Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 23 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día martes 23 de marzo del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del martes 23 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

LENGUAJE

Cuentos con causas… y consecuencias

¿Qué vamos a aprender?

Construirás secuencias de sonidos a partir de lo que escuches en tu entorno. Y a la vez irás descubriendo la manera de crear tu propia orquesta musical con los objetos que tengas en casa.

En sesiones pasadas ya has explorado diversos sonidos, desde aquellos que puedes producir con tu cuerpo y algunos que se producen con instrumentos musicales.

Si no recuerdas muy bien las actividades de sesiones anteriores, no te preocupes bastara con observar el siguiente video donde se explorarás algunos sonidos de tu entorno.

Gustavo Medellín

Con cada sesión iras logrando incrementar tu sensibilidad y lograrás identificar sonidos de ambientes distintos.

Realiza las siguientes actividades:

Propuesta de instrumentos.

Después de escuchar tantos y tantos sonidos, es hora de proponer una forma de crear tu propia orquesta en casa; pero antes, observa este video para que te vayas imaginando cómo puedes recopilar tus propios objetos.

Comunidad contigo para tocar percusión.

¿Qué te pareció esta propuesta de percusión?

Es sorprendente cómo utilizan los vasos, porque de un solo objeto, se producen distintos sonidos dependiendo de lugar donde se esté percutiendo. Además, es muy interesante ver que puedes sustituir instrumentos musicales por objetos que suenan casi igual o parecido y que, están al alcance de tus manos dentro de casa.

Hay que señalar que, en efecto, estos sonidos se producen a partir de la percusión, pero si manipulas los objetos de otra manera, por ejemplo, a partir de la fricción encontrarás distintos sonidos que pueden asemejarse mucho a los instrumentos musicales.

Piden en a algún integrante de tu familia que te faciliten los siguientes objetos; explóralos para ver qué tipo de sonidos produce.

Rayador de queso o verduras.

Bote de metal.

Cucharas.

Tenedores.

Botes de metal con tapa de plástico.

Puedes friccionar o golpear dos objetos, para saber qué sonido producen.

¿Qué hacemos?

Secuencias de sonidos.

Ahora que ya experimentaste con los objetos y los sonidos que producen, puedes crear tu propia secuencia de sonidos. Para que esta secuencia se haga de forma ordenada, utilizarás un lenguaje básico dentro de la música que te ayudará a representar gráficamente los sonidos. A estos símbolos o signos se les llama: figuras musicales.

Sobre este tema, te hablará Lucía Ramírez en la siguiente cápsula:

Tiempo de los sonidos.

Acabas de ver una manera de organizar los sonido, ahora realiza el siguiente juego con otros sonidos que seguro ya conoces y que están en las palabras. Te servirán estas tarjetas.

En la primera tarjeta, esta la primera figura musical y será representada con la imagen de un Ñu.

https://www.freepik.es/vector-premium/nu-animal-dibujos-animados-selva_3136617.htm

En la segunda tarjeta se muestran dos figuras musicales juntas y la representaremos con la imagen de un gato.

https://es.pngtree.com/freepng/cartoon-kitten-cat-hand-drawn-kitten-cat_3900473.html

La tercera figura musical la representaremos con la siguiente imagen de una mariposa.

https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-mariposa_4988389.htm

Se utilizan animales para representa la duración de la figura musical.

Lo primero que harás es repetir las palabras con las palmas.

1 palmada para el ÑU.

2 palmadas para el GATO.

4 palmadas para la MARIPOSA.

Ahora vas a cambiar, en lugar de usar las palmas vas a explorar el sonido con una cacerola y una palita de madera para ejecutar el sonido del ñu.

Para poner en práctica el siguiente sonido, usa dos vasos con diferentes niveles de agua. Golpea los vasos con un tenedor para realizar el sonido del ga-to.

¡Seguro lo estás haciendo genial!

Ahora explora producir el sonido con botes y una pala de madera para la palabra:

ma-ri-po-sa.

Ya tienes sus sonidos y las palabras que les corresponden. Ahora, puedes intercalar las palabras y hacer combinaciones, te propongo explorar con las siguientes secuencias.

Secuencia.

1 GATO ÑU 2 MARIPOSA MARIPOSA ÑU 3 ÑU ÑU GATO 4 MARIPOSA GATO GATO ÑU 5 GATO GATO MARIPOSA MARIPOSA ÑU 6 GATO MARIPOSA GATO MARIPOSA ÑU MARIPOSA

¿Te diste cuenta qué secuencia duró más y cuál menos?

La mariposa dura más que el ñu, pero en realidad tú puedes tener una percepción distinta del tiempo y la duración.

La música tiene muchos secretos para que puedas entenderla.

Recuerda que tú puedes crear más secuencias variando los objetos y el orden de las palabras.

Animar un cuento.

Observa la siguiente cápsula del maestro Enrique de CONARTE, donde te presenta una forma de complementar texto y sonido.

La concha del sapo.

Las secuencias pueden ser formas muy divertidas para ambientar un cuento. Recuerda que en otras ocasiones has aprendido que las obras de arte inspiran sonidos y movimiento.

En esta sesión descubriste los sonidos que pueden crearse en entornos caseros, y que te permiten, construir tus propias secuencias rítmicas.

También aprendiste cómo se pueden aprovechar las secuencias de sonidos para animar un cuento.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

MATEMÁTICAS

Reconoce que apoyar es un acto de justicia.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión identificarás que el número de elementos de un arreglo rectangular puede calcularse con una multiplicación e identificar que el orden del factor no altera el producto.

Abre tú libro de texto de Matemáticas, en la página 122 y 123. En cuanto termine la explicación de la sesión, resuelve estas páginas, si es posible pide a papá, a mamá o a quien este contigo a que te apoye en caso de tener dudas.

Recuerda que, si prácticas las multiplicaciones y eres constante al aprendértelas, no se te dificultara hacer las operaciones, que se te presentan en tú libro de Matemáticas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2MAA.htm?#page/122

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2MAA.htm?#page/123

Aprenderás lo importante de jugar con las multiplicaciones, podrás divertirte y resolver problemas de una forma más sencilla y rápida.

El juego es muy divertid y lo disfrutarás mucho, se llama “La ruleta de las multiplicaciones”.

¿Sabes cómo se juega?

Si no sabes, ¡No te preocupes es muy sencillo! Aquí puedes observar una ruleta que está dividida en dos: el primer círculo tiene el número 2 con el signo “por”, el segundo círculo se encuentra los números que se pueden multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10.

Los resultados se encuentran en las siguientes tarjetas, ganará quien tome primero la tarjeta con el resultado correcto y represente con las tarjetas el resultado correcto, puedes pedir a algún integrante de tu familia a que te apoye.

¡A divertirte!

Jugador 1: Salió 2.

2 x 2 = 4

Se colocan 2 tarjetas y el resultado de la operación (4)

Jugador 2: (gira la ruleta) le salió 4.

2 x 4 = 8

Se colocan las tarjetas del jugador y la tarjeta con el 8.

Ahora jugaremos “El decaedro girador”.

¿Cómo se juega? ¿Sanes?

Aquí observas una tarjeta con el número 5, cada jugador tirará el decaedro, la cifra que salga se multiplicará por 5.

Gana quien coloque más tarjetas con el resultado correcto y lo represente con las tarjetas de cada jugador.

Este juego se realizará 3 veces.

Jugador 1: Le salió 5.

5 X 5 = 25

¿Qué hacemos?

Jugarás acomodando estampas:

Lee con atención:

Anita compró estampas para llenar su plantilla rectangular de Aprende Casa.

La planilla rectangular tiene 16 estampas de Carola.

¿Cómo puedes ayudar a Anita a calcular la cantidad de estampas?

Multiplicando. La planilla de Carola tiene:

2 X 8 = 16

Observa muy bien que obtenemos el mismo resultado, si contamos OCHO VECES DOS que DOS VECES OCHO.

Te das cuenta, qué fácil es multiplicar y qué bien que nos dé el mismo resultado SIN IMPORTAR EL ORDEN DE LOS FACTORE.

Ahora tendrás que ayudar a Ana a calcular el total de las planillas anotando dos multiplicaciones distintas considerando las que están debajo del pañuelo.

Ana tiene cuatro plantillas con estampas de Aprender en Casa: Cupertino, Jimena, y Agustín.

La primer planilla rectangular 12 estampas de Cupertino.

La segunda planilla rectangular 36 estampas de Jimena.

La tercer planilla rectangular 18 estampas de Agustín.

En la primera planilla de Cupertino dan las siguientes multiplicaciones:

6 x 2 = 12

2 x 6 = 12

Puedes repetir el mismo procedimiento con las otras dos plantillas y seguir practicando las multiplicaciones.

Como puedes darte cuenta el día de hoy aprendiste a identificar el número de elementos para calcular en una multiplicación y que el orden del factor no altera el producto.

¿Te gusto aprender jugando? ¡Recuerda que tú puedes lograr lo que te propongas si te diviertes un poco!

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

CIVISMO

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que el apoyo que brindes a los demás, es un acto de justicia.

¿Sabes qué es la justicia?

Probablemente has escuchado o te enseñaron que, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde.Pero ¿y cómo puedes saber qué es lo que le corresponde a cada quién?

Recuerda que todas y todos tenemos derechos que nos pertenecen. ¿Qué harías si alguien te quita un derecho o no lo respeta?

Seguramente exigirías que los devuelvan o que los respeten; pues esto, es pedir justicia; exigir que te den lo que te corresponde, como tus derechos.

Recuerda que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos, sin embargo, hay circunstancias que impiden que algunas personas puedan disfrutar de ellos tal como lo hacen las demás.

Entonces ¿Cómo podemos ayudar para que todas las personas puedan disfrutar sus derechos en igualdad?

Lo que tenemos que hacer son dos cosas muy importantes; la primera es ser unos buenos detectives, para detectar los obstáculos que no permiten que una persona disfrute de sus derechos como los demás. La segunda es, ayudar a eliminar todos esos obstáculos.

Por eso el título de la sesión de hoy, incluye la idea de que, ayudar es un acto de justicia, ya que, ayudando a eliminar esos obstáculos, respetas los derechos de las personas.

¿Puedes dar un ejemplo de esto?

¿Qué hacemos?

Lee con atención:

Caminando por la calle, Panchito se dio cuenta que los altos de los semáforos no duran el tiempo suficiente para que su abuelita pueda cruzar.

¿Cómo podrías ayudar?

Una forma de ayudar es que, se hagan peticiones a las autoridades, para que los semáforos tengan botones especiales, como existe en otros países, para que, si un adulto mayor o cualquiera lo necesita, oprima el botón y el semáforo dure un poco más de tiempo.

También se podría que, si tu mamá, tu papá y tú se encuentran a un adulto mayor tratando de cruzar la calle, ofrezcan su ayuda para cruzar.

Seguramente estas dos opciones le ayudarían mucho a la abuelita de Panchito, y sería un trato justo para todas las personas. Si tienes otras ideas, compártelas con tu familia o bien, anótalas en tu cuaderno para compartirlas después.

Ahora, para seguir hablando sobre este tema, analizar las siguientes situaciones. Detecta cuáles son los obstáculos para eliminarlos y así las personas disfruten de sus derechos.

Primera situación:

El caso es de una niña que asiste a sus clases, en silla de ruedas. Su salón está en el primer piso, y para llegar a él sólo hay escaleras y un pasillo lleno de plantas. ¿Cómo podrá llegar al salón?

¿Qué obstáculos dificultan el derecho de acceso a la educación de esta niña?

Los obstáculos son las escaleras, y todas esas plantas que, aunque seguramente son bonitas, no le dejan espacio para avanzar con su silla.

Si se eliminan esos obstáculos ¿Cómo te imaginas la escuela? Puedes platicarlo con tu familia e incluso realizar un dibujo de lo que te imaginas.

Al ayudar a la niña a llegar a su salón a tomar sus clases, se puede hacer justicia porque ella podrá disfrutar su derecho a la educación.

Siguiente situación:

Un hombre solicita el servicio de salud que le corresponde, en lengua choholteco.Pero la enfermera no la sabe, no le puede atender. ¿Es esto justo? ¿Cuál es el obstáculo en esta situación? ¿Qué dificulta que el hombre disfrute de su derecho a la salud?

El obstáculo es que la enfermera no entiende a la persona, porque no conoce la lengua en la que está hablando. En esta situación ¿cómo puedes apoyar?

¿Sabías que, en nuestro país, además de hablar español, se hablan 68 lenguas indígenas? Así que muchas mujeres, hombres, niñas y niños hablan una lengua indígena y no español, puesto que vivimos en un país pluricultural, es decir en un país en donde existen varias culturas y varias lenguas.

Algo que se podría hacer para apoyar al señor, es averiguar de dónde es y qué lengua se habla en ese lugar y pedir el apoyo de una persona para traducir. También se podría buscar ayuda en alguna institución que se dedique a proporcionar esa ayuda, para cumplir los derechos de las personas indígenas.

Por otra parte, la enfermera podría ser más empática con el señor y tratar de entenderle, quizá por señas. No sólo pedirle que hable en la lengua que ella conoce. También, la enfermera puede aprender un poco de las lenguas que se hablan en la región o demostrarle que lo apoyará para que pueda ser atendido. Esto es muy importante, porque como ves, en esta situación se necesita el apoyo de otras personas e instituciones, pero además se requiere ser empáticos, ya que la empatía es una herramienta que puede ayudar a detectar los obstáculos que interfieren con los derechos de las personas.

Te invito a observar el siguiente video. En el podrás ver, la importancia de hacer justicia con las personas, que enfrentan obstáculos para disfrutar sus derechos.

Observa con atención para que posteriormente, puedas comentar tus ideas, sentimientos y emociones.

Personas con discapacidad

¿Qué opinas?

¿Qué obstáculos pudiste identificar en esta situación?

¿Cómo apoyaron los niños y niñas del video para eliminar los obstáculos?

En este caso, Roy es un niño que tiene discapacidad visual, y tiene derecho a hacer las mismas cosas que los demás. Con apoyo y empatía podemos eliminar los obstáculos que se lo impiden. En este caso lo primero que se eliminó fue la actitud negativa de las niñas y los niños hacia Roy y esto se logró gracias a que dio información sobre su discapacidad.

Luego, las niñas y los niños cambiaron un poco las reglas del juego, pusieron una bolsa de plástico a la pelota e hicieron más grandes las porterías.

Seguramente fue divertido hacer el juego con los ojos vendados; es experiencia diferente e inclusiva para todas y todos.

Recuerda que puedes ir escribiendo o dibujando tus ideas en el transcurso de la sesión. No olvides la importancia de apoyar a las y los demás para derribar los obstáculos y hacer justicia.

¿Cómo muestras apoyo a quién lo necesita en tu familia, grupo escolar o comunidad?

No olvides que todas y todos somos diferentes y al mismo tiempo tenemos los mismos derechos, por lo que podemos encontrar la forma de participar y convivir en la familia, en nuestro grupo escolar o en la comunidad.

Para continuar con la sesión, realiza un juego que se llama:

“Apoyarnos para lograr un objetivo común”

El juego consiste en realizar las siguientes acciones. Pide a un integrante de tu familia que te acompañe en esta actividad.

Acción 1.

Tienes los ojos cerrados y caminas hacia adelante en línea recta hasta llegar a la pelota.

La idea de esta acción es que cierres los ojos y que, tu familiar te ayude diciéndote sí vas bien o no en tu trayecto. Por favor, fíjense que no haya obstáculos, pues no querrás caer.

Escucha la voz de tu familia, confía en él o ella.

Es muy difícil caminar sin saber que hay delante de nosotros pero te ayudaran mucho las palabras de quien te acompaña.

Acción 2.

Tápate los oídos y adivina lo que platican los demás.

Este ejercicio es de gran utilidad, porque a través de él, te darás cuenta de que la empatía es muy importante para detectar los obstáculos que impiden que las personas, disfruten sus derechos como iguales.

Te propongo que preguntes a tus familiares, cómo es que han ayudado a alguna persona que lo necesita, para que esta pueda disfrutar de sus derechos en igualdad.

Antes de concluir con la sesión, retoma una frase que se encuentra en el libro de Formación Cívica y Ética de 2º grado página 84.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2FCA.htm?#page/84

“Al vivir con otras personas, te das cuenta de que puedes ayudarlos y que también recibes su apoyo de muchas maneras. Recuerda que debemos ayudar a los demás, sin importar si son iguales o diferentes a nosotros”.

Recuerda que la opinión de la persona a la que vas a apoyar es muy necesaria para saber cómo puedes ayudarla para que disfruten sus derechos.

No olvides que siempre vamos a ser diferentes, pero todos somos iguales como personas y podemos vivir juntos si comprendemos nuestras diferencias.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

