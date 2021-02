Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 24 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día miércoles 24 de febrero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

MATEMÁTICAS

Lo mismo para todas y todos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás el uso de fracciones de medios, cuartos, octavos entre otras para expresarlas por escrito en representaciones gráficas.

¿Qué hacemos?

Hola, soy Gloria, creo que algunos y algunas en realidad ya me conocen, pero tal vez no todas y todos, a veces soy un poco tímida.

Estoy aquí porque tengo un problemita y quisiera que me ayudarán a resolverlo.

Bueno, a mí me gusta mucho hacer pulseras y collares, entonces decidí hacer unas pulseras para mis amigas Ana, Rosa, Laura y otra para mí.

El problema es que tengo estos 3 listones y necesito repartirlos en partes iguales entre mis tres amigas y yo para poder hacer las 4 pulseras, pero no sé cómo hacerlo.

Justamente hemos estado viendo cómo repartir y dividir diferentes objetos y con todo gusto te podemos ayudar, ¿Pero después nos puedes ayudar tú en algo? ¿Te parece bien?

¿Cómo podríamos hacerle para dividir los 3 listones de Gloria? tú qué opinas, ¿Cómo los podemos dividir?

Lo que se me ocurre rápidamente es doblar a la mitad cada uno de los listones, cortarlos y luego otra vez a la mitad para que tengamos 4 pedazos de cada listón.

·Doblan cada uno de los listones a la mitad.

·Lo marcan con el plumón.

·Cortan donde está la marca.

·Repiten las acciones hasta obtener de cada listón 4 pedazos del mismo tamaño.

Según lo que hemos aprendido en nuestras clases anteriores, ¿Qué representa este pedazo? Representa 14 1/4 del listón.

Lo que no sabía es cómo hacerle para que quedaran del mismo tamaño los pedazos.

Ahora ya sabes cómo le puedes hacer.

Entonces estos son los pedazos de listón para la pulsera de Laura, estos para la de Ana, estos para la de Rosa y estos son para tu pulsera, Gloria.

¿Todas tienen el mismo número de pedazos de listón?

¿Qué fracción de listón se usará para cada pulsera?

Son 34 3/4 porque los listones se dividieron en 4 que sería el denominador y para cada pulsera se necesitan 3 secciones que sería el numerador.

Se me ocurre cortar cada sección a la mitad para poder intercalar mejor los colores. ¿Creen que se pueda?

Ahora son más secciones para ir intercalando los colores.

¿En cuánto quedó dividido el entero?

Buena pregunta, ¿Cómo podemos hacer para saber en cuántas secciones se dividió cada listón?

Debemos contar cuántas secciones del mismo color tenemos en total y de esa manera podremos saber en cuánto quedó dividido el listón.

Estos son 8eso quiere decir que cada listón quedó dividido en 8 partes iguales, es decir en octavos. ¿Cuántas secciones de cada color se usarán para cada pulsera?2 de cada color. ¿Cómo lo pondríamos? 28 2/8 de cada color.

Eso significa que el listón se dividió en 8 y de esas 8 secciones se utilizarán dos. ¿Qué fracción en total se usa para cada pulsera?

Si quedamos en que el denominador va a ser 8, porque se dividió en 8 partes y eso no ha cambiado.

Y para cada pulsera usamos 6 secciones, entonces ese 6 será el numerador entonces en términos del largo de un listón equivalen los tres pedazos a 68 6/8 de listón.

Observa bien la siguiente explicación ya que aquí pudimos tener dos soluciones y ambas son correctas: primero habíamos dividido en 4 partes iguales cada listón y se iban a usar 34 3/4 de listón para cada pulsera, ¿Se acuerdan? Pero al dividir el entero en 8 ahora usará 68 6/8 para cada pulsera y ambas fracciones representan la misma cantidad de listón, ¿Lo ves?

Es verdad, porque no es que aumentara la cantidad de listón, sino que solamente la dividí en partes más pequeñas. Ya voy a poder empezar a hacer las pulseras para mis amigas.

Veamos el desafío de hoy, para ello necesitamos abrir nuestro libro de texto Desafíos Matemáticos tercer grado.

Desafío 33 que se encuentra en la página 75.

En sesiones anteriores, dividimos una cartulina en dos y recuerdo claramente que teníamos que darle un pedazo a cada niña y niño, entonces a cada quien le tocó 1/2.

Sí, aunque también si dividimos en 4 la cartulina y darle dos pedazos al niño y dos a la niña.

Mira Imaginemos una hoja de cartulina, ahora la doblo a la mitad y la recorto cada uno de estos pedazos es 12 1/2 y toca la misma cantidad a la niña y al niño.

Si en lugar de partir la cartulina en 2 la parto en 4 y reparto por partes iguales le tocarán 2 a cada quien y representa exactamente lo mismo que 12 1/2

Eso quiere decir que las dos formas son correctas. ¿Existen más respuestas correctas?

En este caso, sí.

Te invito a explorar otras respuestas con ayuda de alguna hoja de papel que ya no les sirva. Exploren tantas opciones como se les ocurran y regístrenlas, y envíenos sus descubrimientos para compartirlos con todos los niños y niñas que nos ven.

Perfecto porque vamos a resolver un problema más de nuestro desafío 33.

Nos quedan dos problemas más.

Se me ocurre que resolvamos el número 3 entonces.

¿Cómo podemos repartir los amarantos para que todos y todas tengan lo mismo?

No podemos darle uno a cada quien, porque no alcanza.

¿Y si los partimos a la mitad?

1 barra a la mitad = 2 pedazos por barra, como son 5 barras en total entonces:

2 + 2+ 2 + 2 + 2 = 10 pedazos de barra en total.

Tendríamos 2 pedazos por cada amaranto es decir 10 pedazos, sí alcanza, pero sobran dos y no deben sobrar ¡a menos que podamos comernos aquí los pedazos que sobran!

Lamentablemente no se puede Gloria así que en medios no funcionaría.

Si partimos en 4 cada barra tendríamos 20 pedazos iguales, podemos darles 3 a cada quien “Como son 8 niños y niñas y hay que darle 3 pedazos a cada quien, entonces son 3 x 8 = 24 pedazos de barra en total” porque necesitaríamos 24 pedazos para darle 3 a cada quien, porque 8 niños y niñas por 3 pedazos son 24.

Tenemos 5 barras de amaranto y 8 niños, ya vimos que, sidivido en 2 o en 4 no se realiza exacto el reparto, pero creo que, si son 8 niños y niñas y de cada barra les damos un pedazo igual a cada uno y cada una, se podrá resolver de forma correcta.

Entonces a cada quien le tocaría un pedazo igual de cada una de estas barras y no sobraría ni faltaría nada, así, pero nos falta algo. Ya me vimos cómo hacer el reparto y es correcto, pero eso no responde la pregunta que nos hace el problema tres.

La pregunta dice, ¿Cuánto le tocará a cada quién? Eso significa que debemos ser más claros con la respuesta.

Las barras están divididas en 8,eso significa que el 8 es nuestro denominador.

Bien, sólo que esa fracción sólo indica lo que le tocó a cada niño y niña de una sola barra de amaranto, pero son 5 barras, entonces les tocó 18 1/8 de cada una, es decir, en total, les tocaron 5 pedazos, le tocaron a cada quien 5 pedazos que representan el numerador de una fracción y como cada barra se dividió en 8, podemos decir que a cada niño y a cada niña le tocaron 58 5/8 de amaranto.

Si en lugar de 5 amarantos fuéramos a repartir 6 amarantos, ¿Qué fracción le tocaría a cada quién?

Como los niños y niñas siguen siendo 8, yo dividiría los amarantos nuevamente en 8, para que a cada quien le toque un pedazo de cada barra de amaranto, quiere decir que el denominador seguirá siendo 8, pero como ahora son 6 barras de amaranto, a cada niño y niña le tocarán 6 pedazos.

Si tenemos 6 barras de amaranto y las repartimos entre 8 niños a cada niño le tocan68 6/8 Ahora vamos a subir la dificultad. Si son 4 barras de amaranto y el mismo número de niñas y niños: 8 ¿Cómo podríamos repartirlas? pongan mucha atención porque hay otra condición, ya no se vale dividir en 8 los amarantos, debemos buscar otras alternativas para repartirlos. Si son 4 amarantos, yo las dividiría a la mitad, de esa manera me quedarían dos pedazos por cada barra y como son 4 barras, multiplico 2 por 4 y nos da 8 pedazos, entonces a cada quien le toca un pedazo.

Y en fracción sería, 2 de denominador, porque las barras se partieron en dos y uno de numerador porque les toca un pedazo a cada quien.

Antes de despedirnos, repasemos lo que aprendiste en la sesión de hoy continuamos fraccionando enteros para repartirlos, pero además vimos que los resultados en fracciones pueden expresarse de diferentes maneras siempre y cuando representen la misma porcióncomo 1/2 y 2/4

ARTES

Mi bandera: contorno, figura y fondo

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás los conceptos de contorno, figura y fondo, así como también, los tipos de líneas que se utilizan dentro de las imágenes, por medio de la observación de varias representaciones, así como de la creación de las tuyas.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a crear una representación bidimensional con motivo del día de la bandera, aplicando los elementos visuales que son: figura, contorno y fondo. Como sabes, una de las fechas conmemorativas del mes de febrero, es el día de la bandera y es una fecha muy importante para todos los mexicanos. Debes saber qué la bandera tuvo muchos cambios antes de ser la que conoces hoy.

Cada una de las banderas fue una representación bidimensional, donde en cada etapa de la historia se plasmaron emociones e ideas del momento. Desde la época prehispánica se usaban este tipo de representaciones, pero no se llamaban banderas. ¿Recuerda cómo se le decía? unos eran los emblemas, otros estandartes y por último las banderas.

Para comenzar es importante conocer el concepto de contorno, observa el siguiente

diagrama.

El contorno es el conjunto de líneas que limitan a una figura y debes saber que existen diferentes tipos de líneas: rectas, curvas y mixtas, por ejemplo, las líneas rectas puedes verlas en las señales de tránsito, en la calle, en todos lados las puedes identificar.

A manera de otro ejemplo, puedes observar la línea que divide los carriles en la calle, o bien; en las líneas peatonales, éstos son ejemplo de líneas rectas.

A continuación, podrás observar algunos estandartes en donde puedes identificar los contornos con líneas rectas, curvas y mixtas.

Este fue el primer estandarte en donde se representaba la fundación de la ciudad de Tenochtitlan. En esta imagen observamos líneas curvas.

Ahora veremos la bandera de Cruz de Borgoña.

Esta bandera fue utilizada en la Guerra de Independencia por el Batallón del Ejército Realista de tres villas: Córdoba, Orizaba y Xalapa.

En esta imagen observamos líneas rectas.

Ahora veamos el Estandarte de José María Morelos y Pavón.

José María Morelos y Pavón fue sacerdote, militar insurgente y patriota mexicano, este estandarte Morelos lo adopta como bandera de guerra en la independencia de México. ¿Qué tipos de líneas identificas? veo claramente líneas rectas en los contornos de los cuadros que están en la orilla y en el centro podemos ver que en el águila hay líneas curvas.

Las letras tienen líneas rectas y curvas y que están juntas, a estas líneas les llamamos líneas mixtas. Las líneas mixtas, son aquellas que se forman de rectas y curvas y que llevan diferentes direcciones.

Actividad 1. Las figuras.

Pasemos ahora a crear contornos, ya que hemos identificado los diferentes contornos que las líneas pueden hacer, realizaremos nuestra propia creación utilizando los conceptos anteriores.

Material:

Hojas blancas, cartulina o cuaderno, plumones, marcadores o colores de madera.

Primero empieza por colocar la mano abierta sobre la hoja y con un plumón marcar el contorno de los dedos y la palma.

Ahora colorea el contorno de color verde y su color complementario que es el amarillo.

En esta actividad practicarás el contorno con líneas curvas, entonces la figura es lo de adentro, eso quiere decir que el contorno es la línea de color verde y la figura es lo de amarillo.

Ahora bien, como ya hemos visto, que el contorno nos marca los límites de una figura, pueden ser simples o complejas.

La mayor pregunta es, ¿Qué es la figura? La figura es toda aquella forma exterior de alguien o de algo.

Por ejemplo, las formas simples las podemos ver representadas en un cuadrado, en un círculo, en el triángulo o el rectángulo. Para saber más sobre el concepto de figura o forma observa el siguiente video “La Forma”.

Video. La forma (duración 5:47)

Este fue un video bastante educativo donde pudiste aprender un poco más sobre las diferentes figuras que se pueden realizar en una representación bidimensional.

Actividad 2. Realizando figuras o formas.

En esta actividad pondrás en práctica el concepto de figuras simples y complejas.

Material:

Hojas blancas, cartulina o cuaderno.

Plumones, marcadores o colores de madera.

Coloca la mano abierta sobre la hoja y con un plumón marcar el contorno de los dedos y la palma.

Dentro del contorno de la mano marcada, rellena cada dedo con líneas rectas, curvas y mixtas en diferentes direcciones.

Usa diferentes colores de plumón para hacer notar los diferentes tipos de línea.

Este fue un ejercicio para practicar figuras simples y complejas, para saber un poco más sobre el concepto de fondo, observa el siguiente video.

Video. Relación figura y fondo: espacio positivo y negativo (duración 5:38)

Como te habrás dado cuenta, la figura y el fondo tienen una relación muy estrecha. Cuando realizamos una figura, al mismo tiempo sin saberlo, estamos construyendo un fondo.

Actividad 3. Fondo complejo.

Vas a practicar una de las combinaciones de figura simple y fondo complejo.

Materiales:

Hoja blanca, media cartulina o cuaderno.

Pintura acrílica, pinceles o colores de madera.

Recorte de bandera.

Pega con cinta adhesiva de manera que se pueda despegar al finalizar la actividad.

Con un pincel se traza líneas curvas y rectas de color verde.

Con los dedos realizar diferentes formas dactilares de color rojo.

Tratar de cubrir lo más posible de color verde y rojo.

Retirar la bandera pegada.

En este ejercicio vemos el fondo, un fondo complejo representado a través de los colores verde y rojo, y una figura simple con el contorno de la bandera en blanco.

En esta ocasión conociste los conceptos de contorno, figura y fondo. Practicaste estos conceptos al realizar tus producciones con motivo del día de la bandera.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CIENCIAS NATURALES

Los sólidos nos invaden

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy vas a aprender acerca de los materiales sólidos, son muchos, están en todas partes y, además, tienen características muy peculiares.

¿Qué hacemos?

Sólidos es algo muy resistente, con forma y duro.

Estamos rodeados de objetos sólidos. ¿Recuerdas que en la sesión anterior hablamos que los líquidos? Los materiales que se encuentran en estado sólido también tienen características muy diferentes e interesantes vas a ver algunas de las características en los líquidos, para identificar las diferencias entre sólidos y líquidos.

Las características de los materiales en estado sólido se asocian con resistente, forma definida y duro.

¿Crees que hay objetos que sean resistentes, duros y con forma definida? ¿Qué te parece si buscamos algunos objetos que puedan reunir estas características?

Bote lapicero o lata que está en alguno de los libreros.

Cubos de fomi (están en el piso).

Modelo de figura humana con traje azul.

Envase de PET (las pinturas que están en el librero o los contenedores de figuras).

Vaso de cristal o el foco que está en alguno de los libreros.

Un gis cuadrado.

Plastilina o la pasta de moldear que esté a la mano.

Cubo Rubik.

Bloques de madera para construir las casitas del librero.

Llevar una piedra de río.

Qué características tienen.

Bote lapicero, figura humana de madera, foco y cubo Rubik.

En qué se parecen, porque no les veo ninguna semejanza. Uno es cilíndrico, otro es una figura humana, el foco redondo y un cubo no se parecen en nada.

Si son diferentes cada uno tiene su propia forma. Los sólidos sí tienen forma definida.

¿Conserva su forma o no? Sí, no cambia de forma; la mantiene, no importa que se mueva de lugar o cambie de posición.

Con estos mismos objetos hagamos una segunda observación, aquí tengo una cubeta.

Pongamos los objetos dentro de la cubeta. ¿Observan cómo, aunque ahora estén dentro de la cubeta, no cambiaron su forma?

Eso quiere decir que, además de que su forma es definida, su volumen, también lo es, no cambia, aunque lo mueva de un lugar a otro, o lo ponga dentro de otro objeto.

Eso no pasaba con los líquidos. Un líquido sí cambia su forma y se adapta al contenedor. Un sólido mantiene su forma y su volumen.

Analicemos otros objetos, puedes elegirlos.

¿Qué pasaría si los aplastamos? ¿Crees que podamos hacerlo?

Vamos a ver. Presiona el envase de las pinturas, y observa cierta elasticidad.

¿Qué ocurre? ¿Puedes observar qué está pasando con el cubo? Aunque lo presiones varias veces y le pongas toda la fuerza posible, el cubo regresa a su forma original, en el caso del bote de pintura, también puedes comprimirlo y no hay resistencia, pero, ¿Qué pasa si aplastamos el gis o el bloque de madera? ¿Quieres intentarlo? ¿Qué diferencia encontraste?

Logré aplastar el cubo de foami y el envase de plástico, después regresaron a su forma original y mira, si yo trato de aplastar el gis y el bloque de madera no se puede. ¿Eso cómo se llama? ¿Es otra característica?

Eso que acabas de descubrir se llama elasticidad.

Entonces el cubo de foami lo puedo manipular de modo que, aunque lo aplaste no se rompe porque es elástico y el gis no es elástico. Una liga es otro ejemplo claro, ya que la podemos estirar, no se rompe y al soltarla, recupera su forma original.

Haremos otra prueba, escoge otros tres objetos, por favor.

Vaso de cristal, gis y trozo de plastilina.

Aquí tengo un gancho, como los que se utilizan para tejer, con él haremos rayas o marcaremos los objetos, ¿Crees que podamos?

Está muy duro el vidrio para poder marcarlo.

Ahora intenta hacer lo mismo, pero con el gis.

Aquí sí se pueden hacer marcas. Este gis a pesar de ser una piedra no es tan duro como el vidrio.

Por último, prueba con la masa de moldear.

No hay ninguna resistencia, se fue todo el gancho a través de la pieza.

Acabas de descubrir otra de las características de los sólidos, estamos hablando de la dureza. Vamos a ver a qué nos referimos con dureza.

Como nos dimos cuenta, al vidrio no pudimos hacerle marcas, es decir no logramos alterarlo permanentemente porque es muy duro, tú lo dijiste. Al gis y a la plastilina, por el contrario, sí les pudimos hacer marcas permanentes; el gis por mucho que queramos ya no puede regresar a su estado original, las marcas ya quedaron grabadas, se trata de un material que no es tan duro y por eso logramos alterarlo con facilidad. ¿Notas la diferencia?

Sólo me llama la atención el vaso de vidrio, fue el más duro en la prueba y no lo pude rayar, pero ¿Qué pasa si se me cae?

El vidrio es frágil y no resistente, ¿Verdad? Casi siempre donde hay objetos de cristal o vidrio hay un letrero muy grande que dice “frágil”.

En los objetos de vidrio tenemos otra característica de los sólidos que es la fragilidad.

Me gustaría platicar sobre este otro objeto que me gustó mucho, pero ya no estoy seguro de que se trate de un sólido. Es la plastilina.

¿Por qué no estás seguro de que se trate de un sólido?

Pues porque no es tan duro como la lata, ni tan resistente como el plástico, pero tampoco es frágil como el cristal; pero lo que sí sé es que se puede estirar y moldear, esa característica me gusta mucho, porque nos podemos pasar horas con la plastilina inventando formas, creando figuras que luego deshacemos y creamos otras.

Claro, a quién no le gusta la plastilina o la masa para formar figuras. Estos materiales sólidos son de mis preferidos porque, así como dices tienen una característica envidiable, toman cualquier forma que se le dé y regresan a cómo eran originalmente, es decir son moldeables.

Ser sólido no significa que no puede ser moldeable.

¿Te gustaría ver un ejemplo de cómo podemos moldear la plastilina? Observa el siguiente video que nos muestra un ejemplo.

Video. Niño moldeando plastilina.

Qué divertido es jugar con la plastilina o la masa, definitivamente este sólido es mi favorito.

Esta vez nos adentraremos en el mundo de los sólidos. Póntelos. ¡Veamos cómo están compuestos los sólidos!

¿Qué observas? ¿Cómo son las partículas de los sólidos? ¿Están juntas? ¿Están separadas?

Están formaditas, unas tras otras, hasta parecen soldaditos muy bien alineados. No hay espacio entre ellas y no se mueven, solo parecen vibrar.

A diferencia de las moléculas de los líquidos, que están en un movimiento constante y con más holgura, las partículas de los sólidos están muy juntas y pareciera que no se mueven, eso hace que el material esté firme, sea duro, resistente y todas esas demás características que conocimos en esta sesión.

Con todo lo que platicamos podemos decir que, los sólidos son materiales muy diversos y tienen diferentes propiedades.

Además, observaste que los sólidos comparten características entre sí, es decir, no son sólo duros, sino que también pueden ser resistentes o frágiles.

LENGUAJE

¡Haremos nuestra propia revista!

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las características que constituyen un artículo de divulgación científica, a manera de que puedas elaborar tu propio artículo

¿Qué hacemos?

Comenzaremos una nueva práctica social, sé que te va a encanta, nos dedicaremos por unos días a escribir tu propia revista científica. ¡Te convertirás en todo un autor! Y no de cualquier tema. Escribirás sobre el mundo que te rodea, darás a conocer sobre el medio ambiente, los avances en la ciencia y los últimos descubrimientos.

Quizás eres curioso y tienes muchas preguntas sobre el funcionamiento de las cosas y sobre, ¿Cómo mejorar el mundo? Muchas personas han tenido la misma inquietud a lo largo del tiempo, y han investigado y experimentado profesionalmente aquello que les ha causado asombro o duda para explicárselo a sí mismas y a los demás. Su trabajo ha aportado descubrimientos benéficos para la salud, la ecología, la tecnología y la astronáutica, entre otros.

A estas personas se les conoce como científicos. Sus investigaciones ofrecen conocimientos que ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, a cuidar el planeta y a ofrecerles un futuro mejor a las generaciones que vienen.

Como no todos de nosotros tenemos sus conocimientos, ellos hacen un esfuerzo por explicar esos grandes experimentos de manera sencilla, y los publican en libros y revistas, o los dan a conocer en programas de radio y televisión para que todos conozcamos sus descubrimientos.

Es por esto, que existen revistas científicas para expertos, y existen también, las llamadas revistas “de divulgación”, que son para las personas que no nos dedicamos a la ciencia, pero que somos curiosos y tenemos ganas de aprender y entender cada vez más. Hoy podrás escribir una de esas revistas científicas de divulgación, tal como lo indica tu libro de texto en la página 78.

Conozcamos una de estas revistas para saber, ¿Cómo son? y ¿Qué tipo de información traen? En tu libro de texto nos pregunta sobre la información que viene en la portada, los temas de los artículos y los autores. Lee un poco lo que dice la página 79.

Vamos a revisar una de varias revistas que existen en México, algunas de ellas se publican en papel y otras tienen su versión digital. Muchos de los museos científicos en México publican artículos especiales para los niños.

Vamos a ver la portada de esta revista. Cómo puedes observar en ella aparece, junto con imágenes interesantes, los temas que encontraremos y el nombre de uno de los autores, tal vez el del artículo más largo de la revista

Cómo pudiste darte cuenta, se habla sobre rocas, y tiene un artículo escrito por la doctora R.M. Quiñones que se llama “Rocas y minerales”.

El artículo debe hablar sobre, ¿Qué son las rocas y los minerales? ¿Por qué son importantes para nuestro planeta? ¿Cuál es la diferencia entre una roca y un mineral? y tal vez muestre imágenes, a lo mejor hay una foto de la roca más grande de todo el planeta, o del mineral más extraño. Seguramente, nada más de pensar en toda la información que tiene esa revista sobre el tema, ya te dieron ganas de leerla.

Y justamente de eso se trata, que al ver la portada de una revista tú sepas, ¿Cuál de todas las revistas que tienes frente a ti te puede interesar más? Eso quiere decir que cuando tú seas el autor de la revista, no se te debe olvidar elaborar una portada llamativa con todos los datos requeridos.

Continuemos con las indicaciones del libro de texto. Ahora lee la página 80 de tu libro de Español.

Tal vez te pasó por la mente, que está página está llena de coronavirus, pero no es así; lo que aparece son virus de muchos tipos, no tienes por qué tener miedo. Desde hace mucho tiempo, los científicos estudian precisamente los problemas que se presentan para poder resolverlos. Los virus nos están causando muchos problemas actualmente, y por eso todos los científicos del mundo están trabajando más que nunca, para pronto tener una solución que los mantenga controlados.

Es muy importante que sepamos que a los virus no hay que ignorarlos o temerles, sino prepararse y buscar, ¿De qué manera podemos enfrentarlos? Lo mejor que podemos hacer nosotros es seguir las medidas de higiene necesarias, y los científicos investigar la manera de acabar con ellos.

Antes de leer sobre los virus, lee la sección que habla sobre el sentido literal de las palabras. Con ello, debes realizar un ejercicio de memoria, ¿Te acuerdas que hace unas semanas hablamos sobre poesía? ¿Recuerdas que hablamos entonces del sentido figurado? El sentido figurado es doble sentido a las palabras, y aparte, había otro sentido, el directo, que se llama sentido literal. Recordemos lo que decía nuestro libro de texto en la página 52.

Para continuar, lee la página 80 de tu Libro de Español.

Cómo pudiste leer en el artículo se explican varias cosas que ayudan a comprender más sobre esta enfermedad del COVID: Los virus son súper chiquititos y por eso no se ven a simple vista. Pero, aunque no se vean, sí existen. De manera, que en realidad hay más virus que gente en este planeta y que por eso, es muy difícil combatirlos, pero los científicos son más inteligentes y podrán con ellos.

Ahora, analicemos las palabras. ¿Veamos cómo son directas y claras? Por ejemplo, el significado de la palabra virus: es “Veneno”. Lo cual, quiere decir que nos da cantidades exactas, y no aproximadas. Esa es una de las características de la ciencia, trata de ser específica. No te dice “muchos” o “un montón”, sino que te dice “23 mil millones de virus”. Toma en cuenta esta característica para cuando escribas tu artículo.

Para que tengas más ejemplos sobre el sentido literal de las palabras antes de ponerte a escribir tu artículo, y para que conozcas más sobre el país, debes leer la siguiente información de una infografía.

Observa como ofrecen datos específicos, menciona algunas palabras que son del uso de los científicos y escribe la respuesta en tu cuaderno. Claramente tienes razón las palabras son: biósfera, biodiversidad, biogeografía y evolución. Ahora tienes que encontrar el significado de estas palabras en el artículo o si no, en un diccionario. Los diccionarios contienen el significado literal de las palabras, busca estás palabras, para que no te quedes con las dudas de su significado. ¡Acuérdate que las vas a encontrar por orden alfabético!

Biósfera Conjunto de los medios donde se desarrollan los seres vivos en la Tierra. Biodiversidad Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. Biogeografía Parte de la biología que se ocupa de la distribución geográfica de animales y plantas. Evolución Serie de transformaciones continuas que va experimentando la naturaleza y los seres que la componen.

Cómo pudiste darte cuenta, todas tienen que ver con la biología y los seres que habitan nuestra tierra.

Ahora, sigamos buscando datos en esta infografía. ¿Dónde queda el archipiélago de las Islas Revillagigedo? Por supuesto, en el Océano Pacífico, entre Manzanillo y Cabo San Lucas. ¿Desde cuándo es considerado reserva de la biósfera? Desde 1994.

Si quieren saber más sobre este tema tan apasionante, pueden encontrarlo en la página de la SEMARNAT.

Bueno, creo que con esto se quedan muchas ideas para pensar. Continúa trabajando en tu artículo de divulgación

Nos centramos en conocer las características que tiene que tener tu artículo, como son: un título que nos indique sobre, ¿Qué va a tratar el artículo? nombre de la autora, el autor, o los autores, información sobre el tema del que se está hablando y en especial los artículos de divulgación científica deben tener un sentido literal de las palabras.

Como esas bien largas que tenían que ver con “bio”. Recuerda que “bio” significa vida.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

