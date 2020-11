Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 23 de noviembre

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 23 de noviembre del programa Aprende en Casa de la SEP.

¿Qué vimos hoy?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

CIENCIAS NATURALES

La reproducción de las plantas: polinización

¿Qué vamos a aprender?

En la clase anterior aprendiste sobre dos tipos de reproducción de las plantas: sexual y asexual, y también viste que las plantas con flores se reproducen sexualmente.

¿Qué hacemos?

Actividad 1: Lee las siguientes preguntas que plantearon niñas y niños como tú. Pon atención a la explicación que se da para responderlas.

Pregunta: ¿Qué es el polen?, ¿es como una semilla?

Respuesta: el polen es una estructura especial que porta las células sexuales masculinas, pero no es una semilla.

Pregunta: ¿Todas las flores son polinizadas por insectos?

Respuesta: Los insectos son muy importantes para la polinización de muchas plantas, pero no son los únicos, también hay aves y mamíferos que son polinizadores.

Pregunta: ¿Qué pasaría si ya no existieran abejas para la polinización?

Respuesta: Debido a la importancia de este proceso, estaría en riesgo la alimentación de muchos seres vivos, incluyendo el ser humano.

Pregunta: ¿Las flores pueden ser polinizadas por los seres humanos?

Respuesta: Por supuesto, es algo que se ha hecho desde que se comenzó a estudiar la reproducción de las plantas para cultivarlas.

A lo largo de la sesión, se ampliarán las respuestas a estas preguntas.

Lee la siguiente información sobre el polen.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Imagina que estás en el campo y que encuentras una planta con flores que tiene órganos masculinos; revisando el lugar te das cuenta de que hay otra planta de la misma especie, con flores que tiene órganos femeninos, pero a unos cien metros. En esas condiciones, ¿crees que sería fácil o difícil para esas dos plantas reproducirse?

Para poder reproducirse tendrían que unirse las células sexuales que están en el polen y el ovario de las flores, pero, si las plantas no se pueden desplazar y están lejos, eso debe ser algo difícil.

Ahí es donde entran en juego varios mecanismos para que se pueda dar la polinización. En esto pueden intervenir factores naturales físicos, como el viento y el agua o algunas especies de animales, como las abejas.

Lee la información que viene en tu libro de texto de Ciencias Naturales en las páginas 48 y 49.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

La reproducción de las plantas y el ambiente.

Antes que se produzca la fecundación es necesario que el polen sea transportado de una antera al estigma. Cuando el polen queda adherido al estigma se produce la fecundación, a este proceso se le llama polinización. Pero si sopla el viento, ¿será fácil que los granos de polen caigan precisamente en el estigma de una flor?, ¿y será fácil que esa flor sea precisamente de la misma especie que la que produjo el polen?

Hay miles de flores en la naturaleza que requieren de la polinización para producir semillas, y la acción del viento no es suficiente para que ésta se lleve a cabo. Existen muchas especies de insectos y otros animales que viajan de flor en flor para alimentarse del néctar, un líquido dulce que se encuentra en el interior de la flor. Cuando los insectos y otros animales se alimentan, el polen se adhiere a sus patas, picos o trompas, según sea el caso, y en su búsqueda de más alimento en otras flores, depositan involuntariamente el polen recogido de una flor en el estigma de otra.

Como puedes darte cuenta, la polinización se puede llevar mediante factores físicos como el agua y el aire o por animales como insectos, aves o mamíferos.

Analiza primero qué pasa con el viento:

Si no hubiera insectos u otros animales, a las plantas no les quedaría de otra que dejar que el viento se lleve el polen. Y a veces hay tanto polen en el ambiente que se ve como una pequeña nube.

¿Por qué esas plantas sueltan tanto polen? Aunque es un gasto de energía grande, mientras más polen produzca una planta, tiene más probabilidades que algunos granos transportados por el viento lleguen a otras flores de la misma especie y las fecunden.

Esta es una estrategia que funciona, si no funcionara, las plantas que la utilizan ya no existirían.

Observa el siguiente video sobre los animales polinizadores.

Jardín para Polinizadores.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Observa el siguiente video sobre la importancia de los animales polinizadores y de la polinización. Ve del minuto 07:31 a 09:43

por CINCO Polinizadores, portadores de vida (T1. E11)

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Observa el siguiente video sobre las amenazas que se pueden enfrentar ante la disminución de los polinizadores. Ve del minuto 11:50 a 14:05

por CINCO Polinizadores, portadores de vida (T1. E11)

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En los problemas que se mencionan en el video, ¿tú crees que se puede hacer algo para contribuir a su solución?

Claro que sí. Todos y todas pueden poner su grano de arena evitando el uso de insecticidas en los jardines, no molestando ni maltratando a las abejas, mariposas y otros insectos que son polinizadores; no atacando a los murciélagos pensando que son vampiros o transmisores de enfermedades.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

VALORES

Exclusión y maltrato

¿Qué vamos a aprender?

¿Alguna vez has querido jugar con niños o niñas mayores que tú y no te han dejado porque eres más pequeño o pequeña? ¿Cómo te sentiste? ¿O tú no has dejado jugar a niños o niñas más pequeños porque crees que no lo harán bien? Este tipo de conducta, donde se les da un trato diferente a las personas o donde se les excluye por alguna característica que tienen, dan lugar a conductas de discriminación.

En esta sesión vas a reflexionar sobre estas conductas y lo que puedes hacer para evitarlas.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Reflexiona sobre la siguiente escena que se describe, donde los personajes son “calcetas” y “calcetines”

Reportina Calcetina (reportera) está en un parque, donde hay otros calcetines de varios colores haciendo una protesta.

—Reportina Calcetina: Hola a todas y todos, soy Reportina Calcetina y me encuentro aquí en el gran parque de la ciudad en lo que parece ser una manifestación de calcetines, veamos que podemos averiguar.

Señor Calcetín díganos, ¿qué está pasando?

—Señor Calcetín: No nos están dejando pasar señorita, nos están excluyendo porque somos calcetines.

—Reportina Calcetina: ¿Cómo que los excluyen por ser calcetines?

—Señor Calcetín: Dicen que solo están dejando pasar a las calcetas al parque, es muy confuso porque tanto ellas como nosotros servimos para proteger los pies.

—Reportina Calcetina: ¿Y quiénes les niegan el paso?

—Señor Calcetín: Los guardias de seguridad. Según ellos el parque está reservado para un evento privado de calcetas, por lo que no se nos da acceso.

—Reportina Calcetina: ¿Y qué es lo que le quiere decir a nuestros televidentes?

—Señor Calcetín: Eso mismo, que al igual que las calcetas, los calcetines también servimos para proteger a los pies, tal vez no seamos tan calientitos, pero tenemos los mismos derechos.

—Reportina Calcetina: Además, la diversidad es parte de nuestra riqueza cultural.

—Señor Calcetín: Así es señorita, no puedo permitir estas injusticias. ¡Somos iguales en derechos! ¡Pero no tan calientitos! ¡Somos iguales! ¡Pero no tan calientitos!

—Reportina Calcetina: Si no fuera porque tengo que hacer mi trabajo imparcial de reportera, me uniría a su protesta, pues también a mí me negarían la entrada y eso me hace sentir triste y me enoja que se comporten de esa manera. El hecho de ser diferente no es motivo para ser excluidos de ningún lugar.

¿Alguna vez tú has sido excluido?, ¿en la escuela, en tu casa o en tu comunidad?

Observa el siguiente video, sobre un niño, se llama Juan Luis, utiliza una silla de ruedas. Ve del minuto 4:00 a 5:20

LA TONADA DE JUAN LUIS – Capítulo 9 de la serie infantil KIPATLA.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Si te pones en el lugar de las personas que necesitan ese tipo de espacios o adecuaciones, podrás imaginar lo útil y necesario que les resultan. Si conoces los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad, podrás tomar acciones para apoyarles.

Observa el siguiente video sobre Brandon, un niño que se integra a un equipo de fútbol. Ve del minuto 4:00 a 5:31

Kipatla: Brandon, uno más del equipo (capítulo 11 de la segunda temporada)

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

La mejor forma de combatir la exclusión es apreciando la diversidad y respetando que las personas tienen la libertad de elegir el estilo de vida que quieren llevar. En este equipo, el entrenador recibe a Brandon con alegría y corrige a los demás miembros del equipo, buscando que lo acepten.

Observa el siguiente video sobre lo que le pasa a una señora llamada Carmen, ve del minuto 2:26 a 3:10

Kipatla: Carmen busca y encuentra (capítulo 12 de la segunda temporada).

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Toda ayuda, por más pequeña que sea, sirve. Puede ser desde llevar algo de ropa o cobijas para ofrecerles o incluso algo de comida o agua. Nunca sabes cuándo tu pequeña ayuda puede cambiar el día de alguien. Claro que hay que recordar que son personas que merecen ser tratadas con respeto y dignidad.

Observa el siguiente video, donde observarás lo que le pasa a Balbina, una señora que está buscando trabajo. Ve del minuto 5:36 a 7:24

NADIA, GATOS Y GARABATOS – Capítulo 4 de la serie infantil KIPATLA.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En ocasiones se olvida que todas las personas tienen emociones, y siempre hay que recordar que todos y todas merecen respeto y asegurar que sean incluidas. La sociedad debe apoyarles y darles la oportunidad de sentirse útiles.

Lee con atención las siguientes frases.

No hay que dejarla jugar, porque no sabe saltar la cuerda.

A él no lo invites a tu fiesta, porque no sabe hablar bien.

Tú no puedes juntarte con nosotros, porque tienes los zapatos rotos.

Tú no puedes jugar con nosotros, porque estás chiquito.

Tú no, porque las niñas no saben jugar fútbol.

Reflexiona: ¿Qué hay detrás de todas estas frases? ¿Te has dado cuenta de que este tipo de comentarios excluyen?

Casi todas las personas han vivido o pueden vivir exclusión o discriminación por diversos motivos. Pero es responsabilidad de todas y todos hacer algo como sociedad para combatir este tipo de actitudes.

Una forma de ayudar es reconocer qué le resulta complicado hacer a cada uno; así será posible construir una red de apoyo en beneficio de todos.

Recuerda la última vez que escuchaste alguna frase que haya hecho sentir mal a alguien, y comienza a escribir cómo podrías ayudar e incluir a las personas la próxima vez que tengan alguna dificultad para realizar alguna actividad.

¿Qué tal si empiezas a utilizar estas frases?

Si quieres, te puedo ayudar a saltar la cuerda.

Puedo aprender a hablar el mismo lenguaje (de señas, por ejemplo).

Juguemos un juego donde podamos jugar todas y todos.

Si todos y todas juntas construimos redes de apoyo en casa, en la escuela y en la comunidad, se logrará un mundo más inclusivo, empático y solidario.

Observa el siguiente video donde podrás reflexionar sobre cómo evitar caer en la exclusión y maltrato. Ve del minuto 0:55 a 1:43

¿Qué es para ti la tolerancia?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

La tolerancia es el valor humano que permite respetar cuando alguien es diferente a nosotros, o tiene otras ideas, prácticas o creencias. Ser tolerante es fundamental para convivir en sociedad.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

ARTES

Colguemos nuestra imaginación en móviles

¿Qué vamos a aprender?

Para empezar, recuerda las características que deben tener las obras para que puedan llamarse tridimensionales, es decir, que cuenten con las tres dimensiones.

Tridimensionalidad.

¿Qué hacemos?

Actividad 1: Esculturas cinéticas.

Una escultura cinética, también es conocida cómo móvil.

Hoy vas a conocer algunas obras del artista Alexander Calder, quien ha sido el mayor exponente de esta forma de expresión artística.

Alexander Calder fue un escultor estadounidense conocido por ser el inventor del móvil y precursor de la escultura cinética en el siglo XX.

La escultura cinética es una obra tridimensional con movimiento. Los móviles son esculturas muy interesantes porque pueden contemplarse desde diferentes ángulos y con cada movimiento adoptan una forma distinta.

Para conocer un poco más acerca de los móviles, observa la siguiente cápsula del artista Alexander Calder.

Alexander Calder en Museo Jumex.

¿Observaste que el trabajo de Alexander Calder tiene relación con los móviles?

¿Sabías que puedes encontrar móviles en tu entorno?, ¿has visto objetos como los siguientes?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Como puedes notar, todos estos objetos son móviles que contienen piezas colgantes que mantienen un equilibrio, al jugar con el peso de los objetos que lo componen, pero a la vez también tienen movimiento.

Elabora el siguiente móvil inspirado en la obra de Alexander Calder.

Realízalo en casa si es posible, solo si puedes conseguir los materiales. Pide ayuda a tu papá y mamá para hacerlo.

Materiales:

4 tiras de alambre de 40 cm de largo.

10 tiras de hilo de 30 cm.

15 pares de figuras de cartulina de colores, ya recortadas.

Tijeras.

Cinta adhesiva.

Pegamento en barra.

Procedimiento:

Paso 1. Realizar dobleces en los extremos del alambre.

Paso 2. Tomar un par de figuras. Pegar un extremo del hilo a una de ellas con cinta adhesiva y después pegar encima el par de la figura con pegamento en barra.

Paso 3. Amarrar el hilo con la figura en el extremo de cada alambre.

Paso 4. Repetir de 3 a 4 veces el procedimiento con cada tira de alambre.

Paso 5. Amarrar las diferentes tiras de alambre entre sí.

Paso 6. Nivelar el peso de las figuras para que mantengan el equilibrio. Hacer los ajustes necesarios.

En la clase de hoy aprendiste lo que es una escultura cinética, conociste el trabajo del artista Alexander Calder y elaboraste tu propio móvil.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

CIVISMO

Tomo decisiones con respeto

¿Qué vamos a hacer?

El día de hoy vas a continuar con el tema de la toma de decisiones, donde una parte fundamental es identificar y reflexionar sobre cómo influyen las emociones en la toma de decisiones y la importancia de identificarlas cuando lo haces.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Reflexiona sobre las siguientes preguntas.

¿Qué fruta comer?

¿Qué ropa ponerte?

¿A qué jugar?

En tu vida cotidiana siempre estás frente a situaciones que presentan varias opciones, y esas opciones te invitan a tomar decisiones.

En las preguntas anteriores, tus decisiones seguramente se basan en tus gustos y no te resulta difícil tomarlas.

Lee el siguiente fragmento de la novela Brida de Paulo Coelho.

“No tenía miedo a las dificultades. Lo que la asustaba era la obligación de tener que escoger un camino.

Escoger un cambio significa abandonar otros. Tenía una vida entera para vivir, y siempre pensaba que quizá se arrepintiera, en el futuro, de las cosas que quería hacer ahora.”

¿Alguna vez has tenido miedo de tomar una decisión?, ¿por qué?

Raúl, un niño como tú, comenta que él tuvo miedo de aprender a andar en bicicleta, porque le daba miedo que se pudiera caer y lastimar, ¿te ha pasado algo similar a lo que comenta Raúl?

Es normal pensar en lo que te pueda suceder cuando tomas una decisión.

¿Alguna vez te has arrepentido de alguna decisión que hayas tomado?

Raúl también comenta que una vez se encontró una araña grande que estaba en su cama y casi sin pensarlo la mató con su zapato, pero después se arrepintió por haberlo hecho.

La decisión de Raúl fue impulsiva porque tenía miedo de que la araña pudiera hacerle daño. Así que, sin pensarlo realmente, mató a la araña.

Hay otras decisiones en donde sí tienes tiempo para analizar las opciones. Y cuando hay tiempo, siempre debes pensar en tomar la mejor decisión.

Reflexiona sobre la siguiente pregunta: ¿Qué se puede hacer para tomar buenas decisiones?

Para la toma de decisiones es necesario REFLEXIONAR para poder decidir.

Siempre estás ante la pregunta, ¿qué hacer? ante determinadas situaciones, y es importante que comprendas que, en la toma de decisiones, las emociones influyen.

Cuando sientes emociones como la ira, el pánico o la euforia, puedes tomar decisiones de forma impulsiva que te pueden provocar problemas a ti o a las demás personas.

Las decisiones impulsivas como en el caso de Raúl son más un acto de defensa para salvaguardar tu integridad, pero hay otras decisiones que implican más consecuencias.

Una frase popular dice: “No tomes decisiones cuando estás enojado, no hagas compromisos cuando estas eufórico”.

¿Sabes qué significa eufórico?

Eufórico se refiere a cuando alguien tiene euforia y según el diccionario, euforia es una alegría intensa o descontrolada.

Para que comprendas mejor el término, lee lo que le ocurrió a Pablo:

Pablo es un chico al cual le gusta mucho el fútbol y es parte del equipo de sus vecinos. En cierta ocasión cuando Pablo entró a la cancha de futbol, no se dio cuenta de que el partido ya había empezado.

Sin pensarlo pateó el balón y alzó los brazos de manera triunfal al tiempo que gritaba “¡goool!”. Entonces, al ver está actitud el árbitro lo expulsó por entrar a jugar sin permiso y Pablo, muy enojado, volvió a patear la pelota, pero fuera del campo. Por esta acción suspendieron a su equipo durante dos partidos.

¿Qué piensas de este ejemplo? Reflexiona sobre la situación de Pablo:

Pablo no debió entra al campo sin permiso, ya que todos los lugares y dinámicas tienen ciertas reglas. Entonces ahí Pablo rompió una regla.

Además de que entró al campo sin permiso, pateó el balón a la portería sin indicaciones del árbitro. Nuevamente no respetó las reglas del juego.

Y después, pateó el balón fuera del campo. Su emoción le impidió pensar en lo impulsivo de esa acción.

Reflexiona sobre las consecuencias de Pablo en su toma de decisiones y la forma en cómo esas emociones influyeron:

¿Cuáles emociones identificas en Pablo?

Primero estaba muy eufórico por querer salir al campo a jugar. Y después estaba muy enojado al patear el balón fuera del campo.

¿Qué consecuencias piensas que hubo después de lo ocurrido?

Realizó acciones sin pensar. Por estar emocionado pensando en jugar, no pensó en lo que pasaba en el campo. Y después por estar enojado, ya no estaba pensando en nada y pateó el balón.

¿Cómo afectaron las emociones de Pablo en sus decisiones?

En principio afectaron a Pablo al ya no poder jugar, y afectaron a todo su equipo cuando lo suspendieron por dos partidos.

Como ves, las emociones afectan en la toma de decisiones. Por ejemplo, al sentir ira, puedes decidir de manera arrebatada, impulsiva.

También al sentir miedo, puedes ser que no pienses con claridad en las consecuencias, y no tomes la mejor decisión.

También con la euforia, que es un estado en el que estás muy feliz, pude llevarte a tomar decisiones sin medir las consecuencias.

La tristeza, te lleva a decidir con desánimo, sólo para solucionar lo inmediato, sin interés en pensar los posibles efectos.

Es fundamental reconocer que las emociones afectan en la toma de decisiones.

