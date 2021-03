Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 22 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día lunes 22 de marzo del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

VALORES

Misión Tristeza: aprendiendo de la adversidad

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás más de cerca a la tristeza te darás cuenta de porque se nota en todo tu cuerpo.

Me refiero a que cuando estas triste no tienes ganas de hacer nada, la mirada está perdida o caminas con la cabeza y mirada hacia abajo.

Cuesta trabajo centrar la atención, no dan ganas de hablar y en algunas ocasiones nos da por llorar.

Todos en algún momento nos hemos sentido como tú ahora y sabemos lo que se siente. La tristeza es una emoción inevitable y necesaria en nuestra vida.

Aprender a comprender y transformar las emociones aflictivas como la tristeza, el enojo y el miedo. emplear esa energía en algo constructivo y a gestionar ese malestar para regresar poco a poco al estado de bienestar

Y eso que dices acerca de que la tristeza es ¿necesaria en nuestra vida?… ¿Quién necesita a la tristeza, si nos hace sentir tan mal?…

¿Qué hacemos?

¿Te invito a ver la siguiente cápsula donde Don Leopoldo y Carola platican acerca de la Tristeza?

1.video Tristeza_Rulo y vacuna:

(Carola llama a Don Leopoldo. Ambos están tristes).

Don Leopoldo: ¿Cómo estás, Carola? Te veo así, como achicopalada, triste.

Carola: Sí, Don Leopoldo. Es que, ¿Usted no ha visto a Rulo?

Don Leopoldo: No sé quién es Rulo, Carola.

Carola: El perrito que llegó a mi casa. El que recogió mi papá de la calle.

Don Leopoldo: Sí, me acuerdo y estabas muy contenta porque siempre habías querido una mascota.

Carola: Pues resulta que se le escapó a mi mamá y ahora no lo encontramos. Desde ayer se fue y lo extraño mucho. Me pone muy triste pensar que está pasando frío o hambre.

Don Leopoldo: ¡Ay, qué barbaridad! No da uno pa’ tristezas, hombre.

Carola: Don Leopoldo, usted también está triste, ¿Verdad?

Don Leopoldo: Pues sí, un poquito. Es que ya llevamos mucho tiempo encerrados y los adultos mayores como yo, pues más encerrados. Extraño mucho salir a dar la vuelta al centro o sentarme en un cafecito a platicar con mis amistades de toda la vida.

Carola: Lo entiendo, Don Leopoldo. Nadie debería estar triste nunca, nunca.

Don Leopoldo: Yo que ya llevo muchos años en este mundo, te puedo decir que la tristeza tiene su razón de ser, Carola.

Carola: Pues yo no la entiendo y no quiero estar triste jamás. Siento el cuerpo pesado, como en cámara lenta. No tengo ganas de hacer nada. Esto no puede tener ninguna razón de ser.

Don Leopoldo: A eso mero me refiero, Carola. La tristeza provoca esa reacción en tu cuerpo, te quita las ganas de hacer cosas y así puedes enfocarte en valorar mejor lo que perdiste.

Carola: Bueno, en eso sí está funcionando porque no hago otra cosa que pensar en mi perrito Rulo y en lo feliz que estaba cuando lo tenía.

Don Leopoldo: Cuando estamos tristes por una pérdida dolorosa, nos puede ayudar mucho acercarnos a otras personas que tengan una situación parecida a la nuestra y así sentir que nos apoyamos.

Carola: es verdad. Me siento más tranquila después de hablar con usted y de escuchar que también está triste. Al menos sé que la tristeza nos pasa a todas las personas.

Don Leopoldo: ¡Sí, caray! Es que yo no perdí a una mascota, pero sí me siento muy solo, ya que es difícil convivir con otras personas y eso me pone triste.

Carola: Pero si lo que dice usted es verdad, entonces también le sirve para valorar lo que tenía y volver a disfrutarlo cuando se pueda. ¿Verdad?

Don Leopoldo: tienes razón, Carola. Si lo vemos por ese lado la tristeza, aunque nos hace sentir muuuy mal, nos ayuda a valorar lo que tenemos o lo que teníamos. La tristeza se activa fácilmente cuando perdemos algo muy importante para nosotros, en este caso tu perrito o mis paseos con mis amistades. También nos da espacio para pensar en qué cosas son importantes para cada quien.

Carola: Don Leopoldo, ya se me están ocurriendo ideas para buscar a Rulo. Mi mamá se fue a dar vueltas por la colonia y preguntar si lo han visto, pero mientras podría hacer unos letreros con una foto y todos los datos para que nos avisen si lo ven. He visto que en redes sociales a veces también publican anuncios de perros perdidos, puedo subir algunos…

Don Leopoldo: Ándale, muy bien. Esa es muy buena idea. Hacer planes nuevos nos ayuda a resolver eso que nos provoca tristeza ¡Muy bien pensado!

Carola: Don Leopoldo, me acabo de acordar de una cosa. En la mañana, cuando Rulo no se había escapado, mi mamá estaba viendo las noticias y escuché que ya empezaron a vacunar a las personas mayores.

Don Leopoldo: ¿En serio? Me acabas de dar una excelente noticia, Carola. Yo no le veía fin a este encierro y ahora, aunque todavía falte mucho tiempo, ya veo un rayito de esperanza, hombre. Ahorita mismo voy a averiguar cómo está ese asunto.

Carola: Sí, yo me voy a hacer los letreros.

Don Leopoldo: Carola… ¿estás ahí? … Niña… Bueno, pues ya me voy a averiguar lo de la vacunación.

¿Te das cuenta? La tristeza es una emoción que es parte de la vida. alguna vez se han sentido tristes.

Nadie escapa a la tristeza; Debes aprender a llevarte bien con la tristeza,

Qué te parece si lees el siguiente cuento:

La magia de la tristeza.

Adriana tenía 4 años… y medio cuando su mamá tenía una panza redonda como una sandía y le dijeron que era porque dentro de esa barriga estaba, ni más ni menos, que su hermanita. Adriana no quiso saber detalles, sólo supo que un día, llevaron a su mamá al hospital para que naciera su hermana Vero.

Al día siguiente volvió papá, pero sólo le dijo:

— Mamá se quedará unos días en el hospital, así que debes ser paciente. Por lo pronto, aquí te presento a Vero, tú hermanita.

Quién sabe cuántos días pasaron, pero para Adriana, fue una eternidad. Y sí, era interesante ver a esa bebé llorar y llorar, pero estaba tan triste por extrañar a su mamá, que no podía disfrutar de la hermanita que había esperado con tanto entusiasmo. El tiempo se le hizo tan largo, que llegó a pensar que su mamá nunca volvería.

Adriana se sentía sola, porque aunque su casa estaba llena de gente: su abuela, su bisabuela, sus tíos, sus tías, sus primos… no estaba su mamá y su papá trabajaba toooodo el santo día.

Adri lloraba quedito para no preocupar a nadie, pero su abuela, su bisabuela, sus tías, sus tíos y toooda la familia, se daban cuenta de que estaba triste. La consolaban abrazándola, cantándole o jugando con ella.

Adri se dio cuenta que su hermanita también lloraba mucho y entonces, se le ocurrió una idea:

Todos los días al despertar, Adri se acercaba a la cuna de su hermanita Vero y le cantaba las canciones que su mamá le cantaba a ella durante el día. También buscó en su álbum de fotos, algunas para mostrárselas y le platicaba de cada una de las personas que estaban en las fotografías para que fuera conociendo a su familia. La bebé quizá no comprendía lo que Adri le quería decir, pero seguramente sentía el amor con el que ella lo hacía y entonces dejaba de llorar.

Una tarde, cuando Adri hacía un dibujo para su hermanita, escuchó la voz de su papá entrando a casa… inmediatamente después, escuchó una voz conocida: ¡Era mamá!

Brincó de la emoción y quiso tomar a su hermanita en brazos para llevarla con ella. Era uno de los días más felices de su cortísima vida.

Adri, junto con su mamá y su papá, se acercaron a la cuna para cargar y besar a su hermanita… Y aunque no tiene una fotografía de ese momento, Adri lleva en su memoria la imagen de ese momento y en todo su cuerpo la sensación que experimentó al ver a su familia reunida y sentir los besos y abrazos de su mamá.

Ahora que Adriana ya es grande, grandísima diría yo, se da cuenta que la tristeza que sintió en los días que mamá no estuvo, le sirvió para valorar el amor que le tenía y también para darse cuenta de lo afortunada que era por contar con el apoyo de su abuela, su bisabuela, sus tías, sus tíos y toooda la familia.

Este cuento y la cápsula te pueden ayudar a darte cuenta que extrañar a nuestros seres queridos ¡provoca mucha tristeza! Con la pandemia ¡Hace un año que no ves a tus amigos!… ¡y eso es algo que te puede poner triste!

Yo también me he sentido triste porque extraño a mis alumnos, a mis compañeros de trabajo y a mis amigos. Al trabajar en Aprende en casa he tenido que dejar la escuela en la que laboraba antes de la pandemia ¿te gustaría que te muestre una de las formas que tengo para superar la tristeza?

Hice un video para mis alumnos donde les expliqué que debido a la pandemia muchos maestros y maestras estamos apoyando a las niñas y niños a través de las clases por televisión. Les dije que por un tiempo no nos veríamos y en el video les muestro un poco de lo que hago en Aprende en casa. Mis alumnos de la Escuela Telpuchcalli son muy comprensivos y saben que en una situación como la que estamos viviendo debemos ayudarnos unos a otros para ser parte de la solución

2. Video video A mis alumnos con cariño.

Todas las personas somos distintas y cada quien expresa de manera diferente sus emociones, yo por ejemplo, cuando estoy triste platico con alguno de mis mejores amigos. Él que me escucha por teléfono o en video llamada me hace sentir mucho mejor. Otras veces le ayudo a mi tristeza a fluir, a brotar y entonces camino o hago ejercicio o veo alguna película divertida.

cómo es que puedes aprender acerca de las emociones

Puedes leer varios libros, tomar cursos y… ¡hay una amiga especialista en la emoción de la que hoy estamos hablando! Es la maestra Tristelia del Llanto y Sollozo, vive en el planeta Tristeza.

Si quieres podemos invitarla para que te platique más acerca de este tema,

¡Bienvenida maestra Tristelia! queremos hacerle una pequeña entrevista.

¿Para qué me sirve la tristeza? Tristelia: La tristeza es una emoción básica, sirve para darte cuenta que has perdido algo valioso. Por ejemplo, en el caso de Carola que extravió a su perrito Rulo. Surgieron dos formas de recuperar lo perdido, una fue salir a la calle a buscarlo; la otra fue publicar la noticia en redes sociales para solicitar ayuda y encontrarlo.

¿Qué me enseña la tristeza? Tristelia: La tristeza te ayuda adquirir experiencia de todas las situaciones que vives. Te enseña que no estás solo, que puedes recurrir a otras personas para ser escuchado o pedir ayuda y eso te une con los demás. Por ejemplo, cuando estas triste, y te acercas a tu abuelita o algún familiar. Te ayuda a sentirte mejor.

Estar triste es malo ¿Eso es cierto? Tristelia: Todas las emociones son necesarias. La tristeza se debe vivir y sentir, identificando la causa que la provoca. Cuando estas tristes es común que llores. Algunas personas creen que llorar significa que eres débil, pero eso no es verdad. Los seres humanos somos sensibles, eso nos ayuda a ser empáticos, a comprender a los demás y ser solidarios, de lo contrario seríamos como una roca, duros, fríos, incapaces de sentir el dolor de otra persona.

¿Por qué nos desanimamos cuando estamos tristes? Tristelia: Porque cuando estas triste te sientes incompleto, llorar te agota, pero es necesario y tu cuerpo te indica que la inactividad es el mejor remedio en esos momentos.

¿Nos puedes mostrar alguna actividad para disminuir nuestra tristeza? Tristelia: ¡Por supuesto! Pero primero me gustaría saber algunas razones por la que podrías estar tristes.

-Porque extraño a mis amigos.

-Porque extraño mi escuela.

-Porque extraño a mis maestros.

-Porque la pandemia no termina.

Tristelia: En este momento no puedes reunirte con tus amigos o ir a la escuela por la pandemia, pero puedes jugar, cantar o bailar con tu familia. También puedes escribir acerca de cómo te sientes o crear cuentos, canciones, juegos o hacer ejercicio en casa.

Estas son algunas actividades que te ayudan a gestionar la tristeza.

Tristelia: Te invito a ponerte de pie para que cantes y bailes junto la canción Mushungá

Dirige la canción y propón movimientos en la primera cantada. En la segunda, cada persona realiza los movimientos que desee y en la tercera se emplean 2 cuerdas paralelas para simular jugar resorte

Tristelia: La tristeza al igual que todas las emociones debes encausarlas, es decir, darles una dirección adecuada para que te ayuden a crecer y mejorar como personas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

ARTES

Técnicas para una Nueva Aventura

¿Qué vamos a aprender?

Conoceremos lo que son las técnicas de dibujo y pintura, y cómo las podemos aplicar en una producción bidimensional. ¿Sabes qué son las técnicas de pintura?

1.Video: Niño Jesús Emmanuel

2.Video: Intro de Monstrilio

Vamos a conocer lo que es una técnica en el arte bidimensional.

Una técnica es el conjunto de procedimientos con que se construye una composición artística y se pueden agrupar en dos grandes categorías: Secas y Húmedas.

Las Técnicas secas son aquellas en que la pintura es sólida y no es necesario disolverse para su aplicación, por ejemplo; el lápiz grafito, los lápices de colores, los gises pastel, sanguina, plumones, carboncillo, y las ceras.

Las Técnicas húmedas son aquellas en las que los pigmentos se encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso y los colores se aplican por medio de pinceles u otros instrumentos, por ejemplo; la acuarela, la pintura acrílica o la tinta china, entre otras.

Estas técnicas se pueden emplear en la realización de diversas obras bidimensionales, ya sean dibujos o pinturas, para expresar ideas, pensamientos, emociones y sentimientos.

Recuerden que estos aprendizajes nos sirven para crecer día a día. ¡Fin!

¿Qué hacemos?

Como viste, una técnica plástica puede dividirse según el material que se utilice.

¿Cómo podríamos clasificar estos materiales que tenemos en la mesa para descubrir las técnicas a las que pertenecen?

Vamos a clasificar los materiales en dos grandes técnicas: Secas y Húmedas.

Actividad 1 ¡Descubriendo técnicas!

¿La acuarela a qué tipo de técnica pertenece? seca o húmeda.

Para observar algunas técnicas secas y su aplicación los invito a ver el siguiente video titulado “Aplicación de técnicas secas”.

Video 4 “Aplicación de técnicas secas”

4.1 Video: #ComunidadContigo:Lo Básico de la Acuarela y el dibujo en 5 minutos 1/3

4.2.Video:- #ComunidadContigo:Campo de girasoles, tutorial de ilustración 3/3

Como observaste, al utilizar técnicas secas como el lápiz grafito, el carboncillo y lápices de color, su aplicación es directa y es importante también la forma en cómo se utilizan para dar efectos de luz y sombra.

Y para observar algunas técnicas húmedas y su aplicación los invito a ver el siguiente video titulado “Aplicación de técnicas húmedas”.

5. Video 5 “Aplicación de técnicas húmedas”

5.1 Video.-#ComunidadContigo: El origen del complementario 3/3

5.2 Video.-Técnica de pintura con tinta china aguada con Paulino Medina. #CampecheCulturaenCasa

Este video nos muestra la forma de aplicación de dos técnicas húmedas: la acuarela y la tinta china, en donde se utiliza el agua y como herramientas, los pinceles, brochas y espátulas.

Actividad 2. “Mis compañeros me apoyan”

Para continuar con la clase, les traigo algunos ejemplos de producciones bidimensionales de niñas y niños de la Ciudad de México, pero eso no es todo, ellos están aquí para contarnos a qué técnica pertenece su obra.

6.Video. Ángel Gabriel

7. Video. Maripaz

8.Video. Gael

9.Video. Elian

10.Video. Ana y tadeo

Actividad 3 “Composición en seco”

Ahora los invito a aplicar lo aprendido.

11 Video Intro de brocha ¿Y cómo se hace?

Realizaremos una producción bidimensional empleando técnicas secas.

Los materiales a utilizar pueden ser los siguientes:

Lápiz y goma

Lápiz de color o gises pastel y crayones de cera.

Hoja blanca, cuaderno o cualquier soporte que tengas en casa.

Boceto o dibujo sencillo (haciendo referencia a la primavera)

Indicaciones:

Vamos a pensar en algo que nos inspire para poder realizar nuestra producción bidimensional. Preguntarnos ¿cómo puedo empezar? Con el lápiz se realiza el boceto (docente lleva boceto alusivo a la primavera). Comenzar por dibujar la mariposa, dibujando primero tres óvalos, para darle dinamismo y una sensación de movimiento, realizar los trazos en diagonal. Continuar con el trazo de las alas mencionando la utilización de líneas curvas. Realizar el dibujo de una flor grande comentando que se empieza trazando una línea en forma de “u” en donde sus extremos se unirán por medio de líneas quebradas. Comenzar por darle color con alguno de los materiales para la técnica seca (gis pastel) Mostrar otra propuesta de técnica seca.

¿Qué te pareció la actividad?

Ha llegado el momento de evaluar nuestro trabajo del día de hoy y para ello vamos a utilizar manchas de pintura, para indicar cómo consideramos que aprendimos en esta clase, vamos a utilizar tres colores; verde, si lo he logrado, amarillo, que estoy en proceso y rojo que me falta repasar el tema.

Para terminar con tu evaluación te invito a recordar ¿cómo te sentías al inicio de esta clase? alegre, sorprendido, emocionado, triste, enojado y ¿cómo fue que terminaste la sesión?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIENCIAS NATURALES

¡Cuántos colores!

¿Qué vamos a aprender?

El día de aprenderás de las mezclas, en una de sus propiedades: el color.

Cada una de las mezclas que encuentras a tu alrededor tienen un color característico o bien, no tienen color, como el agua salada o el aire.

Muchos materiales que encontramos a nuestro alrededor tienen color, cuando estos se combinan forman mezclas, de igual forma, sus colores también se combinan y nos ofrecen una gama muy amplia, que va desde blancos, ocres, oscuros y colores más vivos, como el amarillo, el púrpura y hasta algunos tonos fluorescentes.

La propiedad del color en las mezclas depende del color original de uno o varios de sus componentes.

Identificaremos colores a nuestro alrededor y veremos cómo se presentan esos colores en las mezclas.

¿Qué hacemos?

Los colores del arcoíris me parecen un buen punto de partida. ¿Empezamos por el rojo?

Además de los jugos de las frutas como las fresas o la sandía, pues la sangre es una mezcla, porque podemos separarla en sus componentes, y el rojo viene de una sustancia llamada hemoglobina.

¿Qué ubicamos que sea anaranjado?

Las naranjas, aunque la verdad creo que son más anaranjadas las mandarinas el jugo de mandarina, el de zanahoria, la sopa de calabaza de castilla. En la cocina encontramos muchos ejemplos de mezclas naranjas.

¿Qué mezcla es amarilla?

Algunos quesos no son completamente blancos, encontramos el queso amarillo de los sándwiches.

El amarillo también es un color que vamos encontrar en sustancias del interior de nuestro cuerpo, como, por ejemplo, de la bilis, o bilirrubina, una mezcla de sustancias que generamos en nuestro organismo.

Otra mezcla que se forma en nuestro cuerpo y que también es amarilla, por ser derivada de la bilirrubina, es la orina.

La cúrcuma es una especia verdaderamente amarilla, se diluye en agua y la gente que la incluye en su dieta, adquiere esa tonalidad en las manos y en la piel.

¿Qué tal si seguimos con el verde?

La gran mayoría de las plantas son verdes, los vegetales, los mezclamos con verde, el resultado es una sustancia verde

También hay minerales verdes, como el óxido de cromo y la malaquita, que se pueden mezclar con otros minerales o con algunos líquidos y formar mezclas verdes.

¿Recuerdas alguna mezcla azul a tu alrededor?

En las piedras semipreciosas, ¡mi piedra favorita es el lapislázuli! ¡Y también la turquesa! Y hay una piedra preciosa llamada zafiro que tiene un hermoso color azul, en la naturaleza encontramos una gran cantidad de piedras de azules, que deben su color a los minerales que la forman.

En pastelería, los y las chefs utilizan mezclas de diferentes sustancias para elaborar coberturas para sus platillos, por ejemplo, ésta es una cobertura para galletas con azúcar, limón y colorantes.

¿Dónde encontramos el morado?

En violetas y morados en vegetales, como los betabeles, la cebolla, las moras o la col morada. También hay muchas flores con este color, las violetas, los pensamientos o las dalias.

También encontramos mezclas negras en la naturaleza.

El petróleo, el carbón y todo en lo que se disuelve. Me imagino que esa coloración tiene un origen mineral. Y que ese lago estará de alguna manera relacionado con estos elementos, el zapote negro, que con jugo de naranja es delicioso.

El zapote tiene entre sus componentes, flavonoides, que también están en el café y el cacao, además de muchas otras propiedades; una concentración de pigmentos muy particular que le da esa coloración negra. Es quizá la única fruta con ese color en la pulpa.

Y el contrario del negro, es el blanco.

La leche es blanca por la presencia de una proteína —las micelas de la caseína—, que reflejan la luz.

Y algunas arcillas y el nácar de las conchas han sido los colorantes blancos naturales por excelencia desde la antigüedad. La savia de las plantas, que tiene algunos azúcares y aminoácidos, y el hule que se obtiene de las resinas de la corteza del árbol del mismo nombre, también es una mezcla blanca.

El agua es incolora y cuando lo tiene, es porque se ha mezclado con otra sustancia que sí lo tiene.

Existen muchas maneras de ver colores en las mezclas, pero aquí en el set no es fácil que las veamos, así que elaboré unos videos para mostrarlas.

La primera tiene que ver precisamente con darle color al agua, pero le pondremos un poco de azúcar para formar un arcoíris.

Experimento Arcoíris de azúcar.

Instrucciones:

Vaso 1. 70 ml de agua tibia y una gota de colorante rojo.

Vaso 2. 70 ml de agua tibia, 2.5 cucharaditas de azúcar, y una gota de colorante amarillo.

Vaso 3. 70 ml de agua tibia, 5 cucharaditas de azúcar, y una gota de colorante verde.

Vaso 4. 70 ml de agua tibia, 7.5 cucharaditas de azúcar, y una gota de colorante azul.

Vaso 5. 70 ml de agua tibia, 10 cucharaditas de azúcar, y una gota de colorante morado.

En un vaso alto y delgado vaciaremos una por una las mezclas que preparamos.

De preferencia utilizar jeringa o pipeta de plástico para que la mezcla resbale por una de las paredes del vaso.

Vaciaremos las mezclas con mucho cuidado en este orden: morada, azul, verde, amarilla y roja

La imagen final muestra un arcoíris de mezclas en el vaso.

¿Qué observaste? ¿Identificas los componentes de la mezcla?

Son varias cosas, como hemos visto en otras clases, el azúcar se disuelve en el agua y es una mezcla homogénea, después agregamos el colorante y también se disuelve perfectamente.

En clases anteriores vimos que el agua tibia ayuda a que se disuelvan mejor los solutos. Recuerda que en clases pasadas vimos que la proporción del soluto le da características diferentes a la mezcla, eso es lo que hicimos en esta actividad, variamos la cantidad de azúcar y las diferentes densidades de las mezclas permitieron ver los colores del arcoíris.

Ahora vamos a hablar de una forma de expresión que los seres humanos han utilizado desde el inicio de nuestra cultura; como todo, con el avance de la tecnología y el conocimiento de los materiales, el maquillaje también ha cambiado.

Artista del maquillaje Ruth Vargas.

En el video de televisión se observará al artista del maquillaje Ruth Vargas, mostrándonos el proceso completo para maquillarse el rostro.

Viendo trabajar a la artista del maquillaje se pude identificar muchas y muy diferentes, por ejemplo, la base para el maquillaje es un líquido con un color casi idéntico al tono de su piel. Las sombras son polvos de diferente origen con colores increíbles, los labiales son mezclas de cremas y pigmentos principalmente rojos, pero también es muy importante el dominio que Ruth tiene de los materiales que utiliza, además de combinar los colores muy bien para lograr los efectos que tiene en mente; conoce las características de cada mezcla para poder aplicarlas correctamente.

Los artistas del maquillaje, como en todas las profesiones, comienzan desde muy temprano, a continuación, te presentaré el trabajo de nuestra amiga Bárbara, quien, en su tiempo libre, comienza a incursionar en el arte del maquillaje.

En clases pasadas platicamos de lo que hacen los químicos, pero es importante que te cuente que hay toda un área de la química que se ocupa de saber acerca de los materiales que se usan en los cosméticos y maquillajes y es muy interesante.

El maquillaje como otros aspectos de nuestra cultura comenzó cuando la humanidad utilizaba elementos de la naturaleza: hojas, flores, frutos e incluso raíces de las plantas, mezclas de arenas, arcillas y lodos e incluso algunos insectos para hacerlo. Con el avance de la tecnología se crearon nuevos pigmentos, formas de aplicarlo hasta lo que tenemos hoy en día.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

LENGUAJE

¡El periódico Perico!

¿Qué vamos a aprender?

Hoy iniciamos una nueva práctica social, para ello les sugiero consultar su libro de texto en la página 96. Y aprenderás a identificar las partes que componen un periódico.

¿Qué hacemos?

Aprenderás a identificar la disposición gráfica de las notas periodísticas, como se distribuyen los textos en las páginas del periódico.

Un periódico es un medio de comunicación en formato impreso o digital que permite comunicar noticias actuales.

Hay mucha gente que lo lee todos los días porque todos los días suceden eventos importantes.

Antes de que llegara la imprenta a nuestro país, existían personas llamadas pregoneros los cuales se encargaban de divulgar los acontecimientos importantes en lugares donde había mucha gente y así se enteraban de lo que acontecía en su pueblo o país.

Pero después ya se imprimían los periódicos y había quienes los repartían. Ahora existen puestos de periódicos donde la gente puede ir a comprarlos.

¿Para qué creen que sirve un periódico?

Para informar a la población y centrarnos en temas de actualidad. Ahora vamos a revisar el periódico que estaba leyendo hace un rato.

La primera página se le llama “Primera plana”. En ella se muestra el nombre del periódico, la fecha y las principales noticias o nota informativa del día. Observa lo que contiene la primera plana.

El nombre del periódico: “Periódico El Perico”, está en letra legible, es decir, que se entiende, y está en un tamaño más grande para que sea identificado por el lector.

Ahora ubica la fecha es del 22 de marzo del 2021. Puedes observar que se encuentra con letra más pequeña pero resaltada en color rojo para que el lector se entere de cuando es el periódico.

Continuamos con el título de la noticia, y el título es: “Descubren en Japón una nueva especie de hadrosaurio”. Está escrito con letra legible y con un tamaño grande de letra para que sea atractivo al lector y ubique la noticia central. De igual manera se presenta una fotografía de lo que trata la noticia.

Un periódico incluye diferentes secciones que son todas y cada una de las partes informativas en las que se divide el periódico. Las más comunes son: Noticias Nacionales, Noticias internacionales, Sociales, Deportes, Cultura, Economía, Espectáculos, Editorial y anuncios.

Dentro de cada sección se encuentran las noticias.

Está dividido en secciones para que te puedas ir a buscar rápidamente lo que buscas y lo encuentres sin problemas. La Editorial es en donde el director del periódico o alguno de sus redactores, expresa su opinión sobre un hecho que se considera importante.

Ahora te invito a revisar la página 98 de su libro de texto la cual está apareciendo en pantalla.

La primera sección que revisaremos será la de Deportes. Utiliza la tabla que nos sugiere el libro de texto.

Ahí se escribe sobre todo lo relacionado a cualquier deporte, Veamos la noticia.

Podemos observar en pantalla el título de la primera noticia “Japón dice que los Juegos Olímpicos sí se llevarán a cabo este año”.

Las notas periodísticas, contienen la noticia e imágenes que lo ilustran. Entonces en la columna de nuestra tabla donde dice: “Contiene”, ahí anotamos noticias periodísticas e Imágenes. También “Contiene”, reportajes. Ahora vamos a leer la nota periodística, atentos niños y niñas que nos ven desde casa.

Listo, vamos a revisar la sección de “Cultura”, en pantalla aparece la nota periodística,

“Contiene”, notas periodísticas, y ¿qué más?

Entrevistas también.

El Reto de Hoy:

Las entrevistas se harán durante la Feria. Aquí solo las mencionan, pero hay veces, efectivamente, que se presentan reportes de entrevistas dentro de un periódico. En esta ocasión no es así, solo tenemos la nota periodística.

Te propongo que te conviertas en reportero y escribas una noticia sobre lo que observes en tu entorno o pueden escribir sobre algo que les ha pasado durante el fin de semana y compártanla con su maestro o maestra. Explora más periódicos que tengas en casa y completes la tabla que aparece en tu libro de texto en la página 98 para que explores lo que contienen las secciones. Por esta ocasión hemos terminado con nuestra clase de Lengua Materna tercer grado, gracias por su atención.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

