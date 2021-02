Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 22 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día lunes 22 de febrero del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del lunes 22 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

VALORES

Deseos y sueños, un camino a la Alegría

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión explicarás tus habilidades personales aprovechando tu alegría y agrado hacia compañeras, compañeros, amigas y amigos para establecer lazos de amistad.

¿Qué hacemos?

Resolverás el siguiente acertijo.

La alegría y la amistad, ¿De la mano siempre van?

Algunos personajes que acompañan tu aprendizaje en Aprender en Casa II, buscarán resolver el mismo acertijo.

Lee lo siguiente para que descubras cómo lo hacen.

Después de que Erik leyó el acertijo, le dijo a Saladín que no lo entendía muy bien. Sabía que el acertijo habla de la alegría, pero no entendía qué tenía que ver con la amistad.

Saladín le hizo saber a Erik que justo ese era el misterio y qué para resolverlo, él tenía la idea de pedir ayuda a una gran experta en temas de alegría, su amiga la Mujer alegría.

Saladín saco su teléfono y llamo a su gran amiga. Mientras tanto Erik miraba con atención.

Mujer alegría respondió a la llamada de Saladín, él muy emocionado le pregunto cómo estaba y le comento que junto a Erik estaban buscando descifrar un acertijo que tenía que ver con el tema de la alegría.

Erik, se aventuró a invitar a la Mujer Alegría a donde se encontraban ellos, pero ella le hizo saber que eso no podía hacerlo por el momento, ya que tenía que rescatar la alegría en la Tierra de las Emociones, porque se encontraban un poco tristes. ¡Mejor vengan ustedes! dijo la Mujer alegría.

Erik tampoco podía trasladarse al lugar donde se encontraba la Mujer alegría, pero Saladín sin problema podría hacerlo, así que mientras él estuviera con la Mujer alegría, se mantendría comunicación con Erik para mantenerlo al tanto de lo que platicara con su gran amiga.

¡Perfecto! dijo Mujer Maravilla acá te espero Saladín.

Colgaron la llamada y Saladín acomodo sus cosas, se despidió de Erik y con un chasqueo de dedos viajo a la Tierra de las Emociones para encontrarse con su amiga la Mujer Alegría.

Erik se quedó muy tranquilo, sabía que Saladín encontraría la forma de resolver el acertijo. Había una sola cosa que le preocupada, y eso era que, sabía que Saladín no era muy bueno con los aterrizajes.

Continúa leyendo y descubriendo cómo Saladín, resuelve el acertijo con ayuda de su amiga La Mujer Alegría.

Después de tener un aterrizaje medio torpe y caótico, Saladín se encontró por fin con la Mujer Alegría.

Me da mucho gusto que ya estés aquí Saladín. Ahora sí, dime por favor, ¿Qué puedo hacer por ustedes?

Saladín sabía que ella es muy buena para muchas cosas; le explico que quiso llamarla para que les hiciera el favor de hablarles sobre la alegría y para que los ayudará a descifrar un acertijo.

La Mujer Alegría le sonrió y le dijo que, ella sabía exactamente lo que Saladín y Erik necesitaban conocer acerca de la alegría, y así poder resolver su acertijo.

Sin más, Saladín le mostro el acertijo a la Mujer Alegría.

La alegría y la amistad, ¿De la mano siempre van?

De este acertijo entiendo la mitad dijo Saladín. Él sabía algunas cosas de la alegría, pero otras no.

La Mujer Alegría menciono que a ella le encantaba usar lo que los demás ya saben, para que a su vez aprendan nuevas cosas. Así que le pidió a Saladín le dijera todo aquello que sabía sobre la alegría.

Saladín comenzó diciendo que la alegría es una emoción básica que nos ayuda a lograr cosas que queremos hacer, porque nos hace confiar en nosotras y nosotros mismos.

Puedes saber si estas sintiendo alegría porque tu cuerpo se siente ligero, quizás sonríes y te entusiasma ver cosas nuevas, como ¡Aprender!

Las cosas que nos dan alegría son diferentes para cada persona, por ejemplo, a Saladín le da alegría montar en camello, rodar por las dunas, comer dátiles, volar en su alfombra mágica y estar con su genial familia aprendiendo a cumplir deseos.

Y a ti, ¿Qué te causa alegría? Comenta con tu familia tu respuesta y anótala en tu cuaderno.

Observa el siguiente video para conocer lo que causa alegría a algunos niños y niñas.

Cápsula de niños diciendo, ¿Qué te alegra?

Mientras Saladín se encontraba con la Mujer Alegría, Erik recibió a una persona muy especial en su salón de actividades, su amiga Gloria. Él le conto que Saladín se había ido para lograr resolver un acertijo acerca de la alegría.

Gloria comento que después de ver el video anterior, se quedó pensando que ella nunca había considerado que aquello que a ella le alegra, no les da alegría a otras personas.

Erik le dijo que él tampoco lo había pensado, pero ahora que lo sabe, está consciente que debe estar muy atento a lo que le causa alegría. Sabe que si no se siente bien puede realizar actividades como las que plantean los niños y niñas en el video. Por ejemplo, cuando Gloria siente que su ánimo anda bajo, se pone a cantar.

¿Te acuerdas de la canción del Universo de Emociones? Escúchala una vez más.

Universo de emociones.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202102/202102-RSC-ecVlMUKXgA-Universodeemociones.mpeg

Esta canción anima mucho a Erik y a Gloria, cuando la escucha su cuerpo quiere saltar, cantar y dar vueltas de la alegría que sienten.

Después de sentir esa alegría, ambos se preguntaron si esto que sienten, tendría que ver con el acertijo que Saladín está intentando resolver.

Mientras Erik y Gloria bailaban en el planeta Tierra, Saladín continuaba en la Tierra de las Emociones.

Mujer Alegría, no nos has dicho aquello que te provoca alegría, dijo Saladín.

A mí me da alegría ayudar a las demás personas. Estar alegre y ayudarlas, me hace sentir muy bien.

Con esta respuesta Saladín considero que cada vez más se acercaban a la siguiente parte del acertijo y eso le alegraba muchísimo.

Ya hablamos de la alegría, de cómo se siente, para qué sirve y de las cosas que nos causan alegría. Ahora toca hablar de cómo la alegría se relaciona con la amistad.

Saladín considero como una pista, cuando la Mujer Alegría dijo que le daba alegría ayudar a otras personas y que estar alegre y ayudarlas la hacían sentir muy bien.

Es momento de aprender un poco más sobre el tema de la amistad. Observa el siguiente video e identifica aquello que pueda ayudar a Saladín a resolver el acertijo.

Kipatla Elda la niña nueva.

Saladín y la Mujer Alegría consideran que esta historia de Elda es muy buen ejemplo, pues a pesar de que Elba llego muy nerviosa a su curso de verano, no se quedó callada en un rincón con miedo de hablarle a las niñas y niños del salón, al contrarío fue muy amable, sonriente y generosa.

¿Viste cómo Elda utiliza sus habilidades con el barro para ser amigable y empática con sus nuevas compañeras y compañeros?

Esa es una pista importantísima para Saladín. Cuando hacemos cosas que nos hacen felices, con las que nos sentimos muy bien, nos dan ganas de compartirlo con otras personas. Ese es un buen principio para crear lazos de amistad.

Es importante que quede muy claro que la alegría, es una emoción que te ayuda a lograr lo que te propongas, porque te entusiasma y te da energía cada día; incluso cuando estamos enfermas o enfermos, si buscamos actividades que nos den alegría, podemos sanar más rápido.

Saladín entonces recordó que en las sesiones de Aprende en Casa, aprendes mucho mejor cuando realizas las actividades jugando. ¿Tendrá que ver con la alegría?

Eso depende, contesto la Mujer Alegría. Deberías de regresar con Erik y Gloria y averiguarlo.

Saladín agradeció la ayuda a Mujer Alegría y, con un chasquido de dedos, regreso al salón de actividades con Erik y Gloria.

¡Has regresado! dijo con emoción Erik al ver llegar a Saladín.

Si y lo he hecho porque quiero que juguemos un juego.

Saladín comenzó a darles las instrucciones.

Como ven, detrás de mí hay cinco casillas numeradas. Cada uno de nosotros tendrá un turno y podrá escoger el número que quiera para participar y mostrar sus habilidades. Nuestro juego consiste en poner ejemplos de cómo esas habilidades que nos dan alegría nos pueden ayudar a crear lazos de amistad con otras personas.

Casilla 1 Casilla 2 Casilla 3 Casilla 4 Casilla 5

Una vez explicadas las instrucciones, Gloria tomo el primer turno y eligió la casilla con el número 5. Dio lectura al texto y reflexiono sobre él.

Casilla 5 Omar, de 7 años y que vive en Sinaloa, nos dice que a él le da alegría cocinar. ¿Cómo podría ayudarle esto a Omar para tener nuevas amistades?

Después de pensar un poco, a Gloria que se le ocurrió que, si Omar tuviera que ir a un curso de verano donde no conoce a nadie, podría llevar algún postre que él haya cocinado para compartir. También dijo que, otra opción es que puede compartir la receta a través de un mensaje de texto, esto pensando que, por la situación actual de la pandemia, aun no podemos reunirnos con nadie.

Para Saladín y Erik, eran muy buena la idea de que Omar utilice sus habilidades y la alegría de cocinar.

Ahora fue el turno de Erik y él escogió la casilla número 4.

Casilla 4 Leo, de siete años que vive en Coahuila, nos dice que a él le da alegría escuchar y contar historias. ¿Qué opinas de esto?

Después de leer el pequeño texto, Erik compartió las siguientes ideas.

Vamos a imaginar. Yo creo que Leo se siente muy seguro haciendo cosas que pocas personas se atreven a hacer. Me imagino a Leo sonriente trepando un árbol o brincando desde un lugar muy alto, sin miedo y con gran alegría.

Me imagino que tiene un amigo que se llama Teo y que no es tan aventado como él, pero disfruta su compañía porque lo ve siempre alegre.

Después de que Erik compartió sus ideas, Saladín comento que este ejemplo servía muy bien para hablar de que la alegría nos hace sentir confianza en que podemos cumplir las cosas que nos proponemos, pues nos motiva a buscar retos cada vez más importantes.

Ahora comenta con tu familia lo que tú opinas de estos dos casos y escríbelos en tu cuaderno.

Por otra parte, escribe sobre cómo te ha servido la alegría para crear lazos de amistad con otras personas.

Puede ser que cuando estas triste, prefieras estar solo, pero seguramente cuando estas feliz quieres que todo el mundo lo sepa, así que buscas más y más cosas para hacer con tus amigas y amigos.

Después de todo esto, ¿Ya entendiste el acertijo?

Saladín por fin pudo entender todo ese revoltijo de la amistad y la alegría

La respuesta es que, ¡La alegría y la amistad, siempre van de la mano!

Hoy aprendiste que la alegría se puede compartir y que nos ayuda a tener energía y a motivarnos para realizar las cosas que tenemos que hacer, además, nos ayuda a relacionarnos con los demás y brindar confianza y seguridad.

También aprendiste que la alegría nos produce entusiasmo, nos da confianza y podemos ser empáticos con nuestras amigas y amigos como sucedió con Elda.

ARTES

Preciosa como luz en la oscuridad: ¡Soy la ópera!

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás algunas características de una expresión artística en una ópera.

¿Qué hacemos?

El otro día Mario vio ópera en la televisión y se sorprendió de lo estupendo que cantaban.

¿Sabes lo que es una ópera?

En ella hay personas que actúan, pero todo lo que expresan y hablan, lo hacen cantando.

En la ópera que vio Mario por televisión explicaron que, era una obra de Gian Carlo Menotti llamada “Chip y su perro”.

Por medio del siguiente enlace, podrás observarlo tú también.

Chip y su perro.

La ópera es una manifestación artística extraordinaria, nació a finales del siglo XVI, como iniciativa de un círculo de eruditos, al descubrir que el teatro griego antiguo era cantado, tuvieron la idea de musicalizar textos dramáticos.

La ópera es un género multidisciplinar.

¿Qué es multidisciplinar?

Significa que se suman al evento varias disciplinas. En la ópera conviven la música, la danza, las artes visuales y el teatro, por tanto, es una obra colectiva, es decir, que se hace entre muchos.

Cuando te hablo de que participan muchas disciplinas, significa que por ejemplo no sólo hay teatro, sino también música. En la ópera puedes encontrar muchos lenguajes, por ejemplo: el color, el movimiento, el manejo del espacio, el tiempo, etc.

Elvira y Paco inventaron un juego para identificar estos lenguajes. Lee con atención y si puedes invitar a tu familia a llevarlo a cabo en casa.

Junto con Paco, Elvira realizo una ruleta, la cual cuenta con 4 opciones de lenguaje: la música, el teatro, la danza y las artes visuales. Al girar la ruleta y según la opción que les toco, tuvieron que mencionar o actuar una situación que hayan visto en el fragmento de la ópera de “Chip y su perro”.

La primera vez que Paco giro la ruleta, obtuvo como resultado Artes Visuales.

Paco entonces hablo sobre el trono de la princesa, las luces y los arlequines. Mencionó que éstos estaban jugando a lanzarse pelotas. Elvira agregó que otro elemento importante que ella veía, era el vestuario de la princesa.

Llegó el turno de Elvira para girar la ruleta; esta vez el resultado obtenido fue el Teatro.

Elvira comento que toda la obra involucra al teatro, pero de manera especial, considero el momento en que los personajes quieren convencer a la princesa de jugar, a pesar de que a ella no le gusta ningún juego.

Paco giro nuevamente la ruleta y resulto ser la danza, el siguiente lenguaje a identificar en la ópera.

En esta ocasión, para representar la danza como lenguaje artístico presente en la ópera, Paco actuó ser un bailarín que va por el castillo, danzando de un lugar a otro.

Por último, a Elvira le toco la música, el cual para Paco es el lenguaje artístico más divertido.

Ambos realizaron ejercicios de respiración, después vocalizaron con silabas y al final se dijeron diálogos cantados entre sí.

Paco y Elvira se divirtieron mucho al realizar esta actividad. ¡Anímate y realízala con tu familia!

¿Entonces cómo podrías definir a la ópera? Comenta tus ideas con tu familia.

Aquí tienes algunas ideas que Elvira te comparte sobre la ópera.

La ópera es una historia fantástica como los libros.

La Ópera es música, pero no solo es ello, ¡La acompañan siempre grandes orquestas!

Tiene versos y no es un poema.

Aporta muchos paisajes y no es una pintura de Gerardo Murillo.

Tiene danza y no es una gran coreografía de ballet.

Utiliza muchos vestuarios y caracterizaciones de épocas lejanas y de lugares fantásticos.

También usa pelucas, es vieja y también es joven.

A Veces te hace llorar y a veces reír.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Los lugares de mi comunidad

¿Qué vamos a aprender?

Compararás características de diferentes lugares y representarás trayectos cotidianos con el uso de croquis y símbolos propios.

Iniciarás con un nuevo tema que seguro te va a gustar mucho. El tema está relacionado con los lugares que hay en donde vivimos y que todas las personas conocen.

Las comunidades son un conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes que viven en diversos lugares, que pueden ser en zonas rurales o urbanas, es decir, en el campo o en las ciudades.

Llevarás a cabo actividades que te ayudarán a entender cuáles son los lugares de referencia del lugar donde vives, es decir, los que todas las personas de tu comunidad conocen, los cuales pueden ser mercados, supermercados, tianguis, papelerías, farmacias, escuelas, parques, ríos, lagunas, cenotes, granjas, según el lugar en donde vivas.

¿Qué hacemos?

Para poder desplazarnos y encontrar esos lugares en donde vivimos que todos conocemos, y que nos permiten encontrarnos unas personas con otras o llegar al lugar que queremos. Te invito primero a recordar algunos conocimientos que ya tienes y que te permiten moverte en el espacio que tienes a alrededor.

Con un familiar, juega a lo siguiente. Con una caja jueguen alrededor de ella. Pon mucha atención, pide a tu familia que te de algunas indicaciones sobre dónde colocarte tomando como punto de referencia la caja, por ejemplo: detrás de la caja, a la derecha de caja, a la izquierda, adentro, etc.

Hazlo lo más rápido que puedas, la idea es que logres recordar y ejercitar tu ubicación espacial.

Actividad 1

Tengo aquí la imagen de una casa.

En el centro de una hoja de tu cuaderno dibujen una casita.

Pon mucha atención, pues te daré algunas indicaciones.

Dibuja una escalera del lado derecho de la casa.

Dibujen un Sol arriba de la casa.

Ahora dibujen una flor debajo de la escalera.

Dibuja un zapato del lado izquierdo de la casa.

Dibuja un columpio del lado derecho de la flor.

Para terminar, dibuja un paraguas arriba del zapato.

¿Qué tal, como te quedo?

Seguramente pudiste seguir las indicaciones de manera correcta y lograste hacer el dibujo.

¿Te gustaron los juegos? Los has realizado para recordar la importancia de ubicarte en el espacio en donde estas.

Las actividades que realizarás te servirán para trabajar las páginas 102 y 103 de tu libro de texto de Conocimiento del medio, por lo que te pido que lo tengas a la mano.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/102

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/103

En la página 102 te señala el libro de texto que Irene y Laura viven en dos comunidades cercanas en el estado de Chiapas y que Irene quiere visitar a Laura por primera vez.

¿Qué puede hacer Laura para explicarle a Irene cómo llegar a su casa?

Cuando alguien te pregunta cómo llegar a tu casa, ¿qué respondes?

Escribe tus respuestas en tu cuaderno.

Recuerda que en este momento debemos permanecer en casa y comunicarnos por teléfono o video llamada para cuidarnos.

Observa el mapa de la República Mexicana que se encuentra en la página 102 de tu libro de Conocimiento del medio.

Observa que nuestro país es muy grande, con diversos lugares y comunidades, que sería interesante conocer. Te invito a observar el siguiente video, pon mucha atención, porque esta comunidad que verás es diferente e interesante.

Subiendo y bajando. Tarahumaras.

¡Es una gran comunidad, además de particular!

¿Qué elementos de la naturaleza crees que utilicen estas niñas y estos niños para ubicarse? Escribe tu respuesta en tu libreta.

En el video pudiste observar ríos, barrancas, cascadas, árboles, caminos, entre otros elementos de la naturaleza. Para ubicarse Karina que pertenece a la comunidad Rarámuri, toma en cuenta estos lugares como referencia, la mayoría son parte la naturaleza, como las barrancas y los ríos.

A partir de esto, ya cuentas con información que te permitirá resolver la página 103 de su libro de Conocimiento del Medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/103

Observa con atención las fotografías de los diferentes lugares de referencia de una comunidad y coloca en la parte de abajo el nombre del lugar.

Para seguir conociendo sobre los diferentes lugares de nuestro país, observa los videos que se presentaran en el programa televisivo, en ellos se explica qué lugares de referencia utilizan en su comunidad para ubicarse.

Lugares de referencia de la comunidad.

Los lugares de la comunidad nos sirven de referencia para ubicarnos, son distintos y diversos, y por lo que hemos escuchado, ayudan a saber hacia dónde se encuentra una escuela y cómo regresar al mismo lugar de donde partiste.

Piensa cuáles son esos lugares de tu comunidad que te sirven de referencia para ubicarte y no perderte.

Hoy aprendiste que:

Existen lugares en nuestra comunidad que nos sirven de referencia.

Existen diversos lugares de referencia de acuerdo con cada comunidad, por ejemplo: mercados, parques, escuela, o incluso algunos elementos naturales como los ríos, las barrancas o los árboles.

Ejercitar tu ubicación espacial.

Es importante estar atento y ser más observador en todo momento para saber dónde vives y tratar de ubicarte con ayuda de los lugares de referencia.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

LENGUAJE

Leemos sobre platillos de otros países

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a seleccionar textos informativos para conocer más sobre tema, además descubrirás el significado de palabras a partir de imágenes que presentan información.

¿Qué hacemos?

Es interesante conocer lo que comen en otros países y más sí son insectos.¿Sabías que en Tailandia y Japón se come el gusano de seda? Son muy ricos tostados, incluso se cultivan para que los astronautas se los lleven como comida, esto es porque duran más tiempo sin echarse a perder, además de ser un alimento rico en proteína, tiene un sabor saladito, lo que los hace más sabrosos.

¿Te gustaría conocer más sobre algunos insectos comestibles?

Para hacerlo, observa el siguiente video.

Insectos comestibles.

En nuestro país hay más de 500 variedades de insectos comestibles y en el mundo 2000; al ser ricos en proteínas y vitaminas, son una buena alternativa para combatir a la desnutrición.

A partir de esta información, darás continuidad al tema anterior que fue “Los platillos típicos de mi país” en esta ocasión conocerás platillos de otros países; para ello observarás y explorarás un texto y reconocerás de manera rápida la información de algunos platillos hechos con insectos.

Abre tu libro de Lengua Materna Español en la página 87, para que realices la actividad 4 “Leemos para aprender más”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/87

Antes de leer el texto “Insectos comestibles: bocadillos de insectos alrededor del mundo”, obsérvalo y localizar la información siguiente:

La parte donde dice de qué trata.

La parte donde dice el país del que habla.

La lista de platillos hechos con insectos.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/87

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/88

¿Localizaste la información?

La parte donde dice el país del que habla.

La lista de platillos hechos con insectos.

Observa que el título cuenta con la palabra Japón, por lo tanto, este es el país del que se habla en el texto, y las viñetas que están de color azul es donde está la lista de los platillos.

Una vez que localices la información, tendrás la idea sobre de qué trata el texto y la variedad de insectos que se comen en otros países. Las imágenes, también pueden proporcionar información.

Ahora que ya cuentas con la idea de qué trata el texto, léelo por completo. Te recuerdo una vez más que esta lectura, se encuentra en tu libro de Lengua Materna Español en las páginas 87 y 88.

¿Qué te pareció el texto?

Puede que te hayas interesado en visitar Japón para comer esos ricos insectos. Si algún día tienes la oportunidad de viajar, seria increíble que visitaras Japón y a otros países para conocer sobre los insectos que se consumen y por qué el prepararlos es todo un arte.

Para que sigas conociendo sobre estos insectos; y trata de responder las preguntas que se te presentan a continuación.

Sobre estas mismas preguntas, te invito a que escribas tus respuestas en tu cuaderno.

Si tienes la oportunidad, investiga o pregunta a tu familia, qué otros platillos de otros países son elaborados con insectos comestibles.

Ahora a observar con detalle la página 89 de su libro de Lengua Materna Español.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/89

Señala en la imagen cada etapa del ciclo de vida del gusano de seda y el nombre que toma el mismo animal en cada una.

Ciclo de vida del gusano de seda.

La mariposa deposita huevos, cada uno de ellos se vuelve pupa, de donde sale la larva, la cual es la que produce la seda; después de un tiempo se va convirtiendo en crisálida y en etapa ya no produce seda, por último, la oruga que estaba en su capullo se transforma en una bella mariposa blanca.

Todo su ciclo de vida es de mucho trabajo para estos pequeños gusanos de seda. Un dato interesante es que viven muy poco tiempo a diferencia del ser humano.

Con la información anterior, marcar con color rojo la larva y con color azul la crisálida.

Observa que cuando el gusano es una larva produce seda, al momento de iniciar su cambio a crisálida ya no la produce.

El ciclo de vida del gusano de seda sufre todo un proceso de cambio y transformación hasta convertirse en una hermosa mariposa.

Con esta información puedes saber, ¿Qué es una larva? y ¿Qué es una crisálida?

Escribe tus respuestas en tu cuaderno.

Si quieres tener más información puedes buscar en un diccionario, en internet o en revistas especializadas.

Escribe en tu cuaderno tus definiciones y compártelas con tu familia y compañeros cuando tengas oportunidad.Recuerda que al hacerlo enriqueces tu vocabulario con nuevas palabras.

Nuevamente lee el último párrafo de “Insectos comestibles: bocadillos de insectos alrededor del mundo” de tu libro de Lengua Materna Español en la página 88.

¿Ahora entiendes mejor el texto?

Llevar a cabo una lectura paso por paso, ayuda a que tengas una mayor comprensión del texto.

Para analizar y conocer más de los alimentos que se consumen en nuestro país y el mundo, es importante que te adentres en los textos, que conozcas su información y que observes desde el título hasta las imágenes, pues esto te permitirá profundizar en los temas.

Para lograrlo:

Reconociste partes de la información del texto como fue: el título, imágenes, viñetas.

Identificaste el ciclo de vida del gusano de seda.

Conociste la definición de algunas palabras.

Y releíste parte del texto para que tuvieras mayor claridad de la información.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

