Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 23 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día martes 23 de marzo del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

LENGUAJE

Para comprender mejor: Leer y resumir

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás qué es un resumen y a realizar uno correctamente.

Pero antes debesrecordar que en la clase pasada conociste el tipo de contenido que tienen los periódicos. También aprendiste que el periódico está dividido en diversas secciones.

Recuerdas que conociste que en los periódicos puede haber secciones como la de Espectáculos, Cultura, Política, Infantil, Deportes, entre otras más.

También que las noticias están conformadas por las notas periodísticas, entrevistas, reportajes, fotografías y hasta anuncios.

Es bueno lo que has recordado para aprender mucho más el día de hoy.

Vamos a iniciar con un juego que se llama “Une y reconoce” que consiste en unir con una línea los títulos de algunas noticias en la columna de la izquierda, y en la columna de la derecha aparecerán las fotografías que las ilustran.

¿por qué las oraciones no tienen punto?

porque los títulos no llevan punto. Es para darle más espacio a las letras y que llame más la atención.

Al concluir la actividad te darás cuenta que, en ocasiones, solo con ver la imagen o la fotografía, acompañada del título de la noticia, podemos tener una idea general sobre lo que tratará la noticia que vamos a leer.

Para conocer a detalle la nota informativa, es necesario leerla completa.

¿Qué hacemos?

Es muy interesante leer notas informativas para estar al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor y en el mundo.

El periódico impreso fue durante mucho tiempo, el principal medio para leer y difundir las notas informativas, hoy en día, hay también fuentes digitales de información y la televisión que también difunde notas informativas.

Por ejemplo, en internet los periódicos tienen su página web. También en las redes sociales y en mi teléfono tengo una aplicación que recibe notas informativas a diario.

te encantará la siguiente reflexión que salió en la Editorial. Ahí el director o los redactores del periódico, expresan sus opiniones. ¿Me ayudas a leerla?

¿Qué fue lo que te llamó la atención de la Editorial?

A mí me desagradó saber que hay personas que lamentablemente abandonan a sus mascotas, eso es muy triste. Pero también es bueno saber que las personas que realmente quieren una mascota brindan los cuidados necesarios para mantenerlas y, hay gente que se toma con seriedad la decisión de tener una mascota.

Pudiste identificar ideas importantes de la nota

Debes de identificar y subrayar las ideas principales de la nota. Dejaremos fuera las ideas de apoyo.

Fíjate en el título. Este nos dice lo que el autor quiere dar a conocer, así que recuperaremos las oraciones que nos lleven a esa conclusión, ¿De acuerdo?

Muy bien, iremos diciendo una idea principal cada una,

“Se multiplica la compra de animales para regalar”.

“No todos se hacen responsables de sus compras”.

“Un animal necesita mucha atención, cuidados y un tiempo de adaptación”

¿Ves cómo todo nos va llevando a comprender el título

“Los cuidados básicos son comida, agua, refugio, ejercicios y paseos diarios y que esto implica un gasto”. Definitivamente hay que pensar en todo eso antes de recibir una mascota en casa.

Definitivamente. Esa es justamente la última idea: “Adopta uno si crees que podrás darle el alimento, el cariño y el techo que necesitan”. Ya están seleccionadas las ideas principales.

Ahora puedes ver las ideas que subrayaste y seleccionaste, pero siento que es más una lista de ideas que una nota informativa.

Para entender mejor el resumen, debemos de utilizar palabras que sirvan para conectar las ideas que seleccionaste. ¿En dónde crees que haga falta un nexo?

Entre una idea y otra.y también necesitaremos algunas frases que nos den un contexto, es decir, que ubiquen cada idea dentro de la idea general de la nota y que le den sentido al resumen.

Con estas pocas palabras En ocasiones especiales, sin embargo, por lo tanto y solamente le da lógica al texto y relaciona unas ideas con otras, sin cambiar las palabras del autor o autora de la nota, y, sobre todo, sin cambiar su sentido. Ahora ya puedes compartir tu resumen con los demás que no tuvieron tiempo para leer la nota completa.

MATEMÁTICAS

Serpientes

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a realizar operaciones mentales jugando Serpiente.

¿Qué hacemos?

Te invitamos reunirse en familia para jugar este juego que nos propone nuestro libro de texto de Desafíos Matemáticos, 3er grado en la página 93.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3DMA.htm?#page/93

Las reglas son las siguientes:

1. Cada uno debe lanzar los dados, sumar lo que salió y avanzar ese número de casillas.

2. Si caen en una casilla donde esté la cola de la serpiente, deberán bajar hasta la casilla donde se encuentre su cabeza.

3. Se termina el juego cuando el maestro lo indique o cuando uno de los jugadores llegue al 100.

Hoy practicaste con el juego diversas estrategias para restar números, como contar cuántos faltan para llegar o contar directamente los lugares, lo importantes es hacerlo de forma correcta y llegaremos a la respuesta esperada.

CIVISMO

La justicia es imprescindible en nuestra vida

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy quiero iniciar con una reflexión

“Para lograr una sana convivencia, es necesario tratar de forma digna y justa a las personas. Justicia, como un valor, es reconocer y respetar los derechos de las personas y dar a cada quien lo que le corresponde”

Texto tomado del libro de texto gratuito página 98

Creo que el tema de la justicia es muy importante para vivir y convivir pacíficamente en sociedad, es decir en los grupos de los que formamos parte.

Además, como has revisado en otras clases, las niñas y los niños, así como todas las personas tenemos derechos que deben ser respetados, y al hacerlo.

Es decir que la justicia es “imprescindible” en la vida de las personas, porque permite nuestro desarrollo pleno y libertad. La palabra “Imprescindible” quiere decir que no puede faltar.

Creo que las niñas y los niños están empezando a comprender qué es la justicia y por qué es tan importante en la vida de las personas y de los grupos de los que formamos parte.

Me imagino que sí, porque creo que es un tema que les interesa mucho, y seguramente ya se dieron cuenta de que la justicia se relaciona con el respeto y los derechos humanos.

Pero para que quede lo suficientemente claro vamos a realizar varias actividades a lo largo de esta clase.

¿Qué hacemos?

Yo conozco una historia que te puede ayudar a aprender más sobre el tema, te parece si la ves, ¡Corre video!

1.Video Proyectar el video: “Justicia”

Del minuto 0:14 al 03:07, 03:35 a 7:12

Qué situación tan complicada, no me gustaría estar en su lugar.

Es muy cierto que a nadie le gustaría estar en los zapatos de Mome, pero como ya se dieron cuenta, él no tomó los colores de Zita.

Zita se equivocó, cometió un error, y acusó injustamente a Mome.

Veamos qué sucedió, y qué hizo Zita después de darse cuenta de la injusticia que cometió.

2.Video segunda parte del video “Justicia”

Del minuto 7:16 al 10:44

Menos mal que todo se aclaró y sobre todo que se hizo justicia, se dio a cada quien lo que le corresponde. pero me llamó la atención cuando Zita le dice a Mome: “ahora no sé como reparar el daño”, se escuchaba realmente avergonzada y preocupada por haber acusado injustamente a Mome.

Es que la reparación del daño causado es una parte importante de hacer justicia. Mome, se sintió ofendido y triste, ese daño es el que debe repararse.

Así que Zita, reparó el daño que le hizo a su amigo pidiéndole una sincera disculpa.

Muy bien, y así sucedió Zita nos da el ejemplo de lo que debe suceder.

Vamos a continuar con una actividad más, que estoy segura que te va a gustar.

Les voy a contar la historia que se titula “No es justo”, de la autora Silvia García.

Muchas veces decimos que algo es injusto, sólo porque no nos gusta la situación o porque sentimos enojo.

El enojarse siempre hace que no podamos ver bien la situación.

Sí, aunque a veces cuesta trabajo no hacerlo.

Y así sabes que la justicia y la injusticia, tiene que ver con respetar o no los derechos de las niñas y los niños y en general de todas las personas.

Y en nuestra vida, es necesario empezar a reconocer las situaciones que pueden ser injustas.

Como el que niñas y niños no cuenten con condiciones que aseguran su bienestar físico y emocional, eso es injusto, ya que no se respetan sus derechos.

Qué te parece si analizamos las siguientes situaciones y decimos si es justo o es injusto. A lo injusto le pondremos un:

Pagina 96 del libro de FCyE 3o.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3FCA.htm?#page/98

Estoy formado en la fila esperando a que cobren, pero de pronto, una señora se forma en la fila antes que yo.

No pues esta situación es injusta, hay que ponerle un tache.

La siguiente imagen dice:

Pagina 97 del libro de FCyE 3o.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3FCA.htm?#page/98

Si no termino mi trabajo en clase, debo llevármelo a casa y cumplir con mi tarea.

Bueno, pues esta situación no me gusta mucho, pero no por eso se trata de una injusticia. Esta situación es justa, le ponemos una palomita.

La siguiente imagen dice:

En el recreo jugamos carreras en dos equipos: niñas y niños grandes, contra niñas y niños pequeños, y siempre ganan las niñas y niños grandes.

Pagina 97 del libro de FCyE 3o.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3FCA.htm?#page/98

Eso no es justo, los equipos deberían organizarse equitativamente, que haya grandes y chicos. Yo le pondría un tache.

Veo que ha quedado muy claro que la justicia implica respetar los derechos de todas las personas y respetar los derechos de todas las personas te permite tener una convivencia sana y pacífica.

Para finalizar, hagamos un ejercicio, vamos a encontrar una solución justa para este conflicto, escuchen con atención:

Pero hay que leer bien para que podamos decidir qué hacer.

SITUACIÓN JUSTICIA:

“El grupo de 3er año de la primaria “Independencia”, está planeando una actividad para el día que regresen a la escuela en la que todas y todos participen:

Ana propone que se organice el bailable del “Jarabe Tapatío”, porque lo ha ensayado mucho con sus amigas. Muchas la apoyan, y aprueban la idea.

Juan propone cantar una canción, porque él usa silla de ruedas y no puede bailar. Y de lo que se trata es de que todos participen”.

¿Cómo ves? ¿Cuál sería la decisión más justa para todo el grupo?

Uy pues…está difícil, porque, por un lado, es justo que bailaran, porque Ana ha practicado mucho, pero a la vez, es injusto porque Juan no podría participar y quizá otros niños tampoco … ¿Podríamos hacer una votación?

No creo que sea buena idea la votación Panchito, porque en caso de que la mayoría quisiera bailar… Juan no podría hacerlo, se le quitaría su derecho a participar.

Hay ocasiones en que la votación no resuelve el conflicto de forma justa.

Pero, pues las niñas se esforzaron mucho…no lo sé

¿qué se te ocurre?

Creo que la mejor decisión es aquella que respete los derechos de todas y todos y sobre todo que no se deje a nadie sin participar.

Ponte creativo, las niñas pueden incorporar a su baile una canción para que entre a cantar Juan, y así se arma un súper evento, donde todos participen y se sientan felices. Felices, porque ¡hubo justicia para todos y todas!

CIENCIAS NATURALES

Mezclas y sus sabores

¿Qué vamos a aprender?

En semanas pasadas aprendiste que todos los materiales que te rodean, tienen características que hacen que se comporten de diferente manera, por ejemplo, algunos se pueden mezclar y otros no.

Hoy se relaciona con los sabores que tienen las mezclas.

Como las verduras, cada una tiene su propio sabor, pero si les pones limón saben ácidas, y luego le ponemos un poquitito de chile, que, por cierto, debemos consumir con moderación…cambia el sabor totalmente.

Aprenderemos mucho sobre los sabores que surgen como resultado de una mezcla, cuáles son los más comunes y por qué determinadas mezclas tienen un sabor específico.

Seguiremos aprovechando el gran laboratorio que es la cocina; aunque en realidad, hay mezclas en todos lados, y seguramente, esas mezclas deben tener algún sabor, pero es peligroso probar cualquier sustancia o mezcla, así que tenemos una muy buena razón para trabajar sólo con las mezclas de la cocina.

Casi de todo: dulce, salado, ácido; pero nadie dijo amargo.

Cuando quieres saber cuáles son las preferencias o lo que piensan las personas acerca de un tema en particular, realizamos una encuesta, la cual consiste en hacer una o varias preguntas para obtener información; después organizamos esos datos y los analizamos.

Por ejemplo, la pregunta la realizamos a X niños y como vimos en el video, X nos dijeron que su sabor favorito es el dulce, otros X nos dijeron que el salado, solo, X mencionaron el ácido y de plano ninguno dijo que el amargo.

Con esos datos hicimos una tabla registrando las respuestas, en esta tabla, vemos que el sabor favorito es el dulce…y que de plano nadie mencionó al amargo.

Pero si queremos mostrar de otra forma los resultados de la encuesta, podemos mostrar los datos en una gráfica:

Y así vemos las preferencias de un grupo de niñas y niños respecto a los sabores.

¿Qué hacemos?

Te parece si hacemos una actividad muy interesante. Se llama “Adivina qué…edición sabores”

Platicaremos como se conforma cada mezcla y haremos algunas preguntas:

1. ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente?

2. ¿Qué características tiene cada mezcla?

3. ¿A qué sabrá cada mezcla? Antes de probar el resultado de la mezcla, anotaremos en una tarjeta el sabor que pensamos tendrá…y no lo mostraremos hasta el final de la prueba.

Vaso con agua

1. No tiene soluto es pura agua.

2. Como ya lo hemos mencionado el agua no tiene color, ni sabor, ni olor.

Agua + azúcar

1. El soluto es el azúcar y el disolvente es el agua.

2. La mezcla queda transparente porque el azúcar se disuelve totalmente…Es una mezcla homogénea.

3. Revisan lo anotado en la tarjeta para comprobar si coinciden. Sabor Dulce.

Agua + consomé de pollo

1. El soluto es el consomé de pollo y el disolvente es el agua.

2. La mezcla queda un poco turbia, aunque sí se mezclan no lo hacen por completo, recuerdo el video de solubilidad en el que la alumna Ivanna, nos mostraba que la mejor forma de disolver el consomé de pollo es con agua caliente.

En la mezcla se notan partículas de hierbas y grasa, es una mezcla heterogénea.

3. Revisan lo anotado en la tarjeta para comprobar si coinciden. Sabor salado.

Agua + jugo de limón

1. El soluto es el jugo de limón y el disolvente es el agua.

2. La mezcla queda blanquecina, y quedan restos de limón en ella, es una mezcla heterogénea.

3. Revisan lo anotado en la tarjeta para comprobar si coinciden. Sabor ácido/ agrio.

Agua + café

1. El soluto es el café y el disolvente es el agua.

2. La mezcla inmediatamente se pone de un color muy oscuro y se disuelve totalmente en el agua, es una mezcla homogénea.

3. Revisan lo anotado en la tarjeta para comprobar si coinciden. Sabor amargo.

Al mezclar el agua con algunos solutos como el azúcar, el consomé de pollo en polvo, el café y el jugo de limón, obtuvimos unas mezclas que hicieron que el agua cambiara de color y que también tuviera un sabor.

El agua no tiene sabor, los que lo aportan a la mezcla son los solutos, o sea las sustancias con las que se mezcla el agua.

El agua es inodora, incolora e insípida, cada soluto tiene sus propias características y en el caso del consomé de pollo, por ejemplo, tiene una alta concentración de sal, es por eso que nos da un sabor salado, aunque no hayamos visto que a la mezcla le agregamos sal.

A diferencia de las mezclas anteriores con agua como solvente, esta vez las mezclas tienen una textura más espesa, no son tan claras o transparentes como las otras, estas son opacas y por ejemplo la que está mezclada con chocolate es oscura se parece a la que mezclamos con café, pero, aunque su color es parecido, ¿su sabor será también parecido? o, ¿será diferente?

Este video lo realicé en mi casa porque es más fácil, pero les quiero contar lo que observé.

Es un video Elaborado en casa, en el que se muestran diferentes mezclas:

En cada caso se identifica:

¿De qué mezcla se trata?

¿Qué compone a la mezcla?

¿Qué sabores identificamos?

Jugo de naranja

La mezcla se compone de diferentes tipos de azúcares, agua, sales, vitamina C y pigmentos.

Suero para atender la deshidratación.

La mezcla se compone de diferentes ingredientes sales, azúcar, agua y bicarbonato de sodio…

Leche

La mezcla se compone de agua, azúcares, grasas, proteínas y minerales.

Jarabe para la tos

La mezcla de medicamentos, agua, saborizantes artificiales, azúcar, colorantes

En las mezclas que usamos en la vida diaria, no sólo tenemos un solo sabor, porque las mezclas se componen de diferentes sustancias y cada una tiene sus propias características, en el caso de las mezclas que ingerimos, en realidad van apareciendo los sabores de cada componente.

Por ejemplo, el jugo de naranja y de otras frutas, decimos que son agridulces porque se mezclan los dos sabores, lo ácido y lo dulce.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

