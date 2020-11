Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 24 de noviembre

Compartir esta publicación













Hoy martes 24 de noviembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 24 de noviembre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

MATEMÁTICAS

Buscando su par

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la relación que guardan entre sí las diversas representaciones de una fracción las utilizaras para abreviar pasos.

¿Qué hacemos?

El día de hoy volveremos a jugar con fracciones, para el juego necesitamos 5 tarjetas de fracciones y 5 tarjetas con la descomposición de fracciones, tenemos que buscar el par correspondiente a la fracción con su descomposición.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En la clase pasada vimos cómo podemos expresar de diferente manera las fracciones. Por ejemplo 2/6 lo podemos representar como 1/3 o 4/12

Ahora, ¿Qué fracciones sumadas entre sí nos dan 2/6?

R = sumamos 1/6 más 1/6.

Considerando que 4/12 es equivalente a 2/6, ¿Cómo podemos hacer otra representación?

R = 1/12 más 1/12 más 1/12 más 1/12.

1/12+1/12+1/12+1/12= 4/12 y es equivalente a 2/6.

Otra descomposición es:

R = 1/6 más 1/12 más 1/12.

1/12+1/12=2/12 equivalente a 1/6.

Ya que comprendimos cuál es la manera de descomponer una fracción empecemos nuestro juego.

Vamos a ver las tarjetas que tenemos, buscar su par y explicar cuál es equivalente.

En la tarjeta 12/5 su par es 12/10 + 6/5, porque si convertimos 12/10 a quintos queda 6/5, y realizamos la suma 6/5 más 6/5 es igual a 12/5.

En la fracción 6/10 su par es 1/5 + 4/20 + 4/20, aquí convertimos todo a décimos 1/5=2/10 y 4/20=2/10, realizamos la suma 2/10+2/10+2/10=6/10.

En la tarjeta 13/6, su par es 1+1+ 2/12, se convierten a sextos, 1=6/6 y 2/12= 1/6, sumamos 6/6+6/6+1/6=13/6.

10/15, aquí convertí 1/3 a quintos 1/3=5/15 y realicé la suma 5/15+5/15=10/15.

8/12, convertí 1/6 y 1/2 a doceavos, 1/6=2/12, ½=6/12, realicé la suma 2/12+6/12=8/12.

Ahora vamos a ayudar a Tania, dice que “Con su familia van a destinar una pequeña área de su patio para hacer una hortaliza. Han considerado sembrar de rábanos, 4/8 de zanahorias, quiere que la ayudemos a hacer la representación en un terreno rectangular de lo que lleva sembrado”.

Para ayudarla tenemos que realizar la suma de 1/4 más 4/8, pero primero vamos convertir 4/8 en cuartos es 2/4, ahora si podemos hacer la representación en cuartos, sumamos 1/4 más 2/4 es igual a 3/4.

Para representar la siguiente operación, 15/7+8/14, ¿cómo lo harías?

R = Puedes convertir 8/14 a séptimos es equivalente a 4/7, entonces ahora sí puedes hacer los dibujos, de 15/7+4/7 que es igual a 21/7.

Si tenemos que sumar 6/2+1/3, cómo lo dibujarías.

Busca una manera de representar en la que los dos se puedan sumar, a los tercios los divides en 2 quedan en sextos 1/3 es equivalente a 2/6 y a los medios los divides en 3 y quedan en sextos. 6/2 es equivalente a 18/6, ahora si puedes hacer la representación de 18/6 + 2/6= 20/6.

El día de hoy aprendiste a encontrar varias descomposiciones de una fracción, las encontramos con un mismo denominador y en otros casos con diferente denominador y con el problema que nos compartió Tania, representamos con dibujo las fracciones con diferente denominador para realizar una adicción.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

HISTORIA

La República Restaurada

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las medidas para fortalecer la economía y la organización política de México durante la República Restaurada.

¿Qué hacemos?

En este grabado podemos ver la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México en julio del año de 1867, después de haber ganado la guerra contra los ejércitos invasores de Francia y el Segundo Imperio Mexicano.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Eso fue prácticamente un mes después de que fusilaron a Maximiliano de Habsburgo, su fusilamiento en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, marcó el derrumbe del Segundo Imperio y por fin la derrota de los conservadores, con ello comenzó una nueva etapa para la República.

Por eso se le conoce a este periodo como la República Restaurada, porque después de pasar cinco años en guerra, huyendo de aquí para allá por todo el norte del país, resistiendo contra un príncipe europeo por la autoridad de la nación, el gobierno republicano encabezado por Benito Juárez pudo retomar el control de todo el país. Por eso, a esta etapa de nuestra historia también se le ha llegado a llamar el “Triunfo de la República”.

La derrota del Segundo Imperio y de los conservadores, puso fin a la disputa entre los distintos modelos políticos que buscaron implantar los bandos en guerra como son: monarquía y república; centralismo y federalismo; y conservadurismo y liberalismo. El triunfo de los liberales sentó las bases del Estado republicano, federal y laico.

El grupo liberal al no tener un enemigo en común se dividió. Al finalizar la guerra, como medida económica, disminuyó el número de elementos del ejército, esta medida generó descontento entre los generales. Además, persistían problemas como el del bandolerismo, guerra de castas y el problema con los indios nómadas en el norte del país, esta situación hacía ingobernable algunos puntos. Pero, para restaurar el orden en el país y resolver todos esos problemas que afectaron a la población, el gobierno tuvo que tomar diferentes medidas.

Cada una de las medidas intentaba responder a una problemática específica.

Vamos a identificar cada una de las problemáticas de esa época y luego las relacionamos con las medidas que se pensaron para darles solución.

La primera de estas problemáticas era la necesidad de legitimar al gobierno republicano.

Legítimo: Conforme a las leyes. Que algo sea legítimo significa que se considera justo, verdadero o razonable. Legitimar, entonces, significa lograr que algo sea considerado justo, auténtico y válido.

El gobierno: buscaba que el pueblo mexicano lo aceptara como una autoridad verdadera, uno de los principales problemas durante la República Restaurada era convencer a la población de que el gobierno era legítimo, o sea legal, válido y justo. En 1867, no todas las personas en el país estaban de acuerdo con que Benito Juárez siguiera siendo presidente, él asumió el poder ejecutivo de forma interina en 1858, cuando estalló la Guerra de Reforma; luego, en 1861, al triunfo de la Guerra de los Tres Años fue electo presidente, y debió haber concluido su periodo presidencial en 1865, pero con la Intervención y el Segundo Imperio se prolongó.

Y desde entonces hasta 1867, ya habían pasado casi diez años, entre guerras civiles, intervenciones extranjeras y el Segundo Imperio, Benito Juárez estuvo años ocupando la silla presidencial, y esto era uno de los argumentos principales de quienes criticaban al gobierno y no reconocían su legitimidad. Esta era la problemática, ahora veamos:

¿Qué medida adoptaría el gobierno para recuperar su legitimidad?

La mejor forma de legitimar al gobierno era a través de unas elecciones democráticas. La idea era que, si el pueblo elegía a sus propios representantes, entonces el gobierno sería considerado legítimo, válido y aceptable.

Los conflictos que se desataron no llegaron a tener la magnitud de una guerra civil o una intervención extranjera, pero sí es importante recalcar que no todos los liberales pensaban igual y una parte importante del partido liberal no estaba de acuerdo con que Benito Juárez se reeligiera.

La Constitución de 1857 no prohibía que una persona volviera a ocupar el cargo por el que ya había sido electo.

Compitieron tres candidatos: Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. A Benito Juárez ya lo conocemos. Sebastián Lerdo de Tejada era un abogado veracruzano, liberal radical como Juárez, que había sido su mano derecha desde los tiempos de la Guerra de Reforma. También estaba Porfirio Díaz, que en esa época rondaba los treinta años y era enormemente popular por sus hazañas como jefe del ejército liberal en contra de la invasión francesa.

Benito Juárez a pesar de que el partido liberal estaba muy dividido internamente, no podía negarse la popularidad de Benito Juárez así que el Congreso terminó por pronunciarlo como ganador.

El ejemplo más claro de esto es que, después de las elecciones, Porfirio Díaz se rebeló contra del gobierno de Benito Juárez.

Porfirio Díaz representaba al sector liberal del ejército, justamente bajo el gobierno de Juárez, ya después de la guerra, los militares empezaron a perder el poder que habían tenido antes y sentían que no estaban siendo tomados en cuenta por el gobierno.

A lo largo de toda la República Restaurada, tanto el gobierno de Juárez como el de Lerdo tuvieron que enfrentarse constantemente con levantamientos militares en distintas partes del país y Porfirio Díaz era uno de los líderes de esos levantamientos.

Entonces tenemos que, por un lado, los gobiernos de la República Restaurada buscaron que el pueblo los reconociera como autoridades legítimas y en ese proceso se enfrentaron con la rebelión de los militares. Al mismo tiempo, otra característica de este periodo es que se trata de una época de reconciliación pues las cicatrices que dejaron los constantes conflictos entre liberales y conservadores eran muy profundas.

¿Cómo intentaría el gobierno de Juárez reconciliar al país?

Quisiera confirmar que “reconciliar”, significa perdonar y también significa volver a establecer un vínculo que se había dañado por algún conflicto.

Pues te doy una pista, con algo que el mismo Benito Juárez dijo en 1867:

“No ha querido, ni ha debido antes el gobierno y menos debiera a la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que lo han combatido”.

Fue como se logró la reconciliación, perdonando a sus adversarios, ya que con aquellos que habían apoyado al Segundo Imperio comenzó a implementar medidas como:

Modificar la confiscación de bienes por pagos de multas.

Disminuir las penas de cárcel de algunos condenados.

Establecer una ley de amnistía para que algunos de los que perdieron sus derechos pudieran recuperarlos.

La idea era darle la vuelta a la página y no permitir que los conflictos que ya habían pasado obstaculizaran el progreso del país.

Otro gran problema que afectaba a nuestro país en ese entonces, como ahora, era la crisis económica. Todos esos años de guerra, las deudas y los cambios de gobierno seguían teniendo en ruinas a la economía del país, y sólo hasta los tiempos de la República Restaurada empezó a ser posible aplicar las medidas necesarias para cambiar la situación.

¿Qué medidas adoptó el gobierno de Juárez para afrontar la crisis económica?

Pues para solucionar esos problemas casi siempre buscó disminuir los gastos públicos y también se buscó incrementar el dinero que se generaba.

¿Cómo crees que le hicieron para disminuir el gasto y aumentar la producción?

Una de las formas en las que se redujeron los gastos del gobierno fue el cambio en el impuesto al papel sellado por el del timbre, que se hizo en 1870.

Resulta que, en aquella época, para poder tener un documento oficial como las actas de nacimiento, era necesario pagar un impuesto para conseguir un papel especial que tenía el sello del gobierno; y era sólo sobre este papel con el sello oficial que se podían hacer dichos documentos.

Era complicado y además costoso, porque era muy difícil distribuir estas hojas y sellar cada una.

Resulta que en vez de estar sellando una por una esas hojas, se empezaron a imprimir estampillas adheribles que podían pegarse en cualquier papel para darle una validez oficial.

Fue un cambio provechoso muchos otros países ya hacían cosas como esta y con ello habían logrado ahorrar muchísimo dinero, pero esta no fue la única medida para ayudar a la economía.

¿Te acuerdas de la Ley Lerdo?

La Ley Lerdo trataba sobre la desamortización, con la que se buscaba nacionalizar las propiedades de la iglesia para dividirlas y venderlas, de tal forma que el gobierno pudiera quedarse con una parte de esas ganancias. Además, gracias a esta ley empezó a cambiar rápidamente la infraestructura antigua y colonial de las ciudades.

Con la venta y distribución de los viejos terrenos de la Iglesia, las ciudades empezaron a cambiar. En donde antes había un solo convento enorme, ahora había casas y edificios nuevos, se trazaba el paso de una nueva avenida, se hacían obras de drenaje, etcétera. En otras palabras, la Ley de desamortización modificó la forma de la propiedad y le dio más recursos económicos al gobierno.

Además, otra medida importantísima que se tomó en esta época para resolver la crisis económica fue la construcción del ferrocarril. Como recordarás, uno de los problemas más graves de nuestro país a lo largo de este siglo eran las grandes distancias que separaban todo y las pésimas condiciones de los caminos. Pues precisamente por esto, el ferrocarril se construyó para apoyar el comercio, agilizando las rutas y conectando ciudades y pueblos que hasta entonces habían estado completamente aislados.

¿De qué forma atendió el gobierno de Juárez el rezago educativo?

La educación fue el tema central para los gobiernos de la República Restaurada. Después de que la Constitución de 1857 se encargó de establecer que la educación sería laica, o sea, independiente de cualquier religión, durante la República Restaurada se trató de lograr que la educación también llegara a ser gratuita y obligatoria. Fue en esta época que se fundó la Escuela Nacional Preparatoria y una multitud más de institutos y escuelas primarias que poco a poco se encargarían de ir educando a la población.

Hemos dedicado esta clase a aprender las características de la época de la República Restaurada y las medidas que estuvieron tomando los gobiernos para superar las crisis que enfrentaba México. Les propongo que coloquemos esta información en un cuadro para que después te resulte más fácil estudiar.

PROBLEMAS MEDIDAS Falta de legitimidad en el gobierno. Convocar a elecciones. Necesidad de reconciliación política. Disminución de penas a los que apoyaron al Imperio. Falta de recursos económicos. Aplicación de la ley de desamortización. Rezago educativo. Gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria. Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Con esto hemos terminado nuestra clase de historia del día de hoy.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

El final del texto expositivo

¿Qué vamos a aprender?

Emplearás el recurso de la revisión de un texto expositivo.

¿Qué hacemos?

Leyendo sobre los dinosaurios y cómo se extinguieron, supe que han existido otras grandes extinciones en la historia de nuestro planeta y luego decía que estamos en medio de la sexta extinción masiva.

La sexta extinción a causa de tantísima basura que generamos. Me enteré de lo contaminado, contaminadísimo que está nuestro planeta Tierra y cómo eso tiene en peligro a varios de mis animales favoritos.

Es muy triste enterarse de ello, pero es una realidad, ahora te tengo una buena noticia dentro de todo. Está en nuestras manos el poder cambiar eso. Aún estamos a tiempo de frenar esta extinción.

El primer paso es hacer conciencia de ello, ¿no crees?

Creo que hay muchas cosas que podemos llevar a cabo para hacer consciencia, la más importante sería hacer que todas y todos estemos informadas de la situación actual de nuestro planeta para que tengamos un mejor cuidado del lugar en el que habitamos sabiendo qué hacer y qué no hacer para no generar tanta basura.

Me di a la tarea de buscar información al respecto, y hasta escribí sobre lo que encontré ¿ustedes me podrían ayudar a revisarla?

Juntos podemos ayudar al medio ambiente, por ejemplo, el reciclado, pues ésta es una buena acción que todos debemos de realizar para evitar aún más la generación de tanta contaminación. Al final de la clase te daré una propuesta de reciclado que te va a encantar.

Me parece buena idea, ¿Qué es eso de reciclar?

Es utilizar materiales usados o desperdicios mediante un proceso de transformación o aprovechamiento para que nuevamente puedan ser utilizados.

Eso quiere decir que cosas que se consideran como basura las podemos volver a utilizar varias veces, está genial y ayudaría muchísimo.

Hoy vamos a despedir a los protagonistas de nuestras clases anteriores, ¿sabes de quiénes estoy hablando?

Pues es muy sencillo, hoy es nuestra última clase trabajando con los “Textos expositivos”.

Lo que aprenderás hoy en la clase de Lengua Materna es a utilizar la información relevante de algunos textos que lees en la producción de tus propios textos expositivos y para ello te pido que tengas listos tus materiales, como tu libro de texto Español quinto grado y puedas consultar información en las páginas 81 y 82, que te será de mucha utilidad para el desarrollo de la clase, tu cuaderno y tu lápiz.

Tenemos que redactar nuestro último texto expositivo, ese será nuestro tema central, y lo que se escribió sobre la contaminación, será nuestro texto a seguir.

Antes de empezar con las propuestas y con el texto de la contaminación, vamos a recordar lo que hemos visto en las clases anteriores sobre las características de los textos expositivos.

Primero vamos a realizar una dinámica muy sencilla, pon mucha atención, aquí tengo tarjetas que contienen las partes que conforman los textos expositivos, yo saco una tarjeta y dependiendo lo que diga vamos explicando a qué se refiere.

La primera tarjeta que tengo aquí es “INTRODUCCIÓN”.

La introducción se refiere a una explicación sencilla de lo que tratará el texto.

Continuemos con la siguiente tarjeta “DESARROLLO”.

Es la descripción del tema investigado que puede organizarse en subtemas.

Ahora vamos con la “CONCLUSIÓN”.

En la conclusión se anota una breve síntesis de todo lo que investigamos que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado.

Ya recordamos la estructura del texto expositivo, ahora vamos a revisar el texto de la Contaminación.

La contaminación ambiental.

La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta directa e indirectamente la salud de las poblaciones, aunque no sólo de seres humanos, sino también altera el equilibrio de los ecosistemas.

Se contamina el aire, el agua y el suelo en diversas formas. Por ejemplo, en los océanos “los residuos sólidos como bolsas, espuma y otros desechos vertidos en los océanos desde tierra o desde barcos en el mar, acaban siendo con frecuencia alimento de mamíferos marinos, peces y aves que los confunden con comida, con consecuencias a menudo desastrosas”.

Las redes de pesca abandonadas permanecen a la deriva durante años, y muchos peces y mamíferos acaban enredados en ellas.

Conclusión

Considero que, en realidad, el cuidado y la protección del medio ambiente son una responsabilidad compartida.

Es muy interesante lo que se mencionas en el texto.

Llegó la hora de revisarlo, les voy a presentar una tabla de doble entrada que llamamos “Lista de cotejo”.

Es muy sencillo, observa la siguiente imagen, ése es un ejemplo de una Lista de cotejo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Podemos observar que hay una columna que dice: “Criterios de evaluación”, esto se refiere a los aspectos que se van a revisar en el escrito y una columna dividida en dos que dice: “Cumplió con los criterios” pondré una palomita en “Sí”, si es que cumple con el aspecto y pondré una palomita en “No”, si no lo cumple.

Este instrumento de evaluación llamado “Lista de cotejo” tiene como propósito brindar oportunidades de mejora, es decir, tú mismo podrás observar los avances que has adquirido y también lo que falta por mejorar.

También este instrumento nos servirá de referencia para saber qué debe de contener un texto expositivo y darnos cuenta de qué nos hace falta para anexar, y así dejarlo listo.

Empecemos, ¿el texto tiene un título?

Sí, es “La contaminación ambiental”.

Revisemos el siguiente aspecto: Contiene una introducción.

Sí, está al inicio donde menciona “La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta directa e indirectamente la salud de las poblaciones, no sólo de seres humanos, pues también altera el equilibrio de los ecosistemas”.

Cumple con las características de una introducción porque tiene como propósito ofrecer de manera general de lo que se va a tratar el texto, en este caso el texto tratará de la contaminación. Entonces, vamos a colocar una palomita en la columna “Sí”.

Continuamos, ¿Hace uso de la ortografía en su redacción?

Está muy bien la ortografía, porque las palabras están bien escritas, acentuadas las necesarias; utiliza signos de puntuación, por ejemplo, incluyo muy bien los puntos y aparte para iniciar una nueva idea e hizo notar los párrafos. Le ponemos una palomita.

Proseguimos, el siguiente criterio es: ¿Hay orden y coherencia en su escrito?

Hay coherencia, al leer el texto encontramos primero de lo que tratará la investigación, posteriormente menciona que hay diversas formas de contaminación y luego cita a un autor y anota una idea más, sobre esta cita. Vamos a ponerle una palomita en “Sí”

El siguiente criterio y es el uso de nexos, ¿los hay o no?

Si utiliza los nexos. Podemos observar que utilizó los nexos “y”, “sino” y “aunque”.

La contaminación ambiental.

La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta directa e indirectamente la salud de las poblaciones, aunque no sólo de seres humanos, sino también altera el equilibrio de los ecosistemas.

Se contamina el aire, el agua y el suelo en diversas formas. Por ejemplo, en los océanos “los residuos sólidos como bolsas, espuma y otros desechos vertidos en los océanos desde tierra o desde barcos en el mar, acaban siendo con frecuencia alimento de mamíferos marinos, peces y aves que los confunden con comida, con consecuencias a menudo desastrosas”.

Las redes de pesca abandonadas permanecen a la deriva durante años, y muchos peces y mamíferos acaban enredados en ellas.

Conclusión

Considero que, en realidad, el cuidado y la protección del medio ambiente son una responsabilidad compartida.

Vamos a ponerle una palomita en “Sí”.

Continuamos, el siguiente criterio es: “Emplea citas textuales”.

Si utiliza una cita textual que me gustó mucho y está entre comillas, y dice así: “los residuos sólidos como bolsas, espuma y otros desechos vertidos en los océanos desde tierra o desde barcos en el mar, acaban siendo con frecuencia alimento de mamíferos marinos, peces y aves que los confunden con comida, con consecuencias a menudo desastrosas”.

El siguiente criterio es: “Redacta una conclusión”.

También agregó una conclusión “Considero que en realidad, el cuidado y la protección del medio ambiente son una responsabilidad compartida”.

Y es una buena conclusión porque reflexiona sobre la importancia del tema que abordó en el texto y, como ya mencionó en el desarrollo, no sólo se trata de saber cómo se contamina en este caso al océano, sino de ser responsables todos. Colocamos una palomita en “Sí”.

Falta la fuente recuerda que es muy importante hacer tu ficha bibliográfica ¿recuerdas cómo se elabora?

A ver, vamos a recordar qué es lo primero que se escribe en la ficha bibliográfica.

Lo primero es anotar el nombre del autor, después el título del libro, editorial y página.

Cervantes García, Rodrigo,

(2011), Biología, Edit.

Biblioteca Escolar, p. 54

Ahora sí pondremos una palomita en “Sí”

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Te felicito, sabía que lo lograrías y como te diste cuenta, vimos que te hacía falta la referencia bibliográfica y te ayudamos a completarla, eso quiere decir que, como comentamos, este instrumento de evaluación nos sirve de guía para detectar los aprendizajes logrados y qué más poder mejorar.

Ahora falta algo importante, las propuestas para no contaminar tanto.

Te invito a ver el siguiente video:

¿Cómo identificar productos biodegradables o reciclables?

Podemos contribuir con nuestro planeta a no generar tanta basura y poder utilizar lo que pensamos que es basura, observa las siguientes acciones:

Separar la basura en orgánica e inorgánica. Reutilizar las bolsas de plástico. Propiciar el aumento de la vida útil de los envases que se reciclan. Los desechos orgánicos puedes reciclarlos en tu propia compostera para tus plantas.

Es muy importante hacer este tipo de acciones, aunque parezcan simples, tienen un impacto grande.

Muy bien y así despedimos a nuestros textos expositivos con un escrito que quedó de maravilla.

Te quedaste con la inquietud de hacer algo más por el planeta.

Observa el siguiente video:

Medio Ambiente, la hora de la Naturaleza.

🗞️ #Boletín_SEP

El "4to. Taller del Seminario de Capacitación en Habilidades Digitales", organizado en conjunto con @unete_mexico y @Facebook, ha capacitado a más de un millón y medio de docentes y tendrá reconocimiento oficial con validez curricular.

🔗 https://t.co/8D8I43WEGE pic.twitter.com/vEcArLV7IP — SEP México (@SEP_mx) November 24, 2020

Este día recordamos a Rosaura Zapata Cano, educadora mexicana que promovió la educación #Preescolar🖍️, especialidad en la que trabajó por más de 50 años. https://t.co/3lvVztzirv — SEP México (@SEP_mx) November 23, 2020

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende