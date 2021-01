Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 21 de enero

Compartir esta publicación













Hoy jueves 21 de enero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

¿Sabes lo que hay en el aire?

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las características y funciones de los boletines informativos, a través de su conceptualización e identificarás asuntos relevantes de tu comunidad y reconocerás las notas informativas como texto recurrente en este tipo de soporte e identificarás algunas de sus características.

¿Qué hacemos?

Hoy tenemos preparada una clase en la que repasaremos un tema muy importante: el boletín informativo.

Recuerdas que nuestro Informatón nos quedó de lujo. Aprendimos muchas cosas y comprendimos la importantísima labor que realizan los periodistas dentro de la sociedad, el día de hoy elaboraremos un reportaje.

Empecemos recordando cuáles son los propósitos esenciales de un boletín informativo.

Mantener informado al público sobre temas de su interés. Ofrecer un medio para intercambiar información en menos tiempo.

Estos propósitos los cumplió nuestro Informatón, además, las cartas que nos enviaron los estudiantes de quinto grado, fueron importantísimas para ir armando nuestros textos informativos.

Para esta clase, vamos a recordar un gran problema que identificó Ale, en un parque cercano a su casa. En ese parque donde los vecinos llevan a pasear a sus perritos, pero casi nunca recogen sus desechos, sólo los observan con ternura mientras hacen “sus necesidades” y, acto seguido, siguen su paseo como si nada.

También en esa clase, entrevisté a Ale, muy en mi papel de entrevistador. Y hasta compuse una canción al estilo “juglar”, siguiendo los consejos de Pedro, un verdadero juglar que nos acompañó aquella vez.

De verdad que estuvo increíble esa clase, además de aprender sobre el boletín informativo, recordamos la importancia de ser responsables en el cuidado del medio ambiente.

El día de hoy, ahondaremos en ese tema, aprovecharemos para hacer un reportaje y lo publicaremos en nuestro Informatón.

Recuerda que primero debemos:

Elegir un tema, en este caso será la falta de conciencia de los dueños de los perros, al dejar las heces de sus animales.

Comprender qué es un reportaje, también llamado periodismo de investigación y cómo elaborarlo, para ello, puntualizamos en lo siguiente:

“El reportaje es uno de los textos periodísticos más completos porque en él se reúnen todos los demás, como las notas informativas y la entrevista. Por eso hay que tener bien presente que, “Los reportajes se elaboran para ampliar, completar, complementar y profundizar en la noticia; para explicar un problema, plantear y argumentar una tesis o narrar un hecho”.

Recolectar la información. En este punto debemos elegir a quién vamos a entrevistar y las preguntas que le deseamos hacer sobre el tema elegido, debemos profundizar e investigar sobre el tema para abarcar todos los puntos de vista.

Organizar la información. Una vez que ya tenemos la información de todas las fuentes, la organizamos de acuerdo con lo que nosotros deseamos informar y, así, empezamos la elaboración propiamente del texto denominado reportaje.

Recuerda que, si elaboramos un buen reportaje, de ahí podemos desprender la información para el Informatón y que nuestro boletín tenga varias secciones que son:

Notas informativas.

Textos literarios.

Anuncios publicitarios.

Así nuestro reportaje lo podemos publicar completo, o podemos generar con la misma información las notas informativas y el artículo de opinión. Incluso hasta podemos desarrollar una campaña de concientización para el cuidado en la recolección de los desechos fecales de los animales y elaborar propaganda que podemos publicar en el boletín.

Te invito a observar el siguiente video, que te ayudará a entender mejor lo que es un reportaje. Pon mucha atención.

El Reportaje.

https://www.mdt.mx/KrismarApps/index.php/recurso/cargarApp/222/primaria

En el video se menciona que el reportaje es un relato informativo, que incluye las observaciones personales y directas del reportero, además, por lo regular, va acompañado de información gráfica.

El reportaje debe contener una introducción que “atrape” a quien lo está leyendo y de igual forma, un desarrollo en donde se amplíe la información de una manera clara, precisa y sencilla.

Para elaborar un reportaje, es muy importante conocer los hechos a detalle y buscar la información que nos ayude a explicar, de la manera más clara, el tema a los lectores. Recuerda que, si bien existen reportajes en formato audiovisual, como los que podemos ver en la televisión, o sólo auditivos, como los que pasan en la radio; el que nosotros elaboraremos será impreso, tal como fue la primera edición del Informatón.

Es muy importante conocer los hechos personalmente y de forma directa; tenemos que ir al lugar de los hechos a investigar, indagar y recoger mucha información que nos será útil para elaborar el reportaje.

Imagínate que vamos al lugar de los hechos que estamos ahora en un parque citadino, se escucha el ambiente de un parque, el ladrar de perros y el sonido de moscas que revolotean alrededor y que hay arbustos.

Ya que estamos en el parque, debemos poner alerta nuestros cinco sentidos y observamos que Ale tenía mucha razón cuando nos platicó de este parque, es muy lindo, pero me da un poco de tristeza porque parece un poquito sucio y huele muy mal, hay basura por doquier y muchas piedritas como ésta.

Me parece, que ésa no es precisamente una piedra. ¿Entonces qué es? solía ser un excremento de un bello perrito, Fido, era su nombre. Un día que sus dueños lo trajeron de paseo al parque, pues, les surgió la necesidad de dejarla aquí y aquí sigue.

¡Qué bárbaros! y no fueron ni tantito responsables como para recogerla y meterla en una bolsita y colocarla en un bote de basura.

Ale nos dijo que eso sucedía mucho aquí en este parque. Es lamentable, pero hay personas que son poco responsables con sus mascotas y, por consiguiente, con el ambiente y la salud de los demás.

Así hay varias, por no decir que muchas. Sé que, en algún momento, dejaran de ser un excrementito petrificado, se deshidratará aún más y se pulverizaré. El aire se la llevará quién sabe a dónde, quizá en algún lugar donde le pueda causar una enfermedad a una persona.

Entre los principales problemas que surgen por una falta de responsabilidad de algunos dueños, es que sacan a sus perros a pasear a la calle y no recogen sus heces; aunado a esto, existe una amplia población de perros callejeros que también hacen sus necesidades al aire libre. Este material fecal se queda en las calles, ocasionando problemas ambientales y de salud, tanto para las personas como para otros animales.

¿Qué les parece lo siguiente? Hagamos lo propio con ella, aquí traigo dos bolsitas: una para tomarla de la manera más higiénica posible y otra para guardarla y tirarla en el bote más cercano.

Ya que pudimos observar el lugar en cuestión con mayor detenimiento y nos dimos una idea más clara de la situación, regresemos a nuestra sala de redacción a continuar nuestro trabajo.

Como lo había comentado Ale, éste es un problema muy grave. La veterinaria que ve a su perro, que se llama Pamela, le dijo que los dueños de los perritos deben responsabilizarse de las heces de sus mascotas, porque son un gran foco de infección.

Recordemos que, entre más y mejor información incorporemos a nuestro reportaje, mejor queda explicado y por ende, más útil se vuelve para nuestros lectores.

Pamela es una gran profesional, fabulosa veterinaria, nos comentó que las heces caninas están compuestas de desechos orgánicos y contienen restos de comida, pero lo que más me impactó es que, dentro de estos desechos se alojan parásitos y bacterias propios de los animales y que la mayoría de las enfermedades parasitariasde los perros son transmisibles al ser humano.

Vamos comprendiendo, entonces, la importancia de manejar los desechos orgánicos de nuestras mascotas, en este caso, los perritos, de una manera higiénica y responsable.

Por eso es muy importante recoger y desechar de manera adecuada estos residuos, tal cual nos lo dijo Pamela, es decir, enterrarlos o tirarlos envueltos en servilletas o papel para que se puedan biodegradar e inclusive, tirarlos directamente en el excusado o coladera, de esta manera, podemos reducir la contaminación y los focos de infección.

La veterinaria Pamela nos aclaró muchas dudas. Nos dio información importantísima para incluirla en nuestro reportaje. Me parece que con la información que vamos obteniendo, ya podemos ir armando los textos necesarios para integrarlos a nuestro reportaje, me quedé pensando en los parásitos y bacterias que están en las heces, investigué un poco más y me encontré con este artículo: “Los perros son un amor; sus heces un riesgo”, te invito a leerlo.

Uno de esos parásitos es la toxocariosis, producida por el parásito denominado Toxocara canis, es transmitida por la materia fecal de los perros y su fase larvaria se encuentra en las heces. El parásito Toxocara puede causar problemas gastrointestinales y hasta ceguera, porque la larva empieza a migrar en el organismo del humano y, al ver que no está en un perro, entra en estrés y se convierte en un parásito errático. De ahí, puede irse a órganos como el hígado o la cámara ocular.

Santillán, María Luisa, (abril, 2019) “Los perros son un amor; sus heces un riesgo”, Revista de Divulgación de la Ciencia de UNAM, http://ciencia.unam.mx/leer/855/los-perros-son-un-amor-sus-heces-un-riesgo

Como podemos ver en la imagen cada vez que dejamos heces de nuestras mascotas a la intemperie, es decir, al aire libre, exponemos a todas las personas a que se puedan enfermar con la presencia de estos parásitos, por eso me parece importante que demos a conocer toda esta información y crear conciencia en los alumnos.

Empecemos a armar nuestro reportaje, para que aparezca en la siguiente emisión del Informatón.

Vamos a iniciar con el encabezado. Si al finalizar el texto requerimos cambiarlo, lo podríamos hacer, si fuera necesario.

El encabezado podría ser “¿Sabes lo que hay en el aire?” digo, por aquello de que a veces no sabemos lo que estamos respirando, simplemente porque no lo vemos.

Ese encabezado captaría muy bien la atención de los lectores, además, añadiremos a éste, un sumario, es decir, sintetizaremos en unas líneas, parte del contenido de nuestro texto, podría ser el siguiente:

“El aire que respiramos puede contener elementos dañinos para nuestra salud. Es importante conocer cómo podemos prevenirlo y, al mismo tiempo, ser más responsables de los desechos que nuestras mascotas producen”. Posterior al encabezado, podemos iniciar la primera parte del reportaje.

La Introducción. Podría ser de la siguiente manera: “Los residuos fecales animales son un problema de salud pública que puede afectar a todos los habitantes. México es uno de los países de América Latina con el mayor número de perros, de ellos, sólo un porcentaje mínimo tienen dueño, otros viven en la calle.

Los desechos no sólo se producen por aquellos perros que viven en la calle, sino también por perros cuyos dueños no son responsables y dejan en la misma, los desechos de sus mascotas”.

Como introducción, me agrada; nos da un panorama claro y nos invita a seguir leyendo el texto para descubrir más cosas y la imagen es muy clara.

En la siguiente parte, el desarrollo, ya podemos hablar de lo que contienen estos desechos. Pienso que el texto puede quedar de la siguiente manera:

¿Cómo nos afectan?

Estos desechos, al deshidratarse, se pulverizan y se mezclan con el ambiente, convirtiéndose en un factor de contaminación que afecta a todos los habitantes de nuestra ciudad. Los parásitos y bacterias que se encuentran en estos desechos, ocasionan graves enfermedades intestinales y respiratorias, que ponen en riesgo la vida de quienes entran en contacto con ellos.

Los factores que propician la propagación de estos desechos van, desde la gran cantidad de animales que defecan en la calle, hasta la falta de cultura ciudadana sobre el manejo de este tipo de residuos”.

En la siguiente parte, podemos incluir las recomendaciones que nos hizo Pamela Olivares, la veterinaria, ¿Les parece?

Entonces, los siguientes párrafos podrían quedar de la siguiente manera:

¿Cómo nos deshacemos de ellos?

La veterinaria Alma Pamela Olivares Ponce nos informa que: “aunque lleves tu bolsa de plástico, la realidad es que, al recoger el desecho, éste queda intacto y no se degrada. La forma correcta para desechar los residuos fecales animales sería enterrarlos o tirarlos envueltos en servilletas o papel para que se puedan biodegradar; otra opción es tirarlos directamente en el excusado o coladera”.

Y para ir finalizando el reportaje, a manera de conclusión, les propongo lo siguiente:

“Es por ello que es importante hacer conciencia en toda la población, a fin de que asumamos la responsabilidad que nos corresponde en el manejo de estos desechos”.

Creo que, con esta información, es suficiente, ahora, debemos poner mucha atención en darle un buen diseño, es decir, añadirle una o varias imágenes alusivas al tema, como lo estábamos haciendo, organizar el texto para que se lea de manera fluida, también utilizar distintos tipos y tamaños de texto.

Me parece excelente, pues nuestro reportaje, además de divulgar información valiosa e interesante para quienes lo leen, también debe ser atractivo a la vista.

De manera que, puede quedar así:

¡Quedó magnífico! a mí sí me darían muchas ganas de leerlo. Las imágenes quedaron espléndidas, añaden mucho al tema, gracias a la investigación que realizamos, la información que ofrecemos a los posibles lectores es de gran utilidad.

Te invito a que nos ayudes a recopilar más información para ampliar este tema. Ayúdanos con tus ideas para empezar a armar una campaña para hacer conciencia sobre la recolecta y tratamiento que se le debe dar a los desechos fecales de nuestras mascotas y de otros animales que puedan existir en las comunidades donde habitamos.

Nosotros hablamos de perritos porque son comunes en la ciudad donde vivimos, pero en otros lugares también es común tener vaquitas, borregos, pollos, gallinas y muchos otros animalitos.

Entonces, en cada caso, sería interesante investigar qué deberíamos o podríamos hacer con cada uno de los desechos que generen estos animales, ¿No crees?

Estaría muy interesante, sería motivo para realizar otra investigación.

Recuerda que toda esta información es parte de nuestro próximo número del “Informatón”, el boletín favorito de la nación.

Nos queda mucho por hacer, así que manos a la obra, recuerda que, construir un boletín informativo, es un trabajo en equipo.

Qué te parece si vamos pensando en la propaganda para nuestra campaña, ¿A dónde va la popó de tu mascota? para que las personas recojan los desechos de sus mascotas.

Pensemos en el eslogan.

Se me ocurre que puede ser el siguiente: “Si no quieres enfermarte, las heces de tu mascota debes llevarte”.

Qué te parece éste otro. “Si no quieres enfermar, las heces de tu mascota, debes recolectar” yo creo que quedaría mejor.

Debemos recordar que necesitamos una imagen que atraiga al público.

Ya la tengo.

Nos faltaría poner la información complementaria en nuestra propaganda, algo que le haga saber a la gente cómo es la forma correcta de manejar estos desechos.

Podemos escribir frases como ésta, que les ayuden, a quienes lo leen, a saber, qué hacer, como, por ejemplo: “No basta embolsarla, en tu excusado debes tirarla”.

Así quedaría la propaganda.

¡Quedó fenomenal! Lista para su publicación.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

HISTORIA

Repaso: la segunda mitad del siglo XIX. Parte 2

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los principales hechos y procesos que marcaron la historia de México entre 1850-1876 y los ubicarás en el tiempo y en el espacio.

¿Qué hacemos?

Hoy vamos a continuar con nuestro repaso sobre los principales acontecimientos y procesos de la época del triunfo del Liberalismo y la Reforma Liberal, durante la segunda mitad del siglo XIX, lo haremos con preguntas y respuestas.

Trata de responder las preguntas para repasar todo lo que hemos aprendido juntos en estas clases de Historia.

1.- Menciona las causas y consecuencias de la Revolución de Ayutla.

Los liberales se rebelaron contra la dictadura de Santa Anna porque éste se había vuelto un gobernante represor y autoritario, además de que vendió La Mesilla, una franja de territorio al norte de lo que hoy es el estado de Sonora.

Una de las consecuencias de la Revolución de Ayutla fue que Santa Anna tuvo que huir del país y los liberales tomaron el poder.

Los liberales empezaron a organizar la rebelión armada después de que Santa Anna vendió los territorios de La Mesilla en 1853, y los liberales organizaron la revuelta conforme al Plan de Ayutla, que publicaron en Guerrero en 1854. Tras un año de lucha, los liberales vencieron a Santa Anna, quien se vio obligado a huir del país, posteriormente, quien subió al poder fue el general liberal Juan Álvarez, aunque su presidencia duró sólo el tiempo suficiente para organizar las elecciones, que le dieron el triunfo a otro liberal que participó en la Revolución: Ignacio Comonfort; este es el momento que marca el inicio de lo que conocemos como el periodo de la Reforma Liberal, cuando se impulsaron cambios muy profundos en las leyes que llevarían a una completa reorganización del país.

2.- Después de la dictadura de Santa Anna, para los liberales era urgente hacer cambios profundos en todos los ámbitos: político, económico, social y hasta cultural, ¿Cómo lo lograron?

Este cambio lo lograron creando nuevas leyes y, por lo tanto, una nueva Constitución, la creación de las Leyes de Reforma y de la Constitución liberal de 1857, fue importante porque se definieron unas nuevas “reglas del juego” para el país.

Los liberales querían crear unas nuevas reglas del juego porque su objetivo principal era terminar con las antiguas estructuras e instituciones coloniales, querían que los mexicanos pasaran de ser un pueblo de súbditos a ser ciudadanos: individuos libres e iguales ante la ley.

3.- ¿Por qué motivo surgen leyes de Reforma y cuál es su aporte a nuestro presente como país?

Las leyes de Reforma, que fueron la Ley Juárez, Ley Lerdo y Ley Iglesias, surgieron porque desde la época colonial, la Iglesia católica era una institución poderosa que había conservado muchos privilegios, como por ejemplo: no pagar impuestos, tener tribunales especiales, poseer muchas tierras y propiedades, manejar la educación y muchos otros aspectos de la vida de la gente.

Es importante mencionar que, el ejército también era un grupo privilegiado que se había vuelto muy poderoso: tampoco pagaba impuestos y también tenía tribunales especiales, además de que controlaba las armas del país y eso le daba una enorme capacidad para manipular la política nacional con el uso de la fuerza.

Otro motivo fue que había mucha desigualdad social y falta de libertades, pues la población indígena y afrodescendiente sufría mucha discriminación además no había libertad de expresión, los periódicos eran censurados, entre otras cosas. Estas leyes liberales quedaron plasmadas en la Constitución de 1857 y son el antecedente para que, hoy en día, vivamos en un país laico y gocemos de distintos derechos como de la libertad de expresión y de imprenta.

4.- ¿Cuál fue la importancia de la Guerra de los Tres Años?

La Guerra de Reforma fue una guerra civil en la que se enfrentaron liberales y conservadores y fue un proceso importante porque con el triunfo de los liberales se dio un paso decisivo para acabar con las estructuras de la época colonial.

Los liberales y los conservadores se enfrentaron porque tenían dos proyectos muy distintos de nación.

Vamos a recordar las diferencias entre ambos grupos.

La diferencia fundamental entre liberales y conservadores estaba en el papel que le daban a la Iglesia Católica. Los liberales querían restarle autoridad a la Iglesia; mientras que los conservadores querían mantener la autoridad de la Iglesia.

Lo que se estaba peleando en esta guerra era:

La autoridad política de la nación, ¿A quién le deben lealtad y obediencia los mexicanos? SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO. La administración de los recursos, ¿Quién decide cómo distribuir la riqueza? y ¿Quién controla y reúne la información sobre la población? EL ESTADO RECLAMA LA AUTORIDAD. La estructura de la sociedad, ¿Cómo cambiar la mentalidad y el comportamiento de la población para volverlos individuos libres y capaces de ejercer sus derechos? Necesidad de construir una ciudadanía moderna.

En el fondo, el conflicto principal lo ocasionaba el impulso de los liberales por establecer un Estado laico. Y fue durante la guerra que en un momento hubo dos presidentes al mismo tiempo: Un presidente conservador llamado Félix Zuloaga, quien gobernaba desde la Ciudad de México; y un presidente liberal que era Benito Juárez y gobernaba primero desde Guadalajara y luego desde Veracruz.

Después de tres años de guerra civil, México quedó en una situación complicada en todos los ámbitos y esto iba a detonar una nueva crisis con la Segunda Intervención francesa.

5.- ¿Qué medida implementó el gobierno de Benito Juárez para recuperar la economía y qué ocasionó?

El gobierno de Juárez fue suspender el pago de la deuda externa a países como Inglaterra, Francia y España. El plan de Juárez era dejar de pagar la deuda sólo por un tiempo, o hasta que el país se recuperara de los daños que ocasionaron todos esos años de guerra civil. El problema que esto causó fue la molestia de esos países extranjeros que decidieron amenazarnos con una invasión militar. Después de negociar con las potencias, Inglaterra y España aceptaron retirar sus amenazas, pero Francia decidió invadir.

En aquel entonces Francia estaba pasando por uno de los momentos más importantes de su expansión imperialista. Lo que buscaba el imperio francés al invadir todos estos territorios eran recursos y riquezas; materias primas y mercados que les permitieran seguir creciendo económicamente como imperio.

A principios de 1862 comenzó la Segunda Intervención Francesa, una larga guerra que no terminaría sino hasta cinco años después, en 1867 y fue durante esa intervención que sucedió la Batalla de Puebla, en la que ganamos los mexicanos bajo el mando del general Ignacio Zaragoza.

El triunfo de los mexicanos en la batalla del 5 de mayo marcó un momento de alegría y orgullo nacional, pero duró poco, porque al año siguiente el gobierno de Benito Juárez tuvo que huir de la capital y trasladarse hacia otra parte del país en donde no estuviera amenazado por el ejército invasor.

Mientras tanto, ese momento sería aprovechado por los conservadores para instaurar el Segundo Imperio bajo el mando de Maximiliano de Habsburgo.

Mientras los mexicanos luchaban contra el ejército invasor francés, los conservadores buscaron en Europa a un príncipe católico dispuesto a encabezar un nuevo Imperio Mexicano y en 1864 le ofrecieron el trono al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo.

6.- ¿Qué medidas trajo consigo el Segundo Imperio Mexicano?

Aunque a Maximiliano de Habsburgo lo trajeron a México los conservadores con el objetivo de echar para atrás las Leyes de Reforma, en realidad Maximiliano era un liberal que también creía que era necesario quitarle poder a la Iglesia Católica para dárselo al Estado, así que Maximiliano ratificó las Leyes de Reforma, además, adoptó una serie de medidas que iban justo en el sentido opuesto del proyecto conservador, como permitir que se vendieran las propiedades de la Iglesia, declarar la tolerancia religiosa, regresarles sus tierras a los pueblos indígenas, establecer jornadas de trabajo de máximo 10 horas y prohibir los maltratos físicos a los trabajadores y eso no le gustó nada a los conservadores.

A Maximiliano le gustaba México y su gobierno le dio impulso al proceso de Reforma, pero lamentablemente para muchos liberales mexicanos era inaceptable apoyarlo; primero, porque Maximiliano no había sido electo por la población mexicana, pero también porque era un extranjero que había llegado con un ejército invasor a imponerse por la fuerza de las armas.

Maximiliano se fue quedando aislado cuando los conservadores le retiraron su apoyo por aprobar las leyes juaristas, pero la verdadera crisis del Segundo Imperio llegó cuando también le quitó su apoyo el emperador francés Napoleón III. Esto sucedió porque Francia estaba a punto de entrar en una guerra contra el reino de Prusia y Napoleón III decidió sacar a sus tropas de México. Sin la ayuda del numeroso ejército francés que se encargaba de mantener a raya a la resistencia liberal, los conservadores fueron perdiendo territorio hasta que Maximiliano fue capturado, juzgado y fusilado en el año de 1867 en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Así terminaría el Segundo Imperio Mexicano y comenzaría la época de la República restaurada bajo el mando de Benito Juárez.

Y es con el Triunfo de la República que se tuvieron que tomar ciertas medidas para ordenar el país, entre ellas Juárez tuvo que legitimar su gobierno y lo que hizo fue convocar elecciones y ganó.

Pero eso no fue todo, por otra parte, para reconciliar a los distintos bandos políticos se redujeron las penas de los que habían apoyado al Segundo Imperio y modificaron sus multas, además, para afrontar la crisis económica lo que se hizo fue vender y distribuir los terrenos que le pertenecían a la Iglesia Católica y que no usaban.

7.- Menciona cuál fue el legado de los liberales.

El legado de los liberales es bastante amplio, pero en general podemos decir que ellos lucharon porque nosotros tuviéramos las libertades que gozamos hoy en día. Un ejemplo es la libertad de imprenta y de expresión, que como vimos en la clase con nuestro invitado especial Rafael Barajas “El Fisgón”, fue una de las libertades más difíciles de conquistar, porque a lo largo de todo el siglo, los escritores, periodistas y caricaturistas tuvieron que luchar contra la represión y la censura, e incluso vimos que muchos de ellos llegaron a ser encarcelados por publicar sus opiniones.

También hubo muchos aportes en el ámbito educativo, porque los liberales impulsaron la educación laica y científica, la educación para las mujeres y crearon muchas escuelas para que más personas tuvieran acceso a la educación.

Los liberales fomentaron el NACIONALISMO, o sea, el sentido de pertenencia a la nación, y eso lo lograron por medio del arte y la educación.

Hemos terminado con el repaso de este periodo. Es importante que lo comprendas, porque lo que sigue en nuestra historia no sería nada fácil, pues las cosas seguirían cambiando y con ello, nuevos conflictos vendrían.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

ARTES

¡Va de nuevo!

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás la fase de presentaciones como la culminación dichosa de todo proceso creativo en el teatro.

El día de hoy tenemos una clase llena de mucho conocimiento, pero sobre todo recordando todo lo que hemos aprendido.

¿Recuerdas qué antes de la presentación de nuestra obra súper famosísima de “Francisca y la Muerte”, abordamos el tema de la publicidad?

Recordemos que con la publicidad podemos dar a conocer cualquier cosa, de forma muy rápida y en poco tiempo, para esto podemos hacer uso de las redes sociales, la televisión, la radio y por supuesto de los carteles.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas qué elementos debe llevar un cartel?

El título.

La fecha.

La hora.

Te voy a dar un pequeño resumen para que te acuerdes de qué características deben tener los carteles. Para esto haremos uso de los carteles que nos trajeron la Maestra Dany y la Maestra Vane.

Cartel “Francisca y la Muerte 1”

Pon mucha atención, el cartel debe tener los siguientes datos:

-Título de la obra.

-Quién presenta la obra.

-Nombre del autor o escritor de la obra.

Cartel “Francisca y la Muerte 2”

-El día o los días en que se presentará la obra.

-Los horarios de las funciones.

-Dibujo, fotografía o imagen, que de referencia de la trama de la obra.

Todos estos elementos son muy importantes en un cartel, éstos nos dan un breve referente de la obra y por supuesto, ayudan a difundir la información del evento.

También durante esas clases, se realizó la construcción de la obra con el maestro Paco, y estuvieron haciendo algunas pruebas de maquillaje y vestuario súper divertidas.

Estos elementos también forman parte del montaje de una obra, es muy importante considerarlos para construir el personaje. Vamos a recordar como lo hicieron.

Observa el video:

Pruebas de Maquillaje Pako.

También se realizaron ensayos a distancia para la presentación de la obra “Francisca y la muerte”.

Los ensayos son momentos fundamentales para la presentación de una obra y que indiscutiblemente se deben realizar, es por ello que, aunque no se pudieron hacer en persona, la mejor aliada en esos momentos fue la tecnología, permitiendo organizar algunos ensayos por videollamada.

A mí me gustó muchísimo, es una forma muy divertida de realizar los ensayos y estarnos cuidando entre todos.

Todos nos divertimos muchísimo, además, como hemos resaltado a lo largo de estos programas, hay muchas actividades que, dadas las condiciones de confinamiento, no podemos realizar en vivo y a todo color, pero buscamos algunas formas para hacerlo, por ejemplo, una videollamada. También, nos dimos cuenta de que a pesar de realizar el ensayo, puede existir nerviosismo en algunos de nuestros compañeros.

Por cierto, ¿Qué es lo que haces para relajarte y no estar nerviosa antes de entrar en escena?

Los artistas, ya sean teatrales, bailarines, cantantes, etc., tienen sus propias técnicas para relajarse y centrarse en sus personajes durante la obra. Es por eso que hoy te enseñaré un ejercicio que te ayudará, a prepararte antes de salir a escena.

Ejercicio de relajación.

Nos sentaremos en el piso del set con las piernas cruzadas en forma de flor de loto, cerrando los ojos controlamos la forma en la que respiramos (inhalando y exhalando) de forma lenta, notamos como el aire entra por la nariz, llega a los pulmones y sale por la boca lentamente. Abrimos lentamente los ojos y levantamos el brazo derecho como queriendo tocar el cielo, lo bajamos lentamente y repetimos la acción con el brazo izquierdo.

Estiraremos nuestra pierna derecha suavemente e intentaremos tocar con ambas manos la punta de nuestro pie, realizamos la misma acción con la pierna izquierda, posteriormente así sentados, daremos dos giros con nuestra cabeza a la izquierda y a la derecha, de forma lenta, nos ponemos de pie, cerramos los ojos inhalamos y exhalamos de forma honda y terminamos.

Este pequeño ejercicio que acabamos de realizar, es una de las formas más sencillas de relajarse, lo podemos hacer ya sea sentados o parados. Recuerda que lo importante es realizar movimientos suaves y sin forzar nuestro cuerpo, para no lastimarlo.

Ahora que ya estas relajado, que te parece si observas la presentación de “Francisca y la muerte” del minuto 12:17 al 19:43. La cual, nos ayudará a recapitular todo lo que aprendimos sobre el montaje y la puesta en escena.

¡Co-men-za-mos!

La presentación de la obra de “Francisca y la muerte” nos deja ver todo el proceso, el esfuerzo y el trabajo realizado por todos los integrantes del equipo, pero sobre todo, el gran resultado que podemos obtener.

Para cerrar nuestra clase, quiero comentarte, que a lo largo de estas dos semanas, hemos realizado un enriquecedor repaso de algunos aprendizajes, por ello recuperamos materiales que ya habíamos visto y que nuevamente nos sirvieron para aprender.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Nuestros alumnos resuelven II

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás que las rectas secantes forman ángulos rectos, o bien ángulos agudos y obtusos, reconocerás el gramo y la tonelada como unidades de medida de peso y deducirás su relación con el kilogramo e interpretarás, representarás y operarás con unidades de medida de tiempo como semanas, días, horas, minutos y segundos, estableciendo equivalencias.

¿Qué hacemos?

El día de hoy vamos a continuar jugando con las tarjetas que contienen preguntas, para la resolución de algunas actividades de los contenidos que ya trabajamos en clases anteriores con la participación de nuestros brillantes estudiantes.

Hoy me da mucho gusto poder conocer a las niñas y niños que participan en esta clase.

Vamos a conocer las respuestas que nos enviaron los estudiantes de quinto año. No olvides ir comparando tus resultados.

Veamos la tarjeta, es la pregunta 19.

Es el turno de la alumna Elizabeth y es de la clase titulada “Ángulos por doquier”

Te invito a ver el video de Elizabeth.

Continuamos con la siguiente tarjeta, es la pregunta 11, esa la va a contestar el alumno Christian y es de la clase “Sarapes de Saltillo”.

Pon mucha atención al video de Christian.

Lo identificó correctamente, gracias por tu participación, Christian.

Seguimos con las tarjetas y ahora es la pregunta 4, es el turno de la alumna Paola. Contestará la pregunta de la clase “Envíos por paquetería”.

Seguro que va a ser una gran participación.

Pon mucha atención al video.

¡Muy buen trabajo! Gracias por tu participación.

Ahora tomo la tarjeta con la pregunta 28. Que corresponde a la clase “Limpiar, llenar y desinfectar” y toca el turno al alumno Leonardo, ¡Mucha atención a su respuesta! Te invito a ver el video.

¡Muy bien, eres un alumno brillante! Gracias por compartir tu respuesta.

Es la pregunta 9, es el turno del alumno Háile y corresponde a la clase “La bodega de Don Pepe”.

Me emociona mucho conocer qué procedimiento utilizó, veamos como lo hizo.

¡Qué bien lo hiciste Háile! Gracias por tu participación.

Tomamos otra tarjeta y tiene la pregunta 7, es el turno del alumno Eder. Es de la clase con el título “Miles y miles de años”.

Listísimo, para ver su procedimiento.

¡Perfecto! Gracias por compartir tus aprendizajes con nosotros.

La tarjeta dice que es la pregunta 20 y aquí hay 2 consignas. Primero le toca a Axel Emiliano es en relación con la clase “A través de los años”.

Veamos el video de Axel Emiliano.

¡Muchas gracias! Te felicito por tu esfuerzo y dedicación.

Nuestro siguiente alumno brillante se llama Edgar y nos va a compartir la respuesta de la consigna 2 de la pregunta 20.

¡Excelente trabajo! Gracias por haber colaborado en nuestra clase de hoy.

Es hora de tomar otra tarjeta y responder la Pregunta 3, es el turno de Gaby. Es de la clase titulada “Comprando fruta”.

Observa el video.

¡Muy bien, Gaby! Gracias por compartir tu aprendizaje.

Con todo gusto tomo otra tarjeta y es la pregunta 2, de la clase “¿Cómo medimos el tiempo?”. Es el turno de la alumna Fernanda.

Pon mucha atención a su respuesta.

¡Lo hiciste muy bien! Gracias por tu participación.

Tomamos otra tarjeta y tiene la pregunta 13, también es de la clase “¿Cómo medimos el tiempo?” toca el turno al alumno Axel.

Observa su video.

¡Excelente! Gracias por compartir tu trabajo.

Ahora es la tarjeta con la pregunta 22, también relacionada con la clase “¿Cómo medimos el tiempo?”. Para concluir nuestro juego el día de hoy toca turno al alumno Yazid.

Pon mucha atención al video.

Lo hiciste muy bien. Gracias por tu dedicación.

El día de hoy agradecemos la participación y entusiasmo de los alumnos: Elizabeth, Christian, Paola, Leonardo, Háile, Eder, Axel Emiliano, Edgar, Gaby, Fernanda, Axel y Yazid, con gusto los esperamos en la próxima clase.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

