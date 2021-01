Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 20 de enero

Compartir esta publicación













Hoy miércoles 20 de enero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIVISMO

La libertad es mi derecho y elijo ser incluyente

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás las causas de la discriminación y la exclusión en la vida cotidiana, así como las consecuencias en personas o grupos susceptibles.

¿Qué hacemos?

En la clase de hoy haremos un repaso de contenidos. La semana pasada te comenté acerca de algunos conceptos importantes como maltrato, abuso, acoso y explotación.

También hablamos sobre las personas e instituciones que nos protegen y que ayudan a que nuestro paraguas de derechos sea muy fuerte e hicimos un repaso acerca de algunos de los derechos de las niñas y los niños.

Hablando de los derechos realizaremos un collage con algunos recortes busca recortes en revistas o realiza dibujos en donde puedas identificar situaciones que protegen a las niñas y niños, así como situaciones que favorezcan tu dignidad e integridad.

En la clase pasada también recordamos lo que eran los derechos de las niñas y los niños, entre ellos el derecho a una familia, a vivir una vida libre de violencia. También hablamos de las instituciones que nos protegen por ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la línea de emergencia que es el 9-1-1.

No olvides que la integridad, es el derecho de las personas a no ser objeto de algún daño físico o emocional y a ser tratado con respeto, para mantenerse y sentirse completos o plenos; la integridad física y emocional es un compromiso con una misma o uno mismo y para con las personas con las que convivimos.

También acudir al médico si nos enfermamos es otro de nuestros derechos: es el derecho a la salud.

En la clase pasada no vimos que pueden hacer las niñas y los niños que están viviendo una situación ya sea de maltrato, abuso o acoso, incluso de explotación.

Comentamos que, en ocasiones, incluso podemos llegar a pensar que es nuestra responsabilidad que nos sucedan estas cosas. Pero, ¿Qué podemos hacer?

Para poder apoyar a las niñas y niños y sepan qué hacer en estos casos, te voy a explicar las acciones para ejercer el derecho de ser protegidos.

Identifica si la situación afecta tu dignidad, esto tiene que ver con todo aquello que te haga sentir inseguro o insegura, incómodo o incómoda, e incluso que te asuste.

No sientas vergüenza, ni pienses que esa situación tú la causaste o que es un castigo que mereces.

Es de gran importancia que conozcas tus derechos para ser protegida o protegido contra todo tipo de abuso, maltrato, acoso o explotación. Consulta la cartilla de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el sitio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Comenta la situación con alguien de confianza, recuerda que todas las personas adultas tienen la obligación de cuidarte, respetarte y garantizar el acceso a todos tus derechos.

Solicita apoyo a una persona adulta o una institución para denunciar a la persona que te causa daño.

Recuerda que eres una persona única y valiosa, no temas hablar o expresar lo que sientes y piensas ¡No te quedes callado o callada por situaciones que te incomodan o lastiman!

Hablando de la integridad, un aspecto esencial es la libertad, de ese derecho hablaremos hoy.

Para ti. ¿Qué es la libertad?

Para mí la libertad es lo que me permite elegir.

La libertad te permite elegir cómo vivir feliz y plenamente, respetando la libertad de los demás.

Recuerda que para tomar una decisión debes hacerlo con responsabilidad.

Vamos a recordar el esquema para tomar decisiones con responsabilidad, que se encuentra en tu libro de texto Formación Cívica y Ética de quinto grado en la página 42.

Con la información que acabamos de revisar podemos realizar la siguiente actividad.

Analizaremos varias situaciones. Comenta con alguna persona adulta que te acompañe si se trata de una decisión responsable o no.

Vamos a la primera situación.

El grupo de 5° C se organizó para realizar un proyecto de Ciencias Naturales, donde tenían que cortar diferentes materiales, el maestro Sergio les indicó que no debían llevar tijeras con punta u otro instrumento con filo con el que pudieran lastimarse. El equipo 2 llevó un cúter para facilitar y agilizar esta actividad; sin embargo, uno de los niños no lo usó de manera correcta y se cortó la yema del dedo meñique.

¿El equipo tomó una decisión responsable?

Respuesta: NO. Porque desobedecieron al maestro, que tiene más experiencia. Y porque tampoco pidieron ayuda para utilizar ese instrumento. No pensaron en que alguien del grupo se podía lastimar.

El niño que se cortó con el cúter no se responsabilizó de su seguridad e integridad.

Vamos con la siguiente situación.

Samara observó que unas niñas, durante el recreo, se burlaban de otra porque sus zapatos estaban rotos. Samara decidió ir con la niña y apoyarla, comentar la situación con su maestra para defender sus derechos y no guardar silencio ante lo que estaba sucediendo.

¿Samara tomó una decisión responsable?

Respuesta: SI, porque Samara pensó en la dignidad de otra persona y en la conducta social. Tomó una decisión personal en favor de una persona que estaba en alguna desventaja económica, se hizo responsable de ayudarla.

El ejercicio de la libertad individual se vincula con la relación con otras personas. Vamos con nuestra última situación.

Miguel le teme al agua y no sabe nadar, sin embargo, en una ocasión fueron a una alberca y algunos compañeros con los que fue le hicieron burla porque no sabía nadar; para tratar de quedar bien ante ellos Miguel se aventó a la alberca y casi se ahoga.

¿Miguel tomó una decisión responsable?

Respuesta: NO, porque Miguel debió pensar en las consecuencias y en su responsabilidad con su integridad, antes de aceptar las presiones de otras personas. Puso en peligro su vida.

Es muy importante saber que el ejercicio de la libertad individual se vincula con la interacción que tenemos con otras personas, en un grupo, comunidad o sociedad, sin embargo, al ejercer la libertad, en ocasiones podemos llegar a enojarnos, porque lo que pienso yo, no es lo mismo que piensa otra persona y eso puede generar un conflicto entre ambos.

En casos como esos tomar acuerdos es de vital importancia, en un acuerdo todos ganamos. ¿Lo recuerdan?

Te invito a ver el siguiente video del inicio al segundo 0:25

Solución de conflictos.

En el video observamos que hay un conflicto por el uso de la cancha. ¿Qué postura tiene cada grupo?

Ambos quieren usar la cancha, no están siendo flexibles, además, si continúan con esa actitud solo se van a generar más problemas.

Recuerda que un conflicto es una situación en la que las personas se disgustan por pensar diferente, por preferencias distintas o como en el caso que observamos por defender una postura ante algo. Para comprender mejor esto, vamos a analizar el caso del video con lentes optimistas y con lentes pesimistas.

Con los lentes pesimistas, se observa que las chicas de ambos equipos siguen enojadas, ningún equipo pudo ocupar la cancha, entonces llegó el día de la competencia y bueno, los equipos de voleibol perdieron, al igual que el grupo de bailarinas. Además, terminaron en golpes.

En cambio, con los lentes optimistas se puede ver que ambos equipos se escucharon, comunicaron lo que querían y lograron un acuerdo, definieron un horario para ocupar la cancha de forma equitativa. ¡Ambos ganaron!

De esta forma podemos apreciar que siempre es mejor optar por utilizar los lentes optimistas para establecer acuerdos. ¿Recuerdas la ruta de los acuerdos?

Las estaciones eran definir la situación.

Escuchar a la otra u otras personas.

Comunicar lo que quiere cada uno.

Manifestar lo que si estoy dispuesto a hacer o aceptar y también con lo que no estoy de acuerdo.

Encontrar puntos en común.

Definir el acuerdo entre todos.

Y finalmente escribir el compromiso, el cual es como una promesa que debo llevar a cabo.

Es de gran importancia recordar la ruta para establecer acuerdos y responsabilizarnos de los compromisos asumidos, pero sobre todo ser flexibles y resolver los conflictos por medio del diálogo.

Es muy importante que al ejercer la libertad también estamos relacionándonos con las otras personas, sin embargo. ¿Qué sucede cuando limitamos la libertad de las otras personas al obstaculizar que participen u opinen acerca de una situación?

Cuando obstaculizamos el ejercicio de los derechos estamos dañando la integridad de la otra persona, pero si esta limitación se ejerce con base en una discapacidad, color de piel, género, condición socioeconómica, entre otras condiciones, se trata de exclusión, la cual nos lleva a discriminar.

Recuerda que la discriminación es la acción de dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Este trato a veces no lo percibimos, pero en algún momento lo hemos causado o recibido.

La discriminación puede lastimar su autoestima y afectar el desarrollo personal y social de las personas.

Todos los seres humanos son diversos entre sí, nadie es idéntico a otra persona, incluso los hermanos gemelos en algo son diferentes; todos somos diferentes en facciones, pensamientos, rasgos, capacidades, habilidades, creencias, hábitos y valores.

Sin embargo, pese a esas diferencias, todas y todos tenemos el derecho a ser tratadas y tratados con igualdad, respeto y debemos valorar las diferencias para evitar provocar tratos desiguales o peor aún, la discriminación y exclusión.

Recuerda tratar a las demás personas cómo te gustaría que te trataran.

Cuando caemos en tratos discriminatorios lastimamos la dignidad e integridad, uno de los efectos negativos es dañar la autoestima, algo irreparable, lo cual afecta y puede llegar a frenar el desarrollo físico, mental y social de una persona.

Por eso es de gran importancia reconocer nuestras diferencias como parte del enriquecimiento de la convivencia social.

Cuando reconocemos las diferencias y sobre todo nos sentimos respetados y valorados por los demás, generamos ambientes incluyentes y libres de discriminación.

Recuerda que podemos hacer una diferencia y rechazar la discriminación.

Los prejuicios y estereotipos no deben estar presentes en la convivencia, por el contrario, todas y todos nos tratamos con respeto e igualdad.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Fantasía y realidad: las leyendas

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las características comunes de las leyendas; principalmente vinculadas con la fusión de hechos reales y fantásticos para lograr explicaciones ante los sucesos.

¿Qué hacemos?

Nuestro repaso del día de hoy es recordar qué son las leyendas y sus características, así como los elementos que necesitamos para escribirlas.

Recuerda todo lo que platicamos sobre las leyendas y los invitados que tuvimos como Marconio, Astrid Perellón y la misma Celerina Sánchez que, como narradores orales, nos compartieron su talento y nos hicieron sentir la magia de las palabras en la tradición oral y dentro de todo lo que nos compartieron estos grandes narradores, cada uno de ellos nos hizo ver que la oralidad es el principal elemento para mantener vivas las leyendas.

Cuando platicamos este tema, dejamos en claro que las leyendas pueden ser orales o escritas. Ninguna de las dos formas es mejor que la otra; sin embargo, cada una tiene un proceso distinto para darse a conocer. No es lo mismo contar una leyenda, que escribirla. Las leyendas, por ser parte de la tradición oral, no tienen un autor como tal. Se van modificando con cada generación que las cuenta porque muchas veces se ajustan al contexto y lenguaje actual del lugar donde sucedió.

Te explico, debido a que las leyendas son producto de la tradición oral, las personas que escriben leyendas no las “inventan”. Por lo general, cuando se pone por escrito una leyenda, muchos escritores recopilan toda la información que obtienen directamente de quienes se saben la leyenda; es decir, se recolectan las distintas versiones que hay de ella, luego la complementan investigando en diversas fuentes hasta reunir todo lo que ellos consideren necesario para escribirla. Pueden simplemente recopilarlas o escribir una nueva versión de esas leyendas adaptadas al tiempo y contexto vigente, incluso darles nueva vida con su estilo propio de escribir. Así que, de ninguna forma, son los autores originales.

La leyenda que nosotros escribimos sobre la araña Exanamora, es de nuestra autoría ése fue un ejercicio que hicimos para conocer con mayor profundidad la forma y el estilo de las leyendas; es decir, para saber todos los elementos que debe tener este tipo de narración observa.

Combinamos elementos reales con la fantasía.

Utilizamos adjetivos, frases adjetivas, adverbios y reiteraciones, entre otros recursos literarios, para hacer más interesante nuestro texto.

Presentamos un inicio, un desarrollo, que incluye una problemática o nudo y, un desenlace o final.

Nuestra historia tenía todos esos elementos. ¿Por qué no puede ser leyenda y por qué no podemos ser los autores?

Claro que somos los autores del texto, sin embargo, el texto que creamos, sólo se podrá convertir en leyenda hasta que cubra ciertos requisitos. ¿Los recuerdas? Primero tiene que pasar de generación en generación, formar parte de la cultura y tradición de un lugar en específico y, sobre todo, que se transmita de manera oral con el paso de los años. Lo anterior, le agregará elementos muy diversos que modificarán nuestro texto por lo que, cuando la conozcan nuestros hijos o nuestros nietos, seguramente será diferente a la historia que hicimos en un principio, todo ello gracias a la narración oral, que propicia que cada persona le vaya poniendo o quitando elementos al momento de contar una leyenda y así mantenerla viva.

Vamos a hacer un pequeño experimento. Ton, por favor dile a Ale que necesito que la próxima clase traiga su cuaderno grande de color azul para que escriba la descripción de las flores amarillas que hay enfrente del salón.

Ale dice el maestro que la próxima clase traigas tu cuaderno para que escribas la descripción de unas flores muy bonitas que hay en el salón.

Te diste cuenta era un mensaje muy corto y, sin embargo, Ton cambió algunas cosas. Por ejemplo, no le dijo el color del cuaderno, ni el color de las flores, además de que las cambió de ubicación, en lugar de estar enfrente del salón, él dijo que estaban en el salón. En el mensaje se conservó lo importante pero se cambiaron algunas cosas. Eso mismo pasa con las leyendas que se van compartiendo por muchos años de persona a persona y de generación en generación.

Los elementos reales y los fantásticos, existen en todas las leyendas, es una característica de todas las leyendas, aquí en mi libro de leyendas traigo una que seguro conoces, se trata de “La Mulata de Córdoba”. ¿Qué te parece si la leemos y me dicen si, en verdad, contiene elementos reales y elementos de fantasía?

Corría el año de 1618, y en la Villa de la Córdoba de los Caballeros, se dice que vivía una bella mujer de cabello negro como la noche y ojos brillantes como las estrellas. Su origen y domicilio nadie lo sabía y, su belleza era tan grande que todos, todos los hombres, se sentían atraídos por ella. Por sus venas corría sangre africana y española, era “la Mulata de Córdoba”. Dicen que era muy entendida en las artes de la medicina y la ciencia, que conjuraba tormentas y predecía eclipses y temblores. Las pestes y enfermedades mortales, ella las curaba fácilmente sólo con hierbas. La gente crédula y supersticiosa afirmaba que la mulata tenía pacto con el diablo, que tenía poderes mágicos y que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. La Santa Inquisición no tardó en apresarla y enviarla al presidio de San Juan de Ulúa, acusada de brujería. Un día, le solicitó a un carcelero que le consiguiera un trozo de carbón. Se dice que la mulata dibujó con el carbón, en los húmedos y oscuros muros de su celda, un barco con grandes y blancas velas desplegadas al viento. Dando un salto, subió a la nave y desapareció, al día siguiente, aferrado a la reja del calabozo vacío, se encontró al carcelero con la razón perdida.

No me canso de leer esta leyenda, me encanta, aunque es una versión diferente a la que leí en el libro de Español de quinto grado, en la página 52.

Eso confirma todo lo que hemos platicado sobre las leyendas y las muchas versiones que puede haber de una misma. Eso es, en realidad, una parte fundamental de las leyendas, el que cada quien aporte su versión, eso las hace más vivas y presentes.

Eso también confirma que todas las leyendas tienen una parte de realidad y otra de fantasía. Según yo, sí pudo haber existido una mujer mulata en Veracruz, y pudo también haber sido tan hermosa como menciona la leyenda.

Pero la parte de fantasía es muy clara, ya que, en definitiva, no es posible dibujar un barco en la pared y luego subirse a él y escapar en el mar. Ahí lo tienen, realidad y fantasía, la mancuerna perfecta de las leyendas. Y. ¿Te diste cuenta de la forma en que se utilizan los adjetivos, los adverbios y las reiteraciones para hacer más interesante y atractiva la lectura?

Hay muchos adjetivos, como por ejemplo en la parte del texto que menciona: “… se dice que vivía una bella mujer de cabello negro como la noche y ojos brillantes como las estrellas”.

Además, utiliza las comparaciones, que es otro recurso que vimos en las leyendas en clases pasadas; compara su cabello con la noche y sus ojos con las estrellas. Y si se trata de uso de adverbios, lo podemos observar en donde dice “… las pestes y enfermedades mortales, ella las curaba fácilmente sólo con hierbas”.

Y utiliza la reiteración cuando menciona que “… todos, todos los hombres se sentían atraídos por ella”, lo cual nos hace pensar que no había uno solo que no se sintiera atraído hacia la Mulata de Córdoba. Aunque lo más importante para conocer todos estos elementos que hemos mencionado, es practicar la lectura y escritura de leyendas, todo aprendizaje se logra cuando lo practicas.

Ahora vamos a escribir una leyenda, de esta manera recordamos la estructura de las leyendas y los elementos que ya hemos mencionado.

Hay una estructura general que distingue a las narraciones, todas contienen inicio, desarrollo y final. ¿Recuerdas que comparamos las semejanzas y diferencias entre fábula y cuento?, ahora lo podemos hacer con las leyendas, que son otro tipo de narraciones.

Una característica muy peculiar de la fábula es que tiene una moraleja. Y, por tanto, se distingue por eso de las leyendas, pero ahora. ¿Cuál es la diferencia entre una leyenda y un cuento?

Por eso les digo, que las narraciones tienen una estructura general: inicio, desarrollo y cierre. Tanto el cuento como la leyenda lo tienen, y también la fábula, pero de esta última ya vimos la gran diferencia con las otras dos. Y ahora, recordemos que las leyendas derivan de la tradición oral y, además, contiene elementos fantásticos y reales.

Primero que nada, no olvides que los cuentos son, en todo momento, creaciones e invenciones de las personas y, su objetivo, no es necesariamente explicar la realidad, es decir, pueden tener distintos propósitos. Por su parte, las leyendas, tratan de explicar algún fenómeno o suceso que ocurrió en un lugar y época, algo que resulte inexplicable. Justo de esos elementos reales surge este tipo de narración. Por ejemplo, la leyenda de La Mulata de Córdoba, se sabe que existió y que fue apresada, pero nadie sabe bien qué sucedió con ella y la gente comenzó a especular y de ahí, se creó la leyenda que ahora conocemos.

Para comprender la estructura y los elementos de las leyendas mientras creamos una propia, podemos hacerlo con un juego.

El juego es: El cadáver exquisito.

Este juego es para crear narraciones o poemas, pero en este caso lo usaremos para crear nuestra leyenda. El juego consiste en escribir en tarjetas lo primero que se nos venga a la mente, sin que sepamos qué escribieron los demás. Así que podemos escribir disparates. Pero hay un reto, dentro de lo que vayamos escribiendo hay que considerar: un lugar, un fenómeno o suceso de la realidad, un personaje y sus características. Recuerden, presentar elementos reales que pueden mezclarse con la fantasía. Sin olvidar la estructura de la narración: inicio, desarrollo y cierre.

Este juego es de espontaneidad. Así que no duden en escribir lo que primero se les venga a la mente.

Comencemos.

El suceso o fenómeno real que hay que explicar es el silbido del viento, los personajes serán un jinete solitario y su caballo, el lugar será un puente colgante.

Con esos elementos como base, se me ocurren muchas ideas, quizá a ti te haya pasado lo mismo.

Vamos avanzando por partes de acuerdo con la estructura. Recordemos que, en el inicio de toda narración, damos a conocer al personaje y lo que se cuenta de él o de ella, pensemos en eso que lo hizo leyenda, además, también hablemos del lugar.

Recuerda que dentro del desarrollo se genera el conflicto. Así que piensa. ¿Cuál puede ser ese problema para el personaje?

Yo escribiré el desenlace, cierre o final y, recordemos que, en la parte final de una leyenda, se incluye lo inexplicable del suceso o fenómeno y que sigue presentándose en la actualidad. Así que, tomemos lápiz y tarjetas y escribamos lo que se nos ocurra.

Toma tu cuaderno y acompañarnos en la construcción de estas ocurrencias para crear nuestra leyenda.

Vamos a reunir todo lo que escribieron para formar un solo texto. ¿Qué les parece si cada uno va leyendo lo que escribió? lo vamos a separar en párrafos. Observa lo que todos construimos.

Para el inicio yo escribí lo siguiente: “Cuenta la leyenda que hace muchos años, existió un jinete que vivía con su esposa en una pequeña cabaña cerca del pueblo. La esposa enfermó y falleció, así que se quedó solo, con su fiel caballo. Se fue alejando de las personas, pues siempre le preguntaban qué había pasado con su esposa y, para evitar el dolor, prefería hacer todas sus actividades por las noches, como arar su tierra, cosechar y cabalgar”.

El desarrollo dice así: “Todos los días, para volver a su casa, el jinete utilizaba un puente colgante que llevaba años de servir a todo aquel que quería entrar al pueblo. Una noche hubo mucho viento y, justo cuando el jinete pasaba por el puente, el aire sopló más fuerte y los hizo, al jinete y a su caballo, caer y morir”.

Después le daremos los toques finales para ajustar la historia y que sea una sola leyenda. Ahora me toca a mí, yo escribí el desenlace: “Desde entonces, en las noches, cuando el viento sopla muy fuerte, algunos dicen que logran escuchar un silbido peculiar, como si el jinete llamara a su caballo. Dicen que, si alguien pasa por el puente, se logra ver la figura de un jinete montado en su caballo, como esperando cruzar el puente; pero, cuando se está más cerca, la figura se desvanece”.

Me recuerda a la leyenda de El jinete sin cabeza que, por cierto, también está en el libro Español Lecturas.

Ahora vamos a darle forma a nuestra leyenda, será interesante ver qué se logró. Siempre el trabajo en equipo es mucho mejor. Ya lo hemos visto en otras clases.

Veamos entonces lo que podemos agregar a cada parte para completar nuestra leyenda.

Me parece que en el primer párrafo podemos agregar varios recursos literarios para hacerlo más interesante al momento de leerlo. Por ejemplo, a mí me gustaría algo así:

Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años, existió un jinete gallardo que vivía con su hermosa esposa en una pequeña cabaña rústica cerca del pueblo. La esposa enfermó gravemente y falleció, así que se quedó solo, con su fiel caballo bayo. Se fue alejando de las personas curiosas, pues siempre le preguntaban qué había pasado con su esposa adorada y, para evitar el terrible dolor, prefería hacer todas sus actividades por las noches oscuras ysolitarias, como arar su tierra, sembrar, cosechar y cabalgar.

Observa las palabras que le agregamos al primer párrafo del texto, ubican dónde aparece una reiteración y dónde los adjetivos y hasta un adverbio. En el texto se muestra la reiteración marcada de azul, los adjetivos se marcaron con rojo y, el adverbio, con verde.

Cuenta la leyenda que, hace muchos, muchos años, existió un jinete gallardo que vivía con su hermosa esposa en una pequeña cabaña rústica cerca del pueblo. La esposa enfermó gravemente y falleció, así que se quedó solo con su fiel caballo bayo. Se fue alejando de las personas curiosas, pues siempre le preguntaban qué había pasado con su esposa adorada y, para evitar el terrible dolor, prefería hacer todas sus actividades por las noches oscuras y solitarias, como arar su tierra, sembrar, cosechar y cabalgar.

Ahora, sí que me imaginé de manera más clara al jinete, a su esposa, y al caballo, y la cabaña y, hasta me imaginé cómo sembraba por las noches, oscuras y solitarias, bueno, hasta sentí su tristeza por la muerte de su esposa.

Siempre es posible agregar más elementos a nuestros textos para ayudar al lector a imaginar con mayor claridad lo que estamos escribiendo.

Te comento que, en nuestro país, existen varios “Pueblos Mágicos”. Reciben ese nombre por su riqueza cultural y natural, además de la historia que los representa, por ello, algunos de estos sitios se vuelven legendarios. En la mayoría de estos pueblos se cuenta alguna leyenda que tiene que ver con el entorno local; en ocasiones, son lugares tan misteriosos que se vuelven sede de muchas leyendas.

Hay pueblos en los que algunos elementos naturales son motivo de leyendas, por ejemplo, la ceiba en la cultura maya.

También hay un libro, entre toda la literatura prehispánica, que recopila una serie de leyendas en torno a la cultura maya, quizá hayas escuchado hablar del Popol Vuh. En este libro se explica la creación del mundo desde la cosmovisión del pueblo maya. Quizá puedas revisar si en la biblioteca familiar tienen el libro sagrado de los mayas o si alguien cercano a ustedes se lo puede prestar. Si lo tienes en tus manos, no dudes en compartir la lectura con tu familia. Para profundizar en lo que hablábamos hace rato sobre la importancia de la tradición oral, vamos a escuchar en entrevista a María Teresa Figueroa, a quien se le preguntó: ¿Cuál es la importancia de transmitir los saberes de generación en generación a través de la palabra hablada?

Observa el siguiente video del minuto 9:00 al 10:38

Del amate y el cenzontle. La herencia de los saberes a través de la oralidad.

Tenemos entonces mucho que seguir aprendiendo para que no perdamos esta bella transmisión de saberes, me parece que necesitamos rescatar los saberes de nuestros ancestros y de nuestras culturas actuales, nuestros abuelos, por ejemplo, guardan muchos conocimientos que nos pueden compartir.

Espero que te haya gustado mucho la clase; ya te llevas muchos retos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

GEOGRAFÍA

La concentración de la población

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás los problemas de la concentración de población.

¿Qué hacemos?

Hoy nos disponemos a revisar con mayor profundidad el tema de la concentración poblacional en las ciudades del mundo. En clases anteriores habíamos abordado el tema de los continentes y países más poblados.

Recuerda que hay países con altas tasas de concentración poblacional y para identificarlos te presente unos mapas en los que con una escala de color amarillo, naranja y rojo se indicaba los niveles de concentración poblacional.

Aunque hay países muy poblados, no todo su territorio tiene una alta densidad de población, sino que solo algunas de sus ciudades son los lugares que, por lo regular, cuentan con bastantes personas en su territorio. Por ejemplo, China, aunque es uno de los países más poblados del mundo y del continente asiático, tiene ciudades con un gran número de habitantes, como lo son Shanghái, Pekín o Cantón, que rebasan los 12 millones de habitantes, y otras como Beihai o Altai, que, aunque cuentan con bastantes pobladores, no rebasan los 200 mil habitantes.

Eso también sucede en nuestro país. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos más de 9 millones de habitantes y el Estado de México cuenta con más de 16 millones de personas en su territorio; mientras que ciudades como Colima apenas rebasan los 700 mil habitantes que, aunque son muchos, no se comparan en número.

Vamos a recordar la urgencia que existe por controlar este crecimiento de nuestras poblaciones, para evitar consecuencias graves para el planeta y las especies que lo habitan.

Observa el siguiente video para hacer consciencia sobre esto.

El Homo sapiens, una plaga que crece y crece – Gaceta UNAM.

Como pudiste observar, mientras siga creciendo desmedidamente o sin control la población mundial y se continúe con la sobre explotación de los recursos naturales, los problemas que ahora tenemos se acentuarán. ¿Recuerdas algunos de los problemas que mencionamos en las clases anteriores y que están relacionados con el crecimiento desmedido de la población?

Algunos problemas pueden ser: la contaminación, el desabasto de alimentos, los problemas de acceso a servicios, tránsito en las ciudades, falta de transporte, de empleo y la pobreza, entre muchos otros. De ahí la importancia de hacer conciencia sobre los temas poblacionales.

Ahora vamos a recordar algunos conceptos relacionados con el tema de la población El primero de estos es el significado de “población”. La población es el conjunto de seres humanos que habitan un espacio geográfico determinado. Aunque aquí hablamos de poblaciones humanas por supuesto.

Las personas que habitan un lugar determinado construyen viviendas, necesitan servicios, empleos, alimentos, transporte y demás satisfactores a sus necesidades. Por eso, entre más personas viven en un lugar, mayor necesidad existe de satisfacer esas necesidades.

Las personas formamos poblaciones en los territorios, pero decidimos habitar en un lugar en relación con nuestras necesidades, por ejemplo, nos mudamos o migramos a las ciudades porque allí están los centros de trabajo, las universidades o se concentran las industrias, esas son algunas razones por las que hay unas ciudades más pobladas que otras; pero existen más por supuesto.

Vamos a recordar el segundo concepto, que es la “densidad de población”. La densidad de población es el número de habitantes que viven en un kilómetro cuadrado de un territorio. Por ejemplo, en el municipio de Yautepec, en el estado de Morelos, en México, se cuenta con una extensión territorial de 203 kilómetros cuadrados y una población de 102 960 habitantes. Por tanto, para calcular la densidad poblacional de Yautepec debemos dividir 102 960 habitantes entre 203 kilómetros cuadrados. La densidad poblacional del municipio de Yautepec, Morelos son 505.86 habitantes por kilómetro cuadrado.

En la Ciudad de México, si consideramos que tiene 8 918 653 habitantes en un territorio muy pequeño, apenas 1,485 kilómetros cuadrados. La densidad poblacional de la Ciudad de México es de 6,005.8 habitantes por cada kilómetro cuadrado.

Como puedes ver, la densidad de población aumenta en las grandes ciudades, así como el caso de la Ciudad de México. Otro ejemplo podría ser la ciudad de Tokio, en Japón, que tiene casi 6,400 habitantes por kilómetro cuadrado, o Nueva Delhi, en la India, con más de 6,000 habitantes por kilómetro cuadrado.

Te invito a observar el siguiente video sobre la población, del segundo 0:21 al minuto 5:00.

Distribución de la población.

Ahora revisemos otro concepto más, relacionado con la población, el cual es “población total”. La población total es la cantidad de habitantes en un territorio, a la población total también se le conoce como población absoluta, mientras que, a la densidad de población, le podemos llamar población relativa.

Los tipos de población son: la población urbana, que son las personas que viven en las ciudades y la población rural que habita en el campo.

Para que te quede más claro, la población absoluta es la población total, pero considerada en un periodo de tiempo, y la población relativa es la densidad de población.

Por último, revisemos 4 causas de la concentración de la población en ciertos territorios, sobre todo en las ciudades.

La primera es que han mejorado las condiciones de salud y fecundidad entre las personas, o sea, que cada vez nacen más personas.

La segunda es el aumento de la esperanza de vida.

La tercera es la migración de personas hacia las ciudades por asuntos de trabajo, estudio, culturales, entre otros asuntos.

La cuarta es la concentración de las actividades productivas e industriales en ciertos territorios.

Para las personas resulta más cómodo trasladarse de sus comunidades a los lugares donde están las industrias, incluso, cerca de los parques industriales. Allí se construyen unidades habitacionales o se establecen poblaciones que poco a poco van creciendo; pero eso también sucede cerca de lugares estratégicos como son alrededor de los aeropuertos o en lugares donde existen complejos académicos, como las grandes universidades o centros de investigación.

Esta concentración de la población en ciertas regiones siempre es problemática porque, como hemos dicho, es importante satisfacer las necesidades que tienen los habitantes y se generan problemas que afectan a las personas y al medio ambiente.

Algunos de estos problemas son, por ejemplo, la contaminación. Muchas personas generan bastante basura y sus autos producen smog; o también la demanda excesiva de servicios como la energía eléctrica, internet, telefonía y transporte. También se producen grandes desigualdades, pobreza, hacinamiento, marginación de ciertas personas e inseguridad.

Esto nos invita a reflexionar sobre las soluciones que podemos dar como habitantes de ciudades densamente pobladas. Es responsabilidad de todos cuidarnos y proteger al planeta.

Me ha parecido muy interesante el tema de la población que hemos revisado, ahora pienso en las formas como yo puedo contribuir a disminuir los grandes problemas que se relacionan con la concentración poblacional. Por ejemplo, estoy decidido a ahorrar energía eléctrica y agua; además voy a practicar “Las Tres R”: reducir, reciclar y reutilizar. Me lo prometo a mí mismo.

Me parece muy buena tu promesa. Todos deberíamos prometernos a nosotros mismos algo así. Piensa como podrías contribuir a disminuir estas problemáticas.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Nuestros alumnos resuelven

¿Qué vamos a aprender?

Resolverás problemas que impliquen usar factores internos, es decir, dobles, triples, etcétera y de división con cociente decimal.

¿Qué hacemos?

Hoy te invito a que estés muy pendiente, pues, tendremos un recorrido por varios temas y prácticas que enriquecerán mucho el conocimiento matemático que hemos revisado, así que, sin más preámbulo, te comento que el día de hoy vamos a resolver problemas, con contenidos que trabajamos durante clases para poner en práctica lo aprendido.

Pero hoy será diferente, tendremos unos invitados especiales, son alumnos de toda la República que nos escribieron durante estas semanas para participar en nuestras clases.

Vamos a dar inicio a nuestra actividad, tenemos las tarjetas con las preguntas y los alumnos que van a participar.

Iremos escogiendo el número de las preguntas que deberán responder. Se va a mencionar a qué clase corresponde la pregunta y veremos o escucharemos a nuestros alumnos, para conocer cómo lo resolvieron y cuál fue su respuesta.

La tarjeta corresponde a la pregunta 17 y va a participar nuestra alumna Mónica y es de la clase “Grandes deportistas”.

Veamos el video de Mónica.

Ahora toca la pregunta 12, es el turno de la alumna Valeria Yojana y corresponde a la clase “La pesca ribereña”.

Observa el video de Valeria.

La pregunta es la 18, eso significa que es el turno de Ailin Ximena, la pregunta corresponde a la clase “Grandes deportistas”.

Vamos al video de Ailin Ximena.

Es la pregunta 6, es el turno de nuestro alumno Aarón y él resuelve el reto de la clase “¡Vamos a jugar aprendiendo!”.

Veamos el video de Aarón.

Toca la pregunta 23, ahora participa la alumna Isabella y la pregunta es de la clase “Esferas artesanales”.

Observa el video de Isabella.

Es la pregunta 16, es el turno de nuestra alumna Aylin Vanessa y la pregunta corresponde a la clase “La pesca ribereña”. ¿Recuerdas que en esa clase dejamos muchos ejercicios para resolver en casa, verdad? Pero veamos cómo lo hizo Aylin.

Video de Aylin Vanessa.

Ahora resolveremos la pregunta 26 y es para la alumna Camila. Ella responde la pregunta de la clase “Grandes deportistas”.

Veamos el video Camila.

La pregunta 10, es el turno de Emilio. Él responde la pregunta de la clase “Pista de carreras”.

Observa el video de Emilio.

Ahora toca la pregunta 8, le toca a la alumna Estefany, también responde una pregunta de “Pista de carreras”.

Veamos su video.

Cayó la pregunta 27 y la responde Zaid Otoniel. La pregunta es de la clase “¡Vamos a jugar aprendiendo!”.

Y Zaid la contesta así.

Muchas gracias a todos nuestros alumnos contestaron muy bien.

Terminamos el día de hoy, pero recuerda que en nuestras siguientes clases tendremos más invitados.

Hoy agradecemos la participación de los alumnos Mónica, Valeria Yojana, Ailin Ximena, Aarón, Isabella, Aylin Vanessa, Emilio, Estefany Ximena y Zaid Otoniel. Pero esto no ha terminado. Seguiremos conociendo los planteamientos, preguntas y respuestas de las compañeras y los compañeros en nuestra próxima sesión.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

