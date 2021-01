Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 20 de enero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy miércoles 20 de enero del programa Aprende en Casa de la SEP.

CIENCIAS NATURALES

Animales ovíparos y vivíparos

¿Qué vamos a aprender?

Fortalecerás tus conocimientos sobre las características que definen a los animales ovíparos y vivíparos, así como algunos ejemplos de cada grupo.

¿Qué hacemos?

Como recordarás en la clase pasada estudiaste la reproducción sexual y asexual de las plantas y de los animales, en las anteriores estudiaste que los animales se clasifican de diversas formas. Los vertebrados se dividen en cinco grandes grupos, ¿Recuerdas cuáles son?

Los mamíferos, que tienen pelo y glándulas mamarias; peces acuáticos con escamas; avescon pico y plumas; reptiles con piel seca y escamas; y anfibios con piel desnuda y húmeda. En cada grupo y específicamente en cada especie el proceso de desarrollo embrionario se da de manera diferente, aunque tienen algunas características en común. Alfonso, ¿Recuerdas cómo se pueden clasificar según en la forma en que nacen?

Si el embrión se desarrolla en un huevo, se les dice que son animales ovíparos.

Pero si el embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre y nacen directamente de ella se dice que son animales vivíparos.

Los dos grupos principales, y como vimos anteriormente, existe una tercera clase llamados ovovivíparos, estos animales desarrollan sus embriones en huevos, pero esos huevos se incuban en el interior del cuerpo de sus madres hasta que nacen. Cuando las crías nacen, da la impresión de que nacen de su madre de la misma forma que un animal vivíparo, pero en realidad se desarrollaron completamente en un huevo.

Recuerda que se mencionaron algunos ejemplos, aunque investigando encontré también que el tiburón blanco, la mantarraya, el boa constrictor y otras serpientes son ovovivíparos.

Con relación a los animales ovíparos, todos ponen huevos en los que se desarrolla el embrión. Una vez que ocurre la fecundación, el embrión se rodea con una cubierta dura que lo protege: el cascarón. Y cuando el huevo ya está formado es depositado en algún nido o madriguera para su incubación.

Por ejemplo, la mayoría de las aves elaboran nidos, algunos muy sencillos con ramitas y otros muy elaborados con barro y ornamentaciones.

Los huevos son muy variados en forma, color y tamaño, y eso depende de las características de cada especie.

Los huevos que depositan los anfibios y los peces son diferentes a los de las aves, es decir, no cuentan con una cáscara que los protege del medio exterior. Recuerda que existen dos tipos de fecundación la externa y la interna.

En el caso de los reptiles, los mamíferos y aves la fecundación es interna lo que significa que el macho deposita la célula sexual llamada espermatozoide dentro del cuerpo de la hembra.

En cambio, en el caso de los anfibios y peces la fecundación es externa, es decir, la hembra junto al macho libera los espermatozoides y óvulos en el agua y es en ese medio donde se produce la fecundación.

Por ese motivo son diferentes físicamente, debido al medio en donde es depositado, aunque los componentes internos que los forman les sirven para nutrir al embrión durante todo el proceso de desarrollo, hasta su eclosión.

En el caso de los anfibios, como las ranas y sapos, los huevos son blandos y gelatinosos, lo que les permite flotar y adherirse a alguna superficie bajo el agua.

Algunos ejemplos de animales ovíparos son:

En aves: Avestruces, patos, pingüinos, colibríes, gansos, águilas.

En peces: Pirañas, atún, anguilas, sardinas, anchoas, salmones.

Reptiles: Tortugas, lagartos, serpientes, cocodrilos, camaleones.

Anfibios: Salamandras, ranas, sapos, tritones, ajolotes.

Ahora recordaremos la información relevante de los animales vivíparos: Son aquellos cuya fecundación es interna, es por ello por lo que el desarrollo del embrión se lleva a cabo dentro del útero materno, es en este espacio vital donde la madre, a través del cordón umbilical le proporciona nutrición y protección, hasta el momento del nacimiento.

¿Todos los mamíferos son vivíparos?

Casi todos los mamíferos, recordemos la presencia de dos mamíferos primitivos que son ovíparos: el ornitorrinco y el equidna, este último es un animal cubierto de espinas.

¿Los canguros y koalas también son vivíparos?

Estos marsupiales son vivíparos, sin embargo, su sistema reproductivo es diferente al resto de los demás mamíferos, ya que el desarrollo del nuevo organismo se completa en dos etapas: primero un corto desarrollo en el útero y después un desplazamiento hacia el interior de una bolsa o marsupio, donde termina su desarrollo agarrado a las glándulas mamarias. Ese es un dato muy interesante de los marsupiales.

Los animales son tan variados que siempre se pueden encontrar algunas excepciones. Ahora, me gustaría compartir con ustedes la siguiente tabla de algunos ejemplos de animales vivíparos. ¿Me podrías ayudar a leerla?

Mamíferos: Todos excepto el ornitorrinco y los equidnas.

Anfibios: Algunas salamandras y tritones.

Peces: Algunos tiburones como el pez martillo y diversas especies de peces de agua dulce.

Reptiles: Algunas serpientes como las boas y ciertas lagartijas.

Es interesante esta tabla, sirve como una guía donde podemos consultar algunos ejemplos de animales que son vivíparos.

Esa es la intención, ahora recordemos que, según la especie, el tiempo de gestación y de nacimiento será diferente, es por eso por lo que les comparto la tabla que realizamos las clases pasadas donde veíamos la cantidad de huevos que ponen algunos animales ovíparos y el tiempo de gestación en los vivíparos.

La primera tabla muestra los días de gestación de algunos animales vivíparos.

En el ratón, es de 15 a 20 días, menos de un mes.

En la ardilla, 30 días o un mes.

En el perro, la gestación es de 58 a 65 días, alrededor de 2 meses.

En la leona, 110 días, poco más de 3 meses.

En el cerdo, el tiempo de gestación es de 114 días, menos de 4 meses.

En la osa, es de 8 meses.

En el gorila, es de 8 meses y medio.

En la vaca, es de 40 semanas, unos 9 meses.

Y en la mujer, la gestación o embarazo dura 9 meses.

Como puedes ver, en la gráfica de barras, el tiempo de gestación depende de la especie y grupo de los animales, pero hay una relación en cuanto al tamaño del animal y la duración de su gestación.

La siguiente tabla de animales ovíparos, nos muestra la cantidad de huevos que pueden poner algunos animales. ¿Me podrías ayudar a leer la tabla?

La tabla indica que: Los anfibios, como las ranas, pueden poner hasta 67 huevos.

Los peces payasos desovan de 400 a 500 huevos en su refugio, que es el interior de una anémona. En los reptiles es variado, va a depender su especie, pero pueden poner de 10 hasta un máximo de 100 huevos a la vez.

En el caso de las aves, como las gallinas, pueden poner en promedio 1 huevo al día y necesitan 21 días para su eclosión.

Es importante comentar que, en cada grupo de animales, hay mucha variedad de tamaños, hábitos y formas de vida, por eso, el tiempo de eclosión de los huevos puede también ser muy variado. Yo les invito a investigar a algún animal que les guste o interese en particular, pueden buscar en libros o, con ayuda de un adulto en internet.

Ahora, ¿Ya estás preparado para Girar la ruleta y ponerte listo como Ajolisto?

Pon mucha atención. La dinámica es muy sencilla, en la imagen hay una ruleta con los temas que abordaste en esta clase.

Puedes elaborar una ruleta con los temas vistos, y juagar en familia.

Dinámica: Un jugador gira la ruleta y la flecha señalará un tema o actividad a realizar.

Entonces, se leerá la tarjeta con la pregunta relacionada con el tema o la indicación de lo que hay que hacer. Cada participante indicará que desea responder la pregunta levantando la mano y el primero que lo haga podrá contestar la pregunta o realizar la actividad. Tendrán 30 segundos para realizar cada actividad.

Si su respuesta o actividad es correcta, coloca en una hoja un punto; de no contestarla correctamente o no realizar la actividad, no obtendrá ningún puntaje, pero el oponente, si así lo desea, podrá contestarla o realizar la actividad para ganarse el punto.

Por cuestión de tiempo solamente se realizará una pregunta por tema o actividad que aparezca en la ruleta, pero tú desde casa puedes crear sus propios temas, preguntas y retos para jugar con tu mamá, abuelas, abuelos, papá, hermanas y hermanos en sus casas.

¡Gira la ruleta y ponte listo como Ajolisto!

Son ovíparos los animales porque ellos nacen de huevos los incuban muchas aves para que nazcan sus polluelos.

Los mamíferos en su gran mayoría del vientre de sus madres nacen, les dan leche con amor y alegría y así sus crías se alimentan y crecen. ¿Cuáles son? estos animales son los vivíparos.

Se ganó un punto.

La siguiente.

Es un animal ovíparo que puede desovar hasta 67 huevos, además, es anfibio y comúnmente es de color verde. ¿Cómo le hace y cuál es?

Croac, croac, es un sapo o una rana.

Es un animal cuyo periodo de gestación es de 110 días aproximadamente o poco más de tres meses; es un mamífero, esta especie de animal presenta dimorfismo sexual es decir el macho presenta una melena y es más grande que la hembra. Si lo sabes. ¿Cómo le hace?

¡Groar, grrr! ruge como león y si es el león.

Si en una tirada la flecha indica arma un rompecabezas.

Tendrás que armar tu propio rompecabezas, pero no solamente harás eso, también describirás la imagen que armes. Para ello tienes como tiempo máximo 30 segundos para armar el rompecabezas y 30 segundos para su exposición.

La actividad del rompecabezas la realizarán al mismo tiempo y cuando terminen los 30 segundos procederán de forma individual a describir la imagen.

En un sobre, dentro está el rompecabezas, a la cuenta de tres empiezas a correr el tiempo 1, 2, 3.

Así continuarás girando la ruleta.

Ahora cae en ¡Animales vivíparos!

Esta es la primera pregunta:

1.- ¿Cuál es la forma de reproducción de los animales vivíparos? menciona al menos tres ejemplos.

Su tipo de reproducción es sexual, y ocurre cuando el óvulo de la hembra es fecundado con el espermatozoide del macho, la duración en la gestación del embrión depende de la especie y permanece en el vientre materno para su nutrición y protección hasta el nacimiento.

Los animales vivíparos son representados por casi todos los mamíferos y tres ejemplos serían: El perro, la vaca y la ballena.

Otra tirada más a la ruleta.

¡Animales ovíparos!esta es la segunda pregunta:

2.- ¿Cuál es la forma de reproducción de los animales ovíparos? menciona al menos tres ejemplos.

Los ovíparos son animales que nacen de huevo, una vez que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, se forma el cascarón y luego el huevo se deposita fuera del cuerpo de la madre, durante un tiempo es incubado hasta su eclosión. Tres ejemplos serían, el pingüino, un colibrí y una gallina.

Tu ruleta puede contar con información como:

1.- ¿Qué animal representaron?

2.- ¿A cuál grupo de animales pertenece?

2.- ¿Es un animal ovíparo o vivíparo? ¿Por qué?

¡Diviértete aprendiendo!

LENGUAJE

¿Quién llega primero?

¿Qué vamos a aprender?

Reforzarás tus conocimientos sobre los croquis, ¿Te acuerdas? los croquis son esos dibujos que te ayudan a ir de un lugar a otro y tienen características muy específicas.

¿Qué hacemos?

Vas a poner en práctica todo lo que aprendiste en la sesión sobre los croquis.

¿Qué tienes ahí? un croquis.

Vas a jugar a “¿Quién llega primero?”. Pon mucha atención, para que después puedas hacer el mismo juego con tu mamá, su papá, sus hermanas, hermanos, sus primos, sus primas, o sus amigos y amigas, ¿De acuerdo?

Dinámica del juego:

Uno va a partir de la esquina inferior izquierda y el otro de la esquina inferior derecha.

Decide tu vehículo.

Lo primero que vas a hacer es observar muy bien tu croquis. Vas a identificar todos sus elementos, para poder referirlos bien. Va a ganar quien llegue primero al Zócalo, pero dando las explicaciones correctas de cómo es que llegó hasta ahí, ¿Entendido?

En el zócalo está un premio.

Están los dos a la misma distancia. ¿Cómo se van a mover?

Van a hacerlo con un dado. Quien saque el número mayor, es quien va a tirar primero, ¿Están de acuerdo?

Elementos que se deben mencionar necesariamente:

Rosa de los vientos.

Abreviaturas:

Av. Girasoles / Avenida Girasoles.

Av. Margaritas / Avenida Margaritas.

Calz. Rosas / Calzada Rosas.

Blvd. Violetas / Bulevar Violetas.

Cjn. Flores / Callejón Flores.

Cjn. Plantas / Callejón Plantas.

Cl. / Calles Hortensias, Dalias, Geranios, Claveles, Gladiolas, Tulipanes y Lirios.

Referencias:

Internet, taquería, farmacia, papelería, tienda, mercería.

Símbolos:

No pasar.

Recuerda que deben dar muy bien sus referencias y explicaciones, ¿Entendido? en cada turno pueden hacer un solo movimiento.

Mueve primero el que obtiene el número más alto. Al hacer su movimiento, el jugador tiene que explicar con claridad hacia dónde se mueve, usando la rosa de los vientos, los nombres de las vialidades y si es el caso, las referencias. Finalmente mueve su vehículo conforme a las instrucciones que dio. La maestra podrá corregir y ayudar a ambos a dar sus movimientos e indicaciones.

Ejemplo de interacción: (Raulito sacó el número más alto). Entonces él empieza. Su movimiento será avanzar hacia el este por la avenida Margaritas y Cruzar la calzada Rosas.

Bueno, ahora te toca a ti. Tu movimiento será: avanzar por la Avenida Margaritas hacia el oeste, pasar la calle Lirios y seguir hasta la esquina con la calle Tulipanes. El conductor mueve su vehículo y queda así.

Tiran nuevamente el dado (Raulito).

Entonces su siguiente movimiento será, dar vuelta a la izquierda en la calzada Rosas y avanzar hacia el norte hasta la avenida Girasoles, por cierto, en la esquina de la calzada Rosas y la calle Gladiolas hay una tienda. Qué bueno que mencionaste la tienda como una referencia. Mueve tu vehículo. Y el movimiento queda así.

Ahora es tu turno. Vas dar vuelta a la derecha en la calle Tulipanes, vas a avanzar hacia el norte, pasando la calle Gladiolas, luego por la calle Geranios, donde en la esquina hay una papelería, hasta llegar a la avenida Girasoles. Mueve tu vehículo y queda así.

Vuelvan a tirar el dado. Ahora toca el turno a Raulito.

¡Va a dar vuelta a la derecha en la avenida Girasoles y avanzar hacia el este pasando la calle Hortensias y también el internet ahí no hay paso! ¡No puede ser!

Así es. El paso está cerrado y ya no puedes regresar hasta tu siguiente turno.

Puede Raulito buscar otra ruta en la siguiente tirada.

Ahora, tú vas a dar vuelta a la izquierda en la avenida Girasoles y avanzar hacia el oeste y justo frente a la desembocadura de la calle Claveles te vas a detener. ¡Porque ahí está ya el zócalo! Y queda así.

Si es necesario para completar el tiempo, pueden jugar otra partida eligiendo distintos puntos de origen y moviendo los señalamientos de <no pasar> de lugar.

MATEMÁTICAS

Repartiendo problemas

¿Qué vamos a aprender?

Fortalecerás los conocimientos para resolver problemas con fracciones.

¿Qué hacemos?

Recordarás que, si divides un objeto o unidad en varias partes iguales, a cada una de ellas, se les denomina fracción.

Las fracciones están formadas por dos números: el numerador y el denominador.

El denominador indica el número total de partes iguales en que se divide la unidad.

El numerador indica las partes iguales que tomamos en cuenta del total en que dividimos el entero o unidad.

Ilustremos estos conceptos:

Observa el siguiente ejemplo: La mamá de Norberto elaboró una gelatina.

La repartió entre los 8 asistentes.

Apliquemos estos conceptos en las siguientes figuras, que ya se encuentran divididas, lo que harás en estos círculos será iluminar la parte que se indica en la fracción.

Atendiendo a lo que se indica, tendrías en cada círculo pintadas las siguientes partes:

Estas fracciones indican tercios, sextos y novenos, es muy importante que recuerden que para su correcta lectura primero se pronuncia el numerador seguido del denominador por lo que la lectura correcta sería “un tercio, tres sextos, cincos sextos y tres novenos”.

Ahora trabajarás con fracciones que ya conoces, entre aquellas que tienen como denominador números que se obtienen multiplicando el 2 por un número determinado de veces y que se representa gráficamente al partir en mitades (mitad de une entero es un medio, la mitad de un medio es un cuarto, la mitad de un cuarto es un octavo, etcétera). También revisarás algunos números que son múltiplos de 3, esto es 6 o 9 por el momento.

Para esta actividad debes identificar cual es la información faltante y anotarla en el espacio que corresponde, para ello debes analizar en cada caso la parte que esta iluminada.

Como puedes observar, en el primer círculo debes indicar las partes que han sido pintadas, es decir, el numerador, en el segundo círculo debes indicar el denominador, es decir, en cuántas partes ha sido dividido el entero y en la tercera figura también debes indicar el denominador.

Así los números que indican la información correcta son:

Así los números que indican la información correcta son:

“Tres octavos”, “un sexto” y “ocho décimos”.

Ahora, si tienes las siguientes fracciones, ¿Cuál de las dos fracciones es mayor?

Recuerda que, para indicar estas relaciones de valor, utilizarás los símbolos Mayor que, Menor que e Igual.

Es importante recordar que un procedimiento que te puede ayudar a comprender mejor las relaciones de valor entre las fracciones, es indicarlas de alguna forma en este caso pintando la parte indicada, así podemos observar que un medio es mayor que un sexto.

Compara otro par de fracciones.

Después de iluminar las fracciones correspondientes, observa que un décimo es menor que un quinto.

Vas a iluminar la fracción que se indica en cada caso, y finalmente vas a decir cuál es menor. Las fracciones son:

Después de iluminar las fracciones correspondientes, observa que tres quintos es menor que ocho décimos.

La siguiente actividad consiste en armar un memorama en el que debes relacionar 4 representaciones gráficas de fracciones con sus respectivas representaciones numéricas.

Tienes 8 tarjetas que debes recortar y colocar hacia abajo sobre una mesa por turno, (puedes invitar a un familiar) voltearás dos tarjetas, si ambas coinciden en representar la misma cantidad, las colocaras juntas, te anotarás un punto y tendrás el derecho de volver a sacar otro par; de no coincidir, las dejaras en su lugar hacia abajo y le tocará el turno al oponente. El juego termina cuando hayas asociado todos los pares correctamente.

Para finalizar, plantearás dos problemas, ve al primero.

En una reunión repartieron una gelatina. A Gabriel le dieron 2/6 de gelatina y a Ana 3/8 ¿A quién le dieron una porción mayor? ¿Cómo puedes encontrar la respuesta correcta?

Puedes determinar una respuesta sobre poniendo las partes de gelatina.

Angélica preparó un pay que dividió en ocho partes, si su familia está formada por seis integrantes incluida ella, y cada uno comió una rebanada, ¿Qué parte del pay le tocó a cada uno?

Como puedes apreciar en la imagen al sobreponer ambas fracciones 2/6 es menor que 3/8.

Debes tener presente que para utilizarla sobre la posición como un recurso de comparación entre fracciones nuestros enteros deben ser del mismo tamaño y las fracciones deben estar marcadas sobre el entero de forma pertinente.

Así que, respondiendo la pregunta; le dieron una mayor porción de gelatina a Ana.

Ve al último problema.

A cada uno le tocó 1/8 ya que lo que repartimos fue el pay que Angélica dividió en ocho partes.

Así es, la respuesta es 1/8, este es un ejemplo de problemas que tienen datos de más, como el número de integrantes de la familia, por lo que es importante reflexionar sobre el tipo de información que la redacción nos proporciona y cómo esta información está relacionada con la pregunta planteada o entre sí.

Sin duda una reflexión muy importante.

HISTORIA

Las culturas prehispánicas

¿Qué vamos a aprender?

Reforzarás las principales características de las culturas mesoamericanas. Tal y como en la sesión pasada, recordarás los aportes de estas culturas y su relación con la naturaleza.

Recuerda que en la clase pasada viste aspectos generales de los olmecas, mayas y teotihuacanos, ubicándolos en el tiempo y espacio, es decir, su ubicación geográfica y su periodo, ya fuera preclásico o clásico.

Hoy vas a seguir con la misma dinámica, pero te enfocaremos en los zapotecas, mixtecas, toltecas y mexicas.

¿Qué hacemos?

Iniciarás con los zapotecas y mixtecas. Recuerda que a estas dos culturas las puedes ubicar en la misma área cultural, en el área oaxaqueña.

Como ves en la imagen, tienes el mapa de la página 41 de tu libro de historia. Ahora, observa la zona que está señalada con color amarillo/mostaza. Esta área cultural, que hemos llamado como área oaxaqueña, desde tiempos remotos se volvió una zona donde se desarrolló mucho la agricultura, la producción de cal, sal y arcilla para la alfarería.

Abarcaba lo que actualmente conocemos como el estado de Oaxaca y parte de los actuales estados de Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz.

Los zapotecas, aprovecharon las riquezas naturales con las que contaba la región, y decidieron fundar la ciudad de Monte Albán sobre un pequeño cerro, donde no sólo pudieron establecer un lugar propicio para el comercio, sino incluso defenderse de sus rivales.

Actualmente puedes ver los restos de Monte Albán a solo 18 km de la actual ciudad de Oaxaca de Juárez.

¿Y qué más nos puedes contar sobre los zapotecas?

En cuanto a su organización política y social se organizaron de la siguiente forma.

En primer lugar, están los gobernantes-sacerdotes, quienes dirigían la ciudad.

Estaban los comerciantes, que se dedicaban a conseguir recursos que no se podían encontrar cerca de Monte Albán. Recordarán, por ejemplo, que hemos dicho que había un grupo de mercaderes que vivía en Teotihuacan.

Un grupo más eran los guerreros, quienes se encargaban de conquistar otros pueblos y conseguir tributos (alimentos, objetos o vestidos) para satisfacer las necesidades del grupo dominante.

Por último, estaban los campesinos y artesanos. Ellos vivían en barrios y tenían diferentes oficios: algunos se dedicaban a la albañilería, eran pintores, talladores de piedras y alfareros; otros se dedicaban a la orfebrería o a tejer telas. Con su trabajo mantenían a los demás grupos sociales.

Grupos muy distintos pero muy importantes.

¿Te acuerdas en qué período puedes ubicar a los zapotecas y a los mixtecas?

A los zapotecas los ubicamos en el periodo clásico y a los mixtecas en el posclásico. Teniendo en cuenta esto y para poder recordar de mejor manera a las culturas mesoamericanas del posclásico, veamos el siguiente video.

Observa el siguiente video.

El posclásico.

https://aprende.org/comparte/7673n8

Y es en ese periodo donde ubicamos a los mixtecas.

Recordarás que Monte Albán fue abandonada por los zapotecas por razones que aún se desconocen, y fue después cuando llegaron los mixtecas.

En cuanto a la organización política y social de los mixtecas, tenemos lo siguiente:

Gobernantes-sacerdotes y nobleza: Estos se dedicaban a ejercer el poder político y religioso de cada reino o señorío mixteco. Por lo general las familias nobles sólo se casaban con otras familias nobles para así no perder el poder, en casi todos los casos, el poder se pasaba de padres a hijos.

Mercaderes, sacerdotes, burócratas y jefes guerreros: Estos ayudaban en la administración y el control de las regiones que estaban bajo el dominio de los gobernantes-sacerdotes y nobles, además de que tenían que defender el reino de sus enemigos.

Personas libres: Estas tenían sus propias tierras, negocios de artesanía y comercio.

Personas sin tierra: Eran reclutadas como trabajadores por las personas libres, eran los que hacían los diversos alimentos y productos de la región. En este grupo ubicamos a los campesinos, pescadores y agricultores.

Esclavos mixtecos: Eran el sector social más bajo dentro de esta cultura, convivían con las personas sin tierra, pero tenían menos derechos.

Una organización social y política diferente de la que tenían los zapotecas, pero con varias similitudes.

A diferencia de la época de Monte Albán, cuando una sola ciudad tenía el control de la región de Oaxaca, los mixtecas vivían en varios reinos y señoríos más pequeños. No hubo una unión muy clara entre mixtecas, los especialistas sugieren que muchas veces tuvieron conflictos entre ellos mismos y por eso nunca tuvieron tanto poder como los zapotecas.

Ahora vas a ver a los toltecas y a los mexicas, los cuales fueron las culturas que sobresalieron durante el período posclásico.

Observa el siguiente video.

El posclásico.

https://aprende.org/comparte/7673n8

Los toltecas se ubicaron en el área cultural del Altiplano central, que es la zona coloreada en verde en el mapa del libro de texto de Historia de cuarto grado que tenemos en la página 41. Recordando las clases de geografía, esta área cultural abarca lo que actualmente conocemos como Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y otros estados de la actual división política del país. Fue en esta área cultural en la que los toltecas fundaron la famosa ciudad de Tula. En esa misma zona, en el altiplano central, ubicamos a los mexicas.

En relación a su organización política y social, los toltecas, como otras culturas del posclásico, fueron un pueblo que le daba mucha importancia a la guerra y a los soldados, como los atlantes de Tula lo demuestran.

Recuerdas que Don Leopoldo y Cupertino te contaron de los atlantes de Tula, ¿Qué te parece si los escuchas de nuevo?

Los atlantes de Tula.

Como bien lo cuenta Don Leopoldo, fue una ciudad importantísima y la guerra era un punto central en su cultura.

Los toltecas fueron un pueblo guerrero que, a diferencia de culturas como la teotihuacana o la zapoteca, tenía una teocracia militar, es decir que los gobernantes, además de ser importantes para su religión, eran los líderes militares y tenían que conquistar más pueblos y conseguir más tributos. Con ellos los sacrificios humanos se volvieron más frecuentes y relevantes.

Ahora, vas a ver los aspectos generales de la cultura mexica.

Tal y como puedes ver en tu libro de texto gratuito de historia de la página 41, la zona que está señalada con color verde es la conocida en el estudio de Mesoamérica como Centro de México o Altiplano Central. Es en esta área donde los mexicas fundaron su ciudad más importante, México-Tenochtitlán.

Esta ciudad se fundó en una isla localizada en lo que era el lago de Texcoco en el año de 1325. Como podrán ver en la imagen, la ciudad que fundaron los mexicas estaba rodeada de agua, sin duda alguna, esto hizo que se volvieran excelentes pescadores, cazadores y remadores, pero además de eso, se volvieron muy buenos agricultores gracias a que utilizaron la técnica de las chinampas dentro del lago.

En cuanto a la organización social, había 3 grandes grupos.

Los nobles o “pipiltin”: Que eran personas de alta jerarquía, eran los encargados de ayudar al tlatoani a gobernar y disponer órdenes tanto en lo político como en lo militar.

La gente del pueblo o “macehualtin”: Ellos estaban encargados de las labores como la agricultura, la alfarería, el trabajo en obsidiana y muchos oficios más.

Por último, tenemos a los esclavos o “tlacohtin”: Por lo general eran personas que tenían deudas o habían cometido delitos, por lo que habían perdido su libertad y ahora debían servir a otra persona.

Cada cultura tan distinta, pero todas ellas son parte de nuestra historia cultural como país y es muy importante conocerlas.

Los mexicas fue la última gran cultura antes de la llegada de los españoles.

Hoy repasaste los conocimientos vistos en clases anteriores, esto te permite poder comprender mejor y poder avanzar hacia nuevos aprendizajes.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

