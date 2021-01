Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 22 de enero

Compartir esta publicación













Hoy viernes 22 de enero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 22 de enero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Nuestros alumnos resuelven III

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás la relación entre la representación con números romanos de los siglos y la representación decimal de los años que abarcan y usarás el valor unitario al resolver problemas de valor faltante.

¿Qué hacemos?

El día de hoy es el último día que vamos a jugar con contenidos matemáticos revisados en clases anteriores, también hoy en nuestra clase tenemos la participación de alumnos muy brillantes.

No olvides ir comprobando los resultados.

Vamos a empezar con la pregunta número 25, es el turno de la alumna Lynet con un recorrido de la Ciudad de México a Monterrey, también es el turno de Matías, pero el responderá una pregunta respecto a un viaje de la Ciudad de México a Oaxaca y corresponde a la clase de “Tiempo para vacaciones”.

Te invito a ver sus videos.

Lynet.

Matías.

Gracias por sus respuestas Lynet y Matías, lo hicieron muy bien.

Las siguientes son dos preguntas de la clase de “¿Los siglos están en romano?” y las alumnas Leonela y Gabriela responderán dos planteamientos distintos.

Observa sus videos, no olvides tomar nota.

Leonela.

Gabriela

Que interesante, con los números romanos, podemos expresar cualquier cantidad.

Con la pregunta número 1, es el turno del alumno Naid y corresponde a la clase “Tiempo para Vacaciones”.

Observa cómo responde Naid.

Naid.

Veo que los alumnos han aprendido mucho.

La pregunta es la número 24. Esta pregunta la resolverá Gael y corresponde a la clase “Línea del tiempo”.

Vamos a ver el video que nos envió.

Gael.

Muchas Gracias Gael, lo hiciste muy bien.

Ahora es la pregunta número 14, esta pregunta la responderá Aksel y es parte de la clase “Línea del tiempo”.

Aksel.

Gracias por tu participación Aksel.

Vamos con la última participación, pero no menos importante, es del alumno Francisco y corresponde a la clase de “Línea del tiempo”.

Pon mucha atención a la respuesta de Francisco.

Francisco.

Gracias a Lynet, Matías, Leonela, Gabriela, Naid, Gael, Aksel y Francisco por su participación en este último bloque de preguntas.

Hemos terminado con este repaso, que nos permitió recuperar información importante sobre el aprendizaje de algunos de nuestros alumnos durante las clases de matemáticas de quinto grado.

Agradezco infinitamente a todos los alumnos, padres de familia, docentes, comunidad educativa y sociedad en general, por permitir y apoyar la educación a distancia a través de “Aprende en casa II”.

Por último, me gustaría cerrar esta sesión con las siguientes palabras:

Dime y lo olvido,

enséñame y lo recuerdo,

involúcrame y aprendo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

La importancia de nuestra historia

¿Qué vamos a aprender?

Desarrollarás habilidades para recabar y sistematizar información de fuentes orales y escritas.

¿Qué hacemos?

Buenos días niñas y niños, soy la profesora Viviana Vite Hernández y hablo la lengua náhuatl en su variante de Acaxochitlán.

Trabajo en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, en la comunidad El Durazno del municipio de Cuautepec de Hinojosa, de la región del valle de Tulancingo, Hidalgo.

Kuale – tonale – ixpokame- uan – telpokame neua ni tlamaxtijketl Viviana Vite Hernandez, uan ni kamanaloa in tlatoli náhuatl in chinanko tlatilanketl Acaxochitla. Nitekiti in

Recuerda que la lengua náhuatl, es la más hablada en México con más de un millón y medio de hablantes registrados hasta el censo de 2010. El náhuatl se habla en 15 de las 31 entidades federativas de la República Mexicana: Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala, Estado de México y Distrito Federal.

Te quiero comentar que: Librado Silva Galeana, Francisco Toledo, María Félix y Benito Juárez fueron personas muy importantes. Y todos ellos tenían sangre indígena. Algunas calles llevan sus nombres para que todos los mexicanos podamos recordarlos con orgullo y respeto. Contribuyeron al desarrollo cultural, social y político de nuestro país.

Altamirano, fue un periodista, político y maestro chontal. Peleó por causas nobles y justas. Él defendió la idea de que la educación debía ser un derecho de todos los niños y jóvenes mexicanos. El conocimiento nos ayuda a ser libres, nos permite entender nuestra historia para mejorar nuestro presente.

Hoy hablaremos de cómo, a través de la lectura de textos y al indagar en la memoria histórica, podemos desarrollar nuestras habilidades para recabar y organizar información.

Para iniciar podríamos preguntarnos:

¿Sabes cuál es el origen y el significado del nombre de tu comunidad, pueblo o ciudad?

¿Sabes quiénes fueron algunos personajes históricos de tu comunidad, de tu región o de tu estado?

¿Conoces algún relato que cuente acerca de lo que realizaron estos personajes?

Ixpokame uan telpokame, axa titlatose keni ika tlaixpoualistli tlen amatl tlakuiloli uan temouilistle tlen panok eukaya tlen kichijke to tataua ti ueliske tichiuaske to teki uan ti kualchiauske to tlatol.

¿tikmati tlen kani onuala itokaxtili mo altepetl?

¿tikmati aki ueuetlakame tlapaleuike ipa mo altepetl?

¿ti kixmati se ueuetlatoli tlen kitoua tlen chikijke Inon tlakame?

Para conocer más acerca de la historia de tu comunidad y de los personajes que han realizado acciones importantes para su desarrollo:

Conversa con las personas adultas de tu familia sobre los acontecimientos relevantes de tu comunidad, piensa en algunas preguntas, por ejemplo:

¿Cómo se fundó nuestra comunidad?

¿Qué hechos o acontecimientos han marcado la historia de la comunidad?

¿Qué personajes se han distinguido por sus acciones a favor de la comunidad?

Tleka ika kuale tikixmatiske to ueuetlatoli tlen to altepetl uan in teki tlen ueuetlakame. Xitlato ika ueyi maseualme tlen mochanka tlen opanok ipan mo altepetl.

¿ken mochi toaltepetl?

¿tleka opanotok ipan alteptetl tlen kikajtok ueuetotoli?

¿aki otlakame ki ijlamiki tleka okichi tekitl ipan altepetl?

Con base en estas preguntas busca información, en tu biblioteca, en medios electrónicos o en textos históricos sobre tu comunidad o región.

Sintetiza y organiza en tu cuaderno la información recabada mediante una de estas dos formas:

Recuerdas que hay una calle que se llama Librado Silva, investigue que él fue un importante traductor y promotor de textos escritos en náhuatl.

Te invito a leer en español un fragmento de uno de los textos que él rescató, si tu lengua materna es náhuatl también puedes leerlo.

“LOS PERROS”

En el campo son muy necesarios los perros, ellos no sólo cuidan, no sólo acompañan a sus amos a las sementeras, a la montaña. Ellos también ayudan mucho. Cuando alguien no tiene uno luego lo busca o se lo pide a quien tiene cachorros para quedarse con él.

Bien se puede decir que algunos de los trabajos que realizan el labrador o el cuidador de rebaños y otros trabajadores del campo, no podrían hacerlos si no tuvieran a este animal. Aquí, en este papel se hablará sobre algunas de las costumbres de estos animalitos. Nosotros pensamos que estará bien saber cómo es la vida de los perritos del campo. Lo que se va a leer hará comprender que si el perro es un buen compañero de la gente es mucho más del campesino. Cuando nacen los perritos son muy inquietos, traviesos, sólo andan jugando. Cuando ya han pasado quince o veinte días de haber nacido ya se muerden unos a otros el cuello y empiezan a ladrar”.

“IN MILLA CHICHIME INNEMILIZ, IN TLEN ITECH INNEMATILIZ”

Milla zan huel tetechmonequi in chichime. Yehuantin ammo zan

tlaxotia, ammo zan tehuicatinemi toctla, cuauhtla. Yehuan no tetlapa lehuia miec. Intla quemmanian aca ammo quipia cente, zan niman quixtemoa, quihtlanilia ma quitlacuili ahquin quimpia in conechichi toton ihuan quimohuaxcatia. CuaIli mihtoz incequi tequitl in quichihua in millacatl anozo in ichcapixqui ihuan occequi miltequitcatlaca ahhueli quichihuazquiani intla ammo quipiazquiani inin yoyollin. Nican, ipanin amatl motenehuaz nochi in itech rnomati inintin yoyolitizitzin. Tehuan ticnemilia cualli yez in momatiz quen ica monemiliztia milla in chichitoton. In tlen mopuhuaz teahcihcamachiltiz intla mihtoa in chichi, ye, teicniuh, ocachi cualli yez rnihtoz yehuatl cenquizcacualli in miltequitca icniuhtli. Ihcuac tlacati in conechichitoton zan huel cuecuetzorne, ahuiltzon cuitlatique, zan rnahuiltihtinemi. Ihcuac yopanoque caxtolli anozo cempoalli tonalli in otlacatque ye

moquechcuacua, ye pehua tlahuahhualoa”.

Para recordar la biografía de Altamirano y de Librado Silva, puedes elaborar notas biográficas.

Las Notas biográficas son: Una descripción breve de la vida y aportaciones sociales, culturales o artísticas de un personaje importante, o una crónica histórica, social y cultural, que describa un acontecimiento relevante para tu comunidad. Por ejemplo:

Frida Kahlo (nota biográfica) Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México. Hija de Wilhelm (Guillermo) Kahlo, de ascendencia húngaro-alemana, y Matilde Calderón, originaria de Oaxaca. Sus pinturas, principalmente autorretratos y naturalezas muertas, eran deliberadamente ingenuas y llenas de colores y formas inspiradas en arte folklórico mexicano. Cuando tenía 22 años, se casó con el muralista mexicano Diego Rivera, Ella pintó 151 pinturas, 55 de las cuales son autorretratos. Cuando le preguntaban porque pintaba tantos autorretratos, Frida contestaba: “Porque estoy sola tan a menudo, porque soy la persona que conozco mejor” “es imposible el separar la vida y el trabajo de esta persona extraordinaria. Sus cuadros son su biografía”.

Te invito a ver el siguiente video, es un ejemplo de crónica histórica.

Fundación de Tenochtitlán.

Fundación de México-Tenochtitlan. México-Tenochtitlan (en náhuatl: Meshíhco Tenochtítlan,’ Mexihtl= uno de los nombres con que se conocía a Huitzilopochtli su Dios-guía, Co=locativo, Tetl=piedra Nochtli=tuna (fruto del nopal) Tlan=lugar de’) fue la capital del Imperio Mexica. La fundación de la ciudad es un hecho cuya historia se mezcla con la leyenda. La mayoría de las fuentes cita como fecha de fundación de la ciudad el 13 de julio de 1325. La leyenda de la fundación señala que México-Tenochtitlan fue poblada por un grupo de tribus nahuas migrantes desde Aztlán, lugar cuya ubicación precisa se desconoce. La migración concluyó cuando fundaron su ciudad en un islote cercano a la ribera occidental del lago. La capital de los mexicanos se convirtió en una de las mayores ciudades de su época en todo el mundo y fue la cabeza de un poderoso Estado que dominó una gran parte de Mesoamérica. ¡Aquí estará perdurable nuestra ciudad de Tenochtitlan! el sitio donde el águila grazna, en donde abre las alas; el sitio donde ella come y en donde vuelan los peces, donde las serpientes van haciendo ruedos y silban! ¡Ese será México Tenochtitlan, y muchas cosas han de suceder!

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

INGLÉS

Review 2

¿Qué vamos a aprender?

Describirás tu apariencia física y de otras personas y comprenderás indicaciones para trasladarse de un lugar a otro.

¿Qué hacemos?

Hoy vamos a continuar con nuestro Review.

Para seguir adelante en las siguientes clases, es necesario hacer un repaso de todo lo más importante que hemos aprendido.

El material que hoy vamos a necesitar es: Notebook and pencil.

Recuerda tomar nota de todo lo que te parezca importante. Y a partir de tus notas puedes repasar. En tu casa te pueden ayudar, también puedes enseñarle a alguien todo lo que has aprendido.

El día de hoy comenzaremos con un juego que se llama “adivina quién” y a partir de las preguntas puedes ir descartando otros personajes hasta descubrir al que hace referencia.

Actividad 1

¿Quieres jugar?

El juego se llama “adivina quién”, y lo harás en compañía de tu familia. Tú tienes que hacer preguntas y a partir de las respuestas puedes ir descartando personajes hasta que descubras el que corresponda.

Se describirán los siguientes personajes:

FRIDA KAHLO

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

MIGUEL HIDALGO

EMILIANO ZAPATA

FRANCISCO I MADERO

MORELOS

¿Te gustaría hacer unos recorridos virtuales?

Actividad 2

Ahora realizaremos un recorrido virtual para que practiques tomar y entender interacciones e indicaciones en inglés.

¿Te parece si te vas turnando con tu familia, en decidir el punto de origen y el punto de destino?

Observa el mapa.

Interacciones:

I need some things from the supermarket, where is it?

Necesito algunas cosas del supermercado, ¿Dónde está?

The supermarket is next to the library, in front of the park.

El supermercado está al lado de la biblioteca enfrente del parque.

Well, I am in the supermarket and I need a cake. How can I go to the bakery?

Bueno, estoy en el supermercado y necesito un pastel. ¿Cómo llego a la panadería?

Cross the street and go to the south one block. The bakery is next to the store.

Cruza la calle y ve al sur una cuadra. La panadería está a un lado de la tienda.

Recuerda los puntos cardinales.

North- norte.

South- sur.

East- este.

West- oeste.

How can I go to the school?

¿Cómo llego a la escuela?

You are on the bakery, right, well, walk one block to the south and turn to the west, walk straight one block and the school is in front of the hospital.

Estas en la panadería, ¿Cierto?

Camina una calle al sur, da vuelta al oeste y camina derecho una calle, la escuela está frente al hospital.

No olvides anotar todas las palabras en tu cuaderno y practicar mucho para poder aprender otra lengua.

See you the next class. Nos vemos la siguiente clase.

Take care. Cuídate.

Bye! ¡Adiós!

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

Y ahora, ¿Qué sigue? Parte II

¿Qué vamos a aprender?

Tomarás decisiones concretas que beneficien a los demás, aunque no te beneficien directamente.

¿Qué hacemos?

Bailar es una forma divertida de generar bienestar, al sentirnos bien, nuestra mente está en mejor condición de tomar decisiones.

Al hacer algo que nos gusta, nos ayuda a sentirnos bien y al estar bien, podemos tomar decisiones asertivas o enfrentar conflictos de una mejor manera.

Hoy haremos un repaso de lo visto hasta ahora, vamos a ver más temas que nos han ayudado a entender mejor las emociones y sentimientos que nos pueden llegar a provocar una situación de incertidumbre.

Casi todos los días tomamos decisiones, algunas pequeñas otras muy grandes, algunas solo nos afectarán a nosotras y nosotros, pero otras pueden también afectar a quienes nos rodean, ¡o hasta el resto del mundo! por lo tanto, debemos ser conscientes de esto antes de tomar la decisión.

Para iniciar observa el siguiente video del segundo 00:14 al minuto 01:16

Simplemente gracias.

Hay alguien que nos puede contar muy bien sobre eso, observa el siguiente video de Cimenna Chao, del minuto 14:52 al 17:10

Un mapa diferente.

Ahora entiendo porque tomar decisiones es tan importante, ya que todo lo que decidamos tendrá consecuencias.

Como el personal de salud en la situación actual de Covid-19, que ha tomado la decisión de seguir ayudando tomando todas las medidas necesarias de higiene y protección. Incluso la pirata en algún momento analizó qué era lo mejor para su tripulación cuando enfermaron, ¿Te imaginas? hubieran podido llegar al siguiente puerto a salvo, con menos gente.

Cada uno tiene una labor que hacer y eso es muy importante. Nadie está en el barco de paseo. Si hubiera realizado una acción, como reacción de su enojo, la consecuencia también habría sido para ella.

Cuando tomamos decisiones en una situación aflictiva, no siempre son acertadas, y no medimos las consecuencias ni a los demás ni a nosotros mismos, aunque hay veces que la toma de decisiones debe ser muy rápida, ya que, en caso de no hacerlas, las consecuencias son también terribles.

Observa el siguiente video del minuto 08:08 al 09:45

Simplemente gracias.

¿Qué habría sucedido si no decide ayudar a los demás? si en una situación de catástrofe no uniéramos fuerzas, las consecuencias serían para todos. Debemos ser capaces de tomar decisiones concretas, aunque no nos beneficie directamente a nosotros, a la larga, se verán resultados que nos pueden incluir.

Para explicártelo mejor, vamos a hacerlo a través de un cuento.

Te invito a ver el siguiente video del minuto 11:35 al 16:04

De tin marín, de do pingüe.

Esto solamente es un ejemplo a través de la mitología. ¿Te imaginas si los pájaros no hubieran tenido nombre, o distintivos? todo sería igual, por eso, la decisión que el Dios Chaac tomó, no le benefició a él.

Vamos a recordar lo que los demás opinan sobre la toma de decisiones y cómo estas afectan a los demás.

Ahora observa el video del minuto 03:58 al 06:13

De tin marín, de do pingüe.

Todas las decisiones que tomemos, ya sea que creamos que afecten a nuestra vida o no, tendrán consecuencias para nosotros tarde que temprano.

Como Santiago, o como Regina, no se le ocurrió preguntar si podía tomar la leche, pero con la emoción aflictiva, pudo pensar en cómo cambiar lo que había hecho y encontrar una solución.

Agradecer a los demás por prestarnos ayuda también es importante.

Ahora veamos el siguiente video del minuto 17:32 a 19:05

Simplemente gracias.

Qué bueno que logramos hacer un recuento de nuestras habilidades socioemocionales a través de las clases. Estas serán unas herramientas que seguiremos utilizando, no solo para ayudar a la Pirata a alcanzar su meta, sino a lo largo de nuestra vida para poder desarrollarnos como seres humanos y poder convivir en sociedad.

Cuando identificamos las emociones que la situación de incertidumbre provoca, así como las emociones y sentimientos que la misma decisión tomada provoca en nosotras y nosotros, podemos ser más asertivos y pensar no solo en el aquí y el ahora, sino a futuro y en los demás.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

#NuestraRiquezaElAguacate El #Aguacate Hass tiene un sabor similar a la nuez y la avellana, con textura suave y cremosa. 🤤 🥑 ¡Y está disponible durante todo el año!

#NuestraRiqueza#AguacateDeMiCorazón pic.twitter.com/c0k90HQTI9 — SEP México (@SEP_mx) January 21, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende