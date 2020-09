Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 22 de septiembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 22 de septiembre del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa de hoy martes 22 de septiembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día de hoy.

Alumnos de segundo de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy.

TE PUEDE INTERESAR:

Aprende en Casa: LENGUAJE – El día y la noche

Aprenderás a diferenciar los momentos del día y la noche para organizar tus actividades.

ACTIVIDAD

Necesitas hojas de papel, lápices de colores, tijeras y cinta adhesiva.

Lo más importante es que escuches cómo se pronuncian y escriben los días en la lengua indígena hñähñu, para ello en el programa televisivo la profesora Carolina Paredes Hernández, estará hablando en esta lengua y escribirá los nombres de días, algunas características propias de los hñähñu, que explicará.

Para los hñähñu existe una clara división entre el día y la noche, misma que se evidencia en los nombres que se le otorgan a cada una de estas fases.

A continuación te mostramos una tabla con un ejemplo, para que puedas llenarla con tus actividades diarias, recuerda que es muy importante colocar a las actividades correspondientes al programa APRENDE EN CASA, puedes usar su creatividad para iluminar y diseñar tus horarios.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Hyats’i (Clarear el día) 6-7 amAyudar en la casa (acarreo de agua, ir al molino, recolectar los alimentos).Mfaxte Xudi (Mañana) 9-11 amAprende en casa.Nxadi Made mpa (medio día) Descanso, haciendo otras actividadesTsaya. Ndee (Tarde) Juegan a las canicas, la pelota con sus vecinos‘ñeni Nxui (Noche) Reunión familiar para platicar las actividades del día y descanso.ähä

El Reto de Hoy:

Elaborar tu horario con tus actividades diarias de la semana.

La escritura de los días brinda la posibilidad de organizar tu tiempo y aprovechar mejor cada hora.

Aprende en Casa: ARTES – El origen

Seleccionarás y escucharás música que nos interesa a todos.

Investigarás y conocerás el origen y las características de melodías e instrumentos tradicionales en México.

En esta sesión conocerás de las cualidades específicas de los Tamborileros, se han recibido varios comentarios, en el caso de Manuel de 7 años de la Ciudad de México, cuenta que él siempre ha tenido un tambor pues una vez asistió al Zócalo durante las Fiestas Patrias y le pidió a su papá que le comprara uno, el cual ha utilizado en muchas festividades de su escuela y espera que algún día puede pertenecer a un grupo de música para aprender a tocarlo.

Jessica de Papantla Veracruz. Platica que a ella le encanta escuchar la flauta pues produce sonidos parecidos a los que producen las aves del pueblo donde ella vive.

Actividad 1: El Tambor

Tanto el tambor como la flauta son considerados como uno de los instrumentos más antiguos. El tambor es un instrumento de percusión.

¿Por qué es de percusión? Las características generales de la percusión son: cilíndrico, puede tener uno o varios parches, hay de diferentes tamaños y producen diferentes sonidos de acuerdo a estas características.

Puede ser percutido por las manos o valiéndose de unos palitos, baquetas, escobillas metálicas, etc.

Artesanos de Tucta, mantienen la cultura musical tabasqueña.

Observa el siguiente video, para conocer sobre los tamborileros, en los minutos 1:33 a 3:07

Ventana a mi Comunidad / Chontales de Tabasco, Tamborilero.

Actividad 2: La Flauta

La Flauta pertenece a los instrumentos de viento, hay de muchos tamaños, formas y materiales, se utilizan los dedos y se puede tocar de frente o de lado, produce sonidos fuertes, suaves, agudos y graves, largos y cortos, al soplar por la boquilla.

El grupo de Tamborileros está conformado solo por una flauta y todos los tambores que el conjunto quiera. Los tambores son de dos tipos de tambores: el Re-quinto que es el más pequeño y el Bajo que es más grande.

Interpretación de niñas y niños tamborileros.

¿Cuál es tu sentir al escuchar el sonido de la Flauta y el Tambor?

Actividad 4

Mueve el cuerpo al ritmo de los sonidos con el tambor, o puedes hacer un zapateado.

Como ya explicó Francisco en el video, el grupo de Tamborileros participa en las ceremonias interpretando la música para las danzas, en las fiestas y actividades de su escuela como en los bailes.

Conoce en el siguiente video como son estas participaciones.

Ventana a mi Comunidad / Chontales de Tabasco, en la escuela.

La Presencia de los Tamborileros es muy importante en las comunidades Chontales del Estado de Tabasco, ya que se involucra en todas sus actividades, tal como lo comentó Francisco hasta en los juegos de su escuela.

Actividad 5

Para concluir observa este ejemplo, Francisco comparte sobre la Tradición como Tamborilero.

Ventana a mi Comunidad / Chontales de Tabasco, jugando.

Ventana a mi comunidad/ Chontales de Tabasco, en la escuela.

El Reto de Hoy:

En cada sesión realizarás una Actividad Reto, donde pondrás en práctica lo que aprendiste y que puedes realizar cuando tú quieras en compañía de tu familia.

Pregunta a tus Padres, hermanos, tíos, o algún otro familiar lo siguiente:

¿Qué música se toca en tu comunidad? Y qué instrumentos participan.

El propósito de la sesión fue conocer las características de la música de los tamborileros, siendo ésta una de tantos ritmos musicales que se escuchan en nuestra República Mexicana.

Aprende en Casa: MATEMÁTICAS- ¡Vamos a agrupar objetos!

Conocerás y aplicarás diferentes estrategias de conteo para cuantificar colecciones de aproximadamente 100 elementos.

Si cuentas con tu libro de texto de Matemáticas, de Segundo grado, realiza las actividades de la página 16.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2MAA.htm?#page/16

ACTIVIDAD

Lee el siguiente problema y realiza las actividades para poder contar y ejemplificar el problema.

Oscar es un niño al que le encantan las canicas, ayer fue su cumpleaños y sus dos tías le regalaron una bolsa de canicas cada una. Él quiere saber cuántas canicas puede juntar en total. ¿Es razonable pensar que en la primera bolsa hay más de 10 canicas? Si juntas las dos bolsas ¿Habrá más de 100 canicas?

En la primera bolsa hay 30 canicas y en la segunda hay 62 canicas.

Es difícil contar uno por uno, es tan difícil como contar los granos de arena en una playa. Pero se puede hacer más fácil si aplicas el método de ir agrupando de 10 en 10 para así controlar la cuenta final sin confundirte.

Si juntas las dos bolsas de canicas ¿Cuántas hay en total? Muy bien 92

¿Cuántas faltan o sobran para que haya 100? Si cuentas del noventa y dos al cien, faltan 8 canicas.

El Reto de Hoy:

Puedes contar muchos objetos, pídele a un adulto que te de dos puños de frijoles y cuenta si tienes una centena o cuantos frijoles faltan o sobran. Si no tienes frijoles, también puedes hacerlo con piedritas, granos de arroz, lentejas, etc.

Aprende en Casa: CIVISMO – Mis amistades y mi grupo escolar

Responde las siguientes preguntas: ¿Quién es tú mejor amigo en la escuela? y ¿Qué les gusta hacer juntos?

Ahora identifica algunas situaciones que se pueden presentar en la escuela o con los vecinos y que compartes con tus amigos. En el siguiente video observa lo que dicen los niños cuando recuerdan un día especial en la escuela, en los minutos 34:33 al 37:37

Mientras observas el video piensa: ¿Cuál es el mejor día que has pasado en la escuela? ¿Y el día más chistoso que recuerdas en la escuela? ¿Cómo participaron tus amigos en esas experiencias? ¿Cómo comparten esas experiencias con tus amigos? ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela?

Video: Once niños en la primaria Uganda.

Con tus amigas y amigos, puedes compartir diferentes momentos en los cuales te diviertes, compartes, platicas y se apoyan.

Panchito cuenta que el mejor día que ha pasado en la escuela fue cuando estaba de excursión con sus compañeros, todos juntos al zoológico. Todos cantaban en el autobús. Y al llegar vieron a los animales y los guías del zoológico les explicaron algunas cosas como qué comen los animales, dónde viven y qué les gusta, Había bolsitas con la comida de los elefantes, avestruces, jirafas, y pudieron darles de comer a algunos Después comieron en el bosque. Todo fue muy divertido.

Se la pasaron muy bien sus compañeros y el y disfruto mucho porque se sentó junto a su mejor amigo de la escuela en el camión. Además, compartieron los alimentos que llevaron. Panchito llevaba preparada una torta para su amigo, porque sabe que le gustan sin queso. Y su amigo le llevó agua de su sabor favorito. Cuando jugaron en el parque, los dos estuvieron en diferentes equipos, pero al final lo importante fue que se divirtieron mucho.

Panchito le pregunto a su hermano Pepe ¿Cuál era el mejor día que recuerda con sus amigos en la universidad? ¿Y cómo te la pasaste con tus amigas y amigos?

Pepe le contesto que el mejor día que paso en la universidad fue cuando presentaron una obra de teatro. Habían ensayado por muchas semanas, prepararon los diálogos, hicieron la escenografía y prepararon las canciones. Todos estaban muy nerviosos, pero al final lo lograron hacer muy bien. Después de ahí, los escogieron para ir a un concurso de obras de teatro y ganaron. Fue algo muy feliz para todos.

Se la pasaron ¡Muy bien! Todos participaron y se apoyaron en las diferentes tareas. A veces cuando a alguno se le olvidaba lo que tenía que decir en la obra de teatro, la otra persona apoyaba. Todos se repartieron las actividades y lograron que saliera lo mejor posible.

Con tus amigas y amigos puedes tener confianza y sinceridad. Puedes compartir algunas actividades en común y divertirse juntos. También hay reciprocidad, es decir, cuando amigas y amigos se apoyan entre ustedes en los momentos buenos y difíciles.

Ahora observar la siguiente imagen “Laura juega con sus amigas durante el recreo, y cuando llega Andrea les pregunta si puede jugar. Laura responde que no, que ya son muchas y no hay lugar para ella”.

SEP, Programa Nacional de Convivencia Escolar. Cuaderno de actividades para el alumno, Segundo grado, México, pág. 29.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/533113/2o-Cuaderno-OK-PNCE.pdf

¿Qué es lo que tendría que hacer Andrea? ¿Qué tendrían que hacer Laura y sus amigas? ¿Y tú qué piensas?

¿Tú crees que Andrea se siente muy triste porque no la dejan jugar? ¿Las amigas de Laura podrían hablar con ella y aceptar que juegue? ¿Podrían conocerla más y darse cuenta de que comparten actividades en común?

Andrea puede decirle a Laura que se siente triste porque no le permiten jugar con ellas.

¿Laura debería escuchar a sus otras amigas para saber si ellas quieren que Andrea juegue? Laura decidió que Andrea no podía jugar sin haberlo consultado con sus amigas antes.

Y ¿Tú has tenido situaciones donde te has sentido triste por no poder participar en un grupo de amigas y amigos o compañeras y compañeros de la escuela?

Algunas niñas y niños se han sentido triste cuando recién empezó el ciclo escolar anterior, me sentía muy triste porque no conocían a nadie y no sabían cómo hacer amigos. A la hora del recreo, se la pasaban solos. Hasta que un día se animaron a acercarme a un círculo de niñas y niños, platicaron y descubrieron que les gustaban las mismas cosas y comenzaron a ser amigos.

El año pasado un niño se fue de vacaciones a la casa de su abuela. No conocía a nadie ahí. Un día fue a la cancha de futbol de la comunidad y había unas personas jugando. Le pregunto a uno de ellos si podía integrarse y lo ignoró. Luego hablo con otros de los jugadores que estaban ahí y le dijeron que sí. Al final, pudo entrar a jugar con ellos y se la pasaron bien.

Todos han vivido diferentes momentos al formar parte de un grupo de amigas o amigos, pero también con otras personas, como las compañeras y compañeros de la escuela, nuestras vecinas y vecinos, o cuando entras a algún equipo deportivo o artístico.

Aunque en ocasiones pasas momentos muy felices al lado de tus compañeras y compañeros en la escuela, también hay otras en las que pueden encontrar dificultades.

Para conocer un ejemplo de estos, a continuación, observa el video de: Once niños en la primaria Uganda en los minutos 9:52 a 12:13, donde se les planteó la siguiente situación a niñas y niños como tú.

Imagina que la maestra les deja hacer un trabajo en parejas. Tú decides trabajar con tu mejor amigo, pero él decide que lo hagas todo tú y que la calificación será la misma para los dos. ¿Tú qué harías si estuvieras en la misma situación? Platícalo con algún familiar o persona que te acompañe.

Video: Once niños en la primaria Uganda.

Y a ustedes, ¿Qué les parecieron las respuestas de las niñas y niños? La mayoría de los niños y niñas están de acuerdo en que no hay que aceptar hacer todo el trabajo, porque la tarea es para los dos. Y en caso de que el amigo no quiera, decirle a la maestra que el trabajo lo realizó una persona.

También opinan que las amigas y amigos de verdad no buscarían aprovecharse de una situación así, sino que ambos harían el trabajo con responsabilidad y para apoyarse.

Cuando son amigos de alguien es importante comprender que no tienen que hacer cosas que no quieran o con las que no están de acuerdo porque los afectan. Con las amigas y los amigos pueden compartir juegos, juguetes, pero también experiencias y sentimientos. En la amistad y relaciones con las compañeras y compañeros es importante que exista:

Confianza Respeto Apoyo Responsabilidad Solidaridad Afecto

Es asombroso todo lo que puedes compartir con tus amigas y amigos, y otras personas, ¿Verdad?