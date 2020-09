Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 21 de septiembre

Compartir esta publicación













MIS CLASES – Aprende en Casa 3° primaria 21 de septiembre

Inicia una semana más de Aprende en Casa y estas son las actividades para tercero de primera de este 21 de septiembre.

VALORES

Aprende en Casa. Lo mejor de mí: mis fortalezas

Aprendizaje esperado: Reconoce y aprecia sus fortalezas, capacidad de aprender y superar retos.

Énfasis: A través de la reflexión y de enfrentarse con su imagen en el espejo, reconoce sus fortalezas y capacidad de logro.

¿Qué vamos a aprender hoy en Aprende en casa?

En esta sesión aprenderás actividades que te ayudarán a sentirte bien, feliz, tranquilo para que tú relación con los demás sea cada día mejor, así como, ser eficiente en todo lo que hagas. Hoy, por ejemplo, trabajarás en varios retos con una serie de actividades que te permitirán conocer más sobre tus fortalezas, cualidades y habilidades.

Recuerda que todo el tiempo estas superando RETOS porque te encanta aprender y utilizar fortalezas para mejorar día con día.

¿Qué hacemos?

El día hoy superarás retos a través de actividades que te permitirán lograr un estado de Bienestar.

Realiza las siguientes actividades:

Variante del “cuerpo de montaña”.

Para esta actividad necesitas emplear la imaginación y tu capacidad pulmonar como si inflarás un globo gigante, trata de llevar oxígeno a todo tu cuerpo.

Primero siéntate en el suelo en postura “cuerpo de montaña” (espalda recta y relajada, mirada al frente). Manos sobre los muslos, toma aire y extiende los brazos a los lados, llévalos por encima de la cabeza y suelta el aire lentamente, baja los brazos extendidos hasta colocar nuevamente las manos en los muslos. (Repite el ejercicio 3 veces).

Con las manos en los muslos, sube el pecho al frente, mira al techo y toma aire. Baja la barbilla hacia el pecho y encónchate ligeramente. (Repite el ejercicio 3 veces).

¿Qué tal, lograste hacer el ejercicio? ¿Te fue fácil o difícil? Hacer estas respiraciones profundas te ayuda a estar más tranquilo, poderte enfocar y poner atención, además de relajar tu cuerpo, tu mente entra en calma.

Cuando tu mente está en calma, puedes concentrarte y aprender mejor. ¡Tú si pones atención, esa es una de tus fortalezas!

Las fortalezas, son todas las cualidades, talentos o habilidades.

Todas las personas cuentan con ellas, pero hay que descubrirlas y ejercitarlas para mejorarlas, es parte de “Aprender a conocernos a nosotros mismos”. Algunas veces no se desarrollan las fortalezas, pero sí, se aprende algo nuevo y practicas suficiente se adquiere una nueva fortaleza.

¿Te das cuenta que tienes muchas fortalezas y que las aplicas en diferentes aspectos de tu vida? Por ejemplo: Eres muy inteligente, te gusta aprender cosas nuevas, investigar, eres tenaz, estas fortalezas se dan gracias a que pones atención y logras tus objetivos.

“Reconoce tus fortalezas”

Para esta actividad utiliza:

2 hojas de papel.

Un marcador o plumón.

Anota en una de las hojas, 5 fortalezas que identifiques de ti mismos. ¿Cuál es la fortaleza que más aprecias en ti y para qué te ha servido?

(Iniciativa, responsabilidad, organización, bondad, sensibilidad, ahorrador, creatividad, empatía, alegre, etc.).

“Cualidades, habilidades o fortalezas”.

Para esta actividad pide ayuda a mamá, papá o algún miembro de tu familia.

Ya casi termina el Aprende en Casa de hoy

Utiliza la segunda hoja.

Pide a quien te acompaña que escriba 3 cualidades, habilidades o fortalezas que considera que tienes.

Si estás solo o la persona que te acompaña no te puede ayudar por el momento porque está ocupada, no te preocupes, seguramente tú puedes pensar en otras 3 fortalezas que tienes y anotarlas en la hoja.

¿Cómo te sientes al reconocer y apreciar tus fortalezas? ¿Cómo te hace sentir el darte cuenta que conforme vas creciendo, que aprender y practicar te ayudan a desarrollar nuevas fortalezas, habilidades y cualidades?

¿Te das cuenta del avance que has logrado? Hay muchas habilidades que has ido adquiriendo con el paso del tiempo y eso es gracias a tu dedicación.

¿Pudiste reconocer tus fortalezas? ¿Cómo te sentiste?

Puedes pegar la hoja donde escribiste tus 3 cualidades, habilidades o fortalezas, en tu cuarto o en un lugar donde puedas verla todos los días y eso te hará recordar lo maravilloso que eres, además ahí podrás escribir las nuevas fortalezas que vayas desarrollando.

Platica con tu familia El Aprende en Casa de hoy, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Aprende en Casa ARTES

La vida cotidiana en movimiento

Aprendizaje esperado: Crea secuencias de movimiento y formas a partir de estímulos sonoros.

Énfasis: Plantea una situación de la vida cotidiana que le sea interesante para recrearla con movimientos suaves o fuertes, rápidos o lentos; utilizando diferentes partes de su cuerpo.

¿Qué vamos a aprender?

Representarás una situación de tu vida diaria a través de las calidades del movimiento, como pueden ser rápidos o lentos, fuertes o suaves, utilizando diferentes partes de tu cuerpo.

Conocerás cómo se representa el movimiento con el cuerpo, creando secuencias de movimientos con diferentes calidades de movimiento para expresar una situación cotidiana. Así como, la calidad del movimiento, que se trata de una característica del movimiento y define la intención con la que se mueve el cuerpo; a veces rápido, otras lento; algunas veces de forma suave y otras fuerte.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitarás ropa cómoda.

Realizaremos las siguientes actividades:

“Suave, fuerte, lento y rápido”.

Ponte de pie, tienes que estar en un espacio libre para poder moverte y desplazarte para no tropezarte o lastimarte.

Mueve diferentes partes de tu cuerpo de forma suave, a un ritmo lento (cabeza, hombros, brazos, manos, torso, caderas, piernas); después desplázate por el espacio (caminando y moviendo cada parte del cuerpo que se realizó anteriormente al mismo ritmo).

Repite la dinámica, pero ahora, los movimientos serán fuertes/suaves y con un ritmo cortado. Desplázate en el espacio y con mayor fuerza que representando una de las calidades del movimiento.

Desplázate por el espacio sin chocar con los objetos de tu casa. Con un ritmo lento para que camines totalmente agachado y con un ritmo rápido para brincar con los pies alternados. Los movimientos ejecutados (lentos y rápidos) representan otra de las calidades del movimiento.

¿Qué movimientos te resultaron más divertidos? ¿Cómo te sentiste al realizar los movimientos?

Observa el siguiente video titulado “Las pequeñas cosas”, donde verás una secuencia de la calidad de movimientos con música.

Video danza X. Las pequeñas cosas.

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/video-danza-x-las-pequenas-cosas

A continuación, realiza movimientos con acción e intencionalidad (los movimientos pueden ser suaves o fuertes, lentos o rápidos), por ejemplo:

a) “Se te fue el camión en la mañana”, realiza los movimientos para representar esta situación.

b) “Perdiste las llaves de la casa” realiza los movimientos que tú consideres adecuados usando las calidades de movimiento.

La siguiente actividad se denominará: “Situaciones de vida”:

a) Representa corporalmente una situación que viviste con tu perro o con alguna mascota, empleando movimientos suaves, fuertes, lentos o rápidos.

b) Trata de ligar los movimientos realizados como si fueras un baile, puedes usar la calidad de movimiento que prefieras.

Notaste la diferencia de haber representado la situación que viviste con tu perro o con alguna mascota y la forma actuada en forma de baile.

Es de gran importancia que consideres que ante cualquier actividad debes cuidar tu cuerpo, ya que el movimiento está presente en todas las acciones que realizas en tu vida diaria.

El Reto de Hoy:

Realiza el siguiente reto en compañía de tu familia donde puedes recrear una “situación de vida”.

Piensa en una experiencia de la vida que sea divertida o que te haya impactado.

Exprésala primero con movimientos suaves y lentos.

Después hazlo con movimientos fuertes y rápidos.

Primero de forma actuada y después con movimientos ligados como un baile, e invita a tu familia a participar.

Recapitulando lo aprendido:

Conociste el movimiento a partir del cuerpo.

Descubriste las calidades de movimiento (suaves, fuertes, lentos o rápidos.

Reconociste diferentes situaciones de la vida diaria.

Representaste situaciones de la vida diaria de forma actuada y bailada.

Platica con tu familia lo que aprendiste sobre las calidades del movimiento, seguramente podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Aprende en casa CIENCIAS NATURALES

Una dieta completa

Aprendizaje esperado: Argumenta la importancia del consumo diario de alimentos de los tres grupos representados en el Plato del Bien Comer y de agua simple potable para el crecimiento y el buen funcionamiento del cuerpo.

Énfasis: Argumentar las implicaciones de no consumir alimentos de los tres grupos del plato del Bien Comer.

Aprende en casa

¿Qué vamos a aprender?

En las sesiones de la semana pasada aprendiste sobre el Plato del Bien Comer y encontrar los alimentos que más te gustan para combinarlos en un desayuno tan delicioso como el que comes cada día, recuerda que debes combinar tu desayuno con los grupos de alimentos del Plato del Bien Comer.

El día de hoy conocerás por qué es importante incluir alimentos de los tres grupos para tener una alimentación correcta.

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Ciencias Naturales, página 35, “El Plato del Bien Comer”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3CNA.htm?#page/34

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

Recuerdas los grupos del Plato del Bien Comer: las frutas y verduras son fuente de vitaminas, minerales y fibra; que te ayudan al buen funcionamiento de tu cuerpo para crecer y desarrollarte saludablemente, ¿Qué pasa si no las consumes?

Posiblemente no crecerás igual.

Recuerdas también que los cereales y tubérculos te dan energía, ¿Qué pasa si no los consumes?

Te sientes cansado y no tienes ganas de jugar o estudiar.

¿Recuerdas cuál es el último grupo?

Son los alimentos de origen animal y son muy importantes porque si no los consumes, tu cuerpo no se forma o repara.

Hay otros alimentos que consumes en altas cantidades y que no están incorporados dentro del Plato del Bien Comer. ¿Recuerdas algunos?

Los refrescos, los dulces, las frituras, los helados, comida rápida como pizzas, hot dogs, etc.

Casi terminas el aprende en Casa de hoy

Esos alimentos tienen exceso de grasas y azúcares, además no tienen suficiente fibra ni vitaminas, tampoco tienen proteínas, no le aportan nutrientes a tu cuerpo.

Es importante que consideres que puedes consumirlos en bajas cantidades. Si los consumes en exceso puedes tener problemas de salud muy severos como llenar de grasa tus arterias y causar daño al corazón, elevar la presión arterial, generar diabetes, gastritis, desnutrición u obesidad.

¿Quieres ver lo que le ocurrirá a tu cuerpo si consumes en exceso los alimentos que debes de consumir en bajas cantidades?

TE PUEDE INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 21 de septiembre

Observa el siguiente video, e identifica los daños que causa consumir estos alimentos en exceso, pero lo más importante es que tan importante es alimentarte de manera correcta.

Promoviendo hábitos de Alimentación Saludable

Escribe en tu cuaderno con tus propias palabras por qué es importante comer los tres grupos de alimentos del Plato del Bien Comer.

Junto con tu familia crea hábitos para incluir alimentos de los tres grupos del Plato del Bien Comer en sus comidas diarias, obtendrán los nutrimentos necesarios para mantener su cuerpo sano, evitar enfermedades del corazón, sufrir obesidad o desnutrición, incluso tener diabetes.

Platica con tu familia lo que aprendiste sobre el Plato del Buen comer y llevar una correcta alimentación, seguramente podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Aprende en Casa LENGUAJE

¡Redactemos nuestro reglamento para la biblioteca en casa!

Aprendizaje esperado: Identifica el uso de oraciones impersonales en los reglamentos y las emplea al redactar reglas.

Énfasis: Uso de verbos en infinitivo en oraciones impersonales.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás oraciones impersonales y las emplearás en la redacción del reglamento para la biblioteca en casa.

Recuerdas que en la sesión pasada realizaste en tu cuaderno, un primer borrador del reglamento de la biblioteca en casa y escribiste 5 reglas.

El día de hoy retomarás esa actividad para enriquecerla con lo que hasta ahora has aprendido sobre las características que deben de tener los reglamentos.

Identificarás cómo están escritas estas normas: si inician con un verbo en infinitivo (estos verbos terminan en ar, er o ir), también verificarás si esas reglas son cortas y si están escritas en positivo.

Con esto, ¡El reglamento de tu biblioteca en casa quedará listo para ser utilizado!

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Español de 3º de primaria en la pág.1 6 “Reglas para el uso de nuestra biblioteca”. https://libros.conaliteg.gob.mx/P3ESA.htm#page/16

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

Realiza el siguiente juego, puedes pedirle a un familiar, papá, mamá o hermanos que te ayuden.

“¡Cuidado por donde vas!”

Necesitas:

Representar un camino o carretera: coloca obstáculos: botes grandes, costales o bultos en el piso y colgados, macetas, puente colgante, bulto que golpea a la altura de la cabeza, etc.

Representar la Meta: con un bote grande boca abajo u otra base sobre la cual colocar cartones y demás simulando comida chatarra cartones.

Un pañuelo o paliacate (que no permita ver a contraluz).

Un reloj para marcar el tiempo para cada jugador.

Comida no nutritiva (comida chatarra, etc.)

El juego consiste en lo siguiente:

El primero en jugar será “X” (X es la persona que tú decidas).

Tendrá 30 segundos para recorrer este camino hasta llegar a la meta donde se encuentran los botes.

Aprende en casa

Tu camino contará con muchos obstáculos que se interpondrán al paso y que dificultan el transitar (botes grandes, costales o bultos en el piso y colgados, macetas, un puente colgante, bulto que golpea a la altura de la cabeza y demás obstáculos), ¡pero eso no es todo! Porque “X”, durante todo el trayecto no podrá ver, mantendrá los ojos tapados con este paliacate (pañuelo) y solamente escuchará atento las instrucciones que tú le estés dando para caminar en el menor tiempo posible y lograr el propósito; cuando llegue a la meta le dirás: ¡derribar comida no nutritiva! y derribará los botes (Ésa será la señal de que lo ha logrado y podrá quitarse la venda de los ojos. Mientras el reloj no suene indicando el término del tiempo, el jugador tendrá la oportunidad de continuar.

¿Quedo clara la instrucción?

¡A jugar!

Como te pudiste dar cuenta, en el juego había comida no nutritiva que le hace mucho daño a tu cuerpo y provoca enfermedades como la obesidad y la diabetes. Todos los obstáculos representan tu voluntad para cambiar los malos hábitos alimentarios. No es fácil, pero sí puedes: come alimentos nutritivos como verduras, frutas, tomar agua simple potable, y más.

¿Recuerdas cuáles eran las instrucciones que se le daban al jugador para llegar a la meta? ¿Cómo iniciaban?

Todas las indicaciones que le diste a tu compañero fueron enunciados impersonales, es decir iniciaban con un verbo en infinitivo.

Recuerda, que los verbos en infinitivo siempre terminan en ar, er, o ir, como imaginar, correr o conseguir.

¿Cuáles son tus verbos favoritos? Escríbelos en infinitivo. Uno de ellos puedes ser jugar.

Localiza en tu cuaderno la actividad del martes pasado, donde escribiste las 5 reglas para utilizar tu biblioteca en casa.

Continúa trabajando sobre lo que ya hiciste en la clase anterior, para enriquecerlo; por eso se llama “borrador” porque puedes borrar cuantas veces sea necesario y volver a escribir hasta lograr lo deseado.

Primero inicia con la revisión, tomando en cuenta las características de los reglamentos de bibliotecas que has trabajado hasta ahora, sabes que debe de llevar:

Un título para identificar de qué trata tu reglamento.

Debe de tener una finalidad, ¿Tu reglamento tiene anotada la finalidad? Recuerda que la finalidad te indica para qué servirá el reglamento elaborado; en tu caso, la finalidad será (que): “Este reglamento ayudará a que todos en casa conozcan las condiciones para usar el acervo de tu biblioteca”.

Una recomendación: Cuando leas o escuches palabras desconocidas, ve anotándolas en el cuaderno para que posteriormente con calma busques su significado en el diccionario, en internet o bien consultando a un adulto y con ello, enriquezcas tu vocabulario. Por ejemplo, la palabra “acervo”.

Decide con qué secciones o apartados contará tu reglamento. Como en este momento no estás en la escuela sino en casa, tu reglamento contará con tres secciones o apartados:

I. Aspectos generales

II. Derechos

III. Obligaciones

En casa puedes redactar más normas para completar el reglamento.

Observas que todas las reglas que redactaste inician con un verbo en infinitivo que termina en ar, er o ir, ¿Cuáles tendrías qué corregir? en lugar de “Colocaremos”, ¿Cómo debe decir? “Colocar”.

Has escrito las reglas con oraciones impersonales. Ahora verifica sí, las tres reglas están en orden.

¿Qué acción va primero?

Aspectos generales.

El servicio de la biblioteca está disponible para todos los miembros de la familia.

Permanecerá en servicio durante todo el día, por lo que, si alguien desea disfrutar de una lectura nocturna o en su tiempo de ocio, lo podrá hacer.

Derechos.

Todos los integrantes de la familia podrán disfrutar de la lectura.

Quien lo desee podrá realizar actividades de escritura o artísticas después de leer.

Obligaciones.

Tomar un material de lectura a la vez.

Usar adecuadamente y cuidar el acervo.

Colocar en su lugar el material utilizado.

Así quedará tu Reglamento terminado:

Título: Reglamento de la biblioteca “En mi familia todos leemos

Finalidad: Este reglamento ayudará a que todos en casa conozcamos las condiciones para usar el acervo de nuestra biblioteca.

I. Aspectos generales:

El servicio de la biblioteca está disponible para todos los miembros de la familia. Permanecerá en servicio durante todo el día, por lo que, si alguien desea disfrutar de una lectura nocturna o en su tiempo de ocio, lo podrá hacer.

II. Derechos

Todos los integrantes de la familia podrán disfrutar de la lectura. Quien lo desee podrá realizar actividades de escritura o artísticas después de leer.

III. Obligaciones

Tomar un material de lectura a la vez. Usar adecuadamente y cuidar el acervo. Colocar en su lugar el material utilizado.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Este fue el Aprende en Casa de hoy…

