Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 23 de septiembre

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy miércoles 23 de septiembre del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa de hoy miércoles 23 de septiembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día de hoy.

Alumnos de segundo de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy.

Aprende en Casa – actividades segundo de primaria 23 de septiembre

ARTES – ¿Me muevo o no me muevo?

Realiza las siguientes actividades, lee con atención, concéntrate e imagina para crear, puedes pedir ayuda a tu mamá, papá o algún adulto que se encuentre contigo para que te apoye en algunos momentos de las actividades.

Actividad 1

Produce sonidos con un instrumento musical (pandero y tambor), con el sonido que produzca, muévete libremente por el espacio, comentando que cuiden de no lastimarse.

Primero vas a mover libremente la cabeza, haciendo sonar el pandero de manera continua y cuando pare el sonido quédate estático en una posición.

Segundo realiza movimientos corporales moviendo los brazos libremente al escuchar el tambor que sonara de forma continua y cuando el sonido pare vuelve a quedarte estático en una posición corporal estática.

Tercero mueve el torso con el sonido que hace un pandero.

Cuarto por último vas a mover todo el cuerpo y el sonido del tambor.

Actividad 2

En esta actividad utilizarán el resorte, tómenlo por las puntas, ahora únanlo por medio de un nudo cerciorándose que no se desate.

Estirara y experimenta con el resorte un poco, utilizando todas las partes de tu cuerpo, puedes sostener el resorte con piernas, brazos, torso cabeza, cadera; tratando de estirarlo de todas las formas creativas posibles. Ten cuidado al utilizarlo.

Como sugerencia puedes utilizar estas canciones para expresar los estados de ánimo que te producen:

1. Armonía, Amor. Canción: Salow Vibing Artista: Ketsa

2. Tensión Emocional. Canción: Broken Reality Artista: Kevin MacLeod

3. Armonía y Esperanza. Canción: Slow Vibing Artista: Ketsa

4. Tormenta. Canción: Breathing Artista: Spectacular Sound Productions

El Reto de Hoy:

Escoge una pieza musical que te guste e interprétala con movimientos controlados y pausas activas.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO – Cuidemos nuestro cuerpo 2

Reflexiona y contesta las siguientes preguntas.

a) ¿Cómo es tu cuerpo?

b) ¿Sabías que tu alimentación influye en la forma de tu cuerpo?

c) ¿Qué significa comer saludable?

d) ¿Conoces las porciones de alimentos adecuadas para ti?

e) ¿Sabes qué consecuencias tiene en tu cuerpo una mala alimentación?

f) ¿Por qué es bueno hacer ejercicio físico?

g) ¿Cómo te ayuda la alimentación y el ejercicio físico a mantener tu salud?

Para tener un mejor crecimiento es importante tener una alimentación equilibrada, al identificar las porciones adecuadas en los alimentos.

Desde pequeño has tenido la necesidad de alimentarte de acuerdo a tu edad. Esta alimentación ha sido diferente. Por ejemplo, cuando acababas de nacer te alimentaban de la leche materna, después cambiaste la mamila por las papillas, y cuando te salieron dientes comenzaste a comer alimentos sólidos, como las frutas, verduras, carne, pastas, etc.

El funcionamiento de tus órganos depende en gran medida del consumo en cantidad y calidad de alimentos.

¿Por qué es importante una alimentación correcta? Para poder realizar las cosas que haces todos los días, por ejemplo: caminar, jugar, estudiar, pensar e incluso comer, es necesario tener energía. La energía que necesitas la obtienes de los alimentos, de la sopa, el pollo, las verduras, la fruta, en fin, de todos los alimentos.

No existen alimentos más importantes que otros, todos los alimentos son importantes porque dan energía y nutrientes necesarios para que puedas hacer las tareas diarias.

¿Qué pasa si no nos alimentamos bien?

Todos los días estás expuestos a diferentes enfermedades, algunas las contraes sin darte cuenta, sin embargo, hay condiciones de salud que están relacionadas con la mala alimentación ya sea porque comes en cantidades muy grandes, es decir, en exceso o porque comes poco, tú puedes evitar este desequilibrio si conoces los alimentos y las porciones adecuadas.

Desde preescolar tus maestras te han enseñado los alimentos que integran el Plato del Bien Comer, si recuerdas está formado por tres grupos de alimentos:

1. Las frutas y verduras.

2. Los cereales y tubérculos.

3. Las leguminosas y alimentos de origen animal.

Observa el siguiente video para conocer sobre el Plato del Bien Comer.

1. Plato del Bien Comer.

Los padres siempre procuran dar los alimentos indispensables para tu crecimiento; pero a veces, tú les pedimos que nos den una porción más grande o más pequeña de acuerdo a tus gustos, sin embargo, esa modificación en la porción es la que te lleva a tener una condición de salud desfavorable para tu crecimiento y desarrollo.

¿Habías imaginado la importancia que tiene la variedad y las porciones adecuadas de los alimentos en nuestra salud?

Tus alimentos del día deben tener todos los grupos alimenticios del Plato del Bien Comer y las cantidades adecuadas para tu edad.

Realiza la siguiente actividad:

1. Se te presentarán 3 platos de comida.

Plato 1

Plato 2

Plato 3

Plato 4

2. Tendrás que decir si sus ingredientes corresponden a un “Plato del Bien Comer”

3. Solo tendrás 5 segundos para dar la respuesta al término de este tiempo si no contestas habrás perdido tu oportunidad de hacerlo bien.

El yogur, salsas, algunas ensaladas, zumos envasados, comidas precocinadas, cereales, refrescos, el pan, las galletas, son algunos de los alimentos que diariamente consumes y que tienen un muy buen sabor, pero algunos de ellos contienen abundantes azúcares y grasas, por lo que es necesario realizar ejercicio físico para controlar estas sustancias y evitar el sobrepeso o la obesidad.

El ejercicio físico ofrece muchos fortalece tus huesos, ayuda a eliminar toxinas y te brinda una sensación de bienestar.

Al hacer ejercicio tus huesos se hacen más fuertes, la grasa la transformas en músculo y tu cuerpo produce sustancias que te hacen sentir alegres.

Por eso siempre has ejercicio con las cápsulas de activación física.

Recuerda que lo más importante de esta sesión es:

a) Con los cambios en tu cuerpo, cambia también tu forma de alimentarte.

b) La buena alimentación y el ejercicio te ayudan a mantener un crecimiento sano y fuerte.

c) Los alimentos que consumes deben ser balanceados, es decir contener los diferentes grupos de alimentos.

d) Los alimentos deben ser equilibrados, es decir con porciones adecuadas para tu edad.

e) El ejercicio ayuda a aprovechar la energía de los alimentos al brindarte fortaleza, sensación de bienestar y liberar las toxinas de tu cuerpo.

El Reto de Hoy:

Organízate con las personas con quien vives y colabora en la preparación de un platillo basado en el Plato del Bien Comer.

LENGUA INDÍGENA -Un tesoro entre las manos

Observa el siguiente video, sobre algunas bibliotecas.

1. Once Niños recomienda la Biblioteca BS – IBBY México.

¿Qué libros leíste en tu salón de clases? cuando asistías a la escuela antes de la jornada nacional de sana distancia.

¿Cuáles libros tienes en tu casa? ¿Cuáles te han gustado leer más? ¿Los has leído todos? ¿Tienes algún favorito, o uno en especial que te emociono mucho cuando lo leías, que te pusiera ansioso, el que no pudiste seguir leyendo porque estabas en la escuela, o haciendo tarea y no veías la hora de poder volver a la lectura? Es muy importante tener respuesta a todas estas preguntas porque esto te permitirá saber qué tan lejos o que tan cerca están de los materiales de lectura.

No olviden que los materiales escritos, como los que hay en las bibliotecas, son tesoros invaluables y que te enriquece mucho tenerlos siempre a tu alcance.

2. ¿Cuáles son los libros favoritos de los niños?

¿Cuál es tú libro favorito? platica con sus familiares acerca de cuáles libros han leído y de qué tratan, ¿Por qué les gustaron o por qué no les gustaron?

Existen otros materiales escritos como periódicos, revistas, folletos, carteles. Y su contenido es diferente. ¿En tu casa hay materiales de lectura como los que te hemos mencionado?

El Reto de Hoy:

Consiste en que selecciones un libro que tengas en casa o bien otro material escrito.

Si tienes oportunidad de usar internet, busca libros, artículos u otros contenidos para niños que se encuentran disponibles en diferentes sitios, para leerlo.

Consulta tu libro de texto de Lengua materna. Español, de segundo grado en la actividad “Tiempo de leer”, para registrar tus conclusiones en la página 181.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2ESA.htm?#page/181

Unas propuestas de lectura es tu libro de Lengua Materna. Español. Lecturas de segundo grado, ¡anímate! a leerlo en voz alta a las personas que estén en tu casa, por ejemplo, del “El emperejilado” que se encuentra en la página 28, el de “Doña Carmen” en la página 44,) o “El patio de mi casa” en la página 99.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2LEA.htm?#page/28

Estos son algunos títulos, pero puedes explorar tu libro y leer los que te llamen la atención ya sean cuentos, canciones, adivinanzas, son divertidos e interesantes.

MATEMÁTICAS – ¡Vamos a agrupar objetos!

Los materiales que necesitas para esta sesión son los siguientes:

a) 20 guayabas

b) 46 fresas

c) 70 limones

d) 13 bolsas de plástico transparente.

Si no tienes los materiales no te preocupes, puedes utilizar diferentes materiales para representarlos, por ejemplo, frijoles, habas, piedras, etc.

Resuelve el siguiente problema, Oscar es un niño de 7 años que realiza otras actividades para apoyar a su familia. ¿Quieres saber qué es lo que hace?

La mamá de Oscar tiene una tienda donde vende fruta y cuando el termina sus actividades de la escuela le ayuda en la tienda. Ella le da unas bolsas y le pide que meta de diez frutas en cada una. Primero le da 20 guayabas.

1) ¿Cuántas bolsas necesitará para meter las guayabas?

2) ¿Cuántas decenas tenemos?

3) ¿Cuántas guayabas sobraron?

Primero representa las dos decenas con el siguiente material. Cada 10 cuadritos representan una decena. Como son dos decenas las representamos con dos tiras. Es decir, dos decenas.

Ahora su mamá le da 46 fresas, ¿Cuántas bolsas necesitará para meter las fresas? ¿Cuántas decenas tiene Oscar? ¿Cuántas fresas sobraron? representa las 4 decenas y las 6 unidades.

Por último, su mamá de Oscar le dio 7 bolsas para limones.

1) ¿Cuántos limones crees que le dio?

Para saber cuántos limones le dio, mete de 10 en 10 limones en cada bolsa.

1) ¿Cuántos limones son en total?

2) ¿Cuántas decenas son 70 limones?

Ahora representa con el material las 7 decenas.

¿De cuál fruta empaco más Oscar?

En tu libro de Libro de texto de Matemáticas de segundo grado, podrás practicar más sobre este tema en la página 17.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2MAA.htm?#page/17

El Reto de Hoy:

Reflexiona y contesta lo siguiente.

1) ¿Cómo representarías una centena utilizando el material anterior?

2) ¿Cómo representarías el número 123?

Puedes dibujarlo en tu libreta, en una hoja o en un cartón; también puedes recortarlo para utilizarlo como apoyo en actividades posteriores.