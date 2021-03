Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 23 de marzo

Compartir esta publicación













Hoy martes 23 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

HISTORIA

¿Influencia extranjera durante el Porfiriato?

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la influencia extranjera en el arte, la moda y el deporte durante el Porfiriato.

¿Qué hacemos?

En la clase de hoy verás la influencia europea en la cultura mexicana de finales del siglo XIX enfocado en tres ámbitos: el arte, el deporte y la moda.

El Palacio de Bellas Artes es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México y de México en general.

Su construcción comenzó en 1904 por órdenes de Porfirio Díaz para albergar el nuevo Teatro Nacional y celebrar el Centenario de la Independencia de México.

En su construcción es inevitable observar la influencia extranjera, pues su arquitecto en jefe, Adamo Boari, viajó a Estados Unidos y Europa con la intención de inspirarse para su diseño.

Sucede que, los países europeos han sido el modelo a seguir para todos los países latinoamericanos. En el caso de México, durante el Porfiriato, la influencia de países europeos como Francia, Inglaterra y Alemania empezó a estar cada vez más presente en todos los ámbitos de la cultura, como el entretenimiento, la moda y el arte.

En la arquitectura del Porfiriato puede verse muy claramente el impacto de esta influencia extranjera y por eso mencionamos el caso del Palacio de Bellas Artes, aunque este no fue el único edificio que se construyó siguiendo el ejemplo europeo.

De aquella época también datan otros edificios importantes como el Teatro Juárez en Guanajuato. Para su inauguración una compañía italiana monto la ópera Aída y entre los asistentes estuvo el presidente Porfirio Díaz.

O el Peón Contreras un gran teatro en Mérida. En su inauguración se presentó la obra teatral “Tierra baja” del escritor catalán Ángel Guimerá.

Los tres edificios son muy bellos. De alguna manera, los artistas mexicanos se basaban en la cultura de otros países para crear sus obras y a veces no sólo se inspiraban en las obras de los artistas europeos, sino que simple y sencillamente los imitaban.

Ve estas dos imágenes. La primera es La Columna de Juillet que está en París, Francia, y la segunda representa la Columna de la Independencia en la Ciudad de México, mejor conocida como “El Ángel de la Independencia”.

En esa época el arte y la arquitectura se inspiraban en Europa, pero esto no sólo pasaba en el arte, sino, cómo ya se mencionó en muchos otros aspectos de la cultura.

El fútbol era también significativo de las influencias extranjeras que llegaron a nuestro país, ha sido tan importante como el aporte que México ha dado al mundo con el fútbol.

Este deporte nació durante la segunda mitad del siglo XIX, precisamente en la misma época de la Reforma Liberal, específicamente en Inglaterra, de donde proviene su nombre original en inglés.

Foot = Pie, Ball = Balón.

El fútbol llegó a México a finales del siglo XIX traído por los mineros ingleses para quienes ya era un pasatiempo de lo más común. Entre los trabajadores de las minas, el fútbol se popularizó por la facilidad con la que podía jugarse.

El primer club de fútbol oficial en México se formó en 1892, pero en los años siguientes se formarían más y, junto con la llegada de otros deportes, comenzó a colocarse como parte de la cotidianeidad en las ciudades de México.

Eso quiere decir que el fútbol no fue el único deporte que llegó a nuestro país en aquella época. Durante el siglo XIX, por ingleses y franceses, llegaron otros deportes como el criquet, el ciclismo, el golf y el tenis.

Es muy interesante saber esto, porque a pesar de que son deportes muy antiguos, en México se popularizaron hasta el siglo XX.

La verdad es que estos deportes organizados como el fútbol no son tan antiguos. La mayoría de ellos nacieron durante el siglo XIX como parte del proceso de modernización que cambió al mundo entero de esta época. Muchos de estos deportes surgieron dentro del contexto de la Revolución Industrial, donde se buscó ofrecer a los sectores medios, formas de entretenimiento que fueran saludables y que estuvieran cuidadosamente reglamentadas. Así, estos deportes primero los practicaron las clases altas y de ahí se transmitieron a la sociedad en general.

Fueron muchos los deportes que surgieron en esta época, uno de los más populares fue el ciclismo, aunque las primeras bicicletas ya existían desde el siglo XVIII, fue hasta el último tercio del siglo XIX cuando la bicicleta se perfeccionó y se popularizó, de tal forma que entonces comenzaron las primeras competencias formales en las que ya se veía al ciclismo como un deporte y no solamente como un pasatiempo más.

Si se toma en cuenta que el ciclismo es un deporte que se apoya completamente en un aparato mecánico, la bicicleta es un buen ejemplo de que el desarrollo de los deportes estuvo relacionado con el desarrollo de la tecnología que trajo el proceso de modernización.

Como parte de este proceso, los deportes se han extendido rápidamente por todo el mundo hasta llegar a México, donde cambiaron las formas de entretenimiento de la población. Durante el Porfiriato se formaron clubes, como el Reforma Country Club, el Lakeside Sailing Club y el Jockey Club.

Lamentablemente, esta no fue una situación tan generalizada. Aunque algunos deportes como el fútbol pudieron popularizarse gracias a que no exigían recursos e instalaciones muy elaboradas, muchos otros deportes sólo podían ser practicados por las élites sociales, que eran quienes podían pagar el costoso equipo y las instalaciones que necesitaban deportes como el golf, el tenis o el mismo ciclismo, por ejemplo, pues las bicicletas eran productos caros que no estaban al alcance de todos.

El deporte era muy distinto a como lo es ahora, ya han pasado más de 100 años desde entonces, ve la siguiente fotografía donde se puede ver cómo eran los clubes deportivos de ciclistas que se reunían en aquella época.

Observa la fotografía con atención: nota cómo eran las bicicletas de ese entonces, quiénes formaban parte del equipo de ciclistas y cómo eran sus uniformes.

Ahora reflexiona sobre las siguientes preguntas:

¿Qué diferencias notas entre las bicicletas de esa época y las actuales? ¿Cómo eran los uniformes de aquella época? ¿Eran iguales los uniformes de hombres y mujeres? ¿por qué crees que tenían estas diferencias? ¿Qué elementos se pueden resaltar?

Un elemento que más sobresale es la diferencia entre los uniformes de mujeres y los hombres, imagínate montar bicicleta con esas faldas tan largas. Debió haber sido muy incómodo.

Recuerda que, durante esa época, las reglas sociales dictaban que las mujeres debían respetar las formas tradicionales de vestir, incluso aunque resultaran problemáticas para practicar deporte. Esto, por cierto, se relaciona con otro elemento importantísimo de la cultura del Porfiriato en el que es posible ver la influencia extranjera: la moda.

Las modas porfirianas tenían, sobre todo, una influencia francesa, pues París era considerada ya desde ese entonces como la capital mundial de la moda. Las modas francesas llegaban sobre todo a las ciudades, donde también proliferaron otros entretenimientos de influencia francesa, como las cafeterías y los restaurantes, también la ópera y el ballet.

Esta influencia francesa llegaba a cada aspecto de la vida en la ciudad, sobre todo, y específicamente de la vida de la gente adinerada.

Ahora mira la siguiente fotografía.

Es un automóvil diferente en comparación con los automóviles actuales. Al analizar la influencia extranjera, no se puede dejar de mencionar los automóviles, que también en esta época comenzaron a popularizarse como una más de las maravillas de la revolución industrial que estaba cambiando al mundo entero.

Durante el Porfiriato, el desarrollo de la cultura mexicana tuvo muchas influencias de las sociedades europeas y también es por ello que en estos años comenzaron a popularizarse las tiendas departamentales, que era donde se podían encontrar todos esos lujosos productos importados desde Europa.

Es por eso que en el centro de algunas ciudades, como Ciudad de México, Guadalajara o Guanajuato aún se pueden ver muchas de estas tiendas porque desde esa época ya era el principal punto comercial de la ciudad.

Recapitulamos todo lo que has aprendido de la influencia europea en la cultura mexicana de finales del siglo XIX en distintos escenarios y ámbitos como el arte, el deporte y la moda.

En el caso del arte, la influencia europea en la arquitectura y los diversos edificios y monumentos que se construyeron en esa época, como el Palacio de Bellas Artes.

La influencia europea impactó en ciertas formas de entretenimiento que poco a poco comenzaron a popularizarse, como el ballet y la ópera, los cuales tuvieron relación con la construcción de ciertos recintos artísticos.

La influencia europea en el deporte fue importantísima y se puede notar en la gran cantidad de disciplinas que se adoptaron en nuestro país. Y en la gran cantidad de clubes deportivos que se formaron, también. Estos clubes, como el Jockey Club, el Reforma Country Club o el Lakeside Sailing Club se inauguraron para poder tener instalaciones adecuadas para practicar los deportes.

La influencia europea en la moda puede observarse en todas las tendencias de vestimenta que se volvieron populares, aunque nunca fueron muy accesibles para las personas más pobres.

Una prueba de la importancia que tuvieron las modas francesas la podemos encontrar en las fotos que existen de esa época. Además, las modas francesas en México recibieron un impulso muy importante con la apertura de un gran número de tiendas departamentales dispuestas a cumplir con la demanda de artículos de la última vanguardia europea.

Conocer sobre el impacto cultural que tuvo el constante intercambio entre México y Europa te ayuda a entender varias cosas, desde por qué existen ciertos edificios públicos y monumentos y hasta cómo llegaron a ser tan importantes nuestros deportes favoritos.

MATEMÁTICAS

¡Las unidades de superficie, una gran familia!

¿Qué vamos a aprender?

Establecerás relaciones de equivalencia entre las diferentes unidades de medida de superficie y determinarás una regla que te permitirá hacer conversiones entre unidades de área.

¿Qué hacemos?

Conocerás caminitos sin caminar y sin salir, te preguntarás, ¿pues qué caminos son ésos?

Primero ve las siguientes imágenes para que te des una idea.

En realidad, lo que estás viendo se les conoce como “caminos de mesa”. Es un elemento decorativo que algunas personas ponen encima de su mesa para adornarlas de una manera muy especial.

Los caminos de mesa que viste no están tejidos ni bordados, sino que están deshilados. Esta labor tiene varias técnicas muy especiales para ir quitando o levantando hilos del lienzo de tela, de modo que se vayan formando esas hermosas figuras.

Es tan delicada y especial esa labor que se debería considerar un patrimonio cultural no sólo de Aguascalientes, sino de todo México. Estas técnicas también se utilizan en la manufactura de manteles, servilletas, vestidos, blusas y rebozos.

Observa el siguiente video, que te dará más información del tema.

Mujeres calvillenses adoptan el “deshilado”, tradición de sus ancestros

En verdad son una maravilla todas esas prendas, se nota que las artesanas tienen una gran devoción por su trabajo.

Como pudiste enterarte, esto es una pequeña muestra de la riqueza cultural de México. El estado de Aguascalientes es famoso por tener varios pueblos que se han especializado en estas técnicas durante generaciones enteras. Afortunadamente, no sólo en Calvillo subsiste este noble oficio.

Pero ahora vamos a concentrarnos en un problema que quiero que me ayudes a resolver, se trata de calcular de qué medidas debo pedir cuatro caminos de mesa para que los encargue allá en Aguascalientes.

Mi mesa es rectangular, como la que se ve en la figura. Y quiero dos pares de caminos.

Quiero que cada par sea igual para ponerlos uno a cada lado de la mesa. Y voy a pedir dos pares, porque así podré intercambiarlos, cuando quiera lavar un par.

Los caminos de mesa que voy a pedir son rectangulares; entonces, los caminos tendrán el largo de la mesa y el ancho que yo quiera.

Todos los caminos sobresalen de la mesa por ambos lados. Yo no quiero que cuelguen mucho, así que pediré que sobresalgan sólo 8 cm de cada lado de la mesa.

Entonces empecemos a calcular.

Necesitaremos utilizar las medidas de superficie, y ¿Cuál de todas las unidades de superficie sería conveniente usar para medir los caminos de mesa?

Los caminos de mesa no son muy anchos, así que usemos centímetros cuadrados.

¿Te acuerdas cómo se definía un centímetro cuadrado?

Un centímetro cuadrado, es la medida de superficie que se define como el área que abarca un cuadrado que mide un centímetro de cada lado.

Y considero que es la unidad de área que más conviene utilizar para medir los caminos de mesa, con los centímetros podemos medir superficies pequeñas.

Ve las medidas de mi mesa.

Recuerda que los caminos abarcan la totalidad del largo de la mesa, pero además yo quiero que cuelguen de cada lado 8 centímetros.

La mesa mide de largo 198 cm, así que el largo de los caminos tiene que ser: 198+8+8=214.

Cada camino tendrá de largo 2.14 metros de largo.

Ya tenemos una medida, pero como estamos midiendo áreas, nos falta otra y estoy pensando en que los pediré de 15 cm de ancho.

Entonces cada camino medirá: 214 x 15 = 3 210.

Cada camino de mesa medirá 3 metros y 21 centímetros cuadrados.

Recuerda que un metro lineal tiene 100 cm, pero como estamos hablando de área entonces tenemos un cuadrado que mide un metro en cada uno de sus lados. Entonces, ¿cuántos centímetros caben en un metro cuadrado?

Para obtener la respuesta tienes que multiplicar 100 x 100, entonces en un metro cuadrado caben 10.000 centímetros cuadrados.

Ahora analicemos la operación realizada.

Convertimos una unidad menor, que son los centímetros cuadrados, a una mayor, porque queremos obtener metros, y cuando se quiere hacer esa conversión, debes pensar que si en un metro cuadrado caben 10.000 centímetros, entonces, ¿cuánto ocuparán de un metro cuadrado 3 210 centímetros cuadrados?

Este será el razonamiento correcto y para obtener el resultado se necesita dividir entre el factor de conversión o equivalencia, que en este caso es 10.000.

Entonces divides, 3 210 entre 10.000, obteniendo a cuántos metros cuadrados equivalen esos centímetros cuadrados. Usa tu calculadora. El resultado es: 0.3210 metros cuadrados.

Si divides entre 10, 100, 1000 o 10.000, sólo debes recorrer el punto a la izquierda tantos lugares como ceros tenga la cantidad por la que quieres dividir. Y como diez mil tiene cuatro ceros, sólo recorres el punto decimal a la izquierda cuatro lugares.

Ha llegado el momento de que haga la presentación de una enorme familia. Es la familia de las unidades cuadradas.

Observa cuidadosamente el siguiente esquema para que puedas conocerla bien, así como la manera en que cada uno de sus miembros se relaciona.

Esta familia son las unidades de superficie, y como en cualquier familia quienes la forman son diferentes entre sí. Como ves, algunas nos sirven para medir pequeñas superficies y otras nos servirán para medir grandes superficies.

Continuemos conociendo a la familia.

¿Qué características tiene un decímetro cuadrado?

Si un decímetro es igual a 10 centímetros entonces un decímetro cuadrado es un cuadrado que mide diez centímetros por lado. Así que todos los cuadrados que se ven dentro de él son 100 centímetros cuadrados-

En el dibujo también se puede ver que dentro de un centímetro cuadrado hay cuadraditos todavía más pequeños que representan otra unidad cuadrada más pequeña, tal vez no lo recuerdes, pero esa unidad más pequeña que el centímetro cuadrado es el milímetro cuadrado.

¿Cuántos milímetros cuadrados piensas que caben en un decímetro cuadrado?

Son 10.000 milímetros cuadrados en un decímetro cuadrado.

Ahora piensa, ¿qué unidad utilizarías para medir la superficie de cada una de las entidades de la República Mexicana?

El kilómetro cuadrado es el más grande de esa familia y es una medida que se utiliza mucho para medir grandes superficies. Y ya que la estoy mencionando, aprovechemos para ver cómo podrías convertir una unidad de superficie a otra.

Para ello, ¿qué te parece si hacemos un poco de ejercicio subiendo y bajando escaleras?

Aquí está una escalera con diferentes unidades de superficie tomando como unidad principal el metro cuadrado.

Observa también que hacia arriba existen otras unidades de superficie que son más grandes que el metro cuadrado y a las que llamamos múltiplos y hacia abajo del metro están las que son más pequeñas que el metro y se llaman submúltiplos.

Para hacer conversiones de una medida cuadrada mayor a otra más pequeña debes bajar, pues hay que multiplicarla por 100 por cada escalón que bajes. Además, recuerda que el método rápido para multiplicar por 100, es agregar dos ceros a la derecha. Si hay punto decimal, se recorre dos lugares a la derecha.

Si quieres convertir un kilómetro cuadrado a metros cuadrados, debes ubicarte en el escalón de los kilómetros cuadrados y bajar tres escalones para llegar al metro cuadrado, es decir, multiplicar por 100 tres veces y quedaría así:

1 x 100 = 100

100 x 100 = 10 000

10 000 x 100 = 1 000 000

Un kilómetro cuadrado es igual a un millón de metros cuadrados y si quisieras convertir una medida cuadrada a otra más grande, ¿qué harías?

En ese caso, pon atención. Para hacer conversiones de una medida cuadrada a otra más grande, hay que dividirla entre 100. Según nuestro diagrama, tenemos que subir.

Recuerda que el método rápido para dividir entre 10, 100, 1000 o 10.000, es colocar un punto decimal de manera que dejes tantas cifras decimales como ceros tenga el número por el que multiplicaste, Si hay punto decimal, se recorre a la izquierda también tantos lugares como ceros tenga el número.

Bien, si quieres convertir un metro cuadrado a un decámetro cuadrado debes ubicarte en el escalón del metro cuadrado y subir uno para llegar al decámetro cuadrado es decir divido entre 100 una sola vez.

Entonces quedaría así: 1 ÷ 100 = 0.01.

Un metro cuadrado es igual a 0.01 decámetro cuadrado.

Ahora usa las conversiones en un pequeño juego de subir o bajar la escalera. Se trata de hacer relaciones entre la operación y la obtención del valor.

¿A cuántos hectómetros cuadrados equivale un kilómetro cuadrado?

Imagina la escalera. Entonces se convierten de kilómetros cuadrados a hectómetros cuadrados. Como pasas de una unidad mayor a una menor, los kilómetros cuadrados están arriba y los hectómetros cuadrados abajo y señala con una flecha los kilómetros a los hectómetros.

Ahora escribe la operación: 1 km2 x 100 = 1 hm2

No olvides anotar en tu cuaderno las conversiones, al final podrás comprobar tus respuestas.

Un decámetro cuadrado, ¿a cuántos hectómetros cuadrados será igual?

Imagina que estás en el escalón de los decámetros, entonces tendrías que subir sólo un escalón porque se convertirá de una unidad pequeña a una mayor. Pon los hectómetros arriba y en los decámetros abajo, y la flecha apunta a los decámetros a los hectómetros, como vas de una unidad menor a una menor, entonces divide entre cien porque sólo es un escalón y escribe lo siguiente: Un decámetro cuadrado entre cien es igual a cero, punto, cero, cero, uno, hectómetro cuadrado. 1 dam2 ÷ 100 = 0.001 hm2.

Ahora vamos a resolver el desafío 53 “Unidades de superficie”, que se encuentra en las páginas 102 y 103 del tu libro de Desafíos Matemáticos.

Te he hablado de Aguascalientes, ¿conoces cuánto mide ese estado?

Nos pide analizar la siguiente información y posteriormente contestar lo que nos preguntan.

Para medir grandes superficies, como la de los estados de la República Mexicana, se usa como unidad de medida el kilómetro cuadrado, su símbolo es km2. Por ejemplo, el estado de Aguascalientes tiene una superficie de 5 616 kilómetros cuadrados.

¿Cuántos metros cuadrados de superficie tiene el estado de Aguascalientes?

Sabemos que el estado de Aguascalientes tiene una superficie de 5 616 kilómetros cuadrados. Entonces imagina que estás en el escalón de los kilómetros cuadrados, así que debes bajar tres escalones para llegar al metro cuadrado; o sea que tienes que multiplicar por 100 tres veces.

5 616 x 100 = 561 600

561 600 x 100 = 56 160 000

56 160 000 x 100 = 5 616 000 000

Entonces 5 616 kilómetros cuadrados es igual a, 5 616 millones de metros cuadrados.

Ahora ve el punto dos del desafío que está en la página 103 y dice:

2 Completen la siguiente tabla y busquen una regla para realizar conversiones entre múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado (m2). Para ello, pueden observar en la figura la relación de que hay entre 1dm2 y 1cm2.

¿A cuántos kilómetros cuadrados equivale un metro cuadrado?

Primero ubícate en el escalón de los metros cuadrados, y debes subir tres escalones para llegar al de los kilómetros cuadrados. Es decir, tienes que dividir entre 100 tres veces y quedaría así:

1 ÷ 100 = 0.01

0. 001 ÷ 100 = 0.0001

0.0001 ÷ 100 = 0.000001

Entonces un kilómetro cuadrado es igual a 0.0000001 m2 (metros cuadrados).

Hemos llegado al final, ¿te parece si, brevemente, revisamos lo visto?

En esta clase establecimos relaciones de equivalencia entre las diferentes unidades de medida de superficie y determinamos una regla que nos permitió hacer conversiones entre unidades de área.

No olvides que para convertir de una unidad mayor a una menor se multiplica y si vas a convertir de una unidad menor a una mayor, entonces divides.

LENGUAJE

La discriminación, un tema para debatir

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la función y organización del debate.

¿Qué hacemos?

En clases anteriores, conocimos las características y propósitos de un debate, incluso, observamos y comentamos algunos ejemplos.

Te recuerdo que un debate puede tener dos propósitos. El primero es que cada participante trate de convencer a su oponente y a la audiencia de que sus ideas son mejores sobre un tema de interés compartido. El segundo propósito de participar en un debate es el de escuchar con atención al oponente para comprender sus ideas y valorarlas. Incluso, esto nos puede ayudar a evaluar lo que pensamos, porque no siempre tenemos la razón y con frecuencia podemos aprender algo de quienes nos rodean.

Hoy vamos a seleccionar un tema sobre el cual debatir. Al elegirlo, se va a identificar cuál puede ser el punto de controversia o polémica, cuáles son las posturas contrarias que se pueden defender, y qué interés puede tener para ti, así como para una posible audiencia y al final se confrontarán los argumentos en un debate.

Puedes seleccionar un tema sobre el que te interese debatir e identifica la postura que te parezca más interesante defender.

Elegí tres cápsulas de video que nos pueden sugerir temas para debatir.

Observa el primer video del minuto 39:11 al 40:17.

Revolución Mexicana, una revolución popular

¿Qué tema y qué polémica te sugiere esta cápsula?

Puede ser que tu respuesta sea Pancho Villa, y la polémica podría ser planteada como una pregunta: ¿verdad que Pancho Villa fue el héroe más grande de la Revolución Mexicana?

Pero con esa pregunta ya estás dando a entender una respuesta. Ya no habría mucho que debatir, y si la planteas de forma más abierta: ¿quién fue el héroe más grande de la Revolución Mexicana? Te darás cuenta, con esa otra pregunta, que ya te saliste del tema: ya no es Pancho Villa, sino los diferentes personajes históricos de la Revolución Mexicana.

Además, algunas personas cuestionan que Pancho Villa sea un verdadero héroe de la Revolución. El general Villa comandó la División del Norte, la que derrotó al Ejército de Victoriano Huerta en importantes batallas e hizo posible el triunfo de los constitucionalistas. Pero algunos cronistas e historiadores piensan que Pancho Villa fue poco más que un delincuente, porque antes de la Revolución se dedicaba al robo de ganado y porque los años que estuvo peleando contra los carrancistas la población civil sufrió mucho.

Aunque, se sabe que villistas y carrancistas por igual podían cometer abusos contra las poblaciones por donde pasaban, pero para muchas personas, Pancho Villa, siempre dirán que es un héroe que peleó por la justicia social.

Aquí ya tenemos una buena controversia: Pancho Villa, ¿bandido o héroe? Y en el propio planteamiento están las posturas: “Pancho Villa es un bandido” y “Pancho Villa es un héroe”.

A los interesados en la historia de México podrán valorar los aportes de Pancho Villa a la Revolución Mexicana.

Ahora observa el siguiente video.

Explorar Marte representa grandes retos científicos y tecnológicos

¿En qué tema para debatir te hizo pensar esta cápsula?

Tal vez, la forma de la Tierra. O podrías haber pensado en los viajes espaciales. Así que hay dos posibles temas. Hay que analizar cada uno y luego elegir.

El viaje del que hablan en el video hace ver la posibilidad de que algunas personas vayamos a vivir a Marte cuando las condiciones sean posibles.

Y, ¿cuál sería la polémica que pudieras estar pensando?

Podría ser que en algún momento, los seres humanos nos tendremos que preguntar si nos preparamos para colonizar Marte o si nos quedamos para arreglar el desastre que hemos provocado en la Tierra.

Al ver las imágenes del video, tal vez te preguntaste cómo era posible que algunas personas rechacen el conocimiento que tenemos sobre la forma de la Tierra, parecida a una esfera, y su movimiento en el sistema solar, alrededor del Sol.

Surge entonces la polémica ya que en los últimos años se ha dado a conocer un grupo de personas que afirman que la Tierra es plana, negando todo el conocimiento científico que tenemos desde la época de Galileo y Copérnico hasta nuestros días. Se hace muy difícil imaginar cuáles pueden ser sus argumentos. Además, en lo difícil que debe ser presentarles razones para convencerlos.

A veces, un debate puede ayudar a indagar e imaginar las razones de alguien que piensa diferente a nosotros. Pero, en este caso, se puede aprender más si se aborda otro tema.

Por ejemplo, realizar una polémica de la siguiente forma: ¿los seres humanos debemos seguir invirtiendo recursos en viajes espaciales o debemos esforzarnos en atender los problemas en la Tierra?

Pero, ¿para quién sería de interés este tema y para qué?

Sería de interés para quienes les gusta la astronomía, los viajes espaciales y los avances tecnológicos. ¿Para qué? Para aprender de un tema que es muy bonito y nos ayuda a imaginar un futuro posible para la humanidad frente al deterioro ambiental en la Tierra.

Observa el tercer video del minuto 05:00 al 06:27.

Kipatla – Programa 11, Ndaku para Yaro

¿Qué situación nos presentan en la escena dramatizada que viste?

El señor quiere rentar su casa, pero luego cambia de opinión y le dice a la familia que va a visitarlo que ya la rentó y que los papeles que llevan son insuficientes.

Y, ¿por qué cambió de opinión?

Parece que le molesta que tengan la piel más oscura, que vengan de África y que sean refugiados. Si hubieran sido franceses, con la piel más clara, sí les hubiera rentado su casa.

Por lo tanto, el tema es la discriminación. ¿Hay algún punto sobre el que se pueda debatir en torno a la discriminación?, ¿un punto de polémica puede ser que hay personas más valiosas que otras, según sus características?

Todos somos valiosos y sobre eso no debería haber discusión, pero hay familias que viven en una comunidad totonaca, o tutunakú, como también le dicen, en la Sierra Norte de Puebla. Cuando están en su pueblo, casi todos usan la ropa tradicional de su cultura, pero cuando viajan a otros pueblos o ciudades, cambian sus ropas tradicionales por prendas más comunes, como pantalones de mezclilla y playeras, porque les da miedo que los traten mal, como les sucedía siempre a sus papás y a sus abuelos.

Tal vez te ha tocado ver cómo les prohíben la entrada a un restaurante o a un centro comercial a personas indígenas que visten su ropa tradicional, o escuchado un mal chiste o un insulto dirigidos a personas indígenas, y la persona que lo dijo no cree que eso sea racista o discriminatorio, que él no está discriminando, que no es racista.

Por lo tanto surge señalar un punto de polémica: En México, ¿existe o no discriminación hacia personas indígenas o afrodescendientes? Muchas personas pensarían que sí existe, por lo que debemos realizar acciones para eliminarla.

Sin embargo, muchas otras personas van a decir que no existe el racismo, a pesar de que, desafortunadamente, se manifiesta de muchas formas en nuestra convivencia cotidiana.

A continuación se presentan las ideas a las que se han llegado para después tomar decisiones.

Tema: Discriminación a personas indígenas y afrodescendientes.

Polémica: ¿Existe el racismo en México?

Punto de vista 1: En México existe discriminación por la pertenencia cultural y lingüística y es necesario llevar a cabo acciones para eliminarla.

Punto de vista 2: En México no hay discriminación por la pertenencia cultural y lingüística, y es necesario atender otros problemas más urgentes.

¿Para quién y para qué sería de interés debatir sobre este tema?

Sería de interés para todos los mexicanos y las mexicanas, para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Tenemos tres temas: Pancho Villa, los viajes a Marte y la discriminación hacia las personas indígenas y afrodescendientes. ¿Con cuál de estos temas nos quedamos? Lee con atención el siguiente cuadro y analiza.

Tema a debatir Controversia o polémica Postura 1 Postura 2 Interés para una audiencia El papel de Pancho Villa en la Revolución Mexicana Pancho Villa, ¿bandido o héroe? Pancho Villa fue un bandido que participó en la lucha armada. Pancho Villa fue un héroe que peleó por los derechos sociales de los campesinos. Valorar los aportes de Pancho Villa a la Revolución Mexicana. Vámonos a Marte ¿Nos preparamos para colonizar Marte o nos quedamos para arreglar los problemas que causamos en la Tierra? Nos preparamos para colonizar Marte. Nos quedamos para arreglar los problemas que causamos en la Tierra. Imaginar un futuro para la humanidad frente al deterioro ambiental de la Tierra. Discriminación a personas indígenas y afrodescendientes. ¿Existe el racismo en México? En México existe discriminación por la pertenencia cultural y lingüística y es necesario llevar a cabo acciones para eliminarla. En México no hay discriminación a partir de la pertenencia cultural y lingüística, y es necesario atender otros problemas más urgentes. Para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Por el valor que tiene y la trascendencia, es de interés el tercer tema, la discriminación.

CIENCIAS NATURALES

Masa y volumen: propiedades medibles de los líquidos y gases

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás a la masa y al volumen como propiedades medibles.

¿Qué hacemos?

En la clase pasada vimos que los estados de la materia son: líquido, sólido y gaseoso y que existe un cuarto estado de la materia llamado plasma; que es poco frecuente, pero se puede observar cuando se genera un corto circuito y de manera instantánea salta una chispa, en las auroras boreales y en los rayos de una tormenta eléctrica.

Son increíbles, pero, ¿qué son las auroras boreales?

Las auroras boreales son un fenómeno luminiscente que se produce, en algunas ocasiones, en el cielo nocturno de las zonas que se encuentran en los dos polos del planeta y suele durar desde unos minutos a unas horas. Estos fenómenos tienen formas, colores y estructuras muy diferentes y suelen cambiar con el tiempo.

¿Y cómo se producen?

Todo comienza en una estrella, el Sol, que se encuentra a más de 150 millones de km de la Tierra y emite luz y calor, en forma de partículas, algunas de esas partículas llegan a nuestro planeta en forma de viento solar, esas partículas son tan pequeñas, que es imposible verlas y quedan atrapadas en la magnetosfera de la Tierra, que es la capa magnética que nos protege del viento solar.

Tras esto, los campos electromagnéticos de la Tierra, que están funcionando constantemente como imanes, desplazan estas partículas y las llevan y dirigen hacia los polos. De esta manera, las partículas solares, que llegan a la atmósfera de los polos, chocan contra los gases que hay en ella y forman, como consecuencia, una luz visible en los cielos nocturnos de estas zonas.

Todos los objetos que nos rodean tienen estas dos propiedades en común, todo lo que tiene masa y volumen es materia. Todo lo que existe en la Tierra está hecho de materia; el Sol, las nubes, el agua, el aire y los seres vivos.

Toda la materia presenta características como tamaño o forma y propiedades como la dureza o la densidad, que nos permiten distinguirla.

La unidad para medir la masa de los sólidos más utilizada es el Kilogramo. Mientras que la unidad de medida para el volumen es el metro cúbico.

¿Cómo crees que se mida la masa y el volumen de los líquidos?

¿Se hará de la misma forma que con los sólidos?

¿Recuerdas cuáles son las propiedades de los líquidos y de los gases?

Recuerda sus propiedades y características:

Los líquidos tienen masa y volumen constante, pero su forma se adapta al recipiente que lo contenga y fluyen o escurren.

Los gases tienen masa constante, pero su volumen y su forma se adaptan para llenar el recipiente que los contiene, es decir, se expanden o se comprimen.

Conoce más acerca de los líquidos y los sólidos, así como de su masa y volumen, de la voz de la Doctora Daniela Franco, experta en química, quien compartirá información muy interesante.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 02:20.

Doctora Daniela Franco

Ahora pon mucha atención en el siguiente experimento:

MATERIALES

Un vaso con agua (250 ml) (con color).

Envase que contenga 250 gr rotulado con el peso.

Envase que contenga 500 gr rotulado con el peso.

Envase que contenga 100 gr rotulado con el peso.

Balanza y probeta o biberón (graduado 250 ml).

La forma del agua se adapta al recipiente en el que esté.

Para conocer cuál es su masa, se coloca con mucho cuidado el vaso en la balanza, que tienen varias medidas que ayudarán a conocer cuál es la masa del agua que tiene en el vaso.

¿Cuál envase servirá para conocer la masa del agua en el vaso?

Probablemente el de 500 gr, porque el otro está muy chiquito, quizás se acerque.

Después se coloca en la balanza, con cuidado.

No sirve, es mayor, porque la balanza se inclina mucho de su lado.

Se coloca ahora la de 250 gr, porque el otro es muy chiquito.

De esta manera la balanza está equilibrada.

La masa del agua contenida en el vaso es de 250 gr.

Y ahora para conocer su volumen, se vacía en la probeta y se observa que el agua fluye o escurre y llega en la probeta a 250 ml, que es su volumen.

La relación que existe entre masa y volumen en el caso del agua se corresponde, esto significa que, la masa medida en gramos y el volumen medido en centímetros cúbicos coincidirán numéricamente.

Pero en otros líquidos esto no sucede, dependerá de cada líquido.

Ahora escuchemos lo que nos dirá la Dra. Daniela acerca de los gases.

Observa el video del minuto 02:21 al final.

Doctora Daniela Franco

Los globos tienen aire que es un compuesto de gases, que no se puede ver pero que, puedes identificarlo, al igual que su volumen, cuando se infla con aire un globo.

Una de las propiedades de los gases es que se expanden o se comprimen debido a que existen espacios vacíos entre sus moléculas. Otra característica es que su forma se adapta para llenar el recipiente que los contiene y depende de su temperatura.

Una demostración sobre la masa y volumen de los gases sería la siguiente.

MATERIALES:

Varios globos inflados, unos más pequeños y otros más grandes, además de una balanza hecha con un gancho para ropa.

Se coloca un globo pequeño de un lado y del otro lado se cuelga uno más grande.

Se colocan dos globos grandes en cada lado de la balanza [de cada lado habrá tres globos].

Ahora, si pinchas uno de los globos de un lado ¿qué pasará?

La balanza se va hacia el lado donde están todos los globos inflados, es decir, hacia donde hay mayor masa.

Es una forma sencilla de demostrar que:

Los gases son sustancias que ocupan totalmente el recipiente que los contiene.

Los gases son muy poco densos, por lo que puede parecer que no tienen masa, pero al pinchar el globo se escapa el gas que contiene, por tanto, la masa disminuye y la barra se desequilibra hacia el otro lado, porque los globos llenos de aire tienen mayor masa que el vacío, de esta forma podemos hacer evidente que lo que estamos midiendo es la masa del aire que está contenido en el globo.

El oxígeno, que necesitamos para vivir constituye el 21% de la atmósfera de la Tierra, en proporciones ligeramente variables, el aire está compuesto por nitrógeno (78%), oxígeno (21%), vapor de agua (0-7%), ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y gases como kriptón y argón; es decir, 1% de otras sustancias.

La gran mayoría del oxígeno del planeta no es generado por los bosques sino por el coral; sí, en los arrecifes coralinos se produce el 80% del oxígeno indispensable para nuestra vida. Las algas y otras plantas marinas producen lo que se estima es 70 por ciento del oxígeno de la Tierra por el proceso de la fotosíntesis en los océanos.

Los corales son muy importantes al igual que su gran función tan fundamental que es cuidar los mares y océanos.

Los gases no tienen forma ni volumen definidos, pero es característica de ellos la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión.

La relación que existe entre masa y volumen se corresponde, es decir, la cantidad de masa en gramos será igual numéricamente al volumen medido en centímetros cúbicos.

En el caso de los gases, su volumen depende de la temperatura, es decir que la misma masa de aire puede tener diferentes volúmenes dependiendo de la temperatura a que se someta al gas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo

