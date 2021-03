Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 22 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día lunes 22 de marzo del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del lunes 22 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

VALORES

VALORES

Ya no lo tengo, qué triste me pongo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de la emoción de la tristeza y cómo enfrentarla.

Lee lo siguiente para conocer más del tema:

Parece que Feferefe no se siente bien, no cuenta con energía y su cuerpo le pesa. Sus hombros están caídos, mantiene su cabeza agachada y se mueve muy lentamente. Además, se siente aturdido y no deja de pensar en sus amigos.

¿Qué crees que tenga Feferefe?

¡Feferefe está triste!

Él se siente así porque no puede ver a suars amigas y amigos por la pandemia. Hace mucho tiempo que no ve a ninguna de sus amistades. Es más, ha querido a Chiconcuac a ver a unos parientes que quiere mucho, pero no ha sido posible; no ha podido abrazarlos, verlos de cerca, escucharlos y que ellos lo escuchen a él. Esta triste porque ha perdido la convivencia cercana con la gente que él quiere y ama.

Carla, que escuchaba con detenimiento lo que entristecía a Feferefe, también se llenó de tristeza, pues en su casa y con la gente que aprecia, también está sucediendo lo mismo.

Los dos sabían que por la situación que se está pasando por la pandemia, el mantener la distancia es lo mejor, pero, aun así, es difícil no ver y abrazar a las personas que se quieren.

Feferefe y Carla necesitan entender por qué se sienten diferentes cuando se pierde algo importante. Probablemente al igual que Carla, Feferefe y otros niños y niñas, tú también has estado en situaciones que te hacen sentir triste. Por ejemplo, por la situación de la pandemia, hay niños que se entristecen porque sus papás tienen que salir a trabajar mientras ellos se quedan solos en casa; porque no han podido ver a sus abuelos y amigos, o incluso porque han perdido a algún familiar.

¿Recuerdas que, en clases pasadas aprendiste que las emociones básicas te ayudan?

La tristeza es una emoción básica y también sirve para algo.

Feferefe también sabe que las emociones pueden ayudar, pero la tristeza lo hace sentir tan mal, que no logra entender cómo es que pueda servir para algo.

¿Para qué crees que sirva la tristeza?

Observa la siguiente cápsula, seguramente te ayude a entender mejor este tema:

Cápsula con títeres: Carola y Don leopoldo Vacuna y Rulo.

¿Qué hacemos?

Sigue leyendo con atención, si puedes pide a papá, a mamá o quien este contigo que te lea:

Mientras Feferefe y Carla pensaban en qué ayudaba la tristeza. Feferefe recordó que el fin de semana que se sentía mal, su amigo Guillermo lo buscó. En un principio no le dijo para qué, pero Feferefe por alguna razón, sabía que Guillermo no se sentía bien.

Mientras Guillermo aparentaba estar bien y feliz, Feferefe podía apreciar que no era así, pues Guillermo se veía triste y desganado.

–No, ¡cómo crees! Estoy muy feliz-. Respondía Guillermo cuando Feferefe le cuestionaba del porqué de desgano y tan visible tristeza.

Después de la intervención de Feferefe en repetidas ocasiones sobre su estado de ánimo, Guillermo lo acepto.

-Bueno, sí, pero es que no quería decirlo… la verdad es que no he podido participar en el torneo de baile acrobático y eso me hace sentir mal-. Respondió con tristeza.

Feferefe le hizo saber que él era un excelente bailarín y que, confiaba en que pronto Guillermo participaría en el torneo y que, incluso, sería de los mejores.

Guillermo por su parte no estaba seguro de eso, pues en realidad el problema estaba en que se han suspendido muchas actividades y que, no se ve para cuándo se pueda volver.

Feferefe pudo entender la expresión del cuerpo de Guillermo; sus labios hacia abajo, sus ojos llorosos, su palidez, los hombros que apuntan hacia abajo, los músculos que se ven débiles lentos y pesados al caminar.

Guillermo intento pararse derechito, tratar de sonreír y moverse más rápido y ligero; quizás así, dejaría de estar triste.

Feferefe le hizo saber que eso no era lo mejor, pues su cuerpo está mandando esas señales para que descubra que está sintiendo tristeza. Es importante para entender qué le está causando tristeza y buscar la manera de afrontar esa situación.

Para Guillermo, justo ese era el problema, pues no sabía por qué estaba triste.

-Es por la pérdida que has tenido-. Dijo Feferefe

-Pero sino no he perdido nada-. Contesto Guillermo.

– ¡Claro que sí! Perdiste la posibilidad de participar en el concurso de baile por la pandemia.

Guillermo entendió lo que Feferefe quería hacerle saber. Pero ¿qué podía hacer Guillermo? Él no podía resolver la pandemia.

Feferefe le propuso grabar un video en el que presentara su baile, para después poderlo compartir con sus amigos y su familia.

Guillermo tenía sus dudas, pero Feferefe le pidió que pensara en las cosas positivas de esta situación. Guillermo acepto la idea, aunque aún le constaba encontrar lo positivo, pero se comprometió a buscar y pensar en cosas positivas.

Al recordar esta platica con su amigo Guillermo, Feferefe se dio cuenta que, contrario a lo que pensaba, en realidad la tristeza si sirve para algo.

La tristeza sirve para darte cuenta de lo importante que era eso que perdiste. Es una forma de entender que lo perdido ya no estará y que tienes que empezar a tomar decisiones para seguir adelante.

Carla, por ejemplo, estuvo muy triste cuando se murió su pez Tiburcio, lo cual le costó mucho trabajo entender que la vida sigue.

¿Sabes porque se nota la tristeza?

La tristeza se nota, para que las personas que te rodean se den cuenta y entonces puedan ayudarte también a tomar decisiones.

Es cierto que la tristeza, no le devolvió su mascota a Carla, pero le ayudo a expresar lo que sentía.

¿Cómo se puede expresar la tristeza?

Por supuesto que llorando. Las lágrimas te ayudan a liberar el malestar por lo que sientes. Después de llorar, puedes sentir una calma que relaja todo tu cuerpo.

Hay algunas personas que consideran que llorar, solo es para personas débiles.

¿Tú qué opinas?

Algunas personas piensan que llorar es motivo de pena y que no debes hacerlo, pero eso no es verdad. El llanto es una adaptación que la naturaleza te dio por algo:

Para proteger tus ojos de agentes físicos o químicos.

Para lubricarlos y que no te ardan y puedas ver bien.

Para comunicarle a otros seres humanos que estas tristes, molesto o molesta, feliz o angustiado o angustiada.

Para liberar tu ansiedad cuando te sentimos triste, enojado o enojada.

En cada lágrima, hay una sustancia que te ayuda a relajarte.

Las lágrimas te ayudan a sacar algunas sustancias que no son buenas para tu cuerpo, como el polvo.

Además, las lágrimas son una forma de comunicar que estas tristes y que necesitas ayuda; así mismo te sirven para saber que otra persona necesita de tu ayuda.

Así que ya que sabes: llorar es algo natural y necesario, es magnífico para la salud de tu cuerpo y para regular tus emociones.

¡Si tienen ganas de llorar hazlo! Porque llorar es parte de tu humanidad y parte de tu naturaleza.

Lee el siguiente cuento.

PIRATÓN Y SU MAPA PERDIDOEn los mares más feroces se ve un barco surcar las aguas. No necesita ser anunciado porque sólo hay un pirata que es capaz de navegar en aguas tan agitadas.— Yo soy Ton, Pira-Ton. Experto en los mares más feroces, surcando los mares… Bueno, pero eso ya se dijo. Lo que nadie les dijo es que el día de hoy vamos a llegar a desenterrar un tesoro en la isla del Encanto. Sólo déjenme ver bien hacia dónde hay que ir…. Un momento, ¿eh?Al parecer, Ton ha perdido su mapa y está en la Isla del Encanto y sin él, jamás podrá llegar a su tesoro escondido. Ton está cada vez más desesperado porque no encuentra su mapa y mucho menos su tesoro.—Mírenlo, está llorando—dijo alguien.—No estoy llorando. Es que el viento me ha llenado los ojos de arena.—Sí estás llorando——¿Eso es una guacamaya? Creo que sí…—Sí estás llorando y te ves triste. Se te nota porque caminas con desgano, pesado. No tienes energía… ¡Estás triste! Y ni qué decir de tu llanto. Llorar no tiene nada de malo— dijo la guacamaya.— Bueno —respondió Piratón— quizás esté llorando un poquito. Acabo de perder un tesoro muy importante porque tenía que estudiar el mapa y no lo hice, ahora no sé cómo llegar a él. No quiero que nadie se dé cuenta de que estoy triste y, mucho menos, quiero llorar enfrente de mi tripulación. Todo fue mi culpa porque en la isla anterior, en vez de estudiar el mapa me puse a jugar con un cráneo en la playa y no me fijé en dónde puse el mapa.La guacamaya, al verlo tan triste le explicó algunas cuantas cositas sobre la tristeza.—Es normal que estés triste. La tristeza es una emoción muy importante para quienes pierden algo. Te enseña a valorar lo que tuviste y lo que tienes.—Pues yo siento que a nadie le importa lo que siento porque sí, estoy triste y nadie me dice nada que me haga sentir mejor.— ¡Y cómo te van a decir algo si estás aquí en un rincón escondido!La guacamaya tenía razón. Aunque era evidente que Piratón estaba desganado, se movía lento, no sonreía y tenía la mirada triste, nadie lo había notado porque él había hecho todo por ocultarlo.—Anda, ve a buscar a tus compañeros y explícales lo que pasó. — dijo la guacamaya.Piratón no estaba muy convencido porque a él, en la escuela de piratas, le habían enseñado que los hombres no lloran. Pero aquí les cuento un secreto: los hombres, las mujeres, las niñas, los niños y todas las personas, necesitamos llorar en algún momento para liberarnos de esa presión en el pecho que es la tristeza.

Además de hacerte sentir bien, las lágrimas son como mensajeras para que otras personas se den cuenta de que necesitas ayuda.

La tristeza, además puede ayudarte a tomar una pausa y a pensar. Esto es muy importante para que valores las cosas que tienes, para que puedas tomar decisiones y superar lo que has perdido. Por ejemplo, Feferefe se siente triste porque no ha visto a sus amigos y teme perderlos; por lo tanto, puede hacer llamadas a todas las personas que extraña tanto. Eso es algo que no hacía cuando sí podía verlos, pero ahora puede servir para sentirlos un poquito más cerca.

¿Recuerdas que Carla perdió a su pez Tiburcio?

Para no sentirse tan triste, Carla recuerda los momentos felices con su pez. Por ejemplo, piensa que lo cuido, que tuvo una vida feliz y que vivió todo lo que los peces de su tipo viven; eso la hace sentir más tranquila. Sabe que no estará más ella, pero siempre lo recordará con cariño. Entonces la tristeza, como todas las emociones básicas, le ayudaron a mantenerse en equilibrio.

Resumiendo:

La tristeza es una emoción básica y necesaria que te ayuda a reconocer la importancia de lo que has perdido. Tu cuerpo muestra claramente cuando estas tristes para que otras personas puedan percibirlo y te ayuden si es necesario.

Si al igual que Feferefe te sientes triste porque no puedes ver a tus amigos piensa que, estar triste te puede permitir valorar a tus amigos y retomar una vieja amistad. Por eso es importante notar las señales del cuerpo: tanto del tuyo como el de otras personas que pueden necesitar de tu ayuda.

Pero ¿por qué nos hace sentir tan agobiados la tristeza?

Si no te sintieras así, quizás no harías nada para tratar de resolver la situación que te causa tristeza. La forma en la que te sientes es una manera que tiene tu cuerpo de decirte, “esto no está bien, tienes que hacer algo”

Platica de todo lo que has aprendido en esta sesión con tú familia, así podrás saber que hacer y que puedes lograr cuando la tristeza llegue a tu vida.

ARTES

ARTES

El sonido nos mueve

¿Qué vamos a aprender?

Jugarás con tu cuerpo y con los sonidos de tu alrededor.

En esta ocasión vas a moverte, pero la música serán todos los sonidos de tu entorno. Para eso necesitas una escucha atenta y los sentidos bien despiertos, porque te convertirás en “Coleccionistas de sonidos”.

Realiza la siguiente actividad:

Escucha atenta- Coleccionista de sonidos

Para ser un buen coleccionista de sonidos lo primero que debes hacer, es escuchar atentamente los sonidos. Después en tarjetas de papel va anótalos o dibújalos identificando de dónde provienen o qué produce ese sonido.

Guarda absoluto silencio y cierra los ojos para tener una mayor concentración. Por diez segundos escucha los sonidos de tu entorno. Presta mucha atención y después anota.

¿Cómo te fue? ¿Cuáles sonidos encontraste?

Todo lo que hayas escuchado, regístralo en tus tarjetas.

¿Qué hacemos?

Observa algunas colecciones que realizaron niños y niñas de segundo grado, acerca de los sonidos que ellos escuchan.

“Los coleccionistas de sonidos”.

Como ves, Emanuel, Katherine y Diego también realizaron sus colecciones de sonidos. Muy probablemente esos sonidos que identifican son porque sonaban más fuerte o porque son muy ruidosos, como los ladridos de los perros, o el ruido del refrigerador, los carros que pasan cerca de su casa, o hasta el señor de los tamales.

¿Te das cuenta de que, los niños escuchan distintas cosas de acuerdo con la hora que realizaron su “colección de sonidos”?

Recuerda que los sonidos que escuchas a tu alrededor pertenecen a las personas, animales y objetos con los que convives e interactúas todos los días.

También los sonidos cambian de acuerdo con la hora y el lugar en que te encuentras. Verás que siempre estás rodeada o rodeado de sonidos. Pueden ser que te cueste más trabajo detectar algunos sonidos, pues el volumen que producen es muy bajo; por ejemplo, cuando frotas las manos,cuando pasas las manos en el escritorio, cuando doblas una hoja de papel, cuando sacas punta al lápiz, cuando frotas tu ropa, o bien, cuando cierras un libro o mueves el picaporte de una puerta.

https://tenor.com/brMYT.gif

. Los sonidos tienen movimiento.

Hay muchísimos sonidos y todos ellos pueden servir de pretexto para moverte. Vamos a ir trabajando en ello. Así que muy atento o atenta.

Para esta actividad, requieres el apoyo de alguien de tu familia.

Cierra nuevamente los ojos y pide a tu familiar que te apoye, poniendo los siguientes sonidos.

En esta ocasión, tu atención va a estar fija en la duración y en cómo se mueve ese sonido. Imagina cómo sería ese sonido, si lo pudieras dibujar. Puedes imaginarlo redondo, puntiagudo, largo, corto… ¿Cuál sería su trayectoria?

También ten presente ¿qué es lo primero que tu cuerpo hace al escuchar ese sonido?, ¿Qué parte reacciona y cómo se mueve ante el impulso sonoro?

Escucha el primer sonido

Tetera.

Este sonido empieza de abajo hacia arriba y parece que tiene un temblor, ¿no crees? Pero cuando llega hasta arriba casi del sonido, este se corta. Esta pausa, la puedes expresar con una caída repentina.

Escucha nuevamente el sonido y realiza el movimiento que te sugiero.

¿Qué movimiento te evocó este sonido? ¿Lograste descubrir qué objeto lo realiza?

El sonido corresponde a una tetera que, está avisando que el agua ya está hirviendo

Segundo sonido.

Cierra los ojos y escucha atentamente.

Choque de cubiertos.

En este sonido, pareciera que algo está chocando, son sonidos cortos, como si estuvieran uno arriba de otro; se escuchan como destellos, golpes o pequeñas explosiones.

Respecto a lo que escuchas, dibuja el sonido y expresa movimientos cortos, pero fuertes con tus manos.

¿Cómo te fue con este sonido?

¿Qué movimientos te evocó este sonido?

¿Descubriste qué objetos lo emitían?

El sonido proviene del acero de unos cubiertos chocando en un cajón de cocina.

Estos utensilios seguramente los tienen en casa.Como lo dijimos al principio de la sesión, hay sonidos en cualquier parte y puedes jugar con ellos.

Te invito a ver el siguiente video titulado “Me muevo al ritmo de mi casa”.

“Me muevo al ritmo de mi casa”. TETLI.

¿Observaste como la maestra se movió de acuerdo con el sonido que emiten algunos objetos de su casa?

Cuando repitió tres movimientos con los sonidos parecía que estaba bailando.

Ahora que ya armaste tu Colección de Sonidos, te invitó a realizar movimientos a partir de lo que escuchaste y descubriste; las imágenes te pueden ayudar a recordar cómo suena.

Sonidos de la naturaleza. Preparando la postal sonora.

Vas a escuchar sonidos que provienen de la naturaleza y vas a proponer una forma de moverte con ellos. Esa forma que elijas la vas a guardar en tu memoria porque la utilizarás después. Así que manos a la obra. Escucha a tu cuerpo y sigue tu impulso de movimiento.

Sonido del mar – agua.

¿Puedes escuchar cómo va y cómo viene el sonido? Este parece ser ondulado, calmado, paciente, tranquilo…

Al ser un movimiento ondulado, te propongo balancear tu cuerpo, llevándolo hacia adelante y hacia atrás.

Ahora te propongo que camines hacia adelante con ese movimiento que te he propuesto antes.

¿Qué movimiento se te antoja hacer con este sonido?

Recuerda que puede ser con todo el cuerpo o solo con una parte de él. Transita todo el espacio moviéndote.

¿Ya sabes a que corresponde este sonido?

Es maravilloso el sonido de las olas del mar.

Vamos con el siguiente sonido, escúchalo y siéntelo.

Sonido de gaviotas.

¿Qué parte de tu cuerpo te pide moverse?

¿Qué sensación te genera?

¿Lo habías escuchado antes?

Este sonido parece ser corto, pero seguido. Si te recuerda a las aves, entonces muévete como ellas, extendiendo los brazos como si volaras.

Escucha el último sonido.

Sonido del viento del punto

Con este sonido, pareciera que todo da giros; el sonido es envolvente, como redondo, pero también como si arrastrara.

¿Tu cómo lo sientes?

Con esa sensación de arrastrar de rodar, de envolver, elije una forma de moverte con ese sonido. Recuerda que puedes hacerlo con una parte del cuerpo o con todo el cuerpo.

Para terminar este bloque juega con tu memoria. Invita a alguien de tu familia a divertirse contigo.

Sonido de olas del mar

Sonido de gaviotas

Sonido del viento

Postales sonoras.

Al escuchar y juntar estos sonidos que te inspiraron para moverte, ¿lograste imaginar algún lugar en específico?

Recuerda que los sonidos nos trasladan a lugares o sitios conocidos y desconocidos. Puede ser que, en esta ocasión, hayas imaginado el mar.

Cada mar es diferente de acuerdo con los ojos de quien lo mira. Observa la siguiente pintura de José María Velasco titulada Bahía de la Habana que realizó en 1889; esta obra se encuentra en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México.

Observa a detalle y con lo que ves, trata de imaginar los sonidos que en ella podrían escucharse si estuvieras ahí.

Observa que se alcanzan a distinguir algunos barcos. ¿Sabes cómo suena un barco?

También puedes ver el mar, seguramente también hay viento. ¿Puedes imaginar el sonido de ambos?

Esos sonidos, aunque no los puedas escuchar, están presentes.

Ahora escucha una “Postal Sonora” inspirada en esta pintura.

Una postal sonora es el retrato de un lugar y momento específico a través de los sonidos que los representa. Esta postal sonora que vas a escuchar es una reconstrucción de lo que puede estar ocurriendo en la pintura de José María Velasco.

Escucha un fragmento de la postal sonora, seguramente identificarás algunos sonidos.

Postal Sonora la Bahía de la Habana.

¿Qué sonidos identificaste?

¿Se parecen a algunos que has escuchado antes?

¿Te imaginaste el color del mar, el de la arena, ¿qué más había ahí?

Se logran escuchas aves y definitivamente transporta al mar.

¿Te imaginaste otro sitio o fue el mismo de la pintura?

Ahora te invitó a que, a esta postal sonora, le agregues movimiento.

Ya tienes algunos movimientos que estuviste trabajando, el movimiento a partir del sonido del viento, el de las olas del mar y el de las gaviotas. Te propongo que cuando escuches uno de esos sonidos en la postal, hagas el movimiento correspondiente y si se te antoja, agregarles otros movimientos que nazcan en ese momento.

Tienes toda la libertad de improvisar tus movimientos, pero cuida respetar los movimientos que ya elegiste y trabajaste para el aire, para el mar y las gaviotas.

Observa el siguiente video, en donde Diego, Katherine y Emmanuel bailan un fragmento de la postal sonora inspirada en la obra Bahía de la Habana. En este video se incluyen algunas de sus propuestas de movimientos.

Bailando una postal sonora.

En esta sesión, aprendiste que bailar una Postal Sonora es muy divertido.

Aprendiste que los sonidos que tienes a tu alrededor sirven para detonar tu creatividad y así poder moverte.

Te convertiste en Coleccionista de Sonidos y les diste vida a esos sonidos con tu cuerpo, para hacer una danza con ellos.

Además, viste como una pintura puede contener sonidos ahí guardados y cómo inventar tus propios movimientos para bailar tu postal. Invita a tus familiares a realizar juntos esta actividad. Miren juntos la pintura, “Bahía de la Habana”, escuchen la postal sonora y báilenla.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

¿Dónde nos divertimos?

¿Qué vamos a aprender?

Establecerás relaciones entre actividades recreativas y los lugares donde se realizan.

También aprenderás acerca de la recreación y qué tiene que ver con la diversión y el entretenimiento.

¿Sabes qué es la recreación?

La recreación es el momento en el cual puedes divertirte, imaginar, hacer actividades que te gustan y te hacen sentir bien. ¿Hay alguna actividad recreativa que disfrutes mucho?

En esta sesión reflexionarás sobre las actividades recreativas y los lugares donde se realizan.

Para iniciar, puedes preguntar a las personas que viven contigo, acerca de lo que saben de la actividad recreativa y si practican alguna y en dónde la realizan.

¿Qué hacemos?

Las actividades recreativas son aquellas que disfrutas en tu tiempo libre, que te permiten desarrollar tu imaginación y sentirte a gusto al realizarlas.

Las actividades recreativas son similares al juego, pero no son exactamente juegos.

Reflexiona sobre lo siguiente para entender la diferencia entre luego y actividades recreativas:

Piensa en un balón de fútbol. ¿Para qué sirve?

Ahora imagina un papalote.

¿En qué se parecen el papalote y el balón de fútbol?

Ambos son objetos con los que puedes divertirte.

¿Con los dos puedes jugar?

Como sabes, el fútbol se practica en una cancha o en un lugar amplio, necesitas porterías y un balón para patearlo tratando de anotar goles, además debes seguir las reglas para jugar bien.

Y con el papalote, ¿cómo juegas?

¿Para jugar con el papalote se necesitan reglas como en el fútbol?

Aquí es donde puedes diferenciar el juego de las actividades recreativas, pues mientras que en los juegos te diviertes siguiendo una serie de reglas, en las actividades recreativas la reglas no tienen un papel tan importante, ya que, al tratarse de un acto libre, solo las haces para entretenerte, divertirte, imaginar y sentirte bien.

¿Alguna vez has volado un papalote? ¿Qué has sentido? Platica tu experiencia con tu familia y maestros.

Ahora ya sabes lo que distingue las actividades recreativas del juego. Es importante recordar que ambas son importantes para el desarrollo de destrezas, emociones, actitudes y valores en las personas.

¿Quieres conocer un poco sobre la importancia del juego en las personas?

Observa la siguiente cápsula donde el especialista José Alfredo Contreras Valdez, te habla sobre la importancia del juego.

El juego como parte de la recreación por un especialista

El video tiene la intención de hacerte saber que el juego está relacionado con la recreación y que, a su vez, este forma parte ti, ya que te ayuda a aprender y a desarrollar la atención, la memoria, el lenguaje, la creatividad e incluso a regular tus emociones; también a través del juego, aprendes a convivir con los demás, a conocer las normas y a respetarlas.

Con lo que acabas de leer, escribe en tu cuaderno alguna de las diferencias entre el juego y las actividades recreativas.

Aprovechando el tema de los papalotes ¿dónde consideras que es el mejor lugar para volar un papalote?

Seguramente alguna vez has volado o mínimo has visto como se vuela un papalote, pero hay algunos lugares donde se pueden volar y otros donde no.

Reflexiona sobre dónde volar un papalote.

Como sabes para volar un papalote necesitas tener un espacio, ¿qué condiciones necesitas en ese espacio?

En efecto debe ser un espacio abierto, al aire libre, ya que necesitas un lugar para correr y para que el papalote vuele alto.

Ahora, con la información que vas reflexionando, realiza el dibujo de la página 124 de tú libro de Conocimiento del medio segundo grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/124

En esa página encontrarás el significado de una nueva palabra:

Ya reflexionaste acerca de que se necesita un espacio abierto para poder volar el papalote. Ahora dibuja cómo te imaginas ese lugar.

Mientras realizas el dibujo, te comparto que el origen de los papalotes es en China y llegaron a México gracias a los españoles. En nuestro país les llamamos papalotes, pero en otros lugares les llaman cometas, barrilete, cometón, saeta, papagayo, pandorga, volantín. La palabra papalote en náhuatl significa “Mariposa” y probablemente es así porque son frágiles como las alas de las mariposas.

Ya que hayas terminado tu dibujo, reflexiona sobre aquello que hayas plasmado en tu dibujo.

Revisa si en tu dibujo, no aparecen postes de luz o árboles cercanos que puedan impedir que tu papalote vuele. De haberlos, tienes que pensar que estos pueden causar accidentes.

El espacio para volar papalotes requiere de un espacio especial, sin obstáculos que impidan su vuelo.

Mira en mi teléfono tengo algunos dibujos que me enviaron algunas alumnas y alumnos acerca del tema, les voy a mostrar algunos y me dicen si se puede o no volar un papalote en esos lugares que dibujaron.

Reflexiona sobre las siguientes situaciones y menciona si se pueden llevar a cabo el vuelo de un papalote.

Un niño intentando volar un papalote dentro de su casa.

En un lugar cerrado es difícil que vuele un papalote, ya que puedes caerte o el papalote chocar con las paredes y tirar objetos al interior de la casa. Así que, definitivamente dentro de la casa no es un buen lugar para hacer volar un papalote.

Un niño intentando volar un papalote en la playa.

Reflexiona, ¿sí se podrá?

La playa sí es un buen lugar para volar el papalote, pues no hay obstáculos que estorben. Además, generalmente hay viento y ahí sí puedes correr e hacerlo volar, ya que es un espacio al aire libre.

Un niño intentando volar un papalote entre muchos árboles.

¿Se puede volar ahí?

Creo que los árboles no favorecen en esta ocasión.

¿Consideras que los árboles del parque afecten la actividad que se quiere realizar?

¡Correcto! al correr e intentar volar el papalote se puede enredar en las ramas de algún árbol. Recuerda que el papalote lleva un hilo, así que, en un lugar lleno de árboles será fácil que se enrede en cualquier objeto que haya en su camino.

Un niño intentando volar un papalote en un llano o lugar abierto.

¿Cómo ves? ¿Se podrá realizar el vuelo del papalote?

Al ser un espacio abierto, favorece el poder correr y hacer volar un papalote, ya que no hay nada que pueda chocar con él.

Si quieres practicar alguna actividad recreativa hay espacios adecuados para su realización. Por ejemplo, nadar, campismo, baile, danza, música, entre otras. Las actividades recreativas requieren de espacios adecuados para poder divertirte y concentrarte en ellas.

Te invito a ver un pequeño video, en donde puedes observar cómo se divierten algunas niñas y niños.

Niñas y niños en actividades recreativas

Es un video muy divertido, porque las niñas y los niños están divirtiéndose y disfrutando de las actividades.

Recapitula lo que has aprendido en esta sesión.

Las actividades recreativas son aquellas que realizas por diversión y que te hacen sentir bien.

El juego forma parte de la recreación.

Hay lugares diferentes y no en todos puedes jugar y divertirte de la misma manera.

Analizaste sobre lugares idóneos para volar papalotes. Te percataste que los mejores lugares para esta actividad son los espacios abiertos, libres de obstáculos como los árboles y cables que te impedirían jugar a gusto.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

LENGUAJE

LENGUAJE

Ventajas y desventajas de la vida con y sin electricidad

¿Qué vamos a aprender?

Expresarás lo que sabes sobre la energía eléctrica; también aprenderás a seleccionar, comparar y registrar información sobre este tema.

Para iniciar con esta sesión tendrás que reflexionar sobre lo que conoces del tema.

Abre tú libro de Lengua materna. Español, en la página 108. Lee en voz alta el texto “¿De dónde viene la luz?”

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/108

Es interesante saber que la luz natural viene del Sol y que también se produce por medio del fuego o de la electricidad.

Reconoce sobre lo que conoces de la energía eléctrica, a partir de contestar las preguntas siguientes.

¿Qué hacemos?

Lee con atención el texto: “Yerba Santa”, en tú libro de texto de Lengua materna. Español, en las páginas 109 y 110.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/109

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/110

En el texto anterior puedes reconocer cómo era la vida cotidiana sin electricidad. Comparte tus opiniones sobre la lectura, con algún integrante de tu familia.

Lee nuevamente los siguientes fragmentos, observa las palabras marcadas con negritas y reflexiona sobre su significado.

Las palabras son fogón, leña, nixtamal, metate y zarzo.

¿Conoces un fogón? ¿Has cocinado con leña? ¿Para qué se utiliza el nixtamal? ¿Para qué sirve el metate? Comenta tus respuestas con algún familiar.

Para saber el significado de las palabras, realiza la siguiente actividad, que consiste en relacionar la imagen con cada una de las palabras que se muestran marcadas en el texto con negritas y su significado.

Una vez que hayas terminado la actividad, compara tu actividad con la siguiente imagen para conocer si en todas las palabras acertaste.

Reflexiona sobre importancia de la electricidad en la vida cotidiana. Recuerda que casi toda la luz natural que recibimos viene del Sol; sin embargo, también podemos producir luz por medio del fuego o de la electricidad. En algunos lugares donde no hay electricidad no se utiliza estufa, ni licuadora y tampoco refrigerador, ahí se utiliza el fogón para cocinar los alimentos, el molcajete para moler los ingredientes que se utilizan en la cocina y el zarzo para guardar los alimentos.

Plantéate las siguientes preguntas.

¿Te imaginas si no tuvieras electricidad?

¿Seguirías realizando las mismas actividades?

Observa el siguiente video y reflexiona sobre la diferencia de vivir sin energía eléctrica y vivir con ella.

¿Qué pasaría si…? El apagón

¿Qué fue lo más interesante que observaste en el video?

¿Hay información que te puede ayudar a identificar la diferencia entre vivir con electricidad y vivir sin ella?

Recuerda que puedes leer el texto “Yerba Santa” nuevamente para completar la información que se solicita en la siguiente tabla de tu libro de texto.

Te invito a comparar la información de cómo es vivir con electricidad y sin ella, a partir de y completar el cuadro que se encuentra en la página 111 de tu libro de texto de Lengua Materna.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/111

Recuerda que puedes incluir más información en el cuadro, a partir de buscar más información en libros, revistas, enciclopedias, internet o incluso entrevistar a personas de tu comunidad que, hayan vivido sin energía eléctrica en algún momento de su vida.

Aquí tienes algunas opciones para completar el cuadro.

La vida, aunque no lo creas es maravillosa sin necesidad de tener electricidad, aunque ahora te facilite muchas de las actividades que realizas, también puedes hacer muchas cosas sin ella.

Te invito a reflexionar sobre la información recabada durante la sesión y también, de los datos que tu pudiste consultar. Completa los datos de la tabla de tu libro de texto en la página 111.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/111

De acuerdo con la información recabada, identifica las actividades que requieren el uso de electricidad y aquellas que pueden hacerse sin electricidad. Por ejemplo:

Actividades que se realizan de manera cotidiana.

Hacer ejercicio. Salir a jugar futbol. Bañarte. Ir de compras. Platicar con la familia. Preparar el desayuno. Lavar la ropa. Barrer la casa. Hacer la tarea. Ver televisión.

¿Cuál de estas actividades se puede realizar sin electricidad? Señala marcando con una palomita las actividades que consideras que se pueden realizarse sin el uso de la electricidad.

Hacer ejercicio, por ejemplo, no requiere de aparatos que necesiten el uso de electricidad; bañarte lo puedes hacer calentando el agua por medio del Sol; ir de compras, implica solo que camines; platicar con tu familia tampoco necesita electricidad.

Casi todas las actividades las puedes realizar sin electricidad, excepto ver la televisión.

Completa tu cuadro con algunas actividades de la lista o con otras que tu consideres importante incluir. Si es necesario, pide ayuda a tus padres o algún familiar.

En esta sesión revisaste textos, videos y testimonios de personas que vivieron sin energía eléctrica en algún momento de su vida.

Con el análisis de estos materiales, lograste recuperar las ideas principales para poder comparar y registrar, las actividades que puedes hacer con electricidad y las que puedes hacer sin ella.

Complementa tu información sobre el tema, buscando otros materiales escritos y registrando las ideas relevantes.

Recuerda que puedes leer los textos varias veces para interpretarlos mejor.

También puedes intercambiar puntos de vista con algún familiar.

No olvides guardar tu información y producciones escritas, para redactar en la próxima sesión un texto en el que compares la vida con y sin electricidad.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

