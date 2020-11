Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 24 de noviembre

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 24 de noviembre del programa Aprende en Casa de la SEP.

¿Qué vimos hoy?

GEOGRAFÍA

Especies endémicas de México

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión conocerás la variedad y riqueza de plantas y animales en México, así como sus especies endémicas que forman parte de su biodiversidad.

¿Qué hacemos?

Para comprender mejor este tema, lo abordaremos en tres momentos:

Primer momento: conocerás de la variedad y riqueza de la vegetación o plantas que habitan en nuestro territorio.

Segundo momento: abordarás la variedad y riqueza en especies de animales en México.

Tercer momento: aprenderás qué es una especie endémica y su distribución en el territorio mexicano.

Para adentrarte en el tema y conocer la biodiversidad de nuestro país, te invito a observar el siguiente video:

La riqueza natural de México.

México es un país megadiverso. Es asombrosa la biodiversidad que tiene.

Debes conocer la magnífica diversidad geográfica del país como son los océanos, mares, penínsulas, islas, planicies, montañas, cañadas y ríos. Estos son el escenario donde las poblaciones de plantas, animales, hongos y microorganismos se han adaptado a las condiciones ambientales, favoreciendo así la diversidad de especies.

Como has visto México es un país con gran biodiversidad, por ello posee una rica y variada cantidad de especies, tanto en plantas como en animales.

Para conocer la variedad y riqueza de plantas y animales en México es necesario que comprendas ¿Qué es una especie?

La palabra especie hace referencia a un grupo de seres vivos, los cuales comparten características que los hacen semejantes entre ellos y diferentes a otros. Por ejemplo, los loros, cotorros, guacamayas son de una especie muy especial.

Recuerda que la biodiversidad es la variedad de seres vivos que habitan un lugar que comprende distintos ecosistemas y especies, esto se debe a la posición geográfica, variedad de climas y relieve, estas características han favorecido el desarrollo de distintos ecosistemas, permitiendo así la vida de una gran cantidad de especies de animales y plantas.

A lo largo del territorio mexicano puedes encontrar casi todos los tipos de vegetación que existen en el mundo.

¿Cómo se distribuyen en el país estas especies de plantas y animales?

La distribución depende de las capacidades de cada especie para adaptarse y sobrevivir, ocupando así grandes extensiones de territorio o estar restringidas a pequeñas regiones. A este tipo de especies se les llama especies nativas, porque se han adaptado a las condiciones locales.

Por ejemplo, el ahuehuete es un árbol nativo de nuestro país.

Y en el caso de los animales, el lobo mexicano.

México posee una gran variedad de plantas, algunas de ellas ya domesticadas como: los magueyes, los cactus, los pinos y los encinos, la flor de cempasúchil, el nopal. el maíz y el chile, existen distintos tipos de estas especies de plantas.

Nuestro territorio es centro de domesticación de una gran cantidad de plantas cultivadas. Estas especies nativas son indispensables para la alimentación, por ello es necesario protegerlas, es decir, cuidar el hábitat de este tipo de especies.

Se estima que en México viven alrededor de 23,314 especies de plantas, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial.

Recuerda que las especies de animales también son diversas como las plantas.

Existen especies de aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces, por lo que la riqueza y variedad es extensa. Dentro del grupo de los mamíferos, se estima que en México viven alrededor de 550 especies, ocupando el tercer lugar en riqueza de especies a nivel mundial.

Entre los mamíferos más conocidos de nuestro territorio, puedes encontrar el jaguar, zarigüeya o tlacuache como se le conoce en México, ballena gris, nutria, borrego cimarrón, oso negro, zorrillo espalada blanca, armadillo etcétera.

Con relación a las aves, se estima que en México viven entre 1,123 y 1,150, por lo que el país se sitúa en el número 11 de diversidad aviar a nivel mundial y el primero en América del Norte.

Se estima que en México viven alrededor de 337 especies, y ocupa el quinto lugar a nivel mundial: ranas, sapos, ajolotes, etc.

En reptiles se estima que en México viven cerca de 864 especies, y ocupan el segundo lugar a nivel mundial. Tortugas, serpientes, cocodrilos por mencionar algunos.

Sobre las especies acuáticas, se estima que en México habitan 615 especies de peces de agua dulce y representan al menos el 7% de las especies reportadas para el país, como la trucha arcoíris y dorada.

Del grupo de los invertebrados que, como observas en la imagen, corresponden a los insectos, se reportan en México 205 especies.

Impresionante conocer la cantidad de especies, animales y plantas, que existen. Sin duda, confirmas que México es un país Megadiverso.

Aún te falta conocer sobre las especies endémicas de nuestro país.

¿Qué es una especie endémica?

Especies endémicas se refiere a aquellos seres vivos que solamente habitan en un territorio determinado, y pueden ser originarias de un estado, río, lago, montaña o manantial. Por esta razón, su distribución está restringida a un espacio determinado. Las especies endémicas pueden ser plantas o animales.

En México, la cantidad de plantas endémicas más alta se localiza en la costa del Pacífico centro y sur, tal como se muestra en el mapa de la página 20 del Atlas de México, en las entidades, de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, las cuales se observan en un tono verde oscuro. Así como también en San Luis Potosí.

En el caso de animales endémicos, se observa en el mapa de la página 21 del Atlas de México, que el mayor número se localiza en las entidades de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Debido a su aislamiento, las islas también son lugares importantes para los animales endémicos, como es el caso de la Isla Tiburón, en las costas de Sonora.

Existe una extensa variedad de especies endémicas en nuestro país.

Una especie endémica es la Flor de Cempasúchil, mejor conocida como la flor de muerto, por ser tradicional de las fiestas de Día de Muertos. La flor de cempasúchil florece después de la temporada de lluvias, se utiliza para decorar los altares del Día de Muertos, que hace algunas semanas hicimos en casa. La “flor de los 20 pétalos”, le corresponde el nombre de “caléndula”, una maravilla mexicana de color amarillo o anaranjado.

El Nopal: Conforma el grupo vegetal con más especies existen aproximadamente 200 especies. En nuestro país, existen ocho especies endémicas de ellos.

Conoce 2 animales endémicos de nuestro territorio.

Uno de ellos es el Ajolote mexicano que habita exclusivamente en el centro de México, en los lagos de Chalco y Xochimilco. Son particulares sus branquias externas y su capacidad de regenerar tejidos y extremidades.

La Vaquita marina es el mamífero marino con la distribución más restringida que habita en el alto Golfo de California. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una especie críticamente amenazada.

¡Protejamos a la Vaquita marina!

Considera lo afortunado que eres al tener un país con tanta variedad y riqueza natural.

Debes sentirte orgullosa (o), pero también responsables de cuidar nuestro territorio y esta gran variedad y riqueza.

LENGUAJE

Me expreso correctamente

¿Qué vamos a aprender?

Las sesiones pasadas aprendiste sobre los croquis y sus elementos, los trayectos y descripciones de los mismos. Hoy reflexionarás sobre la importancia de tener claridad y precisión al dar indicaciones sobre lugares o trayectos, revisando y corrigiendo el vocabulario y la ortografía.

¿Qué hacemos?

En sesiones pasadas has realizado ejercicios de descripción de trayectos de croquis. En esta sesión centrarás tu atención en la forma en que das indicaciones, ya sean escritas o verbales, porque de nada te sirve tener un croquis muy bien hecho, si tus indicaciones no se entienden o no son claras, ¿Te ha pasado?

Por ejemplo: En casa de la tía Lolita le solicitaron a Juan que fuera a comprar tortillas, pero como Juan no conocía la colonia le hicieron rápidamente un croquis con el trayecto descrito. La descripción, sin embargo, no era tan clara y al intentar seguirla le surgieron muchas dudas. Tuvo que preguntar a las personas que pasaban por ahí para lograr llegar. ¿Imaginas lo estresante que debió ser para Juan no poder llegar fácilmente a su destino? Cuando regreso Juan a casa de la tía Lolita, ya habían acabado de comer.

Actividad 1

En esta sesión vamos a trabajar la forma correcta de dar indicaciones.

Observa el croquis y lee las siguientes indicaciones:

Camina una calle y en la esquina camina para abajo.

Camina otra calle y da vuelta para las vías.

Rodea la mitad de la glorieta y habrás llegado.

¿Encontraste algún error?

No usaron referencias, sólo la de las vías y la glorieta, y eso no les permitió llegar a su destino.

Comienza corrigiendo desde el inicio. Puedes ver que el croquis no cuenta con la Rosa de los Vientos, así que agrégala.

También puedes agregar el recuadro con el significado de los símbolos, como lo viste la clase pasada, se dividen en: amarillos que son preventivos, negros o azules que son informativos y rojos, que son restrictivos.

Ahora sí comienza a describir correctamente el trayecto y luego verás las diferencias.

Al salir de la casa, caminar a la izquierda en dirección al este sobre cerrada de Búsqueda.

Al llegar al boulevard Acertijo dar vuelta a la derecha, caminar una cuadra hacia el sur.

Al llegar a la avenida Leyendas, dar vuelta a la izquierda.

Caminar una cuadra sobre avenida Leyendas pasando por el mercado de artesanías.

Cruzar también las vías de tren.

Al cruzar las vías, tomar la glorieta hacia la izquierda y dar media vuelta en sentido de las manecillas del reloj.

Cruzar la calle imaginación y en la librería encontrarás el tesoro de colores.

Muy bien el trayecto está descrito correctamente.

Ahora que utilizaste referencias y una forma correcta de dar indicaciones te das cuenta que el ejemplo en la primera descripción, dice camina una calle, pero no especifica hacia donde ni sobre qué calle, eso causa confusión.

Al decir sobre qué calle vas a caminar y a cuál vas a llegar o qué encontrarás en la esquina, a la derecha o a la izquierda, vas dando las referencias que deben encontrar al ir caminando. Así cada vez, que encuentran una, saben que van por buen camino y eso da seguridad.

Utiliza el croquis para que David y Oscar lleguen a casa de los abuelos.

Actividad 2

Resulta que a Juan lo dejarán ir al cine cuando acabe la cuarentena y de ahí debe pasar a cortarse el cabello a la peluquería, porque no se lo ha cortado desde que empezó la cuarentena. Juan sabe el trayecto de su casa al cine, pero no sabe llegar del cine a la peluquería, ¿Le ayudas?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Al salir del cine, tiene que dirigirse hacia el este sobre la calle Doctor Camilo.

Al llegar a la calle prolongación Licenciado Hidalgo, debe dar vuelta hacia la izquierda y caminar hacia el norte. Pasando por el cementerio, cruzará la calzada San Lorenzo.

Luego pasará por el restaurante, cruzará prolongación Licenciado Hidalgo para llegar al parque.

Caminará media cuadra hacia el este, cruzará la avenida Puente Negro y frente al parque encontrará la peluquería.

¿Qué faltó?

Al inicio se describe que debe dirigirse hacia el este sobre la calle Doctor Camilo y debió decir avenida, porque ahí está la abreviatura.

Es importante observar correctamente el nombre de calles y también si son avenidas, calzadas, calles, etc.

MATEMÁTICAS

¿Cuál es la escala?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de los números naturales y su ubicación en una recta numérica.

¿Qué hacemos?

A partir de distintas necesidades de los seres humanos que involucraron contar y registrar cantidades, la humanidad desarrolló entre otros conocimientos lo que hoy llamamos números naturales. Conocimiento que desde la antigüedad aplicaron distintas civilizaciones, debido a que contar y ordenar elementos son las tareas más elementales en el tratamiento de las cantidades.

Los números naturales te permiten representar la cantidad de elementos que contamos en distintas situaciones.

¿Dónde puedes encontrar los números naturales?

Los puedes encontrar en todas partes: por ejemplo, en las monedas indicando su denominación en pesos: $1, $2, $5 y $10; en los libros de texto, indicando el número de las páginas; en la entrada de tu casa indicando el número del domicilio, entre otras situaciones. Los números naturales son de gran utilidad en tu vida cotidiana y están en todas partes.

Considerando que los números naturales presentan un orden, en esta clase representarás ese orden en distintas situaciones.

Te apoyarás de una recta numérica o un segmento de línea sobre el cual ubicaras algunos números naturales, separados uno de otro a una distancia uniforme, en algunos casos a una escala determinada. Para estos ejercicios, tomarás en cuenta el número cero como punto de partida, aun cuando el cero no forme parte de los números naturales, así todos los números estarán ubicados a la misma distancia uno de otro.

La escala de la recta numérica estará determinada por dos elementos: la distancia existente entre dos números escritos que servirán de referente y los números que consideremos estén representados en esa distancia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

La distancia entre 0 y 1 marcada en esta imagen será la misma que se establezca para ubicar los números 2, 3, 4, 5, por ejemplo, hacia la derecha de esta misma recta, de manera que tu escala en este ejemplo indicará los números de uno en uno. Por eso la distancia que debemos marcar entre un número y otro debe ser la misma.

De un ejercicio a otro puede modificarse, tomando en cuenta los distintos números que estés interesado en ubicar, como lo verás en otras sesiones.

Ahora analiza el siguiente ejercicio. Localiza en el siguiente segmento de recta el número tres.

Para ello, vas a medir la distancia entre el cero y uno. Con tu regla lo puedes realizar, este es de 1 cm:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Como quieres ubicar el número 3, la distancia determinada entre los primeros dos números, vas a repetirla o iterarla a partir del número uno, dos veces más. Posteriormente anota bajo cada marca el número que corresponde.

De esta manera:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Ahora vas a ubicar en la siguiente recta el número 9, pero utilizarás tiras de papel para determinar la escala correspondiente.

¿Cómo doblaras la tira?

Primero doblaras a la mitad la tira y marcarás el primer doblez. Vuelve a doblar la segunda vez y marcas el nuevo doblez. Puedes ir marcando las líneas.

Te va a quedar así:

Ahora vas a cambiar un poco la escala de representación. En el ejercicio anterior cada marca representaba un número consecutivo, para este ejercicio cada marca indicará un subconjunto de tres números.

Por lo que si anotas los números correspondientes quedará de la siguiente manera:

El número nueve queda ubicado en la tercera marca al interior de la tira.

¿Y si no tuvieras una regla?, ¿Cómo podrías establecer la distancia de tu escala?

Puedes emplear un compás, observa cómo sería en la siguiente imagen:

Abre el compás colocando la punta de apoyo en el primer número, en este ejemplo el cero y la punta de trazo sobre la siguiente marca, que en el ejemplo señala el número dos. Esos serían los dos referentes para determinar la distancia de tu escala, la cual, como puedes observar va de dos en dos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

El compás no solo lo ocupas para trazar circunferencia. Este es otro uso.

Como observaste en los ejemplos realizados, tienes más de una forma de marcar distancia sobre la recta.

Ahora vas a ubicar el número 20 en tu recta, utilizando la regla.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Lo primero es determinar la distancia a la que vas a colocar los números que vas a escribir.

Mides con la regla la distancia entre los dos números ya ubicados en la recta: cero y cuatro. Te da 7mm.

Ahora vas a marca tu recta.

Repite esa distancia hasta completar 20, considerando que cada vez que marcas esa distancia en la recta estas contando de cuatro en cuatro.

Anota el número que corresponde y destaca el que deseas ubicar.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Recuerda que para ubicar los números naturales en la recta debes considerar que hay que:

Identificar los números ubicados en la recta.

Establecer el subgrupo de números que son contados en esa distancia.

Determinar la distancia entre los números mostrados.

Iterar la distancia que has medido, tantas veces como sea necesario para ubicar el número que te interesa.

Anotar bajo cada marca el número que representa, respetando la escala identificada previamente.

Ten presente que puedes utilizar la regla, el compás y hasta tramos de hojas o papel para resolver el problema.

En la siguiente clase ocuparemos 60 cm de estambre, mídanlo con su regla.

HISTORIA

Los mesoamericanos y sus dioses

¿Qué vamos a aprender?

Vas a continuar explorando los aspectos generales de la vida de los pobladores mesoamericanos, y en esta ocasión vas a ver un tema interesante; en qué dioses creían y qué representaba cada uno de ellos.

¿Qué hacemos?

En alguna de las clases de Historia aprendiste que las culturas mesoamericanas eran politeístas, (que creían en varios dioses). Que los dioses eran representaciones de los valores humanos más apreciados y de las distintas actividades humanas que guardaban relación con la naturaleza, la vida, el tiempo, etcétera.

Los antiguos pobladores explicaban, gran parte de su mundo, a través de su religión, la cual se caracterizaba por ser politeísta. A sus dioses les atribuían un gran poder sobre fenómenos como la agricultura, la lluvia, la vida, la muerte, entre otras.

En el panteón mesoamericano encontramos dioses patronos de unidades políticas, por ejemplo, la de los mexicas, mayas, tepanecas, tlaxcaltecas, etcétera. Había dioses patrones de ciudades, de sacerdotes, de guerreros, de la gente del palacio, de los macehuales. Asimismo, tenían dioses para las actividades humanas, como la agricultura, la caza, el comercio, la orfebrería, la guerra. Los dioses tenían forma humana, que podía aparecer combinada con alguna forma animal o vegetal.

La existencia de calendarios que marcaban diferentes fechas importantes y había uno de orden ritual. ¿Este tenía relación con los dioses?

Los calendarios de los mesoamericanos fueron elaborados gracias a sus observaciones del cielo y del estudio del movimiento de los astros y los planetas. Relacionaban la astronomía con sus dioses.

Aprenderás más sobre el tema al observar el siguiente video.

La creación del Quinto Sol y Xipe Totec.

Con esta información, conocerás más de la relación con el calendario ritual, incluso con otras cosas, como la construcción de las pirámides, las cuales también tenían relación con los dioses.

Ahora observa el siguiente video para conocer otros dioses que tenían los mexicas.

Sabías que algunos dioses mexicas.

https://aprende.org/comparte/aqqhzl

Su vida estaba completamente ligada a ellos, por los dioses y para los dioses vivían hombres y mujeres.

Ahora tienes más información en la mente y, para que no se quede en el aire, ¿Te parece si puntualizas los aspectos que estaban relacionados con los dioses?

“Los Dioses y su relación con la vida de los antiguos mesoamericanos”

Observa las siguientes imágenes.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Como viste al inicio de la clase ellos explicaban fenómenos naturales y el movimiento de los astros por medio de mitos religiosos. También, el arte y la agricultura. El tiempo era un asunto que estaba muy relacionado con los dioses.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Hay muchas cosas más, por ejemplo, dos asuntos en los que la religión era importante, los observaras en los siguientes videos:

Sabías que La relevancia del perro en Mesoamérica.

https://aprende.org/comparte/hjk9r0.

Sabías que El parto mesoamericano.

https://aprende.org/comparte/sa79aa.

¿Imaginabas que cosas como el embarazo y el parto o los perros tuvieran que ver con temas religioso?

Tenían una enorme importancia porque estaban relacionados con momentos fundamentales de la vida: el nacimiento y la muerte.

El xoloitzcuintle, es el perro que acompañaba a las personas en su camino al Mictlán, como viste en el video, ¿Sabías que una de las características físicas de un “xolo” es que prácticamente no tiene pelo en su cuerpo?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Aquí has visto varios dioses, ¿Recuerdas cómo se llamaban?

Se ha hablado de Quetzalcóatl, la famosa serpiente emplumada, o también Huitzilopochtli, el dios mexica de la guerra. Pero esos no eran los únicos, tenían muchísimos más, por ejemplo, estaba Tláloc, dios de la lluvia, Tlaltecuhtli, diosa de la tierra o incluso Mixcóatl, dios de la caza.Por eso les llaman politeístas, es decir, la creencia en muchos dioses. Estos dioses que se mencionan son de la cultura mexica.

Las otras culturas mesoamericanas, también tenían dioses relacionados con la agricultura, la lluvia o la guerra, con nombres distintos. Y algunas veces, un dios en el que creía un pueblo era adoptado por otros pueblos, como pasó con el dios Quetzalcóatl, que varios especialistas mencionan que significa “serpiente emplumada” o “serpiente preciosa”. A este dios lo puedes encontrar en Teotihuacan, también aparece en Tula, en la región maya, en Oaxaca y en Tenochtitlan; aunque no siempre con el mismo nombre, por ejemplo: los mayas le llamaban Kukulcán.

Para saber más observa el siguiente video.

Sabías que Quetzalcóatl para todos.

https://aprende.org/comparte/u0e008

Sin duda, a Quetzalcóatl le rendían culto varias culturas y generaciones. Había dioses para explicar todo lo relacionado con la vida, la tierra y el cosmos.

Sin embargo, esa variedad de creencias religiosas también los llevó a combinar lo religioso con guerras. Tal es el caso de las llamadas guerras floridas, del periodo posclásico.

Observa el siguiente video, y aprende de qué se trataban estas guerras:

Sabías que Las guerras floridas.

https://aprende.org/comparte/111oka.

Recuerda que las habías visto cuando aprendiste sobre los mexicas, y cómo en el posclásico la guerra se volvió muy importante para la religión en Mesoamérica.

En la cosmovisión mesoamericana los hombres se sometían a la voluntad de los dioses y debían colaborar en la conservación del proceso del mundo. Estas guerras, Xochiyáoyotl tuvieron lugar en momentos de sequía que ocasionaron terribles hambrunas.

Pero también las guerras se debían a la misión sagrada que se atribuían algunos pueblos. Los dioses mesoamericanos, en ese contexto de violencia y militarismo, eran imaginados como seres hambrientos, y el alimento más preciado era la sangre y el corazón de los hombres, el cual se obtenía a través de la guerra; pensaban que la guerra era un reflejo terrenal de la danza cósmica.

La historia de algunas religiones, no solamente en la cultura mexica, ha estado acompañada de guerras; pero ese tipo de acciones no deberían suceder. Ese no es el camino. Es un camino complejo.

A pesar de las consecuencias que han dejado las guerras, los gobiernos a lo largo de la historia han buscado la forma de justificarlas.

Como viste, los mesoamericanos en particular el Imperio Mexica se caracterizó por su concepción de permanente contienda en la que intervenían los dioses y que implicaba sacrificios humanos.