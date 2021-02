Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 23 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día martes 23 de febrero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

LENGUAJE

Revisamos, corregimos y contamos nuestra historia

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la importancia de la acentuación, el orden y la decoración acerca de un texto narrativo, y como es que estos elementos contribuyen en la presentación del mismo.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy trabajaremos un poco más en la corrección de textos escritos. Serán los textos de nuestra historia familiar, y una vez que estén listos, los presentaremos con mucho orgullo y emoción, es muy importante recordar que hay que revisar nuestros textos con mucho cuidado antes de darlos a conocer, por eso hoy vamos a revisar más textos, para poder adquirir la práctica de la escritura y que después nos volvamos unos ases en el tema y así todo nuestro esfuerzo de frutos.

Primero vamos a recordar los elementos que deben estar presentes en la creación de textos, para que cuando hagamos nuestro texto, y así nos quede muy bien.

Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno para saber si tu texto cumple con los requisitos solicitados anteriormente:



¿Se logra narrar la historia familiar?

¿Se entiende lo que se ha escrito?

¿Se usan verbos en pasado?

¿Las oraciones tienen un orden adecuado?

¿Se usan adecuadamente los signos de puntuación? coma, punto, dos puntos, signos de interrogación o de admiración, guiones, mayúsculas y minúsculas.

Por un lado, tiene que ser una historia que a la gente le pueda interesar, y por el otro, son demasiadas cosas a las que uno le tiene que prestar atención para que esté bien escrita, por ejemplo: los signos de puntuación, la ortografía, usar correctamente las mayúsculas y las minúsculas, que las oraciones tengan el orden adecuado, que los verbos estén en pasado y que la historia se entienda.

Para empezar, lee el texto de la página 73 y busca los tiempos verbales para que veas ¿Cómo es importante elegir el tiempo verbal indicado? Cuando hablamos de cosas actuales utilizamos el presente, como “tengo dos hermanos y nos queremos mucho”. Cuando hablamos de cosas que ya pasaron, utilizamos el pasado, por ejemplo, “Mi abuela Beatriz y mi abuelo Carlos se conocieron en Sinaloa, se casaron y tuvieron cuatro hijos.”

A continuación, lee dos historias que tienen errores. En la primera tendrás que encontrar los errores en los verbos y en la segunda, las faltas de ortografía, pon mucha atención para que las identifiques. Hablando de faltas de ortografía especialmente corresponde al uso correcto de las s y la c. Observa el texto de tu libro otra vez. Como ves, el verbo, conocieron, que va con c y casaron que va con s.

También fíjate, ¿Cómo este texto tiene muchos nombres propios de personas y de lugares, y todos van con mayúscula?

Tal vez estás pensando que ¡Está bellísima la historia! ¿Qué bonito tener un nombre que signifique tanto para tus padres? Por curiosidad deberías investigar el significado de tu nombre, así aparte de conocerlo puedes compartirlo con las personas que te rodean. Ahora bien, ¿Sabes por qué tus padres te pusieron el nombre que tienes? Es momento de preguntar a tus padres.

Ahora vamos a revisar si los verbos están conjugados correctamente, porque tienen que estar en pasado. Para eso revisaremos la historia de Beatriz y cuando encontremos verbos conjugados de forma inadecuada los vamos a corregir para mejorar el texto, ¿De acuerdo?

Muy bien, veamos, ¿Cómo queda la segunda versión?

En las sesiones pasadas aprendiste la importancia de esos verbos. En el texto puedes ubicar que los verbos: nace, ponen y muere se encuentran conjugados en presente. La forma adecuada para este texto sería: nací, pusieron y murió que son su forma correcta en tiempo pasado. ¿Cómo queda la segunda versión?

Definitivamente cambia mucho, ahora es más fácil entender lo que está escrito. Lee la siguiente historia de los hermanos Grimm, estos cuentos se escribían para dar alguna enseñanza. ¿Qué te dice a ti la historia? Pero para que la entiendas más fácilmente, primero debes revisar la acentuación. Quien la escribió, tiene muy mala ortografía, que no sabe dónde van los acentos, así que conforme vas leyendo no lo olvides acentuar correctamente el texto.

Como habrás notado la palabra tenía y reunían lleva acento indudablemente. Como recordarás tu texto debe tener una excelente presentación para que puedas mostrarlo. Ya que esté todo bien escrito, puedes ponerle dibujos o recortes ¿No? para que no se vea tan triste.

Puedes elaborar una portada en una hoja extra solo para el título, de igual manera puedes incluir una hoja al final que diga fin como en las películas.

Veamos cómo nos queda.

Después de leer el cuento pensé en un refrán. “Como te ves me vi, como me ves te verás”.

Piensa que un día también serás viejito (a). A veces uno tiene que hacer cosas por los otros, no porque vaya a recibir algo a cambio, sino simplemente por el amor que uno les tiene.

Antes de terminar recordemos lo que aprendimos hoy: Para que el texto de nuestra historia familiar esté bien hecho, es importante poner mucha atención en los verbos. Éstos deben estar en pasado, pues estamos narrando una historia que ya ocurrió.

También hay que hacer uso correcto de mayúsculas y minúsculas y de los signos de puntuación, tener buena ortografía y lograr que las oraciones tengan sentido y estén en el orden adecuado. Para hacer que nuestro texto sea más atractivo podemos incluir dibujos o recortes.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

Carreritas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás el uso de fracciones como son los medios, cuartos, octavos entre otras para expresar en gráficas, interpretarlas o compararlas.

¿Qué hacemos?

Vas a jugar unas carreritas. Te explico cómo se juega.

Las reglas del juego son simples solo te haré preguntas y tendrás que re responder las correctamente.

¿Es cierto que a la parte iluminada de la figura y al punto E de la pista los representa la misma fracción? ¿Es cierto que a la parte iluminada de la figura y al punto E de la pista los representa la misma fracción?

Qué opinas, ¿Es Cierto o Falso?

De la sesión pasada cuando resolvimos la recta, que del punto 0 al punto 1, usamos el metro de cartón que teníamos y con los dobleces que ya tenía, en el punto E valía 18 estuve viendo mi cuadrado del sobre y conté en cuántas partes iguales está dividido y pues resulta que también está dividido en 8 y como sólo hay una parte iluminada, pues vale 18

Entonces, la respuesta es: Sí es verdad que la parte iluminada de la figura y el punto E se representan con la misma fracción que es 1/8

Vemos la siguiente pregunta

14 > 18

¿Un cuarto es mayor que un octavo, es falso o verdadero?

Es verdadero.

La siguiente pregunta: Escribe la fracción que representa tanto al círculo como la cantidad de chocolate en el vaso.

El vaso está como a la mitad de lleno y aunque la figura está dividida de diferente forma, si me fijo sólo en las partes coloreadas puedo ver que, aunque esté dividido en 8 partes, la parte que está iluminada corresponde a la mitad del círculo, porque son ocho partes y coloreadas 4, pues es la mitad ¡Igual que la cantidad de chocolate en el vaso! ¡Son mitades!

Así que, digo que la fracción que representa es un medio y se escribe así: 12

Excelente vamos muy bien leamos la siguiente pregunta.

La distancia del punto 0 al punto D, se representa con la misma fracción que la de la figura, Sí o No y ¿Por qué?

En el rectángulo veo 6 partes iluminadas y que está partido en 8, eso significa que 6/8 que es lo que está iluminado de morado la medida desde 0 al punto D también es 6/8 porque medí y la distancia de 0 a E cabe 6 veces hasta llegar D.

Para llegar del punto uno al punto dos, sólo hay que avanzar dos medios, ¿Falso o Verdadero?

En otra clase con nuestro metro de cartón que el punto B está a la mitad entre 1 y 2, o sea que este tramo vale 12 desde el punto 1 al punto B.

Luego, del punto B al punto 2, hay otra mitad, entonces debo recorrer dos mitades para llegar al punto 2, así que debo avanzar dos medios.

Sigamos con la siguiente pregunta:

¿La distancia de 0 al punto B representa la misma cantidad que la figura? Sí o No.

Aquí hay un círculo que está todo iluminado y del otro círculo sólo la mitad está coloreada, eso significa que tengo un entero y la mitad de otro, es decir, un entero y medio.

¿Eso cómo se relaciona con punto B de la pista?

Claro que sí: mire del punto 0 hasta el 1, es una unidad y del 1 al punto B es la mitad del camino que hay hasta el punto 2, entonces la distancia de 0 hasta B es uno y medio.

Entonces las dos representan la misma cantidad: 1 y medio.

La siguiente:

Escribe la fracción que representa la parte iluminada.

Esta pregunta está muy fácil, voy a seguir jugando porque la respuesta es 1/8

La siguiente pregunta.

La fracción que representa al punto C de la recta y al vaso con 250 ml de capacidad de la figura es la misma, ¿Sí o No y Por qué?

Claro que es la misma fracción que es 1/4

Por ultimo. ¿Crees que estas dos imágenes representan 1/8?

Ahora que ya jugamos podemos responder el desafío de la página 74 de tu libro de Matemáticas.

Te ayudaremos con una imagen para que puedas responder más fácilmente, espero la recuerdes.

¿Cómo te fue en casa? ¿Habían resuelto de la misma manera la actividad?

Recuerda que siempre debe uno poner atención en todo para que no se nos escapen los detalles. Lo importante es intentarlo y si tienes dudas, decirlas.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIVISMO

Los conflictos están presentes todo el tiempo

¿Qué vamos a aprender?

Vamos a hablar acerca de que es un conflicto y que es la violencia ya que no es lo mismo.

Identificaras el conflicto como parte de las relaciones humanas.

¿Qué hacemos?

En la sesión pasada aprendimos que debemos resolver nuestros problemas sin gritar ni insultar ni lastimar a los demás.

Estos consejos son para niñas y niños, pero también para las personas adultas que nos rodean.

A veces no podemos evitar los conflictos, lo más importante es cómo los enfrentamos y resolvemos.

Todas y todos, grandes y pequeños, tenemos derecho a no ser lastimados y a ser respetados.

Muchas veces la reacción de las personas no es la mejor ante un conflicto, o un desacuerdo.

Un conflicto puede presentarse en la convivencia cotidiana porque las personas somos diferentes, tenemos distintas ideas y también intereses, así que es fácil que no estemos de acuerdo.

La violencia no tiene por qué estar presente en los conflictos, aunque muchas veces se piensa que así es. Vamos a ver un poco más sobre esta diferencia.

Te invito a ver el siguiente video, pon atención en lo que dicen y piensan las niñas y los niños sobre la violencia.

Video. Creciendo Juntos. Manejo de conflictos. Del minuto 5:39 al 7:00 y del 7:37 al 9:23

El conflicto no tiene por qué ser violento. Estar tranquilos, hablando y tratando de llegar a acuerdos, se pueden resolver los conflictos y los desacuerdos.

Si gritamos o golpeamos en un conflicto, lo que va a pasar es que no se va a resolver y se va a hacer más grande.

Me gustó mucho como una niña dijo “la violencia genera más violencia”.

Para que vaya quedando más claro vas a realizar una actividad.

Construye un árbol con manzanas.

En cada manzana anota una palabra que te ayude, las pegas en tu árbol y las que no las dejaremos guardadas. Vamos a empezar.

“Escuchar” esa sí la pegamos en el árbol.

“Respetar” esa también va en el árbol.

“Empujar” esa la guardamos, si empujamos a alguien seguramente vamos a generar violencia.

“Pelear” no pues esa también la dejamos.

“Respetar” esa por supuesto la ponemos en el árbol.

“Insultar” esa la guardamos en el guacal. Esa no nos sirve para resolver un conflicto porque, además, a nadie le gusta y mucho menos merece que le insulten.

“Identificar emociones” yo creo que esa va en el árbol, pero no me queda claro qué significa.

Un conflicto, es importante que las personas intenten observar qué está sintiendo la otra persona, por ejemplo, si una persona está llorando pues podemos pensar que está triste, si lo identificamos podemos saber que no es un buen momento para hablarle con un tono de voz muy fuerte, más bien podemos intentar acercarnos, preguntar qué pasa y usar un tono de voz tranquilo.

Las emociones nos dicen qué está sintiendo la persona y tal vez cómo debemos actuar.

Si ves que una persona está gritando muy fuerte, insultando, o manoteando, puedes pensar que está enojada y tal vez no sea un buen momento para conversar. La persona primero se tiene que calmar, entonces esta frase sí va en el árbol.

“Comunicar” esa yo creo que va en el árbol, pienso que la comunicación es importante, decir lo que pensamos y sentimos puede ayudar a resolver el conflicto.

La comunicación es muy importante en la resolución no violenta de conflictos, pero es mucho más importante en la convivencia.

Por ejemplo, hay muchas veces en la que nos enojamos porque algo no nos gusta, nos da miedo o no nos hace sentir bien, pero los demás no lo saben, porque no se los habíamos dicho.

Muchas veces por no decir las cosas, se hacen los problemas.

“Ignorar” yo creo que esa se queda en el guacal, esa no nos ayuda a resolver los conflictos de manera pacífica, porque siempre hay que tomar en cuenta la opinión de los demás.

Todos tenemos algo bueno que decir. Bueno, pues han sido todas las palabras y las palabras que hay, en el árbol sí que nos ayudan a resolver los conflictos.

Es importante si vemos lo que dice nuestro libro de texto de Formación Cívica y Ética de 3º en la página 65, sobre esto que hemos estado platicando.

“El conflicto no es necesariamente algo negativo. Dependiendo de la forma en cómo se maneje, puede ser una oportunidad para aprender a convivir. La violencia ocurre cuando se agrede con palabras o se usa la fuerza para conseguir algo y puede provocar daños físicos o emocionales a las personas”.

Ahora vamos a leer esta gran historia que se llama “La mejor guerrera del reino”, autor desconocido.

LA MEJOR GUERRERA DEL REINO

Autor desconocido

Cerca de las montañas del viento se levantaba el castillo del reino de Amoripaz. El hermoso reino de Amoripaz era conocido por todo el mundo porque era un gran y poderoso reino que nunca había perdido una batalla. Este reino era envidiable y prestigioso porque tenía un ejército de intrépidos guerreros. Debía a este ejército su éxito en todas las batallas.

Eran muchos los que querían formar parte de este ejército, pero esto no era fácil, solo los guerreros más hábiles, los más intrépidos, aquellos dotados de gran valor y de mucha inteligencia podían pertenecer a sus batallones. De esta forma en el reino se aseguraban las victorias y mantenían la paz.

La pequeña Yatzil, siempre había soñado con ser una de las valientes guerreras de este magnífico ejército. Quería ser la mejor guerrera del reino y desde pequeña se entrenaba con la espada, con el arco y con las flechas.

Cuando tuvo la edad suficiente, fue seleccionada para formar parte de este ejercito tan majestuoso y comenzar con las enseñanzas y el adiestramiento para ser una gran guerrera. Comenzó muy ilusionada con esta formación, pero enseguida descubrió que ésta se basaba en los libros, en la comunicación y en las reflexiones. Yatzil quería usar las armas, y se aplicaba mucho en sus estudios para que llegado el momento le instruyeran con las mejores armas. Cansada de tanto libro, un día pregunto:

¿Cuándo vamos a aprender a usar las armas? Yo quiero llegar a ser una intrépida guerrera y aquí solo leemos libros.

El profesor que había sido un valiente guerrero, le respondió:

Amoripaz es conocido por su paz. ¿Sabes por qué nuestros guerreros y guerreras son los mejores? ¿Sabes por qué nunca hemos perdido una batalla?

La joven Yatzil, negó con la cabeza.

No hemos perdido ninguna batalla porque tenemos los mejores guerreros. Nuestros guerreros y guerreras se forman en el empleo de las mejores armas: la negociación, la colaboración, la comunicación y la búsqueda de soluciones. Si no hemos perdido ninguna batalla es porque nunca hemos tenido ninguna, gracias a las habilidades y capacidades de los guerreros de nuestro ejército. Las armas como la espada, el arco y las flechas son fáciles de manejar con la práctica y el entrenamiento, también aprenderás a usarlas. Pero están armas no sirven para mantener la paz, solo para crear violencia. Nuestros guerreros son intrépidos y valientes porque están formados en las armas del valor y de la paz.

Yatzil, que había escuchado con atención, comprendió que el verdadero valor y fuerza está en la búsqueda de la paz y que las armas que crean dolor son armas de miedo y no de nobles guerreros.

Este cuento se relaciona con el tema que hemos estado platicando porque sus mejores estrategias son: la comunicación, la negociación, la colaboración y la búsqueda de soluciones. También se relaciona con el tema de la violencia, porque tal como entendió Yatzil, usar otras armas generan violencia y la violencia produce dolor y tristeza en las y los demás.

Lo que también me gustó es que, aunque no lo dijeron así en el cuento que algo muy poderoso para resolver los conflictos es el conocimiento.

Porque en la historia dicen que los guerreros y guerreras eran los mejores porque leían, conversaban y reflexionaban mucho y esas virtudes también los hacía fuertes.

Leer, conversar y reflexionar, pensar, tener ideas y compartirlas con las y los demás, es una forma de aprender y conocer.

Debo reconocer que yo he aprendido mucho de otras personas con las que he convivido, no sólo en la escuela y ese aprendizaje me ha ayudado a ser mejor persona y convivir sanamente con los demás.

Qué te parece si, para terminar, cantamos una canción. te va a gustar mucho.

Es una canción que cantan Andaluna y Samir, que salen en un programa de la Consejería para la Igualdad Social, Junta de Andalucía, en España.

Bueno, la canción va más o menos así:

Abusar de los demás

no es divertido

piensa en como ellos

se habrán sentido

dar un empujón

un insulto o zancadilla

no te harán ser el mejor

de la pandilla

usa siempre el diálogo

y tu inteligencia

pegarse nunca ayuda

es una imprudencia.

Usa siempre el diálogo

y tu inteligencia

pegarse nunca ayuda

es una imprudencia.

Bueno, veamos este último consejo.

Video. Resuelve tus conflictos.

Aprendimos que los conflictos no son lo mismo que la violencia.

El uso de la violencia, genera más violencia y como dijimos, no sólo lo deben aprender las niñas y los niños, todas y todos, chiquitos y grandes debemos estar dispuestos a resolver nuestros conflictos de forma Pacífica.

Por eso hay que practicar todos los días, intentarlo, así podremos jugar, platicar, conocer, compartir y muchas cosas más con las personas que más queremos y que nos agradan.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Un mundo de líquidos

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior aprendimos los nombres de las tres formas o estados en las que se presentan los materiales: líquidos, sólidos y gases.

En la sesión de hoy aprenderemos acerca de las características de cada estado, comenzaremos con los materiales que están en estado líquido.

¿Qué hacemos?

Observemos la siguiente imagen, ¿Puedes decir en dónde encontramos los líquidos?

Puedes observar dos líquidos que podemos encontrar en la cocina, la leche que tomamos sobre todo cuando somos niñas y niños, y el aceite que utilizamos para preparar alimentos.

Otros líquidos que utilizamos en la casa, pero con otro propósito, son los lava trastes, los blanqueadores para ropa y los limpiadores de piso, por cierto, con estos líquidos debemos tener mucho cuidado, porque la mayoría tienen ingredientes que son tóxicos, por lo que no se deben ingerir.

También son importantes los líquidos en la medicina, como el suero. Recuerdo que cuando hablamos de deshidratación nos explicaste cómo nos ayuda el suero, también encontré los jarabes, una forma en la que nos administran estos medicamentos es a través de cucharaditas o mililitros.

Veo un barco, los barcos se desplazan en el agua, en ríos, lagos y mares.

La pintura la podemos aplicar porque es líquida, incluso las acuarelas, como hemos visto en Artes, requieren de agua.

Por último, está la imagen del río, es una presa, en las que se acumula agua para generar energía eléctrica.

Ahora lo que sigue es identificar las características de los líquidos, para lo cual, vamos a identificar en qué se parecen todos estos materiales para llamarse líquidos.

La primera característica la vamos a observar con la siguiente actividad:

Primero el agua, la pasamos a un florero, como ven, ocupa el espacio y toma la forma de este nuevo recipiente. Ahora la leche también se desplaza en el refractario y también ocupa todo el espacio de este recipiente y la forma.

Aquí vemos dos características de todos los líquidos: la forma que en realidad los líquidos no tienen, por eso toman la forma de los recipientes que los contienen, incluso una bolsa. Otra característica es que los líquidos pueden desplazarse de un recipiente a otro, aunque la salida sea muy pequeña como un hoyito en un globo. A simple vista no lo podemos ver, porque nuestros ojos no tienen la capacidad para ver cosas tan, pero tan pequeñas. Los científicos, para observar objetos muy pequeños, usan instrumentos llamados microscopios, pero aun así no podríamos ver cómo se componen los líquidos; nosotros usaremos unos lentes súper potentes, que nos permitirán ver cómo están compuestos los líquidos.

¿Ahora quieres observar otras características?

Para hacerlo, te invito a que vayamos al gran laboratorio que es la cocina.

Antes que nada, les recordemos, que, si llevan a cabo actividades en la cocina, siempre deben estar acompañados por un adulto, porque en la cocina encontramos objetos o alimentos muy calientes, estufas, sustancias y aparatos con los que pueden lastimarse.

En 4 frascos transparentes debemos poner hasta la mitad:

Frasco 1. agua simple potable.

Frasco 2. miel.

Frasco 3. jabón líquido.

Frasco 4. aceite de cocina.

Los líquidos, todos son traslúcidos, pero son de diferentes colores, el agua es completamente transparente no tiene color, la miel tiene un hermoso color dorado, el jabón líquido es verde y el aceite de cocina también es dorado.

Los líquidos que observamos, pueden tener o no color y aunque los que tenemos aquí dejan pasar la luz, no todos los líquidos son transparentes o translucidos, la leche o el jugo de naranja son opacos.

Vamos a hacer una prueba, toma cada frasco, agítalos un poco fuerte, observa todo lo que pasa.

Agita todos los frascos observen lo que sucede. ¿Qué observas?

Cada líquido se comportó de manera muy diferente.

Te parece si repetimos la actividad, pero ahora nos fijaremos en…

¿Cuál se mueve más rápido?

¿Cuál regresa a su origen más rápido?

¿Cuántas burbujas forman cada uno?

¿Cuánto tardan en deshacerse las burbujas?

Anota en tu libreta una tabla para registrar lo que observaste.

Dependiendo de la agilidad de la dinámica, se pueden hacer las pruebas varias veces para ver el fenómeno, pero también pueden hacerlo una vez y juntar todas las observaciones.

Agitan todos los frascos y comienza a registrar las observaciones.

¿Cuál se mueve más rápido?

La más rápida fue el agua, inmediatamente que la agite se mueve, después está el aceite, no se mueve tan rápido, pero se mueve más rápido que el jabón, y al último está la miel, que en realidad se movió muy poquito.

¿Cuál regresa a su origen más rápido?

La más rápida fue el agua, luego, luego regresa a su posición original, después está el aceite, tarda un poquito más, mira: se resbala por las paredes, después está el jabón, se pega a las paredes y tarda más en regresar y por último está la miel que, aunque se movió muy poquito, tarda más que todos en regresar.

¿Cuántas burbujas forman cada uno?

El jabón formó muchas, muchas burbujas de diferentes tamaños, algunas muy grandes, el agua también forma algunas burbujas, pero son pequeñas, el aceite forma poquitas burbujas, además son muy pequeñas y la miel no formó ni una sola burbuja.

¿Cuánto tardan en deshacerse las burbujas?

Las burbujas de jabón se quedan ahí, se revientan algunas, pero todavía tiene muchas; las pequeñas burbujas que formó el aceite, también tardan en reventarse, pero no tanto como las del jabón y las del agua desaparecieron inmediatamente que dejé de agitar los frascos.

Mediante la actividad que acabamos de realizar, comparamos varios líquidos, observamos que, aunque todos son líquidos, cada uno se comporta de diferente manera, algunos se desplazan muy rápido, otros van más lentos, es decir, tienen distinta viscosidad, pero todos son líquidos que forman parte de nuestra vida y los utilizamos constantemente.

Ahora, te invito a ti y a todas y todos en casa, que lo descubran, poniendo mucha atención a este cuento que nos trae.

EL MOSQUITO Y EL AGUA

(por: Mauricio Galaz)

Estaba a punto de alcanzarlo, lo había perseguido toda la tarde, entre babas y ladridos.

Ese mosquito era el causante de todos sus males, bueno, tampoco es que tuviera muchos; era un cachorrito apenas, dormía casi todo el día, jugaba un poco, comía otro poco y se volvía a quedar dormido, pero no poder dormir la siesta, ¡era un gran mal! es que los cachorros duermen mucho, se cansan fácil y necesitan dormir para crecer. Pero este pobre cachorrito, que se llamaba “Bobby”, no había podido dormir su siesta por culpa de ese zumbido agobiante.

Estaban en casa de la abuela de Andrés, su dueño. A Bobby le gustaba acompañar a Andrés a esta casa, porque tenía un jardín con muchos arbustos que olfatear y algunos rincones inexplorados. Andrés estaba tomando una siesta, habían jugado a la pelota un buen rato y estaban agotados.

Pero Andrés no tenía el oído de Bobby, que era un perro con orejas muy grandes y cuando tienes orejas grandes, escuchas todo, desde lejos, Bobby podía escuchar el zumbido que sonaba como una de esas maquinitas que usan los dentistas para limpiarte los dientes, por eso había decidido que, si quería dormir, tendría que atrapar a ese mosquito.

Era así como lo había perseguido por toda la casa y por todo el jardín, alrededor de una fuente, por todas partes. Había otros bichos en el jardín, pero ninguno le molestaba tanto como ese mosquito. Este mosquito por su parte pensaba lo mismo de esta criatura, que lo molestaba mucho, era muy escurridizo, pero también estaba cansado de huir del cachorro.

Y como no era nada tonto, le vino a la mente una muy buena idea y de repente, para la sorpresa del cachorro, decidió que dejaría de huir. Se dirigió al agua estancada de la fuente, la sobrevoló y, apenas agitándola por el batir de sus alas, hizo algo sorprendente que solo los mosquitos y algunos otros insectos pueden hacer. ¡Se posó sobre el agua! Así, con sus seis patitas, sin hundirse.

Bobby, cuando vio esto, movió la cabeza y levantó las orejas confundido. Nunca había visto que alguna criatura pudiera pararse sobre el agua sin hundirse. Claro, era un cachorro, tampoco es que tuviera toda la experiencia del mundo, pero a su dueño Andrés lo había visto caer en la fuente empujado por uno de sus primos, ahí mismo en casa de la abuela, ¡y vaya chapuzón que se había dado! Hasta por un momento, se había sumergido por completo y Bobby se había puesto a ladrar porque su dueño no salía entonces, algo sabía, en el agua no se podía caminar. ¡Pero este mosquito latoso estaba ahí, tan campante, sobre el agua!

¿Cómo le haces? exclamó el inocente Bobby. ¿Acaso eres un ser especial?

El mosquito casi se apresura a contestar: “¡Cómo no ser especial! ¡Soy un mosquito! ¡Mi especie ha sobrevivido millones de años en la Tierra, mis tatas conocieron a los dinosaurios! ¡Claro que soy especial! en realidad, más que “especial”, era un mosquito muy astuto, porque respondió:

Yo no, pero esta agua lo es dijo, al tiempo que se balanceaba sobre el líquido y de nuevo, para asombro del can, no se sumergía. Muy, pero muy especial.

¿Muy especial? dijo Bobby, con la lengua salida escurriendo babas. ¿Por qué?

Es un agua mágica, que solo se encuentra aquí, en esta fuente. Un agua verdosa, estancada, cualquiera diría que es solo un charco de agua puerca y al decir esto, señaló con una de sus alas toda la lama verde que había en la orilla de la fuente, que hace mucho que no la lavaban, pero es un agua única, sobre la cual te puedes poner de pie.

¿De pie?

Bueno, de patas, tú me entiendes.

Bobby se quedó maravillado a tal grado con eso que le contó el mosquito, que por un momento había olvidado por qué había llegado hasta allí, persiguiéndolo. ¡Así que en el mundo había distintos tipos de agua, en una te podías sumergir y sobre la otra se podía caminar!

El mosquito, por su parte, no pudo evitar reírse para sus adentros ante la reacción del cachorro, que ingenuo se había creído todo el cuento. Al hacerlo, agitó sin querer sus alas, provocando un breve zumbido, aunque breve, ese zumbido fue suficiente para que las orejas de Bobby reaccionaran y pronto recordó por qué había estado tan harto del mosquito momentos atrás. Decidido de nuevo a atraparlo, se precipitó hacia el agua, confiado en que daría un par de pasos y alcanzaría finalmente al mosquito.

Pero cuál fue la sorpresa de Bobby, al sentir cómo su pata al tocar el agua no se detenía en la superficie y, ¡splash! ¡Cachorro al agua! Había “pisado” con tal confianza aquel líquido verdoso, que sus narices tocaron el fondo lamoso de la fuente. ¡Era la primera vez que se sumergía por completo en el agua, como Andrés su dueño aventado por el primo travieso! El agua estaba helada, le cortaba la respiración y el pobre hasta se tragó un lirio cuando intentaba salir. Andrés tuvo que venir a rescatarlo, había escuchado sus ladridos de desesperación.

¿Pero por qué te aventaste, Bobby? Si todavía no sabes nadar.

Bobby le quería contestar que un mosquito le había dicho que había un agua sobre la cual se podía caminar, pero el titiritar de sus dientes no le dejaban articular ladrido. Del mosquito ni rastros, el muy condenado se había quitado una molestia de encima. Y el inocente cachorro, que tenía mucho mundo que conocer, había aprendido la lección: no confiar en un mosquito. Ah, y conocer mejor las características del agua.

Con base en lo que leímos en el cuento, identificamos que el mosquito se mantiene sobre la superficie del agua, lo cual se debe a que sus patas son largas y delgadas, de manera que le permiten apoyarse en el agua, sin romper la “tensión superficial” del agua, es decir, la fuerza que permiten a las moléculas de agua mantenerse unidas, es como si se formara una especie de película o capa delgada en la superficie del líquido.

Para que esto quede más claro, observemos esta característica con un experimento.

En un recipiente, vaciaremos el agua, después colocamos un clip (debe estar seco) y observaremos que flota, esto es debido a la tensión superficial, que mantiene las partículas de la superficie del agua unidas, lo mismo pasa si esparcimos en la superficie, la pimienta molida.

Pero al momento de poner jabón, el clip se hunde y la pimienta se agrupa. El jabón rompió esa unión entre las partículas del líquido.

Todos los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Aunque algunos fluyen más rápidamente que otros. Y esto depende de su viscosidad. Hay unos transparentes como el agua, otros opacos, como la leche, todos con olores y sabores muy diversos o sin olor como el agua simple.

No los podemos agarrar con las manos, sólo podemos contenerlos.Los podemos absorber con una jerga o poner en una pistola de agua. Si son ligeros, claro, porque si le echas aceite a una pistola de agua la echas perder.

Es cierto, la miel, el aceite, son líquidos que parece que se resisten a fluir como lo hace el agua, por lo tanto, tienen mayor “viscosidad” que el agua.

Es realmente fascinante pensar que los materiales pueden tener esta forma, ¿Te imaginas cómo seríamos los seres vivos si no tuviéramos una forma definida y nos adaptáramos al recipiente que contiene?

Hoy aprendimos que el líquido es un estado de la materia, en el cual el material no pierde el volumen, la forma si adaptándose al recipiente que los contiene.

También vimos que los líquidos tienen distinta viscosidad y que ciertos objetos tienden a flotar dentro de ellos.

Hablamos sobre esa propiedad que tienen los líquidos, llamada “tensión superficial” que es lo que mantiene unidas a las moléculas los líquidos.

Y vimos cómo algunas sustancias como el jabón, pueden romper la tensión superficial.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

¿Cuántos recuerdos tienes con el mar?

🌊⚓️

¿Cuántos recuerdos tienes con el mar?

🌊⚓️

Ha llegado el momento de compartir cada detalle y participar en el concurso literario "Memorias El viejo y la Mar" de la @SEMAR_mx. Invita a las personas mayores de los 60 años y encuentren todos los detalles en: https://t.co/I4fyYB8toL

