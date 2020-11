Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 20 de noviembre

Compartir esta publicación













Hoy viernes 20 de noviembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 20 de noviembre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

VALORES

Un crucigrama sin resolver

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el valor del esfuerzo para lograr un reto y las emociones que experimenta.

¿Qué hacemos?

¿Alguna vez te han dado ganas de rendirte y no seguir haciendo algo porque es muy difícil o complicado?

Sí, muchísimas, recuerdo una vez que estaba resolviendo una tarea de ciencias naturales, y no lograba enlazar correctamente la cadena alimenticia, cada vez que se me ocurría un eslabón nuevo, investigaba y resulta que estaba mal, me desesperé tanto que, aventé el cuaderno y dije que ya no iba a seguir trabajando.

¿Y qué hiciste?

Saque mala calificación, pues no entregué el trabajo.

¿Cómo es posible que, personas con capacidades y habilidades diferentes a las que estamos acostumbrados puedan realizar hazañas tan asombrosas, como participar en los Juegos Olímpicos?

Y no solo eso, su perseverancia es admirable. No se rinden, aunque sea imposible para el ojo de muchos.

Todo en esta vida tiene solución, por difícil que parezca.

Me gustaría mostrarte unas claves que considero importantes para esforzarnos y alcanzar las metas que nos proponemos:

Primero, necesitamos valorar que la superación de los pequeños y grandes logros (pequeños y grandes problemas) producen una emoción y un sentimiento, una valoración propia de satisfacción personal al haber superado los retos, esta valoración debe reforzar tu esfuerzo y perseverancia para alcanzar metas cada vez más grandes.

¿Has obtenido antes buenas calificaciones en tus trabajos? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustaría sentirte así nuevamente? ¿Qué esfuerzo requiere repetir la hazaña nuevamente?

La verdad es que cada vez que saco buenas calificaciones se siente increíble y claro que me gustaría seguir sacando buenas calificaciones.

Para obtener una calificación y no solo una para pasar de “panzazo” debemos enfocarnos, en este caso, en obtener una muy buena calificación.

La segunda clave, es que debemos marcar metas realistas, por muy buenos que seamos en algo, no debemos exigirnos cosas que estén más allá de nuestras posibilidades, debemos esforzarnos siempre un poco más cada vez, así contribuimos a la valoración del esfuerzo de obtener algo que realmente nos interesa, valorar que la superación de los pequeños y grandes logros (pequeños y grandes problemas) sentir esa emoción y darnos cuenta de que podemos superar los retos y sentirnos satisfechos con ello.

Es esta emoción de superar retos la que hace que uno persevere.

Superar retos puede ayudarte a ser más independientes y a tener seguridad en uno mismo.

Si mantenemos una exigencia justa y positiva generará a su vez una mayor implicación y esfuerzo, pero si tenemos un nivel muy alto de exigencia nos puede causar miedo a fallar, a las eventuales consecuencias negativas, lo cual causará el efecto contrario, nos hará inseguros.

Así que en vez de haber querido hacer una cadena alimenticia de 100 eslabones, hubiera elegido una de 15.

La tercera clave, debemos valorar la constancia, el desarrollo de la perseverancia permite regular las emociones aflictivas en emociones constructivas y además contribuye a modificar situaciones de vida y de trabajo, involucrarnos en todo el proceso requiere de una planificación, trabajo y constancia.

Para una tarea que se vea muy difícil, debemos primero, hacer un plan de acción que nos servirá de guía para irlo desarrollando, después trabajar en ello y ser constante para alcanzar la meta, por ejemplo, desarrollar situaciones en las que se presenten retos o problemas que no parecieran tener una solución inmediata en el corto plazo.

Por ejemplo, aprender a hablar una lengua extranjera. Te puedo contar que hay muchísimos alumnos que se les dificulta aprenderlo, hablarlo, pero la satisfacción y orgullo que les da cuando por fin pueden lograr comunicarse de manera breve, ya sea escrita u oralmente, es impresionante.

Es lo mismo si quisieras ser un diseñador famoso, un músico brillante, una científica innovadora, todo es posible siempre y cuando apliquemos las tres claves que hemos visto: Valorar los pequeños logros, tener metas realistas y la Perseverancia.

Como dijo Michael Jordan, uno de los mejores Basquetbolistas de la historia: “Me acerco a todo paso a paso, siempre he establecido metas a corto plazo, cuando miro hacia atrás, cada uno de los pasos o éxitos me llevó al siguiente”.

Imagínate que estamos coleccionando un álbum de estampas, ¿Que necesitamos para llenarlo?

¿Cómo vas a saber que estampas ya tienes y cuales te faltan, o cuales tienes repetidas o si estás en posibilidad de intercambiar?

Muy buena pregunta, yo haría una lista con los números de estampas que tiene el álbum, iría tachando aquellas que ya tengo y haría un listado de aquellas que tengo repetidas.

Está muy bien, es una idea genial, también debes de mantener actualizada esa lista y cuidar los materiales para que estén en buen estado y los puedas intercambiar con facilidad.

Las tareas escolares son necesarias, son parte de un proceso de aprendizaje y debemos completarlas para poder subir de nivel, o pasar de año.

Imagínate que te desesperas y no completas el álbum, ¿Cómo se va a ver?

No, pues feo.

La cuarta clave es que no debemos permitir que los demás hagan las cosas por nosotros. Claro, nadie nacemos sabiendo y se vale consultar, pedir opinión y ayuda, pero hay cosas que solamente nosotros podemos y debemos hacer ya que son nuestra responsabilidad. El resultado será satisfactorio.

La quinta clave es muy importante: No rendirnos ante las adversidades.

No hay esfuerzo grande o pequeño que no valga la pena realizar para alcanzar las metas que nos propongamos, o que debamos hacer.

Por ejemplo, la escuela, ahora me doy cuenta que no debí haberme rendido y hubiera buscado otras opciones para terminar mi tarea, así hubiera conseguido una calificación mejor que cero.

Uno de los mayores retos que vivimos actualmente, es esta pandemia que vino a cambiar la forma en que vivimos. Ha sido un reto para todo el personal médico, para todas las familias, para todos los niños y las niñas.

Cuando logremos regresar a la normalidad, todos nuestros esfuerzos habrán valido la pena y nos sentiremos satisfechos, como lo dice mi amiga La Corchetis, vamos con ella. Observa el siguiente video.

La Corchetis – Primavera.

Mañana será primavera y claro que todo lo que La Corchetis aprendió e hizo durante la pandemia, la habrá dejado una bonita sensación de logro.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Y tú, ¿cómo lo contarías?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a valorar el rol social y cultural de los narradores tradicionales para el fortalecimiento de las lenguas originarias.

¿Qué hacemos?

Te voy a contar la historia de cómo empecé a dar clases, pero antes de entrar en materia, que te parece si aprendemos a saludar en Hñahñú.

¡Ki hax äjuä! o ¡Ki hatzi! ¡Buenos días!

¡Ki de äjuä! o ¡Ki de! ¡Buenos tardes!

¿Te gi xatho? ¿Cómo estás?

¿Te gi pefi ? ¿Qué haces?

¡Jamadi! ¡Gracias!

Ahora, realicemos una divertida dinámica que nos ayudará a aprender otras palabras.

Cabeza. ñaxu

Estomago. mui

Te invito a que tengas a la mano tu lápiz y cuaderno para ir anotando algunas preguntas que haremos durante la clase, también usaremos el libro de español de quinto grado.

Aunque algunas culturas originarias comparten rasgos culturales, el pueblo Hñahñu cuenta con una identidad propia y con variantes dialectales que no se relacionan con otras lenguas.

Como te mencioné hace un momento, el día de hoy conoceremos la importancia que tienen las narraciones orales en el fortalecimiento de las lenguas originarias. Hablaremos de la identidad y la cultura tradicional del pueblo Hñahñú y veremos algunos ejemplos de este tipo de narraciones.

Los narradores transmiten conocimientos y valores de nuestras culturas.

La tradición oral permite comunicar prácticas culturales mediante las narraciones, que nos ofrecen una visión del mundo y de los pueblos que las generan.

Por medio del lenguaje oral y escrito los contadores de las comunidades mantienen viva la lengua materna indígena, transmiten conocimientos, normas, valores sociales y culturales a las nuevas generaciones.

Ahora anota las siguientes preguntas en tu cuaderno:

¿Sabes que es una narración?

¿Conoces qué tipos de narraciones existen?

¿Qué características tiene?

¿Quiénes las cuentan?

¿Cómo las cuentan?

Recuerda que para buscar el significado de las palabras puedes apoyarte de tus libros, diccionarios o en la internet, algunas preguntas las irás contestando de acuerdo a lo que aprendas en la clase del día de hoy.

A continuación, analizaremos el concepto de narración.

A continuación, analizaremos el concepto de narración.

Para finalizar te invito a que escuchemos y veamos una narración escrita en lengua Hñahñu por una de mis alumnas.

Carolina Gallardo (Lengua Hñähñu, Hidalgo Valle de Mezquital).

¡Hasta luego! ¡ga nuhu!

¡Cuídense! ¡nsuhu!

Recuerda lavar las manos y usar cubrebocas.

gi mbeni gi xuki ri y´e ne gi huxä ri njotä ne

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

INGLÉS

The right place

El Oeste el del izquierdo y se dice West. Repeat, West.

¿Qué hacemos?

Hello girls and boys. Hola niñas y niños. How are you today? ¿Cómo están hoy?

it´s good to see you again.

Sabemos que en estos momentos no podemos ver a nuestras amigas y a nuestros amigos en persona, pero eso no quiere decir que no podamos divertirnos en compañía de las personas que viven en nuestra casa, ejemplo mamá, papá, hermanas, hermanos o todas esas personas que forman parte importante de nuestras vidas.

El material que hoy vamos a necesitar es:

Notebook and pencil.

Es importante que anotes en tu cuaderno todo lo necesario para que puedas aprender lo que vemos en la clase.

Para aprender una nueva lengua es necesario que practiques todo lo que exploramos en clase, seguro te pueden ayudar en casa.

En la clase de hoy vamos a continuar con lo que aprendimos la clase pasada; que el inglés puede servirnos para encontrar las cosas y los lugares, como una escuela o un mercado.

Hay que saber dónde se ubican los lugares importantes en donde vivimos.

Vamos a empezar por explorar unas palabras que nos van a ayudar a no perdernos. Los puntos, Norte, Sur, Este y Oeste.

Hoy vas a aprender a escribirlos y a pronunciarlos en inglés.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Norte en inglés se dice: North. Repeat, North.

Sur se dice South. Repeat, South.

El Este es el del lado derecho y se dice East. Repeat, East.

El Oeste el del izquierdo y se dice West. Repeat, West.

Actividad 1

Anota y repite la dinámica con todas las palabras:

Parque – Park.

Restaurante – Restaurant.

Museo – Museum.

Supermercado – Supermarket.

Fábrica – Factory.

Estación del metro – station / Subway station.

Hospital – Hospital.

Tienda – Shop.

Estación de policía – Police station.

Estación de autobuses – Bus station.

Actividad 2

En compañía de un adulto vas a jugar Memoria, ¿Conoces ese juego?

Te compartimos 20 imágenes, que corresponden a los 10 sitios anteriores. Se encuentran alineadas, en retícula, pero las colocarás en desorden, para jugar Memoria.

Debajo de cada imagen deja un espacio libre para escribir durante el juego, el nombre correspondiente.

Encuentra los pares de cada lugar, cuando encuentres un par escribe debajo de las tarjetas el nombre correcto en inglés. Is that clear? ¿Está claro?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Preguntas e indicaciones:

Excuse me, how can I get to the library?

Disculpa, ¿Cómo puedo llegar a la biblioteca?

Y para responder tenemos estas opciones:

Go up = siga hacia arriba.

Go down = siga hacia abajo.

Across the Street = cruza la calle.

Next to = a lado.

Wow! y con las palabras que aprendimos la clase pasada ya tenemos muchas herramientas para no perdernos.

That’s right! ¡Es cierto! para nuestra última actividad, repasa todas las indicaciones; las que has aprendido hoy y en la clase pasada.

Straight – Derecho.

Left – Izquierda.

Right – Derecha.

In front of –En frente de.

Block – Cuadra.

Well done! ¡Bien hecho!

Y además están los puntos cardinales, entonces puedes preguntar sabiendo que llegaras sin problemas a cualquier sitio.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Pista de carreras

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer la relación que guardan entre sí las diversas representaciones de una fracción y como utilizarlas para abreviar pasos.

¿Qué hacemos?

El automóvil. Imposible que no conozcamos uno, los vemos a diario, son herramientas ya básicas para la sociedad en que vivimos, siempre que pensamos en un coche, seguramente nuestra mente viaja a la velocidad, o el modelo que nos gusta, también pensamos en el precio, el color o también en cuánto contaminan pues como ya sabemos, el planeta está batallando con el calentamiento global y otros problemas que se derivan de inventos humanos como éste.

El día de hoy vamos a iniciar con un juego de fracciones.

Para iniciar el juego voy a tomar una tarjeta de fracciones, la ubicamos en la recta, ponemos el carrito y verificamos el resultado, es importante considerar para el juego que cada unidad representa un entero, ejemplo de 0 a 1 es un entero, de 1 a 2 otro entero y así sucesivamente.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En la primera tarjeta me salió 6/3 tengo que poner mi carrito en el número 2.

En la segunda tarjeta me salió 5/4 tengo que poner mi carrito en 1 ¼.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Para poner el carrito en el número 2, dividí los enteros en 3 y posteriormente tomé 6 y llego al número 2. Así observamos que el número 2, lo podemos representar en fracción como 6/3.

Para poner el carrito en el número 1, dividí 5 entre 4 es igual a 1 y me sobra 1, entonces 5/4 es igual a 1 ¼ ubique el 1, y posteriormente, dividí el entero de 1 a 4 en cuatro y solo tome uno. Toda vez que 1 ¼ lo podemos representar como 5/4, en esta ronda ganó 6/3.

En la tercera tarjeta me salió 7/2 tengo que poner mi carrito entre el número 3 y el número 4.

En la cuarta tarjeta me salió 15/4 tengo que poner mi carrito en el número 4.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Para poner el carrito a la mitad del 3 y 4, como me salió 7/2 dividí las unidades en 2 y conté 7 entonces quedó a la mitad del 3 y 4, 7/2 también lo podemos representar como 3 ½

Para poner el carrito en el número 4, 15/4 dividí 15 entre 4 es igual a 3 y me sobran 3 entonces 15/4 es igual a 3 ¾ dividí al entero en 4 y tome 3, 15/4 es lo mismo que 3 ¾ en esta ronda ganó el que llego al 4.

En la quinta tarjeta me salió 10/4 tengo que poner mi carrito entre el número 2 y el número 3.

En la sexta tarjeta me salió 20/8 tengo que poner mi carrito entre el número 2 y el número 3.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Para poner mi carrito a la mitad del 2 y 3 dividí el 20 entre 8 es igual 2 y me sobraron 4, por lo tanto, tuve 2 4/8 dividí al entero en 8, tomé 4, en esta ronda observamos que 2 ½ lo podemos representar como 10/4, 20/8 ó 2 4/8. En esta ronda fue empate.

En la séptima tarjeta me salió 30/7 tengo que poner mi carrito entre el número 4 y el número 5.

En la octava tarjeta me salió 31/8 tengo que poner mi carrito antes del número 4.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Para poner mi carrito entre el número 4 y el número 5 dividí las unidades ahora en 7 y de ahí conté 30 y quedo mi carrito después del número 4 quedó en el número 30/7 que es lo mismo a 4 2/7.

Para poner mi carrito antes del número 4 dividí 31 entre 8 igual a 3 y me sobran 7 entonces tengo 3 7/8 y 31/8 lo podemos representar como 3 7/8.

Como ves las fracciones las podemos representar de diferente manera.

Ahora voy a indicar una fracción y buscamos una fracción equivalente a esta.

La fracción equivalente de 18/4 es 36/8

Vamos a verificar si es correcto, primero ubicamos a 18/4 en la recta, ahora dividimos a las unidades en 8 y hasta 4 enteros llevamos 32/8 más 4/8 son los 36/8 equivalente a 18/4

Otra representación sería: Si dividimos a las unidades en 2, hasta el 4, llevaríamos 8 medios y le agregamos una mitad que es donde está 18/4 entonces la representamos como 9/2.

Entonces podemos representar a 18/4 como 36/8 y 9/2

La fracción equivalente de 14/6 es 7/3

14/6 se ubica después del 2 hacemos la división de las unidades en 6, hasta el 2 llevamos 12/6 y le agregamos 2/6 aquí se ubica 14/6. Si hacemos la división de las unidades en 3, hasta el 2 llevamos 6/3 tenemos que 7/3 y es equivalente 7/3 a 14/6.

Si dividimos las unidades en 12 partes, en el 2 serían 24/12 más 4/12 es 28/12

Entonces ya sabemos que 14/6 es equivalente a 7/3 y 28/12

El buscar diferentes maneras de representar una fracción o tener una fracción equivalente nos sirve para facilitar la solución de operaciones cuando los denominadores no son iguales.

El día de hoy conocimos diferentes representaciones de un mismo número a través del uso de la recta numérica.

Buenos días ☕️ hoy es viernes 20 de noviembre, día en que se conmemora la Revolución Mexicana 🇲🇽 La temperatura en este momento, en Nuevo Laredo, 20 grados. Te compartimos la portada de hoy 📰. Visita nuestro sitio para más noticias

👉📱 https://t.co/R5HiZCjAnf pic.twitter.com/bvzBcnuwoD — El Mañana (@ElMananaOnline) November 20, 2020