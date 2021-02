Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 22 de febrero

Compartir esta publicación













Hoy lunes 22 de febrero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

GEOGRAFÍA

Manifestaciones culturales en América y Europa

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la diversidad de manifestaciones culturales de la población en los continentes de América y Europa.

¿Qué hacemos?

Continuaremos con la diversidad cultural, pero de la población de los continentes, particularmente de América y Europa.

Una manifestación cultural es la manera en que expresamos nuestra cultura, por ejemplo, la música, la danza, la literatura, la pintura, las artesanías son manifestaciones culturales.

Todo lo que realiza y manifiesta una sociedad forma parte de sus características y su contexto social y cultural, esto, a su vez, valorará la diversidad con la que cuenta un país o varios países juntos, como lo es un continente. Para definir más esto, analiza el siguiente video.

Diversidad cultural.

Se compone de dos palabras principales, diversidad y cultura.

La diversidad es un conjunto de varias cosas parecidas o diferentes.

La cultura es el conjunto de ideas, tradiciones, costumbres y conocimientos de una población.

Una vez que sabes esto, se define a la diversidad cultural como el conjunto de culturas de los diferentes países del mundo que se distinguen por lenguaje, vestimenta, gastronomía, costumbres, arte, religión, música, entre otros.

América es enorme, y probablemente uno de los continentes más diversos. Realicemos un viaje por algunos lugares de este continente, vas a necesitar un globo terráqueo y tu imaginación. Iniciemos el viaje por nuestro hermoso país, y trasladémonos a Chiapas, para conocer la fiesta de los Parachicos.

Se lleva a cabo del 4 al 23 de enero de cada año. Aunque tiene raíces indígenas, está dedicada a tres santos de la religión católica: a San Sebastián, a San Antonio Abad y al Señor de las Esquipulas. Durante todos esos días, se realizan diferentes danzas, se usan vestimentas típicas y se ofrecen platillos y bebidas tradicionales.

En el marco de esa gran fiesta es que participan los Parachicos, que son los que se han considerado como Patrimonio Cultural de México y el mundo.

Esto se debe a que danzan por todo el pueblo, a manera de ofrenda colectiva y van cargando las imágenes de los santos y hacen paradas en cada templo o casa con imágenes religiosas. Durante 6 días danzan, desde la mañana hasta el anochecer, realizando diferentes recorridos en todo el pueblo, incluyendo un día en el panteón para danzar a sus muertos.

Ahora dirijámonos a un destino más lejano, a la ciudad de Santo Domingo, que se encuentra en República Dominicana.

Es muy interesante la historia de la fundación de la ciudad, primero el hermano de Cristóbal Colón quien fundó la ciudad de Nueva Isabel, pero un huracán destruyó todo así, que años después, el gobernador Ovando, reconstruyó completamente la ciudad, decidió reconstruir toda la ciudad y desde entonces, recibió el nombre de Santo Domingo.

El centro geográfico era una plaza mayor, que es la Plaza de Armas y alrededor se dispusieron todos los edificios importantes, los de gobierno, los militares, los religiosos y los civiles.

Ahora, viajemos hacia el sur, a Perú.

Es Machu Picchu, su nombre quiere decir “Montaña vieja” en quechua sureño. Lo cierto es que se conoce como Machu Picchu a un antiguo poblado andino.

Se encuentra sobre un promontorio que es el que mantiene unidas las montañas de Machu Picchu y Hayna Picchu, que se encuentran en la vertiente este de los Andes Centrales, en la zona sur de Perú.

Se le reconoce como “Santuario histórico de Machu Picchu” y también es conocida como una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno.

Igual que la ciudad maya de Chichén Itzá, que tenemos en Yucatán, en nuestro maravilloso país.

Otra manifestación cultural de Perú, es la danza de las tijeras, y para ello te mostraré el siguiente video, obsérvalo del inicio al primer minuto.

La danza de las Tijeras.

La representan con orgullo y es una tradición que han transmitido de generación en generación.

Te invito a conocer otra manifestación cultural, vamos a Ecuador, una tradición artesanal, es la técnica de tejido que se transmite en el hogar mediante la observación y la imitación. Se trata del tejido del sombrero de toquilla, que se elabora con las fibras de una palmera que crece en las costas del Ecuador.

El tejido del sombrero puede durar de un día a tres meses, de acuerdo con su calidad y finura. Los tejedores necesitan condiciones climáticas específicas, así como poner mucha atención, ya que cada hilera del tejido tiene un número exacto de puntos, lo que da como resultado un sombrero extrafino de paja.

Observa el siguiente video del minuto 03: 08 al 03:52

Tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla.

Interesante conocer las manifestaciones culturales de los pueblos, sobre todo lo importante es que se continúe transmitiendo a las nuevas generaciones, el arte de hacer sombreros, ya que eso les da identidad y les llena de orgullo y es una manifestación cultural relacionada con las características geográficas de Ecuador.

Las manifestaciones culturales de América. La isla de Pascua, esta isla pertenece al país de Chile. Es interesante escuchar otro idioma y la narración sobre los moais.

Te invito a ver los siguientes videos.

Ruta patrimonial rapa nuil (del minuto 03:08 al 03:52).

Ahora escucha Colombia para conocer y disfrutar del Carnaval de Barranquilla.

El carnaval de Barranquilla, patrimonio de todos (del segundo 00:08 al minuto 01:04).

Ritmos y colores nos propone la diversidad cultural de nuestro continente es tan basta que no terminaríamos de conocerla.

Ahora vamos a conocer las manifestaciones culturales de Europa.

Comenzaremos nuestro viaje por Europa, conociendo una manera de comunicación muy especial en las Islas Canarias. Vamos a conocer el silbo gomero.

Observa el siguiente video del inicio al segundo 00:33

La Gomera.

Las formas de comunicación son diversas, aunque esta forma de comunicación es originaria de La Gomera, en las Islas Canarias, también el silbo se puede adaptar a otras lenguas.

Ahora le toca el turno a Italia. En este país veremos algunos sitios que son centros históricos de ciudades como Florencia, Siena y Nápoles; zonas arqueológicas como las de Pompeya y Agrigento y villas como la de Adriana en Tívoli.

Esta villa fue diseñada para el emperador Adriano, en la ciudad de Tívoli y fue ideado como lugar de descanso, en ella decidió pasar sus últimos años de vida y desde ahí gobernaba el imperio, se componía por más de 30 edificios que representaban una pequeña ciudad.

Ahora toca el turno a Francia y conocer algunos lugares, entre los que destacan algunas catedrales como, la de Notre Dame, la de Chartres y la de Bourges.

Para finalizar este viaje lleno de bellos lugares conoce, la cocina mediterránea.

Está basada en un elevado consumo de productos de origen vegetal como verduras, legumbres, frutas, pan y cereales, sobre todo el trigo, y no puede faltar el aceite de oliva y un consumo moderado de vino.

Esta dieta está relacionada con los ingredientes que se producen en algunos países como: España, Francia, Italia y Grecia. Además, otro ingrediente importante es la presencia de pescado, en especial pescado azul.

Pudiste darte cuenta de que somos tan diferentes, aun estando dentro del mismo continente, pero además somos parecidos porque nos identificamos con tradiciones, costumbres y música, entre otras cosas.

Recuerda que la diversidad cultural enriquece y es importante conocerla, pues todas las culturas son valiosas y merecen respeto.

VALORES

Entre más picos alegres, mejor la canción…

¿Qué vamos a aprender?

Plantearás tus habilidades personales aprovechando tu alegría y agrado hacia compañeros y amigos para establecer lazos de amistad.

Aprenderemos acerca de la alegría, una de las emociones básicas que nos ayuda a desarrollar el bienestar propio.

¿Qué hacemos?

La alegría no sólo te ayuda a sentirte bien contigo mismo, sino también a establecer lazos de confianza y amistad. Hay muchas maneras de expresar la alegría.

¿Cómo reaccionas cuando pasa algo que te provoca felicidad?

Hicimos una entrevista a 3 personas de diferentes edades describiendo el sentimiento y las reacciones ante diferentes situaciones:

Un joven cuando ve una planta que cuidó florecer.

Una madre con los logros de sus hijos.

Un hombre cuando cumple un sueño después de mucho tiempo.

Cada persona tiene diferentes razones por las que se pone feliz y cada uno tiene diferentes reacciones.

La alegría genera sensaciones de confianza y comprensión de los demás, es decir, se comienza a sentir empatía con los demás y de hecho por eso también se forman las relaciones con esas personas.

Compartir la alegría con los demás es uno de los mejores regalos de la vida y tiene muchísimos beneficios el hacerlo: fomenta la sana convivencia, motiva la generosidad y fortalece la amistad.

Observa el siguiente video del segundo 00:18 al minuto 13:26

La venta de garage.

https://canalonce.mx/video/12750

No hay mejor ejemplo de cómo el apoyo a tus amigos te da una alegría enorme y hubo apoyo en todo momento, primero con Lucy ayudando a sus amigos a reunir el dinero y luego con los chicos apoyando a Lucy con todo lo que consiguieron en un momento en que verdaderamente lo necesitaba.

El buen compañerismo puede ser que dejas de lado tus intereses que pueden no ser una prioridad para ayudar a una amiga.

El trabajo en equipo también fortalece los vínculos cuando involucra alegría, como cuando todos buscaban el bien común.

El ser humano puede aprovechar las consecuencias de ser alegre para compartir esa alegría con los demás y crear bienestar en común.

Por ejemplo: Un grupo de personas se unió por un bien común, en este caso plantar árboles y limpiar el medio ambiente, eso no sólo les dio alegría a los que participaron, sino también a quienes lo vieron de lejos.

Muchas veces las acciones más simples son las que generan alegría y motivan a trabajar con los demás para lograr cosas más grandes. Y la alegría se multiplica cuando te das cuenta que el resultado es aún mejor que si lo hubieras hecho solo.

Cumplir esas metas hace que el grupo se una más, confíe mutuamente y hasta se conviertan en amigos por toda la experiencia que vivieron juntos.

CIENCIAS NATURALES

La biodiversidad y la extinción

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás, compararás y describirás cómo era la biodiversidad en la época en que existieron los dinosaurios y cómo es actualmente, así como las causas y consecuencias principales de la extinción de especies en ambas épocas.

¿Qué hacemos?

Iniciaremos repasando lo que vimos la sesión pasada, recuerdas que hablamos del uso de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, como alimentación, protección, salud, vestido, entretenimiento, descanso, entre otras, también de cómo es que, lamentablemente, esto ha generado el deterioro del ambiente.

Algunas de las causas de este deterioro, son la sobreexplotación de los recursos y el crecimiento de la población.

También comentamos que todos los seres vivos son importantes, y no estás solo en este planeta; todos cumplen una función en el ambiente, y se relacionan diariamente con los factores físicos. La convivencia de todos estos factores debe ser equilibrada para frenar el deterioro ambiental, recuerda que, si alguno de dichos factores se modifica, se altera el ambiente.

¿Recuerdas los tres grandes momentos en el desarrollo de la humanidad? ¿Así como de las actividades que llevaban a cabo para la supervivencia?

El primer momento fue cuando los primeros pobladores eran recolectores-cazadores, después desarrollaron las actividades agrícolas, y por último desarrollaron la industria.

Las primeras sociedades se refieren a los “Recolectores -cazadores”, que estaban formadas por pequeños grupos de personas las cuales obtenían el sustento cazando, pescando y recolectando fruta y semillas.

Posteriormente vino la etapa conocida como agrícola, en la que el desarrollo de la agricultura favoreció el asentamiento de los primeros grupos humanos: ya no se tenían que movilizar de un espacio a otro para alimentarse, y podían cultivar sus propios alimentos.

En las sociedades industriales, se generaron procesos, herramientas e incluso máquinas que funcionaban con base en la combustión, lo que disminuyó los tiempos de producción, pero a la vez, provocó un gran impacto negativo en el ambiente.

Esos cambios a lo largo del tiempo son los únicos que han afectado a la naturaleza, y han provocado la pérdida de especies.

Dos ejemplos muy claros en los que ha habido una gran pérdida de biodiversidad, por fenómenos naturales.

Seguramente habrás escuchado de ellos: el primero es la extinción de los dinosaurios; y el segundo, se relaciona con la extinción de los grandes mamíferos o mega fauna, en México, tal es el caso del mamut y el tigre dientes de sable.

Te invito a reflexionar sobre las consecuencias de los cambios en el ambiente en las especies de seres vivos.

Observa las siguientes imágenes:

Ese es un tiranosaurio rex y un Centrosaurus de esos había en Coahuila, se le conoce como dinosaurio con cuernos.

¿Qué es diferente a la actualidad?

Que debió haber abundante alimento para las especies que ahí vivían. Por su gran tamaño, debieron haber comido mucho actualmente la vegetación es distinta y los dinosaurios ya se extinguieron.

Las imágenes anteriores son representaciones del medio ambiente y la biodiversidad del pasado, que las científicas y los científicos reconstruyen a partir de evidencias como los fósiles, muestran cómo era la época de los dinosaurios.

Todos esos datos se conocen gracias a las investigaciones en las que estudian los restos y evidencias de los dinosaurios, sabes ¿Cuál es el nombre de estos especialistas? Se llaman paleontólogos.

También quienes se dedican a la geología son parte de ese equipo, ambos grupos de investigación estudian los fósiles de insectos, plantas y dinosaurios que se han encontrado a lo largo de la historia y gracias a ello han hecho reconstrucciones y representaciones de cómo es que vivían, cómo se alimentaban, su tamaño, su aspecto físico, e incluso se ha podido averiguar la causa de su extinción.

Esta imagen es un amonite, y debe tener unos 70 millones de años, es pariente de pulpos y calamares.

La siguiente imagen es el esqueleto de un dinosaurio pico de pato que fue hallado en el estado de Coahuila.

Para conocer cómo fue su extinción, observa el siguiente video del minuto 15:11 al 15:58 y del minuto 24:41 al 28:03 en el que investigadores mexicanos explican el porqué de la extinción.

CHICXULUB El meteorito que cambió al mundo.

Las evidencias muestran que el meteorito cayó hace 66 millones de años en la región de la península de Yucatán, al sur del país y aunque muchos dinosaurios se extinguieron por esta causa, otros quedaron vivos; sin embargo, todo el entorno se destruyó, así que se fue dando un proceso gradual de extinción, como consecuencia de la caída del meteorito.

Un proceso gradual, quiere decir que poco a poco se fueron extinguiendo.

En el ambiente ocurrieron cambios y muchas especies desaparecieron o redujeron su cantidad debido a que no había las condiciones para que sobrevivieran.

Se pierde el equilibrio y la alteración de uno de los componentes del ambiente afecta a los demás. En el caso de los dinosaurios, el impacto del meteorito provocó la formación de una gran nube de polvo, que impidió que las plantas realizaran la fotosíntesis, es decir, el proceso por el cual forman su alimento, entonces, si las plantas se vieron afectadas, y comenzaron a morir, lo dinosaurios herbívoros, no tenían fuente de alimento y también murieron. Lo cual trajo como consecuencia que los dinosaurios carnívoros tampoco pudieran alimentarse y por lo tanto también desaparecieron, así fue el proceso gradual de la extinción de los dinosaurios.

Aunque así lo representen en películas las investigaciones han concluido que los humanos y los dinosaurios nunca coexistieron, es decir no vivieron en la misma época. Es importante saber que las caricaturas en las que conviven personas con dinosaurios no están apegadas a la realidad, es decir, no tienen un sustento científico, son ficción, significa que mezclan elementos que pueden ser válidos, pero también algunos son producto de la fantasía.

Para conocer más de los grandes mamíferos que habitaron hace miles de años en lo que actualmente es nuestro país, te invito a que veas el siguiente video del minuto 15:11 al 15:58 y del minuto 24:41 al 28:03

México En La Edad De Hielo.

https://canalonce.mx/video/13569

¿Qué opinas de estos animales?

Son igual de impresionantes que los dinosaurios, existió una gran variedad de especies en esa época, entre ellos camellos y leones.

En lo que ahora es México, las condiciones del ambiente, entre ellas, el clima templado y la abundancia de agua, favorecieron la existencia de grandes animales, como mamuts, tigres dientes de sable, perezosos, caballos mexicanos prehistóricos, entre otros.

Pero si eran animales grandes y poderosos, igual que los dinosaurios, ¿Qué pudo haber provocado su extinción? Los grupos de investigación que se dedican a estudiar la megafauna no han logrado ponerse de acuerdo en la razón por la cual se extinguieron.

Por ello, existen varias hipótesis, que tratan de explicarlo. ¿Quieres conocer más acerca de ellas? Continúa observando el video, ahora del minuto10:00 al 12:01 del minuto 12:46 al 13:21 y del minuto 15:51 al 16:08

En esa época convivieron los seres humanos con la megafauna, incluso pudiste ver que no solamente coexistieron con estos grandes animales, sino que también los cazaban para alimentarse y vestirse, se plantea que los primeros grupos de seres humanos pudo ser una de las causas de su desaparición.

Aunque, también su extinción pudo deberse a un cambio extremo en el clima, en el que se presentaron bajas temperaturas que impactaron en la vegetación de la época.

Como ya lo vimos en el caso de los dinosaurios, sin plantas, el resto de los seres vivos son afectados. Otra de las explicaciones que se propone es la caída de un meteorito, como con los dinosaurios, es una sorprendente coincidencia.

Es una posibilidad que podría volver a pasar la extinción de especies, desafortunadamente, sucede, recuerda que en algunas clases se hemos comentado que hay algunas especies en peligro de extinción en México.

Un ejemplo fue el lobo mexicano ya no tiene las condiciones adecuadas para vivir libremente. En el caso del lobo mexicano, aunque ya se extinguió en su hábitat natural, hay ejemplares que se han reproducido en cautiverio, lo cual es un valioso trabajo de biólogas, veterinarias, zoólogos, entre otros expertos que se dedican a estudiar este tema. Es importante dejar en claro que, si bien, los humanos hemos contribuido al deterioro ambiental, no somos los únicos que hemos contribuido a la extinción de algunas especies; la acción humana no es la única causa, aunque sí, la más poderosa, como lo muestra el siguiente video, obsérvalo del minuto 01:28 al 03:04 y del minuto 03:39 al 03:47

Especies en peligro de extinción. Impacto Humano.

Es muy preocupante que haya especies que se están extinguiendo por la irresponsabilidad de los seres humanos. Como pudiste ver, estas extinciones son consecuencia de nuestras actividades, hay buenas noticias, también hay acciones que se están haciendo para contrarrestar el impacto, por ejemplo, las áreas protegidas o reservas de la Biosfera en varios estados de nuestro país, donde se cuida de especies animales y plantas para su conservación.

Se deben realizar acciones que ayuden a proteger a las especies en peligro de extinción. Es tarea de la sociedad en general, grupos de investigación y gobiernos de distintos niveles trabajar juntos para cuidar la riqueza natural de nuestro país.

Observa el siguiente video del minuto 05:41 al 07´10 y verás un poco más de los dinosaurios mexicanos:

5 por CINCO_Dinosaurios.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo

