Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 22 de marzo

Hoy lunes 22 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

A veces se gana, a veces se pierde

¿Qué vamos a aprender?

Valorarás a la tristeza como una emoción necesaria para enfrentar situaciones de pérdida.

¿Qué hacemos?

Vamos a hablar de la tristeza, que como la felicidad es una emoción básica, aunque a veces sea difícil de comprender, es necesaria para nuestro desarrollo, pues nos ayuda a crear y fortalecer vínculos.

Te preguntarás, ¿cómo va a ser necesaria la tristeza?

Es necesaria porque sin ella no podrías identificar qué es lo que la causa y cómo solucionar los problemas o las preocupaciones que sientes.

La tristeza es una decaída en el ánimo que no es causado por cualquier cosa. Puede ser la muerte de alguien que amamos, la pérdida de algo que nos importa o incluso una situación injusta.

Observa el siguiente video del segundo 00:20 al minuto 02.30 y del minuto 04:04 al 08:07, veras un ejemplo de tristeza cuando enfrentamos una pérdida de alguien o un objeto muy preciado.

Sin tinta

La tristeza es lo contrario a la felicidad, si lloramos la pérdida de alguien que amamos o algo que te importa, es lo contrario a sentirte feliz por compartir momentos con ellos o tenerlo.

Por eso es necesaria, es como una tormenta en altamar, sabemos que después de toda esa lluvia, regresa la calma. Y hasta sale el sol.

La tristeza es una emoción básica, así que debemos reconocerla e identificarla no solo a través del llanto, sino de baja energía, pocas ganas de hablar, falta de apetito. Y no hay por qué tenerle miedo, normalmente es algo pasajero.

Vamos a ver un ejemplo. Hace ya mucho tiempo que estamos en casa; algunos dirán que encerrados, pero la realidad es que estamos a salvo y tratando de alejarnos del virus.

Tal vez más que a salvo, te puedes sentir sola o solo y desilusionada (o), por no poder hacer las cosas que quieres.

Debes seguir estudiando, hacer tarea, ver las clases, aunque no puedas salir a jugar ni ver a tus amigos, ¿pero sí conoces la razón detrás de esto, no?

El Covid-19 es famosísimo y de lo único que se ha habla. Es grave, muchas personas se enferman e incluso pierden la vida.

¿Qué puedes hacer con esa desilusión que sientes? Sí estas triste porque no ves a tus amigos ni sales a jugar, pero obvio prefieres eso a que tus familiares se enfermen.

¿Entonces crees que la tristeza te sirvió?

La tristeza es necesaria. Primero te sientes desilusionada (o), sola (o) y pasas por un sufrimiento, pero solo duró un tiempo porque pudiste reflexionar de dónde venía y eso te ayudó a aprender y a ser mejor.

Es importante reconocer la tristeza, para saber de dónde viene y cómo sentirnos mejor, al reconocerla también beneficiamos a las personas que nos rodean.

En primer lugar, porque aprendemos a tolerar cosas como la desilusión, la frustración, el fracaso o hasta la injusticia, además aprendemos a comunicarnos para recibir apoyo.

Eso es muy importante, porque por ejemplo puedes ayudar a una persona a sentirse mejor, debe ser horrible no poder ayudar si se está reprimiendo la tristeza. Si evitamos expresar lo que nos hace sentir tristeza nos puede pasar lo siguiente:

Se pueden desarrollar problemas de salud como la depresión o ansiedad. Nos podemos sentir ignorados, o incluso, podemos desarrollar conflictos para entender la tristeza de los demás, una falta de empatía, además, hay quienes pueden perder la confianza en ellos mismos y en los demás.

Es muy importante saber reconocer qué es lo que nos hace sentir tristes y poder expresarlo, especialmente si queremos contar con la ayuda de los demás.

Recuerden que vivimos y nos desarrollamos en sociedad y debemos crecer para ser mejores no solo en lo individual, sino en conjunto y esto no necesariamente lo tenemos que hacer solos.

Te voy a dar otro ejemplo: pensemos en un partido de fútbol, o de tu deporte favorito, da igual. Como en todo deporte de competencia hay ganadores y perdedores, ¿cómo crees que se siente el jugador, o el equipo que no obtuvo el triunfo?

Súper mal, triste, desilusionado por haber hecho un esfuerzo y no haber alcanzado el triunfo.

¿Y estar tristes en qué les podría ayudar a ellos en específico?

Puede ser en buscar estrategias para mejorar y así tener más oportunidades de ganar la siguiente vez.

A veces se gana, a veces se pierde, y es válido sentir tristeza. Pero de esa tristeza debemos buscar soluciones que nos ayuden a estar mejor.

Veamos ahora que NO debemos hacer cuando notas que alguien está triste:

Decirles frases como “No llores” o “No pasa nada”.

Creer que su tristeza es por debilidad.

Hacerle creer que llorar es malo.

Evitar hablar sobre la causa de su tristeza.

Si su tristeza es por una pérdida, no sustituir lo que perdió de inmediato.

Decirle a alguien “que no esté triste” es restarle importancia a lo que siente. Es difícil para algunos expresar una emoción, si alguien más la minimiza, podemos sentirnos ignorados, además, el llanto puede ayudar.

Cuando lloramos, se liberan sustancias en nuestro cuerpo que, aunque no lo parezca, nos ayudan a sentirnos un poco mejor. Por eso cuando terminamos de llorar, nos sentimos más relajados, y la mente más en calma.

Todos tenemos derecho a llorar y quien te diga que llorar es malo, está equivocado.

Ahora veamos qué es lo que podemos hacer si notamos que alguien está triste.

Enséñale a identificar su tristeza poniendo atención a cómo reacciona su cuerpo y a lo que siente.

Dile siempre la verdad.

Hazle saber que tiene derecho a llorar.

Hazle saber que lo comprendes y entiendes la razón por la que está triste.

Invítalo a escribir sobre la causa de su tristeza.

Saber cómo actuar y cómo apoyar a alguien que se siente triste es algo que te va a ser muy útil.

CIENCIAS NATURALES

Masa y volumen: propiedades medibles de los sólidos

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás a la masa y al volumen como propiedades medibles.

Hablaremos de dos propiedades importantes de la materia: la masa y el volumen. Pero para comenzar es necesario que sepamos que todo lo que existe en el Universo, y por supuesto en la Tierra, está formado por materia; el sol, las nubes, el agua, el aire y los seres vivos.

¿Qué hacemos?

La materia es todo aquello que está a nuestro alrededor, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen, y puede encontrarse en los diferentes estados físicos de la materia, sólido, líquido, gaseoso y plasma.

Los sólidos tienen masa, volumen y forma constante. No se pueden comprimir, es decir, no pueden reducir su volumen al aplicarles una fuerza y no fluyen, es decir, no se desplazan sobre las superficies.

Los líquidos tienen masa y volumen constante, pero su forma se adapta al recipiente en el que estén. Y fluyen o escurren.

Los gases tienen masa constante, pero su volumen y su forma se adaptan para llenar el recipiente que los contiene, es decir, se expanden o se comprimen.

Además de los estados físicos sólido, líquido y gaseoso, existe un cuarto estado de la materia llamado plasma; es poco frecuente, pero se puede observar cuando se genera un corto circuito y, de manera, instantánea salta una chispa. En las auroras boreales y en los rayos de una tormenta eléctrica también se puede observar el plasma.

Toda la materia tiene características como son el tamaño, forma, dureza o densidad, que nos permiten distinguir los objetos unos de otros, además del color y la textura, entre otras características, también tienen propiedades generales como son la masa, el volumen y la temperatura.

Todos los objetos que nos rodean tienen dos propiedades muy importantes: masa y volumen, por tanto, todo lo que tiene masa y volumen, es materia.

La masa de un objeto es la cantidad de materia que posee, así que, cuanta más materia tiene un objeto mayor es su masa. Las rocas, las pelotas, los automóviles, el aire, las montañas, el agua y todo lo que compone el planeta y el Universo tienen masa.

Podemos decir que la materia es todo aquello que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio y además, permanece en el tiempo y puede ser medible con algún instrumento de medición, como lo son la báscula y la balanza, como los que utilizan en el mercado, en las tiendas de telas, e incluso en casa.

Además de la balanza y la báscula, existen otros instrumentos que son útiles para medir la masa, el volumen y la longitud, de diferentes cuerpos u objetos como los recipientes volumétricos como vasos, probetas, o la cinta métrica.

Por ejemplo, la balanza es un instrumento que se utiliza para comparar la masa de los objetos.

Para adentrarnos más en este tema, vamos a observar la siguiente tabla, en la que a partir de lo que ya conocemos, podremos analizar las propiedades de rocas, monedas y hielo y esto nos ayudará a entender el concepto de materia.

En la tabla que veremos, están los nombres de diferentes materiales que hemos visto, tocado y sentido alguna vez en nuestra vida diaria; a partir de ellos, podremos reconocer algunas de sus propiedades como si tienen un espacio y volumen definido; si fluyen, es decir, si sus partículas se deslizan juntas sobre una superficie; si se comprimen, esto es, si disminuye su volumen al aplicarles una fuerza, así como, sus estados físicos.

Vamos a comenzar con el primer material, que es la madera, veamos ¿La madera tiene volumen y forma definidos?

R = Sí, tiene una forma definida, como una tabla o un mueble, también tiene volumen, es decir, que ocupa un lugar en espacio.

¿Fluye en algún recipiente?, ¿se comprime?

R = No fluye y si le aplicamos una fuerza, no se comprime, eso significa que su volumen no cambia y su estado físico es sólido.

Sigamos con el agua, ¿tiene forma definida?, ¿tiene volumen?, ¿fluye en algún recipiente?

R = No tiene forma definida, adopta la forma del recipiente que la contiene, pero sí tienen un volumen, es decir que ocupa un espacio definido y si la vertemos o derramamos, las gotas de agua se mueven juntas, así que sí fluye.

¿Se comprime?

R = No y su estado físico es líquido.

Veamos el siguiente ejemplo. ¿El papel tiene forma definida?

R = Sí.

¿Fluye en algún recipiente?

R = No.

¿Se comprime?

R = No, y su estado físico es sólido.

Sigue la plastilina, este es un ejemplo interesante. ¿Qué me dirías de ella?

Tiene forma definida, de hecho, podemos darle distintas formas cuando la moldeamos; ocupa un lugar, así que tiene volumen, no fluye y, aunque podamos deformarla, su volumen permanece constante, no cambia.

El siguiente ejemplo corresponde a las rocas, que tienen forma definida, unas son redondas, otras ovaladas, y no fluyen. Tampoco se comprimen y su estado físico es sólido.

Ahora la miel, ¿la miel tiene forma definida?

R = No, su forma dependerá del recipiente que la contenga.

¿Fluye en algún recipiente?

R = Sí, más lenta que el agua, pero fluye.

¿Se comprime?

R = No, y su estado físico es líquido.

Para terminar este ejercicio, veamos el aire, ¿tiene forma definida?

R = No, ocupa el espacio donde se encuentre, entonces sí tiene volumen.

¿Fluye en algún recipiente?

R = Sí.

¿Se comprime?

R = Sí, su estado físico es gaseoso.

Con la actividad anterior pudimos identificar algunas de las propiedades que tiene cada uno de esos materiales y con ello, entender que todos los cuerpos y sustancias de la naturaleza se caracterizan por tener masa y volumen. Por ello es muy importante tener claros estos conceptos.

Para que lo entiendas mejor te daré un ejemplo: Cuando tenemos dos objetos del mismo material, podemos saber cuál tiene mayor masa por su tamaño, es decir, el volumen que ocupa. Sin embargo, si tuviéramos dos objetos de diferente material, pero del mismo tamaño resultaría más difícil determinar cuál de ellos tiene más masa; sin embargo, para medir la masa de cada uno podemos utilizar una balanza o una báscula.

Realizaremos un experimento, vamos a medir la masa y el volumen de algunos materiales sólidos que usamos en casa de manera cotidiana.

Vamos a necesitar:

Una botella de 600 ml, llena de agua.

Un recipiente de preferencia de vidrio transparente, donde podamos introducir la botella.

Dos recipientes más profundos que el anterior.

Un limón.

Una canica.

Cinta adhesiva o un marcador.

Un cubo de madera.

Una báscula.

De los dos materiales sólidos (canica y limón), ¿cuál crees que tenga mayor masa?

Vamos a descubrirlo, para ello, vamos a medir con báscula la masa de ambos objetos, primero el limón y después la canica y anotaremos el resultado para compararlos.

Entonces, podemos decir que, aunque el limón sea más grande de tamaño no necesariamente tiene mayor masa, ¿cierto?

Recuerden que a veces el tamaño difiere de la masa que tiene el objeto. Aunque el limón tenga mayor tamaño, la canica tiene más masa, como lo comprobamos con la báscula.

¿Y el volumen de un objeto también lo podríamos medir?

Vamos a averiguarlo, para ello, recurriremos a un fenómeno particular, en el que, si metemos un objeto en un líquido, veremos que el líquido es desplazado y este volumen es equivalente al del objeto que introducimos. Hagámoslo.

Paso 1: Vamos a verter agua al recipiente de vidrio y con una cinta o plumón vamos a marcar una línea hasta dónde se llegue el agua.

Paso 2: Vamos a introducir primero el limón, ¿qué observan?

Que el nivel de agua subió, cambió el nivel del agua.

¡Exacto! Ahora con cinta o plumón marcamos hasta donde subió el nivel. Sacamos el limón.

Paso 3: Ahora sumergimos la canica, de igual manera observen que sucede, con una cinta o plumón marcamos hasta dónde subió el agua.

Cuando se introdujo el limón, se desplazó mayor cantidad de agua, en comparación que con la canica.

Así es, con este experimento, podemos ver que el limón tiene más volumen, pero en la ciencia siempre hay que comprobar los resultados.

¿Cómo lo vamos a comprobar?

Podemos medir el volumen de un objeto de forma indirecta. Mira; llenamos el recipiente hasta el tope, introducimos completamente el limón y el agua que se derrame la colocamos a un lado, volvemos a llenar el primer recipiente y ahora sumergimos la canica y el agua que se derrame la apartamos en otro lado.

Al comparar los dos recipientes, se derramó más agua con el limón. Esto quiere decir que si estamos en lo correcto tiene más volumen el limón y podemos medirlo aún más efectivamente con un vaso medidor.

Hay que recordar que el volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo y se toman en cuenta tres dimensiones del espacio, largo o alto, ancho y la profundidad, y la unidad de medida es el metro cúbico y el litro cuando se habla de líquidos.

La ciencia está siempre cerca y lo importante de hacer estos experimentos es que podemos comprobar nuestras hipótesis o bien, lo que estamos aprendiendo.

Un dato interesante.

¿Sabías que…? Existen varias unidades para medir la masa, como el gramo y el miligramo, sin embargo, la más utilizada es el Kilogramo. Mientras que la unidad de medida para el volumen es el metro cúbico.

GEOGRAFÍA

Distribución de los principales espacios forestales y pesqueros

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la distribución en mapas de los principales espacios forestales y pesqueros de los continentes.

¿Qué hacemos?

Sabías que el alga espirulina es un recurso pesquero producto de la acuicultura y es utilizado como alimento para los astronautas y el té de canela, es un producto forestal, no maderable.

Comenzaré por los productos pesqueros. En clases anteriores, identificaste una serie de factores físicos, sociales, culturales, económicos y políticos que contribuyen al desarrollo de la actividad pesquera en los continentes. En esta sesión, establecerás la relación entre estos factores, los tipos de pesca que se llevan a cabo y reconocerás la forma en que se distribuyen en los diferentes continentes.

Esta distribución es resultado de la interacción de dichos factores, lo cual favorece que tengamos diversos tipos de espacios, sin embargo, los principales espacios pesqueros se asocian a la pesca de tipo intensivo.

¿Recuerdas este concepto cuando vimos el tema de agricultura y ganadería?

Es cuando se usa mucha tecnología para aumentar la producción, lo mismo sucede con la actividad pesquera.

Auxíliate de la siguiente tabla para comprender mejor. En ella se presentan algunos factores que intervienen en la distribución de los principales espacios pesqueros.

Físicos Corrientes marinas frías y cálidas/ Corrientes frías/Caladeros o zonas marinas abundantes en pesca/ Plataforma continental poco profunda. Sociales Mano de obra especializada. Culturales Puede haber una cultura ligada al mar/ Este tipo de pesca puede asociarse a la acuicultura. Económicos Tecnología/ Infraestructura/ Inversiones económicas / Uso comercial a gran escala. Políticos Suficientes programas de apoyo para la actividad y otros incentivos.

Tenemos los factores físicos, sociales, culturales, económicos y políticos y el tipo de pesca que está asociada a estos factores, que es la pesca intensiva, como ya se mencionó.

Factores físicos:

Donde confluyen corrientes marinas frías y cálidas que favorecen la presencia de nutrientes para alimentar a los peces.

Donde fluyen corrientes frías.

Donde hay caladeros o zonas marinas abundantes en pesca.

Donde hay una plataforma continental de baja profundidad.

Factores sociales:

Presencia de mano de obra calificada, que se refiere, al resultado de la interacción de dichos factores, lo cual favorece los diversos tipos de espacios, sin embargo, los principales espacios pesqueros se asocian a la pesca de tipo intensivo.

Factores culturales:

Puede haber, una cultura ligada al mar y que este tipo de pesca puede asociarse a la acuicultura.

Una explotación intensiva puede generarse si existen motivos culturales, por ejemplo:

La actividad pesquera que desempeña Corea del Sur, país de Asia, cuya población tiene una dieta diaria basada en los productos del mar.

Con respecto a la acuicultura, su desarrollo puede ser considerado un aspecto cultural, pues se trata de un sistema de producción que asocia conocimientos y técnicas de crianza, que pueden ser especializadas y diferentes en cada espacio y cultura. Por ejemplo, la acuicultura en China es una de las más desarrolladas y tecnificadas.

Leí que hay registros de la acuicultura en aguas interiores de China que datan desde hace 2.400 años. China tiene una cultura ancestral que se ve reflejada en su actividad pesquera, pero esto no quiere decir que no se haya modernizado e intensificado su práctica en algunos sitios.

Factores económicos:

Tecnología, infraestructura, inversiones económicas, uso comercial a gran escala.

Se puede ejemplificar esta situación, justamente, con el caso de China, principal potencia pesquera del mundo.

Este país asiático posee una enorme flota pesquera muy moderna, que incluye buques factoría. Es decir, enormes barcos pesqueros que reciben las capturas de productos del mar, las procesan, empacan y cuando llegan a puerto, ya están listas para su venta.

Esto permite notar que practican la actividad pesquera de manera extremadamente intensiva, no solo en sus aguas territoriales, sino también en las internacionales, con el objetivo de satisfacer la gran demanda de consumo que tiene su población para este tipo de productos. Solo en el Atlántico sur, la flota china elevó las capturas en 800% en cinco años.

Esto ocasiona el agotamiento de los recursos y deterioro ambiental. Recuerda que las actividades intensivas, sin vigilancia o reglamentación, pueden llegar a ser muy dañinas para nuestro espacio geográfico.

Factores políticos:

Suficientes programas de apoyo para la actividad y otros incentivos.

Esto tiene que ver con la participación que cada uno de los estados otorga al sector pesquero para mejorar la producción y retomando el caso de China, así sucede; el gobierno incluso ha bajado los precios de los combustibles para incentivar esta actividad y prevé introducir barcos pesqueros de gran tamaño y modernos buques factoría para aumentar su producción.

Ahora que ya sabes las características de estos espacios productivos, pasemos a su distribución.

Abre tu Atlas de Geografía del Mundo en la página 94 y podrás ver el mapa “Producción pesquera”.

Como ya mencioné, los principales espacios pesqueros se asocian a una pesca de tipo intensivo, que podemos encontrar en países que poseen alto volumen de la producción pesquera y que están representados con el azul más oscuro.

Las costas del Mar del Norte en la región del Atlántico Noreste, en Europa.

El Mar de Japón en el Pacífico Noroeste, en Asia.

En el Ártico, en aguas de países como Canadá, en América; y la Federación Rusia que forma parte de los continentes europeo y asiático. Ellos a través de la captura marítima y la acuicultura, obtienen grandes volúmenes de producción en especies como bacalao y el salmón.

Ahora ya sabes que probablemente, los productos pesqueros, sean originarios de allí porque se concentran las condiciones geográficas óptimas, para el desarrollo de esas especies.

Tenemos también pesca intensiva con alta producción en la costa oeste de Estados Unidos, en el Pacífico Noreste, perteneciente al continente americano.

¿Y qué sucede en África y Oceanía?

Con respecto a la pesca intensiva en el continente africano, destacan países como Egipto, que desarrolla una acuicultura de gran éxito en el delta del río Nilo.

Marruecos también sobresale por el desarrollo de esta actividad y cuenta con gran riqueza pesquera cuya producción se destina mayoritariamente a la exportación, ya que su población no tiene una gran cultura ligada al mar, lo que se ve reflejado en su bajo consumo de pescado por persona al año.

En lo que se refiere a Oceanía, la explotación pesquera intensiva de los países de este continente no es muy relevante. Sin embargo, en este caso destaca que hay países de otros continentes que efectúan aquí su pesca intensiva, como es el caso de Japón, porque recuerden que, en aguas internacionales, cualquier país puede llevar a cabo esta actividad.

La espirulina es un tipo de alga azul, una forma de vida de las más antiguas de la Tierra, la cual, crece de forma natural en lagos de agua dulce, ríos, estanques y medios salobres. Se dice que los aztecas la recolectaban del lago de Tenochtitlán para comercializarla por todo el territorio.

Hoy en día, debido a sus propiedades alimenticias y al ser considerada como un superalimento, se ha generado gran interés comercial por esta especie, por lo que se desarrolla bajo la acuicultura en países como: China, Japón, India, Estados Unidos y Chile.

Ahora ya sabes la distribución de este recurso pesquero y puedes tomarlo como suplemento alimenticio. Así estarás tan fuerte y sano como los astronautas de la Estación Espacial Internacional.

Antes de continuar, debo comentar que, tanto la pesca extensiva como la pesca tradicional, juegan también un papel relevante para las economías de las familias y países que se dedican a ellas.

En el mapa de pesca de tu Atlas, puedes ver representados, en color azul intermedio, los países con un nivel medio de volumen de producción que corresponden a los que practican una actividad pesquera extensiva, como es el caso de Ecuador, en América; así como Namibia, Angola y Sudáfrica, en la región del Atlántico Sureste, en el continente africano.

Asimismo, en color azul más claro, correspondiente al nivel bajo, están representados los territorios con pesca tradicional o de subsistencia, como es el caso de países del sureste de África y de Asia Central.

Ahora es momento de que reconozcas la distribución de los espacios forestales, consulta el mapa de “Regiones Naturales” que se encuentra en la página 61 de tu Atlas de Geografía del Mundo.

Recuerda que el 30% de la superficie de nuestro planeta tiene una cobertura forestal, distribuida en regiones naturales como selvas, que están representadas con un tono de verde oscuro; bosques, con un tono de verde más claro que el de las selvas; taigas, donde predominan las coníferas, en color azul oscuro; pero también hay uso forestal en matorrales, por lo que debemos contemplar su presencia en sabanas, tundras, en la región mediterránea, e inclusive en desiertos.

Como sucedió en la actividad pesquera, en la forestal también se presentan diversas formas de uso de los recursos forestales.

¿Cuáles serían?

Extensivas, intensivas y tradicionales.

La de tipo intensivo corresponde con los espacios de mayor producción forestal.

Observa la siguiente tabla de los factores geográficos que intervienen en la distribución de los principales espacios forestales:

Físicos Mayor explotación en selvas o bosque tropicales /Se presenta en todas las regiones naturales. Sociales Mano de obra especializada. Culturales Puede haber una cultura ligada a los bosques/ Plantaciones forestales. Económicos Tecnología/ Infraestructura/ Inversiones económicas / Uso comercial a gran escala. Políticos Suficientes programas de apoyo para la actividad y otros incentivos.

Se trata también de los factores geográficos que intervienen en la distribución de los principales espacios forestales y como puedes observar, es un cuadro muy semejante al que analizamos con la pesca, pero sí tiene una diferencia que me gustaría remarcar: los factores físicos que condicionan a esta actividad, que obviamente son completamente diferentes a los de la pesca.

Factores físicos que intervienen en el uso forestal intensivo.

La mayor explotación está asociada a selvas o bosques tropicales donde hay especies de gran valor económico. Pero se presenta en todas las regiones naturales.

Aquí, como ejemplo, te puedo mencionar las selvas de Indonesia, India o Bangladesh, en Asia, o la selva del Congo en África, de donde se obtienen maderas consideradas como preciosas como la caoba.

Factores sociales asociados a la explotación forestal intensiva está también la mano de obra especializada, por ejemplo, podemos ver trabajadores forestales en la selva amazónica, al sur del continente americano, que manejan grandes grúas y otro tipo de maquinaria pesada, o ingenieros y técnicos forestales que se especializan en el manejo de los bosques.

Factores culturales:

Se puede mencionar la cultura ligada a los bosques y plantaciones forestales.

¿Tú acostumbras a poner árbol de Navidad en tu hogar?

La mayor parte de estos árboles de Navidad que colocamos en nuestras casas provienen de plantaciones forestales, que son zonas forestales que han sido sembradas para fines de reforestación, o bien para un uso comercial, como es el caso de los árboles de Navidad.

En las plantaciones forestales se emplea de manera intensiva: tecnología, mano de obra, fertilizantes, plaguicidas, entre otros, para hacer más eficiente la producción.

Esta manifestación cultural ha implicado una producción forestal intensiva necesaria para cubrir la demanda.

Factores económicos:

La tecnología, infraestructura, inversiones económicas, uso comercial a gran escala son algunos de ellos.

Esto lo podemos aplicar al ejemplo de los árboles de Navidad.

Factores políticos:

La presencia de programas de apoyo también es importante para el desarrollo de la actividad forestal intensiva.

Por ejemplo, el gobierno canadiense, en América del Norte, ha incorporado cientos para fortalecer su sector forestal y es considerado como una de las principales potencias forestales a nivel mundial.

Estaría buenísimo que en todos los países hubiera más apoyos para esta actividad, ya que genera grandes beneficios a nuestro medio ambiente y a la economía. De allí la importancia de que los tomadores de decisiones, y la ciudadanía en general, no pierdan de vista que debe hacerse un uso sustentable de los recursos, por encima de grandes negocios que, en ocasiones, por privilegiar obtener mayores ganancias no cuidan el entorno natural. Para que todos tengamos una mejor calidad de vida.

Ahora ve en tu Atlas, el mapa de la página 95, que trata sobre la producción de madera.

Como ya viste en clases anteriores, la madera es el principal producto forestal, por lo que el análisis de este mapa te puede ayudar a inferir dónde se ubican los principales países productores y aquellos asociados a la actividad forestal intensiva.

Algunos ejemplos de porciones continentales que destacan por su producción maderable pueden ser América del Norte, Europa y el este de Asia.

Si te fijas, el tono más oscuro de color café corresponde a países con alto volumen de la producción maderera.

Ahora, también existen actividades forestales extensivas que hacen un menor uso de tecnología, mano de obra, inversiones e infraestructura.

¿Dónde se distribuyen estos espacios?

Con un tono intermedio de café, puedes identificarlos.

Y una región continental con estas características puede ser Centroamérica y África Central, porque tienen los tonos café intermedio que corresponde a los valores medios de producción.

¿Y qué pasará con las actividades forestales tradicionales?, ¿en qué regiones continentales predomina su desarrollo?

En Asia Central y norte de África, que presentan un tono de color café más claro y se asocia a la más baja producción.

En estos espacios predomina la actividad forestal de subsistencia, o para complementar el ingreso económico familiar, que no se apoya en un desarrollo tecnológico.

Es momento de concluir el tema y de reflexionar:

¿Por qué consideras importante conocer la distribución de los espacios forestales y pesqueros en los continentes?

Es muy interesante conocer de dónde provienen los productos que consumimos. Además, de saber qué implicó que puedas tener esos productos.

ARTES

El chiste de la comedia

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el “tono festivo” e identificarás el uso y función de los movimientos y los sonidos para lograrlo, escénica y actoralmente, en una representación cómica.

¿Qué hacemos?

El día de hoy nos estamos enfocando en el movimiento y el sonido, como generadores del tono en la comedia.

Para explicártelo mejor te voy a poner un ejemplo, ¿alguna vez has asistido a una fiesta?, el ambiente en una fiesta común se siente alegre, divertido y festivo.

Pero ¿Qué sucedería si, en medio de la fiesta, una persona tomara el micrófono para dar un anuncio?

Primero, la gente voltearía a ver qué pasa, y si al prestar atención, se dieran cuenta que el anuncio es muy serio, importante y tal vez, doloroso, probablemente dejarían de festejar.

Se detendría la música, el baile, las risas. Probablemente, se haría un gran silencio y todos se quedarían quietos y expectantes.

Te estoy describiendo dos situaciones que se sienten distintas porque tienen un tono diferente. La primera tendría un tono festivo y la segunda un tono solemne. Como tragedia y comedia.

Todas las situaciones que vemos o vivimos tienen un tono, y ese tono nos hacen experimentarlas de una manera particular. Las tragedias tienen un tono similar al de una ceremonia y las comedias, al de una fiesta.

Te invito a observar el siguiente video, del minuto 01:19 al 01:48 y del minuto 04:29 al 05:19, conocerás más a fondo qué es el tono y cómo se logra generar en una representación teatral.

El Tono, Obra Actuación

El tono escénico, es en realidad como una pieza musical. Aunque la percibimos como una sola cosa, está hecha de los muchos sonidos que, simultáneamente, producen los instrumentos y/o voces del conjunto, orquesta o sinfónica.

Así, en una obra, el tono general es el resultado de los “subtonos” de todo lo que vemos y oímos. Lo que se nos dibuja, se colorea, se mueve y lo que suena.

Pero indiscutiblemente, el tono que logran los actores es de los más importantes y este tono, puede ir desde lo más natural hasta lo más exagerado.

Como en la tragedia, en la comedia hay movimientos que son característicos, las posturas corporales y los movimientos son elementos que nos ayudan en la construcción de nuestros personajes. En la comedia los movimientos, los ademanes y los gestos, se suelen ejecutar con mucha vehemencia y rapidez.

La palabra vehemencia es un concepto que hace referencia, a que los movimientos se ejecutan con mucha fuerza, pasión, energía y firmeza.

Así mismo, el tránsito de los actores y/o de los objetos, como también, el paso de las escenas suele ir de normal a vertiginoso.

Mientras que los diálogos o parlamentos se suelen decir con mucha fluidez, pero con voces chillonas y politonales.

La politonalidad, es el uso de la voz en muchísimos tonos, ya sean graves o agudos, depende del diálogo del personaje y de la situación que se esté interpretando.

Observa la siguiente cápsula que nos comparten nuestros amigos de ConArte, en la que se describe y muestra las distintas posibilidades de manejo de los movimientos corporales para hacer comedia.

Movimiento y comedia ConArte y La Bomba Teatro

Podemos entender por qué el movimiento escénico y actoral es importantísimo para provocar situaciones chuscas, el movimiento que se ve dentro de la comedia no es lo único, ni lo más importante, sino, también, todo lo que se escucha.

Siendo una comedia, no podríamos poner una música de terror o de suspenso que dé miedo, el chiste está en usarla de manera que refuerce un contraste (contrasentido) o visibilice un absurdo; del personaje o de la situación. Por ejemplo: Imagínate que vemos un letrero que dice “Cuidado con el perro”, entonces, comenzamos a escuchar una música de suspenso como la de “Tiburón” y, en el momento más álgido de la música se asoma un perro chihuahua diminuto. Sería muy gracioso.

El tipo de musicalización o de efectos sonoros para la comedia depende siempre del sentido de la acción dramática y del propósito del director, la mayoría de las veces, las piezas musicales que se usan para ambientar la comedia suelen ser onomatopéyicas.

Onomatopéyicas. Quiere decir que usan sonidos que imitan y nos remiten a los sonidos de seres, objetos o fenómenos de la realidad.

También suelen usar sonidos muy cortos, que se suceden rápida y vigorosamente y que suelen mantenerse en la parte alta de la escala musical. Como ejemplo, escucha la siguiente canción del minuto 01:02 al 01:16.

La flauta mágica. La reina de la noche. W.A. Mozart

La comedia que más usa los efectos especiales es la llamada “comedia física” o “comedia de pastelazo”. Esta suele darles foco a las acciones físicas y se centra en el efecto cómico de los conflictos relacionados a las acciones físicas. Por ejemplo, has tenido un día muy pesado e intentas quitarte los zapatos, pero uno no sale. En el intento y el coraje del conflicto previo más el zapato que no quiere salir, te puedes caer, te puedes golpear, te puedes voltear de cabeza o hacer posiciones extrañas, etc., y toda esta situación se acompaña de efectos sonoros que lo hacen parecer cómico y refuerza el enojo del personaje por su mal día.

Para entender más sobre el papel de la música, los sonidos y todo lo que se oye en una comedia, te invito a ver otro video.

Música y comedia ConArte

Antes de terminar nuestra clase, hagamos un repaso de lo que vimos hoy, con un video, en el que se muestra cómo es que se conjuga el tono festivo, los movimientos del actor y de la toma, y el sonido en la comedia.

Se trata de una interpretación que hace Luis Rodolfo Olivares, actor y comediante profesional, de uno de los monólogos más divertidos de la obra “El avaro” de Moliere.

El Avaro_Luis Rodolfo Olivares

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo

