferentes combinaciones.

El siguiente número es “8”.

Grecia y Bruno muestran las siguientes caras de los dados.

Grecia

Bruno

¿Las caras de los dados que muestran Grecia y Bruno, son correctas?

Isidro dice que sí, porque 5 más 3 son 8 y 4 más 4 son 8.

Ahora que has comprendido que los dados pueden dar el mismo número, aunque las caras en las que caigan sean distintas, vas a pasar a la siguiente actividad.

Para la actividad debes tener a la mano tu cuaderno y lápiz porque esta vez vas a dibujar los puntitos de los dados para que te den su respuesta.

Recuerdas que en la sesión anterior jugaste con los dados y en el tablero del libro de matemáticas de primer año en la página 105.

El tablero se utilizará como ejemplo, como si estuvieras jugando, imagina que la ficha está en la casilla 17 y se avanzó hasta la 24.

¿Qué puntos salieron en los dados? Para contestar, dibuja las caras de los dados en tu cuaderno.

Mientras lo haces te comparto las respuestas de algunos niños y niñas de primero:

Jesús dibujó seis y uno. Una cara con 6 puntitos y otra cara con 1 puntito. Su estrategia para saber que los dos dados deberían sumar 7 fue contando del 17 al 24 con sus dedos.

La respuesta de Jesús es correcta. Si cuentas del 17 al 24 son 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, tienes 7 dedos.

Rosy dibujo los siguientes puntitos.

Y su estrategia fue usando el tablero de su libro. Puso su ficha en la casilla 17 y contó, una a una, las casillas por las que pasaba para llegar hasta el número 24, fueron 7 y después buscó cuáles números sumaban 7.

Naty dibujó esto.

Al igual que Jesús y Rosy, Naty descubrió que el número final fue 7, pero ¿Cómo escogió los puntitos de los dados?

Naty dice que contó mentalmente los números que hay del 17 al 20 y le dio como resultado 3, así escogió su primer dado. Después contó los números que hay del 20 al 24 y le dio como resultado 4, así escogió su segundo dado.

Continua. En el juego del tablero, una ficha estaba en la casilla número 29 y llegó a la casilla número 38. ¿Qué puntos salieron en los dados?

María muestra 9 palitos. 1, 2, 3…9, en el caso de María ella dibujo palitos en lugar de puntitos.

También puedes hacer el procedimiento de María con los palitos.

Los dibujas y cuentas los palitos, son 9 los palitos.

Ahora, ¿Qué combinaciones de puntitos pueden dar 9?

Jaime dibujó lo siguiente.

Él contó mentalmente del 29 al 38, eso le dio 9. El primer dado lo escogió porque le encanta el número 6 y el segundo dado lo escogió porque contó mentalmente los números que faltaban para llegar del 6 al 9 y le dio como resultado el 3.

Jaime llegó al mismo resultado que María, pero su estrategia fue distinta.

Felicia muestra sus dados.

Se puede observar que ella supo que de la casilla 29 a la 38 hay nueve casillas.

Para saber cómo termino el juego, una ficha estaba en la casilla 42 y finalmente se llegó a la casilla 50. ¿Qué puntos le salieron?

Julia hizo varios dibujos, ella los hizo mentalmente.

Antes de terminar en el tablero el segundo lugar, estaba en la casilla número 40 y llego a la 50.

Si se avanzó 10 casillas, los dados fueron 5 y 5 o 6 y 4.

Porque 6 y 4, suman 10.

El tercer lugar se encontraba en la casilla número 21 y tiró los dados y avanzó a la 31. ¿En los dos dados le salió el mismo número, qué números salieron en los dados?

Observa la imagen:

Salieron dos dados de 5 cada uno porque 5 más 5 dan 10, que son los números que hay del 21 al 31.

Exacto del 21 al 31 hay 10 números y el número de cara que se repite del dado son 5.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

CIVISMO

Comunico mis ideas, sentimientos y necesidades

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a expresar de forma honesta y con respeto tus ideas, sentimientos y necesidades ante un conflicto y escucharás a las demás personas.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitarás tu libro de Formación Cívica y Ética de Primer Grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1FCA.htm?#page/62

Para iniciar la sesión, ¿Qué te parece si juegas un poco?

El juego se llama: Adivina cómo me siento.

¿Cómo se juega?

Pide a mamá, papá o hermanos con los que convives en casa que jueguen contigo.

Uno de los participantes se pondrá una cinta en la cabeza, cada cinta tiene escrita una emoción o sentimiento, las otras personas deberán describir situaciones que generen esa emoción o sentimiento. El juego es que la persona que tiene la cinta en la cabeza, adivine de qué emoción o sentimiento se trata ¿Estás listo?

Tú quieres ser el primero en adivinar.

Adelante, tu mamá se encargará de colocarte una cinta en la cabeza con la palabra de la emoción que vas a adivinar y una imagen alusiva.

¡Ponte muy listo (a) empieza ya!

Imagina, si a un niño en el recreo le quitan su pelota, ¿Cómo piensas que se sentiría?

¡Enojado, enojado!

Has acertado, si a ti te quitan algo que te pertenece eso te hace sentir ¡enojado!

Que continúe otro participante, el turno le corresponde a tu hermana o hermano.

Le colocas también una cinta en la cabeza con la palabra “Triste” escrita y una imagen alusiva.

Ahora puedes dar un ejemplo sobre una situación en la que tu hermana o hermano se pueda sentir así.

Por ejemplo: En una ocasión no te dejaron jugar con tus juguetes porque no quisiste hacer la tarea y eso te hizo sentir … triste.

¡Acertaste, es el sentimiento correcto!

Ahora es turno de otra persona. Le colocas una cinta en la cabeza con la palabra y la imagen: temor.

¿Qué ejemplo puedes dar? Es algo difícil, pero…

Mamá te ayuda, ¿Recuerdas la ocasión que tiraste el celular de tu papá?

Uy sí, claro que lo recuerdas, aquel día tenías mucho…. Ay casi lo digo, sólo de pensar cómo reaccionaría tu papá se te vuelve a poner la piel chinita.

Era miedo, ¿Tenías miedo?

¡Pues cómo no! Sí te da un poco de miedo, saber cómo iba a reaccionar tu papá cuando se diera cuenta que habías tirado su celular por accidente.

Te das cuenta cómo lo que sientes, no sólo se refleja en tu cara, sino en tu cuerpo también, hasta la piel se te eriza, pero ¿Qué pasó después?

Tu papá vio su celular en el piso y estabas al lado, pero te veías muy angustiado, y entonces te pregunta, ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? pero no quieres decir nada.

Después te animas y le dices que te da miedo contarle lo que había pasado, pero que tenías que decirle la verdad.

Entonces le cuentas que, al mover sus libros, tiraste por accidente su celular, pero al celular no le había pasado nada.

¡Recuerdas que sentiste un alivio enorme!

Por supuesto, porque lo importante es que dijiste la verdad de lo que había pasado y de cómo te habías sentido.

Es natural que cuando tienes un conflicto sientas tristeza, miedo o incluso enojo.

Pero eso va a depender de lo que haya ocurrido y de cómo le haga sentir a cada quien, porque recuerda que los seres humanos somos únicos y cada quien siente de diferente manera. Es sano que expreses tus emociones.

Es muy importante que expreses cómo te sientes y sobre todo que no lo hagas de manera violenta.

Esto que pasó seguro te recuerda la sesión anterior, en donde aprendiste a identificar conflictos.

Pues ahora vas a aprender a expresar tus ideas, sentimientos y necesidades ante un conflicto.

¿Sabes qué significa expresar?

Quiere decir que comunicas a otras personas tus ideas, sentimientos o emociones, es decir, dices cómo te sientes, qué es lo que piensas o qué necesitas.

¿Te parece si escuchas a niñas y niños de primer grado quienes te hablan de los conflictos, la comunicación y la resolución no violenta de éstos?

Siempre aprendes algo nuevo al escuchar a las niñas y los niños.

Es muy importante lo que las niñas y los niños como tú expresan sobre los conflictos, te comparten sus ideas, sentimientos y emociones.

Y es que justamente lo importante de comunicar tus ideas, emociones y sentimientos en un conflicto es que la otra persona puede tratar de entender cómo te sientes, y si la otra persona hace lo mismo pues tú también puedes tratar de entender cómo se siente.

Porque así puedes resolver el conflicto de una forma no violenta.

En efecto, si no expresas tus ideas, emociones y sentimientos, pues cómo va a adivinar la otra persona qué estás pensando y sintiendo, ¿Verdad?

¿Entiendes por qué es tan importante expresarte?

Lo estás entendiendo y sobre todo estás pensando en algo que te sucedió y que tal vez hubiera sido distinto si hubieras comunicado lo que estabas sintiendo y pensando en ese momento.

¿Por qué no lo cuentas? ¿Cuál fue la situación?

Te invito a leer la siguiente historia de un niño de primaria que te comparte su experiencia con su mamá.

“El otro día fui con mi mamá a un bosque, la verdad no me acuerdo muy bien por dónde, fui a sembrar un árbol.

Y estuvo muy bien porque es una buena acción, pero es que mi mamá casi no

me dejó hacer nada, pensó que no sabía cómo hacerlo.

¡Y no le dije nada!

Sólo hice lo que ella me pedía, pero a mí me hubiera gustado muchísimo hacer el hoyo para el árbol, ponerle abono, hacer la cerca para protegerlo.

Entonces, ¿Qué hice?

Pues sólo le pasé el arbolito, era pequeño y lo aguanté sin ningún problema.

¿Y cómo me sentí?

Sentí algo extraño en el estómago, no era enojo, es que no sé qué era, nunca me había sentido así.”

En ocasiones se dificulta saber qué estás sintiendo.

Pero lo mejor es decirlo, aunque no sepas muy bien qué es. Parece que el niño de la historia no se siente muy bien con esa situación, porque está un poco triste.

Él quería hacer otras cosas y aún quiere.

¿Por qué no le dice a su mamá lo que piensa y cómo se siente con esta situación?

Seguro que ella lo entiende y le propone alguna solución.

Pues tal vez sea lo mejor, porque la próxima semana va a ir a regar el arbolito, así que tendrá otra oportunidad para sembrar otro más.

Qué bueno que en esta sesión se habla de la importancia de comunicar y expresar tus ideas, emociones y sentimientos.

Porque así puedes resolver una situación que te ponga triste como en la historia.

A veces no sabes muy bien cómo te sientes y que no habías tenido esa sensación antes.

Lo que pasa es que cada situación que enfrentas, de cierta forma es nueva, es decir, no se parece a situaciones anteriores, así que tus emociones, sentimientos e ideas también son distintas y en ocasiones nuevas.

¿Qué te parece, si para que sigas aprendiendo sobre las ideas, emociones y sentimientos y cómo expresarlos en un conflicto, juegas memorama?

¡Seguro te diviertes mucho con este juego de mesa!

Bueno, fíjate bien qué material necesitas para jugarlo y cómo se juega: Aquí tienes un tablero con las tarjetas. En cada tarjeta hay una idea, una emoción, un sentimiento o una situación, lo que debes hacer es que, por turnos, cada uno de los participantes voltee una tarjeta e identifique de qué se trata, luego, debe voltear otra tarjeta, ver si forman una pareja y decir por qué.

Pide a tu mamá, papá o hermanos, que participen en este juego tan divertido y no olvides que por la situación que existe de pandemia por COVID, se deben seguir todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para estar bien tú y tus familiares.

Te muestro un ejemplo de cómo se juega con la ayuda de la familia Domínguez y el pequeño Jorge que cursa primero de primaria como tú:

A Jorge lo acompaña su Papá y su hermana mayor Elena.

¿Quién empieza primero?

Adelante, Jorge quiere ser el primero.

Ah, las tarjetas tienen números, para que digan el número de la tarjeta que quiere voltear y de ser necesario su Papá le puede ayudar.

¡Ya pueden empezar!

Jorge: La tarjeta 1.

Papá: Voltea la tarjeta 1. En ella aparece la frase: Esto no es justo.

Jorge: Ahí dice “Esto no es justo”. La otra tarjeta que quiero que voltees Papá es la 5.

Papá: Voltea la tarjeta 5. En ella aparece una imagen de un niño llorando.

Jorge: Pues creo que las tarjetas no forman una pareja.

Papá: Voltea ambas imágenes.

Ahora es turno de Elena: Yo quiero la tarjeta 5, en donde está el niño llorando y la tarjeta 3.

Papá: Voltea ambas tarjetas. En la tarjeta 3 aparece la palabra: Tristeza.

Elena: Creo que estas tarjetas sí forman una pareja. A veces, un conflicto nos puede hacer sentir muy, muy tristes y lloramos.

Jorge: Ah sí, por ejemplo, cuando yo discuto con mi mejor amigo, algunas veces me pongo muy triste y me dan ganas de llorar.

Papá: Creo que llorar es una forma de expresar nuestras emociones y sentimientos, ¿Verdad?

Elena: Así es, es una manera de expresarnos y tenemos derecho a hacerlo. Las otras personas, al ver esta expresión, seguramente pensarán que algo nos sucede.

Jorge: Ah, y pueden apoyarnos para que dejemos de sentirnos tristes, ¿Verdad?

Elena: Así es.

Papá: Bueno, ahora es mi turno. Quiero la tarjeta 1, en donde aparece la idea “Esto no es justo”. Y voy a voltear la tarjeta 4.

Papá voltea la tarjeta 4 y aparece una imagen en donde dos niños se burlan de otro, el niño del que se burlan parece muy agobiado.

Papá: Aquí vemos que este niño al parecer no se siente muy bien, porque los otros dos lo están molestando ¡Eso no es justo!

Elena: ¿Qué habrá pasado?

Jorge: Yo creo, como dice mi Papá que están molestando al niño que va enfrente.

Papá: Bueno, lo cierto es que cuando expresamos las ideas, como decir que lo que está pasando es injusto, la otra persona puede reflexionar y tal vez, darse cuenta que la situación, sí es injusta.

Jorge: Las tarjetas que quedan son la 2 y la 6.

Papá: Voltea ambas tarjetas y en la 2 aparece la frase: Me siento muy preocupada, y en la 6 una imagen alusiva.

Jorge: Pues creo que sí forman una pareja, y con esto, ¡Terminamos el memorama! Muchas veces los conflictos nos hacen sentir muy preocupados, tal como se ve la niña de la imagen, lo mejor es decir cómo nos sentimos y por qué.

Así puedes jugar en casa con tu familia como la familia Domínguez y Jorge.

Como en el ejemplo del celular cuando lo tiraron por accidente, estaba muy temeroso y también preocupado por la reacción del papá.

Son sentimientos y emociones que tal vez no te gustan, pero que son parte de tu forma de ser. Así que lo mejor es conocerlas, identificarlas y saber expresarlas.

Las emociones que más te gustan son la alegría, la felicidad, te encanta reír con tus amigas y amigos.

Todas las personas experimentan a lo largo de su vida muchas emociones, sentimientos y por supuesto que tienen muchas, muchas, muchas ideas.

Qué importante lo que se ha dicho. No hay que olvidarlo.

¡Wooow, sí que son muchas emociones!

Así es, expresar lo que sientes en alguna situación de desacuerdo te ayuda a poder manejar tus emociones y a que otros te comprendan.

Ante un conflicto es importante que no te quedes callado, no te guardes lo que sientes y piensas: ¡COMUNÍCALO!

Recuerda, primero debes tranquilizarte, y después expresarlo de manera clara con respeto, y sin agredir u ofender a los demás.

Para aprender más sobre el tema puedes responder algunas preguntas que se encuentran en tu libro de Formación Cívica y Ética de Primer Grado en las páginas 72 y 73 (si aún no sabes leer pide ayuda a tu mamá o papá para que te las lean).

Observa la siguiente imagen. ¿Puedes ayudar a describir la imagen, por favor? Anótalo en tu cuaderno.

Puedes observar a 3 niños, armando algo, tienen por ahí unas figuras y al parecer papel, y otra niña corriendo atrás de ellos, parece que les tiraron o rompieron algo.

Justo eso pasó, los niños manifiestan diversas emociones, porque se presentó un conflicto.

Pero, ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál será el conflicto?

Al parecer les rompieron un trabajo de la escuela, creo que es una maqueta o algo así, porque hay varias cosas regadas por todos lados.

Aparte los niños se ven con muchas muecas, ¿Cómo piensas que se hayan sentido?

El niño de la playera a rayas se ve muy enojado, hasta está moviendo sus brazos.

Es cierto, y el niño de lentes se ve que está triste.

Sí y la niña se ve que está sorprendida por lo que acaba de pasar.

Como te das cuenta tanto la niña, como los niños, expresaron sus sentimientos o emociones de manera diferente. Uno estaba enojado y expresó su emoción con su cara y moviendo las manos, otro triste y expresó su emoción al tener sus ojos cerrados y su boquita para abajo y la niña estaba sorprendida, tanto que llevó las manos a la boca y agrandó los ojos por lo que acaba de pasar. Esto es porque cada quien expresa sus sentimientos de manera diferente. Ahora observa las imágenes de la pág. 73.

Si fuera tu maqueta la que se rompió, ¿Cómo te hubieras sentido?

Te hubieras sentido enojado, la verdad, porque la habrías hecho con tus amigos y al final todo tu trabajo se destruyó.

¿Qué les hubieras dicho a los demás niños y niñas?

Que no estaba bien que corrieran en el espacio donde estaban haciendo la maqueta.

¿Y qué les pedirías?

Les pedirías que te ayudaran a construir nuevamente la maqueta.

Y si tú fueras quien iba corriendo.

Te hubieras sentido triste por haberles tirado su maqueta, ¿Te hubieras quedado callado o llorando?

Es importante decirle a los demás cómo te sientes y qué fue lo que pasó.

En un conflicto es conveniente decirle a los demás cómo te sientes, pero también aprender a escuchar, siempre de manera honesta y con respeto hacia los demás y hacia ti mismo.

Antes de que termine esta sesión quiero preguntarte, ¿Para qué sirve comunicar las emociones ante un conflicto?

Te comparto unas respuestas de algunas niñas y niños de primero de primaria:

Laura una niña de primer grado como tú dice que es fundamental aprender a manejar las emociones para no lastimar a los demás o a nosotros mismos.

Y Jorge comenta: Aunque también es importante comunicar tus ideas y aprender a escuchar a los demás.

Sí, así como conocer que cada quien tiene emociones y sentimientos diferentes ante un conflicto, pero que al momento de escuchar o comunicar tus ideas, éstas siempre deben estar basadas en el respeto.

Qué te parece si observas el siguiente video en el cual vas a aprender un poco más acerca de la importancia de expresar tus emociones.

Video. Aprende a expresar tus emociones.

Si alguna vez sientes nervios, miedo o enfado, o te cuesta decir lo que sientes, ¿Habrá alguna forma de reconocerlo?

Porque a veces por más que quieres expresarte, ¡Qué trabajo cuesta!

Cuando eso pase, debes tranquilizarte, una buena forma de lograrlo es aplicar la técnica: soldado, muñeco de trapo, es decir, cuando yo diga soldado deberás ponerte tan firme como puedas y cuando diga muñeco de trapo deberás aflojar el cuerpo lo más que puedas.

Te ayuda a poder relajarte, al dejar entrar y salir aire a tu cuerpo de manera pausada, hace que entres en un estado de paz y puedas pensar de manera más clara.

¡Es una buena acción para tranquilizarte!

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

LENGUAJE

Tengo orden

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás el alfabeto y como ordenarlo.

¿Qué hacemos?

Necesitaras tu cuaderno para esta sesión.

¿Sabes qué es el abecedario? ¿En qué momento has observado que haya un orden como el del abecedario? ¿En dónde lo utilizas?

Para saber acerca de ello, observa el siguiente video.

Uso del orden alfabético en nuestra vida.

Podrás haber notado que cuando sales de viaje, en autobús o en avión, algunas terminales ordenan sus andenes o salas con el orden alfabético.

En algunas ciudades del país existen paraderos de los diferentes medios de transportes, algunos les llaman zonas de taxis o colectivos o paraderos.

En algunas estaciones del metro de la CDMX sus salidas al exterior las ordenan de acuerdo al orden alfabético, así los que necesiten ir a determinado lugar, sabes que si utilizas la salida “M” encontrarás autobuses, microbuses, combis, que van a tu casa.

Para comenzar, escribe el nombre de los colores en tu cuaderno de las siguientes tarjetas:

En lo que lo escribes te comparto algunos escritos de niños y niñas de primero de primaria como tú:

En las participaciones de los niños y niñas es que ya utilizan letras tanto vocales como consonantes y no dibujos, las letras que usan tienen que ver con la palabra que quieren escribir, pero aun cuando han avanzado, todavía es necesario apoyarles para seguir aprendiendo.

Es importante reconocer que las niñas y niños ya han aprendido, y sí, quienes te comparten sus textos ya saben que pueden hacer uso de las letras para expresar algo, así que vas a apoyar su esfuerzo y el interés que tienen por disfrutar de la escritura y la lectura.

A continuación, trata de mejorar los textos que mandaron los niños y niñas.

Aquí está la primera palabra, lee tal cual la envían los niños y niñas. ¿Qué falta agregar o que se debe cambiar? Anótalo en tu cuaderno.

Siguiendo con la actividad, vas a seguir el orden que tiene el alfabeto o abecedario, este tiene vocales y consonantes y está ordenado de la siguiente manera a, b, c, … z.

¿Qué color empieza con la letra “a”? ¿Y hay con la “b” o “c”?

Ahora vas a ordenar los nombres de algunos animales, estos son personajes de una historia llamada “Grufaló”. Como observas estos ya tienen nombre escrito, vas a observar la imagen y a leer, mucho cuidado con la letra que inicia.

¿Qué animal se acomoda primero Grufaló o lechuza?

¿Quién va primero zorra o ardilla?

¿Y entre caracol y saltamontes?

¿Ahora entre libélula, mariposa y oruga?

Como premio ahora vas a jugar basta, debes escribir lo que te piden, pero debes poner atención en el inicio de la palabra que vas a mencionar o a escribir, porque esa palabra debe iniciar con la letra en la que alguien dijo: ¡Basta!

Fíjate en el siguiente ejemplo:

Se inicia la oralización del abecedario.

No se debe escribir la misma palabra, lo importante es escribir palabras diferentes, pero que inicien con la misma letra.

Todo listo empiezas a, b, c …

Y dicen Basta

Vas a escribir nombres que empiecen con la letra E.

Ernesto, Emilio.

Otra vez empieza a, b, c, d, e, …

¡BASTA!

Letra K, Karina.

keso.

Algo no checa en lo que escribió, ya sé, queso no se escribe con k aunque suena bien, así no se escribe. La palabra queso se escribe con la letra q.

Es cierto, por eso hay que estar muy atentos.

¿Qué te ha parecido el juego? No te preocupes por si no escribes correctamente cada nombre, también puedes jugar con los colores, cosas a tu alrededor, apellidos, frutas y verduras, etcétera.

Para terminar, observa el cuento que se llama “El ratón más famoso” con este nombre que te acabo de mencionar, ¿Crees que sea el mismo ratón de un cuento que ya leímos? ¿O será otro ratón famoso?

En esta ocasión será de un ratón qué es un artista, que sale en películas, que es muy guapo, o que es maestro.

Observa que te cuentan con este video.

El ratón más famoso.

Fue el ratón de la ocasión anterior y además ahora él usa en la Biblioteca el orden alfabético.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

ARTES

¡Hagamos una máscara!

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás el uso de las máscaras como un recurso artístico y elaboraras una a partir de la exploración personal.

¿Qué hacemos?

Un día, se encontraba la maestra Edith con un hermoso antifaz que encontró en una caja en casa, al verse en el espejo empezó a imaginar varias cosas con él, por ejemplo: que trabajaba en un circo y hacía malabares, que estaba en un carnaval bailando o que era un hada.

¿Alguna vez has utilizado un antifaz?

Lo primero que piensas al ponerte un antifaz, es que te sientes diferente, al usar el antifaz comienzas a imaginar que eres un mago, que estas en algún desfile o que eres un ser fantástico salido de alguna leyenda.

Al utilizar un elemento sobre el rostro, permite volar la imaginación y representar algo distinto a lo que realmente eres en la vida real.

En esta sesión vas a explorar cómo las máscaras han estado con nosotros desde hace tiempo, la magia que te da al usarlas y también vas a diseñar una.

Las máscaras han acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, para comunicar emociones, representar personajes, como parte de rituales o festejos.

En nuestro país han sido parte de la cultura a través del tiempo y tal vez algunas de ellas las conoces. Conoce algunas de ellas:

Máscara de Pakal.

https://www.inah.gob.mx/foto-del-dia/6014-foto-del-dia-mascara-de-pakal

¡Qué máscara tan impresionante!

Observa con mucho cuidado y trata de responder las siguientes preguntas:

¿Con qué material crees que fue elaborada? ¿Qué colores distingues? ¿Hay alguna forma que llame tu atención? ¿Para qué la utilizarían?

Esta máscara pertenece a un gobernante llamado Pakal, fue elaborada con piezas de jade, conchas y obsidiana, algunas investigaciones indican que personificaba a la deidad del maíz.

La siguiente:

Danza de los parachicos.

https://www.inah.gob.mx/foto-del-dia/5449-foto-del-dia-danza-de-los-parachicos

Observa esta máscara, ¿Se parece a la anterior? A continuación, conócela un poco más:

¿Qué material usarían para crearla? Observa los colores y su forma. ¿Para qué se usará? ¿Qué sentirá quien se la pone en el rostro?

Esta es una máscara utilizada en la danza de Parachicos, elaborada en madera, lo que observas arriba, se llama montera. Esta máscara se utilizó según una leyenda “para el chico” un niño que estaba siendo sanado al cual le bailaban para llamar su atención y que olvidara su enfermedad.

Por lo tanto, las máscaras pueden ser de diversos materiales como el jade o la madera, tener significados diferentes, se puede ocupar como parte de rituales, festejos o danzas.

Como pudiste observar, una máscara puede tener diversos significados y estar hecha con diversos materiales, ¿Te gustaría crear una máscara?

Para iniciar a elaborar tu máscara, te invito a observar la siguiente cápsula de la especialista Lourdes Cristina Guerrero Calvillo.

La máscara es parte de ti.

Como notaste, hay diversas maneras de crear una máscara, para hacer la tuya, puedes preguntarte, ¿Qué personaje quiero representar? ¿Qué materiales puedo ocupar? ¿Qué colores y formas me pueden ser útiles?

Una máscara es un elemento que cubre el rostro o parte de él, la cual te permite transformar en cierto momento y permite comunicar con quienes observan, además, da personalidad y permite jugar con la idea de ser otro.

En este momento vas a pensar el motivo de tu máscara, es decir, qué vas a representar con ella: una emoción, un personaje, un ser fantástico o parte de tu personalidad.

Sería muy interesante que la máscara pudiera hablar sobre ti mismo, ya que en ocasiones a todos les da pena mostrar alguna parte de la personalidad y con la máscara tal vez puedas hacerlo.

Puedes diseñarla con hojas de colores, cartulina recortes de revistas, periódico o con otro material que sea seguro para tu cara, o dibujarla en una hoja de papel, le puedes poner un resorte o listones para colocártela o pegarle unos palitos en las orillas para sostenerla. Recuerda siempre con la ayuda de mamá o papá.

Cuando hayas terminado, observa el siguiente video donde aprenderás como usar tu máscara con la Especialista Silvia Ouviert.

Uso teatral de la máscara.

Ahora, es momento de crear un personaje a partir de tu máscara, recordando que ella forma parte de ti.

Para comenzar, vas a colocarte la máscara que acabas de elaborar y vas a observarte frente al espejo.

Observarás tus cualidades, ¿Qué expresiones tienes? ¿Hay algún peinado? ¿Está decorado de cierta manera? Esto te ayudará a conocer físicamente el personaje que surge de la máscara.

Posteriormente, vas a indagar su movimiento y pensarás, ¿Cómo se movería? ¿Puede correr? ¿Cómo baila?

Un personaje además de tener cualidades físicas y de movimientos también tiene una voz, así que es necesario explorar la voz.

Finalmente, el mundo interior del personaje en la cual pensarás, ¿Qué emociones o sentimientos puede vivir?

Parece que es muy interesante porque tu máscara representa parte de ti, pero ahora se ha convertido en un personaje.

Ahora, platica un poco sobre ti a través de la máscara, usando los movimientos, la voz o emociones que exploraste.

En esta actividad presenta alguna parte de tu personalidad usando como referente la máscara, por ejemplo:

Hola, mi nombre es: _____siempre he sido alguien tímido (cuerpo encorvado y voz temblorosa) pero cuando conozco a las personas y tengo amigos me vuelvo alguien muy divertido (erguido, voz efusiva y con movimientos repentinos).

Aprendiste muchísimo sobre la máscara, te diste cuenta de que puede brindarte un medio de expresión a partir de un personaje, y que ha sido parte de los contextos a lo largo de la historia.

En esta sesión exploraste algunas máscaras. Aprendiste que pueden elaborarse de diversos materiales.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

