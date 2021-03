Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 23 de marzo

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 23 de marzo del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

GEOGRAFÍA

Minerales: ¿qué son, dónde están y para qué se usan?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que es un mineral.

¿Qué hacemos?

¿Conoces la plata? ¿Sabes que es un mineral? Un mineral es una sustancia inorgánica que se genera por procesos de la naturaleza. Se encuentra en formas muy diversas, pueden ser de un solo elemento como el azufre, oro, plata, cobre, o una combinación de varios elementos, como el cuarzo, que está formado por sílice y oxígeno, o el coltán, que se conforma de tantalio y niobio. Pueden ser de tres tipos: metálicos, no metálicos y energéticos.”

La plata es un mineral, seguramente tu mamá o tu tienen algún producto elaborado con este mineral. La plata se obtiene de las minas.

La actividad que se practica para obtener la plata se llama minería. Existen dos tipos de minas, las subterráneas y las minas a cielo abierto. ¿Sabes si usas minerales en tus actividades cotidianas? Puedes consultarlo con tus papás o los adultos que te acompañan.

Todo lo que te rodea y usas incluye minerales, ya sea en su composición o procesamiento. ¿Sabes de qué estan hechas las monedas con las que compras los artículos que necesitas? Estan hechas de metal.

Esos metales se componen de minerales. Por ejemplo, la moneda de 10 pesos, en su centro, tiene cobre, níquel y zinc. En el anillo exterior cobre, aluminio y níquel. Todos ellos son minerales metálicos.

Se les conoce frecuentemente como metal, pero son minerales metálicos, ya sea de un elemento, como unos aretes de plata, o de un conjunto de ellos, llamados también aleaciones, como las monedas.

También existen los minerales no metálicos y minerales energéticos y de esos no se obtienen metales.

En esta sesión podrás analizar los minerales metálicos y los no metálicos para que conozcas cuáles se producen en México.

Las características de los minerales metálicos son:

Tienen brillo.

Son buenos conductores del calor y la electricidad.

En su estado natural se encuentran mezclados entre sí.

Pueden modelarse para formar láminas.

Pueden ser doblados para formar cables o hilos.

Las características de los minerales no metálicos son:

No tienen brillo propio.

No conducen la electricidad.

En forma sólida son frágiles.

Como podrás darte cuenta sus características son muy diferentes. El cuarzo, compuesto por sílice es uno de los minerales no metálicos más abundantes en la Tierra y de los más utilizados.

Aparatos electrónicos de precisión como relojes, sensores de movimiento, termómetros, cámaras digitales, teléfonos inteligentes, pantallas digitales, lo incluyen en sus componentes. El vidrio, la cerámica, el silicón, los medicamentos y hasta los cosméticos también lo pueden contener. Cómo puedes darte cuenta la lista es muy extensa.

Hay muchos productos que ni te enteras de que es lo que contienen, imagina cuando vas a la playa de vacaciones el cuarzo es el mineral que más utilizas.

La arena de la playa llega a estar compuesta hasta del 95% de cuarzo pulverizado, ahora piensa si no es el mineral que más utilizas.

Otro mineral no metálico que tiene gran presencia en tu vida es algo que le pones a tu comida todos los días.

La sal es un mineral no metálico que tenemos presente en nuestras comidas, pero no solo eso, se usa en la alimentación de los animales, a nivel industrial se usa para elaborar plásticos, colorantes, medicamentos, procesar metales y elaborar telas, entre muchos usos más. Imagínense que hasta la utilizan para el deshielo de carreteras.

La sal es un compuesto de cloruro y sodio, por eso se conoce como cloruro de sodio. Se puede obtener de las minas, conocida como sal de roca, y también a través de técnicas de evaporación del agua marina. El procedimiento, en este caso, se basa en espacios especiales que se llevan de agua de mar que, al evaporarse, deja en el fondo los cristales de este mineral, que se recolectan, procesan y comercializan posteriormente.

Ahora para que conozcas más acerca de los minerales y cuáles se extraen en México observa el siguiente video, inícialo en el minuto 5:30 y detenlo en el minuto 6:09, nuevamente inícialo en el minuto 6:36 y finalízalo en el minuto 8:07

“Geología y Minería en México para niños”

Cómo pudiste darte cuenta México tiene una gran riqueza de minerales, Zacatecas es el estado que tiene la mina de plata más rica del mundo. Por eso la plata es uno de los siete minerales que más se producen en México.

Ahora vas a consultar el mapa titulado minería que se encuentra en la página 52 del Atlas de México cuarto grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/52

En el mapa se representan los tipos de minerales que más se extraen y comercializan por entidad, eso no quiere decir que solo existan de un solo tipo en todo el estado. Pero te da una idea de dónde abundan los metálicos, los no metálicos y los energéticos.

Los minerales no metálicos abundan en las penínsulas, tanto de Yucatán como de Baja California, y también en el centro del país, concretamente en Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala, que están representados con color gris.

Son muchas las entidades donde se extraen minerales metálicos, que se representan en color naranja en el mapa y son la mayoría.

Cómo puedes ver están representadas en color guinda las entidades de las que se obtienen minerales energéticos. Son las que tienen costa con el Golfo de México, además de Puebla y Chiapas.

La corteza terrestre contiene minerales, el tipo y la cantidad dependen de los procesos geológicos que les dieron origen, y la temperatura y la presión son fundamentales también. Te preguntarás a que se refiere presión y temperatura, para que lo comprendas mejor aquí tienes un ejemplo.

Los depósitos, también llamados yacimientos, de oro se forman cuando hay una temperatura entre 200 y 400 grados centígrados, además de profundidades de unos 70 km. Pero para que se formen depósitos de diamantes se requiere una temperatura de más de 1000 grados centígrados y 150 km de profundidad. La mina más profunda que hay tiene aproximadamente 4 kilómetros.

Para llegar a los minerales es gracias a las erupciones volcánicas y a los movimientos de las placas tectónicas que los yacimientos de minerales se han reubicado más cerca de la superficie. Cuando la corteza terrestre se pliega o se desgasta, facilita su extracción. Por eso es que en los relieves montañosos se pueden encontrar yacimientos importantes de minerales.

Estos procesos, que han llevado miles de millones de años, han determinado cómo se distribuyen los minerales en México. Observa el siguiente mapa.

En este mapa está representada la distribución de los minerales en nuestro país, la plata está representada con el color azul. Como puedes ver en el resto de la simbología se representan los grupos de minerales por regiones. Con el color rosa se agrupan los minerales oro, cobre y molibdeno. ¿Recuerdas dónde está la mina más grande de cobre en México? Se mencionó en el video que observaste, está en Cananea Sonora.

Además de consultar los mapas, hay otra forma de saber si los lugares tuvieron o tienen vocación minera, hay lugares donde se agotaron los yacimientos de minerales y cambiaron de actividad económica o fueron abandonados, les dicen pueblos fantasmas. No quiere decir que en ellos haya espíritus o fantasmas, se refiere a que cuando se agotó el mineral que se extraía, la gente se fue. Algunos ejemplos son: Real de Catorce en San Luis Potosí; Ojuela en Durango; Mineral de Pozos, en Guanajuato; Aranzazú (El Cobre), en Concepción del Oro, Zacatecas, y muchos más.

Ahora observa el siguiente video que te habla al respecto de este tema. Tendrás que verlo en tres momentos, inícialo en el minuto 5:58 al minuto 6:18, después del minuto 6:40 al minuto 7:38 y para finalizar del minuto 8:21 al minuto 10:14.

“Aranzazú: Un recuerdo en ruinas”

La minería, y todo lo que implica su formación natural, y sus repercusiones en el ámbito social, son sumamente interesantes.

Imagínate que, en Guanajuato, una entidad tradicionalmente minera, tienen como uno de sus platos típicos las enchiladas mineras. En Hidalgo, tienen los pastes como platillo tradicional, estos se originaron para alimentar de manera fácil a los mineros durante su jornada de trabajo.

Para terminar la clase y te quede más claro la presencia de los minerales en tu vida, veras de que elementos minerales están compuestos los siguientes objetos.

Como puedes darte cuenta la pasta de dientes tiene minerales metálicos y no metálicos.

La pintura contiene dióxido de titanio, dióxido de hierro, caolinita, carbonato de calcio, mica, talco sílice, wollastonita.

La tableta contiene rodio, oro, bauxita, litio, estaño, plata, galio, radio, paladio, níquel, cobalto, cobre, zinc, berilio, magnesio y cadmio.

MATEMÁTICAS

Papalotes con cuadriláteros

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las características de los cuadriláteros.

¿Qué hacemos?

¿Te gustan los papalotes? ¿Alguna vez has hecho alguno? Seguramente la primera vez que lo intentaste hacer no te quedo bien a la primera.

Como puedes observar de un lado quedó más corto que del otro, por eso se ve chueco y así el viento no podrá elevarlo.

Los papalotes estan formados con un cuadrilátero.

Cómo puedes observar tienen cuatro lados, la palabra cuadrilátero hace referencia a esas características quadri que significa cuatro y lateris que significa lado.

Recuerda que en la construcción de algunos papalotes se basa en un cuadrilátero. Todas estas figuras se llaman cuadriláteros.

Ahora necesitarás una hoja de papel para que encuentres algunas características de los cuadriláteros. Vas a doblar la hoja a la mitad, luego a la mitad y una vez más a la mitad para que te quede de esta forma.

Ahora traza con un marcador las líneas que se formaron con los dobleces, estas líneas se llaman ejes de simetría porque al doblar el papel sobre ellas los lados que quedan juntos son exactamente iguales.

Ahora harás dos dobleces más a tu hoja que está cortada formando un cuadrado, en el cuadrado al hacer los dobleces quedan iguales todas las partes.

Entonces el cuadrado tiene cuatro ejes de simetría. Los ejes de simetría no son una característica que tengan en común todos los cuadriláteros. Las características que tienen los cuadriláteros son que tienen cuatro lados rectos y cuatro esquinas que se llaman vértices, observa qué forman esos cuatro lados cuando se unen además de los vértices, son los ángulos internos.

Ahora observa que todos los cuadriláteros tienen cuatro ángulos.

El rectángulo y el cuadrado son cuadriláteros, pero ya viste que uno tiene dos ejes de simetría y el otro tiene 4 ejes de simetría. También observaste que el rectángulo tiene dos lados más largos y dos más cortos, en cambio el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales.

¿Qué otra diferencia identificas con los demás cuadriláteros?

El rombo tiene cuatro lados de igual mediad como el cuadrado, lo que lo diferencia es que sus ángulos no son como los del cuadrado. Como puedes observar el cuadrado tiene los cuatro ángulos iguales, todos miden 90 grados, el rombo tiene dos ángulos opuestos iguales de diferente medida a los otros dos.

Aunque el rombo y el cuadrado se parecen en que ambos tienen 4 lados iguales, los ángulos del cuadrado siempre son rectos, es decir, miden 90 grados y en el rombo no hay ángulos.

El papalote rosa que puedes observar en la imagen se llama trapecio, los trapecios tienen un par de lados paralelos y otros que no lo son.

Ahora abre tu libro de desafíos matemáticos en la página 112 para que resuelvas el desafío número 61 que dice: En cada conjunto de puntos tracen una figura de cuatro lados, de tal manera que sus vértices sean cuatro de los puntos. Dos figuras de igual forma y medida se consideran como una sola, y en total hay 16 figuras. ¡Encuentren todas!

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm#page/112

Observa una de las figuras que puedes formar.

Esta figura se llama rombo, recuerda que tiene cuatro lados de la misma medida y sus ángulos miden 90 grados.

La siguiente figura es un trapecio como la de la figura del papalote rosa.

La siguiente es una figura muy conocida por ti, seguramente la recuerdas.

Es un rectángulo, tiene dos lados más largos y dos más cortos y sus cuatro ángulos son rectos.

La siguiente figura, sabes ¿Cómo se llama?

Se llama romboide, al igual que el rectángulo tiene dos lados iguales más largos y dos lados iguales pero más pequeños. Obsérvalo bien y piensa por qué no es un rectángulo. Esta figura no tiene sus cuatro ángulos rectos por ese motivo no es un rectángulo.

Para terminar con la sesión de hoy te invito a recordar algunas de las características de algunos cuadriláteros que has visto.

El cuadrado tiene 4 lados iguales que forman ángulos de 90 grados, es decir, tiene cuatro ángulos rectos, además viste que tiene cuatro ejes de simetría. El rectángulo también cuatro lados, dos de ellos son paralelos y más largos que los otros dos que también son paralelos, forman 4 ángulos rectos y tiene solamente dos ejes de simetría.

Conociste también el romboide, que tiene dos pares de lados opuestos paralelos como el rectángulo, dos son más largos que los otros dos, pero sus ángulos no son rectos.

Las características que tienen los cuadriláteros son que todos tienen cuatro lados que se cortan en un punto llamado vértice y entre sus lados se forman cuatro ángulos.

LENGUAJE

Leer y sentir la poesía

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás sobre la Poesía. Apreciarás los sentimientos que evocan los poemas a través de los recursos literarios que utilizan como: la comparación, analogías y metáforas.

¿Qué hacemos?

¿Sabes qué es la poesía? Para que lo entiendas mejor lee el siguiente fragmento de un poema de Gustavo Adolfo Bécquer.

“¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tú pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía… eres tú”

Esta es una forma muy “poética” para explicar lo que es la poesía. Te da a entender que todos somos poesía, ya sea por nuestra belleza interior o exterior, por nuestros sentimientos, nuestros actos y hasta por nuestra capacidad misma de crear poesía.

Se podría definir a un poema como una composición literaria escrita regularmente en verso, donde, a través de la palabra y distintos recursos literarios, se rescata la belleza y se expresan emociones e impresiones del mundo.

No olvides que la poesía expresa emociones y sentimientos.

Ahora lee un poema titulado “Rabo de perro” de la poetisa Cinthia López.

La principal función de un poema es expresar emociones y sentimientos a través de las palabras. Puedes escribir poemas de cualquier tema que evoque sentimientos, como por ejemplo tu familia, tu mascota, la naturaleza, el sol y un sinfín de cosas más.

Los poemas en verso están conformados por versos, que a su vez forman estrofas.

Como puedes observar en la imagen cada una de las frases que tienen palomita verde es un verso, y los versos juntos forman estrofas. Ahora responde ¿Qué sentiste cuando leíste este poema? Seguramente felicidad y alegría, se puede decir que este poema transmite alegría, ternura y un sentimiento de cariño y amistad hacia un animal como lo es el perro.

Ese el propósito de un poema. Quien lo escribe plasma su sentir hacia un tema, que en este caso son los perros, buscando que quien lo lea sienta lo mismo o algo parecido.

Los poemas utilizan recursos literarios que se tienen que interpretar para poder conocer su significado. Son recursos que ya habías visto cuando se abordó el tema de los refranes, la metáfora, la comparación y la analogía. A este recurso literario se le llama comparación, y consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos.

En este caso, se compara el rabo del perro con un molino de viento. Tienes que interpretar esta comparación para que puedas comprender el poema, debes encontrar en qué se parece el rabo de un perro y un molino de viento.

En esa misma estrofa se compara el rabo de un perro con una brújula.

https://pixabay.com/es/illustrations/de-navegaci%C3%B3n-puntos-de-la-br%C3%BAjula-272178/

Cuando leas un poema, o cualquier tipo de texto y tengas duda sobre el significado de una palabra, lo mejor será que lo busques en el diccionario. En la estrofa se está haciendo uso de la metáfora. Recuerda que la metáfora consiste en transferir las cualidades de una cosa a otra.

Tal vez lo que te trata de dar a entender el poema, es que pareciera que el rabo de los perritos es como una brújula que los ayuda a encontrar siempre el camino a casa.

Los recursos literarios expresan mucho más que lo que dicen solamente las palabras.

En la siguiente estrofa hay una analogía. Porque compara el movimiento del rabo del perro con un tiovivo. Un tiovivo es un carrusel.

En este caso, se compara el movimiento del rabo del perro, con el movimiento circular del tiovivo o carrusel.

Otra figura literaria que puedes encontrar en la misma estrofa cuando dice “Tu rabo es una cuerda, para saltar la charca” Compara el rabo del perro con una cuerda para brincar.

La poesía no tiene un significado único, cada persona la va a interpretar a partir de sus propias experiencias y sentimientos. Los poemas pueden significar diferentes cosas para las personas. Al ir analizando el poema vas identificando sus mensajes y significados, descubriendo sus emociones y relacionando todo con tus experiencias.

Ahora continúa analizando el poema. En la frase de la tercera estrofa dice “Tu rabo es una sombra, sin prisa”

Es una figura muy poética, ¿A qué crees que se refiere? ¿Por qué compara al rabo con una sombra? Es una comparación porque tu sombra, como el rabo a los perros no se cansan de seguirte por donde quiera por eso dice que no tiene prisa. La sombra nunca tiene prisa, siempre va, ahí, junto a ti.

Ahora observa el video del fragmento de un hermoso poema de Amado Nervo, él fue uno de los poetas más importantes de México.

Pon mucha atención, a ver que te hace sentir y pensar.

“Intervenciones Poéticas. Llénalo de amor”

¿Qué sentimientos te provocó el poema? Hay poemas sobre muchos temas, pueden ser de cosas felices y bonitas y de amor.

Otro aspecto maravilloso de la poesía y del arte, es que puede expresar cualquier sentimiento o emoción, también hay poemas tristes. Lee el siguiente poema de Jaime Sabines otro de los grandes poetas mexicanos.

En secreto.

Morir es retirarse, hacerse a un lado,

ocultarse un momento, estarse quieto,

pasar el aire de una orilla a nado

y estar en todas partes en secreto.

Para finalizar lee este último poema de Efraín Huerta, otro importante poeta mexicano.

Van los navíos del sueño

Por el profundo mar

De la esperanza.

Un poema puede provocarte un sentimiento muy profundo con muy pocos versos. Si bien nuestros sueños no viajan en barcos por el mar, el poeta hace la analogía para hacernos entender que nuestros sueños, nuestros buenos deseos y esperanzas, pronto llegarán a su destino.

En esta sesión, apreciaste los sentimientos que evocan los poemas e identificaste algunos de sus recursos literarios, como la metáfora, la comparación y la analogía.

HISTORIA

El virreinato de la Nueva España

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que pasó después de la conquista.

En esta sesión conocerás el periodo del Virreinato, específicamente estudiarás el Virreinato de la Nueva España, nombre que dieron los españoles al territorio conquistado que ocupó América Central. Las Antillas, el centro sur de Estados Unidos y filipinas.

Ten a la mano tu libro de texto de la página 110 a la página 115 ya que te servirá de apoyo para esta sesión.

¿Qué hacemos?

Le llamaron Nueva España a ese conjunto de territorios por España, país del que llegaron la mayoría de los conquistadores. Es algo similar a lo que ocurre cuando mamá o papá decide ponerle su nombre a su hija o hijo para tener la sensación de pertenencia, y es lo que los españoles sentían, que estas nuevas tierras les pertenecían.

Primero identificarás el territorio que ocupó el Virreinato de la Nueva España, para esto utilizarás la página 111 de tu libro de texto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4HIA.htm?#page/111

Aquí puedes observar la división territorial por reinos durante el siglo XVll. Recuerda que un siglo equivale a 100 años, y la imagen del territorio de la Nueva España es del siglo XVl es decir del año 1501 al año 1600.

Cómo te darás cuenta el territorio mexicano se ve diferente al actual, la división es otra y los nombres también.

Si lo observas bien podrás identificar los siete reinos que se establecieron en el siglo XVl.

En esta imagen puedes observar que los estados actuales de Zacatecas y Durango representaban la parte norte del Virreinato, que con el tiempo se extendió hacia lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nuevo México, y Texas en los Estados Unidos. Hacia el sureste se extendió hasta parte de lo que hoy es Centroamérica.

El territorio era más grande de lo que actualmente es, abarcaba desde Estados Unidos hasta más o menos Guatemala, en el mapa puedes ver que territorios como Yucatán y Guatemala conservaron sus nombres desde esa época hasta la actualidad.

En mayo de 1579 es otorgado el nombre de Nuevo Reino de León en honor a la provincia española de León, para después en el siglo XlX modificar su nombre a Nuevo León.

Como el territorio conquistado por los españoles llegó a ser muy extenso establecieron reinos, capitanías y provincias para gobernarlo, como el Reino de Nueva España, el Reino de Nueva Galicia, el Reino de Nueva Vizcaya, el Nuevo Reino de León, la Capitanía General de Yucatán, la Capitanía de Guatemala y las provincias de Coahuila o Nueva Extremadura.

En las costas dos puertos tuvieron gran actividad, Veracruz en el Golfo y Acapulco en el Pacífico.

Rey de España Carlos l Primer Virrey Antonio de Mendoza

El territorio era gobernado por un Virrey, el rey de España Carlos l nombró a Antonio de Mendoza como Virrey de la Nueva España y él lo representaba en los territorios conquistados, era la máxima autoridad.

Para que conozcas más aspectos de la vida cotidiana en el virreinato de la Nueva España observarás un video, es un fragmento de la vida de Juana Ramírez de Asjabe, mejor conocida por su nombre religioso como Sor Juana Inés de la Cruz quien vivió durante en el siglo XVll en la época del virreinato. Sor Juana se enfrentó a condiciones desfavorables, ya que en esa época las mujeres no podían asistir a la escuela, la única forma de tener contacto con el conocimiento académico era ingresar a los conventos.

A Sor Juana la puedes ver en los billetes de $200.00 pesos y en los de $100.00 pesos, también en la portada del tu libro de historia, ella es la décima musa mexicana, escritora y poetisa, un gran orgullo para la literatura hispana. Sor Juana Inés de la Cruz es considerada la primer gran poeta hispanoamericana y un ejemplo de fortaleza ante las adversidades que vivió durante esa época.

Pon mucha atención al video, observa la ropa que se usaba en esa época, como se expresaban, la comida y las actividades a las que se dedicaban. Inícialo en el minuto 0:28 y termínalo en el minuto 5:15

“Capítulo 6 de la serie Juana Inés”

Observaste que a las mujeres se les consideraba inferiores a los hombres, casi no podían hacer nada, se movía en un ambiente de gente con dinero, ya que se ve mucha elegancia en las imágenes, el vestido de mujeres y hombres es hermoso y por lo que transmiten la iglesia tenía el control en la sociedad.

Había muchos lujos y elegancia en las cortes de los virreyes, y la iglesia resguardaba todos los libros de la época y decidía cuál se leía y cuál no. Las mujeres, incluyendo las monjas, no podían acceder a todo el conocimiento; por eso, para Sor Juana Inés de la Cruz mostrar y disfrutar sus habilidades literarias no fue nada sencillo, todo esto se vivía durante el Virreinato.

Realiza en tu cuaderno una línea del tiempo, que este dividida en dos secciones una con color azul que diga Reales Audiencias 1527 – 1535 y la otra parte de color rosa con el dato Virreinato de la Nueva España 1535 – 1821 y en la parte de abajo una numeración consecutiva de 20 en 20 años comenzando en 1520 y terminando en 1820.

Las reales audiencias, establecidas desde 1527 eran tribunales encargados de la organización política, jurídica, económica, cultural y social es decir, el gobierno. También se encargaba de organizar la evangelización de la población indígena, o sea, convertir a la religión católica a todos los indígenas.

Pero en lugar de cumplir estas funciones, los primeros miembros buscaron enriquecerse, por eso se implantó, en 1535, un gobierno virreinal. El virrey fue el presidente de las reales audiencias que funcionaron desde 1535 hasta 1776, posterior a esa fecha la presidió un regente nombrado por el rey.

Pensaron que nombrado un virrey se lograría un gobierno fuerte y respetable, capaz de unificar los territorios descubiertos y de esa forma asegurarse que las riquezas llegaran a la corona española.

Cómo observaste en la línea del tiempo comienza en el año 1520 y la secuencia va cada 20 años, del otro lado tienes los hechos y el primer evento importante se da en el año 1528 con la primera audiencia encabezada por Nuño de Guzmán.

El siguiente acontecimiento es cuando se establece el primer Virreinato de Nueva España y llega el primer virrey Antonio de Mendoza en el año de 1535.

Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés planea una conspiración para proclamarse rey de la Nueva España y su conspiración es descubierta en el año 1566.

En el siglo VXll en el año 1609 se da la primera rebelión de esclavos africanos en Veracruz.

Ellos querían su libertad y pelearon por obtenerla, después de conseguirla fundaron San Lorenzo de los Negros en la zona centro del estado de Veracruz.

El siguiente evento es muy importante para la literatura hispanoamericana y para la lucha por los derechos humanos en especial de las mujeres, el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz en el año de 1651 el cual se ubica en el siglo VXll.

Posterior a esto se da un motín en la ciudad de México debido a la carestía de los alimentos en el año 1692, debido a la plaga del chahuistle que cayó en el trigo.

Esto provocó que recurrieran al maíz, pero sus precios se incrementaron tanto que era casi imposible adquirirlo. En la época prehispánica la presencia de este hongo traía consigo la desgracia, recuerda que la base de su alimentación era el maíz.