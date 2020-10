Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 2 de octubre

Compartir esta publicación













Alumnos de quinto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy viernes 2 de octubre del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 2 de octubre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

LENGUAJE

Visión del pueblo originario

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar y a recabar información importante de diversas fuentes orales, libros, periódicos, radio y televisión e internet, y como organizarla para realizar una investigación.

¿Qué hacemos?

Actualmente existen fuentes informativas en lengua maya como la radio, televisión “tele Yucatán” promoviendo la lengua maya, no podemos olvidar a los abuelitos son fuente de conocimiento, saberes de nuestra tierra Yucateca.

Hoy integraremos información de fuentes orales, de conocimientos sobre algunas tradiciones orales que a su vez se dividen en refranes, canciones, cuentos, leyendas, mitos e historias de los abuelos o padres de familia, que se obtienen de fuentes orales, aunque también existen otros medios como la radio, libros, televisión donde podemos escucharlas.

A continuación, te presento la estructura de un texto expositivo:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

No olvides que existen diferentes fuentes que puedes elegir según el contenido del tema. Los libros de consulta son una herramienta poderosa que puede ser útil para realizar nuestras investigaciones.

Toda fuente oral nos enseña algo relevante e información. Podemos hacer uso de la información para aprender nuevas cosas y después de haber revisado diversos libros de consulta.

Para tener más información de consulta, observa el siguiente video:

Pasos para escribir un artículo periodístico.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

El Reto de Hoy:

Para poner en práctica lo que viste, aprendiste o reafirmaste, te propongo realizar el siguiente reto:

Selecciona un tema de interés.

Piensa en alguna situación actual de la pandemia, salud, alimentación e higiene.

Escribe palabras que servirán de apoyo: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Dónde?

Utiliza las palabras anteriores para elaborar tus preguntas respecto al tema elegido.

Elabora preguntas para posibles sugerencias y modificaciones.

Emplea el lenguaje para comunicarte y como instrumento para aprender.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

MATEMÁTICAS

Juguemos a acomodar

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas utilizando la relación del dividendo que es igual al producto del divisor por el cociente más el residuo y éste siempre es menor que el divisor.

¿Qué hacemos?

Debemos recordar algunos datos de la clase pasada. Esta vez en la granja del tío se han producido 248 huevos en empaques de 6, 12 y 18 te propongo organizar los paquetes de 6, 12 y 18 huevos.

248 ÷ 6 = 6 x 41= 246

41 es el cociente con residuo de 2

Si lo comprobamos multiplicamos 6 x 41 = 246 + 2 = 248

Se requieren 41 paquetes y le sobrarían 2 huevos.

Con los paquetes de 12 se arman 20 paquetes llenos y sobran 8 huevos.

248 ÷ 12 = 12 x 20 = 240

20 es el cociente con residuo de 8

Si lo comprobamos multiplicamos 12 x 20 = 240 + 8 = 248

Se requieren 20 paquetes.

Con los paquetes de 18 se arman 13 paquetes y sobran 14 huevos.

248 ÷ 18 = 18 x 13 = 234

13 es el cociente con residuo de 14

Si lo comprobamos multiplicamos 18 x 13 = 234 + 14 = 248

Se requieren 13 paquetes y le sobrarían 14 huevos.

¿Cuántos paquetes de 18 huevos hay?

Se tienen 7

Explicación: con los 7 paquetes de 18 huevos se utilizan 126 huevos porque 18×7=126

Con los 13 paquetes de 6 puede empacar 78 huevos porque 6X 13=78

Entonces:

126+78=204

Falta empacar 44 huevos y sólo quedan paquetes de 12

Por lo tanto, 44 ÷ 12 = 3, ya que 12 x 3 = 36 con un residuo de 8 huevos.

36 + 8 = 44

Así que esto es lo que se puede hacer: 7 paquetes de 18 huevos, 13 paquetes de 6 y 3 paquetes de 12 huevos, con un residuo de 8 huevos.

El Reto de Hoy:

Espero que con las clases de esta semana puedas resolver el Desafío número 6, que se titula “Salón de fiestas”, en tu libro Desafíos Matemáticos Quinto grado. Página 18.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

INGLÉS

¿Alguna vez te han invitado?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a interpretar expresiones usadas por interlocutores al realizar reuniones.

¿Qué hacemos?

A continuación, te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a interpretar expresiones usadas por interlocutores al realizar reuniones.

CAN y COULD se pueden utilizar para muchas formas y expresiones.

Podría usar COULD YOU – podría usted – como una forma educada de decirle o pedirle a alguien que haga algo, mira:

“Could you take a message, please?” – ¿Podría tomar un mensaje, por favor? Repeat after me: “Could you take a message, please?” (repite un par de veces).

También CAN nos sirve para hacer peticiones. Para hacer peticiones u ofertas, pero de una manera informal.

“Can I help you?” – ¿Puedo ayudarte? Repeat after me: “Can I help you?” (repite un par de veces.

o podemos usar COULD para hacer sugerencias.

“You could do exercise” – Podrías hacer ejercicio. Repeat after me: “You could do exercise” (repite un par de veces).

We use can to ask or request for something in an informal way – Usamos CAN para preguntar o pedir cosas de modo informal.

Example: Can you close the door? – Ejemplo: ¿Puedes cerrar la puerta?

But on the other hand – Pero por otro lado:

We use Could to ask or request something in a formal way. Usamos COULD para preguntar o pedir cosas de manera formal.

Example: Could you you lend me your pen, please? – Ejemplo: ¿Podrías prestarme tu pluma, por favor?

¿Notaste la diferencia?

El Reto de Hoy:

Practicar con CAN y COULD algunas situaciones en la que podríamos usar estos verbos.

Por ejemplo, si alguien organiza y te invita a una boda o algún aniversario la persona que está invitando ¿Cómo crees que sería la invitación?

Fíjate en las siguientes frases: Hello Carlos, I will have a party for my parent’s anniversary next Saturday. Could you come?

Apunta en tu cuaderno el ejemplo para después practicarlo.

VALORES

Simplemente Gracias

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás cuáles son tus fortalezas o cualidades y como éstas pueden ayudar a los demás.

¿Qué hacemos?

Las cualidades y habilidades que cada quien desarrolla se pueden utilizar para lograr un bien común para todos.

Observa el siguiente video hasta el segundo 22.

Reconocimiento al personal médico.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Por ejemplo, el trabajo realizado por el personal médico de nuestro país para atender a los enfermos de Covid.

¿Quieres averiguar cómo las cualidades personales que se desarrollan contribuyen al bienestar propio y de los demás?

Al desplegar nuestras cualidades personales, además de lograr para nosotros un desarrollo individual, podemos ayudar a otros, por ejemplo, mi prima se empeñó en ser médico y, a base de mucho esfuerzo, lo logró y ahora atiende a enfermos en esta pandemia. ¡Toda la familia está orgullosa de ella!

Quiero que pienses sobre tus cualidades y fortalezas, ¡eres sociable, eres amable!

Ahora piensa, ¿Cómo puedes ayudar a los demás a partir de esas cualidades o fortalezas?

Supongo que, si llegara un compañero o compañera nueva, puedes ayudarlo a incorporarse con más facilidad, al grupo, con los demás. Hacerle sentir en confianza.

Exactamente esa es la idea, si a ti se te hace fácil hacer nuevas amistades, puedes aprovechar esa cualidad para que alguien que entra a un círculo nuevo pueda sentirse bienvenida o bienvenido.

El Reto de Hoy:

Te reto a escribir en un papel de color “Gracias por lo que has hecho por mí”, puedes escribir como una carta, piensa en un miembro de tu familia o amiga que te gustaría dárselo, y hazlo, no digas nada, sólo hazlo y ve su reacción, registra en tu bitácora de viaje lo que sentiste.

Buenos días ☕️ hoy es viernes 2 de octubre, santo de Teófilo. La temperatura en este momento, en Nuevo Laredo, 16 grados. Te compartimos la portada de hoy. Visita nuestro sitio para más noticias.

👉📱 https://t.co/GOTeUdOttr pic.twitter.com/wugCyZbFVz — El Mañana (@ElMananaOnline) October 2, 2020