Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 22 de febrero

Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 22 de febrero del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

VALORES

La amistad, un valioso tesoro

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás que la amistad es un gran tesoro.

¿Qué hacemos?

¿Sabías que la amistad es un gran tesoro? La amistad es como dos corazones en el mismo cuerpo.

Observa el siguiente video sobre esta emoción básica.

Lee la siguiente historia, seguramente te dejará mucho que aprender sobre las amigas y amigos.

Cuento de Alas y raíces: La carta de Mariana.

Marce y Mariana eran las mejores amigas del rancho, todos los días del verano, iban al arroyo a nadar en la fría y cristalina agua, donde se divertían todo el tiempo.

Mariana era la más friolenta, así que Marce siempre le prestaba el suéter que le había tejido su abuela, que era el más calentito.

Al llegar la noche, el abuelo de Marce siempre hacía fogatas donde se reunía la familia a contar muchas historias del pueblo, algunas veces tenía el permiso de su mamá para quedarse unas horas. Marce y Mariana eran sin duda las mejores amigas, ¡siempre estaban juntas!

Un día, Mariana recibió una noticia inesperada: a su papá le habían dado un trabajo en la ciudad y tuvieron que mudarse repentinamente, así que tuvo que despedirse de Marce.

Mariana le dijo: Como me gustaría quedarme para poder estar contigo, pero mi mamá no quiere, dice que las cosas serán mejor para toda la familia. ¡Pero no te preocupes! Yo te escribiré cartas todos los días.

Marce le respondió: ¡Eso es injusto! eres mi mejor amiga, ¡ya nada podrá ser igual! Mariana le aseguró: ¡Claro que sí! Nuestra amistad no termina aquí.

A Mariana le ganó la emoción y soltó una lágrima, entonces Marce le obsequió aquel suéter de lana que le había tejido la abuela.

Así fue como empezaron los días tristes para Marce. Su mamá le decía que todo estaría bien: Ánimo, mi Marcela, sonríe. Las verdaderas amistades perduran, aunque pase el tiempo o, aunque estén lejos.

Durante un tiempo, Marcela creyó que su mejor amiga la había olvidado, pues no le había mandado aquella carta que le había prometido y que esperaba con tanto anhelo.

Finalmente, el verano terminó y Marce tuvo que volver a la escuela, pero, ¿Cómo podía volver a hacer amigas? ¡Lo había olvidado por completo! Había dejado de ser la niña más parlanchina y no quería romper la promesa que le había hecho a Mariana, ¡ser las mejores amigas por siempre!

Así pasaron varios días y Marce se volvió solitaria, durante el recreo todo el salón jugaba a las escondidas entre los árboles, menos ella, sin duda ya no era la misma niña juguetona y alegre de siempre.

Un día, al volver de la escuela, su mamá la esperaba con una gran sorpresa. ¡Era la carta de Mariana! Por fin había llegado, después de tanto tiempo. ¡Mira Marce esto es para ti!

La cara de Marce cambió: aquella hermosa sonrisa que escondía apareció. Tomó la carta y se fue corriendo hacia el arroyo donde jugaba con Mariana. Comenzó a leer.

Marce: Muchos días han pasado, pero no he olvidado nuestra promesa. ¡Te extraño mucho! Regresar a clases a una escuela diferente no fue tan difícil, ya sabes que lo juguetona no se me quita. El otro día les enseñé nuestro juego favorito “el bote pateado” y a todo el salón le encantó.

Todavía lo siguen jugando en la escuela, ¿Verdad? Fue el que nos enseñó tu abuelito, ¿Te acuerdas? Cada que lo jugamos siempre me imagino que estás ahí, siendo Marce, la veloz. ¡Te quiero mucho, mucho! Tu amiga, Mariana.

Marce suspiró y sonrió, pues recibir noticias de su mejor amiga alegró esos días nublados, fue como si ella estuviera ahí junto a ella. Regresó a su casa feliz de saber que esa promesa no se había roto. Y Marce comprendió el valor de la amistad y de cómo la alegría de Mariana la había ayudado a hacer nuevas amistades en la escuela.

Ahora recordaba perfectamente cómo había echado de menos a todos sus amigos el día que decidió que ya no iba a jugar a las atrapadas, pero al recordar lo triste y sola que se había sentido durante este tiempo, se dio cuenta de que siempre era mejor tener amigos y tratar de estar alegre.

En esta historia se refleja que la amistad es bonita, ayuda a tener amigas y amigos y a creer en ellos a pesar de las dificultades.

¿Pudiste notar que las habilidades de Mariana la ayudaron a hacer nuevas amistades?

La tristeza llevo a Marce a alejarse de las personas. ¿Qué opinas de la amistad?

Observa el siguiente video en el podrás ver más acerca del tema de esta sesión, inícialo en el minuto 5:06 y detenlo en el minuto 7:13 después continua del minuto 10:25 al minuto 13:20

Un día en Once niños. Sueño de un día de campo.

En la sesión de hoy aprendiste que la alegría es la que te facilita a través de la sonrisa establecer lazos de compañerismo y amistad.

ARTES

Me muevo en el tiempo y el espacio

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás diferentes tipos de movimientos relacionados con el tiempo y el espacio para expresar ideas.

¿Qué hacemos?

En la sesión anterior aprendiste cómo el cuerpo a través del movimiento comunica ideas y sentimientos sin utilizar palabras, también cómo por medio de estímulos puedes generar secuencias de movimientos a partir de una historia para realizar una creación artística.

En esta sesión continuarás con la realización del proyecto titulado “En honor a la mujer” este proyecto te llevará algunas sesiones más.

Debes tener claro que cuando se habla de tiempo se refiere a la duración de los movimientos, es decir que puedes realizar movimientos continuos que duren mucho tiempo u otros que sean cortos y duren poco tiempo, lo que te ayuda a transmitir y comunicar ideas en una historia o en algún arte escénico.

Cuando se habla de movimiento en el espacio se refiere a las posibilidades que existen para moverse por diferentes lugares, ya sea cerca o lejos del centro de tu cuerpo.

Esto quiere decir que dependiendo del tipo de movimiento se puede expresar ideas y con ello interpretar personajes de una historia.

El siguiente video contiene imágenes espectaculares que te ayudarán a visualizar este aprendizaje, deberás observarlo en tres momentos, inícialo en el minuto 0:30 y detenlo en el minuto 0:51 después del minuto 0:56 al minuto 2:06 y para finalizar del minuto 3:08 al minuto 3:32 al finalizar realizarás una dinámica para continuar con la construcción del proyecto.

Calidades de movimiento 1 (Tiempo / espacio).

Cómo pudiste observar existen diferentes tipos de movimientos como por ejemplo los siguientes:

Directos.

Indirectos.

Combinados.

Sostenidos.

Rápidos.

Lentos.

Ahora explorarás con tu cuerpo diferentes tipos de movimientos, vas a identificar su duración y el espacio en el que los realizas, ¿Estás lista? ¿Estás listo?

Para esta dinámica será necesario retomar el cuento que leíste en la sesión anterior sobre el personaje de Amelia Earhart. Si no lo recuerdas aquí tienes un resumen del cuento.

Amelia era una niña muy inquieta y curiosa, desde pequeña imaginaba que volaba con sus brazos, en forma de alas.

Al ver su familia ese interés y gusto por jugar así, le preparó una sorpresa y la llevó a ver un espectáculo aéreo, con ello decidió que quería seguir en los aires y jamás bajarse de un avión. Fue tanta su pasión que aprendió a volar rápidamente, superando sus propios récords de vuelo.

Amelia Earhart fue una valiente e intrépida aviadora norteamericana. Su espíritu aventurero la llevó a convertirse en la primera mujer en cruzar el océano Atlántico en avioneta y la primera en hacerlo sola. Se convirtió en toda una leyenda de la historia de la aviación y nunca olvidó el consejo de ¡Si quieres hacer algo, hazlo, verás cómo llegas lejos!

Ahora que has recordado el cuento que inspira la construcción del proyecto, para realizar la actividad necesitarás los siguientes materiales.

Pirinola que tendrá pegada en cada una de las caras un tipo de movimiento (2 de cada uno).

Pecera, frasco de cristal o florero que incluya frases e ideas del cuento (6 diferentes).

Canasta que incluya tarjetas en forma de cartas con los estilos de movimiento a partir del tiempo (2 de cada uno).

El desarrollo de la actividad es el siguiente:

El participante girará la pirinola para saber qué tipo de movimiento realizará.

A continuación, elegirá una de las tarjetas que se encuentran dentro de la canasta; las cuales incluye los estilos de movimientos con base en el tiempo, para saber la duración del mismo durante su tirada.

Después, extraerá de la pecera la frase que representará con los movimientos obtenidos de la pirinola y de la tarjeta de la canasta.

Finalmente pondrá en práctica los conceptos revisados; durante su turno, empleando los estilos de movimientos basados en el tiempo y espacio, para comunicar las ideas del cuento utilizando su cuerpo sin utilizar palabras.

Se realizarán de manera alternada los turnos, hasta finalizar las frases del cuento y con ello terminará la dinámica.

Pirinola de estilos de movimientos. La canasta de los estilos de movimientos a partir del tiempo. Pecera, florero o frasco de cristal. (frases del libro) Directo Rápido A la pequeña Amelia le gustaba imaginar que batía sus alas y echaba a volar. Directo Rápido Junto a un mecánico y un piloto cruzó el inmenso mar. Saludando a delfines y ballenas del tamaño de un pulgar. Indirecto Lento Sobrevolaron la Sabana con Amelia al volante, le saludaban las cebras, las jirafas y algún elefante. Indirecto Lento Un día su familia le preparó una sorpresa. Fue a ver un espectáculo aéreo que la dejó patitiesa. Combinado Sostenido Consiguió subir a un biplano y al aterrizar le había gustado tanto que ya no quería bajar. Combinado Sostenido Amelia Earhart fue una valiente e intrépida aviadora de espíritu aventurero.

CIENCIAS NATURALES

Somos parte de la naturaleza

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las interacciones de los ecosistemas y de la humanidad.

¿Qué hacemos?

En sesiones anteriores conociste información sobre los ecosistemas y las cadenas alimentarias, en la sesión de este día te enfocarás en las acciones que tú y las personas pueden realizar para el cuidado de los ecosistemas y las cadenas alimentarias.

Para que vayas conociendo más sobre este interesante tema observa el siguiente video, del minuto 0:15 al minuto 1:02

Ixtlán Sierra de Juárez, Oaxaca.

Como te diste cuenta eres parte de un ecosistema, una convivencia entre la naturaleza y la sociedad, pero debes saber qué hacer para que no rompas el equilibrio que debe existir.

Seguramente te preguntarás, ¿Qué pueden hacer los más pequeños para ayudar a cuidar los ecosistemas y las cadenas alimentarias?

Retoma la anécdota del estado de Guerrero en la que se mencionó que un gavilán al vuelo atrapó a una ardilla que se estaba comiendo un mango y se la llevo.

En ella aprendiste que las cadenas alimentarias se conforman de eslabones, cada organismo es un eslabón que en conjunto cuando unos se comen a otros como su nombre lo indica forman una cadena alimentaria.

El mango se lo estaba comiendo la ardilla a la que atrapo el gavilán, cuando este muera los descomponedores lo desintegrarán y lo reintegrarán al suelo y con esto se nutrirá nuevamente la tierra.

El árbol al igual que el mango representan el eslabón de los productores en la cadena alimentaria, la ardilla es el eslabón del consumidor primario, el gavilán es el eslabón del consumidor secundario, y las bacterias y los hongos que están en el suelo representan el eslabón de los descomponedores en esa cadena alimentaria.

Con el siguiente video podrás reforzar este conocimiento, obsérvalo del inicio hasta el minuto 4:04

Adaptaciones relacionadas con la nutrición.

https://www.mdt.mx/KrismarApps/index.php/recurso/cargarApp/5034/primaria

En este video pudiste observar que las cadenas alimentarias en los ecosistemas son importantes, has pensado ¿En qué lugar del eslabón quedan los seres humanos?

El ser humano representa a los consumidores cuaternarios, y se encuentra en lo más alto de la cadena alimentaria.

Observa el siguiente video desde el inicio hasta el minuto 0:15

Oso negro persiguiendo salmón.

https://pixabay.com/es/videos/oso-negro-oso-persiguiendo-salm%C3%B3n-930/

Los consumidores cuaternarios también llamados “superdepredadores”, son todos aquellos carnívoros que comen consumidores terciarios, entre muchas especies tenemos a las orcas, los pumas, los tiburones y los osos, como éste que vemos en el video, tratando de cazar un salmón en el río.

El ser humano come productores como las frutas y verduras y también consumidores primarios como son las vacas y los pollos, pero no es frecuente que coma consumidores secundarios o terciarios.

Es común que el ser humano sea considerado como consumidor primario y consumidor secundario, de manera que pertenecemos a las cadenas alimentarias. El ser humano habita en distintos países, y que en cada uno de ellos hay diferentes costumbres, entre ellas las de alimentación. Así que, podemos entender que las personas consumen una gran variedad de plantas, hongos y animales de todo tipo, desde insectos, peces, aves, serpientes, cocodrilos, tiburones, ballenas, hasta tarántulas, alacranes, monos, perros, gatos y murciélagos, entre muchos otros.

El problema con las personas dentro de las cadenas alimentarias al intervenir e interaccionar en varias de ellas es que provoca un desequilibrio en los ecosistemas al igual que en las propias cadenas alimentarias.

¿Qué pensarías si supieras que el futbol tiene cosas en común con lo que sucede en los ecosistemas y las cadenas alimentarias?

Observa el siguiente video para que lo puedas averiguar, inícialo en el minuto 1:04 al 7:17 y después del minuto 8:08 al minuto 8:20

Refracción. Programa 1. Ecosistemas y Extinción.

¿Qué te pareció el video? Cómo pudiste conocer el futbol y los ecosistemas tienen mucho en común, una de las semejanzas que tienen es que existen algunas especies que trabajan en equipo.

Con la información del video también pudiste conocer que 57 áreas de bosque del tamaño de una cancha de futbol desaparecen cada hora. Recuerda que cuando un ecosistema se va del juego todo el mundo pierde, pero también somos parte de la solución.

Has aprendido que todas las personas tenemos la obligación de cuidar al planeta comenzando desde casa, en la escuela cuando regreses a ella, puede ser en cualquier lugar en el que te encuentres.

Para realizar acciones en casa ten siempre presenta las 3 “R”, reusar, reducir y reciclar con ellas podrás contribuir al cuidado del medio ambiente y de los ecosistemas.

Hay algunas personas que piensan que no tiene sentido separar los residuos que se generan, tal vez no puedes hacerte cargo de las decisiones y acciones de los demás como por ejemplo evitar la cacería o el comercio ilegal de especies. De lo que, si puedes ser responsable es de tus acciones, aprender a separar los residuos es importante ya que la mayoría de las cosas que se desechan se pueden volver a utilizar.

Puedes comenzar en casa cerrando bien las llaves del agua, el ahorro de este vital líquido es fundamental para el cuidado y la protección del medio ambiente, otra acción con la que puedes contribuir es apagando las luces que no utilices en casa de esta forma también ayudas a ahorrar energía.

No olvides que las plantas no se arrancan y no se le echa a la basura, ya sabes que son seres vivos y que de su bienestar depende el tuyo y el de las personas y de otras muchas especies por lo que está prohibido pisarlas, tienes que protegerlas y cuidarlas.

Es importante respetar y cuidar a los animales de compañía, ellos son seres vivos y tenemos que atender sus necesidades como es alimentarlos, tener limpio el lugar en el que viven, no maltratarlos y estar pendientes de su salud. Si quieres una mascota pide a mamá o papá que no la compren es mejor adoptar.

Otra acción que puedes llevar a cabo es convertirte en un consumidor responsable con esto contribuyes a reducir el impacto a la naturaleza.

Los consumidores responsables son todas las personas que ayudan a reducir el impacto en el ambiente de sus hábitos de consumo, para garantizar que las generaciones futuras disfruten de los recursos naturales y vivan en un planeta sano

Puedes contribuir pidiendo a mamá o papá que seleccionen responsablemente lo que compren con criterios de calidad, impacto ambiental, precio, impacto social y ética de las empresas que los producen. Antes de comprar algo invítalos a pensar en la cantidad de residuos que se van a generar.

Comparar alimentos de temporada de buena calidad, a buen precio y que no hayan sido cultivados con exceso de insecticidas y agroquímicos y, además estén empacados con materiales biodegradables y reciclables también es una acción que pueden realizar.

Es importante que conozcas lo que implica que un alimento llegue a tu mesa, es decir el costo que tiene para el ecosistema donde se produjo o se cultivó.

Otra forma de cuidar el planeta es evitar el consumo de alimentos derivados de algunos animales, ya que en su proceso de producción se utiliza mucha agua. Hay animales que se encuentran en peligro de extinción porque algunas personas consumen sus huevos, esto pasa con las tortugas marinas, o animales que son afectados por la pesca de otras especies quedando atrapadas en las redes de pesca, como por ejemplo la vaquita marina y la totoaba lo que pone en riesgo su sobrevivencia.

Una de las actividades que se deben evitar y reducir para mantener la salud de los seres humanos y la de los ecosistemas son la sobrepesca, la contaminación del mar, de los ríos y lagos, la tala de árboles, el comercio ilegal de especies y la caza de animales por deporte.

Una forma más en la que puedes ayudar a conservar el medio ambiente y los ecosistemas es evitar desperdiciar el agua, al reparar las fugas de agua, evitar tirar residuos en la calle, como las botellas de plástico, es mejor guardarlas y volverlas a usar para no contaminar, o colectarlas para después llevarlas a centros de acopio, así participas en el cuidado de la naturaleza.

Puedes pedir a mamá o papá que cuando les sea posible te lleven a explorar la naturaleza para tomar conciencia de cómo interactúan en ella, de su fragilidad y la necesidad de contribuir a su cuidado.

Los restos de comida que se generan en casa pueden servir de alimento para los organismos descomponedores, ellos los utilizan para producir tierra nutritiva, la composta que se genere puede servir para abono de las plantas que tienes en casa y producir alimentos.

¿Conoces o has escuchado hablar de un huerto? ¿Tienes uno en casa? Observa el siguiente video para que conozcas como ayudan a los ecosistemas los huertos urbanos, inicia el video en el minuto 0:21 y termínalo en el minuto 2:06

Huerto urbano, aplicación de la agricultura orgánica.

Los huertos urbanos son una forma de obtener alimentos frescos y de temporada, además de apoyar y proteger desde nuestras casas a la naturaleza y ayuda a mantener a las cadenas alimentarias con menos alteración.

Todas y todos debemos cuidar a la naturaleza que nos rodea. Cuidar a todos los seres vivos y eso incluye a tu mamá, papá, hermanas, hermanos, abuelas, abuelos, y por supuesto a ti.

Debes se consiente de tu relación con la naturaleza, con lo que aprendiste en esta sesión te permitirá reflexionar y entender que todas las personas somos parte de las cadenas alimentarias, de los ecosistemas y de la naturaleza.

CIVISMO

Reconozco los conflictos y actúo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la forma de Identificar las causas y consecuencias de conflictos cotidianos.

¿Qué hacemos?

¿Sabes qué es un conflicto? Posiblemente es una palabra que no utilices mucho, seguramente has vivido alguna situación a la cual podrías llamarle conflicto. Piensa si en alguna ocasión has tenido un desacuerdo con algún integrante de tu familia o una amiga o amigo porque no les gustan los mismos juegos o porque quieren asistir a lugares distintos, a esos desacuerdos les podrías llamar conflictos.

La importancia de identificarlos te ayudará a resolverlos y a evitar consecuencias mayores.

A continuación, conocerás un ejemplo que le sucedió a una niña cuando podía asistir a la escuela, léelo con atención.

Un día con sus amigas llevaron varias pelotas a la escuela, y a la hora del recreo dos grupos de niñas llegaron al mismo tiempo a las canchas. Sus amigas y ella querían jugar futbol en la cancha y el otro grupo de niñas quería jugar básquetbol.

El problema fue que los dos grupos de niñas querían usar toda la cancha, se la pasaron discutiendo durante el tiempo de recreo quién de ellas habían llegado primero y como no se pusieron de acuerdo no pudieron jugar a nada.

Lo que acabas de leer es una situación de conflicto, porque un grupo quería un juego y el otro grupo quería otro y ambos querían usar la misma cancha.

En esa situación el conflicto en sí mismo no es el problema, es muy válido tener gustos diferentes y desacuerdos, el problema fue la forma en la que se dieron las circunstancias y qué fue lo que provocó el conflicto, en este caso se pusieron a discutir sobre quién llegó primero a la cancha y no intentaron ponerse de acuerdo.

Recuerda que cuando los conflictos no se resuelven crean situaciones negativas.

A lo largo de tu vida te vas a enfrentar a diferentes conflictos o desacuerdos, estas situaciones se dan por la convivencia con las demás personas. No debes tener miedo a enojarte, porque estar en desacuerdo con alguien te da la oportunidad de aprender a resolver eses desacuerdo de una forma pacífica.

Esa habilidad te ayudará durante tu vida, ya sea en la escuela, con tu familia o tus amigas y amigos. Para cada situación de conflicto deberás hacerte las siguientes preguntas.

Un conflicto surge cuando dos o más personas no se ponen de acuerdo en algo, y tiene las siguientes características.

Un conflicto es un desacuerdo que puede solucionarse.

Un conflicto puede ocurrir entre personas, grupos y hasta entre países.

Un conflicto te ayuda a entender lo que eres.

Un conflicto te permite conocer y comprender a las demás personas.

Un conflicto puede solucionarse mediante el dialogo.

Cuando un conflicto no se soluciona de manera pacífica puede producir pleitos, ofensas, rompimientos y violencia. Estos son los efectos de un conflicto no resuelto.

Es fundamental que identifiques las causas y consecuencias que intervienen en un conflicto, para ello observa el siguiente video del inicio al minuto 3:10

Todos somos iguales – Deni y los derechos de las Niñas y los Niños.

¿Qué te pareció el video? ¿Qué fue lo que motivó el conflicto? ¿Qué consecuencia tuvo ese conflicto?

Para solucionar este conflicto te puedes apoyar en tu libro de Formación Cívica y Ética cuarto grado, consulta la página 74.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4FCA.htm?#page/74

Las causas de los conflictos son diversas por que los seres humanos tenemos una gran variedad de intereses, necesidades y formas de pensar. Reconocer las causas te da la oportunidad de poder resolverlas a tiempo mediante el diálogo para evitar que los conflictos se agraven y terminen en acciones tristes o violentas como se presentó en la historia que observaste.

Ahora observa el siguiente video del inicio al minuto 1:40 pon mucha atención para que puedas resolver algunas preguntas.

Carola y Agustín, ¿Cómo manejar nuestra ira?

¿Cuál es el conflicto que se presenta en la situación del video? ¿Por qué la situación es un conflicto?

Los conflictos pueden ser una oportunidad para mejorar la forma en la que te relacionas con las demás personas, en el caso que se presenta en el video Agustín debe aprender a solucionar sus conflictos sin ofender a los demás.

En el ejemplo de Agustín y Carola, ¿Cuáles crees serán las consecuencias?

Ahora observarás una situación en la que si no se dialoga puede quedarse en una situación negativa. Inicia el video en el minuto 0:18 y termínalo en el minuto 2:00

Un día en Once niños. Furiosa Garza García.

Para continuar y te enteres que es lo que va a pasar observa la segunda parte de este video, del minuto 5:55 al minuto 6:57

Un día en Once niños. Furiosa Garza García. 2da parte.

Después de observar el video crees que este conflicto, ¿Puede solucionarse? ¿Cómo piensas que podría solucionarse esta situación?

Los conflictos son parte de la convivencia diaria, es importante que no los ocultes, por el contrario, es mejor enfrentarlos y resolverlos.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

