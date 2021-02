Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 23 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos todos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 23 de febrero del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

MATEMÁTICAS

Descubriendo… ¿dónde cabe más?

¿Qué vamos a aprender?

Descubrirás entre varios recipientes a cuál le cabe más o a cuál le cabe menos y de acuerdo con eso, los vas a ordenar.

Para lograrlo, realizarás varios experimentos que deberás observar de manera muy cautelosa.

Las matemáticas son una de las ciencias más hermosas.

Para esta sesión necesitaras: Tu cuaderno y lápiz.

¿Qué hacemos?

Observa las imágenes de 6 objetos que se usan en casa normalmente, observa bien las imágenes para contestar, ¿Qué objetos puedes llenar con diferentes cosas?

Apunta en tu cuaderno lo que observas.

Los objetos que aparecen en la imagen son: cubeta, regla, contenedor de plástico, vaso, pluma o bolígrafo, monedas.

Julián un niño de primaria como tú, comparte que la cubeta rosa, el vaso, el contenedor de plástico y la pluma se pueden llenar.

La pluma o bolígrafo no es un objeto al que le puedas vaciar adentro algo como tal.

No es como la cubeta que sirve, por ejemplo, para recolectar el agua fría de la regadera antes de bañarte o como el vaso donde tomas agüita de limón.

Sin embargo, una pluma tiene dentro un pequeño popote donde va la tinta, que es lo que permite escribir, ¿Entonces, crees que se puede llenar un popote con otras cosas?

Un popote podría ser llenado, podrías llenarlo de tu bebida favorita, en el caso de la pluma, lo llenan de tinta.

De las imágenes anteriores, ¿Cuáles son las que definitivamente no se pueden llenar?

Recuerda que todo objeto que se pueda llenar, sirve como recipiente.

El siguiente reto trata de ayudarle a Jacinta de primero de primaria a tomar una decisión. Lee o pide que te lean con atención.

La mamá de Jacinta le pidió que acomodara sus zapatos y los de su hermanita dentro de una caja porque estaban desordenados por toda la casa. Le dio dos cajas y le dijo que ella escogiera en dónde ponerlos.

Jacinta tiene sus zapatos negros, los tenis y las sandalias de casa. Su hermana tiene unos tenis rojos y unas pantuflas de oso. Son varios pares, ¿En qué caja crees que se deben guardar?

Julieta te quiere compartir, que ella le aconseja que use la caja verde porque es la más grande y cree que ahí pueden caber mejor.

En efecto, Jacinta debe guardar 3 pares de ella y 2 de su hermanita.

Entonces 3 pares de Jacinta más 2 pares de su hermanita son 5 pares, son muchos, la caja verde es la mejor.

La idea es que, a mayor tamaño de la caja, puede guardar más zapatos y a menor tamaño menos zapatos.

Recuerda que todo buen científico pone mucha atención en todos los detalles de sus experimentos. Ahora pasa al siguiente.

Observa la siguiente imagen.

Si quisieras tomar mucha agua, ¿Cuál de estos vasos tomarías? ¿Y si quisieras tomar poca agua?

Observa la solución que comparte Elián.

Solución de Elián.

Elián tuvo una gran idea para resolver el misterio de cuál vaso debería elegir si quería tomar más agua: lo llenó de tierra.

Resultó una buena idea, se ve el tamaño de las montañas que se formaron.

De acuerdo con lo que observaste en el video, ¿En qué crees que se fijó Elián para ordenar los vasos?

Te comparto las respuestas de niños y niñas de primero de primaria como tú.

Marco dice que Elián se fijó en la altura de los vasos para ordenarlos.

Irma dice que Elián se fijó en el ancho de los vasos para ordenarlo.

Elián ordenó los vasos del más chico, fijándose cuánta tierra cupo en cada vaso.

Elián usó arena o tierra del jardín de su casa. Llenó los vasos y luego los volteó para sacar la tierra, la tierra estaba húmeda porque se quedó con la forma del vaso.

Después comparó las torres de tierra y al verlas supo a qué vaso le cabía más.

El montón más grande corresponde al vaso que le cabe más y el montón más pequeño, al vaso que le cabe menos.

Para terminar esta sesión te comparto el mensaje de Carla con respecto a lo que acabas de aprender.

CIVISMO

CIVISMO

Qué son los conflictos y quiénes participan en ellos

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás un tema muy importante, los conflictos.

Recordarás que en la sesión anterior hablamos que las personas son distintas y tienen diferentes ideas, pero, aunque piensen distinto puedes convivir.

En esta sesión vas a aprender que cuando se platica, juega o se realiza cualquier actividad con otras personas, o sea cuando convives con los demás hay conflictos.

Para esta sesión necesitaras tu libro de Formación Cívica y Ética de primer grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1FCA.htm?#page/62

¿Qué hacemos?

Conflictos y peleas no son lo mismo, son cosas muy distintas. Muchas veces se piensa que un conflicto siempre va acompañado de una pelea o qué es lo mismo, pero no es así.

Por ejemplo, hoy en la mañana no sabía si ponerme este suéter u otro, ese es un conflicto, ¿No es así?

Es un tipo de conflicto personal, es cierto, para profundizar, te invito a descubrirlo.

¿Qué es un conflicto?

¿Te ha pasado que has tenido algún desacuerdo con alguna amiga o amigo por qué no les gustan los mismos juegos? o ¿Con un hermano o hermana porque quieren ir a lugares distintos?

Sí, sobre todo en estos meses.

Ahora que hay cuarentena por la COVID y que debes quedarte en casa, los desacuerdos en tu familia pasan todo el tiempo.

¿Por qué hay desacuerdos o conflictos?

Por ejemplo: Algunos papas sí tienen que ir al trabajo, cuando regresan a la casa, la mamá dice que debe bañarse, cambiarse la ropa, para prevenir el contagio, y a veces eso a los papás le molesta.

¿Por qué crees que les molesta que la mamá les diga eso?

Bueno, es que dicen que ya lo saben y que siempre lo tienen muy presente en su mente y que cuando la mamá le repite y repite y repite esas cosas, le molesta.

Tal vez lo que piensan esos papás, y que se lo han dicho a otros, no se lo ha dicho a la mamá.

Eso no lo sé, tal vez podrían decirles a los papás que lo hagan.

Es buena idea, porque además cada que pasa esa situación los niños o niñas se ponen un poquito triste o tal vez también un poquito enojados o enojadas, porque no les gustan que se molesten.

Al compartir esta situación que viven algunas familias, no solamente te ayudó a pensar en una solución, sino que además te ayuda a pensar en el tema de hoy: Los conflictos.

Creo que es importante este tema porque como observaste, los conflictos están presentes en todo momento, bueno casi en todo momento.

¿Has tenido algún desacuerdo recientemente?

Te cuento una situación que implica un conflicto que me contó un amigo.

Es que en el edificio donde vive mi amigo, el vecino del departamento tres, pone música muy fuerte, incluso cuando ya es noche, y al pedirle que le baje, él no quiere.

El vecino con su conducta está afectando a los demás, y claro que hay un desacuerdo porque él quiere escuchar música a todo volumen y los vecinos le piden que sea respetuoso con el espacio “colectivo”.

Cuando se dice “espacio colectivo” ¿Quiere decir el espacio en el que están todas y todos?

Así es, aunque el vecino del departamento tres está en su casa, en su departamento, el espacio colectivo es todo el edificio, en el que hay otros departamentos.

Sí, y es que ahí es muy fácil escuchar ruidos muy fuertes.

Entonces, el espacio común o colectivo debe ser respetado, para no provocar conflictos.

Ah, creo que ya se va entendiendo esto de los conflictos.

Con los ejemplos que te he compartido, se puede decir que el conflicto es un desacuerdo entre dos o más personas que tienen ideas o intereses opuestos sobre un mismo asunto.

Por eso cuando convives es de esperarse que haya conflictos, porque puedes tener el mismo interés, por ejemplo, jugar.

Pero no todos quieren jugar lo mismo.

Eso quiere decir que tienen diferentes ideas.

Para seguir hablando sobre este tema, te invito a leer (si aún no sabes leer pídele ayuda a tu mamá o papá para que te la lean) abre tu libro de Formación Cívica y Ética, Primer Grado, pág. 62 – 63 se llama la historia de Teporingo.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1FCA.htm?#page/62

¿Te gusto el cuento?

Los animales tenían un desacuerdo, porque Teporingo quería que todos bailaran en el festival y otros animales no estaban de acuerdo.

No siempre se puede estar de acuerdo con los demás.

En la convivencia con otras personas es natural que existan diferencias, por ejemplo, como en la fiesta de los animales. Lo importante es saber cómo solucionar los problemas, reconociendo los deseos o necesidades de todos los involucrados.

Qué te parece si observas un pequeño video en donde Carola y Agustín enfrentan un conflicto. Obsérvalo hasta el minuto 1:41

Cápsula: Carola y Agustín ¿Cómo manejar nuestra ira?

Agustín estaba muy enojado y le gritó a Carola, es claro que tuvieron un conflicto.

¿Cuál es el conflicto que se presenta en la situación?

Para poder entender mejor el conflicto utiliza las siguientes preguntas.

¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pienso sobre lo que pasó? ¿Cómo me hace sentir? ¿Quienes participaron en la situación?

¿Qué pasó? Agustín estaba muy enojado y le grita a Carola, que se acerca para invitarlo a jugar.

Es que Agustín no se siente comprendido y por eso se enoja con Carola, pero también ella no entiende que él está muy apurado. ¿Qué pasó?

Carola se acerca para invitar a Agustín a jugar y él le cuenta que está muy angustiado porque tiene mucha tarea y no puede ir a jugar, mientras más platican, Agustín se enoja mucho más y comienza a gritarle a Carola.

Esa situación, ¿Cómo te hizo sentir? y ¿Cómo crees que se sintió Carola?

Bueno me hizo sentir enojada enojado, porque me pareció que no es justo que Agustín le grite a Carola.

No por estar enojados debes gritarles a las demás personas.

¿Y qué crees que sintió Carola?

Creo que se sintió muy triste, no sabía qué hacer, no entendía qué había hecho enojar a su amigo Agustín.

Observa que Agustín no sabía qué hacer, estaba muy preocupado, pero no sabía cómo expresarlo.

La última pregunta, ¿Quiénes participaron en el conflicto?

Participaron Agustín y Carola.

¿Y el conflicto se resolvió?

No.

¿Y qué propones para que el conflicto se resuelva?

Lograr que ambos se tranquilicen y puedan escucharse.

Sí, porque al parecer Agustín no está escuchando lo que dice Carola y Carola, aunque escucha lo que dice Agustín parece que no lo entiende.

Ahora, observa cómo es que lo resolvieron Carola y Agustín. Observa a partir del minuto 3:16 hasta el minuto 5:21

Carola y Agustín ¿cómo manejar nuestra ira?

Menos mal que lo pudieron resolver.

¿Tú crees que sólo entre las niñas y los niños hay conflictos?

No.

¿Puedes pensar en un conflicto que haya ocurrido entre las personas adultas que te rodean?

El otro día caminaba por la calle y se hizo todo un caos porque todos los carros querían pasar al mismo tiempo.

¿Qué pasó?

Una chica se bajó de su coche y comenzó a organizar a los autos para que pudieran circular.

¿Cómo lo hizo?

Primero dejó pasar a unos autos, luego a otros y luego, se entendió que la circulación mejoraría si se pasaba uno de un lado y otro del otro lado, uno y uno.

Con los ejemplos se puede decir que los conflictos están presentes todo el tiempo, o casi todo el tiempo, el conflicto es:

Un desacuerdo que puede solucionarse

puede ocurrir entre personas, grupos y hasta países.

Te ayuda a entender mejor lo que deseas.

Te permite conocer y comprender mejor a los demás.

El conflicto puede solucionarse mediante el diálogo, es decir, hablando.

Por eso un conflicto no es lo mismo que una pelea.

Así es, el conflicto, no es algo negativo.

Lo negativo viene cuando no se logran resolver los conflictos de forma pacífica.

Para finalizar, ¿Por qué es importante aprender sobre los conflictos?

Es importante aprender sobre un conflicto porque en él se presentan situaciones en las que la forma de pensar, necesidades o intereses de dos o más personas son diferentes.

Y de esta forma los conflictos pueden ser una oportunidad para aprender a entender y a comunicarte con los demás y resolverlos.

LENGUAJE

LENGUAJE

¡Tengo una credencial de lector!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre la escritura de tu nombre completo, para ello realizarás un juego en casa donde simularás que vas a una biblioteca y tienes que entregar tu credencial de lector.

Para esta sesión vas a necesitar:

Tu cuaderno.

Lápices.

Colores.

Libro de texto de Lengua Materna.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm?#page/211

¿Qué hacemos?

Todos tienen derecho a tener apellidos de los padres, por ejemplo, en la mayoría de los casos el primer apellido es el del papá y el segundo el de la mamá.

Para iniciar esta sesión a manera de ejemplo, lee cada uno de los siguientes nombres.

El primer apellido de José es Martínez y su papá se llama Roberto Martínez Salazar, este primer apellido es el mismo que tiene su papá, observa: Martínez y Martínez.

El segundo apellido de José es Gutiérrez, ahora fíjate en el nombre completo de su mamá, se llama Brenda Gutiérrez Román, entonces el Gutiérrez de su mamá viene a ser el segundo apellido de José: Gutiérrez y Gutiérrez, observa cómo se escriben exactamente igual.

Ahora vas a analizar tu nombre completo.

En sesiones anteriores leíste el cuento de “Paco el chato” ¿Recuerdas que Paco se perdió y no sabía su nombre completo? Si solamente dices, por ejemplo, me llamo Gabriela las personas que no te conocen no sabrían, ¿Cuál de todas las Gabrielas que hay en la colonia o en la ciudad, o incluso en el país donde vives? muchas personas tienen ese nombre, por eso también es importante aprender los apellidos ya que los puedes utilizar en diferentes situaciones de la vida.

Hay muchas situaciones en las que es importante usar el nombre completo. En el acta de nacimiento es donde se registra oficialmente por primera vez el nombre completo, también cuando eres inscrito a la escuela se registra el nombre completo, cuando pasa lista la maestra y también cuando entregas trabajos de la escuela, en este caso se te pide anotar tu nombre completo porque puede haber algún compañero que tenga el mismo nombre y cuando se anotan los apellidos saben exactamente quién sacó 10.

Cuando seas grande, utilizarás tu nombre completo al firmar algún documento importante, ya sea del banco, al realizar un trámite para comprar algo cuando solicites un trabajo. Otros documentos que tienen escrito tu nombre completo son la credencial de elector y la licencia de conducir.

Ahora, quiero mostrarte el siguiente video, de cómo algunos niños y niñas escriben sus nombres en compañía de sus familiares.

Niños y niñas escribiendo su nombre.

¿Te gustó cómo presentan a sus padres y ellos les dicen su nombre completo?

¿Qué opinas de lo que explicaron los niños y las niñas de este video? Es posible que algunos niños y niñas no supieran cómo se conforma su nombre completo o que no supieran el nombre completo de sus padres. Es muy importante platicar esto en familia. pregúntales a tus papás su nombre completo y en qué momento lo utilizan o lo escriben.

Te comparto lo que la familia de un niño de primero de primaria realizó. Como bien sabes ahora que está la pandemia muchas familias se han organizado para responsabilizarse de las diferentes tareas de la casa y así todos participan de acuerdo con sus posibilidades y habilidades. Hicieron una tabla donde en una fila pusieron las diferentes tareas que se requieren realizar.

¿Notas como en la tabla se repite el nombre de Ángel Gabriel? Se puede decir que uno es el padre y el otro el hijo, aparece la mamá y también la hija y entonces como su nombre es el mismo fue necesario poner los apellidos de cada uno de ellos, para dejar claro quién hizo qué o quién no hizo la tarea correspondiente.

Cada uno de ellos se busca, lee su nombre y se dibuja una carita feliz si realizó el trabajo o una carita triste si no cumplió con lo que le tocaba.

En esta actividad vas a escribir tu nombre con todo y los apellidos.

Escríbelo en tu cuaderno y con el sonido de la primera letra o la primera sílaba vas a buscar palabras que inicien igual, ¿Recuerdas lo de letras y sílabas?

En sesiones anteriores pronunciaste y diste una palmada por cada letra o por cada sílaba.

Para ejemplificar esta actividad y después lo realices con tu apellido usaremos varios apellidos, primero el apellido López.

Recuerda que todos los apellidos se escriben con mayúscula. La actividad se trata de escribir nombres de objetos que inicien con L.

Por ejemplo: lápiz, lupa, libro.

_piz

_ pa

_ bro

¿Qué letras son las que faltan de acuerdo a las palabras anteriores?

Anótalas en tu cuaderno.

El siguiente apellido es Martínez, piensa en cosas que haya a tu alrededor.

Por ejemplo: masa, mamá y martillo.

A continuación, vas a trabajar haciendo tu credencial de lector, pero antes, observa la siguiente lectura de Maysi va a la biblioteca.

Maysi va a la biblioteca.

Un ejemplo de biblioteca es la que se encuentra en la UNAM, conocida como la biblioteca central.

En el libro Maysi tiene un “carnet de biblioteca”.

En la UNAM se le llama credencial de biblioteca, con ella puedes solicitar material como: libros, revistas, periódicos, computadora, algún recurso que la biblioteca tenga.

Con el nombre y el número de la credencial se registra que te han prestado algún material y se anota cuando debe ser devuelto ese material, si es que se lleva a casa.

Para esa sesión le llamaras “Credencial de lector”

Por el momento, no tienes acceso a la escuela de manera presencial, pero seguramente puedes buscar materiales que pueden servir de consulta, investigar o disfrutar de la lectura.

Busca un espacio en casa, donde puedas leer tranquilamente. Cuando ya lo tengas, le pondrás un nombre a tu biblioteca y para eso es que harás tu “credencial de lector”.

Para ello, vas a necesitar el formato que se encuentra en tu libro de lengua materna español página 211 material recortable número 3.

Primero vas a escribir el nombre de como deseas que se llame tu biblioteca, ¿Qué te parece si el nombre se conforma de los apellidos de tu familia?

Ahora, tu nombre completo, después el grado 1° y en el grupo que vas (“A”, “B”, “C” o “D”).

Recuerda que el 1° así, es un número ordinal, los cuales se encargan de ordenar. En el caso de la primaria, ordena los seis grados que hay en ella: 1° primero, 2° segundo… y 6° sexto.

A continuación, anotarás el ciclo escolar 2020-2021 y si recuerdas el nombre de tu maestra o maestro también puedes anotarlo. Recuerda que los nombres de personas se escriben la primera letra en mayúscula.

Por último, donde dice foto puedes pegar una que tengas en casa o puedes hacer un dibujo de tu cara, ponte frente al espejo y dibújate.

Ahora vas a organizar tu biblioteca. Para ello, vas a tomar todos los libros de lecturas que tengas en casa, recortes de imágenes que te hayan gustado, revistas, periódicos, catálogos, cuentos, historietas, etc.

Por cierto, ¿Alguna vez has leído imágenes? Inténtalo con algunas imágenes de algunos libros.

Como pudiste notar, las imágenes dan pistas sobre el título del libro, quizá no se llame exactamente igual, pero es una idea muy cercana al título. Es increíble esta estrategia, en casa puedes hacer lo mismo en compañía de tu mamá o papa.

Una vez que tengas reunidos tus materiales de lectura, puedes poner una cobija, tapete, alfombra y traer unos cojines o sillas, y ahora sí, ¡Ah! pero no olvides tu credencial de lector, la vas a entregar a un familiar cuando estés en la biblioteca de casa y hayas tomado algún material de lectura.

Ahora, para registrar y compartir lo que leíste en tu biblioteca, te sugiero que hagas una tarjeta de recomendación del material que leíste. Puedes hacerlo en la mitad de una hoja, por un lado, un dibujo del material por el otro, la recomendación.

Esta tarjeta la puedes guardar en una cajita o un folder y así cuando alguien quiera leer algo, tú puedes hacer una sugerencia o recomendación.

Observa los diferentes dibujos y recomendaciones de los libros que leyeron algunos niños y niñas de primero como tú.

Cómo una muestra de lo que has aprendido hoy, observa el siguiente libro llamado “La sorpresa”.

¿Qué observas en las imágenes? ¿De qué crees que trata? ¿Qué piensas que hace este personaje? ¿Qué animal es? ¿A dónde irá en su motocicleta?

Habla acerca de una oveja que quiere hacer un regalo a una amiga y lo hace a partir de algo de su cuerpo que en este caso es su lana. Ese es un acto de amor y amistad para su amiga la jirafa.

Puedes ir creando historias a partir de las imágenes que tengas en tu casa o de libros como este que no tienen letras, pero te acerca a la lectura.

En esta sesión aprendiste, ¿Cómo está conformado tu nombre completo? ¿Dónde lo puedes utilizar? o ¿Dónde lo utilizan los adultos? lo escribes en tu “Credencial de lector” que puedes utilizar en casa, también escribiste palabras a partir del comienzo de una sílaba o letra de los apellidos que nos mencionaron.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

ARTES

ARTES

Seres fantásticos

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión conocerás acerca de estos seres fantásticos llamados alebrijes y también sobre algunos otros seres.

Explorarás algunos seres que son parte de historias que se han compartido a través de la tradición oral, producto de la imaginación o la realidad y también vas a diseñar tu propio ser fantástico.

¿Qué hacemos?

Para comenzar observa muy bien los alebrijes, notas como tiene muchos colores, está conformado por varias partes de animales, estas son algunas de las principales cualidades de los alebrijes.

¿Qué imaginas que pudiera estar pensando el artista a la hora de crear estos seres?

No sé, tal vez se acordó de algo que había visto y lo mezclo con algo que imaginó, puede ser posible que sea una pieza creada a partir de un sueño, de imaginar, etc.

Para ello te invito a observar un video para conocer más sobre el significado de estas piezas tan representativas de nuestro país.

Itinerario- Alebrijes “Copal Mágico”.

Es muy importante saber que, para crear estas piezas, los artistas dejan volar su imaginación, pero al mismo tiempo hay otros seres que han surgido de historias o narraciones que nuestros antepasados nos han ido contando a través del tiempo ¿Te gustaría conocer algunas de estas historias que hablan de seres fantásticos como los que acabas de ver?

Seres fantásticos.

En el video anterior observaste la tradición oral como parte de la literatura popular de una comunidad a través de presentar historias de algunos seres fantásticos mexicanos. Otro tipo de historias que forman parte de la tradición oral, por ejemplo: nahuales, aluxes, dragones, unicornio, ave fénix, etc.

Ahora quiero invitarte a crear un ser fantástico empleando diversas formas y colores con ayuda de materiales que tengas en casa.

Mientras vas creando imagina algunas cualidades o características particulares del ser que estás creando.

¿Vuela, nada?

¿Es la combinación de animales?

¿Dónde vivirá?

¿Qué come?

En el siguiente video podrás observar algunos alebrijes creados en la escuela antes de la pandemia.

Alebrijes en la escuela.

Por último, mira los siguientes ejemplos de alebrijes o seres fantásticos diseñados con materiales similares a los que puedes tener en casa.

En esta sesión, exploraste algunos seres fantásticos que surgen de sueños, de la imaginación o la tradición oral.

Analizaste cómo algunos elementos de las artes, como el color, las formas y diversos materiales pueden dar vida a seres que expresan ideas, sentimientos, mitos o leyendas.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

