Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria 23 de noviembre

Hoy lunes 23 de noviembre te traemos las preguntas y respuestas para sexto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria

VALORES

¡Que nadie se quede fuera!

¿Qué vamos a aprender?

Te involucrarás en acciones para brindar apoyo a personas o grupos que han sufrido exclusión o discriminación, y aprenderas emociones positivas asociadas a dichas acciones de apoyo.

¿Qué hacemos?

Continuarás conociendo sobre las emociones, es importante que aprendas a regularlas, para que puedas ayudar a los demás, principalmente a quienes han sufrido discriminación o exclusión.

Presta atención al siguiente diálogo:

María: Hola Rosita, hola Luis. No sabía que estaban aquí.

Luis: Hola María, llegamos hace ratito, pero no queríamos interrumpir. Escuchamos un poco de lo que dijeron y le preguntaba a Rosita si los apodos son una forma de discriminación.

Guardián: ¿Ustedes qué creen?

Rosita: Es que creo que hay apodos que se dicen de cariño, como yo le digo “Malumo Malhumor” a Luis, porque siempre está de mal humor.

Luis: No quiero que me digas así, soy Luis. En el último programa quedamos de acuerdo que me podrías decir así por última vez, ¡Ya no más!

Rosita: No sabía que te molestaba tanto, se me hace un nombre divertido. A mi no me molesta que me digan Rosalía porque siempre hago líos pero ahora que lo pienso, no está bien. Los demás tienen prejuicios sobre mi persona por esa razón.

María: En la escuela cuando mis amigos me decían un apodo feo, me sentía muy triste y me separaba de ellos, pues tenía miedo, cada que me acercaba a que me dijeran así.

Guardián: Los apodos o sobrenombres son maneras aparentemente cariñosas o aceptadas de maltratar o discriminar a los demás, pero, a la vez, son agresiones.

Rosita: ¿Agresiones?

Guardián: Quienes ponen estos sobrenombres a otros, usualmente hacen referencia a alguno de sus rasgos, defectos o características, y aunque se pretenda que es divertido, en el fondo el objetivo real es causar humillación, hacerlos sentir inferiores o diferentes al resto del grupo.

Luis: Es cierto, no lo había visto así.

Guardián: Cuando se utiliza un sobrenombre, jamás se le consulta a la persona agredida y muchas veces esto puede acompañarle toda su vida, como a María.

Guardián: La diversidad es algo que en vez de utilizarse para agredir y excluir debería ser celebrado.

Luis: No me queda muy claro eso, ¿Me puedes explicar más?

Guardián: Por supuesto, es más conozco un video que lo explica de una manera súper clara.

Observa el siguiente video.

CONAPRED La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Luis: Ya, comprendo totalmente. Muchas gracias.

Guardián: Disculpen siempre se me olvida presentarme. Soy el Guardián Emocional y mi interés en este programa es que todas las personas mejoren y generen sus emociones constructivas y positivas.

Un simple apodo puede causar daño a la persona a la que le dicen así.

¿Te diste cuenta de lo feliz que es el Guardián al ayudar a los demás? esa es una forma de manejar en forma correcta las emociones.

Ofrecer una disculpa, hace sentir mejor, es como que si te quitaran un gran peso de encima.

Luis: Fíjate que en la colonia hay un club deportivo, pero a Rosita no la dejan entrar, por ser mujer.

Rosita: Ninguna mujer ha entrado en ese club. Ya leí su reglamento y no hay regla alguna que me lo impida, sin embargo, no me dejan participar. Creo que no voy a intentarlo más aunque eso me ponga triste.

Luis: Ahora está triste, pero la primera vez que le negaron la entrada estaba furiosa, ¿Verdad que no está bien que la traten así?

María: Claro que no, eso es discriminación.

Rosita: Pero no hay solución. Me resigné a no entrar nunca, aunque quiera hacerlo.

La discriminación toma varias formas, desde poner apodos a situaciones en las que se niegan derechos, como Rosita quien sufre al no ser aceptada en el club deportivo.

Actividad 1

Realiza el siguiente ejercicio.

Divide con una línea, una hoja de papel, en un lado vas a anotar la forma de discriminación que identificaste y en el otro lado, las acciones que llevarías a cabo para apoyar a las personas que sufren esta discriminación. Ve la siguiente situación.

Pedro y la mora – Capítulo 12 de la serie infantil Kipatla – Con lengua de señas mexicana.

¿Qué opinas de lo que le ocurre a Pedro? ¿Cómo podrías ayudarlo?

Actividad 2

Escribe en tu cuaderno algunas ocasiones en que has decidido hacer cambios en tu vida para apoyar a alguien más.

A veces no podemos evitar las injusticias, pero podemos poner el ejemplo. ¡Fue un gusto estar contigo, hasta pronto!

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria

GEOGRAFÍA

Mayor y menor densidad poblacional en el mundo

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás las tendencias y retos del crecimiento, la composición y la distribución de la población mundial.

¿Qué hacemos?

¿Sabes qué significa el concepto“densidad de población”?

Observa el siguiente video.

¿Qué te pareció? ¿Te quedó claro el concepto “densidad de población”?

La densidad de población o población relativa es un indicador que te permite conocer cómo se distribuye la población en un territorio, éste puede ser un país, estado, ciudad o municipio.

Se obtiene al dividir el total del número de habitantes o población absoluta entre la superficie total del territorio: El resultado se representa en habitantes por km2

Consulta la página 69 de tu Atlas de Geografía del Mundo de quinto, ahí encontrarás información al respecto.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Existen diferentes factores que influyen en la concentración de la población en determinados espacios geográficos y uno determinante es el área total de un país.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

La fórmula para calcular la densidad poblacional es la siguiente:

La fórmula plantea una proporción, es decir, una razón, por lo que puede expresarse como una fracción, como ya viste en tus clases de Matemáticas.

¿Qué factores crees que influyan para que la población se asiente en determinados lugares?

Recuerda que el espacio geográfico es dinámico y hay historias de miles de años.

Actividad 1

Realiza el siguiente ejercicio.

Otra vez ubícate en la página 70 de tu Atlas y observa la gráfica en color verde y rojo, para que veas en que tipo de comunidad, rural o urbana, hay una mayor concentración de población.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Compara el mapa de relieve y climas del mundo, con el mapa de densidad de población del mundo en el Atlas de Geografía, y descubre qué patrones siguen los grandes asentamientos humanos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

¿En qué tipo de relieve se localizan los grandes asentamientos humanos?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

¿Y qué climas predominan en los asentamientos más densamente poblados?

Ve el siguiente mapa:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En los asentamientos humanos más densamente poblados del mundo predominan climas templados y tropicales, también hay espacios densamente poblados con climas fríos.

Donde la densidad de población es muy baja es en los climas polares, debido a lo difícil que es para los seres humanos vivir en esos lugares.

¿Cuáles son las ciudades con mayor densidad de población del mundo?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

¿Cuál es la región más densamente poblada de mundo?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria

LENGUAJE

Características del reportaje y de tu localidad

¿Qué vamos a aprender?

Seleccionarás información relevante de diversas fuentes para elaborar un reportaje.

¿Qué hacemos?

Te presentaremos información y algunas actividades que te ayudarán a valorar la diversidad lingüística y cultural de México.

Seguirás trabajando sobre la escritura de un reportaje de tu localidad.

En la sesión anterior viste dos reportajes, uno sobre Ciudad del Carmen, Campeche, y otro sobre Tepotzotlán, Estado de México, ¿Recuerdas de dónde obtuviste la información?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

No olvides apuntar las referencias de los reportajes que consultes: Autor, título del reportaje, nombre de la revista, libro o medio que lo publicó, país, editorial, año de publicación y números de página, no hacerlo, se llama plagio, lo cual es una forma de robo de ideas y de las palabras escritas por alguien más y eso no es justo para los autores, hay toda una ley de Derechos de autor, tanto en nuestro país como en el mundo entero.

Actividad 1

Completa un cuadro con la información de los reportajes que has investigado, ve a la página 46 de tu libro de texto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/46

Llena el cuadro a partir de la revisión de la lectura que hiciste de los reportajes de Campeche y Tepotzotlán. Revisa otros reportajes y completa las columnas que falten.

El título y los subtítulos de cada reportaje dan una idea general del contenido de los mismos.

Pasa a la página 47 del libro de texto, donde encontrarás planteamientos interesantes sobre la planeación de un reportaje de tu localidad.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/47

Reflexiona sobre todo aquello que puedes informar de una localidad, de tu localidad.

Te pueden servir tus libros de ciclos anteriores, fotografías, revistas, periódicos, el Atlas de México, etcétera.

Apóyate en el siguiente esquema:

En tu libro de texto página 47 hay precisiones sobre la información que puedes obtener a partir de la consulta que hagas en estas fuentes. Revisa la siguiente información.

¿Qué aspectos considerarías relevantes para el reportaje de una comunidad?

También podrías valorar los siguientes aspectos:

Puedes consultar mínimo tres fuentes para hacer tu reportaje.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria

HISTORIA

Grecia Clásica

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás características de las ciudades-Estado, el origen del concepto democracia y la importancia de la civilización helenística en la difusión de la cultura.

¿Qué hacemos?

El pensamiento griego, sus ideas sobre la naturaleza, la realidad, la política, la sociedad y la religión han tenido una influencia tan grande sobre la cultura occidental, que es imposible eludir el tema.

¿Qué te parece si ves el siguiente video? te ayudará a vincular la sesión anterior con el tema de hoy.

Grecia Discóbolo, INAH TV.

Actividad 1

Anota lo que te parezca interesante del video.

No olvides tomar fotos y registrárlas en tu cuaderno con el número de foto y de qué se trata el tema.

Imagina que viajas a Atenas para descubrir cómo las guerras médicas le permitieron convertirse en la potencia del Mediterráneo.

Ahora piensa que llega Clío tu guía de turistas histórica.

CLÍO

¡El Partenón de Atenas! ¡Es monumental!

Fue construido en la colina sagrada de la Acrópolis de Atenas para conmemorar la victoria sobre los persas, en la Primera Guerra Médica.

Pero diez años después fue destruido hasta sus cimientos, en la Segunda Guerra Médica, y permaneció en ruinas por más de tres décadas.

Permaneció en ruinas hasta que Pericles propuso su reconstrucción en honor a la diosa Atenea. Con Pericles en el gobierno, Atenas floreció como nunca.

Además de salvar a Atenas con su recorrido y muerte, dio pie al surgimiento del maratón.

Tiempo después en el Partenón se conmemoraría un Maratón y, en sí, las dos victorias sobre los persas.

Pericles, de origen aristocrático, tenía ideas democráticas que dieron un giro de 360º a los modos de hacer política en Grecia, pero fue un continuador, antes de él estuvo Efialtes de Tesalia, que con la misma ideología hizo reformas para contrarrestar el poder de los grupos aristocráticos.

Sólo los varones eran considerados ciudadanos, pues las mujeres y los esclavos no podían intervenir en la vida política de Atenas.

Durante mucho tiempo, las mujeres no fueron consideradas ciudadanas con derechos políticos, eso es un claro ejemplo de cómo ha influido la cultura griega en las sociedades modernas de Occidente.

La bulé era un consejo conformado por 500 ciudadanos varones, mayores de 30 años, que representaban a las diez tribus de la polis ateniense. Su función era preparar las leyes que había de votar en la Asamblea, controlar a los magistrados, vigilar el culto religioso, encargarse de las relaciones con otras ciudades y vigilar el uso del dinero público.

La democracia en Atenas era sólo para los ciudadanos, los cuales formaban parte de la ekklesia y estaban encargados de elegir, por sorteo, a los miembros de la bulé y a los arcontes.

Cuando se dice que los antiguos griegos inventaron la democracia, debes pensarla no sólo como la capacidad de votar, sino como el diálogo respetuoso entre ciudadanos que se lleva a cabo en instituciones predeterminadas.

Ahora caminemos hacía el templo de Zeus Olímpico, en Olimpia.

Los historiadores han hecho una reconstrucción digital sobre cómo se pudo haber visto la escultura, basándose en descripciones y monedas antiguas.

Te llevaré un poco más adelante en el tiempo, para poder hablar sobre la educación y la filosofía atenienses.

La cultura griega ha influido en el desarrollo del pensamiento occidental, durante la época de Pericles casi se erradicó el analfabetismo. Los encargados de llevar a los estudiantes a sus clases y guiarlos en sus deberes eran los pedagogos.

¿Reconoces a los filósofos representados aquí?

El teatro griego empezó con rituales de campesinos y pastores para honrar al dios Dionisio, dios de la agricultura y el vino, los cuales eran llevados a cabo en teatros levantados en piedra al aire libre.

Con el tiempo fueron cambiando esos festivales religiosos a representaciones teatrales y surgió el diálogo. Pericles impulsó el teatro, pues creía que servía para educar moral e intelectualmente al pueblo.

Los dos tipos de representación eran la tragedia y la comedia. En la tragedia ocurrían acciones serias, angustiosas y finales desafortunados, a diferencia de la comedia donde ocurrían situaciones absurdas e inesperadas que propiciaban la risa mediante la burla.

Uno de los principales poetas escritores de tragedias fue Sófocles con Edipo rey, y uno de los principales representantes de la comedia fue Aristófanes, quien se burlaba de dioses, políticos y ciudadanos.

Los griegos elaboraban ánforas, cántaros, vasos, platos y jarras artísticamente decorados con motivos antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos, en los que representaban escenas de guerra, seres mitológicos, el deporte, entre otras.

Hipócrates, quien es conocido como “El padre de la medicina” a quien le debemos el juramento médico. Por otro lado, está Heródoto, quien es considerado el padre de la Historia, pues fue el primero en estructurar un relato de las acciones humanas.

Observa el mapa de la Liga de Peloponeso, encabezada por Esparta, fue creada para que atenienses y espartanos combatieran contra los persas, entró en rivalidad. Esto provocó las Guerras del Peloponeso, las cuales marcaron el declive de Atenas.