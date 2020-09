Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 23 de septiembre

Compartir esta publicación













Apren de en Casa. Estas son las clases de tercero de primaria para este miércoles 23 de septiembre del 2020 del programa Aprende en Casa

¿Qué vimos hoy?

MATEMÁTICAS Aprende en Casa

Premios con pelotas de colores

Aprendizaje esperado: Uso de la descomposición de números en unidades, decenas, centenas y unidades de millar para resolver diversos problemas.

Énfasis: Reflexionar acerca de la composición y descomposición de números en unidades, decenas, centenas y millares.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a agrupar números que representan unidades, decenas, centenas y unidades de millar.

Recordarás que en la sesión pasada se planteó el reto en donde Pancho jugo a las canicas en la feria, ¿A ti te gusta ir a la feria? ¿Te gusta jugar para ganar premios en la tómbola? ¿Recuerdas en qué consiste?

El día de hoy formarás números con las pelotas que hay en una tómbola.

¿Qué hacemos?

Realiza la siguiente actividad.

a) Pancho jugará a la tómbola, la tómbola es un juego de los que se encuentran en las ferias, de acuerdo con el color de las pelotas que saque, será el premio.

En este juego los valores de las pelotas serán las unidades, decenas, centenas y unidades de millar.

Materiales.

• Una cajita.

• Pelotas de distintos colores.

Pancho saca, sin ver 5 pelotas y suma sus valores para saber qué premio le darán.

• Extrae, una pelota roja, una segunda amarilla, la tercera también amarilla, la cuarta verde y la quinta es azul.

Suma los valores para ver su resultado.

• Acomoda sus valores en forma de suma.

1 + 100 + 100 + 1000 + 10

• Puedes ordenarlos de mayor a menor: Mil, más cien, más otro cien, más diez y más uno.

• Junta las que son iguales como las centenas.

1000+200+10+1

• Por último, se componen en un sólo número: Hay una unidad de millar, 2 centenas, una decena y una unidad, por lo tanto, es el número: 1211

b) Ahora Pancho jugará con Ezequiel unas rondas más.

Identifica como se agrupan los números en unidades, decenas, centenas y unidades de millar.

Ezequiel sin ver, saca la primera de color azul, la segunda amarilla, la tercera nuevamente azul, la cuarta es roja y la quinta amarilla.

AZUL + AMARILLA + AZUL + ROJA + AMARILLA

• Suma sus valores: 10 + 100 + 10 + 1 + 100 y, para que sea más fácil, pon juntas las centenas, las decenas y las unidades.

100+100+10+10+1

• Junta las que son iguales.

200+20+1

•Componlas en un solo número: 221

Hay 2 centenas, 2 decenas y una unidad.

Pancho sin ver, saca la primera que es amarilla, la segunda roja, la tercera verde, la cuarta azul y la quinta roja.

• Suma sus valores: 100 + 1 + 1000 + 10 + 1. Ordena del mayor valor al menor.

1000+100+10+1+1

• Junta las que son iguales:

1000+100+10+2

• Componlas en un solo número: 1112

1 unidad de millar, 1 centena, 1 decena y 2 unidades.

Puedes identificar ¿Quién gano?

Sí, Pancho gano porque: 1112 es mayor que 221

c) Abre tu libro en la pág. 12 y 13 de tu libro de Desafíos Matemáticos, de 3º de primaria y realiza la actividad, ahora jugarás con canicas.

Como puedes observar es un juego muy parecido al que jugo Pancho. Aquí compiten Lía y Lety, identifica quién hizo más puntos en sus lanzamientos de canicas.

a) ¿Cuántos puntos logró Lía?

Las canicas de Lía cayeron de la siguiente manera:

• Una en verde, otra en morado, azul, morado y azul.

• Sumando sus valores tenemos 100 + 1000 + 10 + 1000 + 10

• Acomódalos del mayor valor al menor 1000 + 1000 + 100 + 10 + 10

• Sí, juntas los que son iguales: 2000+100+20

• Número compuesto: 2 unidades de millar, 1 centena y 2 decenas y cero unidades y queda: 2000 + 100 + 20 + 0 = 2120

Representación de los puntos de LÍA

VERDE + MORADO + AZUL + MORADO + AZUL

100 + 1000 + 10 + 1000 + 10

1000 + 1000 + 100 + 10 + 10

2000 + 100 + 20 + 0 = 2120

Lía hizo dos mil ciento veinte puntos.

Tienes que tener cuidado al componer el número, porque si no hay unidades, decenas ni centenas es necesario poner 0 en su lugar, porque si no se pierde el valor posicional de los números.

b) ¿Cuántos puntos hizo Lety?

Las canicas de Lety cayeron en: morado, verde, verde, naranja, morado.

• De acuerdo con sus valores, acomódalos para que sea más fácil sumarlos: 1000+1000+100+100+1

• Junta los que son iguales: 2000+200+1

• Componlos en un solo número y son: 2 unidades de millar, 2 centenas, 0 decenas y 1 unidad: 2000+200+0+1=2201 puntos.

Representación de los puntos de Lety.

MORADO + VERDE + VERDE + NARANJA + MORADO

1000 + 100 + 100 + 1 + 1000

1000 + 1000 + 100 + 100 + 1

2000 + 200 + 1 = 2201

) ¿Quién gano?

En unidades de millar empatan, pero en centenas hizo más Lety.

Gana Lety: 2120 contra 2201

Recuerda que para sumar números que representan unidades, decenas, centenas y unidades de millar por separado, ayuda mucho ordenarlos del mayor al menor.

Después juntar los que son iguales y por último componerlos en un solo número.

Ejemplo:

100 + 10 + 1000 + 100 + 1 + 10

1000 + 100 + 100 + 10 + 10 + 1

1000 + 200 + 20 + 1 = 1221

En caso de no haber unidades, decenas o centenas, no olvides colocar un cero en el lugar correspondiente cuando vayas a formar el número, ya que de no hacerlo entonces estas representando otro número que no es el que querías.

Poner 0 si no hay unidades, decenas o centenas.

1000 + 1000 + 10

2000 + 10 = 2010

El Reto de Hoy:

Juego: El marcador descompuesto.

• Pancho debe anotar los puntos que están marcados arriba de la portería con las pelotas que están ahí.

• La pelota azul representa una UNIDAD.

• La pelota amarilla representa una DECENA.

• La pelota roja representa una CENTENA.

• La pelota verde representa una UNIDAD DE MILLAR.

• (Colocar mínimo 4 y máximo 9 pelotas de cada color).

¿Cuántas pelotas verdes, azules, amarillas y rojas, deberá patear Pancho hacia la portería para lograr los puntos que están en el marcador arriba de la portería? Anota la respuesta en tu cuaderno.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

ARTES Aprende en Casa

La rutina musical

Aprendizaje esperado: Crea secuencias de movimiento y formas a partir de estímulos sonoros.

Énfasis: Ensaya sus movimientos corporales para recrear una situación cotidiana interesante para definir una secuencia de movimiento acompañada de música.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás, propondrás y definirás movimientos corporales para recrear una situación de la vida cotidiana, definiendo una secuencia de movimiento acompañada de música.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades, puedes pedir a papá, mamá o algún familiar a que te apoye:

Actividad 1. “Con Música”

Instrucciones:

• Lee, la participación de Camila de tercer grado del Estado de México que te comparte lo que hace en un día normal. Lo que yo hago en un día normalmente: Me levanto, desayuno, tiendo mi cama, me baño y me preparo para mis clases.

• ¿Qué es lo que haces cuando te levantas en un día cualquiera? Anota la respuesta en una hoja o en tu cuaderno.

• Comparte con quien te acompaña, actividades que haces durante el día y escríbelas en una hoja. (Levantarse, hacer ejercicio, bañarse, peinarse, vestirse, comer, estudiar, jugar, dormir).

• Imita con movimientos cada una de las actividades de la lista anterior para crear una rutina.

• Repite la rutina varias veces hasta que te hayas aprendido los movimientos.

• ¿Qué pasaría si la rutina cambia al introducir alguna melodía?

• Realiza la rutina y muévete de acuerdo al ritmo de la música (puedes elegir música a tu gusto), ya que la música ayudará en estas actividades a contar historias.

• ¿Qué pasaría si cambias el ritmo de la melodía?

• Realiza la rutina y muévete de acuerdo al ritmo de la música (la música que gustes).

• Comenta las emociones o sensaciones de la actividad.

• Recuerda que la música estimula los sentidos y propicia placer.

Observa el siguiente video titulado: “Ejercitarse” canciones Once Niñas y Niños.

Trata lo divertido que es estar en movimiento.

Ejercitarse, canciones Once Niños.

Actividad 2. “Un día con mi amigo Marino”

Títere Mounstrilio tipo Muppe (Puedes utilizar un títere que tengas o crear uno).

• Muévete de acuerdo con las cualidades de movimientos que se describen en la historia interpretada por el Títere (puedes pedir a un miembro de tu familia para que te apoye a leer).

“Había una vez una criatura extraña marítima, nadaba y nadaba, y entre más nadaba se encontraba con un sin número de paisajes acuáticos ¿Te los puedes imaginar? Algunas veces tenía que nadar muy rápido para esquivar las piedras en el camino, algunos arrecifes y corrientes, pero otras veces cuando el mar se lo permitía, nadaba lentamente y disfrutaba del agua.

Lo que hacía esta criatura al iniciar el día era lo siguiente, salía de su escondite sigilosamente que había elegido la noche anterior ¿Cómo te lo imaginas?, se sacudía estrepitosamente todas y cada una de sus extremidades, luego hacía un poco de estiramiento suavemente y daba 3 giros rápidos en su mismo eje todos los días, a excepción de los domingos que daba 7 giros, ¿Tu por qué crees? ¿Y ustedes?, al terminar esta rutina, salía a buscar comida, usaba todos sus sentidos para buscar cuidadosamente su planta marina favorita, mmm, el alga que buscaba era muy especial para Marino, la buscaba en la arena, en las piedras, e incluso casi al llegar al fondo del mar, ¿Cómo te imaginas esa planta? ¿Pequeña, grande, rugosa, suave?”.

Cuando por fin lograba encontrar alimento nuestro amigo Marino, se reúne con su mejor amigo el pez y bailan y bailan hasta el cansancio, daban vueltas, giros, maromas, trucos y mucho más, hasta que llegaba la hora de ir a buscar otro escondite para dormir, y es así como mi amigo Marino pasaba el día en el mar.

Actividad 3. El títere.

¿Cómo te imaginaste al amigo Marino?

• El títere te preguntará ¿Cuáles fueron las actividades que hizo Mario?

Despierta, estira, gira, baila, come, juega, gira, se esconde, duerme.

• El títere las cantará y tú te unirás a la canción.

El Reto de Hoy:

• Realizar tu propia secuencia de movimientos con las acciones que realizas diariamente como se hizo anteriormente, por ejemplo:

“Me levanto bailando, a desayunar yo voy, me baño cantando, que feliz estoy”.

En esta sesión recreaste una secuencia de movimiento a partir de una rutina diaria y la acompañaste con diferentes ritmos musicales con ayuda de tu títere.

Platica en familia lo que aprendiste, seguro entre todos pueden explorar estos movimientos.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

CIENCIAS NATURALES Aprende en Casa

Aprendizaje esperado: Argumenta la importancia del consumo diario de alimentos de los tres grupos representados en el Plato del Bien Comer y de agua simple potable para el crecimiento y el buen funcionamiento del cuerpo.

Énfasis: Argumentar el beneficio del consumo del agua simple potable: hidratación del cuerpo.

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás y explicarás con ejemplos qué beneficios trae a tu cuerpo el consumo saludable de agua simple potable.

En esta sesión tendrás como ejemplo un contenedor de agua. ¿Para qué te servirá un contenedor con agua?

Imagina que este contenedor es tu cuerpo, y que tú te encargarás de irlo llenando con agua potable. El contenedor tiene una línea roja que indica riesgo, el agua no debe bajar de ese nivel, si lo hace estarías en riesgo de deshidratación y como aprendiste en la clase anterior, la deshidratación te puede generar daños severos en todo el cuerpo.

Para saber más explora los libros que tengas en casa sobre el tema, o en Internet.

¿Qué hacemos?

Alguna vez te has preguntado ¿Por qué el agua es una opción saludable para hidratarte?

Para que el cuerpo funcione bien y que todos tus órganos trabajen adecuadamente, requiere de agua, evita que te enfermes y tengas dolores de cabeza frecuentes o dolores musculares y cansancio todo el día.

Además, estar bien hidratado, ayuda a tener una piel sana, un cabello brilloso y sobre todo una actitud positiva, es más, hasta tus huesos, que parecen estar secos, también contienen agua.

Pon mucha atención en la siguiente información sobre los beneficios que trae al cuerpo el consumo saludable del agua potable.

Además del aire, el agua es un elemento esencial para la vida, no podrías vivir sin ninguno de ellos. Como aprendiste en la sesión anterior, el cuerpo y todos sus órganos funcionan con agua. Los nutrientes que aportan los alimentos llegan a los órganos a través del agua.

El agua fluye por todo el cuerpo, actúa como un medio de transporte que recorre el cuerpo desde la boca y va depositando en cada órgano los nutrientes, luego regresa transportando los desechos hasta los riñones para desecharlos en forma de orina.

También, el agua contribuye a mantener la temperatura ideal del cuerpo, así que, sí haces ejercicio y el cuerpo entra en calor, el sudor actúa como refrigerante, las gotas en la piel hacen que disminuya la temperatura y así ya no sentir tanto calor. Lo mismo ocurre cuando estas en la playa u otros sitios donde hace mucho calor.

Si estás bien hidratado podrás, jugar, moverte, concentrarte y estudiar sin ningún problema. Además de que tendrás una actitud positiva porque tu cuerpo se sentirá tan bien que tendrás un excelente estado de ánimo.

El agua es la forma natural de hidratar tu cuerpo, porque no contiene azúcares ni calorías, el consumo de agua simple potable trae a tu cuerpo los siguientes beneficios:

• Ayuda a la asimilación de los nutrientes.

• Ayuda a la digestión y evita el estreñimiento.

• Alivia la fatiga y el cansancio.

• Evita los dolores de cabeza y musculares.

• Regula la temperatura del cuerpo.

• Reduce el riesgo de contraer enfermedades crónicas.

Recuerda que el agua es un elemento esencial para la vida.

¿Cómo vas con el contenedor? ¿Lograste mantenerlo en el nivel adecuado? En un principio se dijo que ese contenedor era a representación de tu cuerpo. De ahora en adelante acuérdate de estar llenando tu propio cuerpo con agua natural.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

LENGUAJE Aprende en Casa

¡Nuestras normas de convivencia para las clases por televisión!

Aprendizaje esperado: Participa en la realización de tareas conjuntas: proporciona ideas, colabora con otros y cumple con los acuerdos establecidos en el grupo.

Énfasis: Esbozo de reglas principales.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior elaboraste un borrador de las normas de convivencia para las clases por televisión, en casa.

El día de hoy organizarás esa información, que tienes del primer borrador. Recuerdas que escribiste las primeras normas del reglamento para las clases por TV, retomarás la actividad que anotaste en tu cuaderno. Tenías libertad para agregar normas o quitarlas si no te eran funcionales, en esta sesión se agregarán más.

¿De qué manera tienes organizadas las cosas en casa?

Recuerda que para realizar alguna actividad necesitas organizar tus tiempos, tal vez sea necesario levantarte más temprano o realizar actividades más rápido; o que los espacios donde las realizas estén ordenados, la ropa en el ropero, los juguetes, y muchas otras cosas.

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Español de 3º de primaria, página 16 “Reglas para el uso de nuestra biblioteca”.

¿Qué hacemos?

Para organizar cada una de las normas en la sección que le corresponde, realiza el juego “Nadando entre palabras”.

Pide ayuda a papá, mamá o algún miembro de tu familia para realizar la actividad.

Materiales:

• Pelotas de colores.

• Alberca de pelotas (puede ser un espacio libre donde puedas colocar las pelotas con las normas).

• 3 recipientes para colocar las frases, “Antes de iniciar las clases por TV”, “Durante las clases por TV” y “Al finalizar la clase por TV”.

• Papelitos con las oraciones (una oración por cada tira).

Preparar un día antes los materiales necesarios. (Libro de texto, cuaderno, lápiz, colores, etc.) Despertar una hora antes de que inicie la clase. Estar presentable: Cepillar los dientes, peinar el cabello, vestir limpio. Desayunar rico y nutritivo. Pasar al sanitario para evacuar los intestinos y la vejiga. Ser puntual para iniciar la clase. Estar atento a las indicaciones que se den. Evitar distracciones durante la clase. Realizar en el libro o cuaderno las actividades que se solicitan. Repasar el tema visto en clase. Guardar los materiales utilizados. Dejar ordenado el espacio que se ocupó.

**Las normas que se proponen están señaladas en el color que le corresponde a cada sección.

El juego consiste en lo siguiente:

• En una alberca de pelotas (el espacio libre), se encuentran escondidas las normas que has escrito y que corresponden a algunas de las secciones que tienes en tu reglamento.

Aprende en casa

• Tienes 1 minuto para encontrar todas esas reglas, o el mayor número de ellas.

• Una vez que las encuentres, tienes que leerlas rapidísimo y correr a colocarlas en uno de los recipientes, con las palabras: “Antes de iniciar las clases por TV”, “Durante las clases por TV” y “Al finalizar la clase por TV”.

• El juego termina una vez que “hayas encontrado todas las reglas o bien, que el tiempo se haya agotado.

• Lee cada norma contenida en cada recipiente, ¿Esta norma corresponde a la sección donde fue colocada? (Sí/No) (Conforme se lee cada norma, identifícalas en tu Muro de reglamento).

• Tus normas ya están organizadas en el espacio que les corresponde; ahora decidirás qué reglas deben ir primero y cuáles después.

Compara tu “Reglamento” con la información que se presenta en tu el libro de Español actividades, página 16, “Reglas para el uso de nuestra biblioteca”).

Has organizado las normas que te servirán para aprender mejor, en las clases por televisión.

Aprovecha los tiempos y espacios en casa, no olvides platicar con tu familia, explícales el trabajo que realizaste y cómo esta propuesta de organización les puede ayudar a la convivencia diaria.

No olvides practicar estas normas diariamente.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

