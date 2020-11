Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 23 de noviembre

Compartir esta publicación













Hoy lunes 23 de noviembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

GEOGRAFÍA

Características de las regiones naturales en el mundo

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las características de las regiones naturales en el mundo en cuanto a clima, fauna y vegetación.

¿Qué hacemos?

Hoy continuaremos con el estudio de las regiones naturales en el mundo, pero ahora aprenderás que existen diferentes tipos.

Vamos a introducirnos en el tema, viendo el siguiente video del segundo 00:22 al minuto 4:54

Regiones naturales.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Nuestro entorno natural, está lleno de diversas características y alrededor del mundo hay muchas y distintas regiones naturales, además de llenarnos de vida, son la fuente de oxígeno para que todos podamos vivir, cuentan con características muy particulares, según el clima, la fauna y la vegetación, que exista en cada territorio.

Como lo vimos en el video, Argentina tiene una región natural muy grande e increíble, al igual que México y otros países en el mundo.

Recuerda que una región natural es un conjunto de ecosistemas iguales o parecidos que comparten características como el clima, el relieve, los cuerpos de agua y el suelo. A éstos les llamamos componentes, los cuales, al interactuar entre ellos, generan lo que conocemos como fauna y vegetación.

En el video se mencionó, que Cecilia vive en un lugar de clima templado y este se caracteriza por la presencia de pastizales y arbustos, allá en Argentina y es así como todas estas características forman un ecosistema determinado.

Una de las cosas que más me sorprenden es la gran diversidad de animales que existen: las serpientes, los roedores, los búfalos, etc., que viven en los lugares como Argentina.

La diversidad es inmensa en cada lugar. El video nos muestra las características de regiones naturales, pero, para que sea más fácil comprender todo lo que hasta el día de hoy has aprendido sobre regiones naturales, vamos a crear una herramienta, que nos sirva para estudiar y comprender las distintas regiones naturales.

Recuerda tener a la mano tu Atlas de Geografía del Mundo en las páginas 56, 57 y 58.

Vas a utilizar tu cuaderno para elaborar un cuadro de información que nos ayudará a ordenar y comprender mejor lo que hemos visto sobre las regiones naturales. Verás que fácil es utilizarlo y al final de la clase podrás observar con claridad las características de las regiones naturales.

Vas a dibujar en tu cuaderno un rectángulo y lo dividirás en 4 columnas como el siguiente:

Región natural Zona térmica Vegetación Fauna

Primero: escribe en la primera columna las regiones naturales como: selva, sabana, bosque, región mediterránea, desierto y estepa, y pradera, que juntas forman una región.

Ahora escribe las últimas que son: tundra y alta montaña. Ahora ya que tenemos las regiones, escribiremos la zona térmica que existe en esas regiones, pero si observas bien, nuestra columna de zona térmica tiene menos espacios, esto se debe a que existen regiones que comparten la misma zona térmica.

Completa la primera fila de nuestro cuadro. En la primera columna ya escribimos regiones naturales, en la segunda columna escribiremos zona térmica, en la tercera vegetación y en la cuarta ejemplos de su Fauna.

Ahora en la columna de zona térmica para selva y sabana pon: Intertropical.

La Zona intertropical es aquella que se ubica entre los dos trópicos: Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio.

Esto nos indica que comparten climas y existe relación entre estas dos regiones. En la selva hay ríos muy caudalosos y abundantes, por eso hay más vegetación.

En la siguiente columna, qué es la de vegetación, indicaremos que en la selva existen árboles como la caoba, el cedro, las lianas y las orquídeas.

El árbol de caoba es un árbol muy alto y su color es rojizo, el cedro es un árbol también muy alto, que llega a alcanzar hasta los 50 metros de altura, pero además tiene características específicas: su tronco es recto y grueso, le crecen ramas horizontales y su color es gris y tiene grietas.

En la selva también existen las orquídeas, que son flores delicadas, pero preciosas, también están las lianas, que son plantas tropicales de tallos muy largos y delgados que trepan por los árboles hasta las zonas altas en las cuales se ramifican.

Ahora vamos a conocer la fauna de esta región: tiene animales maravillosos, pues la selva cuenta con los animales más coloridos que existen como: el papagayo y el quetzal, los monos, serpientes, insectos, jaguares, ranas y tapires, por mencionar algunos, realmente su fauna es muy extensa. Otro de los animales que observamos es el Tucán un animal con brillo y colores únicos.

Continuemos, que hay mucho que aprender. Hasta aquí hemos concluido la primera región, pasaremos a nuestra segunda región natural anotada: La sabana que también está en una zona térmica intertropical, su vegetación está conformada por árboles y plantas más pequeñas, como las acacias y pastos.

En la sabana existe el animal más alto del mundo y el animal terrestre más grande del mundo, la jirafa es la más alta y el elefante el más grande.

Seguimos con otras regiones naturales. En el bosque y en la región mediterránea, tenemos la misma zona térmica que es templada.

Ahora vayamos a la vegetación del bosque, cuenta con árboles como el pino, los encinos y los oyameles.

En la zona mediterránea también tenemos encinos, enanos, líquenes y olivos.

En el bosque hay animales como: osos, pumas, zorros, conejos, ardillas y pájaros carpinteros, etc.

En el caso de la región mediterránea hay linces, pumas coyotes, venados y liebres, etc.

Hemos llegado a las regiones naturales estepa y desierto, ambas se encuentran en una zona térmica seca la estepa, cuenta con ríos intermitentes.

La vegetación que existe en estas dos regiones es similar, la diferencia es que en el desierto es escasa. En la estepa encontraremos cactáceas, arbustos y pastos, a diferencia del desierto que la mayor parte de la vegetación es de cactáceas.

En la fauna de estepa encontraremos liebres, zopilotes, gato montés, coyote, roedores y reptiles; y en la fauna del desierto encontraremos roedores e insectos muy peligrosos.

La tundra y alta montaña, la zona térmica de estas dos regiones es Polar; ambas cuentan con glaciares, pero en la tundra encontramos agua congelada y en la alta montaña encontraremos arroyos y manantiales, esto se debe a que parte del hielo se derrite en verano.

En la Tundra el hielo llega a tener más de un metro de altura y encontramos musgos y líquenes, que son muy pequeños y característicos de esta zona polar. Su fauna se compone de osos polares, focas y zorro plateado, entre otros.

Estos animales se caracterizan por tener un color blanco. Con esto concluimos la región natural tundra, pero aún nos falta una: la alta montaña.

En esta región existen arroyos y manantiales, su vegetación es de pastos muy cortos o sin vegetación Su fauna se caracteriza por aves únicas como el búho blanco y el águila, entre otros.

Hemos concluido nuestro cuadro de información sobre las características de las regiones naturales te debe quedar así:

Región natural Zona térmica Vegetación Fauna Selva Intertropical Caoba, cedro, lianas, orquídeas, etc. Mono, serpiente, insectos, jaguar, quetzal, tapir, ranas, papagayo, etc. Sabana Acacias, pastos, etc. Jirafa, cebra, antílope, elefante y rinoceronte, etc. Bosque Templada Pinos, encinos, oyameles, etc. Osos, pumas, zorros, conejos, ardillas, pájaros carpinteros, etc. Mediterránea Encinos, enanos, líquenes, olivos Linces, pumas coyotes, venados, liebres, etc. Estepa y pradera Seca Cactáceas, arbustos, pastos, etc. Liebre, borrego, zopilote, gato montés, coyote, roedores y reptiles, etc. Desierto Cactáceas, etc. Roedores e insectos Tundra Polar Musgos, líquenes, etc. Oso polar, foca y zorro plateado, etc. Alta montaña Pastos cortos o sin vegetación Insectos, aves como el águila y el búho, etc.

Este cuadro te servirá mucho para comprender el tema.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

ARTES

El drama de la vida

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás los principales elementos de un texto dramático para entender cómo puedes servirte de ellos y producir una propuesta propia de dramatización.

¿Qué hacemos?

Para iniciar nuestra clase, te invito a ver las imágenes que nos manda la maestra Lupita Vargas, de Atizapán de Zaragoza, de los títeres que hicieron sus alumnos, inspirados en nuestras clases “Titireteando” y “La Magia de los Títeres”.

Observa el siguiente video:

Video con las evidencias del trabajo de los alumnos de 5to grado grupo C, de la escuela Niños Héroes, trabajos de quinto C.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

ACTIVIDAD 1: Acción sin conflicto.

Primero para ayudarnos vamos a hacer este ejercicio, imagina que tienes una sartén, una pala de cocina y un huevo, con estos elementos te voy a proponer que representes una acción, muy simple y llana.

Imagina que tienes una estufa, dejas la sartén, la pala y el huevo. Y tú vienes y te fríes un huevo. Tienes todo un minuto para preparar tu huevo.

Utiliza la siguiente música de fondo para preparar tu huevo.

ACTIVIDAD 2: Acción con conflicto.

Ahora, te voy a pedir que repitas la acción. Sólo te voy a dar dos pequeños datos que me gustaría que integres a tu actuación.

Ahora piensa que eres un (a) náufrago (a) que ha sobrevivido comiendo cocos durante los últimos seis meses y hace tres días que te arriesgarte a salir al mar en una embarcación que hiciste con palmeras, no has comido nada, llegaste a tierra y por azares del destino te encontraste una casa sola, sin gente, y sin más comida que un huevo un alimento que te encanta.

Eso va a cambiar mucho tu actuación.

Aún me falta darte el segundo dato. Resulta que ese huevo que encontraste es un huevo encantado y es irrompible.

Pero tú no lo sabes, empieza a cocinarlo, recuerda al igual que hace rato, sólo tienes un minuto para hacerlo.

Escucha la música de fondo que es Sinfonía No. 4

La primera vez la acción de freír un huevo fue muy sencilla, poco interesante, en cambio la segunda vez, para ti resultó un reto actoral, pero para el público, la segunda acción va a ser mucho más atractiva e interesante. A la gente que le gusta el teatro, le gusta ver conflictos, en el teatro hay conflictos para todo tipo de personas y para todos los gustos.

Observa el siguiente video que describe al conflicto y enuncia los diferentes tipos de conflicto que suelen usarse en las obras dramáticas.

El conflicto.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

TEMA: PERSONA / PERSONAJE

Vamos a distinguir las diferencias entre una persona y un personaje, para que puedas tener más clara esta idea observa el siguiente video.

Las personas y los personajes.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

El video plantea las diferencias entre “persona” y “personaje”, todos somos personas, pero un personaje es alguien inventado, a partir de la imaginación, se habla de las características que permiten diferenciar a un personaje de una persona.

Es importante saber diferenciar entre uno y otro, sobre todo saber que algunos personajes son tomados de la vida real, por lo que algunas interpretaciones suelen ser tomadas de las acciones de las personas en su vida cotidiana.

Actividad 3: Animación de objetos.

Ahora imagina que tomas el huevo y lo haces moverse e improvisa algunos parlamentos.

Escucha la siguiente música de fondo:

03 sinfonía No. 29

TEMA: PERSONAJE. (Incidental, Pivote y Figurante)

Los antagonistas no siempre son malos, pero siempre se oponen al deseo del protagonista, ahora también anima a la sartén y a la cuchara, quienes pueden participar de la acción, pero no están involucrados en el conflicto ellos serían nuestros personajes incidentales, porque inciden en la acción, pero no la modifican, pertenecen a la clasificación de personajes secundarios tanto como el personaje pivote.

TEMA: PERSONAJE. (Tritagonista).

Los personajes tritagonistas son personajes con un conflicto paralelo. Aparecen de forma incidental y pocas veces se mezclan con el conflicto principal, pero sus historias suelen crear un divertimento, un plus, una adición a la obra para el espectador.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIENCIAS NATURALES

¿Cuáles son las características de las bacterias, los hongos y las amibas?

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la variedad de grupos de seres vivos y las diferencias en sus características físicas.

¿Qué hacemos?

En la clase pasada conocimos algunos ecosistemas y los seres vivos que los habitan, aprendiste que los ecosistemas son muy diferentes, puede ser acuáticos, terrestres o mixtos, también pudiste conocer ecosistemas acuáticos, como los bosques de macroalgas o arrecifes y algunos ecosistemas terrestres, como la selva húmeda o los bosques templados, que los seres vivos, al ser diversos, se agrupaban en reinos y que precisamente, esta variedad de formas son las que podemos encontrar en los ecosistemas.

Recuerda que a esa variedad de ecosistemas y especies de seres vivos se le llama biodiversidad.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 02:25

COP13 de Diversidad Biológica, México 2016.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Hace algunos días realicé el experimento en mi casa para explicarte lo que se puede observar; se ven unos puntitos de colores como si fueran de pelusa.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Cada uno de esos puntos blancos es una colonia de bacterias. Estas bacterias son las que teníamos en la mano y las que adquirimos al tocar la moneda. Al entrar en contacto con la grenetina, las bacterias comenzaron a adquirir los nutrimentos para crecer y desarrollarse. Te sorprenderás si realizas nuevamente el experimento, pero esta vez con las manos bien limpias, después de lavarlas con agua y mucho jabón.

Las bacterias están en casi todas partes y algunas pueden ser perjudiciales para nuestra salud, por eso debemos lavarnos las manos constantemente y si es posible, desinfectar superficies.

Ahora vamos a conocer más del reino Protista.

En este reino se incluyen organismos formados tanto por una sola célula (unicelulares) y por muchas células (multicelulares). Los podemos clasificar en dos grupos, algas y protozoarios. Las algas viven en el agua, fabrican su alimento por medio de la luz solar y liberan oxígeno en el agua para que otros seres vivos puedan respirar y son alimento de algunos peces. Los protozoarios no pueden fabricar su propio alimento, algunos se pueden desplazar: son unicelulares, viven en el agua, en el suelo o en el interior de otros seres vivos. Algunas especies de protozoarios son dañinas para el ser humano y se han adaptado a parasitar su cuerpo, causando enfermedades como la malaria o infecciones intestinales.

También los protozoarios nos pueden enfermar ya que pueden estar en nuestra comida o agua y causarnos enfermedades, por eso es importante desparasitarnos.

Debemos desparasitarnos dos veces al año para evitar que los parásitos que pueden llegar a crecer dentro de nosotros ocasionen daños a nuestra salud.

Otro reino es el Fungi

Este está compuesto por hongos que pueden ser setas, mohos o levaduras y sus características son las siguientes:

Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Generalmente se alimenta de restos de seres vivos en descomposición (hojas, madera, alimentos, estiércol, etcétera). Viven fijos en un lugar. Cumplen una función importante en los ecosistemas, ya que ayudan en el proceso de desintegrar y descomponer la materia orgánica.

Para mostrarte un ejemplo de los hongos, observa esas marquitas. Es moho y se desarrolla en algunos alimentos cuando se están descomponiendo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Las condiciones ambientales, como la humedad y el calor favorecen el crecimiento del moho. El hongo que crece en las tortillas se caracteriza porque las esporas que tienen son de diferentes colores, por eso algunos se ven verdes, rojos, naranjas, azules, etcétera. Este hongo crece porque comienza a nutrirse de las propiedades del alimento.

En cada clase les iré compartiendo algunos datos interesantes sobre los seres vivos ¿Sabías que el huitlacoche, es un hongo que crece entre los granos del maíz? Es comestible y es originario de México, se considera un manjar, mientras que en otros países productores de maíz se considera una plaga.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En México es muy popular en la gastronomía, esa y otras especies de hongos. Los hongos tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo:

El moho puede ayudar al crecimiento de las plantas.

La levadura ayuda a la fermentación de algunos alimentos.

Algunos hongos forman parte de nuestra alimentación como, por ejemplo, los champiñones, y otros pueden llegar a ser venenosos o tóxicos.

Hoy aprendiste que ahora mismo puedes estar conviviendo con seres vivos muy pequeños.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

Formando lazos

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la situación de niños, niñas, ancianos y personas con discapacidad y reconocerás la posibilidad de actuar a favor de ellos.

¿Qué hacemos?

Al venir hacia acá, me tocó ver una familia en la calle, con todo y los niños pequeños en un cruce de calle, trabajando. Y no se veían en óptimas condiciones, no traían zapatos y aunque estaban juntos, su mirada estaba triste.

Primero sentí como si se me apachurrara el corazón, un nudo en la garganta y ganas de llorar. Fueron muchas emociones en un corto tiempo, porque al cambiar el semáforo, me tuve que ir y dejarlos atrás. Lo peor de todo es que no es la primera vez que los veo trabajando en ese cruce, a veces está toda la familia, otras solo los niños.

Es una situación tan difícil, ellos forman parte de los que conocemos como grupos vulnerables.

Para poderte explicar de mejor manera, cuáles son los grupos vulnerables observa el siguiente video del segundo 0:12 al 0:43 y del minuto 1:07 al 2:09

PROFEPA.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Grupo Vulnerable: Persona o grupo que, por sus características, tiene una desventaja que requiere de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia.

Los adultos mayores por sus condiciones biológicas y sociales se consideran vulnerables, al vivir en situaciones de riesgo determinadas por los recursos personales, económicos, del entorno, familiar, comunitario y de acceso a los servicios de salud.

En donde vivo hay una señora de edad muy avanzada y que está solita, nadie la visita y ella casi no se puede mover y tiene que ver la manera de generar ingresos para subsistir.

Afortunadamente existen programas sociales dirigidos a los adultos mayores que les pueden apoyar para garantizar su acceso a la salud y alimentación.

Observa este video en el que Don Leopoldo nos cuenta sobre algunos problemas de los adultos mayores.

Don Leopoldo y Carola- mp4.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Al ver lo que sucede con los demás se despiertan sentimientos de interés y solidaridad hacia otras personas.

Para ello debe colocarse en la posición del otro, conocer su problemática y las posibles formas de contribuir a apoyarlos. Se trata de observar, sentir y comprender la respuesta emocional hacia otras personas, más que las reacciones personales que cada uno puede llegar a tener o experimentar.

Cuando logramos identificar y reconocer lo que la situación problemática de los demás provoca en mí, me sensibiliza hacia ellos.

Recuerda que no debemos querer abrazar el mundo, como dicen por ahí, sino hacer pequeñas acciones para aportar nuestro granito de arena.

Una forma de ayudar a la familia que has visto en el cruce de calles varias veces realizando diversos trabajos, sería en tu edificio donde vives hacer una colecta de víveres o artículos de primera necesidad y brindarles ese apoyo. También la ropa que ya no te queda, pedir a familiares y amigos que donen para que puedas llevar más cosas. Muchas veces pensamos que tenemos que realizar acciones muy grandes, pero en realidad, las cosas pequeñas ayudan mucho.

Observa cuáles son los grupos vulnerables que tienes a tu alrededor, probablemente tengas conocidos, amigos, familiares, que sean parte de esos grupos. Si tú estuvieras en una situación similar, ¿cómo te gustaría que te ayudaran?

No hay respuestas fáciles, lo importante es observar bien el mundo que nos rodea, saber identificar quienes podrían necesitar nuestro apoyo y analizar la mejor manera de otorgarlo, siempre tomando en cuenta que hay que respetar su autonomía y dignidad.

Hoy aprendimos que la empatía es colocarse en la posición del otro, para poder conocer su problemática y pensar en las posibles formas de apoyarlos.

