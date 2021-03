Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 24 de marzo

Compartir esta publicación













Hoy miércoles 24 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 24 de marzo

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIVISMO

La justicia como principio de leyes y normas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a analizar situaciones en las que se aplican las leyes y distinguirás aplicaciones justas e injustas.

¿Qué hacemos?

Para recordar lo que se vio en la sesión pasada te haré una serie de preguntas.

Menciona dos estrategias para resolver conflictos.

La negociación y la mediación, como primera estrategia, ya que es de gran importancia ceder y mostrarse flexible para establecer un acuerdo y cómo segunda estrategia, la de solicitar la intervención de una tercera persona para encontrar un acuerdo que beneficie a todas y todos.

¿Cómo influyen los roles y estereotipos tradicionales en la violencia de género?

Los roles y estereotipos impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y los hombres, además generan desigualdad y provocan daños irreparables, por ejemplo, lastiman la dignidad e integridad personal.

¿Qué puedo hacer si en el conflicto ninguna de las personas cede?

Dado el caos, se puede solicitar el apoyo de un mediador o mediadora para resolver el conflicto, recuerda que, la negociación o mediación se debe dar en igualdad de circunstancias para las partes y que no debe haber antecedentes de algún tipo de violencia sea física, psicológica y/o sexual, ni relación de sometimiento de una persona a otra.

Este solo es un mensaje: Si te encuentras ante un conflicto que se sale de control, busca la ayuda de una persona de confianza, háblalo, dilo, protege tus emociones y tu integridad, es un buen consejo, ya que es de gran importancia saber qué hacer, frente a los conflictos.

Los conflictos estarán siempre presentes en nuestra vida cotidiana, y no se trata de enojarnos y querer que las personas piensen como nosotras y nosotros, sino más bien se trata de ser flexibles y utilizar la creatividad para hacernos la vida más fácil.

Ahora si continuemos con nuestro tema de la sesión de hoy, vas analizar situaciones en las que se aplican las leyes y distinguir aplicaciones justas e injustas.

Tanto adultos como niños, convivimos con ellas, por eso es bueno conocerlas. Es necesario tener en cuenta que las normas existen para organizar la vida cotidiana y así mejorar la convivencia entre las personas.

¿Qué diferencia hay entre la norma y la ley?

Una norma, es una regla que establece la sociedad, su principal función consiste en ajustar determinadas conductas o actividades, un ejemplo de norma, sería “evitar comer en la biblioteca” o “no fumar en espacios cerrados”.

En cambio, las leyes son disposiciones que las autoridades de un país o nación establecen para regular la conducta de las personas en la sociedad, dichas conductas serán de cumplimiento obligatorio.

Si alguien no las respeta, será sancionado, las leyes se encuentran en la Constitución Política de cada país, por ejemplo, si una persona comete un delito, ésta será juzgada y será merecedor o merecedora de una condena.

La impartición de justicia es otro de los temas que se abordarán, pues recuerda que la justicia consiste en darle a cada quien lo que le corresponde.

La justicia ayuda a asignar derechos y deberes y a distribuir de manera apropiada los beneficios y las cargas, al cooperar o participar en un grupo, sea familiar, escolar o en la comunidad.

Algo muy importante, cuando hay justicia, se contribuye al bienestar de todas y todos, así se puede vivir mejor en los diversos ámbitos donde convivimos con más personas.

La justicia debe estar presente en nuestra vida cotidiana. La incorrecta aplicación de las normas afecta la vida de las personas.

Analiza la siguiente historia: Recuerdo que un día me platicó mi amigo Carlitos que su hermana fue injusta, porque le tocaba a ella bañar al perro y a Carlitos sacarlo a pasear, pero como su hermana veía su serie favorita no hizo lo que le tocaba, su mamá se enojó mucho porque el perro estaba muy sucio cuando regresó del paseo y manchó los sillones de la sala.

Entonces la hermana dijo que como no lo sacó Carlitos, el perro había jugado en el jardín y se ensució, cuando eso no era cierto. Los regañaron a los dos y mi amigo se sintió muy triste y ya no pudo salir a jugar conmigo.

¿Por qué crees que fue una situación injusta?

Porque la hermana de Carlitos no hizo lo que le correspondía y además mintió para echarle la culpa, su mamá debió haber investigado si cada uno hizo su tarea asignada, porque quien no cumplió con eso fue la hermana, entonces el regaño tenía que haber sido solo para ella.

En la vida cotidiana, si cometes una acción que afecta a las otras personas, somos acreedores a una sanción, dicha sanción es asignada por la autoridad, en casa, por ejemplo, ¿Quién es la autoridad? Los papás y los abuelos.

¿En la escuela quién sería la autoridad? Los maestros o maestras y el director o directora.

Ellas y ellos son los encargados de asignar sanciones si se comete una falta a las normas, en cambio, si la falta se comete en la sociedad, como un robo, por ejemplo, las autoridades son quienes asignan la sanción.

Por eso es que se dice que las autoridades son las encargadas de impartir justicia, con base en las leyes estipuladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es muy importante saber diferenciar las situaciones justas de las injustas, y para eso, debes tener muy presentes cuáles son las normas en los distintos espacios que convivimos: como la escuela, la familia o la comunidad.

Hay que conocer las normas y leyes, ser consciente de que, si no las respetamos, tendremos una sanción por infringirlas, es decir, tendrías que pagar las consecuencias.

Es importante no olvidar que la justicia ocupa un lugar muy importante en la convivencia, pues permite que la ley se aplique de forma justa y equitativa.

Recuerda el principio de la justicia: dar a cada quien lo que le corresponde de una forma equitativa y con base en los derechos humanos.

Infringir las leyes, o bien NO respetar las leyes puede traer consecuencias muy severas. Las leyes y las normas nos ayudan a llevar una convivencia pacífica y armónica, pues sería imposible vivir en el mundo sin reglas.

Con base en lo que hemos aprendido de la aplicación de la justicia en diversas situaciones, realizaremos la siguiente actividad.

Te iré diciendo algunas situaciones y señalaremos si se trata de una situación justa o bien si se trata de una situación injusta.

En una familia se asignan las tareas del hogar de acuerdo a la edad y capacidad de cada uno, para que puedan participar de forma equitativa.

No por hacer cosas pequeñas son cosas insignificantes, se puede contribuir de diferentes formas para completar las tareas del hogar, es JUSTO.

Roberto cometió el delito de robo, según nuestras leyes debe ser juzgado en el ministerio público, sin embargo, sus conocidos agredieron físicamente a los policías que lo detuvieron.

Entiendo que los cercanos a Roberto hayan estado enojados, pero aun así no creo que hayan hecho bien en ser violentos, la violencia no es el camino, y las personas obtienen una sanción cuando no respetan la ley, por tanto, deben acatar las consecuencias de sus actos, por lo tanto, la situación es INJUSTA.

Las mujeres y niñas son protegidas por la Ley contra todo tipo de maltrato y violencia, las agencias del ministerio público poseen un área especial que las asesora con base en la perspectiva de género.

A veces, cuando en una oficina del ministerio público, el personal no toma en cuenta la perspectiva de género, termina culpabilizando a las mujeres y niñas por lo ocurrido, por ello, para que tengan acceso a la justicia, deben ser atendidas por personal que sepa asesorar con perspectiva de género y es una situación JUSTA.

Margarita quiere utilizar la tableta electrónica para jugar en línea, entonces utiliza el pretexto de elaborar sus tareas y no permite que sus hermanos se conecten a su clase virtual.

Estamos ante una situación INJUSTA. No se deben acaparar las cosas que los demás necesitan.

Beto entregó todas las tareas a tiempo, además se conectó los días designados para las clases virtuales. En cambio, Memo a pesar de que tenía todas las herramientas a su alcance, prefirió no realizar sus tareas y jugar sus videojuegos. La maestra asignó la misma calificación a ambos.

Todo maestro o maestra debe llevar una lista de asistencia y registro de actividades de las alumnas y los alumnos, pues eso demuestra el compromiso del alumno o alumna por aprender, eso debió de afectar la calificación de Memo.

Las asistencias y entrega de tareas son parte de la evaluación, por ello, es una situación INJUSTA.

Ahora te daré un breve y justiciero resumen.

La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde con base en los derechos humanos.

Las normas son aquellas reglas que la sociedad designa para promover una convivencia pacífica, mientras que las leyes son disposiciones que las y los ciudadanos deben respetar, de lo contrario las sanciones pueden llegar a ser muy severas, como perder la libertad.

Recuerda también que tanto en la familia, como en la escuela o la comunidad existen autoridades que ayudan a que las normas y leyes se respeten para así lograr una sociedad más justa y equitativa.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Información para el debate

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar el punto de vista de un autor en un texto. Formularas argumentos sencillos a partir de hechos y datos.

¿Qué hacemos?

Continuaremos con la preparación del debate sobre la discriminación hacia personas indígenas y afrodescendientes en México. Sobre este tema, hubo una polémica, ¿México es un país racista, que discrimina a algunas personas por sus rasgos lingüísticos, culturales o étnicos? Existe la preocupación sobre estas formas de discriminación, pero hay personas que niegan su existencia.

Vamos a revisar algunos videos con información para construir argumentos a favor de una u otra postura, sobre los conceptos de discriminación, raza y racismo, también, algunos datos y testimonios sobre las manifestaciones del racismo en la vida cotidiana.

Te invito a ver el siguiente video del segundo 00:20 al 00:48 y del segundo 00:56 al minuto 01:58

México Social – El impacto de la discriminación (15/05/2019)

En este video definen la discriminación como una práctica cotidiana que implica dar un trato diferente, generalmente negativo, a una persona o grupo de población.

Esta definición se parece a la que viene en tu libro de Formación Cívica y Ética. También, como en el libro, en el video se señalan algunos motivos de discriminación. Entre ellos, las características culturales, lingüísticas y físicas de las personas.

En relación con el tema que ahora nos interesa, encontramos algunos datos sobre la discriminación racial en México, te invito a leerlos con atención.

Algunos datos para documentar la discriminación racial. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 estima una población indígena (de 12 y más años) de 10 millones de personas, de las cuales 49.3% perciben que sus derechos son poco o nada respetados. La falta de empleo (20.9%), la falta de recursos económicos (16.1%), la falta de apoyo del gobierno en programas sociales (15.8%) y la discriminación por su apariencia o lengua (14.6%) son las principales problemáticas que enfrenta este grupo poblacional. En 2017, 24% de la población indígena de 12 y más años (2.4 millones de personas) declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos cinco años. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (21 de marzo). Comunicado de prensa núm. 133/20. 19 de marzo de 2020. En: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/DISCRIMINAC_NAL.pdf

Esa información me parece muy importante, nos hace darnos cuenta de que cerca de la mitad de la población indígena se ha sentido afectada en sus derechos debido a la discriminación, y que la cuarta parte se ha sentido discriminada en los cinco años previos a la encuesta.

Sin embargo, cuando ampliamos nuestra búsqueda de información, encontramos que alrededor de estas situaciones de discriminación racial hacia personas indígenas y afrodescendientes, había un problema más grande y más complejo: El racismo.

Te invito a ver el siguiente video del minuto 01:06 al 02:11 en el que encontramos una explicación sencilla sobre qué es el racismo.

Racismo en México y el mundo: #EnTrending #Racismo.

De este video, me sorprendió saber que no existen razas humanas, aunque muchas personas den mucha importancia al color de la piel de sí mismas o de otras.

Desafortunadamente, el racismo es real, aunque se base en ideas falsas, como que el color de la piel de una persona se relaciona de manera automática con otras características, como su lengua, su forma de vestir y hasta su forma de ser, peor aún, el racismo se basa en la idea de que las personas de algunas razas son “mejores” que las de otras razas.

Algunas personas piensan que en México no hay racismo porque no hay grupos de población claramente diferenciados de personas con piel clara y personas con piel oscura.

Ahora observa el video del minuto 14:13 al 17:13 se muestra información sobre el racismo en México.

Racismo en México y el mundo: #EnTrending #Racismo.

Al ver este video, me dio mucho coraje que el racismo en México se centra en la idea de que los indígenas y afrodescendientes en México son menos valiosos que las demás personas.

Como te mostraré más adelante, la historia del racismo en México tiene siglos, entonces, los estereotipos e ideas racistas los llegamos a considerar como algo normal: Esto nos lleva a lastimar a otros y luego hacemos como si no hubiera pasado nada.

Como cuando un actor se disfraza de indígena o afrodescendiente para hacer burla de él y lo tomamos como un chiste sin consecuencias.

El racismo tiene consecuencias reales en las personas, como lo muestran los siguientes testimonios que te invito a leer.

Algunos testimonios. En la fábrica donde estoy (en Mérida, Yucatán) me acuerdo de un chavo que era muy bueno (como ingeniero) pero se apellida Caamal (que es un apellido maya) y no le ponían el mismo sueldo que a los demás ingenieros, sólo porque es de apellido Caamal. Era muy chambeador y todo, pero es de apellido Caamal, no como los otros ingenieros, que tenían apellidos rimbombantes.

Yo tengo todos los contrastes en casa; tengo una hija que es blanca leche y tengo a una que es casi mulata. Y la que es casi mulata casi todos los días llega llorando porque le hicieron bullying. No la dejan jugar porque… y precisamente hoy me decía: “Espero que hoy que sea Día del Niño me dejen jugar” aunque físicamente son dos gotas de agua, pero el color la ha marcado mucho y no la dejan jugar. “Es que tú eres la negra” así es, desgraciadamente. Solís, Patricio, Alice Krozer, Carlos Arroyo y Braulio Güémez. Discriminación étnico-racial en México: una taxonomía de las prácticas. México, El Colegio de México, 19 de agosto de 2019. En: https://discriminacion.colmex.mx/wp-content/uploads/2019/08/dt1.pdf

En México hay discriminación hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes, además, creo que podemos comenzar a comprender cuáles pueden ser las razones de algunas personas para pensar que en México no hay racismo. Para ampliar este panorama, traje un par de documentos.

Comencemos, observa el siguiente video del minuto 02:01 al 04:31 es sobre las etapas del racismo en la historia de México.

Racismo en México.

El doctor que habla en el video dice que el origen del racismo está en la época de la Colonia. En la sociedad novohispana había españoles, indígenas, afrodescendientes que habían sido traídos como esclavos, y mestizos, además de la población de las otras castas, todos estos grupos tenían derechos distintos.

Tal vez parezca contradictorio, porque la aspiración de que todos los mexicanos y las mexicanas seamos iguales ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones, se ha transformado en el tiempo.

Algo así como que, ¿Antes, las mujeres no tenían derecho a votar, pero ahora sí? Entre los cambios que hubo sobre cómo podíamos ser iguales ante la ley, están los que se refieren a las ideas sobre cómo podríamos, también, ser diferentes, pero en otras épocas, las diferencias se veían como una amenaza, entonces, se pensó que el camino para ser iguales consistía en hacernos parecidos mediante el mestizaje.

Veamos lo que pensaba sobre este tema un intelectual de principios del siglo XX.

Un proyecto de país centrado en el mestizaje. En su libro de 1908, Los grandes problemas nacionales, Andrés Molina Enríquez señalaba que la nación mexicana no podía existir mientras hubiera una diversidad de razas, pues enfatizaba que ni los indígenas, ni los criollos por sí mismos podían hacer progresar al país. Estaba convencido que cada raza que habitaba el territorio nacional tenía un componente positivo (los blancos tenían mayor grado de evolución que los indígenas, pero esa superioridad se revertía al hablar de resistencia al medio, cualidad para la que eran mejores los indios) pero creía que era absolutamente necesario transformar esta heterogeneidad racial y optar por un mestizaje que unificara el origen, las costumbres, la lengua, el estado evolutivo, los deseos y las aspiraciones de la población. Solo así, sostenía Molina Enríquez, se podría concretar una nacionalidad mexicana y se formaría “una nación propiamente dicha” que sería “soberana absoluta de sus destinos, y dueña y señora de su porvenir”. Omar Fabián González. “La utopía de forjar una sola raza para la nación. Mestizaje, indigenismo e hispanofilia en el México posrevolucionario”. En: Historia y Memoria, núm. 13, 2016. En: https://www.redalyc.org/pdf/3251/325146749010.pdf

Después de la Revolución Mexicana, otros importantes intelectuales, como Manuel Gamio o José Vasconcelos, difundieron ideas parecidas a las de Molina Enríquez sobre el mestizaje, y tuvieron mucha influencia en la sociedad y el gobierno de México durante mucho tiempo, hasta hace menos de cuarenta años.

Con toda la información que compartimos, me queda muy claro por qué podemos considerar que en México hay racismo y por qué algunas personas piensan que en nuestro país no hay discriminación racial, a pesar de que ellas mismas puedan pensar o actuar de manera discriminatoria.

¿Te animas a defender ese punto de vista en el debate de mañana?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Superficie de terrenos

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado y las medidas agrarias.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy revisaras “Unidades Agrarias” ¿Qué son? ¿Para qué nos sirven? Y, sobre todo, cómo puedes dominarlas deduciendo caminos y fórmulas que te ayuden a integrarlas a las herramientas matemáticas.

Revisando unos anuncios de terrenos en venta haremos algunos cálculos. Te pido que vayas por tu calculadora para realizar las operaciones.

Terrenos en venta para cultivos Terreno de 10 hectáreas. Terreno de 50 000 centiáreas. Terreno de 1 km2. Terreno de 800 áreas.

Larisa quiere saber, ¿Cuál es el terreno más pequeño?

¿Cómo resolverías el problema con la información que comparte Larisa para saber cuál es el terreno más pequeño?

¿Te has dado cuenta que hay varias unidades en la tabla?

Quizás es necesario convertir todas las unidades a una misma. ¿No crees?

¿Qué necesitaríamos saber para convertir? Recuerda que las equivalencias de las unidades agrarias son las siguientes:

Unidades M2 1 km2 1 000 000 1 hectárea 10 000 1 área 100 1 centiárea 1

Un kilómetro cuadrado equivale a 1,000,000 metros cuadrados, es como multiplicar 1000 x 1000

Una hectárea equivale a 10, 000 metros cuadrados, que es lo mismo que multiplicar 100 x 100

Un área equivale a 100 metros cuadrados, es decir, 10 x 10 metros.

Una centiárea equivale a un metro cuadrado y resulta de multiplicar 1m x 1m.

Te comparto cuál es la primera conversión: Usando la tabla.

Unidades M2 1 km2 1 000 000 1 hectárea 10 000 1 área 100 1 centiárea 1

Primero debes convertir todo a metros cuadrados, entonces si una centiárea es igual a un metro cuadrado, las 50,000 centiáreas son lo mismo que 50,000 metros cuadrados, así ya tienes el primer resultado.

¿Cómo convertirías los demás a metros cuadrados?

Para convertir una centiárea a metros cuadrados debes multiplicar por 1, para convertir 1 área a metros cuadrados multiplica por 100, es decir, debes multiplicar por 100 para saber a cuántos metros cuadrados corresponden 800 áreas.

Multiplica también 800 por 100 y anota cuánto te resultó. Recuerda las estrategias para multiplicar números por 10, 100, 1000, etc., y hazlo mentalmente 800 áreas son igual a 80,000 metros cuadrados.

Ves cómo es muy fácil convertir estas unidades sabiendo las equivalencias, ¿Cómo vas con tus conversiones? si lo crees necesario, utiliza la calculadora. Confío en que también estás haciendo tus propias operaciones.

Tenemos dos resultados, ahora ¿Cómo convertirías hectáreas a metros cuadrados?

Para ello, debes multiplicar por 10, 000 las 10 hectáreas.

Realiza la multiplicación de 10 000 por 10, recuerda que para multiplicar un número por 10, sólo se le aumenta un cero al número.

10 hectáreas es igual a 100 000 metros cuadrados.

Ya sólo falta convertir la superficie de uno de los terrenos, de kilómetros cuadrados a metros cuadrados, aquí vas a multiplicar por 1,000,000

Realiza la multiplicación 1 por 1,000,000. 1 kilómetro cuadrado es igual a 1,000,000 de metros cuadrados.

Ahora sí, Larisa ya puede comparar las dimensiones de los terrenos para saber cuál es el terreno más pequeño.

Con los ejercicios realizados, ahora sabes que el más pequeño es el que mide 50,000 metros cuadrados.

Y aunque es el de menor tamaño de los terrenos que estamos revisando, debes de considerar que son extensiones de tierra muy grandes.

¿Cuál es el que tiene mayor extensión?

El que mide un kilómetro cuadrado, que es lo mismo a 1,000,000 metros cuadrados. Como puedes ver, son extensiones muy grandes de tierra.

Las extensiones de estos terrenos son muy grandes, por eso utilizan esas MEDIDAS AGRARIAS para medir los campos, como el kilómetro cuadrado, hectárea, área y centiárea o metro cuadrado.

Toma en cuenta que, con esas medidas, se puede saber, haciendo algunos cálculos, el aproximado de lo que se puede sembrar y cosechar en un terreno de ésos, así que es vital para conocer las posibilidades productivas del campo, que siempre pone comida deliciosa en nuestra mesa.

Te comparto que al hacer conversiones hay una manera rápida para ir convirtiendo.

Por cada unidad que vas convirtiendo le agregas otros dos ceros, entonces para convertir de una unidad mayor a una menor inmediata se multiplica por 100. Quedaría así:

Esto puede ayudarte a convertir, de una unidad mayor a una unidad inmediata menor, mucho más rápido.

¿Si lo quisieras hacer al revés? ¿De una menor a una mayor, por ejemplo? ¿Cómo le harías para convertir de una unidad menor a una unidad mayor?

Si para convertir de una unidad mayor a una menor multiplicas, debes dividir.

Ahora, ya tenemos nuestra fórmula para convertir unidades agrarias de mayor a menor y de menor a mayor.

Ahora vamos a resolver el desafío número 54 “Unidades agrarias”, que se encuentra en las páginas 104 y 105 de tu libro de Desafíos Matemáticos.

Como ves, el desafío presenta unos letreros de venta de terrenos y nos dice que con base en esa información contestes las preguntas.

La primera pregunta dice, ¿Cuántos metros cuadrados tiene el terreno del rancho campestre?

Recuerda que una hectárea tiene diez mil metros cuadrados, así el rancho campestre mide diez mil metros cuadrados.

La siguiente pregunta pide que digamos cuántos metros mide el terreno que se vende en San Juan del Río.

Ese terreno mide 60 hectáreas. Para saber cuántos metros cuadrados mide, debes multiplicar 60 por 10,000. El terreno de San Juan de Río mide 600,000 metros cuadrados.

Ahora hay que calcular el valor del metro cuadrado del terreno en Sinatel. Nos da el precio del terreno que es de $1 890 000.00 pesos y el tamaño del terreno en metros cuadrados.

¿Cómo lo resolverías? ¿Cómo se puede calcular el valor del metro cuadrado? Te tengo una propuesta.

Divide el costo del terreno entre los metros cuadrados que mide.

Lo voy a hacer en la calculadora, dividido 1,890,000 entre 270.

Resuelve esta división por favor, ¿Cuál es el resultado?

El precio del metro cuadrado está en $7 000 pesos.

Ojalá que te haya parecido sencillo y vayamos juntas y juntos en este proceso.

Ahora cómo resolverías la siguiente pregunta:

¿Cuánto mide el lado de un terreno cuadrado que tiene como superficie una hectárea?

Como es un terreno cuadrado, debes buscar dos medidas iguales que te den como resultado 10,000 metros cuadrados, entonces multiplica 10 por 10 son 100, necesitas buscar otras medidas 100 por 100 son 10 000.

El terreno en forma de cuadrado cada lado mide 100 metros y la superficie 10 000 metros cuadrados que es igual a una hectárea.

Resuelve la otra pregunta:

¿A cuántas áreas equivale una hectárea?

Con la tabla que tienes, es una unidad mayor a una menor inmediata, por lo tanto, si multiplicas por 100, una hectárea tiene 100 áreas.

Otra pregunta más de tu libro de desafíos.

¿Cuántas centiáreas equivalen a un área?

Una vez más va de una mayor a una menor inmediata, entonces lo multiplicas por 100 y la respuesta es, 100 centiáreas equivalen a un área.

No dejes de hacer la multiplicación para corroborar el resultado.

Con estos ejercicios terminamos en la sesión de hoy, establecimos una relación de equivalencias entre diferentes unidades agrarias y encontramos la manera más rápida para realizar conversiones entre éstas, espero que esto que estudiamos te permita resolver más ejercicios en casa y practiques mucho para dominar estos procesos.

Ahora sí, ya sabes a cuántos metros cuadrados equivale un kilómetro cuadrado, una hectárea, un área y una centiárea. Recuerda que se les conocen como UNIDADES AGRARIAS y nos sirven para medir grandes extensiones de terreno.

Además, que este tipo de unidades de medida sirven para el campo donde se requiere de trabajo y una planeación muy cuidadosa de los agricultores y campesinos, de ganaderos y de trabajadoras y trabajadores del campo para saber el aproximado de lo que se puede sembrar y cosechar en un terreno.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

GEOGRAFÍA

Diversidad de espacios forestales y pesqueros en los continentes

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes en relación con los recursos naturales.

¿Qué hacemos?

La sesión de hoy es muy interesante, porque aporta elementos que hemos venido revisano en sesiones anteriores.

A continuación, vas a resolver una sopa de letras, donde deberás ubicar 5 palabras claves relacionadas con las actividades económicas con las que trabajarás el día de hoy y las formas de manifestarse en los continentes.

La dinámica consiste en buscar cada una de las palabras que se enlistan y comentar aquello que sabes sobre las mismas, para apoyarte puedes consultar tu Atlas de Geografía del Mundo y tu libro de Geografía no olvides tu cuaderno para tomar notas.

La primera palabra que deberás buscar se refiere a la actividad pesquera, aquella que nos permite extraer recursos hidrobiológicos con fines de consumo, comercialización, procesamiento, investigación y recreación.

¿Puedes encontrar la palabra “pesqueras”?

Está en la primera fila de izquierda a derecha.La comercialización de los recursos pesqueros contribuye al desarrollo económico y social de comunidades que se dedican a esta actividad, ya sea mediante pesca oceánica o continental.

Ahora, busca la palabra “forestales”, que se refiere al aprovechamiento de recursos que obtenemos de bosques, selvas y matorrales, los cuales pueden ser maderables y no maderables.

Recuerda que de las selvas y bosques no solo se extrae madera, sino otros productos como resinas, chicle, caucho, entre otros. Ya viste la palabra, está en la fila 11 de izquierda a derecha.

Hablando de la pesca y del aprovechamiento forestal, debes recordar que existen actividades intensivas, extensivas y tradicionales, estas son las tres palabras que debes buscar.

Inicia con la palabra “intensivas” recordemos que se refiere a las actividades pesqueras o forestales que buscan incrementar los niveles de producción a través del uso de la tecnología, utilizando las condiciones óptimas que el medio natural ofrece para su desarrollo, así como un contexto social, cultural, económico y político favorable. Por ejemplo, en Norteamérica, en países como Canadá y Estados Unidos, se han creado grandes plantaciones de especies maderables, mediante el uso de la tecnología más moderna, empleando mano de obra calificada, beneficiándose de políticas de desarrollo que sus gobiernos han puesto en práctica, pero, sobre todo, de un medio físico que conjunta características óptimas para el sector forestal. La palabra “intensivas” está en la sexta fila, de izquierda a derecha.

Además, he investigado que el uso intensivo de los terrenos forestales puede afectar su capacidad productiva y que una intensa explotación pesquera puede acabar con los peces y dañar a los ecosistemas. Esto es muy importante, siempre debe haber un equilibrio en la forma en que se utilizan los recursos, sean pesqueros o forestales.

Busca la siguiente palabra, que es, “extensivas”. Recuerda que en este tipo de actividades no se emplea una tecnología muy especializada para aumentar la producción, por ejemplo, la pesca que se lleva a cabo en países como Ecuador, Colombia y Venezuela, en Sudamérica, quienes no tiene una flota pesquera altamente tecnificada, pero, aun así, llevan a cabo importantes capturas, llegando a posicionarse entre los países con volumen de la producción intermedia a nivel mundial. La palabra se encuentra en la fila 8, de izquierda a derecha.

Además, ese tipo de pesca me parece que causa menos daño ambiental que con un uso intensivo.

Las actividades pesqueras y forestales tradicionales son aquellas que se realizan en las comunidades donde se emplean técnicas con poco desarrollo tecnológico y cuya producción está destinada básicamente para el autoconsumo o comercio en la misma localidad, como el caso de comunidades pesqueras rurales de Vanuatu e Islas Salomón en Oceanía.

La palabra “tradicionales”, se encuentra en la cuarta fila de izquierda a derecha. El tema es muy interesante, porque quiere decir que el uso de los recursos pesqueros y forestales puede desarrollarse de varias formas.

¿A qué se debe que algunas comunidades o países tengan más desarrollado el sector pesquero o forestal y otros no?

A continuación, revisaras información muy importante relacionada con ello.

Observa la siguiente imagen sobre una actividad productiva, en el sureste asiático, en este caso la pesca.

¿Qué podrías comentar sobre la misma? ¿Cómo es la actividad?

De acuerdo con lo que se observa, se trata de pesca tradicional, por el tipo de embarcaciones que se observa, es claro que tienen pocos recursos tecnológicos para realizar la actividad.

La fotografía es del puerto pesquero de Mui Ne, en Vietnam, en el sureste asiático.

Allí se lleva a cabo la pesca de tipo tradicional y, en casi todo este país, prevalecen estas condiciones, aunque sí llega a existir pesca de tipo intensivo, ocupando buques de gran calado y tecnología satelital para ubicar los bancos de peces.

Sin embargo, en Mui Ne como pueden ver, la actividad pesquera se desarrolla con limitados recursos tecnológicos y, evidentemente, su producción es baja; sus capturas son para autoconsumo o comercialización local.

Vietnam posee gran cantidad de recursos hídricos que hacen posible tanto la pesca oceánica como la continental, analiza en tu Atlas el mapa “Climas de Asia”, que se encuentra en la página 53.

Puedes observar que Vietnam posee un clima tropical y régimen de lluvias que favorece la presencia de ríos y otros cuerpos de agua donde se practica la acuicultura, además de que posee un extenso litoral.

En Vietnam existe una cultura muy arraigada de comer productos del mar, que son parte de su dieta diaria, deliciosos platillos elaborados con calamar, pulpo, atún, tilapia y camarones, y hasta nos presumió las fotos.

Vietnam es uno de los principales países con mayor consumo de pescado. Casi 32 Kg por persona al año, y un gran porcentaje de la población se dedica a esta actividad. Además, existen políticas gubernamentales para incentivar el desarrollo comercial que ha permitido obtener mayores ingresos a través de las exportaciones de productos como la tilapia, langosta, camarón y atún.

Con esto puedes darte una idea de cómo el aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso, los pesqueros, pueden servir como una forma de subsistencia de las comunidades y de avance económico para los países, también hay que mencionar que es importante que se usen los recursos de manera racional y respetuosa con el medio ambiente.

Ahora observa un ejemplo de otro tipo de pesca, qué características tiene y qué factores geográficos pueden estar involucrados en esta actividad.

¿Encuentras alguna diferencia con la fotografía de Mui Ne, en Vietnam?

Una diferencia es que las embarcaciones son más grandes y tienen otros elementos, como grúas, boyas, redes, antenas de radar, así que este país tiene una pesca de tipo comercial.

Se trata de Noruega, consulta el mapa de “División política de Europa”, en la página 76 del Atlas, para localizarlo.

Ahora que ya sabes dónde se ubica, consulta en este mismo Atlas el mapa “Producción pesquera” de la página 94.

Noruega es un país europeo, con una gran producción pesquera en alta mar, a lo largo de sus costas y en aguas interiores. Puedes verlo iluminado con color azul más obscuro.

¿Te imaginas cuáles son las condiciones naturales que permiten este tipo de desarrollo?

Las corrientes marinas que están cerca de allí son uno de los factores que propician la presencia de esta actividad.

Debido a condiciones climáticas específicas, a la confluencia de corrientes oceánicas, frías y cálidas, y a características particulares del relieve oceánico, es que se formaron aquí abundantes organismos que sirven como alimento para los peces y otras especies marinas, haciendo que el mar que rodea a Noruega sobrepase la cantidad de peces que hay en otras regiones.

En Noruega se lleva a cabo la pesca en aguas interiores, aquí interviene la acuicultura.

Este país europeo tiene una cultura y políticas pesqueras altamente desarrolladas que han reportado grandes beneficios sociales y económicos gracias a la crianza de especies de alto valor comercial como el salmón, el arenque y el bacalao.

El entorno natural, caracterizado por fiordos, que son valles erosionados e inundados por el deshielo de glaciares, ofrecen las condiciones ideales para este sector y sus ríos también contribuyen a este desarrollo.

Es interesante notar cómo los recursos naturales condicionan la viabilidad de estas actividades productivas y también puedes distinguir factores sociales, culturales, económicos y políticos, por ejemplo, tradicionalmente año tras año, entre enero y abril, la flota pesquera de las islas Lofoten, compuesta por alrededor de mil barcos, sale a diario a pescar bacalao.

Esta actividad se desarrolla bajo estrictas normas regulatorias que impone el gobierno de Noruega para hacer uso racional de esta especie, la cual, abandona las frías aguas del Mar de Barents en busca de corrientes más cálidas provenientes del Ecuador.

Se encuentran precisamente frente a las costas de estas islas. Gracias a esta migración, es que la comunidad puede obtener grandes cantidades de peces y ganancias económicas.

¿Sabías que más de la mitad de los bacalaos que se consumen en todo el planeta han sido capturados por pescadores noruegos?

Actualmente de Noruega se exporta bacalao a otros continentes y, por supuesto, esta actividad ha generado grandes beneficios a esa nación, así como la creación de empleos y el mejoramiento de la calidad de vida, ya que sus ventas ascienden a varios miles de millones de dólares.

Estos recursos naturales, además de ser importantes para nuestro consumo, favorecen el desarrollo social y económico de los países. Esto es muy relevante, porque quiere decir que, si se usa adecuadamente, habrá beneficios en múltiples sentidos.

¿Cuáles crees que son estos beneficios en nuestra vida cotidiana?

Los recursos pesqueros nos benefician en nuestra vida cotidiana porque:

Contribuyen al desarrollo económico y social de las comunidades.

Proporcionan alimentos con alto valor proteico.

Generan empleos.

El consumo de este tipo de productos forma parte de la cultura de muchos lugares.

Los recursos forestales.

A continuación, nos enfocaremos en las actividades forestales, que, al igual que las pesqueras, también se manifiestan de manera tradicional, extensiva e intensiva. Ve el primer ejemplo y analiza la siguiente imagen.

¿Qué observas?

¿De qué tipo de actividad se trata?

Se observa a una mujer cargando leña sobre su cabeza, se trata de un aprovechamiento forestal tradicional.

En Sudáfrica, en el continente africano, se pueden observar muchas comunidades rurales que llevan a cabo un uso forestal tradicional, basado en la recolección de leña, flores, frutos, tallos, raíces y otros productos forestales.

Se trata de un país poco boscoso, la mayor parte de la cobertura forestal se presenta en las zonas húmedas, pero también en las regiones áridas hay matorrales que pueden ser aprovechados forestalmente.

Puedes ver en tu Atlas el Mapa de Climas para reconocer esa distribución.

Abre tu Atlas en la página 54, en el mapa de “Climas de África”. Puedes observar que en territorio sudafricano predomina el clima seco representado en color amarillo, y en el resto del país el régimen de lluvias es estacional o de invierno, lo que condiciona la presencia vegetal.

¿Qué especies forestales crecerán allí?

¿Conoces los baobabs?

Los baobabs son un tipo de árbol que se puede encontrar en Sudáfrica, y lo puedes ver en esta imagen.

Culturalmente, forma parte de sus ritos ancestrales y es considerado como sagrado, también se le otorga un valor ya que es utilizado como alimento, para hacer medicinas, tintes, cosméticos, artesanías, madera, entre otros. También se pueden encontrar muchas otras especies como pinos y eucaliptos, inclusive, estos últimos en plantaciones forestales donde se lleva a cabo un uso intensivo para la producción de madera y papel.

También debo comentarte que en Sudáfrica podemos encontrar actividad forestal de tipo extensivo en algunas comunidades rurales que, a través de plantaciones forestales con pequeñas inversiones económicas y tecnológicas, han podido obtener bienes forestales como leña, madera y un ingreso económico para sus familias.

Este tipo de recursos también otorgan grandes beneficios en nuestra vida cotidiana y se puede destacar:

Los recursos forestales nos benefician en nuestra vida cotidiana porque:

Ayudan a mantener la humedad del planeta.

Producen oxígeno.

Evitan la erosión y conservan el suelo.

Permiten el desarrollo de la biodiversidad.

Mejoran nuestro paisaje.

Obtenemos materias primas para nuestra vida.

Para concluir, me gustaría preguntarte, ¿Te acuerdas de la pregunta planteada al inicio de la sesión?

¿A qué se debe que algunas comunidades o países tengan más desarrollado el sector pesquero o forestal y otros no?

Como lo vimos, a las condiciones del medio natural que contribuyen a un mayor o menor desarrollo de la actividad pesquera y forestal, por ejemplo, para el caso de si hay disponibilidad de agua; o para el caso forestal, donde el clima favorece, o no, el crecimiento de las especies forestales.

Recuerda que también los factores sociales, culturales, económicos y políticos pueden generar también diversidad de espacios forestales y pesqueros.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

#SEP_Reconoce al maestro José Nino Hernández del @TecNM_MX, campus Iztapalapa III, quien fue condecorado con la "Medalla al Mérito Docente 2019 Profesor José Santos Valdés" por su excelencia en el proceso educativo. ¡Un premio bien merecido! 👉 https://t.co/rDZrP8JpmZ pic.twitter.com/9Z2rXVY4iW — SEP México (@SEP_mx) March 23, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende