Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 22 de enero

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día viernes 22 de enero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

Volcanes del mundo

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás y aprenderás acerca de los volcanes, representando e interpretando la información con tablas de doble entrada de datos cuantitativos y cualitativos.

¿Has escuchado hablar del Popocatépetl y al Iztaccíhuatl?

Son los nombres de dos volcanes muy grandes que existen en México y sobre los cuales hay una leyenda. Para conocerla lee el siguiente texto.

Cuenta la leyenda que Iztaccíhuatl era una mujer muy hermosa hija de Tezozómoc, gobernante de los tepanecas. Popocatépetl, quien era un valiente guerrero, e Iztaccíhuatl se enamoraron profundamente, por lo que Popocatépetl pidió permiso a Tezozómoc para casarse con ella. Tezozómoc accedió a que se casaran, siempre y cuando Popocatépetl regresara victorioso de su enfrentamiento con los mexicas. Así, Popocatépetl partió a pelear y, después de unos meses, llegó a oídos de Iztaccíhuatl la noticia de que su amado había muerto en el campo de batalla, lo cual era una mentira, pero ella creyendo que lo que le habían dicho era verdad sintió un profundo dolor y después de un tiempo murió de tristeza. Poco tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso y con gran emoción pues por fin podría casarse con la hermosa Iztaccíhuatl, pero se llevó una gran sorpresa al ver que su bella prometida había muerto. En su duelo, el valiente guerrero ordenó hacer una enorme montaña como tumba para su amada y en la cima de la montaña recostó el cuerpo inerte de la bella doncella. Popocatépetl se quedó junto a ella y encendió una antorcha para velar el sueño eterno de su amada. Ahí se quedó junto a ella hasta morir, y cuando llegó el invierno, la nieve cubrió los dos cuerpos que quedaron para siempre sepultados bajo la nieve. Desde entonces, ambas montañas permanecen juntas, en recuerdo de su amor. Así la montaña sobre la que quedó el cuerpo de Iztaccíhuatl se conoce también como La mujer dormida y la montaña que cubrió el cuerpo de Popocatépetl se le llama Cerro que humea y siempre que el Popo arroja fumarolas, se dice que es porque se acuerda de su amada princesa.

¿Qué te pareció esta leyenda? ¿Te gustó?

Ahora que has leído la leyenda, te comento que el trabajo que hoy vas a realizar se refiere precisamente a algunos volcanes que existen en el mundo. Verás información muy interesante sobre su tamaño y la organizarás en tablas.

¿Qué hacemos?

Pon mucha atención e identifica los países que se mencionan.

Volcanes más altos del mundo.

Existen 1555 volcanes en nuestro planeta, de los cuales la mayoría se consideran activos o en observación ante la posibilidad de que entren en erupción en cualquier momento.

Aunque muchos países tienen volcanes, algunos de ellos incluso muy famosos, sólo 5 países concentran el mayor número, estos países son:

Estados Unidos de América que tiene 180.

Rusia cuenta con 152.

Indonesia tiene 141.

Japón tiene 128.

Chile cuenta con 104 volcanes.

Sin embargo, los volcanes más altos del planeta se encuentran en América del Sur, en una zona llena de montañas y volcanes llamada Cordillera de los Andes.

Ahí se encuentra el volcán Nevado Ojos del Salado cuya altura es de 6891 metros, el volcán Ata que mide 6501 metros de altura, está el volcán Nevado Tres Cruces Central con una altura de 6629 metros, el Cerro Bonete Chico que mide 6759 metros, el Incahu así con 6638 metros de altura, el Walther Penck cuya altura es de 6658 metros, el Nevado Sajama que mide 6542 metros, el Tupungato con 6570 metros, el Llullaillaco que mide 6739 metros y el Monte Pissis 6795 metros.

¿Te das cuenta de cuánta información trae ese pequeño artículo?

La intención es que organices algo de esa información en tablas.

¿Qué se te ocurre que puedes poner en una tabla?

Una opción, es hacer una tabla con los países que tienen más volcanes.

Países con el mayor número de volcanes en el mundo. País Núm. de volcanes Estados Unidos de América 180 Rusia 152 Indonesia 141 Japón 128 Chile 104

Observa que, la información organizada en una tabla es más fácil de entender y analizar.

Organizar de esta manera la información, te permite comparar la cantidad de volcanes que tiene Japón con Indonesia, ya que los dos países están formados por muchas islas.

¿Te das cuenta de que Indonesia tiene 13 volcanes más que Japón?

También puedes comparar el que tiene más volcanes con el que tiene menos. ¿Ya los viste? ¿De cuánto es la diferencia?

Centra tu atención en Estados Unidos de América y Chile. ¿Ya viste que Estados Unidos tiene 76 volcanes más que Chile?

En la información que leíste, también tienes información sobre la altura de algunos volcanes, con esa información se puede construir otra tabla en la que se organicen los datos del volcán más alto al más bajo y su localización.

Aquí tienes el ejemplo. Recuerda que puedes diseñar tu propia tabla, te aseguro que te será divertido.

Los 11 volcanes más altos del mundo Nombre Altura en m. Localización Nevado Ojos del Salado 6 891 Cordillera de los Andes Monte Pissis 6 795 Cordillera de los Andes Cerro Bonete Chico 6 759 Cordillera de los Andes Nevado Tres Cruces 6 748 Cordillera de los Andes Walther Penck 6 658 Cordillera de los Andes Llullaillaco 6 739 Cordillera de los Andes Incahuasi 6 638 Cordillera de los Andes Nevado Tres Cruces Central 6 629 Cordillera de los Andes Tupungato 6 570 Cordillera de los Andes Nevado Sajama 6 542 Cordillera de los Andes Volcán Ata 6 501 Cordillera de los Andes

Como puedes darte cuenta los 11 volcanes están en la Cordillera de los Andes.

La Cordillera de los Andes es esta cadena de montañas que recorren toda América del Sur por el lado occidental.

Con la información organizada, puedes hacer muchas comparaciones, ¿Verdad?

Por ejemplo, ¿Cuál es el volcán más alto del mundo?

El volcán más alto es el Nevado Ojos del Salado pues su altura es de 6 891 metros.

Y ¿Cuál es el más bajo de estos 11?

Muy bien si miraste al final de la tabla, pues justo ahí están los datos del volcán Ata con una altura de 6 501 metros; éste es el más bajo de los 11 volcanes.

Ahora calcula los metros que hay de diferencia entre el volcán Nevado Ojos de Salado y el volcán Ata.

Toma tu cuaderno y lápiz y has la operación correspondiente.

Compara tu resultado con el siguiente:

La diferencia entre ellos es de 390 metros.

¿Ves que fácil es comparar los datos si primero se organizan?

Cuando haya información numérica en lo que leas, recuerda que puedes organizarla en una tabla, así te será más fácil comparar los datos.

Si te es posible consulta otros libros, platica en familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

INGLÉS

Let’s have fun!

¿Qué vamos a aprender?

Antes de comenzar con la sesión no olvides tener a la mano tu cuaderno, así como lápices de colores. Para que apuntes o dibujes lo que más te llame la atención y así puedas revisarlo en cualquier momento.

Today we are going to continue with our review. Hoy vamos a continuar con nuestro repaso.

¿Qué tal la pasaste en vacaciones? ¿Cómo recibiste el año nuevo?

How did you celebrate it? ¿Cómo lo celebraste?

Seguramente este año fue diferente a los demás.

But don’t worry, pero no te preocupes lo importante es que estas aquí y puedes platicarlo.

Te propongo escribir en tu cuaderno lo que hiciste en sus vacaciones.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Choose the balloon. Escoge el globo.

Para esta actividad necesitas globos con unos pequeños papelitos en el interior, los cuales deben llevar anotados algunos verbos. Eso puede ayudarnos a descubrir qué es lo que hicimos en vacaciones.

La idea es que juegues con alguien en casa; escojan por turnos un globo, saquen el verbo en pasado y que a partir de cada verbo vayan formando oraciones.

Mira el siguiente ejemplo. Puedes usar estos verbos e incluso añadir otros más que ya conozcas.

Verbo Frase Saw I saw my friend on skype. Ate I ate apple salad. Went I went to my mom´s house. Played I played board games with my family. Sang I Sang different kind of music with my family. Danced I danced a lot. Were There were some funny videos to watch. Was There was different kinds of music. Prepared I prepared dinner with my sister.

Repite las oraciones y toma nota de ellas.

Escribe tú qué hiciste en vacaciones usando estos verbos.

Let’s continue, vamos a continuar.

A continuación, aparecen algunas imágenes, que deben estar volteadas para realizar la dinámica, (de acuerdo a la imagen que voltees ese será el tema para continuar con la clase).

Recordarás que en sesiones anteriores leíste tres fábulas.

Aparecerán 3 imágenes a continuación, y 3 títulos y tú vas a deducir la correcta.

Guest the title of the fable. Adivina el título de la fábula.

Te recomiendo buscar tus fabulas vistas en clases anteriores las utilizarás. Léelas con atención y al terminar cada una, elige las imágenes y el título que le corresponden.

Invita a alguien de tu familia a colaborar contigo.

Primera fábula.

Imagen 1

Segunda fábula.

Imagen 2

Tercera fábula.

Imagen 3

You did it great! ¡Lo hicieron muy bien!

Watch the video of Carola and place the pictures in the correct order.

Observa el video de Carola y ordena las imágenes.

Carola Inglés Ciclo.

Organiza las siguientes imágenes con forme fueron ocurriendo las cosas en la anécdota de Carola.

Una vez que las hayas ordenado, práctica tu pronunciación. Apóyate nuevamente en el video.

Está siendo muy divertido, ¿No crees?

Continúa con la siguiente actividad.

Throw the dice and sing a song. Tira el dado y canta una canción.

Para este juego requieres de un dado, en el que colocarás en cada uno de sus lados el dibujo de una de las canciones que ya has aprendido en sesiones pasadas. La intención es que las cantes y que repases las frases.

Lista de canciones.

Ten little indians.

Five little monkeys.

If you are happy, clap your hands.

If you are happy, stomp your feet.

If you are happy, say goodbye.

Head, shoulder, knees and toes).

Invita a alguien de tu familia a jugar y lancen por turnos el dado; la cara que caiga será la canción que les tocará cantar.

También puedes agregar a tu listado el Rap de Carola. ¿Lo recuerdas?

Mira el video con el siguiente enlace.

Rap de Carola.

Excellent!, ¡Excelente!

Recuerda anotar tu canción favorita en tu cuaderno, dibujar las imágenes y compartírselo a su maestra o maestro.

Take care of you and your family. Cuídense y cuiden a su familia.

Espero hayas aprendido mucho y que te hayas divertido.

Recuerda que es muy importante que sigas poniendo en práctica todo lo que aprendes.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más

ARTES

Los murales de México

¿Qué vamos a aprender?

Recapitularás diversas obras bidimensionales realizadas en el movimiento artístico del muralismo en México en el siglo XX.

¿Recuerdas el mural realizado en la clase de artes 11 de noviembre?

Si lo recuerdas te invito a identificar sus características, sino no te es posible recordarlo no te preocupes, mira el siguiente video para conocer los detalles de aquella clase.

Clase de artes de tercer grado del 11 de noviembre, “Pintando en grande”

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

“Grandes pinturas, grandes artistas”

Recordemos juntos a diversos artistas que impulsaron el muralismo mexicano.

Comienza viendo el siguiente video.

“El muralismo en México”

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mxdetalle/el-muralismo-en-mexico

El muralismo nace en 1920 en México, el secretario de educación pública de ese momento José Vasconcelos invita a los muralistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco a este movimiento, con la intención de rescatar la cultura nacional y acercar el arte al pueblo.

Observa y recuerda los siguientes murales y sus respectivos autores.

La maestra rural, detalle del mural construcción del nuevo mundo, 1923, Diego Rivera.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5HIA.htm#page/100

El pueblo a la universidad, la universidad al pueblo. (1952-1956) David Alfaros Siqueiros.

Alegoría nacional, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de José Clemente Orozco.

¿Qué observas en cada una? ¿Qué se intenta representar? ¿Qué similitudes o diferencias encuentras?

En las imágenes puedes identificar a una maestra, estudiantes y una serpiente. En ellas se observa la representación de una clase, el compartir el aprendizaje y representaciones abstractas, líneas, figuras geométricas. Respecto a sus similitudes y las diferencias encontramos que todas son murales, en donde dos son figurativas y una abstracta.

Continúa recordando otros murales de estos tres grandes pintores junto con sus características.

Los murales de México.

Para recordar las características de los murales, te invito a ver el siguiente video.

“Mural colectivo”

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/mural-colectivo-244.htm

Es muy interesante cómo en México el muralismo está presente desde la época prehispánica.

Como se mencionó en el video en algunos murales están pintados de tal manera que pueden contar una historia o relatar un hecho social.

Observa el siguiente mural de Diego Rivera, titulado “El tianguis”

https://historico.conaliteg.gob.mx/H2011P3ED309.htm#page/26

¿Qué observas?

¿Crees que representa un hecho de la vida cotidiana?

Otro mural representativo de Diego Rivera es “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”, para recordarlo te invito a observar la clase de artes 11 de noviembre.

“Pintando en grande”

“Los murales que cuentan historias”

En el mismo video, puedes recordar al famoso muralista, David Alfaro Siqueiros que visitó el foro.

Clase de artes de tercer grado del 11 de noviembre, Pintando en grande.

El muralismo mexicano está presente en algunos museos con la intención de que, con estas bellas artes se pueda relatar la historia de México, como es el caso del mural “Del porfirismo a la revolución” de David Alfaro Siqueiros.

Observa otro mural de David Alfaro Siqueiros titulado “El tormento de Cuauhtémoc”, este mural se encuentra en el Palacio de Bellas Artes.

¿Qué hecho histórico se encuentra plasmado?

“El Tormento de Cuauhtémoc” capta el momento en que el gobernante mexica fue sometido para que revelara el lugar donde se ocultaban los supuestos tesoros que guardaba la gran Tenochtitlan.

El muralismo mexicano y diversidad de murales son importantes, porque a través de ellos se pueden plasmar hechos históricos o sociales, además, de que acercan el arte al pueblo mexicano.

En esta sesión recordaste diversas obras bidimensionales realizadas en el movimiento artístico del muralismo en México en el siglo XX, además, de los diversos artistas representativos de este movimiento.

VALORES

Decisiones que impactan al mundo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a tomar decisiones concretas.

Adriana se encontraba sentada en el piso con su guitarra, con ella también estaban Oscar y Angélica con algunos instrumentos más; los tres se divertían intentando crear una melodía para una canción, pero sin mucho éxito.

Adriana les platicaba muy emocionada a sus amigos que su intenciónera iniciar este año con mucha alegría y que esa era la razón de la idea de componer una canción. Sin embargo, aunque sigue aprendiendo música y ha intentado por varios días crear una melodía, no lo ha conseguido.

Es así como tomo la decisión de buscar a alguien para que la ayudara con esa tarea.

Para Angélica y Oscar era una idea estupenda. Además, se emocionaron aún más cuando Adriana les menciono que esa canción sería representativa de Educación Socioemocional y que con ella esperaba que todos pudieran divertirse mucho y al mismo tiempo sirviera para seguir aprendiendo de las emociones.

Y a ti, ¿Qué te parece la idea?

¿Qué hacemos?

Como los amigos de Adriana estaban de acuerdo con la idea de componer una canción, ella se apresuró a llamarle a su amigo Francisco, el cual se dedica a componer canciones muy bonitas. Estaba segura de que él los ayudaría.

Adriana marco a Francisco, pero el no contesto. Oscar se desanimó un poco, pero Angélica recomendó a Adriana dejarle un mensaje de voz, así cuando Francisco estuviera desocupado, éste lo podría escuchar.

Para Adriana, dejarle un mensaje de voz era la mejor decisión, así sería más claro el mensaje que quería transmitirle a Francisco.

-Hola Francisco, espero te encuentres muy bien. He tomado la decisión de pedirte que nos ayudes. Como sé que eres compositor, te queremos pedir que escribas la letra y música de una canción que hable de las emociones y que este dirigida especialmente a los estudiantes que están aprendiendo desde casa. Ya hemos intentado crear una melodía con mi guitarra y con algunos objetos que sirven como instrumentos: cucharas, platos, botes y demás cosas, pero lamentablemente no hemos tenido éxito.

Estamos decididos a tener una canción para Educación Socioemocional y es por eso que te llamo, pues sé que eres experto en el tema de la composición. Te daremos algunas ideas acerca de lo que nos gustaría.

Adriana le hizo saber a Francisco, que deseaban que la canción fuera muy movida para poder bailar con ella, además tenía que ser divertida con el fin de que al escucharla todos pudieran sentirse contentos.

Además de eso, le pidió que la canción enviará algunos mensajes a quienes la escuchen, por ejemplo: que están aprendiendo a educar las emociones, a reconocerlas, a aprender a vivir mejor tomando mejores decisiones y recordar que la calma le hace bien a la mente y al corazón.

Antes de colgar la llamada, Adriana agradeció anticipadamente a Francisco y le hizo saber que esperaba tener comunicación con el más adelante.

– ¡Vaya, vaya, parece ser que hemos aprendido mucho acerca de las emociones! dijo Angélica.

Adriana contesto alegremente, así es, todas y todos estamos aprendiendo día con día acerca de nosotros mismos.

– ¡También hemos aprendido a mejorar nuestra relación con los demás! dijo Oscar.

– ¡Para vivir en calma y bienestar! grito con mucha alegría Angélica.

Adriana continúo diciendo quealgo muy importante que habían aprendido en estos meses, era a tomar decisiones, decisiones que no sólo los benefician personalmente, sino que también podían benefician a los demás. Por ejemplo, la canción que le pedían a Francisco ayudaría a muchas personas a aprender acerca de las emociones.

-Tienes mucha razón Adriana, comento Angélica. Hemos aprendido a tomar decisiones que benefician a otros, aunque a veces eso no nos favorezca directamente. Un ejemplo sería cuando una persona va a donar sangre, el donador se siente feliz por su decisión y quienes la reciben mejoran su salud.

– ¡Cierto! dijo Oscar. ¿Recuerdan a los niños de secundaria que tomaron la decisión de apoyar a un niño cuando le negaron la entrada al cine? aquí tengo el video. ¿Quieren verlo?

Mira específicamente del minuto 20 al 22 del siguiente video.

En bienestar, podemos estar.

Después de mirar el video Adriana comento a los demás que esa era una excelente muestra de una decisión colectiva en donde todos actúan para ayudar a una persona.

– ¿Qué tal el caso de María Montessori? intervino Angélica. Ella tuvo la iniciativa de generar un método para que los niños con discapacidad pudieran aprender.

– ¡Claro! ¡Esa historia me encantó! Oscar propuso ver un video para recordarlo.

Míralo tú también con el siguiente enlace. Puedes enfocarte principalmente del minuto cinco y hasta el nueve.

La felicidad de dar y recibir.

¿Te das cuenta cómo las personas pueden beneficiar a otros con sus decisiones claras y concretas?

Al respecto de eso, Angélica se sintió muy sorprendida, pues es algo que no había notado antes.

Esta situación hizo a Oscar recordar el caso de las personas que inventaron el juego de pelota para personas ciegas el Goal Ball ¿Lo recuerdas?

Mira el siguiente video para recordar más sobre este juego. Para ver solo el fragmento del juego, ve del minuto 18 al 21.

Pongamos solución al disc…

Después de que Adriana y los demás terminaron de ver el video, reflexionaron acerca de que todos y todas en algún momento hemos tomado decisiones que de alguna u otra forma benefician a otros.

Mientras seguían platicando, el celular de Adriana comenzó a sonar. ¡Es un mensaje de voz de parte de Francisco! dijo muy emocionada, mientras se disponía a escucharlo.

– ¡Hola Adriana! me alegra mucho saberte bien. ¡Estoy muy contento de que me hayas tomado en cuenta para componerles una canción! ya escuché sus propuestas y como dijo tu tío Hazael, me dices chapulín y yo brinco.

Su canción ya está lista, espero les guste. Es un regalo con mucho cariño para todas y todos ustedes.

Angélica, Oscar y Adriana estaban muy contentos de saber que ya contaban con la canción. Tan emocionados estaban que no perdieron tiempo para escucharla y cantarla juntos.

Aquí tienes la letra, para que te la aprendas y puedas cantarla las veces que quieras.

Canción “Universo de Emociones”

Letra y música: Francisco Sardina.

Ven conmigo, vamos a viajar,

por el universo de emociones,

entre las galaxias vamos explorando,

los rincones del espacio sideral.

Cada una tiene su función,

importante es identificarlas,

y tomar control de cada situación,

y así podremos poner manos en acción.

Sobresalto, pánico o terror,

mal humor, envidia o desamor,

armonía, placidez relajación,

(Aprende en casa).

Reconocer a las sensaciones,

y educar a las emociones,

te ayudará a vivir mejor,

(Educación Socioemocional).

Vamos recorriendo un poco más,

y reconociendo sensaciones,

cómo es que tu cuerpo manda una señal,

de que algo puede andar muy bien o hacerte mal.

Pesadumbre, duelo o aflicción,

gratitud, confianza o devoción,

asombro, desconcierto o confusión,

(Aprende en casa).

Reconocer a las sensaciones,

y educar a las emociones,

te ayudará a vivir mejor.

Este viaje acaba de empezar,

necesitaremos varias vueltas,

algo de paciencia e imaginación,

y el equilibrio nos traerá la inspiración.

Autoestima, amor o admiración,

diversión, encanto, ilusión,

calma, dicha y satisfacción.

(Educación Socioemocional).

Y buscar la propia calma,

le hará muy bien al alma,

a tu mente y a tu corazón.

Reconocer a las sensaciones,

y educar a las emociones,

te ayudará a vivir mejor.

(Aprende en casa).

Te ayudará a vivir mejor.

(Aprende en casa).

Te ayudará a vivir mejor.

(Aprende en casa).

Adriana, Angélica y Oscar saltaban de alegría y aplaudían sin parar.

-Me parece que hay quefelicitarnos por este maravilloso logro conseguido en equipo, muy efusiva se expresaba Adriana.

-Esta canción, es el cierre de una etapa y el inicio de otra. Cada uno, desde el lugar donde se encuentra, puede tomar la decisión de vivir mejor, aprendiendo acerca de sus emociones y sus sensaciones para comprenderse mejor. Regular nuestras emociones, nos permite relacionarnos con los demás de una mejor manera. Existe un “Universo de emociones” por descubrir y juntos seguiremos aprendiendo de ellas.

Espero que te haya gustado la canción y que te animes a seguirla practicando en casa. Invita a tu familia a cantarla contigo, te aseguro que es un buen momento para divertirse y aprender juntos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

