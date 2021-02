Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 22 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 22 de febrero del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

VALORES

Haciendo amigas y amigos

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión seguirás explorando las emociones, en esta ocasión sobre la alegría y agrado.

Comprenderás que tu y tus amigas o amigos tienen habilidades distintas y podrán establecer lazos de amistad.

¿Qué hacemos?

Para iniciar esta sesión te cuento la historia de la maestra Isabel y Luis; quien estaba intentando hacer dominadas con un balón de fútbol.

Luis: ¿Crees que sea bueno para ser futbolista?

Maestra Isabel: Bueno, tal vez, si practica mucho lo logres.

Luis: Entonces continuaré practicando.

Maestra Isabel: ¿Y por qué quieres aprender a jugar fútbol? Según recuerdo, no te gustaba mucho el fútbol.

Luis: Hace unos días conocí a unas compañeras y compañeros que juegan muy bien fútbol, son veloces, resistentes y dominan impresionantemente. Yo quiero ser su amigo, así que estoy entrenando para eso.

Maestra Isabel: ¿Y para ser su amigo necesitas saber jugar fútbol?

Luis: Si… creo.

Maestra Isabel: ¿Te dijeron eso?

Luis: Bueno, no.

Maestra Isabel: ¿Entonces?

Luis: Pues ellas y ellos juegan fútbol y si yo aprendo a jugar podría ser su amigo.

Maestra Isabel: Pero a ti no te gusta el fútbol y me has dicho que no eres muy bueno jugando.

Luis: ¿Entonces nunca podré ser amigo de ellos?

Maestra Isabel: ¡Sí puedes! Tú tienes otras habilidades increíbles, no necesariamente deben compartir las mismas habilidades. o ser iguales.

Para entender qué es lo que la maestra Isabel quiere decir observa el siguiente cuento en donde una pequeña mancha expuso y mostró sus habilidades a sus compañeras manchas que no querían jugar con ella. Observa hasta el minuto hasta el minuto 2:38 o si lo deseas puedes observarlo completo.

Vitamina Sé: especial en tu día. Pequeña mancha te enseña cómo transformarte.

Cómo pudiste observar en el video anterior, pequeña mancha no necesariamente debía tener las mismas habilidades que las demás figuras, ¡Al contrario! Ella demostró ser especial y expuso su habilidad de transformarse lo que les agradó a las demás figuras y así logró establecer una amistad.

Pequeña mancha se mostró alegre, paciente al mostrar sus habilidades y su alegría fue contagiada a las demás figuras y de esta forma crearon nuevos lazos de amistad.

¡Vaya! Entonces no es necesario que Luis juegue fútbol a la perfección para ser amigo de alguien que sí sabe jugar.

Claro, se puede complementar, es decir, si eres bueno en algo y le puedes enseñar a él o ella puede enseñarte a ti.

¡No entiendes!

Te explico mejor, piensa en algo que digas “soy buenísimo en esto”.

Yo, por ejemplo, soy muy bueno cantando me pone muy feliz, me hace sentir relajado. Cuando canto en mi casa mi abuelo se pone feliz y me acompaña haciendo coro; siento que mi habilidad de cantar me permite disfrutar momentos de alegría con mi familia.

Y cuando algo te sale bien, te sientes alegre, tranquilo y quisieras compartirlo con otras personas.

Esto me recuerda a un cuento donde Sofía tenía un talento el cual compartió con varios amigos.

El talento de Sofía.

Sofía tenía un talento muy especial que la hacía feliz. Cuando lo empezó a compartir, entendió que este talento también era agradable para sus compañeras y compañeros, así hizo nuevas amistades que querían compartir con ella.

Esto hizo sentir muy segura a Sofía y entonces empezó a dibujar más y tener una hermosa convivencia con sus nuevas amigas y amigos.

¿Ahora te das cuenta que todos y todas tenemos talentos y habilidades? Que producen alegría cada vez que las desarrollas, pero cuando son compartidas con otras personas, puedes contagiar tu energía y felicidad.

Como el ejemplo, cantar te provoca alegría y tienes ganas de compartir esta alegría con quien está a tu alrededor. Te sientes importante, ¡casi famoso!

¿Cuál es esa habilidad que te produce alegría, que te da bienestar y que puedes compartir con otras personas?

Por ejemplo, una habilidad que te puede hace sentir feliz e importante es bailar, cuando oyes música tu cuerpo empieza a moverse. No se puede controlar, la música la llevas por dentro.

¡Yo no sé bailar!

Pero no te preocupes ¡Ya sé, así es como la alegría te ayudará en esto! Qué tal que aprendes a bailar y también a cantar.

Mira, bailar es fácil, sólo debes sentir el ritmo en tu cuerpo. Escucha la siguiente canción.

Mañana no es hoy.

Cuando suena la música empieza a bailar

Jajaja, parece que se te subió un ratón por el cuerpo jajaja.

Cuando bailas se contagia la alegría, logra que en verdad quieras aprender.

¡No es difícil, sólo es cosa de práctica!

Te pone muy alegre bailar, además es un buen ejercicio para mantenerte sana, sano y activa o activo.

Ahora, observa el siguiente video donde dos amigas completamente diferentes comparten habilidades similares.

La bruja burbuja.

Se hicieron amigas la bruja y la campesina. A pesar de que eran diferentes, tenían una habilidad en común y la compartieron con alegría para reforzar y crear nuevas recetas de cocina.

La campesina mostró agrado ante la habilidad de la bruja y ambas reconocieron que podían aprender una de la otra.

Yo creo que cuando la alegría invade tu cuerpo, puedes hacer cosas positivas, las habilidades se refuerzan y como tu actitud es positiva, la gente lo percibe y se contagia con tu felicidad y energía.

Así te puedes rodear de personas, amistades o familiares, que valoran tu esfuerzo, así se forman lazos de amistad.

Tal vez no tienes todas las habilidades en común, pero compartes las que te hacen felices. Y así juntos aprendes cosas nuevas.

Comparte a todo el mundo tu alegría y tus habilidades.

Para tener más y más lazos de amistad.

Para finalizar, observa el siguiente video acerca de que todos tienen habilidades y talentos y eso los hace felices, tienen confianza y viven en armonía con los demás.

Obsérvalo hasta el minuto 2:31 o si deseas obsérvalo completo.

Algo.

Porque solo tú tienes algo que nadie tiene, tú tienes aquello que es tu propio sello.

Como el caso de Luis y el futbol y sus nuevas amistades. Sera muy buen jugador y podrá mostrarles sus habilidades; les puede componer una canción o una porra y ellos le pueden enseñar algunos trucos para dominar el balón de fut. ¡Esto lo pone tan feliz!

Con alegría se forman grandes amistades.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

ARTES

ARTES

¡Este cuento, lo cuento yo!

¿Qué vamos a aprender?

Exploraras a partir de tus experiencias nuevas y ya conocidas, movimientos y sonidos como complemento de la acción lectora, dando paso a tu creatividad libre y artística.

¿Qué hacemos?

En esta sesión aprenderás de los cuentos clásicos, ¿Cuál es tu favorito? ¿Sobre qué temas te gusta más que traten los cuentos?

Para responder esas preguntas, una niña de primer año como tú de la Ciudad de México, te comparte el siguiente video, ella es Karen Abigail Alejo Pérez, de la escuela Año de Juárez en la alcaldía de Iztapalapa.

Observa el siguiente video que da respuesta a las preguntas anteriores.

Video de Karen Abigail.

Seguramente a ti también te gusta que te lean cuentos en la noche, aunque esas no son las únicas formas de disfrutar los cuentos, por ejemplo, los que cuentan en el teatro o un cuentacuentos. ¿Alguna vez has visto o escuchado a un cuentacuentos?

Cualquiera que sea la forma en la que disfrutes de los cuentos es válida, lo importante es que no dejes de hacerlo, ya que son un recurso increíble para imaginar y viajar.

Como observaste en el video de Karen, propuso inventar una historia sobre perritos, su animal favorito, ¿Cómo se puede hacer?

Precisamente, ese es el objetivo de hoy, descubrir cómo inventar cuentos a través de los que ya conoces.

Tu imaginación te permitirá ir creando historias, a partir de lo que te gusta, lo que escuchas, lo que conoces, guíate de la propuesta de Karen.

Empieza por elegir, cómo se va a contar, piensa en un cuento que te guste mucho, ¿Cómo empieza? ¿Cómo es la historia? ¿Tiene rimas, es de misterio?

Para ayudarte, observa el siguiente video del artista Marco A. Esperanza que se llama “Cuéntame una canción”. Obsérvalo hasta el minuto 3:06 o si prefieres obsérvalo completo.

Cuéntame una canción.

¡Qué fantástica idea! Seguro tienes una historia detrás de tu nombre, con la que podrías crear un maravilloso cuento.

Toma el ejemplo anterior para el cuento de los animales. Un cuento que también es canción, ¿Cómo le pondrías a tu protagonista de la historia?

Un ejemplo es el nombre de Luna.

Perfecto, observa como queda:

De noche entre los árboles

algo se asomaba

había un rayito

que fuerte iluminaba

unas orejitas

que en la noche se alzaban

me dio curiosidad

así que fui a buscar.

Qué será, qué será, lo voy a averiguar

me acerqué muy despacito

la luna iluminaba

una criatura que contenta me miraba

era una perrita de orejitas respingadas.

Cómo te ponemos

dije emocionada

qué será, qué será, lo voy a averiguar.

Estaba sentadita y paciente me esperaba

como era de noche y el rayo iluminaba

pensé en ponerle Luna

por tener fortuna

de encontrarnos, de mirarnos

y de (ahora) estar juntas.

Se creó un cuento, con historias propias, a partir de la canción que escuchaste, ¿Te gustaría usar otra cosa para hacer un cuento?

Observa tus calcetines.

¿Alguna vez te has puesto calcetines de pares distintos?

Pues creo que sí, alguna vez le ayudaste a tu mamá a hacer pares después de lavarlos y ¡zaz! Cuando te los pusiste, te diste cuenta de que traías uno de uno y otro de otro.

A veces, sin darte cuenta, haces combinaciones extrañas o desaparece un calcetín sin razón y usas otro.

Pero este simple hecho te puede dar una historia.

Para saber cómo crear una historia a partir de ello, observa el siguiente video llamado “19 calcetines” y es parte de la obra “Tarea interminable” de la compañía de teatro “Hombre bala”. Obsérvalo hasta el minuto 5:52 o si deseas obsérvalo completo.

Tarea interminable.

Como observaste es una canción de lo que les sucede a 19 calcetines cuando emprenden un viaje en la lavadora desde la propia casa hasta un país lejano y cómo van desapareciendo poco a poco.

¡Ahora ya sabes a dónde se van los calcetines que no encuentras!

¡Imagínate! ¡Ser un calcetín y viajar por todo el mundo!

Gracias a la imaginación se le puede dar vida a todo lo que quieras y viajar por el mundo entero.

Otra manera para contar historias es siguiendo estos sencillos pasos.

Vas a observar y tocar lo que tiene alrededor, qué objetos hay, cómo se sienten, si son suaves o rugosos, si son grandes o pequeñitos. Vas a elegir uno.

Ya se te van ocurriendo mil historias ¿verdad? A manera de apoyo observa el siguiente video que te dará pistas sobre la siguiente actividad.

La abeja.

Cuando estés listo, toma tu objeto y deja ir tu imaginación.

Ejemplo de historia.

Un astronauta o una astronauta emprenden un viaje a una galaxia desconocida, encuentran planetas que no tienen forma redonda y en donde viven unos extraterrestres muy amigables que le dan un recorrido por su casa.

Se dan cuenta que, a pesar de ser de lugares distintos, tienen muchas cosas en común.

Y colorín colorado este cuento se ha terminado.

Recuerda, se trata de que seas el creador de tus cuentos, a todos les gusta realizar cosas diferentes y de diferente forma.

Ahora, pon todos tus sentidos alerta, la atención se va a centrar en el oído, a lo que escuchas.

Esta actividad te va a permitir que explores con tu cuerpo, escucharás un cuento que te comparten los amigos de con Arte y vas a moverte conforme a la historia.

Puedes hacer ruido, agregar palabras, repetir frases, moverte con completa libertad.

¿Preparado? ¿Listo?

La mariposa de papel.

La historia narra cómo un niño llamado Ocelotl junto con su abuelo escogen colores para dibujar una flor de cuatro pétalos en unas hojas de papel las cuales posteriormente se transformarán en un papalote.

Que emoción poder volar como un papalote, o poder ser el viento que sopla y sopla hasta levantar el vuelo como una pequeña hoja de árbol.

¡Qué emoción poder volar como un papalote! o poder ser el viento que sopla y sopla hasta levantar el vuelo como una pequeña hoja de un árbol, o por qué no, ¡Hasta un enorme avión!

Sólo es cuestión de dejarte llevar por lo que sientes, y como te decía anteriormente, las situaciones más cotidianas pueden servirte de inspiración.

Ahora mira la historia de Julio Serralde, un cuentacuentos extraordinario que sigue esta técnica corporal para darle vida a las palabras.

Cuéntame un cuento.

Cuenta las peripecias que le suceden a Don Juan para poder llegar a su casa en el centro de Tlaxcala y llegar a tiempo para poder contarle un cuento a su hija.

¿Qué te pareció? ¿Te gustó?

¡Qué bueno que sí pudo llegar a casa! ¡Entre tantas peripecias que tuvo: el tráfico, el ventarrón, la lluvia y hasta un río de lluvia tuvo que librar! ¡Uff, hasta me cansé!

Y no puedes negar que lo cuenta de una forma maravillosa.

Como pudiste notarlo, no hay una forma específica de empezar y terminar un cuento, o de contarlo, sin embargo, ¿Te has fijado que los cuentos clásicos casi siempre inician con “Había una vez”?

Por último, observa las siguientes frases que te pueden ser útiles para iniciar tu cuento y convertirlo en un clásico, por ejemplo:

“Hace mucho, mucho tiempo…”

“Esta es la historia de…”

“En un lugar muy, pero muy lejano…”

¿Ya te había contado la historia de…?

En esta sesión aprendiste varias formas de crear y contar una historia. Ahora sabes que puede ser en canción, en rima, con objetos, con tu cuerpo, etcétera, pero siempre apoyado y guiado por tu imaginación: la herramienta más poderosa que tienes.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Pequeñas grandes acciones a favor del medio ambiente

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás algunas acciones que puedes poner en práctica en tu día a día desde casa para ayudar a cuidar el medio natural.

Necesitaras los siguientes materiales:

Tu cuaderno.

Colores.

Lápiz, goma y sacapuntas.

Libro de Conocimiento del medio.

¿Qué hacemos?

Para comenzar lee la siguiente historia llamada “Carlitos y el Gigante” que habla acerca de un gigante que no sabía cómo cuidar el medio ambiente, presta mucha atención:

Carlitos y el Gigante

Había una vez un niño llamado Carlitos, vivía en un lugar hermoso en el que había muchos árboles, arbustos, hierbas, plantas de todos los tamaños y colores, el pasto era abundante y cálido, había un río donde se podía tomar agua ya que era pura y cristalina.

En ese lugar también habitaban animales hermosos de todos los tamaños y especies, desde pequeñas mariposas hasta grandes osos.

Carlitos era muy feliz en ese lugar, hasta que un día llegó un gigante.

Carlitos y su familia se escondieron en una cueva pues tenían temor de que el gigante pudiera hacerles daño. El gigante por su gran tamaño, siempre tenía hambre así que empezó a comerse a los animales uno por uno. Los animales empezaron a huir de ese lugar, hasta que un día se quedó vacío; pero el hambre del gigante seguía creciendo, así que cuando no tuvo nada más que comer, empezó a arrancar los árboles, las hierbas, las flores hermosas las arrancaba con sus grandes manos.

De esta manera, poco a poco ese lugar hermoso se fue oscureciendo, haciéndose desértico y triste.

Un día Carlitos desde el fondo de la cueva escuchó que alguien lloraba muy fuerte y decidió aventurarse a ver quién lloraba, y ¡Cuál fue su sorpresa, que encontró al gigante llorando!

Carlitos le preguntó por qué lloraba. El gigante volteó a verlo y le dijo que tenía mucha hambre y que ya no había nada de comer.

Carlitos le preguntó nuevamente al gigante si él se había comido todo lo que había en ese lugar. El gigante contestó que sí, que él había comido todas las flores, árboles, arbustos, hierbas y que había espantado a todos los animales que vivían allí.

Carlitos le dijo al gigante que no llorara, que eso se podía solucionar.

Carlitos mandó a llamar a toda su familia y entre todos enseñaron al gigante cómo plantar árboles, plantas, arbustos y le enseñaron que no podía seguir comiéndose a todos los animales porque es importante cuidar el lugar donde vive.

Carlitos también consiguió algunas especies de animales cachorros y enseñó al gigante a cuidarlos desde pequeños. Así le enseñó la importancia de cuidar el entorno que nos rodea y al poco tiempo el lugar volvió a ser hermoso y todos vivieron en paz y felices.

Fin.

¿Qué te ha parecido la historia?

Como pudiste observar, Carlitos le mostró al gigante cómo aprovechar y cuidar los recursos naturales de su entorno para que no se acabaran. Recuerda que en sesiones anteriores has visto acerca de los recursos naturales de manera responsable, pues si se desperdician y son destruidos, el mundo entero se convertiría en un lugar triste y desolado como en el cuento.

También es importante, recordar que todos somos responsables de cuidar el ambiente, incluso si estás en casa.

A manera de ejemplo: Cuidar el agua es muy importante, porque todos los seres vivos del planeta necesitamos de ella, por lo tanto, todos somos responsables de cuidarla, así que cuando te bañes, cierra la llave mientras te enjabonas, para que el agua no se desperdicie, asegúrate de que las llaves no se queden abiertas nunca, si encuentras una fuga de agua, de inmediato busca la forma de arreglarla, siempre con la ayuda de tu mamá o papá.

Y a propósito del cuidado del agua, te invito a ver el siguiente video.

Agua.

Ahora que has visto y conoces todo el trabajo que implica tener agua en casa y que si se desperdicia se puede terminar con el hábitat de otras especies, piensa que acciones puedes llevar a cabo desde tu casa para cuidar el agua.

Además del agua, ¿Qué otra cosa necesita los seres vivos para poder vivir? Es algo muy esencial, es algo que se hace con la nariz.

Exacto, el cuerpo necesita respirar oxígeno para poder vivir. El oxígeno está en el aire que se respira y este proviene de las plantas, árboles, flores, arbustos y del océano también.

En el océano existen unas plantitas llamadas algas verdes o azules, las hay grandes y muy pequeñas y, al igual que los árboles generan oxígeno, por esta razón, se deben mantener las áreas verdes y océanos limpios y cuidados, ya que, sin ellas, no habría oxígeno que se necesita para vivir.

¿Cómo se puede cuidar el aire?

Existen muchas maneras de cuidarlo, por ejemplo, caminar o usar bicicleta siempre que sea posible para trasladarse de un lugar a otro, pues los gases que emiten los autos contaminan el aire, al menos en las ciudades. Pero otra cosa que contamina el aire es la basura.

Fíjate que los residuos que todos los días genera el ser humano se convierten en basura, la cual no es tratada de manera adecuada, contamina el aire, el agua y el suelo.

Es por eso que todos deben hacer algo para no generar tanta basura y depositar la que sale en las casas en los lugares permitidos.

Observa el siguiente video. Pon mucha atención a las acciones que puedes realizar desde casa para tratar de manera adecuada la basura.

Residuos.

Todos son responsables de cuidar el ambiente y podemos hacer mucho desde casa, por ejemplo, usar una bolsa de mercado en lugar de muchas bolsas de plástico, separar los residuos para que no se revuelvan y sea más fácil reutilizarla y no contamine el ambiente.

Recuerda que debes separar los residuos orgánicos e inorgánicos, después tirarlo en los camiones recolectores de basura, NUNCA la tires en la calle, en los ríos o en el campo.

Esto no se debe hacer, porque aparte de contaminar las calles con basura, dar un mal aspecto, atraen a la fauna nociva como ratas y cucarachas.

Los desechos orgánicos principalmente son restos de comida. En muchos lugares públicos donde hay contenedores de basura están pintados de verde, eso indica que ahí se deposita la basura orgánica, en casa, puedes pintar el recipiente verde, poner una etiqueta o una marca que indique a todos donde tirar la basura orgánica.

Para los residuos inorgánicos, que son objetos hechos con plástico, metal, papel, cartón o vidrio en los lugares públicos los contenedores son de color gris, pero en casa, puedes poner una marca o una etiqueta para señalarlos.

Algunas familias separan todavía más los residuos, por ejemplo, el vidrio, las latas, las botellas de refresco, el papel y el cartón, eso ayuda muchísimo más al ambiente.

Haciendo esto, se pueden llevar a sitios para que los reciclen, es decir, que los transformen y se les dé un nuevo uso. Esta es una manera de cuidar el medio ambiente, eso ayuda a que el agua no se contamine, se cuida el hábitat de los animales y ayuda a tener un ambiente sano.

Otra cosa que se puede hacer para cuidar el ambiente, es sembrar árboles y plantas en casa.

Aprenderás una forma de colaborar con el ambiente desde casa, sembrando plantas.

Para ello, vas a sembrar y cuidar una planta de frijol.

Los materiales que necesitas son:

3 frijoles.

Tierra.

Una cuchara.

Un puño de piedras o grava.

Una botella cortada a la mitad o si tienes, una maceta.

Es bueno reciclar las botellas que ya no utilizas para que se vuelvan útiles. A continuación, ve los pasos para realizarlo.

Paso 1. Pide ayuda a un adulto para que en el fondo de la botella le haga unos agujeros para que el agua no se acumule y dañe la planta.

Paso 2. En el fondo de la botella o de la maceta pondrás las piedras para facilitar que el agua no se estanque.

Paso 3. Vas a poner la tierra en una botella o maceta. Presiona bien la tierra.

Paso 4. Con tu dedo has tres hoyos en la tierra que acabas de poner.

Paso 5. En cada hoyo pon un frijol.

Paso 6. Cubre los frijoles con un poco de tierra.

Paso 7. Ponle agua, debe quedar húmeda, no le pongas tanta agua ya que se puede ahogar tu planta, recuerda que debes regar los frijoles cada tres días.

Paso 8 y último. Pon tus frijoles a la resolana, es decir, que no le dé la luz del Sol de manera directa, junto a una ventana será un lugar adecuado.

Si a las plantas les pones nombre y les hablas con amor, crecen mucho más bonitas.

Para terminar, lee lo que hace Itzuri para cuidar el ambiente.

Itzuri es una niña michoacana a quien le gusta mucho el agua, además, se preocupa por cuidarla, también cuida su cuerpo y su entorno.

Hola, me llamo Itzuri que en purépecha significa agua. Soy de Michoacán, tengo seis años y una de las cosas que más me gusta es andar por todos lados como el agua que se encuentra en los ríos, o en la lluvia, o debajo de la tierra. No es que quiera presumir, pero soy la más rápida de mi grupo, tal vez porque mi nombre significa agua, pues como saben puede ser muy rápida o tranquila, también como yo.

Tal vez pienses que mi silla de ruedas me hace más lenta o que es impedimento para mí, pero la verdad es que esta silla es mi fuerza y es lo que me ha permitido lograr las cosas que me propongo, como ser muy buena en la cancha de basquetbol.

En las clases he aprendido lo importante que es cuidar mi cuerpo para estar sana, sentirme bien y, además de todo meter el balón en la canasta en el momento en el que mis compañeras y compañeros menos lo esperan ¡Vean su cara de sorpresa!

Después de los partidos mis compañeras, compañeros y yo terminamos cansados de tanto ir de un lado a otro y antes de jugar a otra cosa tomamos agua. Yo una vez les conté que mi nombre significa “agua” al principio no me creían y a todos nos ganó la risa; pero luego algunos preguntaron a sus familiares qué significan sus nombres.

Yo le he tomado cariño al agua por mi nombre, la cuido, así como me cuido a mí y como cuido también mi entorno. He aprendido lo importante que es descansar, bañarme, cepillarme los dientes, comer sanamente para dar lo mejor de mí, y poder ayudar a los demás, así como a los seres vivos, por ejemplo, regar a las plantitas, cuidar el agua y separar los residuos.

Como me siento muy contenta en la cancha en la que juego con mis compañeras y compañeros, le pedí a mis tíos que me acompañaran a plantar un árbol cerca de allí para cuidarlo y verlo crecer.

Todos nos encargamos de arreglar ese espacio para que quedara limpio y agradable. También aproveché la idea para alimentar unas palomas que andaban por ahí de paseo.

Conforme fue pasando la tarde llegaron mis compañeras y compañeros y nos juntamos cerca de la cancha a jugar. Se puso tan bueno que ¡hasta el perro se metió al juego!

Gracias a Itzuri, te diste cuenta que todo lo que nos rodea ayuda a estar vivo y por eso es importante cuidar el medio ambiente, así también cuidar de uno mismo, como lo hace Itzuri.

Muy bien, hiciste un gran trabajo el día de hoy, aprendiendo a cuidar del medio ambiente como Carlitos en la historia. Recuerda que no solamente son esas las acciones que puedes poner en práctica, sino que, en tu familia puedes establecer compromisos para cuidar el medio ambiente.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

