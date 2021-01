Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 22 de enero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy viernes 22 de enero del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Butacas, leche y algo más

¿Qué vamos a aprender?

Fortalecerás tus conocimientos de cómo utilizar la multiplicación para resolver problemas de proporcionalidad.

¿Qué hacemos?

¿Te acuerdas cuando desfilaste un 16 de septiembre o un 20 de noviembre? Quizás en preescolar o en los primeros grados de la primaria.

Para integrarte al desfile de una manera ordenada. ¿Cómo te acomodabas al formar un contingente?

Te formaba la maestra por filas o hileras. ¿Recuerdas en qué fila te tocaba desfilar? ¡Seguro que sí lo recuerdas!

¿Cómo podía la maestra acomodarlos si son 30, sin que nadie sobrara?

Lo que hacía, era encontrar una multiplicación que le diera como resultado 30 entonces ella elegía el número de filas a colocar, es decir, ella encontró que 5X6= 30 y 6×5= 30, entonces podía formar 5 filas de 6 integrantes o 6 filas de 5 integrantes.

Porque si cambias el orden te da le mismo resultado entonces lo mismo pudo haber hecho el maestro de primero cuando en el grupo había 32 alumnos.

Lo mismo pudo hacer y optó por formar 4 filas de 8 u 8 filas de 4, porque 4X8=32 debes considerar que hay más formas de organizar a los alumnos, como 2 filas de 16 alumnos, por ejemplo, entonces, en tu grupo actual, si son 43, ¡sobraría 1! porque 6X7=42 y podrías formar 6 filas de 7 o 7 hileras de 6.

Así se estaría formando un contingente proporcional.

¿Qué es la proporcionalidad?

La proporcionalidad es un concepto muy utilizado en tu vida diaria, por ejemplo, al preparar una receta, al calcular cuántos pastelillos se necesitan para un determinado número de niños, etcétera. La puedes definir como:

Una relación numérica entre dos magnitudes medibles. Dos magnitudes son proporcionales si cuando aumentamos o disminuimos una de ellas, la otra también aumenta o disminuye de manera que la razón entre ellas se mantiene igual.

Aprenderás más sobre este concepto, observa los siguientes ejemplos.

Antes de resolverlo piensa, ¿Qué datos tienes? ¿Qué te pregunta el problema? ¿Qué operación debes realizar para solucionar el problema? ¿Ya lo tienes?

Una vez identificados los datos, lo que te pide el problema y la operación a realizar, vas a proceder a darle solución. Para ello organizas la información que analizaste de esta manera.

Ahora pasas a resolver la multiplicación. En este problema vas a multiplicar el número de filas, en este caso 4, por el total de botellas que lleva cada fila, que es 30. Empieza por las unidades, primero multiplicamos 4 por cero, nos da 0.

Recuerda que todo número multiplicado por 0 da 0, y lo anotas como primer dígito del producto. Posteriormente haces lo mismo con las decenas, o sea 4×3= 12 se coloca como complemento del resultado y listo, tienes tu operación completa, con un total de 120.

Representando en el esquema queda de la siguiente manera, se puede anotar que el resultado responde a la pregunta que planteó el problema.

En este problema van a acomodar las botellas en un gran contingente de 12, ¿Verdad?

Y como te diste cuenta, al realizar una multiplicación estás dando respuesta al problema. ¿Se te complicó? ¿Verdad que no?

Continúa resolviendo más problemas de este tipo.

Segundo problema:

Primeramente, entiende que, para resolver problemas de magnitudes proporcionales como este, el método de valor unitario puedes ser muy útil.

¿Cómo se desarrolla el valor unitario?

Como su nombre lo dice, se trata de descubrir cuál es el valor de una de las magnitudes cuando la otra vale 1, cuando es la unidad.

En esta situación las magnitudes son:

Cantidad de latas.

Precio.

Para establecer el valor unitario, solo tienes que preguntarte, ¿Cuánto costaría 1 lata?

Para saberlo, puedes hacer varios procedimientos, por ejemplo, apoyarte en una tabla de variación, que es un organizador gráfico en el que acomodas los datos conocidos del problema y vas analizando qué sucede con las magnitudes cuando las aumentas o disminuyes. ¿Qué datos conoces del problema?

Que 8 latas de frutas en conserva cuestan $ 280.00 entonces coloca esa información en tu organizador.

Como puedes observar, utiliza una tabla con 8 renglones, uno por cada cantidad de latas y un espacio que corresponde al costo de esa cantidad, si piensas en la mitad de la cantidad de latas, ¿Dónde colocarías el número 4? Justo a la mitad del organizador.

¿Cuál sería el costo de esas latas?

Pues también la mitad del precio original.

Esa es la idea central de la proporción: Una relación que se establece entre dos informaciones por lo que, si una de las magnitudes se multiplica, la otra se multiplicará de la misma manera y si se fracciona, la otra también se fraccionará, como en este ejemplo, a la mitad entonces el costo de la mitad de las latas será la mitad de la cantidad.

Sigue aplicando el mismo razonamiento, ¿Qué cantidad será la mitad de 8 latas y cuál sería su costo?

La mitad de las latas es cuatro y el costo será la mitad de $ 140.00

Observa.

¡Ya calculaste el valor unitario!

Recuerda que identificar el valor unitario significa conocer la relación que existe entre las dos magnitudes, cuando una de ellas es igual a 1, en este ejemplo buscar el precio de 1 lata de conservas, como ya tienes el costo de 2 latas el cual aparece en la tabla, sólo tienes que establecer una proporción de la mitad de estos datos. Con esta información ya puedes calcular cualquier precio de cualquier cantidad de latas.

Multiplicando solamente el precio de una lata por la cantidad de latas que se quieran comprar. Esta es una ventaja de conocer el valor unitario, ya que una vez que lo conoces, lo puedes aplicar para una cantidad importante de cálculos.

Otra forma de calcular el valor unitario es dividir el precio $280.00 entre 8, ya que esa es la cantidad de latas que corresponde a esa cantidad, así tienes que:

280 ÷ 8 = 35 por lo que 1 lata cuesta $ 35.00 ¡Hemos calculado el valor unitario de una lata!

Entonces, ya puedes calcular cuánto te costaría cualquier cantidad de latas de frutas en conserva: 15, 20, o incluso 1000 latas.

Por ejemplo, si te preguntan por el precio de 10 latas, multiplicas 35 X 10 y te da 350. ¡Ya tienes la respuesta! 10 latas de frutas en conserva cuestan $ 350.00

Observa el tercer problema.

Piensa, ¿Cómo puedo darle solución? ¿Necesito calcular el valor unitario del litro de leche? respondiendo la segunda pregunta, no necesitas calcular el valor unitario del litro de leche, ya que en la redacción lo encuentras, recuerda que el valor unitario es la relación del valor que se establece entre 2 magnitudes cuando una de ellas vale 1, de manera que si ya sabes que un litro de leche cuesta $ 14.00 lo que te queda es realizar una operación para saber cuánto costarán los 30.

Una multiplicación. Vas a multiplicar los 30 litros por el precio unitario de uno de ellos, en este caso $ 14.00

Primero multiplicas el 4×0 recuerda que al ser multiplicado por cero te da 0; anotas cero como primera cifra del primer producto parcial, luego multiplicas 4×3, que te da 12, por lo que colocas el 2 en la columna de las centenas y el 1 pasa a la posición de las centenas, considerando que no hay otra cifra con la cual sumarla se coloca el 1 como la cifra con la que concluyes la primera parte de la operación.

Ahora multiplicas las decenas del multiplicador, 1×0 te da cero, que anotas como primera cifra del segundo producto parcial y, para concluir, registras el 3, ya que 1×3=3 Realizas la sumatoria y ¡Listo! obtienes la respuesta al problema.

A continuación, tienes otro problema similar.

Piensa, ¿Qué hacer para ir solucionando el problema?

Primeramente, realizarás una suma mental de los 600 alumnos más los 45 maestros y tienes un total de 645 personas, ¿Cierto? ahora¿Qué operación es conveniente realizar?

Puede ser una multiplicación, para saber cuántas butacas tiene en total el cine y confirmar si caben las personas.

Tienes que multiplicar la cantidad de filas, en este caso 27, por el total de asientos que hay en cada fila, que en este caso son 24.

Empieza a resolver la multiplicación.

Primero, se multiplica el 4 por el 27. 4X7 que te da como resultado 28, se anota el 8 como primera cifra del producto parcial y las 2 decenas se colocan en la posición que corresponde, que es el 2 que está junto al 7.

Posteriormente 4×2=8 más los 2 que llevas, te da 10 y se anota a la derecha del 8 en el primer producto parcial. Quedando de la siguiente manera.

Ahora multiplica la siguiente cifra del multiplicador que es el dos y que está a la derecha del 4, de manera que 2×7=14. Anota el 4 debajo de la posición de las decenas que ocupa también el 0, respetando el orden de la multiplicación, y llevas la centena obtenida a la siguiente posición a la izquierda, 1 (lo puedes mantener en tu mente). Enseguida multiplicas 2×2=4 más la unidad que llevas son 5 y lo anotas debajo del 1, quedando de la siguiente manera.

Por último, haces la suma de los productos parciales.

¡Listo! obtienes el total de asientos del cine.

Ahora, ¿Qué haces para saber si alcanzan a entrar todos los alumnos y maestros en el cine? muy fácil, comparas la cantidad total de alumnos y la cantidad de asientos con los que cuenta el cine. Tienes que en total son 648 lugares disponibles y son 645 personas.

Sí alcanzan, hasta sobran 3 lugares.

Atinada afirmación. Y a ti, ¿Te dio el mismo resultado? seguro que sí. A continuación, tienes el último problema.

Antes de resolverlo recuerda reflexionar, ¿Qué datos tienes? ¿Qué te pregunta el problema? ¿Qué operaciones debo realizar para solucionar el problema?

Una vez que identificaste los datos, tienes clara cuál es la información que debes encontrar y cuáles son las operaciones a realizar, procede a darle solución.

Vas a obtener primero la cantidad de dulces que recibió cada dulcería en su entrega, ¿Te parece? para dar respuesta a la primera pregunta del problema, ¿Cuál dulcería recibió mayor cantidad de dulces?

Para ello, vas a emplear descomposiciones multiplicativas, que implican representar una cantidad sumando los resultados de distintas multiplicaciones.

Dulcería “Bombón”, recibió 29 cajas de 60 piezas entonces quedaría establecida la multiplicación como:

29 X 60= (60 X 3) X 10 – 60 = 1740

Que equivale a multiplicar 60 X 30 (por 30 porque es la decena más cercana a 29 y es más fácil realizar operaciones con números que terminan en cero) y restar 60, que es lo que cabe en 1 caja, para que quede multiplicado 29 X 60.

29 X 60= (60 X 10) X 3 – 60 = 1740

Es el mismo procedimiento anterior, sólo que multiplicando primero por 10, es decir una decena, y luego por 3, las tres decenas. Al último se resta el 60.

29 X 60 = 60 X 20 + 60 x 9 = 1200 + 540 = 1740

Esto equivale a descomponer el 29 en 20 + 9 y multiplicar cada sumando por 60. Una vez obtenidos sus resultados, se suman.

Entonces, la dulcería “Bombón” recibió en total 1740 dulces en su entrega.

En el caso de la dulcería “Los Reyes Magos”, recibió 19 cajas de 120 piezas, entonces quedaría establecida la multiplicación como:

19 X 120= (120 X 2) X 10 – 120 = 2280, que equivale a multiplicar 120 X 20, por 20 porque es la decena más próxima a 19 y restar 120 para que quede multiplicado 19 X 120.

19 X 120= (120 X 10) X 2 – 120 = 2280

Es el mismo procedimiento anterior, sólo que multiplicando primero por 10, es decir, una decena, y luego por 2, las dos decenas. Al último se resta el 120.

19 X 120 = 120 X 10 + 120 x 9 = 1200 + 1080 = 2280

Que equivale a descomponer el 19 en 10 + 9 y multiplicar cada sumando por 120. Una vez obtenidos sus resultados, se suman.

Entonces la dulcería “Los Reyes Magos” recibió en total 2280 dulces en su entrega.

Finaliza con Dulcería “Lupita”, que recibió 32 cajas de 100 piezas, entonces quedaría establecida la multiplicación como:

32 X 100= (100 X 3) X 10 + (100 X 2) = 3200

Que equivale a multiplicar 30 X 100 y sumar el resultado de otra multiplicación 100 X 2.

32 X 100= (100 X 10) X 3 + (100 X 2) = 3200

Es mismo procedimiento anterior, sólo que multiplicando primero por 10, es decir una decena, y luego por 3, las tres decenas. Al último se suma el resultado de 100 x 2.

32 X 100 = 100 X 30 + 100 x 2 = 3000 + 200 = 3200

Que equivale a descomponer el 32 en 30 + 2 y multiplicar cada uno sumando por 100. Una vez obtenidos sus resultados se suman.

Entonces la dulcería “Lupita” recibió en total 3200 dulces en su entrega.

Con estos resultados, ya puedes resolver el primer cuestionamiento del problema.

Para ello te sugiero organizar los resultados en una tabla como la siguiente y así observar los resultados más claramente.

DULCERIA CANTIDAD DE DULCES RECIBIDA Bombón 1740 Los reyes magos 2280 Lupita 3200

¿Cuál dulcería recibió mayor cantidad de dulces?

Sería la dulcería “Lupita” ya que recibió en total 3200 piezas de dulces.

Ahora pasarás a darle respuesta al segundo cuestionamiento del problema, ¿Cuál es la diferencia entre la mayor y la menor cantidad de dulces repartidos? para ello, ¿Qué operación tendrías que realizar? piensa.

Tendrías que llevar a cabo una resta.

Para establecer nuestra sustracción pondrás de minuendo la cantidad de 3200 que es la mayor de las tres y en el sustraendo la cantidad de 1740 que fue la menor de las tres.

Se inicia la resta de derecha a izquierda, se restan las unidades 0-0= 0, se anota el 0 en el resultado, enseguida las decenas, como no alcanzan las decenas al minuendo se toma 1 de las 2 centenas, por lo que nos queda sólo 1. Se coloca una diagonal al 2 para cancelarlo y las 10 decenas pasan a la posición correspondiente. Se realiza la resta 10 – 4= 6, que se anota como segunda cifra del resultado a la izquierda del 0.

Siguiendo la resolución vas a restar las centenas. Como nuevamente el minuendo no tiene las suficientes para realizar la resta, se toma una de las 3 unidades de millar, para tener 10 centenas que se colocan en la posición correspondiente, por lo que quedan sólo 2 unidades de millar.

Se coloca una diagonal al 3 para cancelarlo y las 10 centenas se suman a la que ya teníamos, para tener un total de 11. Realizamos la resta 11 – 7= 4 se anota a la izquierda del 6 y por último restamos 2 – 1=1 se anota a la izquierda del 4.

¡Listo! ya obtuviste la respuesta al segundo cuestionamiento: ¿Cuál es la diferencia entre la mayor y la menor cantidad de dulces repartidos?

La respuesta es 1460 dulces es la diferencia entre la cantidad mayor y menor.

Como te pudiste dar cuenta, al emplear la multiplicación en los problemas de proporcionalidad obtenemos el resultado de una manera rápida y eficiente, pero para ello es indispensable que repases las tablas de multiplicar porque si te sale mal una multiplicación, no llegaras al resultado correcto.

Hay que enfatizar lo que aprendiste el día de hoy al utilizar la multiplicación y resolver problemas de proporcionalidad.

“Se resolvieron problemas sencillos de proporcionalidad, donde mediante dos o más multiplicaciones, se compararon los resultados para encontrar la respuesta, también se emplearon las descomposiciones multiplicativas como método de solución alterno”.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Narrativas de la comunidad

¿Qué vamos a aprender?

Buenos días a todos los niños y niñas que nos ven desde su hogar, me siento feliz de estar con ustedes, iniciemos este día con buena actitud, mi nombre es María Luisa Hernández Vargas, soy maestra de educación primaria en la modalidad indígena. Soy hablante de la lengua ñuhu. Hats’i gatho ya ts’untu ne ya mute herkaju ha ya ngu, di johya ge di bukua, ba ga pehmu k o ra higa hmate, ma thuhu María Luisa Hernández Vargas di xambate ra xahni rato jeya nxadi. El día de hoy aprenderemos sobre la narración como medio de la transmisión y conservación de los conocimientos de la comunidad. Nu’a ra pa ijabu ga xamu ya fadi xangaju ra hma ya ‘bede getho geu pets’i ya mfeni ma hniniju.

¿Qué hacemos?

Para iniciar tus actividades te invito a responder las preguntas siguientes:

¿En tu casa relatan historias? ¿Ha ni ngu ihma ya b’ede ya thogi? ¿Qué momentos aprovechas para platicar con tus familiares? ¿Hamu ne hangu ra pa gi ñaui ni meni? ¿Sobre qué temas pláticas con tu familia? ¿Son vivencias personales, históricas, de cuentos infantiles, de miedo o chistosas? ¿Te bea ma hña gi ñaui ni meni? ¿Ra mbui nángun’a, ya thogi, b’ede t’u bats’i ge pidi o geä thede? ¿Recuerdas alguna anécdota que te haya contado tu mamá o papá de cuando eran niños o adolescentes? ¿Gi beni n´a ra hma que xa xiäi ni me, o ni ta ge nubu mi bats’i o mi ts´unt’u? ¿De qué temas han tratado estas anécdotas? ¿Te bea ma fadi gi ñaui?

El día de hoy vas a reflexionar acerca de las narraciones, de su propósito o enseñanza.

Seguramente en tu familia se comparten a lo largo de los días cuentos y narrativas, dichos y consejos. A veces son narraciones de cuentos tradicionales propios de la familia o de la región, otras son anécdotas personales y/o familiares.

Estas narrativas siempre representan una oportunidad para la convivencia y el entretenimiento, sirven para crear lazos sociales, transmitir valores culturales y construir identidades.

Nosotros como maestros generalmente usamos estas narraciones como recursos para enlazar los contenidos y temas de los Programas de Estudio con las experiencias diarias de nuestros alumnos, ya que estas trasmiten conocimientos, normas o valores de generación en generación.

Como tú has visto y escuchado a lo largo de estas semanas, existen distintos tipos de familias: algunas formadas por padres e hijos, otras que incluyen a los abuelos, tíos, primos; otras que se forman con alguno de los padres y los hijos, otras familias que solo se forman por los hermanos. ¡En fin! hay muchos tipos de familias

En los distintos tipos de familias que existen generalmente se cuentan anécdotas familiares, algunas de ellas relacionadas con experiencias de los integrantes de la familia: Dónde y cómo fue su infancia, las actividades que hacían para el sustento de la familia, cómo era la relación con los hermanos, entre otros temas.

Seguro que has escuchado leyendas o cuentos tradicionales, ya sea en tu familia o en las clases de Lengua materna, sea indígena o en español, por ejemplo, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos y El Lobo, o las de 68 Voces, 68 Corazones, por mencionar algunos.

También ya sabes acerca de las narraciones que son de terror y que pueden generar un poco de miedo, por ejemplo: La Llorona, El Jinete sin Cabeza, La Dama de la Cascada, La historia del Tío Pedro. Estas dos últimas que nos contó el maestro Refugio Ramírez hace algunas semanas.

Como ya mencionamos todas estas historias tienen un propósito: sea el entretenimiento, instruir sobre algún tema o dar consejos a los niños acerca de cómo comportarse.

Te invito a leer la siguiente narración.

LA LEYENDA DEL CIRIO

Cuentan los abuelos que hace muchos años, cuando se asentaron los primeros pueblos indígenas, llegaron a la región de Tenango de Doria un gran número de personas quienes eran los primeros hablantes Ñuhu, por ser muchos decidieron dividirse en dos grupos, uno se asentó en lo que hoy es la comunidad de San Nicolás y el otro cerca de San Pablo el Grande. Al transcurrir el tiempo se convirtieron en dos grupos socialmente importantes en la región, cada uno tenía un jefe o representante y algunas veces coincidían en lo que ahora es la cabecera Municipal de Tenango de Doria y solían conversar y establecer acuerdos.

Uno de los jefes tenía una hija llamada Th e nga d o ni que significa flor roja, era una joven muy hermosa y muy apegada a las labores de la familia. En el otro grupo vivía un joven guerrero muy apuesto llamado Xindo que significa piedra ancha.

Las dos tribus mantenían buena relación en lo comercial y lo social, estos acostumbraban visitarse en ciertas fechas. Por lo regular después de sus cosechas realizaban trueque de sus productos por vasijas o animales acorde a sus necesidades.

En uno de los viajes de los jefes Thenga d o ni y Xindo se conocieron y simpatizaron de inmediato, pero había un problema, Th e nga d o ni estaba comprometida con el hijo del jefe del clan vecino quien se llamaba ‘Boh a i que en lengua ñuhu significa tierra negra.

Era tan inmenso el amor que sentían el uno por el otro que después de algún tiempo, decidieron verse para platicar y juntos decidieron defender su amor de todo y todos, así que acordaron huir juntos y una tarde fría y nublada partieron hasta unas cuevas que había en las partes altas de las montañas de San Nicolás.

Allí vivieron felices y tranquilos unos días hasta que ‘Boh a i después de buscarlos desesperadamente logró localizarlos e inmediatamente dio aviso a los jefes de los grupos y ambos pueblos de inmediato se trasladaron al lugar en donde vivían. Su pequeña choza se encontraba en medio del monte rodeada de hermosos árboles, todo sucedió tan rápido que no tuvieron oportunidad para huir y fueron acorralados por la gente de ‘Boh a i.

Al llegar al lugar ambos jefes hablaron con los jóvenes enamorados, haciendo caso omiso a las indicaciones de ‘Boh a i quien se encontraba muy molesto y con actitud amenazante, Xindo y Th e nga d o ni explicaron a los jefes las razones por las cuales habían huido y les suplicaron que los apoyaran y dieran su autorización para continuar juntos, se esforzaron tanto que después de tanto dialogar, finalmente los jefes autorizaron la relación compartiendo la noticia a todos los acompañantes.

Parecía que todo estaba solucionado y por un momento se vivió un ambiente de felicidad y alegría, pero de pronto ‘Boh a i muy enfurecido por la decisión que habían tomado los jefes, tiró su lanza al aire.

Los enamorados se abrazaron fuertemente, originando con ello que quedaran unidos en forma cónica, como un cirio.

Boh a i huyo rápidamente a la parte baja de la región y nunca más se supo de él. Con el paso de los años en el lugar de los hechos brotó una enorme roca en forma de cirio y se dice que en cierta fecha de la estación de primavera prende una llama en lo más alto de la roca, como símbolo del amor tan sincero que existió entre Th e nga d o ni y Xindo.

¿Cuál es la reflexión o enseñanza de esta narración?

La historia de la narración es una muestra de que el egoísmo y la envidia son sentimientos que envenenan el alma y el corazón de los seres humanos y eso los lleva a actuar en contra de las otras personas y las lastiman.

La narrativa que se trasmite de manera oral a través de la familia mediante cuentos, leyendas, chistes y fábulas, es muy importante, ya que estas narrativas siempre representan una oportunidad para la convivencia y el entretenimiento, sirven para crear lazos sociales, transmitir valores culturales y construir identidades. Estas narraciones pueden ser de la región o anécdotas personales o familiares.

Espero que hayas disfrutado el tema

Recuerda que los conocimientos culturales pueden desarrollarse a través de las narraciones de las historias, cuentos, anécdotas, biografías y narrativas. A través de ellas tenemos, como dicen algunos investigadores “fondos de conocimiento” que utilizamos los maestros para la interacción necesaria con los alumnos para la promoción de los aprendizajes.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

ARTES

Recordando la historia del arte tridimensional

¿Qué vamos a aprender?

En la clase anterior recordaste los principios de la composición a partir de cuerpos geométricos y con diversos objetos creamos nuestra propia composición para expresar ideas y sentimientos.

La clase de hoy será la última que tendrás de repaso, por lo tanto, continuarás recapitulando lo aprendido en las sesiones anteriores, en esta ocasión, abordarás las principales piezas artísticas tridimensionales de los diferentes periodos históricos, las cuales conociste gracias al Mago Alejandrino, ¿Lo recuerdas? y las clasificarás de acuerdo con el periodo histórico al que pertenecen, comencemos.

¿Qué hacemos?

Revisa la pregunta que mando la alumna Celtic Yamila Solano Luna, de la escuela primaria Coconencalli.

Pregunta de alumna.

Hoy vas a jugar y con ello recordarás los viajes que hizo el maestro Omar con el mago Alejandrino, quien te llevó a conocer grandes obras artísticas en formato tridimensional.

Juego de la Ruleta.

Podrás integrar a personas de tu familia.

En una ruleta con la cual jugarás e irás integrando una línea de tiempo. Lo harás de la siguiente manera:

Primero colocarás la línea del tiempo en el cuaderno.

Observarás la ruleta con las imágenes de las piezas artísticas que conociste en clases anteriores.

Por turnos se girará la ruleta, y la pieza que quede señalada al momento que se detenga, será la pieza de la que hablarás, es decir, primero recordarás el nombre de la pieza y el nombre del escultor.

Se conversará entre los participantes para identificar la época a la que pertenece de acuerdo a la línea del tiempo que está en el cuaderno.

Una vez identificada la época a la que pertenece se comentarán detalles de la obra; un poco de su contexto y/o características.

Después de que se hayan comentado los datos de la pieza artística, la imagen se pegará sobre la línea del tiempo en el periodo histórico al cual corresponde.

Se repetirá el juego hasta agotar los 10 cuadrantes de la ruleta con sus diferentes imágenes de las piezas artísticas.

Después de que se explica la dinámica del juego con la ruleta, dice: ¡Ahora sí, vamos a jugar!

Inicia el juego girando la ruleta.

Decide quien inicia el juego, girando la ruleta.

Pieza de la Ruleta Autor y año Información Venus de Willendorf 25,000 a.C. Figurilla en piedra, representa la silueta de una mujer; hallada en Austria. Se sabe poco de su origen y su significado cultural. Su nombre se debe al lugar donde se localizó hace poco más de 100 años. Cabeza Olmeca Olmecas 1200-400 a.C. Creada por una de las primeras culturas que habitó este país. Es una cabeza, pero de tamaño colosal, ya que mide 2.7 metros de alto y pesa 50 toneladas, es enorme. Busto de Nefertiti Tutmose 1345 a.C. Busto que representa a la esposa del faraón Akenatón; y está elaborado de piedra caliza pintada. Perteneciente a la cultura egipcia. Catedral de Notre Dame Jean de Chelles 1345 París, Francia. Es una de las construcciones más imponentes e importantes de la Edad Media y tiene un estilo arquitectónico gótico. Esta catedral es una de las más antiguas del mundo, se comenzó a construir en el año 1163 y se terminó hasta 1345, su nombre significa “Nuestra Señora”. David Miguel Ángel Buonarroti 1504 Florencia, Italia, principios del siglo XVI. El Renacimiento, durante este periodo surgió un arte enfocado en las personas, que intentaba reflejar la complejidad de sus sentimientos y emociones. En la escultura las figuras humanas eran muy realistas. Uno de los artistas más importantes de esta época fue Miguel Ángel Buonarroti, arquitecto, pintor y escultor. Mide 5 metros de alto y pesa más de 5 toneladas, está hecho de mármol tallado y tardó 3 años en construirla. Se construyó por encargo de la ópera del Duomo de la catedral de Santa María del Fiore de Florencia. La máscara del hombre de la nariz rota Auguste Rodin 1863 Inspirada en un hombre que pasaba por el estudio de Rodin. Se plasma un rostro lleno de verdad, con carácter y fuerza interior; es una escultura que representa algo real, verídico, donde aparentemente la belleza no tiene cabida debido a su nariz rota, pero en realidad representa la belleza de la vida en todas sus escalas. Perfil del tiempo Salvador Dalí 1984 El artista surrealista expresa su yo más profundo y desconocido, es decir, los miedos, los deseos, su inconsciente o sus sueños. La realidad no siempre es lo que parece, hay que observar muy bien porque los artistas surrealistas hacen juegos ópticos, pueden colocar imágenes sobrepuestas, una encima de otra, o distorsionadas, crean obras artísticas que aparentemente no tienen lógica, pero en realidad expresan una forma muy particular de ver el mundo. La luna Juan Soriano 1996 Al escultor Juan Soriano le gustaba hacer esculturas de objetos de la naturaleza. Esta obra de la Luna representa la aurora, que es la esperanza de que después de cada noche llegará la luz nuevamente, es decir, un nacimiento continuo. Perro globo Jeff Koons 2000 Koons se centra en la cultura enfocada en lo material, toma en cuenta la importancia que tienen los objetos en nuestra vida cotidiana. Esta escultura invita a canalizar a nuestro niño interior, creativo por naturaleza, también es un objeto de deseo, que podemos encontrar en fiestas infantiles o realizado por un payaso. Este perro está hecho a gran escala con acero inoxidable, mide 5 metros y al contemplarlo nos podemos reflejar en él y ser parte de la obra de arte, el modelo de producción de estos artistas es distinto, hay un equipo de personas que construyen la pieza. El vigilante Jorge Marín (2016) Escultura gigante del siglo XXI, se encuentra en México, pesa 25 toneladas y mide 25 metros de altura, es muy interesante porque está inspirada en Ehécatl, dios prehispánico del viento, se encuentra en el municipio de Ecatepec, Estado de México, en la autopista México-Pachuca, representa a un hombre joven con alas y máscara de pájaro. Es de bronce. Jorge Marín ha trabajado esculturas de grandes dimensiones y se ha caracterizado por llevar el arte a los espacios públicos para que las puedan disfrutar todas las personas.

Al terminar el juego, la línea del tiempo quedará completa, se hará mención de las imágenes que estaban colocadas previamente. Que son las siguientes:

Pieza Autor y año Información Venus de Milo Alejandro de Antioquía 100 a. C. Representa a Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Está hecha de mármol. Mide 2 metros de alto y pesa casi una tonelada. Fue descubierta en la isla de Milo. Apolo y Dafne Gian Lorenzo Bernini 1625 Grupo escultórico lleno de sensualidad y movimiento. Mide 2.43 metros y está hecha de mármol. Es una escultura inspirada en la mitología griega. Escultura representativa del estilo Barroco europeo. Eros y Psique Antonio Canova 1793 París Hecha de mármol. Está inspirada en la mitología griega, la dramática historia de amor entre Eros y Psique. La Marsellesa Francois Rude 1832 Representa un triunfo revolucionario de Francia. Este relieve decora uno de los pilares del Arco del Triunfo de París. Estatua ecuestre de Carlos IV Manuel Tolsá 1803 Hecha de acero en honor al Rey de España Carlos IV, tardó 7 años en terminarla. Cabeza de mujer Pablo Picasso 1932 Hecha de yeso, su inspiración es una mujer, porque es una manera de expresar la belleza en todas las perspectivas. El cubismo es el arte que intenta mostrar al mismo tiempo diferentes ángulos de una misma cosa o persona. El artista descompone la imagen para poder ver todos sus lados al mismo tiempo. Otra cosa es que, las formas geométricas están presentes en las composiciones cubistas.

Una vez completada la línea del tiempo y mencionadas todas las piezas se comentará a grandes rasgos los periodos históricos.

-Antes del año 0, se encuentra el periodo prehistórico y la Antigüedad, donde se desarrollaron las grandes civilizaciones como Grecia, Egipto y en México algunas culturas prehispánicas como la Olmeca.

-Después tienes el periodo de la Edad Media, que comprende del siglo V al XV, donde se construyeron múltiples catedrales en Europa.

-Después se encuentra en periodo de la Modernidad Europea, que comienza con el Renacimiento en el siglo XVI y posteriormente hasta el siglo XVIII, donde encuentras estilos artísticos como el Barroco, el Neoclásico y el Romanticismo.

-Ya más recientemente viene el siglo XIX, que se caracteriza por la diversidad de corrientes y estilos, muchas de las esculturas de esta época fueron realizadas por encargos oficiales, es decir, para lugares públicos y urbanos como elementos decorativos dejando atrás las esculturas religiosas para mostrar esculturas más realistas y naturales.

-El siglo XX donde surgieron grandes rupturas y corrientes artísticas como el Cubismo y el Surrealismo, entre otros. Y en nuestra actualidad en el siglo XXI, donde se desarrollan distintas expresiones de arte posmoderno.

¡Has completado la línea del tiempo!

Ahora es más fácil ubicar cada una de estas piezas de acuerdo a su época y/o estilo, además puedes reconocer algunas de sus características que has estudiado en clases anteriores, como, por ejemplo: su forma, textura, peso y volumen.

No olvides que hay muchísimas piezas artísticas tridimensionales y también numerosos escultores. Aquí conocimos solamente algunos de ellos, pero tú puedes seguir investigando y descubrirás muchas más.

Otra manera de representar una línea del tiempo que puedas manipular y diseñar a tu gusto es justamente construyendo una pieza tridimensional.

En esta sesión recordaste algunas de las esculturas más importantes del mundo a lo largo de la historia, además construiste tu línea del tiempo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

VALORES

Baúl de los recuerdos. Parte 4

¿Qué vamos a aprender?

Estarás recordando lo más importante que has visto en Educación Socioemocional.

¿Qué hacemos?

Seguro muchas veces has tenido que tomar alguna decisión.

Es inevitable. Tomamos decisiones para conseguir cosas o resolver problemas. Puede ser algo sencillo como “¿Qué quiero comer hoy?” o “¿A qué quiero jugar?” pero con frecuencia nos encontramos ante decisiones no tan fáciles. ¿Qué haces en esos casos? ¿Lanzas una moneda al aire?

Tal vez, como el maestro Esteban, buscas ese lugar dentro de ti donde puedas realizar un diálogo contigo mismo para tomar la mejor decisión.

Observa el siguiente video.

El beneficio de mi decisión.

El maestro Esteban, al igual que todos los maestros que participan en estas clases decidieron apoyar y dar estas clases por televisión, aún con el riesgo de la pandemia. Estas maestras y maestros vieron una oportunidad de beneficiar a todas las niñas y niños que se iban a quedar sin aprender y decidieron hacer algo al respecto.

Estamos muy agradecidos con todas aquellas personas que hacen frente a la pandemia y continúan trabajando para el beneficio de los demás, como el personal médico, personal de limpieza, todas y todos que hacen que sigamos teniendo comida, en fin, son muchas y muchos como para nombrarles.

Veamos ahora la historia de Yacuba. Observa el siguiente video.

El que persevera alcanza.

Yacuba, el personaje de la historia tomó la decisión de enfrentarse al mismo desierto. ¿Cómo lo hizo? recuperó partes que el desierto había arrebatado a una comunidad. Sin duda, como dijo la maestra Alejandra, la voluntad y la inteligencia son esenciales para respaldar las decisiones que se tomen.

¿Ves la similitud entre las maestras y maestros y Yacuba? ¿Qué tienen en común?

Han decidido llevar a cabo una importante actividad para el beneficio de los demás. ¿Tú cómo crees que se hayan sentido antes de tomar esa decisión? tal vez miedo de afectar su salud o ansiedad al no conocer el resultado que iban a obtener. ¿Te has sentido así antes de tomar alguna decisión? ¿Cómo lo enfrentaste?

Tus decisiones tienen relación con lo que sientes. Las emociones influyen en tu conducta y afectan tu capacidad de decidir. Aprender qué ocurre, puede ayudarte a lograr regular tus emociones para ser más efectivo (a) al tomar alguna decisión.

Por otro lado, las emociones pueden hacer que consideres los sentimientos de los demás ¡Ponernos en su lugar! es decir, ser empáticos con ellos a la hora de tomar decisiones.

Exclusión y maltrato.

¿Cómo crees que se siente una persona que es excluida? a mí a veces no me han invitado a fiestas o a ciertos grupos y eso me pone triste. Por eso cuando estoy yo en la posición de invitar a alguien más no lo excluyo y extiendo la invitación de manera abierta.

También tomé la decisión de decir algo cuando veo que alguien es atacado o excluido. Eso a veces me ha costado alguna amistad, pero creo que es algo que debo de hacer.

Dentro de la sociedad existen grupos vulnerables.

Vamos a ver cómo La Agente Especial investigó lo que sucede en una comunidad no muy lejana de aquí.

Bienvenidos agentes.

Muchas personas de la sociedad tomaron la decisión de ayudar a las personas de la tercera edad, algunas llevando medicamentos, otras ofreciendo comida. Estas decisiones para ayudar a los demás ha sido una actitud constante entre los pobladores de nuestro país. ¿Y tú qué decisiones has tomado para el bienestar de otros?

Pon atención a lo que respondió un alumno del maestro Esteban.

El beneficio de mi decisión.

Una pregunta muy importante que te obliga a tomar una decisión personal en beneficio delos demás es, ¿Qué puedo hacer para cuidar el medio ambiente? ¿Se te ocurre algo? observa a ver qué dijo la maestra Alejandra.

Un lugar mejor.

Esas son buenas iniciativas. Si decides emprender acciones que ayuden al planeta, generas bienestar para todas las personas que habitan en él.

Observa más consejos.

Un lugar mejor.

Por ejemplo, puedes decidir reciclar, también puedes decidir eso de entrar a la regadera y cerrar constantemente la llave para no gastar tanta agua.

Y una vez que pase la pandemia te puedes unir a alguno de esos grupos que se dedican a plantar árboles.

Todo esto que lo puedes decidir, puede no ser muy cómodo o algo fácil de hacer, pero como sabes los beneficios que puedes lograr tus acciones para mejorar el bienestar de los demás, eso te puede hacer sentir feliz. ¿Recuerdas alguna vez que decidiste algo que ayudó a alguien más? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó sentirte así?

Las emociones son parte indispensable en cada decisión que tomas y, por tanto, debes ser plenamente consciente de ellas. Antes de tomar una decisión, evalúa cómo te va a hacer sentir, si piensas que te va a hacer sentir emocionalmente bien, lo haces, y si piensas que nos va a hacer sentir emocionalmente disgusto, no lo hagas.

Pero a veces, haciendo uso de la empatía, tomamos decisiones que benefician a los demás, y no necesariamente a nosotras o nosotros. Recuerda que cada granito de arena, por más pequeño que sea, siempre hará la diferencia.

Al tomar decisiones, las emociones son señales de tu mundo interior, no puedes ignorarlas, pero sí aprender a utilizarlas con eficacia.

Antes de concluir, observa el siguiente video.

Maestra Ale.

