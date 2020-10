Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 23 de octubre

Compartir esta publicación













Alumnos de quinto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy viernes 23 de octubre del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

LENGUAJE

Los guiones radiofónicos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar un guión radiofónico para divulgar acontecimientos relevantes de la comunidad.

¿Qué hacemos?

En esta clase especial nos internaremos en el maravilloso mundo de los programas de radio, con objetos, crearemos sonidos increíbles que harán volar la imaginación de los radioescuchas.

Antes de entrar en materia con nuestro tema de hoy que es “Elaboración de guiones radiofónicos para difundir conocimientos de los pueblos originarios”, te quiero hacer algunas preguntas:

¿Qué función tiene la radio?

¿Con qué frecuencia la escuchas?

¿Qué importancia consideras que tiene este medio de comunicación en tu comunidad?

¿Qué sabes acerca de cómo se escribe un programa de radio?

En algunas comunidades existen estaciones de radio comunitarias o indígenas y en ellas se transmiten en la o las lenguas que se hablan en la región, temas de interés para la comunidad: campañas de salud y educación, mensajes de familiares, invitaciones a las celebraciones tradicionales o convocatorias para eventos cívicos.

El guion radiofónico es una herramienta de trabajo de los LOCUTORES, que son los encargados de la transmisión de los programas de radio.

Primeramente, voy a explicarte que es un GUION RADIOFÓNICOes una planeación escrita que le permite al conductor seguir una secuencia sin divagar ni cambiar de tema abruptamente.

Por ejemplo, si el locutor está hablando sobre iguanas, no puede empezar a hablar de repente sobre mole oaxaqueño.

Ni tampoco puede hablar sobre iguanas durante tres horas. En el guion debe aparecer el tiempo que se le debe destinar a cada tema.

Y si el locutor quiere que haya música mientras habla sobre iguanas, en el guion deben aparecer las indicaciones sobre la música que debe acompañar la descripción de las iguanas. Se debe definir el momento en el que debe entrar y salir la melodía, en el guion se puede escribir “entra música de iguanas alegres en el minuto cinco de la conversación y sale en el minuto siete”.

Es importante destacar que existen muchos tipos de guiones radiofónicos. No es lo mismo un programa de relatos de terror que uno noticioso o uno que hable sobre éxitos musicales.

Es decir, el objetivo principal del guion es PLANEAR: quién habla, qué debe decir, qué música o sonidos de fondo deben escucharse y en qué momento deben aparecer, cuándo entran las pausas que dan pie a otra sección del programa, entre otros aspectos.

El guion es un texto necesario para hacer un programa en la radio ¡SIN GUION NO HAY PROGRAMA!

Los programas de radio pueden ser grabados o en vivo, los temas o contenidos se definen en función del público al que están dirigidos y siempre habrá una programación musical que regularmente identifica a la emisora.

Te invito a ver el siguiente video:

Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas 2020.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

INGLÉS

¡Somos únicas y únicos!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a realizar descripciones de tu apariencia física y de personas conocidas usando adjetivos.

¿Qué hacemos?

Hello girls and boys. Hola niñas y niños.

It´s good to see you again.

Hoy tendremos una clase increíble, tan increíble como todos y todas ustedes, como tú, y como yo ¿por qué lo decimos? Porque hoy aprenderemos a describirnos o describir a algún familiar usando adjetivos en inglés.

Recuerda que los adjetivos son palabras que refieren una característica específica y es que cada uno y una de ustedes y nosotros y nosotras somos físicamente diferentes. Sabías que hasta los gemelos idénticos y las gemelas idénticas tienen alguna diferencia en su cuerpo que los identifica.

Seguramente conoces a un gemelo o gemela en tu escuela y ¿cómo las o los identificas? Verdad que es por algún rasgo diferente al otro gemelo o gemela.

For example: por ejemplo, empecemos con:

La cara: The Face

Hay diferentes formas de describir la cara esta puede ser: round, redonda.

Otra forma para describir la cara es oval, ovalada.

Veamos otra forma esta es square, cuadrada.

La última forma de cara es: triangle, triangular.

Ejercicio: ¿Qué tipo de cara tienes?

My__________ is ___________.

En nuestra cara también hay otras cosas que nos identifican y que podemos describir. Estoy seguro que algunos de tus familiares tienen esta característica.

La palabra para describir esta característica es:

bearded. (Pronunciation birded).

La siguiente palabra para describir esta característica es: hairless.

La siguiente palabra para describir esta característica es: Mustache.

Ahora copia este ejercicio y complétalo con la característica que te defina.

My_________ is ____________.

Recuerda que todos y todas somos diferentes y eso es lo que nos hace únicos y únicas. Y hay que respetar esas diferencias.

Otra parte de nuestra cara que podemos describir son: nuestros labios/our lips.

Estos pueden ser thick/gruesos.

O podrían ser thin/ delgados.

¿Tú que tipo de labios tienes?

Ahora copia este ejercicio y complétalo con la característica que te defina.

My _________ are ___________.

Is para singulares y are para plurales

Ahora vamos con otra parte de nuestra cara La nariz: The nose.

Nuestra nariz puede ser big/grande.

También puede ser: small/pequeña.

También puede ser: wide/ancha.

También puede ser: narrow/estrecha.

También puede ser: Hooked/Aguileña.

También puede ser: Pointednose/puntiaguda.

¿Tú que tipo de nariz tienes?

Ahora copia este ejercicio y complétalo con la característica que te defina.

My _________ is _______________.

¿Y qué hay de muestro color de piel? En todo el mundo existen diferentes colores de piel, pero podríamos decir que son: dark, brown and light.

También hay personas que tienen muchas pecas en la cara. ¿Cómo podríamos describirlas?

Pues diríamos usar la palabra freckled. (fracoldt).

Cuando ya somos mayores de edad que podría describirnos. Bueno podían ser wrinkles/las arrugas.

Y, por último.

También otra característica es que el pelo es hoary (jori) cano.

Ahora copia este ejercicio y complétalo con la característica que te defina.

My _________ is _______________.

Muy bien pues por hoy hemos terminado nuestra clase de inglés. See you son! Practice!

MATEMÁTICAS

Limpiar, llenar y desinfectar

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a utilizar unidades de capacidad estándar, como el litro y el mililitro.

¿Qué hacemos?

Hoy continuaremos ayudando a Ton a preparar sus mezclas para limpiar los pisos, me comentó que son un éxito, su mamá se las dio a probar a algunos vecinos y a muchos de ellos les encantó, que es tan grande su éxito que ahora se dedica a venderlas y como ya sabemos prepararlas, lo vamos a ayudar.

Pero ahora tiene un problema su mamá elabora su producto y llena botes de 10 litros y le pide que con cada bote llene botellas de diferentes tamaños, mira estas son las etiquetas.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Ahora Ton debe llenar distintos envases, su mamá le pide que llene 6 botellas de litro y los 4 litros restantes los puede distribuir como él quiera.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Entonces veamos, su primer envase es de un litro y medio o 1 litro más 500 mililitros

Aquí tenemos una botella de 1 litro, una de 500 mililitros y otra de mayor capacidad 1.5 litros.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Si vacías todo el contenido de la botella de 1 l. y el contenido de la botella de 500 ml. en el recipiente grande de 1.5 l. verás que son 1500 ml.

Entonces el primer envase es: ¿de 1.5 l., es de un litro y medio o es de 1,500 ml?, mira es una botella más grande que la de 1 l. y el 5 representa 500 ml., por lo que veíamos la clase pasada el litro son 1000 ml. + 500 ml. o medio litro = 1500 ml.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Esto ya lo explicábamos la clase pasada, te lo repito: Si observas cabe una de 1 litro y otra de 500 mililitros porque 500 ml. es la mitad de 1 litro.

Para llenar los 4 litros restantes puede llenar 2 botellas, cada envase es para 1500 ml., por lo que 1500+1500=3000 ml., que corresponde a 3 litros.

Ya tenemos los 6 litros que le pide su mamá a Ton, más los 2 envases de 1500 ml. son 9 litros, aún falta llenar 1 litro.

Mientras seguimos encontrando la forma de llenar los demás envases, te invito a que pienses cuántos envases de 750 ml. y de 500 ml. podría llenar Ton con el litro que le sobra.

Creo que esta fácil, le queda sólo 1 litro, entonces podemos llenar dos envases de 500 ml. y listo.

Pero ya no hay envases de 500 ml. ¿Cómo le podrás hacer?

Tengo otra propuesta, podemos llenar un envase de 750 mililitros es menos de 1 litro y se puede llenar un envase de 250 ml.; porque 1000 ml. – 750 ml. = 250 ml.

O en su caso puedo llenar 4 envases de 250 ml., si sumamos 250+250+250+250= 1 l.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Y así comprobamos que 750 ml. es igual a ¾ de litro.

También hemos comprobado que 500 ml equivalen a ½ litro o a .5 l,

así como que 250 ml., equivalen a ¼ de litro, o a .250 l.

Por lo tanto: 750 ml. es igual a ¾ de litro, o .750 l.

así como 1500 ml. es lo mismo que 1 l y ½ l. o 1.5 l.

VALORES

Apariciones misteriosas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás como nuestras decisiones afectan a los demás y como poder establecer un diálogo con otras personas para tomar decisiones en conjunto y resolver nuestros problemas.

¿Qué hacemos?

Para la clase de hoy necesitarás un cuaderno o tu bitácora de viaje.

Vamos a retomar el tema de la clase pasada, ¿has pensado en algunas cosas que hayas decidido tú y cómo afectaron a quienes te rodean?

Observa el siguiente video.

Resolución de conflictos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Para poder dialogar con una mente tranquila y resolver un conflicto, debemos tomarnos un tiempo y respirar para tranquilizarnos.

Ahora para relajarnos te voy a mostrar una técnica diferente, se llama 4-7-8.

Es una técnica de respiración que nos va a ayudar a tener mente clara y no de brillantina, a que estemos atentos y tranquilos, o sea a poner atención.

Puede realizarse en cualquier postura cómoda, pero para iniciar es preferentemente hacerlo sentado y con la espalda recta.

Puedes también colocar la punta de la lengua justo detrás de los dientes frontales, donde comienza el paladar. Aunque no es imprescindible, puesto que lo más importante del ejercicio es la respiración y sus tiempos, tiene como objetivo que el aire exhalado se mueva por toda la boca y sea expulsado por ésta.

Cierra tu boca e inhala el aire a través de la nariz. Cuenta hasta cuatro .

el aire a través de la nariz. Cuenta hasta . Aguanta la respiración durante siete segundos.

la respiración durante Espira completamente el aire de tus pulmones durante ocho segundos.

completamente el aire de tus pulmones durante Es importante realizar un sonido/soplido que puedas oír, escuchar el aire salir de tus pulmones.

Una vez que estamos tranquilos, y hemos regulado las emociones aflictivas que nos puede provocar empezar a enfrentar un conflicto, podemos iniciar un diálogo de manera respetuosa, escuchando al otro o diciendo lo que sentimos, sin echar la culpa o señalar a nadie, es mejor empezar la frase con “Yo pienso / Yo siento / Desde mi punto de vista”.

De la misma manera, hay que escuchar atentamente a las demás personas, poniendo atención a lo que nos dicen y esperando a que terminen de hablar, sin interrumpir y sin tratar de anticipar lo que van a decir, escuchar con atención y respetar los turnos para decir la opinión.

Ahora, conozco a alguien que nos va a platicar de cómo dialoga con sus compañeros para tomar decisiones conjuntas y resolver problemas que les afectan, su nombre es Dariel.

Observa el siguiente video

Dariel.

