Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 2 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día martes 2 de marzo del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

LENGUAJE

¡Investigamos con buena ortografía!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca, ¿De cómo puedes reconocer las familias de palabras? así como el uso correcto de las mayúsculas y la puntuación en la escritura de párrafos.

¿Qué hacemos?

Vamos a retomar el texto que se ha ido trabajando en las últimas sesiones sobre “Las rocas, material básico de la superficie terrestre”. En clases anteriores viste que, para conocer información importante del tema, debes identificar la importancia de los títulos y subtítulos, y también para que la información sea más entendible puedes acompañarla de imágenes o fotografías.

¿Tú sabes qué es una familia de palabras? Es cuando vemos que está la palabra mamá, la palabra papá y las palabras que son sus hijos o hijas.

En el texto sobre las rocas con el que se trabajó la clase pasada, observaste algunos párrafos, pero necesitas poner mucha atención en las palabras que están subrayadas.

¿Qué palabras observaste que estaban subrayadas?

Las palabras geología y geológicos.

En este párrafo observaste una sola palabra subrayada, cristalización.

¿Qué palabras viste que estaban subrayadas? Las palabras que estaban subrayadas era la palabra fragmentación y fragmentitos.

La palabra subrayada fue cristalizan.

Las palabras que encontramos juntas.

1. geología.

2. geológicos.

3. cristalización.

4. cristalizan.

5. fragmentación.

6. fragmentitos.

¿Qué parecido encuentras entre cada par de palabras? Puedes ver que los pares de palabras se escriben parecido.Ésta es una de las características principales de las familias de palabras, que comparten ortografía, es decir, se escriben de forma muy parecida porque derivan de una misma palabra y la parte que comparten se llama raíz.

Parece que vas entendiendo, ¿Qué es una familia de palabras?Es muy fácil entenderlo, por eso traje otras palabras escritas en tarjetas que vamos a ir ubicándolas en su familia.

La primera es fragmento. Las familias de palabras deben de tener una escritura similar, entonces “fragmento” la vamos a colocar con las palabras fragmentación y fragmentitos, así completas la primera familia de palabras.

La segunda palabra que es geólogo. Esta palabra va con la familia donde se encuentran las palabras geología y geológicos.

La palabra cristal va junto con las palabras cristalización y cristalizan.

Ahora has un ejercicio para practicar un poco más. Yo te voy a decir una palabra y les voy a dar un minuto para que escriban todas las palabras que recuerdas que pertenecen a la misma familia.

Para la palabra árbol. Podrías relacionar: arboleda, arbolito, arbolazo, arbusto.

Ahora la palabra es Puerta. Portón, portal, portero, puerto.

Puedes divertirte agrupando palabras, a ver cuántas encuentras, por ejemplo, las palabras agua y zapato tienen muchas palabras relacionadas. Encuéntrenlas.

Además de agrupar las palabras,también tienes que fijarte bien en la forma de escribir los párrafos, ya que es importante para cuidar la estructura de nuestro texto y entenderlo mucho mejor.

Para conocer mejor los signos de puntuación que están utilizados en el texto, y cada vez que encuentres una mayúscula vas a saltar. Cada vez que encuentres una coma, vas a dar un aplauso, y cuando veas un punto, te vas a congelar. Hazlo con nosotros, además de aprender, se vas a divertir muchísimo.

Una (salto) roca es un agregado de uno o más minerales sólidos, (aplauso) con propiedades físicas y químicas definidas, (aplauso) que se agrupan de forma natural, (congela) forman (salto) la mayor parte de la Tierra (salto) y su importancia radica en que contienen datos importantísimos del tiempo en el que se formaron (congela).

La (aquí salta) Petrología (otro salto) es la rama fundamental de la Geología (otro salto más) que estudia las rocas, (aplauso) su origen, (aplauso) el modo de ocurrencia, (aplauso) la composición, (aplauso) la clasificación y sus relaciones con los procesos geológicos de la historia de la Tierra, (nos congelamos).

Al revisar nuestros fragmentos del texto, has comprendido que al dar un salto significa que estamos usando mayúsculas, las cuales se utilizan al iniciar un texto, un párrafo o después de un punto, también se usan en los nombres de personas, animales o lugares.

Cuando aplaudimos hicimos una pequeña pausa dentro del texto, que es la funcionalidad de la coma.

Por último, con el punto te diste cuenta de que al congelarte significa que se debe de hacer una pausa más larga.

Lee cada oración y coloca las palabras que están sueltas.

Las palabras que tienes que colocar son:

Punto y aparte. Punto y seguido.

Coma. Punto final.

Mayúsculas.

Veamos el resultado final.

Te tengo algunas preguntas para terminar la sesión de hoy.

Con lo que trabajaste, podrías decirme, ¿Qué es una familia de palabras?

Una familia de palabras es cuando un grupo de palabras que comparten una misma raíz, que se ve reflejada en la escritura y su significado, por ejemplo.: pan, panadería, panqué, panadero y otras más.

También trabajaste revisando el texto, ¿Qué pudimos localizar al revisar nuestro texto? Pudiste aprender sobre los signos de puntuación, que las mayúsculas se usan al iniciar un texto, las comas a separar ideas y a hacer pausas en el texto, también localizaste que el punto sirve para terminar una idea, un párrafo y un texto, así como hacer un alto total de la lectura.

Si quieres recordar el tema trabajado puedes consultar la página 84 del LTG.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

Diseñemos un mosaico

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy contaras con un dado.

Las caras del dado dicen:

Avanza 1/2 , avanza 1/4 o avanza 1/8 del camino que te falta.

Avanza 1/2 , avanza 1/4 o avanza 1/8 del camino que te falta.

Vamos a Jugar.

¿Qué hacemos?

Si tiras el dado y en el primer tiro te sale 12 1/2 el camino lo dividimos en 2 y avanzamos

una sección y en el segundo tiro sale nuevamente 12 1/2 no continua con las secciones anteriores, sino que vuelve a dividir lo que resta del camino en 2 partes y avanzaras la mitad.

¿En dónde más podrías usar así las fracciones? mira, aquí tienes 8 pelotas que también te pueden ayudar con una duda. Mira, te voy a dar 12 1/2 de ellas, o sea, la mitad, bien, ahora imagina que llegas a tu casa y tu hermano te pide que le regales la mitad de tus pelotas de tenis, es decir 12 1/2 entonces tienes que repartir las pelotas de tenis en 2 grupos y darle un grupo a tu hermano y otro grupo sería para ti, muy bien, ahora puedes ver que, aunque le diste 12 1/2 de las pelotas de tenis a tu hermano no fueron la misma cantidad con las que tú iniciaste el reparto. y entonces, la mitad de las pelotas que le diste a tu hermano, ¿Qué fracción representa del total que tenía?

Tenías 8 pelotas y las repartiste en 2 grupos iguales, entonces allí repartiste 12 1/2 de las pelotas.

Después repartiste las pelotas de tenis que te dio entre tu hermano y yo, entonces, aunque repartiste las pelotas de tenis entre 3 personas, en realidad no fueron tercios, porque tenemos cantidades diferentes tú, tu hermano y yo, entonces creo que aún nos falta algo, ¿No?

Así es, aunque parece que dividiste entre 3, también tienes que pensar que, para que puedas ver qué fracción corresponde a la parte que te tocó a ti y qué parte le tocó a tu hermano, es necesario analizar qué parte del total de pelotas de tenis representan esas dos que cada uno tiene, por lo que quedaría nuestro reparto como se observa en la imagen.

Entonces es como si lo repartiéramos entre 4 personas, por lo que me tocó al final 14 1/4 de las pelotas de tenis al igual que a tu hermano y a ti le tocaron dos cuartos del total, entonces si la mitad de 12 1/2 es 14 1/4 ¿La mitad de 14 1/4 es 18 1/8 ? Así es, ahora me gustaría invitarte a resolver un ejercicio de nuestro libro de desafíos.

Resuelve un ejercicio del libro, niñas y niños, y así seguimos reflexionando sobre esto de las fracciones. Para este ejercicio es necesario su libro de desafíos en la página 81.

Ve la consigna 2. Vas a diseñar un mosaico, para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Coloreen la mitad de los triángulos de azul.

2. De la otra mitad, coloreen la mitad de anaranjado.

3. De los triángulos que queden, coloreen la mitad de verde.

4. El resto de los triángulos coloréenlos de amarillo.

Entonces para comenzar vayamos con el primer paso que dice “Coloreen la mitad de los triángulos de azul”. ¿Qué hay que hacer para saber cuál es la mitad de los triángulos?

Si tenemos 16 triángulos, por lo que la mitad de ellos son 8, colorea entonces 8 triángulos, ¡ilumínalos! en tu libro de texto vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

De la otra mitad, coloreen la mitad de anaranjado, quedaron 8 entonces la mitad 12 1/2 de 8 son 4 triángulos.

De los triángulos que queden, coloreen la mitad de verde. Quedaron 4 entonces la mitad 12 1/2 de 4 son 2.

Vamos con la última instrucción “El resto de los triángulos coloréalo de amarillo.” bien, quedaron 2 y nos mencionan que ilumina el resto por lo cual ilumina los 2 faltantes.

Recuerda que era la mitad, y eso se representa así: 1/2 eran 8 triángulos iluminados del total de 16 triángulos, 8/16

Así es, así como lo viste con el ejemplo del reparto de la sandía cuando dividimos la sandía en 8 pedazos y puedes observarlo más claro con nuestro fraccionario: Rn el fraccionario puedes observar que 8/16 y 1/2 son equivalentes ya que representan una misma cantidad.

Entonces en la segunda pregunta que dice: “total de fracción que representa el color naranja” sería 4 de los 8 triángulos, es decir 48 sí, y su fracción equivalente es la mitad de 12 1/2 es 14 1/4

Entonces es fácil, el color amarillo y verde serían 18 1/8 cada uno, porque representan también a 2 de los 16 triángulos, es decir, cada color es igual a 216 2/16 vamos a verlo en esta otra imagen donde juntamos los triángulos de cada color para que se aprecien mejor las fracciones del entero que representan.

“Una fracción es la forma de expresar una cantidad dividida en partes iguales”.

Y como has visto justo las fracciones te ayudan a repartir o dividir enteros u objetos como la cartulina que repartiste en una clase e inclusive el tiempo, sí y las fracciones te ayudaron hoy a diseñar un mosaico.

Éstas se componen de dos cifras.

El numerador corresponde al número que nos indica cuántas partes tomamos y la siguiente dice, el denominador nos indica en cuántas partes se divide la unidad, el objeto o el entero. Así es, el denominador nos dice en cuántas partes repartimos o dividimos el entero y el numerador nos indica cuántas de esas partes son las que tomamos.

Y la última dice “las fracciones son muy usadas aunque no lo veamos; las usamos al repartir objetos o al pedir cierta cantidad de un producto, como tortillas, o para medir el tiempo como nuestra clase que dura 12 1/2 de hora”.

Recuerda todo lo que has trabajado en la sesión con el uso de las fracciones, pues recorriste el camino fraccionando distancias, repartiste pelotas de tenis.

Por eso es importante recordarlas y continuar trabajando y jugando con ellas.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Aprendamos con la ciencia

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar al agua como disolvente de varios materiales a partir de su aprovechamiento en diversas situaciones cotidianas.

¿Qué hacemos?

¿Todos los materiales se disuelven en agua?

Esa es una muy buena pregunta y mediante una actividad experimental podrás darte una idea de lo que pasa.

Actividad 1.

Para realizar la actividad, utilizaremos dos filtros para café de los que cortaremos seis tiras de 1 x10 cm.

Necesitaremos tres platitos, tres palitos de madera y seis vasitos para sostenerlos. Las sustancias que se utilizarán son: vinagre, agua y alcohol al 96%

Se montarán tres estructuras con las mismas características: En cada plato habrá dos vasitos boca abajo, sosteniendo un palito.

A tres tiras de papel se les dibujará a 0.5 cm de la orilla, un círculo con un plumón base agua, de un color secundario.

A las otras tres tiras se les hará el mismo dibujo, pero con un plumón indeleble.

Al palito de madera de la estructura, se le pegará con diurex, una tira con el dibujo de plumón base agua (marcado con una a) y otra tira con el dibujo de plumón indeleble (marcado con una i). Se pegarán por el extremo sin dibujo, a una altura que la tira quede separada aproximadamente 0.5 cm de la base del plato.

Al final tendremos tres estructuras similares a la que se muestra en la siguiente imagen:

Al primer plato se le pondrá suficiente agua como para que la punta del papel se humedezca.

Al segundo vaso se le pondrá alcohol y al tercer plato vinagre.

El experimento requiere al menos una hora para que los colores corran, se recomienda hacerlo previamente y llevar los resultados.

En el set se mostrará cómo montar el “experimento” y la explicación al mismo.

¿Qué observaste?

Lo que primero que viste es que el papel se humedeció con el líquido y conforme iba subiendo por el papel, el punto de color también subía, pero ¡Se descompuso en los colores que lo forman!

¿Parece que el líquido arrastra el color verdad? ¿Qué más puedes observar?

En cada plato hay un papel con un punto dibujado con diferentes tipos de plumón.

Vamos con cada plato, ¿Qué pasó en el plato con vinagre? La tinta se corrió apenitas en los dos papeles, pero nada más.

Es muy importante lo que observaste, pero si no lo registras, ¿Cómo lo compararas con lo que observaste en los otros platos? Mejor anótalo en tu cuaderno.

En el segundo plato, el que tiene agua, el punto dibujado con plumón base agua, la tinta se corrió hacia arriba, pero se descompuso en los colores que lo forman. Al contrario, al punto dibujado con el plumón indeleble no le pasó nada solamente se humedeció.

Por último, en el plato con alcohol pasó lo contrario, el plumón indeleble es el que se corrió más y se descompuso en sus colores primarios, y al punto dibujado con plumón de agua no le pasó nada.

¿Quieres saber por qué se dan estas diferencias y cómo se relacionan con la solubilidad?

Para que los materiales puedan diluirse en ciertos líquidos, deben ser afines a ellos, de eso se trata todo, de ser afines al compartir ciertas características.

¿Cuál es el solvente compatible con los plumones indelebles? El alcohol en este caso disuelve la tinta y la arrastra a lo largo del papel filtro.Tenemos un truco el plumón es indeleble al agua, pero no al alcohol.

¿Y los que son base agua? Más fácil todavía, con el agua. Una prueba más para que no se nos olvide: me voy a pintar la uña de color rojo, ahora voy a probar despintarla con los solventes que utilizamos probaré con agua no pasa nada; probaré con alcohol no pasa nada y finalmente probaré con vinagre y nada, claro, hay un líquido especial para removerlo la acetona.

Con esta demostración, puedes darte cuenta de que, sin conocer cuál es la composición del barniz, ya sabes que comparte características con la acetona.

La verdad es que te interesa aprender más de lo que sucede a tu alrededor, por lo que trata de poner atención y cuando tengas dudas no te de pena preguntar, pero así nada más platicado honestamente no. Los dibujos, los esquemas, los ejemplos que has compartido, como el de los amigos te ayudaron a entender, pero la actividad experimental te ayudó muchísimo a ver la solubilidad en la vida cotidiana.

Las actividades experimentales son útiles, por lo que hay que ponerlas en práctica cuando queras conocer de algún proceso o fenómeno.

Te invito a que hagas otra actividad que es muy común, y muy divertida, es la famosa lámpara de lava, pero ahora la veremos pensando en todo lo que has aprendido en el tema de materiales.

Vamos a comenzar.

Se requiere un frasco de aproximadamente 300 ml, se verterá en 150 ml de agua más dos gotas de colorante verde, rojo o azul.

Lo primero que tienes que hacer es vaciar agua en este frasquito hasta la mitad, ahora ponle dos gotas de colorante.

¿Qué observas?

Estas observando como el pigmento se disuelve en el agua es la solubilidad, en la que el agua y el colorante comparten características.

Se requieren entre 50 a 70 ml de aceite de cocina.

El aceite se quedó en la parte de arriba y aunque lo agites no se mezclan. Ahora estás viendo que no todas las sustancias son solubles al agua el aceite no se disuelve y se quedan separados.

Estás viendo de otra forma una actividad que puede resultar muy divertida, pero que te permite comprender fenómenos naturales.

Pon una pastilla efervescente en el frasco.

Se requiere una pastilla efervescente, puede ser una aspirina o vitamina c.

La pastilla es el soluto que se disuelve en el agua que es el solvente y conforme se va deshaciendo, unas burbujitas suben y atraviesan el aceite, luego bajan esas burbujas es un gas y que se llama dióxido de carbono.

Te acuerdas del experimento de la botella y el globo, aquí la pastilla al disolverse en el agua forma dióxido de carbono, entonces suben las burbujas con agua y gas hasta la superficie, al llegar ahí la burbuja se rompe, el gas se escapa y el agua vuelve a bajar.

Entonces viendo lo anterior que crees de la pregunta con la que iniciamos esta sesión, ¿El agua disuelve todo?

El agua no puede disolver todo, sólo aquellas sustancias que son afines a ella.

Hiciste una actividad experimental, en la que pusiste atención en las actividades que se realizaron, por ejemplo, observaste, hiciste una pregunta y trataste de resolverla.

Como es habitual, anotaste lo que viste, porque es importante registrar tus observaciones y resultados, además, así no se te olvidan los detalles.

Lo mejor es que las actividades que has realizado te permitieron responder tus preguntas acerca de los temas que has visto, y de esta manera es más sencillo, que comprendas los contenidos.

Después harás otras actividades experimentales para profundizar sobre la solubilidad.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

