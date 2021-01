Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 21 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día jueves 21 de enero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

CIENCIAS NATURALES

Maratón de conocimientos

¿Qué vamos a aprender?

Jugarás Maratón de conocimientos. ¿Has jugado alguna vez algún juego de mesa en el que tengas que recurrir a todo lo que sabes?

Si nunca lo has experimentado no te preocupes, este juego es muy parecido a los juegos de destreza, donde el más hábil gana, la diferencia en este caso, se trata de poner en juego tus conocimientos.

Será una gran experiencia. Ya lo verás.

Invita a tu familia a jugar, seguro se divertirán mucho.

Este es el tablero con el que puedes trabajar, puedes imprimirlo o dibujarlo en una cartulina. También utilizarás un dado y algunas tarjetas u hojas en dónde puedas anotar algunas preguntas.

Las reglas del juego son muy sencillas. Todo lo que se necesita es demostrar que has aprendido.

El juego es por turnos, tú tienes un turno y tu familiar tiene otro turno, en cada uno de ellos sacarán al azar una tarjeta con una pregunta.

Para poder avanzar hay que contestar correctamente cada pregunta las cuales tendrás que escribir previamente en las tarjetas u hojas.

Una vez que hayan respondido correctamente cada pregunta, tendrán derecho a tirar los dados y avanzar la cantidad de casillas que indiquen los puntos.

Si el jugador en turno no conoce la respuesta, su contrincante podrá responderla y tendrá el derecho a tirar los dados y avanzar.

Gana el primer jugador que llegue a la meta.

¿Listo o lista?

Es muy sencillo, ¿Verdad? seguramente serás un contrincante muy fuerte, pues has estudiado mucho.

¿Qué hacemos?

Para elegir quien inicia primero, tiren un dado y quien tenga más puntos iniciará el juego.

No olvides elegir alguna ficha que los represente en el tablero. Pueden ser de diferentes colores, formas o especies.

Aquí tienes el listado de preguntas.

¿Cómo se llama a la función del cuerpo donde inhalamos y exhalamos? ¿Qué tipo de respiración tenemos los seres humanos? ¿Qué es una luxación y cómo se puede tratar?

4. ¿Qué nos permite realizar el aparato locomotor?

5. ¿Cómo se les llama a los animales que comen carne?

6. ¿En qué se relaciona el sistema digestivo con el sistema circulatorio?

7. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando inhalamos y exhalamos?

8. ¿Cómo respiran los animales que viven en el agua?

9. ¿Quién nos puede explicar cómo respiran los animales que viven bajo la tierra?

10. ¿Recuerdas que es la digestión?

11. ¿Por qué es importante la masticación en la digestión de los alimentos?

12. ¿Qué son los heterótrofos? ¿Podrías dar algunos ejemplos?

13. ¿Qué es un esguince y cómo se puede tratar?

14. ¿Qué son los omnívoros? ¿Podrías dar algunos ejemplos?

15. ¿Qué es una fractura y cómo se trata?

16. ¿Qué es la fotosíntesis?

¡Perfecto! comiencen el juego y diviértanse mucho.

Cuando concluyan el juego, celebren el triunfo de quien haya ganado. Recuerda que uno de los propósitos de esta actividad es que pases un buen momento y que sigas aprendiendo.

Seguramente fue una competencia reñida, pues has demostrado que has estudiado mucho y que has repasado tus apuntes y tus libros de texto.

Recuerda quecon estudio, práctica y repaso se puede lograr el triunfo.

Si te es posible consulta otros libros y platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

MATEMÁTICAS

El cambio en el mercado

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a manejar la entrega de cambios.

En esta época de pandemia hay personas que tuvieron que salir a trabajar y necesitaban usar el transporte público.

Los médicos, enfermeras, personal de limpieza de los hospitales, personas que trabajan en tiendas, mercados y algunos otros comercios son ejemplos de esta situación, porque el trabajo que realizan no puede hacerse desde casa.

Las medidas sanitarias que implementaron fueron varias de acuerdo con la actividad que realizan. En el caso de los hospitales y clínicas de atención a pacientes, las medidas de prevención son muchas y muy estrictas; en los comercios y mercados toman la temperatura a las personas que van a entrar, les dan gel antibacterial para que desinfecten sus manos, es obligatorio el uso de cubrebocas y se cuida que haya cierta distancia entre el vendedor y el comprador.

¿Tienes algún familiar que trabaje en una tienda comercial?

Yo tengo una sobrina que trabaja como cajera y me ha platicado que la actividad que más se le dificulta realizar, es al momento de dar los cambios a los clientes, porque, aun cuando la caja registradora le indica cuánto debe entregar de cambio, no le dice que billetes y monedas debe dar a los clientes, además, tienen que entregar lo menos que pueda de monedas o billetes para seguir dando cambio.

A propósito del cambio en las compras, te propongo un ejercicio para calcular diferentes formas de dar un cambio.

¿Qué hacemos?

Un cajero o una cajera para dar un cambio, tiene que hacer algunas operaciones mentales para decidir cómo darlo, por ejemplo, si tiene que dar un cambio de $75 ¿De qué forma puede entregarlo cuidando dar la menor cantidad de billetes y monedas?

Lo más fácil es separar unidades y decenas, 70 + 5. Los $70 con un billete de $50 y otro de $20 y los $5 con una moneda.

¿Estás de acuerdo? recuerda que un número se puede descomponer en dos o más sumandos.

50 + 20 + 5

Realiza las siguientes actividades.

Trabajarás con 5 cantidades que debe dar como cambio una cajera. Deberás pensar en cuatro formas de dar cada uno de ellos de acuerdo con los billetes y las monedas que hay en circulación en nuestro país. Prepara cuaderno y lápiz. ¿Estás listo y lista?

Iniciamos con $85. Busca cuatro formas diferentes de dar ese cambio, recuerda cuidar dar pocos billetes y monedas para no quedarte sin cambio.

Tomate el tiempo necesario.

¿Terminaste? muy bien, vamos a ver algunas posibilidades. Compara tus respuestas con la siguiente tabla.

Observa que el primer ejemplo, en él se anota 50 + 20 + 10 + 5; en el segundo se contempló la posibilidad de no tener billetes de $20, entonces sería 50 + 10 + 10 + 10 + 5; para el tercer ejemplo, se pensó en la posibilidad de no tengo billetes de $50, entonces la entrega del cambio quedo de la siguiente manera, 20 + 20 + 20 + 20 + 5. Por último, se contempló que no se tenían monedas de $10, así que quedaría 50 + 20 + 5 + 5 + 5.

¿Escribiste alguna de éstas o anotaste otras? recuerda que lo más importante es que la descomposición que hayan hecho sea correcta.

Ahora imagínate que te equivocas al dar un cambio. Si das de más, tú pierdes, si das menos y no se da cuenta la otra persona, ella pierde, pero tal vez eso le afecte tanto que la meta en serios problemas, por eso hay que aprender a hacer bien las cosas.

Vamos con el cambio de $35. Nuevamente busca cuatro formas distintas de entregar el cambio. Cuida que lo entregues completo.

¿Listo o lista? ¿Cómo te fue? ¿Lo lograste?

Mira la siguiente tabla y compara tus respuestas.

Si se cuenta con todos los billetes, el primer cambio que podría darse sería, 20 + 10 + 5 pero si no se tienen billetes de $20, el cambio se daría de la siguiente 10 + 10 + 10 + 5 si no se cuenta con monedas de $10, sería 20 + 5 + 5 + 5 y ahora, si no se tienen monedas de 5, sería 20 + 10 + 2 + 2 + 1

Si te has dado cuenta, las cajeras y los cajeros por lo regular siempre cuentan con los diferentes tipos de billetes y de monedas, además calculan fácilmente el cambio, pero cuando les falta alguno de ellos, tienen que buscar equivalencias. Estos cálculos los tienen que hacer mentalmente y de forma muy rápida, ya que los cambios deben ser exactos.

Vamos con la siguiente cantidad que es $78.

Tomate tu tiempo, pero no olvides practicar tus cálculos de manera mental. Puede que te sea un poco más difícil, pero te aseguro que si lo prácticas, muy pronto lograrás realizar operaciones más fácilmente.

¿Terminaste? compara tus cálculos.

50 + 20 + 5 + 2 + 1 en caso de no contar con billetes de $50, sería 20 + 20 + 20 + 10 + 5 + 2 + 1 si no hay billetes de $20, sería 50 + 10 + 10 + 5 + 2 + 1 en caso de no contar con billetes de $50 ni de $20, sería 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 2 + 1.

¿Qué te parece el puesto de cajero? no es fácil, ¿Verdad? pero con práctica se hace menos complicado.

Vamos que tal te va con el cambio de $125.

¿Listos y listas? compara tus respuestas.

La primera opción es dar un billete de $100 más un billete de $20 y una moneda de $5. Otra opción puede ser 50 + 50 + 20 + 5 una tercera opción sería 100 + 10 + 10 + 5 y como cuarta opción, sería de la siguiente forma 50 + 50 + 10 + 10 + 5.

Revisa si pensaste lo mismo o si se te ocurrió otra forma de armar esta cantidad.

Vamos con el último cambio que es $67. No olvides pensar en cuatro formas distintas de entregar el cambio.

¿Terminaste? ¡Muy bien! compara tus cálculos.

Como primera opción 50 + 10 + 5 + 2 en la segunda opción podemos pensar en 50 + 5 + 5 + 5 + 2 la tercera opción es formarlo con 20 + 20 + 20 + 5 + 2 y como cuarta opción 20 + 20 + 10 + 10 + 5 + 2.

Así quedó nuestra tabla completa de cambios.

CAMBIO Formas de entrega de acuerdo con billetes y monedas de México. $85 50 + 20 + 10 + 5 50 + 10 + 10 + 10 + 5 20 + 20 + 20 + 20 + 5 50 + 20 + 5 + 5 + 5 $35 20 + 10 + 5 10 + 10 + 10 + 5 20 + 5 + 5 + 5 20 + 10 + 2 + 2 + 1 $78 50 + 20 + 5 + 2 + 1 20 + 20 + 20 + 10 + 5 + 2 + 1 50 + 10 + 10 + 5 + 2 + 1 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 2 + 1 $125 100 + 20 + 5 50 + 50 + 20 + 5 100 + 10 + 10 + 5 50 + 50 + 10 + 10 + 5 $67 50 + 10 + 5 + 2 50 + 5 + 5 + 5 + 2 20 + 20 + 20 + 5 + 2 20 + 20 + 10 + 10 + 5 + 2

Como puedes darte cuenta, es una tarea importante estar en la caja de un establecimiento, porque se maneja dinero y uno debe estar muy atento a no equivocarse, además, es necesario tener buen manejo de las operaciones y equivalencia de las cantidades.

Ahora piensa que en el mercado no hay cajera, cada comerciante hace sus cuentas y también el comprador, así que esto es un poco más difícil.

Realiza el siguiente ejercicio para practicar tu habilidad de hacer cuentas mentalmente y dar cambio.

Anota en tu cuaderno lo que necesites y realiza lo que creas para encontrar el cambio que cada comerciante debe dar.

Problema 1

Recuerda intentar hacer tus operaciones de manera mental, si no te sientes seguro realiza las operaciones correspondientes para llegar al resultado.

Una vez que termines, compara tu respuesta.

Una forma de resolver el problema es restando primero el cien menos ochenta y cuatro y a eso aumentarle doscientos, así se puede saber que el cambio debe ser $116.

¿Obtuviste la misma cantidad?

Problema 2

Intenta darle solución a este pequeño problema. Cuando termines, compara tu respuesta.

En mí caso, me es más fácil completar a la centena siguiente, por ello se puede contar del 207 al 300 que son 93 y luego sumar 200 para llegar a 500. Por lo tanto, el resultado es de $293.

Esta puede ser una buena estrategia para muchos, pero y tú ¿qué operaciones hiciste?

Problema 3

Para dar solución, hay que comenzar diciendo que Jaime y Javier dieron $400 en total y deben cobrarles 239 así el problema puede resolverse contando del 39 para 100, lo cual, es 61, con eso se completan 300 y 100 son los 400 por lo tanto, el cambio es de $161.

Las cuentas con dinero no son sencillas, ¿Verdad? pero con práctica las podrás dominar.

Ahora jugarás con algunas cantidades escritas con letra y su escritura con número.

Juega en casa con cantidades descompuesta en sumandos y después escribe la cantidad con letra. Mira los siguientes ejemplos.

Recuerda que una cantidad se puede expresar de diferentes maneras. Una de ellas consiste en expresarlo como suma de otros números, que al realizarlas nos dan el número original, también se puede expresar como una resta, por ejemplo, cuando buscamos la cantidad que se debe dar de cambio en una compra.

En esta sesión también recordaste que una cantidad expresada como una suma de unidades, decenas y centenas es fácil expresarla con letra.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

LENGUAJE

Mi familia

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy elaborarás un texto de la historia familiar.

¡Saludos, niñas y niños!

Hats’i zi mute ne si ts’ u nt u

¿Cómo estás en casa?

¿Beä gi hathoju ha ni ngu?

Mi nombre es María Luisa Hernández Vargas.

Ma thuhu María Luisa Hernández Vargas.

Soy del estado de Hidalgo.

Da mengu ra xekä h a i Hñ u nthe.

Vivo en Tenango de Doria.

Di būi ha ra hnini Nju nge.

Municipio de Tenago de Doria y soy una maestra bilingüe.

Ra Da hnini Nju di xambate yohñä.

Hablo español y ñuhu.

Di ñanf o ne di ñuhu

Nuevamente es un gusto estar con ustedes, alumnos de tercer grado. El día de hoy retomaremos el tema de la familia.

Di johya getho maxoma di bukua go gathoaui, x a m’batsi hñu x a di. Nuya ga x a hm u ra fadi ra meni.

Como sabemos, todos formamos parte de una familia, en ella nos relacionamos, convivimos, nos entendemos y nos comunicamos, además, cumplimos responsabilidades, asumimos obligaciones y aprendemos algunos valores que nos invitan a promover una sana convivencia. En la familia se inculca el respeto, la obediencia, la tolerancia, el amor y la ayuda armónica.

Algunas familias forman parte de una comunidad indígena, donde tienen su propio territorio y se respeta la enseñanza de los usos y costumbres.

¿Para ti que es una familia? ¿Cómo es tu familia?

Como ya hemos visto en clases anteriores, existen distintos tipos de familias: algunas formadas por padres e hijos, otras que incluyen a los abuelos, tíos, primos; otras que se forman con alguno de los padres y los hijos, otras familias que solo se forman por los hermanos. ¡En fin! hay muchos tipos de familias

En algunas familias se cumplen compromisos de compartir tareas para la subsistencia, los padres se encargan del trabajo del campo, las madres enseñan el quehacer en la casa, como pueden ser el aseo, la elaboración de la comida, la atención de algún negocio, el cuidado de los animales. En la familia se practican algunos valores, con la finalidad de que seamos mejores personas, pero sobre todo que ayude a la convivencia y también para que ayudemos a mejorar las relaciones en nuestra comunidad, por ejemplo: el respeto, la tolerancia y la obediencia.

¿Qué valores practican ustedes en su familia?

¿Qué hacemos?

Toda familia tiene un “hilo conductor” de su existencia.

¿Quién no recuerda algún hecho o anécdota que marcó su infancia, su adolescencia o su juventud?

¿To’o in gi beni ná ra nja xa thogi nub u mi batsí, mi ñohu ne mi nte?

A veces nos gusta dar a conocer estas historias a las personas de nuestra familia con quienes convivimos.

Como recordarás, en una clase pasada con el maestro Téodulo Méndez, él nos enseñó a elaborar nuestro árbol genealógico con ayuda de Ameyalli Rodríguez Pereira, una niña que nos compartió un video de, ¿Cómo hacerlo?

Recuerdas, ¿Qué es el árbol genealógico?

Un árbol genealógico, es una representación gráfica en la que se muestra la descendencia o ascendencia de un individuo. En él se muestra a los miembros de una familia y la manera en que éstos se relacionan históricamente entre sí, al colocarlos en los diferentes niveles de altura y ramificaciones del árbol.

Con ayuda del árbol genealógico se puede escribir la historia familiar, es decir, puedes continuar con la investigación de la ascendencia y descendencia de una persona o familia, para así contar con más información y datos acerca de nuestra familia, de tu familia.

Lo primero que debes tener para escribir tu historia familiar es paciencia ya que necesitarás algo de tiempo para recopilar información a través de fuentes orales y documentales, y así contar con nombres de personas, lugares y fechas exactas para tu historia.

Como sabes las fuentes orales, son aquellas de las que se obtiene información de manera verbal, es decir, platicando, preguntando a otras personas como pueden ser tus padres, abuelos, tíos, primos, madrinas, padrinos.

Las personas de mayor edad son muy importantes porque ellos podrán aportar una gran cantidad de información que después podrás contrastar con documentos.

Las fuentes documentales, son aquellas que se encuentran en un medio escrito, como, por ejemplo, los archivos familiares: cartas, documentos legales, las oficinas del registro civil, los archivos notariales, entre otros. De inicio, concéntrate en los papeles y fotografías que tiene tu familia.

¿Quiénes son las personas que aparecen en ellas, si no las conoces?

Actualmente existe software gratuito que te puede ayudar a elaborar tu genealogía.

Para tu historia familiar, comienza a escribir lo que ya sabes, es decir, información sobre ti, tus padres y hermanos, si los tienes, después continúa con información acerca de tus abuelos y bisabuelos, a qué se dedican o dedicaban, cuándo se casaron o juntaron, cuántos hijos e hijas en total tuvieron, cuántos están vivos y cuántos muertos.

Después habla con tus parientes, hazles preguntas específicas sobre la información que te falte. Pide que te compartan alguna historia o recuerdo para que puedas escribir acerca de ellos.

Ahora te voy a contar una historia familiar, la cual construyo preguntando a mis padres, recordando las historias que me contaban mis abuelos y revisando los documentos que recopilé para así tener fechas exactas.

Te invito a que la leas.

Mi historia familiar.

“Ma thogi meni”

Mi nombre es María Luisa Hernández Vargas, tengo 3 hermanos y 4 hermanas, mis padres son Benjamín Hernández Flores y Elena Vargas Gonzales, ellos son originarios de un hermoso pueblo que se llama San Esteban y fue en ese lugar en donde se conocieron y se casaron en el año de 1949.

Nuga da ’m u i ha ra hnini Dekoni, bui yoto ma ’ku, hñu ya ñoh u ne goho ya p o mbe, nu’a m ata na thuhu Benjamin Hernández Flores xi nu’a ma me Elena Vargas Gonzalez, nu’u bi ‘m u i ja hnini Dekoni ha gep u bi ‘mpadi ne bi nthati nu’a ra jeya 1949 (n’a mahüahi ne yote ma g u to).

Mis abuela paterna doña Eugenia Flores Romero nos platicaba que ella era originaria de Veracruz pero a consecuencia de la Revolución, las personas se dispersaron y por esa razón ella llego a vivir a San Esteban a la edad de 10 años y a la edad de 18 años conoció a mi abuelo Rafael Hernández Tolentino y se casaron, él era un campesino indígena cuya única lengua era el ñuhu y aunque entendía el español nunca lo habló, se dedicaba a sembrar maíz y frijol y de la venta de sus productos mantenía a su familia conformada por 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres.

Ma su ge ma ta ra Nda Eugenia Flores Romeromi xije que nua in bi ’mui ha ra xeka h a i Veracruz pe nubu mi ja ra nts u i ya hnini, gatho ya jäi bi ragi nangea nubu mi pets’ä r e da j e ya bi ma ba mb u i ha ra hnini Dekoni, xi nubu mi tsuä r e ma hñato bi pamhu ma xita Rafael Hernández Ortiz ne bi nthati. Nuä mi hmuadapo ne mi ñuhu, in mi ña ra ñanf o , mi tuhu ra d e tha ne ra ju, ge u mi p a pa da jamansu ya rato ‘batsi mi sihi, hñu ya ñoh u ne hñu ya pombe.

Mis abuelos maternos fueron don Esteban Vargas Ortiz y doña Felicia Gonzáles Mendoza, mi abuelo era comerciante, tenía 2 mulas y con ellas se dedicaba a comprar y vender productos en varias comunidades del estado de Veracruz, mis dos abuelas además de los quehaceres de casa, algunas veces salían a cortar café y a cosechar maíz para ayudar a sus esposos con el trabajo.

Nu’ u ya ta ma me ge u nda Esteban Vargas Ortiz ne nda Felicia González Mendoza, nua ma xita mi mp a , mi ja yoho ya fani ko ge u mi t a i ne mi p a ya b e a ja ya hnini ra x e ka h a i Veracruz. Nu’ u yoho ma su, mi mpefi ha na ngu pe kexta mi pa ra th u kafe ne mi xotha pa da f a xa ya nd o ko ra b e fi.

Tuve la fortuna de conocer a mis dos abuelas, pero fue con mi abuela paterna con quien más conviví, a ella le gustaba contarnos muchas historias, cuentos de terror y adivinanzas. Las tardes lluviosas nos reuníamos todos los primos para que la abuela Eugenia nos deleitara con sus historias.

Nug a da padi xanjo gatho ma su pe gea na me ma ta ma n´a da ñabe, nua eme di ho ya ‘bede, ya thogi ne ya padi hma. Nu’ u ya nde xaye di p e tihe g a tho ya meni getho eme di numanjo ga o x a je ya hma ya bede ne ya thogi padi ma zi su.

Como te habrás dado cuenta para organizar mi historia familiar tuve que hacerme algunas preguntas.

¿Dónde nacieron mis abuelos?

¿Hab u bi mb u i ma xita?

Mis abuelos nacieron en el pueblo de San Esteban.

Nu’u ma xita mi b u i ha ra hnini Ndekoni.

¿Cómo se llamaban?

¿B e a na thuhu?

Mis abuelos paternos se llaman.

Ma xita nu’u ge ma ta ya thuhu Rafael Hernández Tolentino xi nuä ma su Eugenia Flores Romero.

Y los maternos xi nu’u ya ta ma mbe Esteban Vargas Ortiz ne Felicia González Mendoza

¿Cuándo y dónde se conocieron?

¿Ha’m u ne hab u xa mpadi?

Bi padi j ara hnini Dekoni. Se conocieron en el pueblo de San Esteban.

¿A qué se dedicaban mis abuelos?

¿B e a o t’ e o di p e fi?

¿Cuándo nacieron mis padres?

¿Ha’m u bi ’m u i?

¿Dónde se conocieron mis papás?

¿Hab u bi mpadi ma ta?

¿Desde cuándo vivo en el lugar que ahora lo hago?

¿Ma ha’mu di ’b u i hab u di ’b u y’a?

¿Qué otras preguntas podrías realizar para recuperar información para tu historia familiar?

¿Bea ma n’a ya nt’ a ni da ts a gi o t’e para gi padi mira ya fadi na thogi ni meni?

Escribe tu historia familiar en lengua hñahñu, para ello tendrás que partir de lo que ya sabes, es decir, información acerca de ti, tus padres y tus hermanos.

Después continuar con los datos acerca de tus abuelos y bisabuelos.

Investigar con sus parientes la información que te falte o alguna anécdota relevante para tu familia. Como ayuda para escribir tu historia familiar puedes utilizar el cuadro de la página 70 del libro de Español de Tercer grado.

Recuerda que tu historia familiar es un texto narrativo. Cuando lo termines, revisa la redacción, léelo a algún integrante de tu familia para saber si las ideas son claras, si no fuera así corrígelas. Revisa la ortografía y la puntuación de tu texto. La idea es que tu historia familiar quede muy bien escrita para que en unos meses más que la vuelvas a leer, sientas mucho gusto de haberla escrito. Seguramente le podrás agregar alguna otra información.

¡Espero que te haya gustado la clase y hayas aprendido mucho!

¡Será muy interesante escribir tú historia familiar!

En cada familia hay cientos de historias divertidas y emocionantes. Ustedes, niñas y niños, pueden plasmar su historia familiar en un libro artesanal y si les es posible incluir fotografías.

¡Ha sido un gusto compartir esta clase contigo!

¡Hasta pronto!

¡Gracias!

¡Jamädi!

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

ARTES

Colores y geometría

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás los estilos del cubismo y el pop art, así como sus características y algunos representantes.

Estos dos estilos vistos en clases anteriores son del siglo XX, comenzaremos con el cubismo, esta es la primera vanguardia, trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies.

¿Qué hacemos?

Para recordar más el concepto veamos el siguiente video titulado “La imagen a través del cubismo”.

La imagen a través del cubismo.

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/fragmentacion-imagen-traves-del-cubismo-218.html

Cómo pudiste ver las características del cubismo, donde se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano.

Ahora tienes más claro el concepto del cubismo, no es pintar con cubos, sino pintar una imagen como si la viéramos de todos sus lados a la vez.

Realiza las siguientes actividades.

Observando el cubismo.

A continuación, observarás algunas clases donde se abordaron pinturas de estilo cubista, la primera de ellas se llama “La lección” de Pablo Picasso, esta pintura la analizamos en la clase “La geometría también es arte” vamos a observarla.

Clase jueves 7 de octubre de 3’33’’ al 5´. “La geometría también es arte”

Aquí hemos observado las características de esta pintura y vimos como las figuras geométricas dan forma a personas.

En el siguiente video recordaremos el análisis de la pintura “Los tres músicos” veamos el video de la clase “La geometría también es arte”.

Clase 7 de octubre de 11’57’’’ al 13’44’’. Artes tercer grado “La geometría también es arte”

En este análisis de la clase se detectaron algunas figuras geométricas y se percataron de que las figuras eran como si se vieran de todos sus lados.

Unos de los músicos, su cabeza era representada por un triángulo y los demás a través de rectángulos y los instrumentos eran más claros.

Si te has percatado, a pesar de ser pintura de vanguardia, los géneros que se pintan no son nuevos, y entre ellos, se encuentran, sobre todo bodegones, paisajes y retratos.

Para ello, miremos el siguiente video de la clase “El artista que llevo dentro” donde el cubismo está en “Violín y uvas” de Pablo Picasso.

Clase 9 de octubre de 3’20’’ al 4’17’’. Artes tercer grado, “El artista que llevo dentro”

En esta clase confirmamos que las figuras geométricas juegan un papel importante en la creación de obras cubistas.

También observaste cómo una imagen del instrumento que es el violín está fragmentada en muchas partes.

Ahora que has recordado a través de los videos de las clases, el concepto del cubismo, pasaremos a nuestro próximo estilo, también creado en el siglo XX, inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, tales como anuncios publicitarios, comics, objetos y del mundo del cine: El art pop o arte popular.

2. Recordando el concepto.

Para recordar un poco lo que es el arte pop veremos el siguiente video de la clase “La creatividad al máximo”.

Clase 4 de noviembre, artes tercer grado, “La creatividad al máximo” 3’21 al 6’45’’

Aquí los artistas se apropiaron de las técnicas de producción industrial.

Tiene el propósito de reflejar la superficialidad de los elementos de la cultura de masas, resalta la inexpresión y la impersonalidad del objeto.

Vamos a ver ahora, la clase “La creatividad al máximo” cuando Monstrilio en su sueño, hizo muchas travesuras y una de esas era de eliminar la creatividad, pero hizo todo lo contrario, tuvo mucha creatividad. Vamos a verlo.

Clase 4 de noviembre, Artes tercer grado, “La creatividad al máximo” 14’57’’ al 16’00’’

Recordemos que el pop art utiliza un lenguaje figurativo, es decir, representa objetos reales. El pop art se propagó a todo el mundo, tanto en Europa como en América Latina, Asia y Oceanía.

Vamos a recordar otro recurso del pop art, que se usan en las tiras cómicas o comics, veamos esta vanguardia recordando la misma clase de “La creatividad al máximo”.

Clase 4 de noviembre de 19’22’’ al 21’18’’

¿Observaste qué se utilizó en esta lucha entre el capitán Monstrilio y el súper maestro y súper aprendiz? exacto, la onomatopeya, además, las viñetas de los comics o globos donde los personajes hablan se han convertido en uno de los elementos característicos del pop art.

3. Nuestra obra arte popular, cubista.

Materiales: 2 tiras de cartulina de 15x40cm, hojas de colores, tijeras, pegamento, colores.

Se utilizarán las figuras geométricas.

Dibuja 3 figuras geométricas en una hoja de colores.

Repite las mismas figuras en las otras dos hojas de diferente color, después recortar todo.

Divide la tira de cartulina en tres partes.

Pon un fondo a cada parte de la cartulina.

Pega en cada parte las tres figuras.

Puedes compartir tu obra con tu familia y coméntales tu experiencia.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

