Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 23 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 23 de marzo del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

MATEMÁTICAS

¡Trazamos, recortamos, identificamos y nos divertimos!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a crear una obra artística. Para ello, necesitaras ser muy observador y sensible.

Para esta sesión necesitaras el siguiente material:

Libro de matemáticas de primer grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm

Hojas de papel, pueden ser recicladas, de color o incluso papel periódico.

Tijeras.

Lápiz o colores.

Recuerda que el uso de las tijeras debe ser supervisado por un adulto, y las tijeras a utilizar deberán ser de punta chata para evitar cualquier accidente. Es muy importante tu seguridad.

¿Qué hacemos?

¿Sabes qué es una tradición mexicana?

Es una celebración o fiesta muy importante para la cultura de nuestro país. Por ejemplo, el día de los fieles difuntos o mejor conocido como el día de muertos; esa es una tradición mexicana. Es una celebración llena de colores, sabores y deliciosos aromas. Los panteones esos días se llena de flores naranjas y las personas adornan las tumbas con velas, comida y papel picado.

Pero ¿sabes qué es el papel picado? Es un elemento decorativo característico de esta celebración. Y en general, se usa para decorar casas y las calles cuando hay una fiesta.

Observa muy bien la imagen. ¿cómo te imaginas que hacen el papel picado? ¿Qué puedes observar en las imágenes del papel? ¿Qué formas observas?

Tal vez imagines que lo hacen recortando el papel y los hoyitos que quedan forman flores, siluetas de rostros o algunas otras formas. Pero si observas más a detalle te darás cuenta de que, en la mayoría de los casos, utilizan formas geométricas.

Ahora abre tu libro en la pagina 117.

En el ejercicio 1 puedes observar unas tiras con papel picado. Y en ellas hay círculos y triángulos. Entonces los papeles se elaboran utilizando recortes de trazos de figuras geométricas.

Trabajaras con diversas figuras geométricas y descubrirás qué puedes formar a partir de diferentes dobleces y cortes.

Observa con atención la imagen de este bonito papel picado.

Puedes identificar que hay círculos, rectángulos, cuadrados y triángulos. Tal vez te preguntes ¿cómo se hicieron esos trazos para formar un rombo? Para responderlo utilizaras las hojas de papel, las tijeras y un lápiz o color.

Primero recorta un rectángulo en la hoja. Eso hará que tu hoja tenga la figura de un cuadrado como se muestra a continuación.

Para ello necesitas doblar la hoja, llevando el pico de abajo hacia arriba, como si trataras de alcanzar el pico que está arriba a la derecha. Ahora solo debes recortar el rectángulo.

Ahora, como primera actividad, ten a la mano tu libro de matemáticas y busca la página 100.

Si observas bien la figura te podrás dar cuenta de al hacer el doblez, se formaron dos triángulos como en la imagen.

Con dos triángulos se forma un cuadrado, como en el tangram cuando unes los dos triángulos chicos formábamos un cuadrado, también cuando unes los dos triángulos grandes.

Ahora ese cuadrado lo convertirás en triangulo. Para eso une el pico de abajo, el de la izquierda con el pico de arriba, el de la derecha, siguiendo la línea que ya habías doblado y si ese triángulo lo vuelves a doblar por la mitad harás un triángulo más chiquito.

En el cuadrado grande formas un triángulo y del triángulo grande formamos un triángulo pequeño.

¿Qué crees que suceda cuando se desdoble el papel? Aparece un círculo.

Al desdoblar los triángulos obtienes un círculo completo que se formó del recorte que hiciste. con dobleces y diferentes figuras geométricas puedes formar nuevas figuras geométricas.

Así ya puedes ir comprendiendo cómo los artesanos realizan esas formas tan bonitas en el papel picado para la tradicional fiesta de día de muertos.

Este procedimiento lo puedes repetir las veces que sean necesaria y hacer diferentes trazos y cortes para formar otras figuras geométricas. Un breve repaso de lo que realizaste es:

Paso #1: En una hoja de papel, llevaste el pico de abajo del lado izquierdo hacia arriba y trazaste una línea. Eso hizo que se formara del lado derecho, un rectángulo que después recortaste.

Paso #2: Llevaste el pico de abajo del lado izquierdo, al pico de arriba del lado derecho y formaste un triángulo grande.

Paso #3: El triángulo grande lo doblaste a la mitad para que te quedara un triángulo pequeño.

Para la siguiente figura repítelos con otra hoja de papel todos los dobleces que aprendiste en el paso 1, 2 y 3. Ahora recorta el piquito del triángulo, pero esta vez, en vez de hacerlo con un corte de línea curva, hazlo con un corte de línea recta. Observa la siguiente imagen de ejemplo.

El resultado debe ser un cuadrado.

Puede que obtengas un cuadrado mas pequeño, esto depende de si haces el corte más cerca del pico. Si lo haces mas separado del piquito, es decir, cortar una línea más larga tu figura geométrica puede ser más grande o pequeña. Continúa experimentando con diferentes dobleces, además de círculos y cuadrados, tal vez puedes obtener triángulos o rectángulos,

Ahora en tu libro de matemáticas primer grado busca la pagina 118.

Lo que debes hacer es dibujar una máscara utilizando figuras geométricas. Pueden ser triángulos, rectángulos y algunos cuadrados o círculos. También puedes usar distintos colores o en una hoja de periódico trazar cualquier figura y luego recortarla y pegarla. Hay muchas maneras de crearla, usa tu imaginación.

Como ejemplo, observa la siguiente imagen.

Por último, realiza una máscara doblando y cortando una nueva hoja de papel.

Corta nuevamente un cuadrado.

Dobla el cuadrado por la mitad y luego nuevamente por la mitad. Después corta un medio círculos; esos serán los ojos. Desdobla tu hoja para que te quede el cuadrado doblado sólo por la mitad y entonces corta un triángulo en el centro; esa será la nariz.

4. Finalmente, corta un rectángulo debajo del círculo; esa será la boca.

Usaste tu creatividad para poner en práctica todo lo que has aprendido en estas sesiones. Puedes decorar tu máscara pintándola de distintos colores o le puedes pegar flores, hojas o lo que más te guste. Procura utilizar materiales reciclados.

Descubriste que, si doblas una hoja y trazas la mitad de una figura geométrica y la cortas, al desdoblarla encontraras la figura geométrica completa. ¡Hasta parece magia! También recuerda que, si cortas la figura cerca del borde de la hoja, al desdoblarla veras una figura pequeña o que si cortas una línea curva, cuando abras el papel veras a ver un círculo perfecto.

Ahora sabes cómo se elabora el papel picado que se utiliza para decorar los lindos altares de esa fecha tan importante para los mexicanos; el día de muertos.

Es increíble cómo los artesanos mexicanos utilizan dobleces, cortes y figuras geométricas para elaborar el papel picado. Una vez más, comprobaste que las matemáticas se encuentran en todos lados.

Antes de terminar esta sesión, quiero pedirte que pongas atención del material que vas a necesitar para la próxima sesión. Estas son las tiras del recortable 14 que se encuentra en la página 219 de tu libro.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm?#page/219

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

CIVISMO

Situaciones injustas en nuestra vida

¿Qué vamos a aprender?

Hablaras de la justicia y la injusticia

Para esta sesión necesitaras: Tu libro de Formación Cívica y Ética.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1FCA.htm

¿Qué hacemos?

Para iniciar esta sesión lee la historia de Panchito de primer grado y su primo Jorge de sexto grado, cuando estaban jugando un juego que su amiga Aurora les sugirió.

Aurora: Bien Jorge y Panchito jugaran el juego del Tangram. Y se trata de construir algunas figuras, aquí un ejemplo. El reto es hacerlo en el menor tiempo posible.

Panchito: Sí, me gustan armar figuras.

Jorge: A mí también. Yo he jugado antes con el Tangram, me gusta mucho y soy muy bueno.

Aurora coloca en una mesa la figura que se tiene que armar (Delfín), Panchito tiene un juego de tangram y al intentar armar la figura tiene dificultades para el armado.

Jorge utiliza las piezas que están en la mesa para armar la figura, lo hace muy rápido, sin dificultades.

Panchito: Creo que esto es más difícil de lo que pensé. No logro formar la figura que nos puso el narrador. Voy a perder.

Jorge: Panchito, creo que no es tan difícil, mira ya terminé.

Panchito: Pero Aurora, yo aún no termino, por más que muevo las piezas, no puedo. No se vale Jorge, tú eres más grande que yo y ya conocías el juego y yo no…¡¡eso es trampa!!

Jorge: Yo no le llamaría trampa.

Aurora: Yo creo que Panchito se refiere a que la competencia no fue justa, porque tú tenías ventaja, ¿no es así Panchito?

Panchito: Así es Aurora, no fue justo. Me siento muy enojado por no poder haber hecho la figura como Jorge.

Aurora: Es normal Panchito, te sientes enojado y frustrado, las injusticias nos provocan esas emociones.

Lo que le paso a Panchito es precisamente el tema de esta sesión, vas a hablar sobre la justicia y la injusticia.

Primero contesta la pregunta ¿qué es la justicia?

Te enseñaron que es dar a cada quien lo que le corresponde.

¿Y qué es lo que le corresponde a cada quién?

Los derechos, recuerda que todas y todos tienen derechos que les pertenecen. ¿Qué harías si alguien te quita un derecho o no lo respeta?

No te gustaría, les dirías que tienen que respetarte.

Eso es pedir justicia, exigir que te den lo que te corresponde, como tus derechos.

Al jugar el tangram Panchito con Jorge, fue una situación injusta porque Jorge ya conocía el juego y lo había jugado muchas veces.

Porque no se le respetó el derecho de Panchito a participar en las mismas condiciones que Jorge.

Fue injusto, Panchito tiene derecho a participar en las mismas condiciones que Jorge.

Ahora abre tu libro de Formación Cívica y Ética en la página 83 y vas a observar qué te dice sobre la injusticia.

“Una situación injusta ocurre cuando a las personas no se les trata con respeto o cuando las tareas y actividades en la escuela o la casa no se reparten por igual. También se presenta cuando las niñas y los niños sufren algún tipo de violencia como burlas, insultos, golpes o empujones.”

Ahora vas a analizar las situaciones que se ilustran en el libro de texto, en la página 82 y 83.

En cada dibujo se ilustra una situación, vas a analizar si se trata de una situación justa o injusta. Observa la primera imagen, ¿qué observas?

Una niña y un niño, están jugando fútbol, se ven muy felices de compartir el juego.

Esta situación la consideras ¿justa o injusta?

Es justa, porque la niña y el niño tienen derecho a jugar.

Muy bien, ahora vas a observar la siguiente situación.

Una niña que está recibiendo un regalo enorme y un niño que no se ve contento, porque recibió un regalo pequeño.

¿Qué piensas? ¿Es una situación justa o injusta?

Es injusta, porque los regalos son de distintos tamaños, el niño y la niña merecen el mismo regalo.

Y ¿qué acciones se pueden realizar para que esa situación injusta, se convierta en justa?

Si los regalos son del mismo tamaño no habría una distinción, se sentirían tratados como iguales.

Muy bien. Que observas en la siguiente imagen:

Es una mamá sirviendo la comida, carga muchos trastes a la mesa, apenas puede con tantos y el niño está sentado en la mesa sin hacer nada.

Esa es una situación muy injusta, porque el niño no está haciendo nada.

Todas y todos tienen derechos, pero como lo observaste en otras sesiones también tienen obligaciones, como en este caso la obligación de participar equitativamente en las labores del hogar, tal y como sucede en la siguiente imagen.

Puedes observar a una niña y a un niño compartiendo las labores de la casa, esta situación es justa porque lo opuesto de la imagen pasada, donde todo el trabajo lo realiza la mamá.

Entonces… cuando observas algo injusto, puedes hacer algo para que se vuelva justo.

Es fundamental aprender a identificar las situaciones injustas, porque estas situaciones están presentes en todas partes, y al identificarlas puedes realizar acciones para que sean justas.

Todas y todos tienen los mismos derechos y deben ser respetados. Sin embargo, los derechos no siempre se respetan, muchas niñas y niños viven en la pobreza, no tienen casa, no asisten a la escuela, no tienen que comer, padecen enfermedades y sufren violencia en la casa o en la calle. Estas son situaciones injustas.

¿No respetar los derechos de las niñas y los niños es injusto?

Así es, se comete una injusticia.

Hay situaciones injustas que puedes solucionar fácilmente, como en el juego de Panchito.

Sin embargo, hay otras situaciones que son más complicadas de enfrentar, hay situaciones injustas que necesitan la participación de todas y todos para resolverse.

Te invito a observar el caso de Yaro, del minuto 1’al 2’29.

Video Ndaku para Yaro Kipatla.

¿Qué opinas de la situación de Yaro?

Yaro, está molesto, en su familia va a nacer un bebé. Y Yaro siente, que la llegada del bebé, le quita espacio, ya no tiene lugar para pintar sus máscaras, siente que es injusto, porque al parecer es más importante el bebé para su mamá.

Has podido comprender el sentir de Yaro, respecto a esta situación. Pero dime ¿Cómo te pudiste dar cuenta?

Observaste la cara de Yaro, escuchaste sus palabras, las de su mamá; y observaste toda la situación, creo que, si alguien fuera a tu casa, y te quitará tu espacio, también sentirías que estas viviendo una situación injusta.

La injusticia se comete cuando no respetas los derechos de la otra persona, y en este caso la mamá de Yaro no toma en cuenta lo que Yaro piensa y siente. Vas a observar otro ejemplodel minuto 1’09” al 2’23:

Pedro y la mora.

En esta situación Pedro está sufriendo violencia porque lo están maltratando y se están burlando de él. Esta situación es injusta, no respetan el derecho de Pedro a hacer las cosas que más le gustan independientemente de su género, como bailar ballet.

Es muy injusta, porque cada persona es diferente y puede tener diferentes gustos. Y el hecho de que a Pedro le guste y practique ballet, no le da derecho a nadie de hacerlo sentir mal. Si a ti te sucediera te sentirías muy triste.

Ahora piensa qué acciones puedes hacer para cambiar estas situaciones injustas. Para ello vas a revisar las siguientes oraciones y vas a elegir aquellas que digan acciones justas y a eliminar aquellas que son injustas.

Cuando el enunciado exprese acciones justas aparecerá la siguiente imagen:

Cuando la acción sea injusta, aparecerá la siguiente imagen:

Enunciados:

Yaro y su mamá platican y toman decisiones sobre el espacio que compartirá con el bebé.

La mamá de Yaro le pide que le ayude a organizar el cuarto para la llegada del nuevo bebé, sin conocer lo que él piensa y sin respetar su derecho a expresarse.

Las amigas de Pedro proponen al maestro llevar a cabo un debate sobre el derecho a la igualdad de niñas y niños, para exigir que se respete el derecho de Pedro a hacer lo que le gusta.

Pedro expresa a los compañeros que lo molestan cómo se siente y les exige que lo respeten.

Los compañeros de Pedro lo insultan

Muy bien, queda clara la diferencia entre situaciones justas e injustas. Las situaciones a las que se pueden enfrentar niñas y niños como tú, pueden ser muy complicada, tal es el caso de Gaby. Vas a conocer su historia. Observa del minuto 1:04 a 4:37 y del 7’13” al 8’35”.

VIDEO GABY, CHICLES DE CANELA.

Cuando una situación es tan injusta, como la de Gaby, es necesario pedir ayuda; hay muchas personas e instituciones que pueden ayudar a las niñas y niños, que viven situaciones injustas y de riesgo.

Es muy importante, es necesario que niñas y niños vivan en entornos seguros, porque no es justo que vivan situaciones de violencia.

La justicia es necesaria para vivir en armonía. Ser justo significa respetar los derechos de los demás y esforzarse para que se respeten los tuyos.

Con los ejemplos, puedes saber cuándo algo es justo o injusto. Si algo injusto te pasa como que algo te hace sentir que es así. Pero cuando le pasa a otra persona, debes ponerte en sus zapatos.

Para finalizar esta sesión, vas a recuperar lo que aprendiste y lo harás realizando un dibujo.

En el cual puedas mostrar algunas situaciones injustas que hayas vivido u observado y la manera en cómo se te ocurre que se puede cambiar esa situación injusta a una justa.

Por ejemplo:

En el mercado observas a una persona que usa silla de ruedas y no podía entrar a hacer sus compras, porque sólo había escaleras, eso no es justo.

También hay niñas y niños que están en esa situación, porque no todas las escuelas tienen rampas para sillas de ruedas.

Pero si les dicen a sus mamás y papás, pueden organizarse para que en todas las escuelas haya rampas para las personas que usan silla de ruedas.

Esa es una muy buena idea.

También algunos maestros y maestras han hecho con sus alumnas y alumnos que no pueden ver o escuchar, organizan actividades en las que puedan participar todas y todos y así garantizar que estudien y sigan con su educación.

Aprendiste a identificar situaciones cotidianas justas e injustas; pero sabes que cuando te encuentras con injustas puedes transformar la situación o acudir con personas o instituciones, en busca de cuidar la integridad de niñas y niños.

LENGUAJE

Al inicio o al final… ¿con qué sílaba?

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás reflexionando sobre cómo se escriben las palabras, que se escribe primero, qué después, sí con una letra o con otra y además crearás una microhistoria como alguna de las que observaras más adelante.

Para esta sesión necesitaras: Tu libro de Lengua materna.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video:

Isabel de papel

Observa cómo han escrito el nombre del video, dice así: “Osabel papal da” ¿qué pasó?

La pregunta es, ¿Qué se puede hacer para corregir esta situación y que lo que se lea tenga que ver con el video que acabas de observar?

Podrías colocar alguna vocal donde ya notaste que algo no anda bien. Empieza con la primera palabra.

Dice Osabel. Y debe decir Isabel. Da una palmada por cada sílaba de esta palabra, una, dos, tres. Isabel es una palabra de tres sílabas que inicia con la vocal… i.

Es cierto que Isabel se escribe con i, pero recuerda que los nombres de las personas van con mayúscula así que la I debe ser mayúscula

Es algo que se ha dicho en varias sesiones, los nombres como los de personas y los de ciudades se escriben con mayúscula. Entonces se pone la I en lugar de la O y dice: Isabel.

La siguiente palabra es: papal. Esa es la palabra correcta o no… Isabel es de papel no de papal, así que primero da unas palmadas por cada sílaba; una y dos, esta es una palabra de dos sílabas y el cambio de vocal lo hiciste en la segunda sílaba, ¿qué vocal debes escribir?

Así es, la vocal que debes cambiar la a por la e.

Lo has hecho muy bien, ahora no dice papal, sino pale. La última palabra es da. “Isabel papel da” ¿es correcta?

La oración debería de ser que Isabel es de papel. Entonces hay que hacer varias cosas.

Primero cambia en la palabra da la vocal a por la vocal e. Segundo hay que agregar una palabra y por último hay que cambiar el orden de las palabras.

No es lo mismo: Isabel papel da.

Que Isabel es de papel.

Ahora, cambia las vocales y reorganiza las palabras de la oración. Listo, lee como quedó.

Observa otro video, ponte muy atento.

La bruja burbuja

¡Ahora si tienes la oración bien escrita! Pero qué sucede, se cambiaron las sílabas. Ahora, observa cómo se lee.

Ja bru ja bu bur la

Pon mucha atención, porque no parecen varias palabras. Es como si fueran sílabas juntas. ¿es lo mismo que leíste en un inicio?

La bruja burbuja no: ja bruja ja bur bu la ¿Qué puedes hacer para arreglar esta situación?

Primero, ve cuantas palabras son, así que da una palmada por cada palabra. Repite la oración que leíste.

La (palmada) Bruja (palmada) burbuja (palmada), notaste que diste tres palmadas, por lo tanto, son tres palabras.

En tu cuaderno, coloca tres espacios, uno por cada palabra, lo que sigue es identificar el tamaño de las palabras. Di cuál es más grande, la primera, la segunda o la tercera.

La tercera es la más grande, ahora, ¿cuál será la más corta? bien, la primera palabra es la más corta: La ¿qué harás con esta información?

Lo primero es colocar las líneas de acuerdo con el tamaño de las palabras. Y ahora sí, vas a construir una a una estas tres palabras.

Comienza por la más corta: La, la inicia igual que laguna, que lápiz.

Lo que puedes hacer es pensar si el nombre de alguien de tu casa o algún conocido inicia con la sílaba la o puedes buscar en tu cuaderno de palabras. También puedes usar nombres de las cosas que hay en casa, de esta manera te ayudará a escribir.

La siguiente palabra sería bruja, que no es tan grande como burbuja.

¿Cuántas sílabas tiene bruja? Tiene dos sílabas. Entonces comienza por la primera que es bru.

Las sílabas bru y bu, se parecen muchísimo, pero tienen una diferencia. ¿qué haces para identificar la sílaba con la que se debe escribir bruja?

Para ello, puedes pronunciar muy lento: brrrrrruuujaaa bbbbbuuuuuuurbuuuuja.

¿Cuál es la diferencia? bru bru bru bru bru bru bu bu bu bu bu bu bu buuuuuuu.

La última, suena como hace el fantasma buuuu Y así no suena bruja.

Lo que falta es muy fácil, así se ríen las personas jajajajajajajaja. Con esta última sílaba tienes otra pista porque ¿bruja y burbuja que tienen en común?

Suenan igual, entonces la última sílaba se escribe igual bruja y burbuja, ahora ya tienes dos sílabas de la palabra burbuja, por lo tanto, ya solo colocarás la sílaba que sobra.

Ya tienes la oración: La bruja burbuja.

Ahora otro video.

El caballero del sombrero

El sombrero cayó en su cabeza y el caballero al instante fue a pelear y lo pidió de manera agresiva.

En lugar de llamarle el caballero del sombrero, se debería llamar El caballero grosero.

Falta escribir la última palabra, hay que decir algo de este caballero, se puede decir varias cosas, de hecho, el video dijo que era:

El caballero del sombrero ___

Aquí se dijo que es

El caballero …

Aquí están las sílabas que forman la última palabra. serogro, rogrose, grorose, pero no es grosero. ¿qué sílaba va primero?

Así es, grosero, termina con ro y la primera sílaba es gro, así la sílaba que sigue es se… y ahora sí dice: grosero. ¿Te fijaste como dependiendo del orden en que se escriban las sílabas será la palabra que leas?

Debes poner mucha atención al escuchar así te das cuenta qué es lo que primero se pronuncia porque es lo que primero se escribe.

Es momento de la microhistoria, abre tu libro de Lengua materna en la página 120 que se escribe así: uno dos y cero.

Con algunas de estas palabras: conejo, maceta, ballena, bandera, muñeca, abuelo hagan un microcuento como los que observaste en esta sesión.

Puedes hacer una historia donde una muñeca se va al mar con su amiga la ballena y ahí se encuentran un conejo nadador. Sería una historia muy loca.

Aprendiste que es importante identificar el número de palabras que forman el título, si son cortas o largas, escuchar atentamente con que sílaba inicia para escribir lo que quieres escribir.

Recuerda escribir en tu cuaderno de palabras: Bruja y burbuja, las dos van en la letra be pero se escriben distinto, burbuja es una palabra larga y bruja es una palabra corta.

Escribe las palabras y nunca olvides el dibujo, poco a poco iras dejando el dibujo, pero en este momento es un apoyo para identificar la palabra y que te sirva de guía.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

ARTE

¡Vamos al circo!

¿Qué vamos a aprender?

Apreciaras el malabarismo y la acrobacia como parte de las manifestaciones artísticas.

¿Qué hacemos?

Imagina unos personajes vestidos con un disfraz, porque estás aprendiendo con el proyecto “Llegó el circo”.

Se pusieron esos vestuarios clásicos de un presentador de circo, quien lleva un sombrero de copa y un saco muy elegante. Ese personaje es el encargado de dar la bienvenida y guiarte en este viaje por el circo.

El presentador comienza con algo que suena más o menos así: Damas y caballeros, niñas y niños, sean bienvenidos a nuestro circo. En esta sesión estás a punto de observar a los mejores malabaristas y acróbatas del mundo capaces de hacer actos extraordinarios ¿Estás lista y listo?

Toma tu boleto de entrada y ocupa tus asientos que la función está a punto de comenzar.

Para iniciar con esta actividad del circo, observa el siguiente video de Carola y Agustín en el circo.

Carola y Agustín

Con la ayuda de Carola y Agustín te quedó más claro qué son las artes circenses y qué se necesita para la acrobacia y el malabarismo que observas en el circo.

Debes tener presente que para hacer acrobacia y malabarismo es necesario preparar el cuerpo, porque quienes se dedican a ello tienen muchos años de preparación.

Malabares.

No olvides que tienes que contar con la supervisión de un adulto.

Ahora te voy a presentar uno de los números que te va a dejar con la boca abierta y con el ojo cuadrado.

Para saber qué es, observa los siguientes videos.

La Bomba teatro.

Qué hermoso es el trabajo de la Bomba Teatro, a ti te encantaría aprender malabares, así como ellos lo hacen.

El malabarismo es una técnica que consiste en manipular objetos de diferentes formas, tamaños, pesos y cantidades; como las pelotas, las clavas, platos chinos.

A continuación, aprenderás los principios básicos del malabarismo, con tres pelotas. ¡Ah! No te preocupes si no tienes, puedes construirlas, es muy fácil, para ello solo necesitas 6 calcetines.

Tomas dos y los envuelves, haces lo mismo con los otros, para tener tres bolitas. Y listos puedes empezar.

Intenta lanzar una pelota a la altura de tu cabeza y tomarla con la otra mano, después intenta lo mismo, pero con dos pelotas hasta que agregues las tres pelotas y lo domines.

En los malabares como en cualquier otra disciplina circense, se requiere de práctica y constancia, así que, por ahora, puedes practicar estos ejercicios diariamente y verás como día a día mejoras.

¡Qué increíble, es impresionante como juegas con varias pelotas sin que ninguna se caiga!

Como pudiste notar el circo es todo un arte entre el cuerpo, los objetos, los vestuarios, la música, lo cual lleva a experiencias únicas y te hace sentir emociones increíbles.

Es cierto, siempre logran dejarte maravillado porque sus habilidades son extraordinarias. Y cuando los observas en el escenario entonces crean magia.

La acrobacia.

Te tengo otra sorpresa. El circo sigue aquí, porque ahora observaras un magnífico acto de acrobacia.

Cápsula de acrobacia.

Te fijaste cómo para realizar una acrobacia, hay que tener mucha consciencia del cuerpo y sus posibilidades. Por eso se necesita de mucho entrenamiento y exploración del cuerpo ya que de esta manera encontrarás habilidades que no sabías que existían en ti.

Y los artistas lo realizan con tal soltura y naturalidad que parece que no les cuesta nada de trabajo.

Justo ahí radica el arte de estos actores tan extraordinarios. En dominarlos a tal grado que parecieran ser muy sencillos al ojo del espectador.

Ojalá hayas disfrutado tanto esta clase con los videos del circo.

No puedes creer todo lo que hay detrás de actos tan espectaculares que observas en el Circo, ahora entiendes porque es una manifestación artística, te emociona, te ilusiona, hace volar tu imaginación.

Es importante recordar que el circo forma parte de las artes escénicas pero que tiene sus particularidades como aprendiste en esta sesión.

Algo importante de esta sesión es que identificas y exploras las cualidades de la acrobacia y el malabarismo como una manifestación artística

Además, prácticas y exploras con materiales interesantes como los calcetines.

Has llegado al final del viaje. por el circo.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

