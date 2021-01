Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 25 de enero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 25 de enero del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

ARTES

ARTES

¿Qué es un performance?

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás otra manifestación de arte tridimensional, llamada performance.

¿Qué hacemos?

Observa la siguiente cápsula del niño Leonardo García Dubón. Escuela primaria Progreso Campesino.

Pregunta del alumno. Leonardo García Dubón.

Hoy aprenderás que es el performance y para iniciar revisa su definición.

Performance: Es una palabra de origen inglés que significa actuación, realización, representación, interpretación o rendimiento, proviene del verbo en inglés to perform que significa ejecutar o completar.

Hay que entender que el performance es un arte de la acción, es decir de movimientos constantes, puedes observar cosas inesperadas o improvisadas, algo no del todo planeado, como una sorpresa.

En un performance puedes encontrar simultáneamente distintas disciplinas artísticas como por ejemplo fotografía, escultura, danza, música, etc. algo muy interesante, es que el público puede llegar a ser parte de la obra misma.

Observa un ejemplo donde podrás ver otra explicación sobre este tema.

El cuerpo humano en la imagen artística.

https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/detalle-recurso/999

Pudiste observar que hay varios tipos de performance como el happening, el action art y otros.

En cada uno de ellos el elemento esencial es el cuerpo humano con el uso de algún objeto generando un acto artístico en el que inicialmente el público no se da cuenta, como se había mencionado el elemento sorpresa está presente.

Las características principales son:

relación entre público e intérprete.

tiempo indefinido.

espacio abierto.

el cuerpo o la presencia del intérprete como medio de expresión.

¿Te gustaría participar en un performance?

Las características del performance utilizadas hasta el momento el uso del cuerpo como medio de expresión, el elemento sorpresa para el espectador, el motivo de creación a partir de elementos de nuestra cotidianidad para crear un performance y comunicar ideas por medio de este lenguaje artístico.

Experimentación, exploración e Identificación de los elementos que puede contener el performance con la guía de la docente, por parte del aprendiz y el profesor.

Comentarios de su experiencia al adentrarse en una primera parte del performance.

Ya identificaste qué es un performance y te adentraste en su realización, recordando que el cuerpo humano es el punto de partida para muchas obras artísticas, principalmente en el arte contemporáneo.

También aprendiste algunas variantes. Explora y experimenta esta propuesta artística.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

CIVISMO

Derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexicanos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre los derechos humanos de todas las personas, comunidades, así como pueblos indígenas y afromexicanos.

¿Qué hacemos?

¿Sabías que en nuestro país existen leyes que protegen los derechos humanos de todas y todos los mexicanos?

El artículo 1° de la Constitución Política nos garantiza promover, respetar y proteger los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, así también, existen leyes que garantizan el cumplimiento de los derechos humanos de todas y todos.

Cuando hablamos sobre la importancia de los derechos humanos en toda la población y por específico, en el cumplimiento de los derechos humanos de las poblaciones vulneradas y discriminadas, por ejemplo, las personas que forman parte de las comunidades indígenas y/o Afromexicanas.

Sabes, ¿Qué son los derechos humanos? los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos. Inherentes quiere decir que no hay distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición.

La condición de inherentes es lo que permite que todas y todos tengamos los mismos derechos sin discriminación alguna.

Los derechos humanos son aquellos que todo ser humano posee y tiene derecho a disfrutar simplemente por su condición de ser humano.

Son importantes porque todas y todos tenemos el derecho de que se nos reconozca y se proteja nuestra integridad, de esa forma se garantiza que tengamos acceso a una vida digna y tener acceso al bienestar, al pleno desarrollo y a ser felices en el mundo.

Algunos ejemplos de derechos humanos son:

Derecho a una vida digna.

Derecho a la libertad.

Derecho a tener un nombre y nacionalidad.

Derecho a la igualdad entre mujeres y hombres.

Derecho a no ser maltratado.

Derecho al acceso a la información.

Derecho a trabajar y percibir un salario digno.

Derecho a la salud.

Derecho a la educación.

La declaración de los derechos humanos consta de 30 artículos donde se citan los derechos a los que tenemos alcance.

¿Sabías que el 10 de diciembre de 1948 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promulgo la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

Los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.

Universales quiere decir que son para ti, tu familia y todas las personas que te rodean.

¿Qué significa que sean interdependientes, indivisibles y progresivos?

Interdependientes tiene el significado de que el avance de un derecho facilita el avance de los demás y la negación de alguno de ellos afecta a los demás.

Indivisibles significa que no se pueden dividir, disminuir o fraccionar.

Progresivos implica el progreso gradual para lograr su cumplimiento.

Este tema es muy importante ya que no siempre sabemos a qué se refieren nuestros derechos, y sobre todo a disfrutarlos, sobre todo cuando se habla de poblaciones donde la desigualdad y la discriminación están presentes día a día.

¿Sabes que son la discriminación y la desigualdad? para que recuerdes estos dos conceptos te invitamos a ver la siguiente situación, del minuto 0:06 al minuto 9:47

Video “Kipatla, para tratarnos igual” (Capítulo 8)

¿Sabías que José María Morelos y Pavón era afrodesendiente? ¿Qué pudiste observar en el video? en este video había muchas burlas para Ana por su color de piel y su forma de hablar. ¿Qué puedes comentar de lo que sentía Ana ante esas burlas?

Ana la protagonista de la historia le molestaba que la hicieran sentir diferente por su forma de hablar. En esta situación se puede identificar la discriminación por etnia, grupo social o cultural al que pertenece.

Esto sucede porque históricamente las personas afromexicanas se les ha negado el ejercicio de sus derechos, por ejemplo, con chistes, comentarios, o frases que ridiculizan o desprecian su color de piel, su cultura, su historia, sus tradiciones o condición social.

Han sido etiquetadas por los prejuicios que los asocian con algunos periodos históricos como lo fue la esclavitud, han sido objeto de esa forma de discriminación los indígenas, las personas de la comunidad LGBTTTQ, personas con alguna discapacidad y otros grupos a los que se les amedrentan sus derechos.

En la actualidad afortunadamente se conoce más sobre la importancia de la desigualdad y el reconocimiento de que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos.

Observa tu libro en la página 60 donde podrás leer lo siguiente:

¿Sabías que existen derechos específicos para la población afromexicana y la población indígena? uno de ellos es el Derecho a preservar sus lenguas y sus prácticas.

Las personas que pertenecen a una cultura originaria de nuestro país o a una comunidad afromexicana tiene derechos al igual que todos, sin embargo, también tienen una cultura que los hace únicos por lo que deben cuidarlos para que no se pierdan y se deje de tener memoria de que están aquí. Algunos derechos que tienen son:

“Derecho a preservar y enriquecer nuestras lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan nuestra cosmovisión”

“Derecho a conservar y mejorar el hábitat, así como a preservar la integridad de nuestras tierras”

“Derecho a ser asistido por intérpretes que conozcan nuestra lengua y cultura para acceder a los procedimientos del Estado”

“Derecho a decidir nuestras formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural”

“Derecho a no ser discriminado por su origen e identidad”

Como en el caso de Ana, donde sus amigos le decían apodos y tenían actitudes con ella que no la hacían sentirse bienvenida.

El caso de Ana debe recordarte que todos debemos ser respetados por lo que somos, independientemente de nuestro origen cultural o lengua que hablemos.

¿Qué te pareció conocer más sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país? es importante saberlos ya que vives en un país con una gran riqueza cultural, es necesario que conozcas cuáles son esos derechos para poder contribuir a que sean respetados.

Estás por terminar la clase de hoy, donde conociste los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como la búsqueda de la igualdad entre todos los habitantes de este país.

Para reflexionar sobre el cumplimiento de estos derechos retoma tu libro de Formación Cívica y Ética de 4°grado, en la página 61 y recupera las preguntas que vienen ahí.

¿En México se respetan los derechos de todos por igual? ¿Por qué?

¿Por qué deben respetarse los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos?

¿Qué podemos hacer para evitar la discriminación por origen, color de piel o lengua?

Es importante que todos seamos respetados para sentirnos bienvenidos en cualquier lugar, puedes hacer que tus amigos conozcan los derechos de todas y todos.

Puedes hacer muchas cosas para que los derechos humanos sean conocidos, ejercidos y valorados, es importante que sepas que derechos si realizas y cuáles no han sido respetados para que encuentres la manera de ejercerlos.

Recuerda que: “Todos somos diferentes pero iguales en derechos”

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

VALORES

Y tú, ¿reconoces la emoción sorpresa?

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás más sobre una de tus emociones básicas, la sorpresa.

¿Sabías que además de levantar las cejas y abrir la boca, cuando te sorprendes te baja el ritmo cardiaco y aumenta tu respiración?

Observa el siguiente video.

Rostros de sorpresa.

https://www.pexels.com/es-es/foto/blanco-y-negro-cara-chaval-chico-764340/

https://pixabay.com/es/photos/beb%C3%A9-little-boy-toddley-luces-5561133/

¿Qué hacemos?

La sorpresa es una de nuestras emociones básicas, es una reacción causada por algo que no esperábamos, algo desconocido, novedoso. Fíjate que es una de las emociones más curiosas, porque no se puede decir que sea una emoción totalmente positiva ni negativa, es una emoción neutra, la cual dura muy poco y se transforma en alguna otra de las emociones.

Depende de qué es lo que te sorprendió, ¿No? si es algo bueno nos pone felices y si es algo malo, nos asusta o pone tristes.

Pero antes de continuar con las sorpresas vamos a ver, ¿Qué es lo que sorprende a niñas y niños?

Carola y Llama sorpresa.

Y a ti, ¿Qué te ha causado sorpresa?

Me acuerdo mucho cuando visité a mi abuelito en Creel, ahí en Chihuahua, era invierno y una mañana me desperté y al asomarme por la ventana. ¡Estaba nevando! Me sorprendí mucho, nunca había visto nieve antes, fue hermoso, qué bonito, yo también me hubiera sorprendido.

¿Tú sabes dónde podemos localizar la emoción de la sorpresa? Es decir, a la parte del cuerpo donde se encuentra.

¿Qué es lo que pasa cuando cae una tormenta inesperada?

¡Eso sí que sorprende! el trueno sí que sorprende, seguro a ti también te sorprende un trueno.

Es muy raro, porque se siente como si el corazón se detuviera un segundo, pero luego late más rápido, se siente como si tu estómago diera una vuelta, no es una sorpresa bonita.

Eso que sentiste que bajó el ritmo de tu corazón es la sorpresa, la cual hizo que todo tu cuerpo hiciera una ligera pausa, para poner atención a lo que vino a romper la tranquilidad, después pasó a convertirse en miedo, por eso se te aceleró el corazón. La sorpresa prepara a tu cuerpo y a tu mente para adaptarse a lo que sea que viene, en este caso, al ser una sorpresa que parece peligrosa, te pone alerta.

Ahora vas a conocer un maravilloso mundo de aventuras.

Pirámides de Calakmul.

https://ccsearch-dev.creativecommons.org/photos/3a88f607-eb97-490d-8e0b-43989febba48

Para un aventurero explorador, la sorpresa es algo indispensable, viven sus vidas en búsqueda de ser sorprendidos, ya sea por emociones fuertes o por lugares maravillosos como este sitio arqueológico de Calakmul en Campeche. Sorprendente, ¿No?

Imagina que te puedes encontrar ¡cerca de un jaguar!, tu cuerpo se pone alerta. Los jaguares son animales maravillosos, pero no quieres pescarlos.

Lee el siguiente texto:

Es una moneda antigua, que sorpresa encontrarla así nada más en el suelo. Va directo a mi colección. ¿Notaste eso?

“Esta vez la sorpresa me llevó a alegrarme. Me siento feliz y afortunado por haber encontrado esta moneda, y el sentir la sorpresa me preparó para cambiar del estado emocional en el que estaba antes, ¡Qué genial!”

La sorpresa es una emoción muy útil porque bloquea o interrumpe cualquier otra actividad para que pongamos toda nuestra atención en aquello que nos sorprende.

Observa los siguientes videos.

Video de compras.

El diván de Valentina llamado Responsabilidad, ¿Con quién?

¿Qué emoción crees que sintió Valentina cuando no encontró a Bruno? ¿Crees que fue agradable o desagradable?

Me imagino que Valentina sintió una sorpresa muy desagradable al ver que no estaba Bruno en la casa, esa sorpresa hizo que Valentina se enfocara en encontrar a Bruno, detuvo todo lo que hacía y sentía y le dio prioridad.

¿Y lograste localizar en qué parte de tu cuerpo sientes la sorpresa? ¿Ustedes lograron localizar esa emoción?

Sí. Como que abro mucho la boca y se detiene mi corazón por un segundo.

Hoy conociste la emoción de la sorpresa, una de las emociones básicas que se manifiesta en tu cuerpo de una manera muy particular.

Además de que aprendiste qué es una emoción breve y transitoria que te conecta con alguna otra de las emociones haciendo que te detengas física y mentalmente para poner tu atención ante el suceso que te sorprendió.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Los factores físicos y biológicos de los ecosistemas

¿Qué vamos a aprender?

Estudiarás los factores biológicos y físicos de un ecosistema.

¿Qué hacemos?

Haz un ejercicio con tu imaginación, piensa en lo que podría pasar en el lugar donde vives si durante un año no lloviera. Te imaginas que se sentiría mucho calor, todo se secaría y faltaría agua para las plantas y los animales.

Otro caso, ¿Qué pasaría si, durante un mes no recibieras los rayos del Sol?

Sentirías mucho frío, todo estaría oscuro, quizás algunas plantas y animales empezarían a morir.

Por último, ¿Qué pasaría si las bacterias dejaran de existir?

Por una parte, algunas de las que son nocivas ya no nos causarían enfermedades, pero hay muchas que son benéficas y sin ellas no podríamos alimentarnos ni sobrevivir.

Definitivamente, todo sería muy diferente.

En cada caso las consecuencias serían principalmente negativas, el agua, la energía del Sol y los seres vivos son muy importantes en los ecosistemas, porque todo lo que hay en el planeta interactúa, y esa interacción favorece la vida de todas las especies que lo habitamos.

Aunque muchos seres vivos pueden habitar en distintos ambientes, la mayoría sólo existe en un ecosistema particular.

Por ejemplo, un cactus en el desierto y un pino en un bosque, ahora, imaginen un cactus en el bosque o un pino en medio del desierto. ¿Qué crees que les pasaría?

Se morirían, porque en el bosque hay mucha humedad para un cactus, mientras que en el desierto hay muy poca agua para un pino.

Cada organismo tiene ciertas características que le permiten aprovechar los recursos del ecosistema en que vive y no tan fácilmente podrían estar en otro.

Otros ejemplos con animales: Imagina a un mono aullador que vive en la selva de Chiapas y que se alimenta de las frutas de esa región, pero lo llevas al desierto de Sonora donde las condiciones son totalmente distintas. O bien, a un monstruo de gila cuyo hábitat natural es la zona desértica del norte de México donde se alimenta de ratones, serpientes, lagartijas e insectos, pero lo llevamos la selva de Chiapas, ¿Qué piensan que les sucedería a esos dos animales?

Estarían en riesgo, porque no estarían acostumbrados a las condiciones del clima y posiblemente no encontrarían alimento adecuado para ellos. Los seres vivos como los que has visto hasta este momento habitan en ecosistemas con características específicas.

¿Conocías a estos animales?, ¿Habías escuchado hablar de ellos?

Recuerda, que México es un país muy grande que cuenta con una variada cantidad de ecosistemas y, por esta razón, también de especies de animales y plantas. Hay animales o plantas, que existen en el sur y que en el norte no las hay, o bien, pueden habitar en varias partes del país, pero se les llama de forma distinta dependiendo de la región.

En México puedes encontrar selvas, matorrales, conocidos comúnmente como matorrales o desiertos, bosques, lagos, pastizales, océanos y ríos.

¿Sabes qué es un ecosistema y cuáles son los factores que intervienen para su estabilidad?

Observa lo que dice tu libro de texto de Ciencias naturales acerca de los ecosistemas en la página 6.

El ecosistema.

Un ecosistema es un conjunto de seres vivos (factores bióticos) y condiciones ambientales (factores abióticos) relacionados estrechamente y que comparten un determinado ligar. Ejemplos de factores físicos son la luz solar, el suelo, el agua, los nutrimentos, la temperatura y el aire, entre otros.

Un ejemplo de ecosistema para revisar: matorral, donde viste que viven el monstruo de gila y el cactus.

Observa el siguiente video para conocer un poco más de los habitantes de este ecosistema, es decir, los factores biológicos.

La liebre Lola. Matorral.

¿Qué te pareció la historia de Lola la liebre? interesante, ¿Verdad? además de conocer sus aventuras, ¿Qué otros animales o plantas identificaste que habitan en el matorral?

Serpiente cascabel, borrego cimarrón, rata canguro, correcaminos, cirio, biznaga, gobernadora.

Los ejemplos se refieren a los factores biológicos o bióticos, mientras que los factores físicos o abióticos, son las condiciones ambientales, como el clima, la composición del suelo, el agua, el aire y la luz solar.

Es muy importante la relación que hay entre los factores físicos y los factores biológicos que conforman un ecosistema porque esto determina las características que éste tendrá.

Las interacciones entre los seres vivos son muy claras, porque, por ejemplo, unos se comen a otros, pero no es fácil ver las interacciones entre seres vivos o factores biológicos y los factores físicos.

Es verdad, no es fácil verlo, pero las interacciones ocurren todo el tiempo, imagina un lugar seco y sin plantas, el agua y el aire erosionan el suelo.

Pero cuando comienzan a crecer algunas plantas, aunque sean pequeñas, empiezan a favorecer que el suelo mantenga humedad y que no se erosione, si crecen más plantas hay lugares con sombra donde se pueden refugiar los animales, y si hay mucha más vegetación incluso hay más posibilidad de que el suelo se vuelva más fértil, que retenga más agua, que el aire sea más limpio y que haya más plantas y animales.

Entonces, los factores biológicos pueden modificar las características físicas del ecosistema y, al mismo tiempo, los factores físicos del ecosistema pueden determinar las especies de plantas, animales y microorganismos que se desarrollan en él. Y eso ocurre no sólo en cada ecosistema, sino en todo el planeta.

La Tierra obtiene casi toda su energía del Sol, la luz es esencial para las plantas. El agua que todos las plantas y animales terrestres necesitan depende de las lluvias, también son importantes los vientos para la conservación de los ecosistemas, porque intervienen en la distribución del calor y la humedad hacia todas las regiones del planeta. Las plantas producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima.

Cada uno de los factores que conforman el ecosistema son muy importantes y, por esta razón cualquier alteración en alguno de ellos puede afectar a todos los demás.

Si se modifica o se elimina alguno de estos factores el ecosistema se desestabiliza. Las interacciones entre todos ellos favorecen un equilibrio en los factores físicos y la supervivencia de los biológicos en el ecosistema.

Cuando hay un gran cambio, el ecosistema tiende a regresar a un equilibrio, pero todo ese proceso puede tener consecuencias negativas para los seres vivos, por eso es muy importante cuidar la naturaleza, y de acuerdo con lo que has aprendido hoy, puedes decir que debemos evitar que se alteren las interacciones entre los factores biológicos y los físicos que mantienen en equilibrio a los ecosistemas.

Observa el siguiente video, en el Simeón te enseña algunos de los factores físicos y biológicos de la selva de Chiapas, pon mucha atención, a ver qué factores identificas.

Choles. CELSI Hidalgo. Una ventana a mi comunidad.

Es asombrosa la variedad de seres vivos que pudiste observar en el video.

Lo que acabas de ver te muestra un poco de cómo es la selva en esa región de Chiapas, y cómo es que unas especies dependen de otras para subsistir o reproducirse, de esta forma se genera un equilibrio en el que tanto los factores biológicos como los físicos interactúan para mantener la dinámica del ecosistema.

Ahora, realiza la siguiente actividad para saber qué factores pudiste identificar en el video.

Escríbelos en el siguiente cuadro.

Factores físicos Factores biológicos Suelo Agua Luz del sol Aire Madera que se descompone Hongos Plantas: Árboles (matapalo), arbustos. Bromelias, musgo. Animales: Simeón, su amiga y su tío . reptil (tsel pox), murciélago, insectos, ranas, caracoles, tlacuaches

Ya tienes tu cuadro/tabla e identificaste los factores biológicos y físicos. ¿Podrías decir algunas interacciones entre esos factores que se pueden identificar en el video?

Puedes mencionar dos: Una tiene que ver con los hongos en la madera en descomposición que ayudan a formar nuevo suelo y la otra es cómo en las bromelias se acumula agua que pueden aprovechar muchos animales.

¿Cuántos tipos de ecosistemas existen?

Existen dos tipos de ecosistemas, los acuáticos y los terrestres.

Los ecosistemas acuáticos son los océanos, los mares, los ríos, los lagos, las lagunas y también los acuarios hechos por las personas.

Entonces en donde haya cuerpos de agua puedes encontrar un ecosistema acuático, ¿Puede ser también un charco?

En efecto, un charco puede conformar un ecosistema acuático, a ver dime: ¿Qué factores debe haber para que se conforme un ecosistema?

Las que definan un pequeño clima, como luz, calor, agua y también seres vivos, como gusanos, insectos, plantas pequeñas y microorganismos como bacterias.

Un charco es un ecosistema, porque recordemos que un ecosistema es el conjunto de seres vivos, el medio donde y viven y las relaciones que establecen entre sí.

De acuerdo a que México está ubicado en una zona tropical en donde el clima no es extremo, ni tan frío como en los polos, ni tan caliente como en el desierto del Sahara, existe una gran diversidad de ecosistemas, como los manglares, los arrecifes de coral, los bosques, selvas matorrales o desiertos y pastizales.

La diversidad de seres vivos que es posible encontrar en estos ecosistemas es muy grande. Por eso se dice que nuestro país es rico en diversidad biológica o biodiversidad.

¿Qué ecosistemas se han mencionado hoy?

Al principio de la sesión viste que hay desierto y selva. Recuerda que, en el desierto o matorral, vive el monstruo de gila y en la selva de Chiapas el mono aullador, también hay bosque, hay pinos muy altos.

En México existen ecosistemas variados, ¿Conoces el ecosistema del lugar en el que viven? ¿Qué me puedes decir?

Si vives en la ciudad que es un ecosistema muy transformado con casas y edificios y donde hay poca fauna y flora silvestre.

Recuerda:

Los factores físicos o abióticos: son las condiciones ambientales, como el clima, la composición del suelo, el agua, el aire y la luz solar.

Los factores biológicos son los seres vivos, entre ellos se incluyen animales, plantas, hongos y microorganismos, como las bacterias.

En conjunto los dos tipos de factores conforman ecosistemas con características específicas de humedad, clima, temperatura y tipos de suelo que van a determinar las especies de animales y de plantas que lo habitarán y que, con su interacción, contribuirán a mantener el equilibrio.

