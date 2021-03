Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 22 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 22 de marzo del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

VALORES

¡Gracias a la tristeza!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar la tristeza como una emoción para enfrentar situaciones de perdida.

¿Qué hacemos?

Antes de iniciar esta sesión, te cuento unos chistes:

¿Sabes por qué la escoba siempre está contenta? Por qué ba- rriendo

Ba-rriendo, ba-rrieendo.

Otro, ¿Sabes dónde vive mi profesor de karate?

Aa- llá patada.

A-llá, jejeje, gracioso.

¡Qué raro! Mis chistes son infalibles, pero no te ríes ni tantito.

Mi arma secreta ¡con esto seguro se ríe! cualquiera se ríe con unas suaves cosquillas.

¿Qué está pasando? No te reíste de los chistes ni de las cosquillas algo anda mal.

No sé qué está pasando, te veo raro. Hasta te conté chistes y no te reíste, te hice cosquillas y nada.

Tienes la cabeza inclinada hacia abajo y tu mirada está clavada en el suelo. Tu voz es suave y parecías estar cansado o con sueño.

Supongo que estás triste.

¿Y por qué estás triste?

¿Y si lloras?

Si lloras es porque necesitas hacerlo y si estás triste, seguro necesitas un amigo.

Las amistades también son para ayudar en estos momentos y no solo para la diversión.

¿Pasa algo? ¿Por qué no te reíste cuando te conté un chiste o cuando te hice cosquillas?

Te voy a contar la historia de Jorge de primero de primaria del estado de Quintana Roo, que está preocupado y pensativo y le cuenta a su maestra Edith, vía virtual, lo que le pasa:

Jorge: Estoy preocupado porque mi gato no ha regresado a la casa, van tres días que no viene a comer. Nunca se había ido tanto tiempo. Estoy empezando a creer que algo le pasó.

Maestra Edith: ¡Qué pena! Con razón estás así. Tienes mucha razón en estar triste, yo también lo estaría.

Jorge: Estoy pensando en hacer unos volantes y repartirlos por la colonia, pero no sé, ¿Crees que sea buena idea?

Maestra Edith: ¡Claro que es buena idea! ¿Quieres que te ayude a buscarlo? Yo puedo hacer algunos volantes y tú haces otros, luego los pegamos en los postes de tu colonia.

Jorge: Si, muchas gracias, Edith. Tengo un nudo en la garganta, no quiero llorar.

Maestra Edith: No tengas pena de llorar. Llorar nos hace sentir mucho mejor, nos alivia de la presión que a veces sentimos en el corazón cuando estamos tristes.

Las lágrimas son un bálsamo para nuestro dolor, nos ayudan a sacar la tristeza de nuestro cuerpo.

Jorge: (llorando) Esto es muy doloroso para mí, siento que no puedo concentrarme en mis tareas.

Maestra Edith: Yo también me he sentido así, triste. Es normal sentirse sin ganas de hacer nada. Date el tiempo de estar con tu tristeza y escucharla.

Jorge: ¿Escucharla? ¿Para qué?

Maestra Edith: Seguro aprenderás algo de ella.

Jorge: Si tú lo dices.

Maestra Edith: ¿Te sientes un poco mejor después de haber llorado un poquito?

Jorge: Sí, pero quisiera llorar un poquito más, voy a caminar un poco para escuchar a mi tristeza.

Maestra Edith: Claro, ve, aquí te espero para que empecemos a hacer los volantes.

¡Qué difícil ha sido para la maestra Edith verlo tan triste y no poder abrazarlo! ¿Cómo podrá darle un abrazo sin ponerse en riesgo?

¡Ya sé! Tal vez la Dra. Marasco Curati que sabe de emociones, pueda darle a ella y a ti algún consejo. Para eso le envió una carta y la Dra. respondió.

La carta dice:

Querida Dra. Curati:

Espero que esté muy bien. Estoy triste porque Jorge está triste y yo estoy tratando de ayudarlo, pero ni siquiera puedo abrazarlo y me siento mal porque no sé qué más hacer.

Estimada/o:

Hay muchas formas de apapachar a alguien que está triste, ayudarlo, como lo estás haciendo, es una de esas formas ¡Y una muy importante! pero si lo que quieres es darle un abrazo te enseñaré a hacer algo que te va encantar. Necesitas:

Materiales:

Un pedazo de tela (de preferencia blanco o de un color claro). Aproximadamente esta debe medir 25 cm de ancho y 60 cm de largo. Pide ayuda en casa para saber cuál es ese tamaño.

Papel, cartulina o una bufanda también de color claro.

Marcadores (uno negro y los otros de colores).

Una regla y…

Tu imaginación.

Comenzamos, para realizarla deberás seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Deberás colocar la tela o tu material frente a ti, en ella dibujaremos nuestras manos, una en cada extremo, utilizando un marcador negro. Esto es, mano derecha en el lado derecho y mano izquierda en el lado izquierdo, como si fueras a abrazar a alguien, y las uniremos por arriba y luego por abajo, como si fueran los brazos.

Paso 2. Después colocarás frases hermosas con las que hagas sentir bien a la otra persona, como: “te quiero mucho” “eres muy importante para mí”.

Paso 3. Del lado derecho dibujaremos, un paisaje donde reflejes lo que sientes y quieres que la otra persona sienta. También puede ser algo divertido como un árbol que les recuerde cuando jugaban a esconderse: Un columpio, el sol, momentos hermosos donde pasaron situaciones juntos.

Paso 4. En la otra mano, dibujaremos un reloj que significa cada momento que hemos compartido de nuestra vida, unas piezas de rompecabezas que nos invita a recordar esos juegos tan divertidos, un arcoíris que nos enseña las maravillas de la vida, lo increíble de la naturaleza, y esa nube que te hace volar la imaginación.

Paso 5: Una vez terminada, se la regalas a tu amigo o amiga como símbolo de un abrazo a la distancia, para que al colocarla en su cuello o abrazarla se sienta ese abrazo que tanto deseas dar y que tu amigo desea recibir.

Hasta luego.

Muy bien, con la ayuda de la Dra. Curati la maestra Edith podrá enviarle o entregarle a Jorge este abrazo, muchas gracias Dra.

Con esto Jorge se sentirá un poco mejor.

Platicar con alguien te hace mucho bien, alguien que sepa escuchar, te llena de amor, también el tiempo que pases contigo mismo caminando y permitiendo que la tristeza te habite te hace muy bien.

Platicar con alguien que ha pasado por lo mismo te hace sentir que no estás solo.

Observa lo que le sucede a Carola:

Cápsula de la tristeza: Carola y Don Leopoldo.

¡Carola se siente como Jorge! Estas mascotas lo tienen muy preocupados. Carola también va a hacer volantes.

Observa las fotos de Cosme, el gato de Jorge que quiere compartirte:

https://www.pexels.com/es-es/foto/gato-atigrado-marron-2071882/

¡Qué bonita foto!

https://pixabay.com/es/photos/gato-dormir-tomar-el-sol-gatito-3927626/

Este es Cosme tomando el sol.

Acá estaba persiguiendo a una ardilla, ese día se divirtió muchísimo.

https://pixabay.com/es/photos/gato-gatito-beb%C3%A9-de-gato-salto-913059/

Cosme estaba en la barda de la casa y la ardilla estaba acorralada, ya no tenía a donde escapar, se veían frente a frente. La ardilla con toda su destreza, saltó por arriba de Cosme y se fue corriendo. Fue un salto espectacular, Cosme no supo qué había sucedido. La ardilla saltó tan rápido que pareció desaparecer. Jajajaa hubieras visto su carita de desconcierto.

¡Así son los gatos!

https://pixabay.com/es/photos/gato-gato-volador-jugar-salto-1680873/

¿Te has fijado que las cosas que te hacen más feliz cuando las pierdes te ponen muy tristes? La tristeza es normal cuando uno pierde algo.

La tristeza te enseña a valorar lo que tienes: las cosas materiales como cuando se te pierde algún juguete o tu playera favorita se rompe, hasta cosas más importantes como mascotas pérdidas o cuando no logras alguna meta. También y muy profunda es la pérdida de los seres queridos.

En estos tiempos hay muchas razones para estar triste. Te gustaría saber si algún compañerito o compañerita está triste y por qué. Observa el siguiente video.

Cápsula de entrevistas: 3 niños responden estas preguntas.

La tristeza es parte de la vida, ¡como la alegría! Observa, por lo que te cuentan tus amigas y amigos, así se siente la tristeza en tu cuerpo.

Este es un pequeño esquema de un cuerpo triste.

Cuando estoy triste siento.

Corazón de pasita: El corazón se siente apretado.

Nudo en la garganta: Presión en la garganta, dificultad para pasar saliva.

Cuerpo de trapo: Cuerpo sin energía, con ganas de hacer nada.

Ojos de lluvia: Ojos llenos de lágrimas. Cuando la tristeza te visita, a veces se queda por un rato, algunos días quizás. Tu cuerpo te está diciendo que algo no está bien y que tienes que pensar en cómo solucionarlo, así que debes poner atención.

Cuando la tristeza se queda contigo un poco más, es muy importante además de hablar con tus amigos, pedir ayuda a mamá o a papá, hasta a una persona especialista en esos temas que te ayude a entender por qué la tristeza decidió quedarse tanto tiempo.

Eso es muy importante. ¿Qué puedes hacer cuando estas triste para sentirte mejor?

Hablar con una amiga o amigo, quizás con alguien de tu familia. ¡Como Jorge, que hablo con su maestra Edith y acepto su ayuda!

Además, con la ayuda de la maestra Edith, Jorge se puso a hacer algo para resolver la situación, ya está elaborando los volantes y un plan para recuperar a Cosme. Creo que sentirse triste, hizo que recordara los momentos hermosos que paso con su gatito y que valorara lo importante que es para él. Eso hizo que se le ocurriera algo para recuperarlo.

¿Y estás segura/o que fue la tristeza la que lo ayudó? Porque se sentía tan mal que no quería hacer nada.

Estoy totalmente segura/o. ¡Si no hubiera estado triste, no se hubiera detenido y concentrado en esa situación!

Para explicarlo mejor, lee a continuación un cuento o pide a mamá o papá que te ayuden a leerlo.

Para sentirte mejor.

Un día Mia, no se sentía muy bien, miraba el árbol que se encontraba afuera de su ventana.

El árbol dijo:

Hola, Mía, no te veo muy contenta.

Estas triste, afligida.

Ves el cielo nublado, no te calienta ni el sol.

Sientes un nudo en el estómago, y tus ojos de agua son.

Ese puchero en tu cara no deja ver tu sonrisa.

No te parezco gracioso, mis bromas no te dan risa.

¿Tampoco quieres jugar, ni salir de tu cuarto?

Es lo opuesto a la alegría, lo que sientes este día.

Una emoción profunda y bastante dolorosa.

Se llama tristeza, no es algo que se goza.

¿Tal vez extrañas a alguien? O tuviste un mal día.

Hay muchas razones que pueden quitarte la alegría.

La tristeza puede ser tu compañera cuando perdiste a alguien de alguna manera.

Solo escúchala, abrázala.

Necesita estar contigo y saber que eres su amigo.

Lo que te puedo decir, es que sola no te debes sentir.

Puedes pedir ayuda a mamá o a papá, que no te quepa duda.

La tristeza es normal, esta emoción puede pasar.

Solo tienes que esperar y detenerte un poco a reflexionar.

Hay cosas que puedes hacer, que te pueden favorecer.

Claro, cuando estés lista y a tu tiempo.

Podemos comenzar platicando, cuéntame porque estas triste.

Mía le contestó:

Mi mejor amiga Diana, ya no quiere ser mi amiga discutimos el otro día y ya no me volvió a hablar, ya no te quiero contar, porque me dan muchas ganas de llorar.

El árbol la consoló:

Seguro te aliviará un poco, compartir lo que sentiste.

Ya no te sentirás tan mal.

Aunque si aún no quieres hablar podrías solo llorar, para poderte aliviar.

Solo déjalo salir, permite a tu emoción fluir.

Las lágrimas son naturales, no te avergüences, son muy normales.

Después de llorar y dejarlo salir escucha la música que más te guste oír.

Ve tu caricatura favorita, abraza un juguete que te divierta, recuerda las caricias de tu abuelita.

Y cuando te sientas un poco mejor, reflexiona sobre esta situación.

Presta atención a lo que la tristeza te dijo vamos a desenredar este revoltijo

¿Será que algo hiciste mal? ¿Hay algo que su amistad pueda reparar?

Dibuja lo que te pone triste.

Piensa si pudiste hacer algo diferente.

Sal a estirar tus piernas, limpia tu jardín de hierbas.

Pon en orden tus pensamientos y repasa los eventos.

La tristeza te ayuda a darte cuenta de lo que realmente importa.

Has perdido a una amiga, eso no es poca cosa.

Y a Mía se le ocurrió:

Tal vez deba buscarla, hablar con Diana y abrazarla.

Decirle que mucho la extraño y que no fue mi intención hacerle daño.

El árbol festejo:

Has analizado y una estrategia has pensado.

Mía le platicó:

Primero voy a escribir una carta donde le pediré una disculpa.

Más tarde le hablaré por teléfono, para pasar una tarde juntas.

Resolveremos nuestros problemas, y horneamos unas galletas.

Espero que Diana quiera venir y juntas volver a sonreír.

Gracias tristeza por hacerme pensar como lo puedo solucionar.

Árbol:

Abraza la tristeza por un momento.

Deja que te enseñe cosas de ti.

Y yo me quedaré por aquí.

Habías pensado que sentirte triste no te ayudaba en nada porque no podías hacer nada, pero ahora que ves que la tristeza te sirve para hacer muchas cosas, te sientes mucho mejor.

Definitivamente te sientes un poco mejor.

Recuerda que llorar es necesario porque las lágrimas son un bálsamo para aliviar tu tristeza.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

ARTES

¡Ups… ¡Me equivoqué de fiesta!

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión conocerás todo lo referente a los payasos y al clown en relación a las diferencias o semejanzas que existen entre ambos.

Reconocerás las diferencias y/o semejanzas entre el payaso y el clown, así como los diferentes espacios en los que se desarrollan sus presentaciones.

¿Qué hacemos?

¿Qué no la única diferencia entre payaso y clown es que una está en inglés y la otra en español?

Puede que te gusten o no los payasos, así que por eso conocerás todo acerca de este personaje tan interesante y divertido.

Comenzarás por saber cuál es el origen de la palabra “payaso”.

Es una palabra que viene del italiano “pagliaccio” derivada del latín y que significa saco de paja y esta palabra comenzó a utilizarse hace varios siglos atrás.

¿Qué tiene que ver paja con los payasos? En ese entonces, los comediantes populares italianos usaban un vestuario muy atractivo hecho de paja. Posteriormente la palabra en español “payaso” fue incluida en el español.

¿Entonces es de origen español? No como tal, ya que se agregó otra palabra que utilizaban para nombrarlos, pero esta proveniente del francés “Paillasse”. Así que los países donde se habla el español lograron hacer una combinación entre “pagliaccio” y “paillasse” que es “payaso”.

Ahora ya sabes de dónde viene esa palabra, pero ¿En fiesta de quién fue, que apareció, el primer payaso?

Fue a un faraón en el antiguo Egipto, a quien se le presentó alguien para divertirlo, pero no se llamaba payaso sino bufón. Así que, como podrás notar, su aparición fue hace miles de años.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm#page/50

El primer circo donde apareció un payaso fue por ahí del año 1768. Y fue en este dónde se montó una rutina muy divertida.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2FCA.htm#page/28

Para que entiendas mejor estas diferencias, observa la siguiente cápsula que comparte Raúl Zamora.

¿Qué es un payaso y un clown?

Entonces con la información anterior, el payaso, como se comentaba anteriormente, ¿Es el que hace reír con actos de destreza, pero la mayoría basan sus actos en la torpeza y hacer, como se diría comúnmente “payasadas”?

Existe como tal, uno llamado Augusto, el Trampa o Vagabundo, el Cara blanca y el Clown que forma parte de esa variedad de payasos, y que, como observaste en la cápsula, tiene ciertas características ¿puedes mencionar algunas?

Primero, pues no tienen mucho maquillaje, ni tantos colores ya que es un maquillaje sencillo y su vestimenta también es sencilla.

También puede hacer uso de malabares o algún instrumento y además requiere de haberse preparado actoralmente y pone en práctica mucho de sus vivencias e involucra al espectador en la época y el espacio en que está representado.

Si es un actor, quiere decir ¿que estudió actuación para poder ser clown? Así es, debió haber leído mucho y saber de historia, teatro, así como del manejo y expresión de las emociones para transmitirlo al público.

Te invito a observar la siguiente cápsula.

Rulo, el payaso en cuarentena.

Es una buena idea eso de comprar algo sin salir de casa, por algún medio electrónico o aplicación y, así ser creativos, han estado dentro de casa: como pintar, cocinar, modelar algún material y, ¿Por qué no? hacer magia o trucos como Rulo.

El circo siempre ha sido un espacio de expresión artística que da lugar a un sinfín de espectáculos como payasos, acróbatas y magos. Como bien escuchaste en la primera cápsula que observaste de “Rulo, el payaso”, el clown es una de esas variantes que también llegas a ver en los circos, pero que se enfocan más en hacer reír mientras hay un cambio entre número y número de los que se presentan en los circos.

Por lo que el circo fue quién dio al clown, en un inicio, la categoría de oficio.

Invita a tu mamá o papá para que realicen varios juegos imitando a un payaso, hagan:

JUEGO 1 chiste.

JUEGO 2 tronar globos.

JUEGO 3 malabares.

Y puedes utilizar el siguiente audio para jugar.

Circo.

La actividad termina cuando ambos hacen una reverencia.

El clown está también asociado a la risa, al maquillaje y a una nariz roja, pero, además, es un arte que se puede definir como “una aventura del pensamiento y de la imaginación” ya que, para el actor que lo representa, requiere ser uno mismo y provocar la emoción y la risa de los demás.

El artista que hace el clown, crea su propia rutina y su propio personaje sin tener a alguien que le diga qué hacer, o sea, un director. Depende mucho del gran talento del artista y la facilidad con la que logra comunicarse con su público, esto quiere decir, que el clown, comparte lo que piensa, lo que siente, lo que va a hacer, hasta es posible que use muchos elementos, utensilios dentro de su acto.

Como has observado a lo largo de la sesión, requieren de una preparación muy particular, como, por ejemplo, ¿Has observado cuando, en pantomima, hacen como que jalan una cuerda?

Tanto el payaso y el clown te hacen reír con sus actuaciones, pero el clown te cuenta una serie de sucesos ligados y dramatiza la historia que te presenta además de utilizar algunos implementos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

¡Las niñas y los niños también participan!

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión conocerás las reglas de convivencia, las cuales al seguirlas mejoran el ambiente que se vive en las familias, así como del entorno en el que estás.

¿Recordaras que, en sesiones anteriores, analizaste la importancia de aplicar algunas reglas que ayudan a tener en orden el lugar dónde estudias?

Observaste que es importante evitar situaciones que te puedan distraer y así estar lo más cómodo posibles. Puedes preparar todo el material y lo tienes cerca para usarlo cuando se te solicite.

Recordaras que una responsabilidad implica el cumplimiento de alguna obligación, así como cuidar hacer o decir algo, o en su caso, responder por lo que uno hace o dice.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitaras: Tu libro de texto de Conocimiento del Medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

Al participar en alguna tarea o actividad, eres responsables de algo.

Las responsabilidades forman parte de la vida de las personas en una sociedad, así como lograr establecer buenas relaciones, empleos y lugares apropiados para vivir.

Tanto niñas, niños, adolescentes, jóvenes, así como adultos.

Vas a observar la siguiente imagen, en la cual están diversas situaciones que muestran la participación de las personas en una comunidad, ¿Qué logras identificar?

Hay muchas personas, se ve un parque, una fuente, y una escuela, hay personas laborando, hay autos, y se logra observar un establecimiento, una óptica.

Ahora vas a determinar cuáles son las responsabilidades de las personas que ahí aparecen, puesto que sabes que cuentan con ellas y que, al ejercerlas, estás tomando decisiones por uno mismo y, que, en determinadas circunstancias, afectan a los demás.

Comienza con esta.

¿Cuál es su responsabilidad en la escuela? Junto con los maestros, mantener la escuela organizada.

El director o la directora son las personas responsables de la escuela, por lo tanto, tiene que estar siempre pendientes de todo lo que ocurre y de las necesidades de las instalaciones.

Ahora observa la responsabilidad de esta persona.

¿Qué responsabilidad tiene el maestro o maestra del grupo? Tiene la responsabilidad de ejercer su trabajo estudiando con sus alumnas y alumnos, así como estar al pendiente de que las reglas del salón se cumplan.

Los otros, son los padres y madres de familia que acuden a la escuela. Su responsabilidad es estar al pendiente de las necesidades de sus hijas e hijos, así como acudir regularmente o cuando haya reuniones para mantenerse informados.

Afuera de la escuela se ve un policía de tránsito. ¿Cuál es su responsabilidad?

Vigilar el paso de los vehículos, así como dar apoyo a los mismos cuando lo soliciten, como puedes observar, hay otro policía que está ayudando a una abuelita a cruzar la calle.

Ahora observa a esta persona.

Es un jardinero, está podando el pasto del parque. Su responsabilidad es mantener el pasto corto, así como cuidar de los árboles y plantas.

Pero aquí hay algo muy importante por mencionar, es responsabilidad del jardinero cuidar el pasto, plantas y árboles, así como brindarles agua y mantenimiento, pero es también responsabilidad de las personas mantener el parque limpio respetando así el trabajo del jardinero y además cuidando el medio ambiente.

Aquí se observa a una persona que se está haciendo responsable de alimentar a unas palomas.

Y por aquí se puede observar a una mamá caminando con sus hijos, ¿Qué responsabilidad tiene ella?

Es responsable de que sus pequeños estén seguros y al lado de ella, pero aquí se visualiza que uno de ellos, el más grande, está jugando cerca de una zona de obra, y es peligroso y eso puede provocar un accidente.

Entonces el niño también tiene una responsabilidad, que es atender las indicaciones de su mamá, de esta manera, él estará seguro.

Por último, observa estos automóviles, ¿Crees que tienen alguna responsabilidad las personas que los están conduciendo?

Los conductores deben estar alerta de los cambios del semáforo para que puedan transitar, así como de estar en precaución constante que si alguien pasa la calle sin cuidado o si algún animalito se atraviesa por el camino.

Y cuando no haya semáforo, estar atentos y ceder el paso a los peatones.

Aún hay más personas y sucesos que muestran responsabilidades, ahora observas que todos y todas tienen ese deber.

Ya has observado que las responsabilidades pueden estar fuera de la casa, pero también tienes responsabilidades dentro de ella, en actividades compartidas y hasta en los juegos, sin embargo, es necesario que sepas cuándo es momento de participar y cómo realizarlo de la mejor manera.

¿Cómo ser responsable estando en casa? Para comenzar es importante conocer las reglas de la familia, si una familia no cuenta con reglas es difícil participar ya que nadie sería responsable de nada y tal vez le delegarían las actividades a una sola persona y eso no es justo, tampoco inclusivo, todas y todos van a participar. Si no hay reglas en casa siempre puedes proponer un cambio para que mejore la participación de todos los miembros de la familia.

Por ejemplo, una casa se mantiene ordenada si todos colaboran con eso. Una casa no se limpia sola, y una responsabilidad importante que hay que ejercer es, si desordenamos, también ordenamos.

De eso se trata, de tomar decisiones, puedes iniciar tu responsabilidad haciéndote cargo de tus propios artículos.

Puede ser la ropa, una vez que esté limpia puedes doblarla.

Puedes recoger los juguetes y guardarlos una vez que los has utilizado. Mantener los útiles escolares en un lugar que les hayas asignado, de esta manera cuando los necesites sabrás dónde encontrarlos.

Si piensas en más acciones puedes encontrar también más responsabilidades.

Ahora observa un reportaje que realizó Víctor un niño de primaria como tú, a varias niñas y niños. Es interesante, por qué les pregunta, entre otras cosas, ¿Qué te gusta de tu familia? ¿En qué labores del hogar ayudas? ¿Si los gritos son una buena forma de educar a las niñas y a los niños? ¿Consideras que tu familia es un buen equipo?

Creciendo juntos – La familia es tu mejor equipo.

¿Qué te ha parecido?

Es importante como destaca la importancia de los acuerdos de convivencia en la familia, así como la importancia del diálogo para resolver posibles diferencias, y que el apoyar en la familia es tarea de todas y todos.

Si estas tareas las haces desde pequeños, cuando creces formarán parte de la personalidad y las harás cada vez mejor y apoyar en la casa se vuelve una tarea compartida y no se vuelve pesada.

Te invito a escuchar a Juan Carlos, de 9 años, desde su casa, es más grande que tú que vas en primero, observa cómo apoya en su casa.

Desde mi casa. Juan Carlos Once Niñas y Niños.

Seguro que él ya ayudaba desde más pequeño y se va formando un hábito, incluso está pensando en juntar objetos para donarlos, cuando ya se pueda salir, eso habla bien de la relación que tiene con su familia.

Ahora, para seguir conociendo más sobre el tema, vas a utilizar tu libro de texto de Conocimiento del Medio en la página 118.

A la hora de ir a la escuela, Jesús no encontraba su mochila ni su suéter. ¿Por qué Jesús no encontraba ni su mochila ni su suéter?

No encontraba sus artículos puesto que su habitación está muy desordenada. Observa que los juguetes, su ropa, útiles escolares y otros objetos están por todos lados, esto dificulta su labor.

Jesús puede tener varias opciones, observa cuál es la mejor decisión que pudiera tomar.

Mejor que deje de buscar y que no vaya a la escuela. Le llama a su mamá para que ella le busque los objetos. Los buscas y posteriormente ordena para que esto no vuelva a suceder.

Recuerda que se trata de que Jesús cumpla sus responsabilidades.

Analiza lo siguiente.

Si deja de buscar y no va a la escuela, no arreglará las cosas, puesto que al siguiente día tendrá que buscarlos nuevamente.

Si le llama a su mamá para que busque los objetos le estará dando una responsabilidad que no le corresponde a ella, puesto que él desordenó.

Si él busca los objetos y más tarde ordena esa habitación para que no vuelva a suceder, ésta ejerciendo su responsabilidad, y de esta manera aprendió que tener las cosas en desorden causa conflictos.

Él debe ser responsable de cuidar su espacio, de esta manera también colabora a que la casa esté ordenada y no se le delega esa acción a una sola persona.

Al actuar con responsabilidad, también estas aplicando valores como el respeto y la consideración, esto quiere decir que también estás pensando en los demás.

Ya que sabes lo que Jesús debe hacer, quisiera preguntarte si lograste observar los objetos que él estaba buscando.

Su mochila y su suéter. ¿Logras visualizar los objetos?

La mochila esta al pie de la cama y el suéter, bajo la cama.

En esta sesión has aprendido mucho sobre la responsabilidad y los acuerdos que te llevan a una mejor convivencia, tanto dentro de casa como fuera de ella. Pero lo importante no solo es saberlo, sino ponerlo en práctica.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

LENGUAJE

Lobo, ¿sigues ahí?

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás leyendo cuentos en los que el lobo es uno de los personajes principales, leerás y te emocionarás con otro cuento que probablemente ya conozcas.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitaras tu libro de texto de Lengua Materna.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

Adivina de qué cuento se trata: El lobo y te daré una pista: Se trata de siete animalitos cuyo nombre empieza con la letra c de caballo, camaleón, canario, caracol.

Así como lo hiciste con la lectura de Los tres cerditos, además de divertirte con la historia, seguirás desarrollando tu capacidad de observación para describir sobre todo a uno de los personajes: El lobo.

Ahora sí, es momento de que abras tu libro de texto de lengua materna en la página 118 El título de la lectura es el siguiente.

¿Cuántas palabras tiene el título? ¿Cuántas conoces? Subraya en tu libro de texto, con lápiz, las que puedas leer.

Ahora, observa muy bien las imágenes que acompañan el texto, en las páginas 118 y 119, fíjate si ellas te ayudan a darte una mejor idea de cómo es el lobo de esta narración.

Pon mucha atención en los personajes del cuento, en particular en el lobo: Cómo es físicamente y cómo se comporta o actúa, para después construir su descripción.

¿Crees que este lobo sea malo como en el cuento de Los tres cerditos? ¿Será un lobo tramposo y mentiroso? ¿Los lobos comen cabras? ¿Este lobo se atreverá a comerse a las cabritas? ¿Qué piensas? ¿Qué crees que suceda en el cuento?

Cómo en el cuento de Los tres cerditos harás una tabla para registrar la caracterización del lobo.

La tabla que llenarás ya la conoces, es muy parecida a la que usaste para caracterizar al lobo del cuento de los cerditos. Sólo que ahora te concentrarás únicamente en el lobo y no trabajaras en los otros personajes.

Ha llegado el momento de leer el cuento. Como en otras ocasiones, ve siguiendo la lectura y por favor subraya las palabras que reconozcas.

Échale muchas ganas, diviértete y a identificar las características de este personaje de cola larga y colmillos afilados.

Ahora, fíjate en algunas participaciones de las niñas y los niños de primer grado con relación a lo que acabas de leer.

Calixto:

Este lobo parece de verdad.

Sus orejas y hocico son puntiagudos. Su cola es muy larga y peluda.

Su pelo es café claro, aunque en la cabeza y la cola también tiene pelo de color café obscuro y el pecho es blanco.

Calixto ayudó a describir físicamente al lobo, con base en las ilustraciones.

Natalia:

Este lobo es muy astuto, sabe engañar.

Mis papás dicen que es muy mañoso o bribón, porque se disfraza de mamá cabra para atrapar a las cabritas y devorarlas.

Es un lobo feroz y muy hambriento.

Nati y sus papás ayudaron a describir cómo es este lobo: muy feroz y al mismo tiempo astuto, mañoso o bribón pues estaba pensando solamente en planes para engañar y atrapar a las cabritas.

Ahora tienes la tabla elaborada a partir de los hallazgos, de las observaciones, de los alumnos. Revisa cómo quedó, para saber si tienes algo que agregar o corregir.

Observa la propuesta que agrega Candy.

Candy:

La mamá de las cabritas es muy valiente e inteligente, aprovechó que el lobo estaba dormido para rescatar a sus hijas.

Es muy sabia porque les dijo a sus hijas cómo se cuidarán del lobo.

En la página 119 de tu libro, aparecen dos preguntas relacionadas con el cuento que leíste y con el de Los tres cerditos. Trata de anotar las respuestas o de comentarlas con alguien.

Lee las preguntas y si te parece, trata de responderlas con base en los comentarios que compartieron las niñas y niños. Como se muestra a continuación.

Antes de finalizar esta sesión, observa el siguiente video sobre otro lobo.

Los Siete Tremendos Cabritos.

No se trató de un lobo muy feroz. Es una historia muy simpática y con situaciones muy sorpresivas, pues el protagonista es un lobo ordenado, preocupado por la limpieza y hacendoso o trabajador, muy al contrario de los tremendos cabritos. Por las situaciones tan sorpresivas, te acordaste mucho del cuento de los duendes de la tienda.

Los cuentos son muy entretenidos y te dejan muchas enseñanzas, te permiten identificar y describir las características de los personajes, tanto físicas como de comportamiento, del lobo que conociste en el cuento que leíste en esta sesión, e incluso las del lobo del cuento de los tremendos cabritos, que también conociste en esta sesión.

Te recuerdo que en tu libro de texto y en el de lecturas hay más cuentos y rondas con lobos. Léelos y juega con tu familia.

No se te olvide registrar el título de la narración que leíste en tu “Pasaporte de lecturas”.

Si te quedas con una duda acuérdate de preguntarle a la familia o buscar información acerca de lo que quieres saber.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

