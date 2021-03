Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 22 de marzo

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 22 de marzo del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

ARTES

Las artes informan. Notiarte

¿Qué vamos a aprender?

Esta sesión será de repaso, de los temas que has visto en las últimas sesiones incluido el proyecto “En honor a la mujer”

¿Qué hacemos?

Este día se ha preparado un noticiero que se llama “Notiarte” Un espacio donde el arte es el poder de la creación.

Las noticias de este día son: “Alumnos de 4to grado aprenden qué es un performance” “Las exploraciones sonoras y de movimiento se vuelven virales en los estudiantes de 4to grado” “El proyecto en honor a la mujer, es todo un éxito en las aulas a distancia” Entrevistas y mucho más en esta su emisión de Notiarte.

Noticia 1. “Alumnos de 4to grado aprenden qué es un performance” El performance se convierte en una experiencia única e inolvidable con las alumnas y los alumnos de 4to grado. El performance es una manifestación artística que se basa en cuatro elementos básicos: la sorpresa, el uso del cuerpo como medio de expresión, comunicar una idea o sentimiento y la interacción constante con el público.

Observa la siguiente entrevista con la Profesora Mayela.

“Entrevista Mayela Cardona”

Noticia 2. “Las exploraciones sonoras y de movimiento se vuelven virales en los estudiantes de 4to grado” En las clases de 4to grado de artes se realizaron exploraciones sonoras y de movimiento, fue tanto el entusiasmo de las niñas y los niños que algunos subieron sus videos a las redes sociales, mostrando sonidos y movimientos muy originales.

Los estilos en sus movimientos inspiraron a muchos para crear obras artísticas y se convirtieron en tendencia en las últimas horas, manejando movimientos directos, rápidos, lentos, sostenidos, indirectos y todos los estilos que se trabajaron en clase.

Escucha los testimonios de los docentes sobre como motivaron a sus alumnas y alumnos a realizar el proyecto “En honor a la mujer” y como usaron estos estilos de movimiento y sonido para teatralizarlos.

“Experiencia profesora Bárbara Mena Rivero”

Escucha a otra docente de cuarto grado que te cuenta cómo abordo el proyecto con sus estudiantes.

“Experiencia profesora Olivia Hernández Gutiérrez”

Noticia 3. El proyecto “En honor a la mujer” fue todo un éxito en las aulas a distancia.

Cada 8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer, las aulas de Aprende en casa III no se quedaron atrás y decidieron dedicar un proyecto basado en un personaje femenino, nada más y nada menos que la historia de la intrépida aviadora Amelia Earhart.

En el año de 1935 la aviadora efectuó un vuelo directo a la Ciudad de México que llamó la atención por cómo se realizó esa travesía, a pesar de la diversidad de las alturas y de la naturaleza, y no solo eso para conmemorar ese vuelo se imprimieron 300 estampillas como esta que estás viendo.

Para las docentes y para las niñas y los niños les permitió recordar y tener siempre presente que nunca dejen de luchar por sus sueños.

Ahora escucha a algunos estudiantes que te comparten cómo vivieron y disfrutaron la creación del proyecto.

Escucha y observa el testimonio de Mateo.

“Experiencia del alumno Mateo Adrián Vega Ortiz”

Cómo pudiste observar Mateo disfruto mucho la dramatización, es increíble que con el arte todas y todos en su casa convivían con sus familias para crear obras de arte.

Ahora observa y escucha a Yaretzi.

“Experiencia de la alumna Nemesis Yaretzi Flores Sánchez”

Para terminar, escucha y observa lo que te comparte Emiliano.

“Experiencia del alumno Ian Emiliano González Hurtado”

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

CIVISMO

Hablemos sobre lo injusto

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás a identificar situaciones injustas en la convivencia cotidiana.

¿Qué hacemos?

Iniciarás con un juego, se llama piensa rápido. Se trata de que leas algunas preguntas y las respondas lo más rápido posible, puedes pedirle a un integrante de tu familia que juegue contigo. Por cada respuesta correcta sumaran un punto, el que acumule más puntos será el ganador.

Las preguntas son:

¿Cuánto es 10 + 6? ¿Cuál es el nombre del país en que viven? ¿Cuántas patas tiene un perro? ¿Cuál es el idioma que hablan en su localidad o ciudad?

Ahora el segundo bloque:

¿Cuánto es 5600 entre 16? ¿Cómo se llama el árbol que da nueces? ¿Cuál es la capital de Mongolia? ¿Qué idioma hablan en Brasil?

¿Quién resulto ganador? Si tú perdiste, recuerda que en un juego a veces se gana y otras se pierde.

Seguramente te encuentras molesta o molesto por haber perdido, necesitas calmarte da una respiración y lee las siguientes preguntas.

¿Las preguntas fueron fáciles o difíciles de responder para cada quién?

¿El juego fue justo?

Cómo pudiste darte cuenta las preguntas no tenían la misma dificultad, es seguro que te hayas sentido estresado porque no pudiste contestar rápido las preguntas y pensaste que el juego no estaba siendo parejo.

Con esto has podido identificar una situación injusta y al identificarla puedes realizar acciones para corregir esa situación.

Todas y todos, tendemos a molestarnos cuando sucede una injusticia, pero hay que lograr analizar lo sucedido y buscar solución.

Ahora verás lo que dice el libro de texto de formación cívica y ética en la página 55, en la que se habla de un juego en el que ocurrió una situación injusta.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4FCA.htm?#page/95

“Una forma injusta de actuar ocurre al favorecer a algunas personas en perjuicio de otras” Las situaciones de injusticia se pueden dar en diferentes espacios y circunstancias.

Observa el siguiente video, se trata del caso de Matías, pon mucha atención. Inícialo en el minuto 3:19 y detenlo en el minuto 7:47

“Matías en salto mortal” Primera parte.

La historia de Matías representa la situación donde Ramón no quiere participar con Matías.

Matías es un niño que sufrió un accidente, que le dejó una cicatriz en su rostro. Esto, aunque no debería, ha provocado que algunos de sus compañeros, lo traten diferente y no quieran participar con él.

A veces los perjuicios nos hacen ser crueles y ponerles apodos a las personas que consideramos diferentes.

Esta es una situación a la que le puedes llamar injusta, porque se discrimina a Matías por una situación por la que no deberían de excluirlo. Una cicatriz no es motivo de burla, ni debe opacar todas las virtudes de Matías.

Es injusto que Ramón sólo vea la cicatriz de Matías, le ganan sus prejuicios y no es capaz de observar las cualidades de Matías.

Matías es un niño como cualquier otro y se esfuerza para ser mejor. ¿Quieres saber cómo concluye la historia de Matías? Inicia el video en el minuto 12:40 y termínalo en el minuto 14:50

“Matías en salto mortal” Segunda parte.

¿Te gustó el desenlace? El equipo de Nadia y Matías ganaron el concurso por sus habilidades y creatividad. Al final Ramón reconoció que su comportamiento había sido inadecuado y ofreció disculpas.

Aprender a reconocer tus errores, cuando estás actuando de manera injusta con alguna compañera o compañero, es un aprendizaje que te ayudará toda la vida. Pedir disculpas cuando es necesario, no es una debilidad, sino una fortaleza.

En tu cuaderno del lado izquierdo las palabras justo e injusto, y del lado derecho escribirás algunas situaciones para que determines si se trata de una situación justa o injusta.

La primera frase es: “Que haya mayores oportunidades para niños, en los deportes u otras actividades escolares o en casa”

Recuerda que las oportunidades deben ser para todas y para todos. Darles oportunidad solo a los niños en diferentes situaciones pone en desventaja a las niñas y mujeres porque ya no se participa con igualdad de oportunidades, por eso es una situación injusta, hay que trabajar todos los días para eliminar estos pensamientos y práctica como esa.

Como lo viste en sesiones pasadas, al limitar las oportunidades para todas y todos, además de ser una forma de discriminación de género, para las niñas y mujeres, representa negar su posibilidad de desarrollo pleno en todos los ámbitos.

La segunda situación es: “Que las reglas sean distintas, dependiendo de las personas que participan”

Cuando las reglas no son parejas para todos los jugadores, se presenta la injusticia; como en el juego del inicio, que las preguntas difíciles te pusieron en desventaja.

En un juego como el que hiciste al inicio de la sesión piensa rápido, o un partido de voleibol o cualquier deporte, cuando las reglas no son iguales para los dos equipos se produce una desventaja que afecta a cada integrante. Por lo que la situación es injusta.

Un factor importante de la justicia, es que sea imparcial, que no influya quien le cae mejor, sino que las reglas se apliquen para todas y todos por igual. Esto garantiza que los participantes, sientan la confianza de que el juego o actividad, se desarrolla de manera adecuada y justa.

La tercera situación es: “Que las actividades o quehaceres en el hogar, se dividan entre todas y todos los integrantes de la familia, de modo que todos colaboren con los quehaceres”

Esta situación es justa, ya que a todas y todos nos corresponde la limpieza y cuidado de la casa. Por mucho tiempo se creía que el quehacer de la casa era una actividad solo para las mujeres, lo cual es una situación injusta.

La cuarta situación es: “Que los padres amen, cuiden y respeten a todas y todos sus hijos por igual”

Esta situación es justa ya que los padres deben amar, proteger y cuidar a sus hijas e hijos sin preferencias.

La última situación es: “Que algunas personas no usen el cubrebocas, no cuiden la sana distancia y no se laven las manos”

Esta situación es injusta, porque mientras unas personas se cuidan, otras y otros no lo hacen. Eso afecta a todos en algo muy preciado como la salud.

¿Qué te han parecido estas situaciones? ¿Estás de acuerdo como se clasificaron?

Escucha y observa lo que dicen niñas y niños de 4 grado, quienes te comparten situaciones de la vida real en la que consideran que se trató de forma injusta a una persona.

Diego

Ximena

Bruno

Camila

Es importante que identifiques las situaciones justas en injustas porque puedes encontrarlas en todo momento y debes distinguirlas, al hacerlo puedes realizar cambios que ayuden a transformar una situación justa en una injusta.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

VALORES

¿De qué me sirve estar triste?

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás sobre el sentimiento de la tristeza.

¿Qué hacemos?

¿Alguna vez te has sentido triste? La tristeza puede manifestarse en desánimo, desaliento, melancolía, ojos llorosos y algunas veces ligero aumento de la frecuencia cardiaca.

En algunas ocasiones es necesario hablar de ella, ya que no todo el tiempo es posible estar sonriente.

La tristeza es una emoción básica que provoca un ligero aumento de la frecuencia cardiaca, elevación que muestra una diferencia en comparación con la actitud de la persona quien manifiesta pérdida de energía, desánimo y desaliento.

https://www.pexels.com/es-es/foto/foto-de-silueta-de-mujer-1446948/

La tristeza se produce por alguna perdida, algún rechazo o cuando no logras alguna meta que te propones. Otra causa es cuando te enfermas ya que sientes dolor, agotamiento y falta de ánimo.

https://www.pexels.com/es-es/foto/hombre-de-camisa-negra-y-pantalones-de-mezclilla-gris-sentado-en-un-banco-acolchado-gris-1134204/

Algunas veces, las personas que están atravesando una emoción de tristeza la demuestran llorando. Las expresiones de la cara consisten en que levantan las cejas en la parte interior, fruncen el ceño, la comisura de los labios se empieza a caer ligeramente hacia abajo, la orientación de la cabeza y la mirada suele estar inclinada hacia abajo, el tono de voz puede ser muy bajo y los hombros los tiene caídos.

https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-llorando-568021/

¿Cómo puedes darte cuenta de que alguien está triste? Las puedes identificar porque se alejan de la convivencia social, buscan un lugar para estar tranquilas y apartadas, es decir para estar solas o solos con ellas y ellos mismos.

https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-mirando-al-mar-mientras-esta-sentado-en-la-playa-247314/

Seguramente te preguntarás ¿Por qué tienes que sentir esa emoción? ¿Para qué te sirve la tristeza?

La tristeza te ayuda a crecer, a salir de ella con más fortaleza y enfrentar la situación que la está causando. Por eso lo más importante es identificar el motivo que provoca tu tristeza. Esto te ayudará a regular la emoción, debes reflexionar y tener un instante de paz para poner atención en lo que acabas de perder, así como lo que es importante para ti y que aún conservas.

Algunas personas piensan que la tristeza es un símbolo de debilidad, tal vez has escuchado por ahí que los niños no deben llorar. Esa es una creencia errónea que tienen algunos integrantes de la sociedad, recuerda que somos seres llenos de emociones y la tristeza es una de ellas.

Comunicar en forma sincera y directa a otras personas cómo te sientes te ayudará a regular tu tristeza, busca tu forma personal a través de otras actividades. Hay quienes les funciona hacer ejercicio, escribir, dibujar, crear obras de arte o bailar.

Cuando te sientas triste, si te es posible, baila con ello liberarás endorfinas y podrás sonreír, notarás como la alegría comienza a invadir tu ser y cómo te expresas a través del movimiento haciendo que disfrutes esa actividad.

Los seres humanos tenemos la capacidad de sentir la emoción de la tristeza y diferentes maneras de lidiar con ella.

Es muy bueno expresar las emociones siendo creativos, varios escritores se inspiran con esta emoción y realizan maravillosas poesías, canciones y pinturas. La sensibilidad que acompaña a esta emoción te permite ser empático con otras personas.

El ejercicio es un buen aliado para sentirse bien y combatir la tristeza, a veces lo único que se necesita es un apapacho, con la situación de la pandemia has aprendido a darlos a la distancia con el corazón por delante.

El afecto o la atención que se recibe de otras personas son muy importantes, ya que nos hace sentir bien, es como una medicina para el alma.

Observa la siguiente cápsula, en ella se habla de cómo es que puedes llegar a sentirte cuando te encuentras triste.

“Cápsula de Don Leopoldo El apapacho”

Cómopudiste darte cuenta la familia puede ser un gran apoyo cuando te sientes triste.

La tristeza a pesar de que no es una emoción tan agradable te puede ayudar de varias maneras, ya que te permite reflexionar que es lo que te está causando daño y te ayuda a ser resilente ante esa situación.

Resilente es la habilidad que tienes para salir adelante ante cualquier obstáculo o adversidad, es otra forma de transformar la tristeza.

Recuerda que la tristeza es una emoción básica que te hace sentir desanimada o desanimado, sin energía y en ocasiones te hace perder la esperanza de lograr algo que deseas.

También te ayuda a fortalecer lazos de apoyo, conviértete en un gran lazo y ayuda a quien lo necesite.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

CIENCIAS NATURALES

La cocción de los alimentos

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás algunos factores que influyen en la preparación de los alimentos como son la temperatura y el tiempo de cocción.

¿Qué hacemos?

Para comenzar con la sesión de este día observa el siguiente video, comienza a verlo desde el principio y termínalo en el minuto 1:30.

“Secretos culinarios de Staff. Camote”

El siguiente video obsérvalo del inicio al minuto 0:08

“Chisporroteando. Filete Barbacoa. Los alimentos”

https://pixabay.com/es/videos/chisporroteando-filete-barbacoa-11632/

Este video obsérvalo del inicio al minuto 0:22

“De maíz. Los alimentos” (Elotes cocidos)

https://pixabay.com/es/videos/de-ma%C3%ADz-los-alimentos-cierre-15976/

El siguiente video también obsérvalo del inicio al minuto 0:15

“Alimento. Tortilla. Maíz. Comida” (Tortillas cocidas)

https://pixabay.com/es/videos/alimento-tortilla-ma%C3%ADz-comida-12684/

Para conocer del tema tendrás que remontarte a tiempos pasados para que conozcas desde cuándo las personas cuecen los alimentos. Pon mucha atención al siguiente video, obsérvalo hasta el minuto 0:20

“Picnic. Viaje De Camping. Comer. Fuego. Caliente”

https://pixabay.com/es/videos/picnic-viaje-de-camping-comer-fuego-23668/

Desde la antigüedad el ser humano descubrió por accidente las ventajas de cocer los alimentos, quizá por descuido dejó una pieza de carne cerca del fuego y después, al probarla descubrió que su sabor era mejor, más suave y deliciosa.

Las ventajas de cocer los alimentos, son que se ponen suaves, cambia su sabor y son más fáciles de digerir, por eso tu cuerpo absorbe y aprovecha mejor sus nutrimentos.

¿Te gustan los elotes cocidos con limón y chile piquín? Puedes imaginar ¿Cómo sabe el elote con los mismos condimentos pero crudo? O ¿Cómo saben los camotes o las papas crudas?

Ahora observa el siguiente video del inicio hasta el minuto 0:20

“Patata. Piel. Los alimentos. Cocinar”

https://pixabay.com/es/videos/patata-piel-los-alimentos-cocinar-22687/

Estos alimentos debes comerlos con moderación y poca frecuencia. Existe una gran diferencia entre la comida cruda y la comida cocida, cuando los alimentos son sometidos al calor, sus propiedades cambian. A esta acción se le conoce como cocción.

Recuerda que muchos alimentos cocinados son más apetitosos, la forma de cocinarlos es parte de nuestra herencia cultural.

Desde el punto de vista de las ciencias el proceso de cocción de los alimentos hace que sus propiedades cambien por completo. Hay comida que tiene un sabor muy bueno cuando se cocina y comida que tiene un sabor diferente si no está cocinada. Observa el siguiente ejemplo del inicio al minuto 0: 06

“Desayuno. La Yema de Huevo. Los Alimentos. Proteína”

https://pixabay.com/es/videos/desayuno-la-yema-de-huevo-30706/

Un ejemplo de ello es el huevo cuando está crudo o está frito. El huevo crudo, tiene una parte transparente y el centro es amarillo, pegajoso y su olor es poco agradable.

“Los Huevos. Huevos Cocidos. Hervir. Desayuno”

https://pixabay.com/es/videos/los-huevos-huevos-cocidos-hervir-58653/

A diferencia de un huevo hervido, frito, ranchero o revuelto que su sabor es totalmente diferente.

Existen diferentes tipos de cocción de los alimentos, algunos de ellos son: freír, asar, baño maría, al vapor, olla de presión y el horno de la estufa.

La cocción de los alimentos y todos los cambios físicos y químicos que se aprovechan para cocinar, son parte de la diversidad del arte culinario. Observa el siguiente video del inicio al segundo 0:09

“Pasta. Alimentos. Comer. Nutrición. Espagueti”

https://pixabay.com/es/videos/pasta-alimentos-pastas-comer-33256/

Cuando se menciona la palabra culinario se refiere a lo relacionado con la preparación de los alimentos. Muchos de los procesos culinarios requieren aplicar calor a los alimentos con el propósito de mejorar sus características, su textura, su sabor y su absorción en el cuerpo.

Observa el siguiente video, sobre la preparación de un platillo, si te es posible pide a algún familiar que acompañe a verlo para que se aprendan la receta y el procedimiento de preparación. Inícialo en el minuto 0:15 y termínalo en el minuto 2:51

“Pescado en hoja Santa”

Cómo pudiste observar en el video para preparar la salsa verde la cocinera puso tomates verdes y chiles jalapeños en un sartén calentado con fuego, un diente de ajo y la cuarta parte de una cebolla. Después de que todos los alimentos se quemaron en algunas de sus partes los coloco en la licuadora y los molió.

A las hojas les cortó el centro, las colocó en agua hirviendo y luego las pasó a un recipiente con hielos, para detener la cocción. A este proceso se le conoce como blanquear, consiste en exponer las hojas a una alta temperatura en el agua hirviendo y después bajarla con el hielo.

Finalmente el pescado se cocinó en un pedazo de aluminio, la cocinera colocó media hoja santa blanqueada y encima de ella un filete crudo de pescado y agregó la salsa verde con los alimentos semicocidos. Para que se acabe de cocer la salsa con el pescado y la hoja santa, porque envolvió todo en el aluminio y lo puso a cocer un rato más en el sartén que estaba sobre el fuego para terminarlos de cocer al aumentar su temperatura.

Ahora responde las siguientes preguntas: ¿A cuáles alimentos se les aumento la temperatura? ¿A cuáles alimentos se les bajó la temperatura? ¿Cuánto tiempo estuvieron los alimentos en cocción?

La cocinera solo mencionó que la cocción final del pescado, con todos los demás ingredientes, debería hacerse a 180 grados Celsius por máximo 20 minutos.

¿Has probado el ajo, la cebolla, el tomate verde, la hoja santa y el pescado crudo?

Te imaginas a qué sabría un platillo preparado con el pescado crudo, con los tomates y chiles crudos y molidos, con la hoja santa sin blanquear, y todos sin cocerlos. ¿Se verían igual, olerían y sabrían igual que el platillo preparado por la cocinera? En el video la cocinera utilizó a la perfección el tiempo y la temperatura de cocción para que los alimentos cambiaran su textura, olor, sabor y consistencia; y todo esto gracias a los cambios químicos.

Ahora realizarás la siguiente actividad para que reafirmes tus nuevos conocimientos. Observa la siguiente tabla que contiene varios alimentos, la vas a completar escribiendo las características de cada alimento ya sea crudo o cocido.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4CNA.htm#page/87

Como podrás darte cuenta cuando los alimentos se cuecen adquieren características diferentes de las originales. Por ejemplo, la consistencia del pescado cuando estaba crudo era distinta a la que tuvo cuando se coció por casi 20 minutos; o la consistencia de los frijoles crudos, que son leguminosas, son semillas duras que después de su cocción, por bastante tiempo, se vuelven suaves.

Ese cambio se debe a que la cocción de los alimentos causa que sus nutrimentos internos se transformen, como las proteínas, las grasas y los carbohidratos que se dividen, se degradan y son más digeribles para el cuerpo.

¿Cuáles otras características de los alimentos crudos se transforman cuando se someten a la cocción? El color, el olor y el sabor. Como las diferencias de consistencia y color del huevo crudo, es pegajoso, como líquido, con la yema de color amarillo y la clara transparente, pero bien cocido es sólido, con la yema en el centro y de color menos amarilla, rodeada por la clara de color blanco.

Un bistec a pesar de que cambia mucho cuando está crudo es rosado, blando y sabe cómo a sangre, cuando esta cocido es café, con más consistencia o menos blando que cuando está crudo y es más sabroso.

La cocción de los alimentos implica cambios químicos o transformaciones químicas, esto significa que, si a los alimentos cocidos les bajamos la temperatura a la que están expuestos, no vuelven a estar crudos, no pueden regresar a su estado original.

El cambio químico de los alimentos cocidos no se puede revertir o regresar a su estado inicial, a diferencia de los cambios de estado o cambios físicos de la materia que has aprendido.

Recuerda que los cambios físicos de la materia ocurren, por ejemplo, con el agua, cuando pasa de su estado sólido a líquido y de líquido a gas, al aumentar su temperatura, y viceversa, el agua cambia de su estado gaseoso a líquido y de líquido a sólido al bajar su temperatura.

Esas transformaciones químicas, similar a los cambios físicos, las puedes percibir con los sentidos, al observar cómo se modifican las características de los alimentos al aumentar y bajar su temperatura.

En la cocción de los alimentos no sólo interviene la temperatura, también interviene el tiempo, como lo has analizado. Entre más temperatura y tiempo de cocción más se transforman los alimentos.

Ahora lee el siguiente dato interesante, seguramente te va a gustar conocerlo, se encuentra en tu libro de texto de Ciencias Naturales cuarto grado página 86.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4CNA.htm#page/87

Para mejorar el sabor de sus alimentos, los distintos grupos humanos han agregado ingredientes que se encuentran en el lugar donde habitan. Por ejemplo, se tiene registro que en el antiguo imperio romano había personas que se dedicaban a preparar nuevos platillos para agasajar al emperador. En la actualidad, la manera de preparar los alimentos es una peculiaridad cultural de cada región.

¿Qué te pareció la información? A través del tiempo las personas han utilizado el fuego para la cocción de alimentos y además han agregado más y más ingredientes para mejorar el sabor, el olor, la consistencia de los alimentos e, incluso, cómo se ven, para que uno sienta antojo con sólo mirarlos.

También es importante la manera de preparar alimentos es una peculiaridad cultural de cada región y de cada país. Un ejemplo de ello es la comida japonesa la cual utiliza mucho el pescado crudo.

En esta sesión aprendiste sobre la cocción de los alimentos y los factores que intervienen en ella como la temperatura y el tiempo.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

