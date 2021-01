Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 25 de enero

Compartir esta publicación













Hoy lunes 25 de enero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

Y de repente… ¡Sorpresa!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cómo la emoción básica de sorpresa te permitirá concentrar tu atención ante situaciones sociales novedosas.

¿Qué hacemos?

En la clase de hoy vamos a explorar que la sorpresa es una de las emociones básicas.

¿Te has preguntado qué ocurre cuando se presenta algo novedoso o inesperado?

¿Qué es lo primero que haces?

¿Qué ocurre cuando te dan una noticia que no esperabas?

Por ejemplo, si es algo que no esperabas, primero te sorprendes y depende de la noticia es cómo te sientes. La sorpresa es una emoción transitoria, la cual nos prepara para el siguiente estado emocional.

La sorpresa, es una reacción causada por algo novedoso, imprevisto o desconocido. Tiene una duración muy breve y nos prepara para lo que sigue.

Ahora vamos hacer un ejercicio, imagina que te dijeron que te ganaste un premio, haz tu cara de sorpresa alegre y de emoción y ahora, te dan la noticia inesperada de que reprobaste las materias, haz cara de sorpresa preocupada y triste.

Te diste cuenta, hay reacciones similares, se elevan las cejas, se levanta el párpado superior y se abre la boca mientras baja la mandíbula, también al sorprendernos disminuye nuestra frecuencia cardiaca y se aumenta la respiración y muchas veces, se nos queda “la mente en blanco” ya que interrumpimos lo que sea que hayamos estado haciendo para poner atención en el evento sorprendente. Esto nos ayuda a adaptarnos mejor y más rápido a los cambios.

Observa el siguiente video del segundo 00:24 al minuto 08:09

El ratón que comía gatos. Vitamina Sé. Alas y Raíces.

Viste fue una gran sorpresa para el ratón, la cual de inmediato se encadenó al miedo. Este tipo de sorpresa hizo que se encendiera una alerta en todo su cuerpo para que reaccionara de manera rápida y pudiera poner a salvo su vida.

El ratoncito tomó la decisión de salir de la biblioteca y no podía creer lo que veían sus ojos, el cielo, las nubes y el sol, se sorprendió al ver todo aquello por primera vez, esa sorpresa lo conectó a sentirse alegre.

Como ya te mencioné antes, la emoción de sorpresa ocurre ante algo imprevisto o inesperado y puede durar sólo un momento, sin embargo, activa otras emociones, en el caso del ratón que comía gatos él únicamente conocía a los gatos de papel y tinta, pero, ¿Cuál fue su sorpresa cuando se encontró con uno de verdad?

El ratón se asustó tanto que por un momento sintió otras emociones en su cuerpo como sobresalto, miedo y confusión.

Las sorpresas ocurren permanentemente en nuestras vidas, algunas veces tenemos la oportunidad de anticipar lo que queremos que suceda, aunque para que sea una sorpresa debemos esperar, como le ocurrió a Yola quien tenía el mayor deseo de tener un hermanito. Te invito a conocer su historia, observa el siguiente video del segundo 00:04 al minuto 05:00

Las piezas del rompecabezas.

Yola tenía muchas fantasías sobre la llegada de su hermanito, en su cumpleaños fue su gran deseo, cuando llegó su hermanito Yola descubrió que era un bebé especial y no precisamente como ella lo había imaginado.

Vamos a continuar viendo un poco más de su historia, ahora observa el video del minuto 06:10 al 07:45

Yola vivió una gran sorpresa al conocer a su hermanito, no era como lo había imaginado, sin embargo, se dio cuenta de cuántas emociones nuevas sentía por él, como el amor y la alegría y comenzó a descubrir todas las actividades que juntos podían hacer.

Continúa observando el video del minuto 09:35 al 12:00.

Conocer sobre nuestras emociones nos permite tomar decisiones asertivas, que hacen que todo tome su lugar de manera adecuada.

En la vida cotidiana, cuando las cosas que suceden nos toman por sorpresa, generan emociones que nos ayudan o nos obstaculizan y debemos decidir qué hacer con ellas y no rechazarlas.

Cuando identificamos en nuestro cuerpo las emociones, podemos trabajar con ellas a nuestro favor. La sorpresa nos hace poner atención de manera inmediata hacia la situación que la provoca.

Hoy aprendimos sobre nuestro cuerpo y las sensaciones que provoca la emoción básica de la sorpresa. Cómo observarla y describirla en nosotros mismos y en los demás, pero también a comprender que la sorpresa bloquea o interrumpe cualquier otra actividad que estemos realizando para dirigir nuestra atención de forma inmediata hacia la situación que la provocó, lo que nos permite adaptarnos y actuar adecuadamente a los cambios.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Diversidad de seres vivos y ecosistemas

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás que la biodiversidad está conformada por la variedad de seres vivos y de ecosistemas.

El día de hoy vamos a ver el tema de la diversidad de especies y de ecosistemas. Recuerda tener a la mano un cuaderno y un lápiz o bolígrafo para anotar lo que consideres importante o interesante de esta clase, así como tu libro de texto de Ciencias Naturales.

A lo largo de varias clases hemos estudiado la biodiversidad, que se refiere a la variedad de especies de seres vivos y ecosistemas, hoy ampliarás tus conocimientos en el tema.

También hemos visto que los seres vivos en la Tierra, con su variedad de tamaños y formas, son parte de la biodiversidad o diversidad biológica, como peces, gallos, búhos, ballenas, pavorreales, jaguares, vacas, camellos, patos, gusanos, mariposas, lombrices, pinos, ceibas, rosales, árboles frutales, nopales, orquídeas, champiñones, setas, etc.

¿Qué hacemos?

Los seres vivos son muchos, por esa razón, para estudiarlos y entenderlos mejor, la comunidad científica los clasifica en cinco grandes grupos llamados “reinos”, por ejemplo, de los seres vivos que mencionamos, varios pertenecen al reino de los animales, otros al de las plantas y algunos al de los hongos, los otros dos reinos agrupan organismos microscópicos, el de los llamados protistas y el de las bacterias.

Para conocer a qué reino pertenece un ser vivo, elabora en tu cuaderno un cuadro con cinco columnas y tres filas; para saber los criterios para clasificarlos, te voy a decir los criterios y dos ejemplos de cada uno.

Empecemos con el reino de las plantas, que son organismos multicelulares, a la gran mayoría las ubicamos por tener: raíces, tallo, hojas y flores, pero existen muchas variedades y no todas tienen flores, por ejemplo, los helechos y esos no tienen flores, ese sería mi primer ejemplo y el segundo los nopales.

Los nopales son un caso muy interesante porque sus espinas son hojas modificadas. Las plantas y todos los reinos tienen muchísimas adaptaciones de las que podríamos hablar durante semanas.

Pasemos al siguiente reino, los hongos, son organismos unicelulares o multicelulares que se alimentan de otros seres vivos en descomposición, por ejemplo, el champiñón, hace poco me enteré que hay unos hongos muy importantes que viven en las raíces de las plantas y que se llaman micorrizas.

Las micorrizas es un ejemplo que nos demuestra que todos estos reinos están muy conectados.

El siguiente reino, los animales, son multicelulares, no se alimentan ellos mismos como las plantas, sino que consumen a otros organismos y se desplazan libremente, por ejemplo, el toro y el delfín.

Vamos con los últimos dos reinos, estos se parecen mucho en la definición, así que los mencionaré juntos para que notes las diferencias. El reino protista, son microorganismos de una o más células con núcleo y el reino de las bacterias son organismos de una célula sin núcleo.

La diferencia está en el núcleo, como ejemplo de las bacterias se me ocurre la Salmonella, que causa una enfermedad en los seres humanos que se llama igual y, por otro lado, los lactobacilos, que viven en nuestro intestino y que nos protegen, como puedes darte cuenta, hay bacterias que nos pueden hacer daño y otras que nos protegen.

El reino protista está conformado con organismos que no se pueden clasificar en los otros reinos, las amibas están aquí, y hay unas algas que se incluyen en el reino Plantae, pocos lo consideran como protistas, los dinoflagelados y los euglenoidea o euglenophyta que viven en el agua dulce y salada.

Tu cuadro debe quedar de la siguiente manera:

BACTERIAS PROTISTAS HONGOS PLANTAS ANIMALES Salmonella Amibas Champiñones Nopales Toros Lactobacilos Diatomeas Micorrizas Helechos Delfín

En casa, junto con tus familiares, puedes llevar a cabo una actividad como la que acabamos de realizar, sólo recuerda que es importante que argumentes por qué ubican un ser vivo en un reino y no en otro, de acuerdo con sus características y como hemos visto, los ejemplos son muchos.

Con esta clasificación hemos podido repasar las características de los seres vivos y comprender mejor la gran variedad de especies en el mundo.

Un dato curioso. Nuestro país posee récord mundial en diversidad de pinos: más de 50% de las especies habitan en la República mexicana.

Por cierto, ya que hablamos de países con muchas especies, México es un país megadiverso, te invito a leer el siguiente texto para entender mejor de lo que hablamos.

México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies (considerando los grupos más conocidos: anfibios, reptiles, aves y mamíferos y plantas vasculares). Este concepto es distinto al concepto de biodiversidad.

El principal criterio para pertenecer al grupo de los países megadiversos es el endemismo. Para ser megadiverso, un país debe tener por lo menos 5,000 especies endémicas de plantas.

Recuerda que “endémico” quiere decir que viven solamente en ese lugar.

Observa el siguiente video del segundo 00:17 al minuto 02:25 y del minuto 02:58 al 03:33

CONABIO. La riqueza natural de México.

En el video observaste sólo algunos países que tienen las características para estar dentro de este selecto grupo, son 17 y México se ubica en el lugar número 5, después de Brasil, Colombia, China e Indonesia.

Qué orgullo para las mexicanas y mexicanos, pero eso también representa una gran responsabilidad, ya que debemos proteger lo que tenemos y cuidar el ambiente, porque muchas de las plantas y animales, como ya vimos sólo se encuentran en nuestro país.

También quiero comentarte que los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se relacionan entre ellos y con el entorno; al conjunto de organismos que viven en un área determinada junto con los factores físicos, como el agua, el aire o el clima se le conoce como ecosistema.

Te invito a que veas unas imágenes de distintos ecosistemas que vienen en las páginas 60 y 61 de tu libro de Ciencias Naturales, cada uno de estos ecosistemas alberga una variedad muy específica de organismos pertenecientes a todos los reinos que viven juntos y cooperan entre sí para lograr su supervivencia.

Por ejemplo, en las macetas de mi casa, además de la planta, yo he visto, lombrices, cochinillas, caracoles e insectos que llegan volando, aunque sea un espacio muy pequeño, podemos encontrar diferentes seres vivos, y si pudiéramos observar con un microscopio veríamos, bacterias y otros microorganismos, tanto en el suelo como en las hojas de las plantas y todos estarían interactuando entre sí y con su pequeño ambiente.

Una maceta es un ecosistema, sólo que, en pequeño, como un terrario, o una pecera, porque tiene los mismos componentes físicos y biológicos de los grandes ecosistemas.

Los grandes ecosistemas, como los que vienen en el libro de texto, es importante comentar que nuestro país posee una gran variedad de ellos, como bosque de coníferas, bosque de pino-encino, bosque tropical, desierto, pastizal, humedal y marino, cada uno de ellos tiene características particulares que los diferencian de los demás.

Esta diversidad de ecosistemas que existen en nuestro país, junto con la de seres vivos de los que comentamos al inicio de la clase, conforman la biodiversidad o diversidad biológica.

El tema de biodiversidad y ecosistemas es muy importante y extenso, pero creo que ya tenemos suficientes conocimientos para tener conciencia de la riqueza natural con que contamos y de nuestro compromiso para cuidarla.

Observa el siguiente video del segundo 00:34 al minuto 05:33

Ecosistemas de México.

La biodiversidad es muy importante y siempre debemos tener presente que su protección y conservación es esencial para el futuro de nuestro planeta.

Conocer los seres vivos y ecosistemas que conforman la gran biodiversidad de nuestro país ha sido muy interesante y sobre todo reconocer que México es uno de los 17 países megadiversos.

Recuerda que todos los seres vivos dependen unos de otros para poder sobrevivir y los seres humanos somos parte de los ecosistemas, por lo que es nuestra responsabilidad realizar acciones para el cuidado, protección o uso responsable de los recursos naturales.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

ARTES

¡Oh, qué tragedia!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a distinguir las características de la tragedia como género dramático e identificarás textos trágicos relevantes.

¿Qué hacemos?

Para iniciar nuestra clase empezaré por comentarte que las tragedias nos acechan todo el tiempo. Siempre hay peligro de que ocurra un accidente porque todos somos propensos a cometer un error trágico, por exceso de confianza o negligencia.

Las tragedias son realistas porque son una representación de la vida, sus personajes y situaciones califican como “posibles y probables”.

Hay quienes las definen como un fenómeno catastrófico de efecto expansivo y quienes miden su magnitud por la cantidad de afectados que existen.

Pero la tragedia se refiere, más bien, a sucesos indeseables que pudieron ser evitados porque, de hecho, fueron advertidos, suceden a causa de decisiones temerarias, irresponsables, y/o negligentes, tomadas por alguien que se creyó invencible y/o infalible, que no vio, o no le importó, el peligro.

Por ejemplo: Las consecuencias de un temblor o un maremoto, son una desgracia, pero no necesariamente son una tragedia, en cambio, la explosión de una planta nuclear o el hundimiento de un barco y hasta un atropellamiento, penden entre la posibilidad de ser un accidente o una tragedia que depende de:

Las causas. Probabilidades de haber sido prevenido. La cantidad de personas que resultan afectadas.

Toda obra trágica comienza siempre con un “Presagio Funesto”, por ejemplo: Luna roja, lluvia de estrellas, tormenta, etc. El presagio representa que el peligro es evidente para todos.

La catástrofe, no sólo es evitable, sino previsible, fue advertida repetidas veces porque todos, excepto el héroe, vieron el riesgo y lo predijeron, pero las advertencias son siempre desoídas.

En la trama clásica, la historia siempre ocurre en las más altas esferas del poder político y económico. El protagonista suele ser alguien muy encumbrado puede ser un rey o un príncipe, admirado y considerado héroe, cuyo único defecto es su arrogancia, este defecto lo mantiene enceguecido, haciéndolo emprender actos muy osados, graves e imprudentes, sin percatarse del riesgo que corre y el peligro que genera para los demás. Él se siente por encima de todo y de todos, llega a tal punto que un día, comete una trasgresión muy, pero muy grande que se le conoce como el “Error Trágico”, “Pecado de Soberbia” o “Hybris”.

Antes de la catástrofe, el personaje suele darse cuenta, de repente, del daño terrible que va a provocar en el macro sus acciones y se horroriza a este momento se le llama “Toma de conciencia” o “Anagnórisis”, casi siempre intenta detener la oleada de las devastadoras consecuencias, pero, usualmente, es tarde y produce mucho sufrimiento, primeramente, a él mismo, después a los suyos y finalmente, el efecto puede crecer y trascender los límites de su entorno y afectar a comunidades, pueblos, regiones y hasta naciones enteras.

El Héroe es: Diestro, valiente, honorable, arrogante, soberbio e impulsivo.

En el conflicto: El protagonista desea la gloria de la hazaña, la gloria de la proeza, así como vencer los obstáculos para lograr lo imposible, también se rebela a ser y hacer lo que la ley, el destino o la naturaleza determina e intenta vencerlos.

Como ejemplo de Hybris, tenemos la fábula del “El hijo desobediente”, de José Rosas Moreno, que es, sin lugar a dudas, un buen ejemplo de la Hybris, Pecado de Soberbia y Error Trágico:

Te invito a leer la fábula.

El hijo desobediente,

en una selva sombría,

un nido en un árbol vi,

desde el nido, “pí, pí”

un pajarillo decía.

Su buen padre que lo oía,

“voy”, le dijo cariñoso,

“voy a, volar presuroso,

ricos granos a traerte;

espérame sin moverte,

y procura ser juicioso”

Al verle el nido dejar,

dijo el cándido polluelo:

“¡Cuál le envidio! ¡Cuánto anhelo!

¡El viento también cruzar!”

Quiso en el acto volar,

y el ala tendió imprudente,

más descendió de repente,

y horrible muerte encontró.

Siempre el cielo castigó,

al hijo desobediente.

Usualmente, la Anagnórisis del personaje suele provocar la catarsis del público, también conocido como “grito ahogado” porque se siente una combinación de horror y conmiseración que es la pena o dolor por el sufrimiento ajeno. Es ese el momento en que el espectador, entiende de golpe, la magnitud de la catástrofe que se avecina y el tamaño de la desgracia que se cierne sobre la cabeza del héroe y siente muchas emociones al mismo tiempo: se enoja, se horroriza, se conmueve y se frustra, todo al mismo tiempo.

Aunque siempre hay una catástrofe y un héroe que se enfrenta a fuerzas más poderosas, puede haber dos tipos de desenlace:

“De destrucción”, es el que casi todos conocemos es el clásico, más allá de la destrucción física del personaje; el personaje pierde eso que más valora: Su fama, su gloria y su condición de héroe.

“De sublimación”, es un final lleno de esperanza, júbilo y/o de una triste alegría, porque descubrimos que las motivaciones del personaje fueron, realmente, altruistas, y que sus acciones, en realidad nos salvan de una catástrofe mayor, por ejemplo: Jesús García, héroe de Nacozari.

A continuación, te invito a ver el siguiente video de una tragedia clásica de William Shakespeare, La tragedia de Julio César compuesta en 1599, inspirada en un tema histórico de la Antigua Roma: El asesinato de Julio César, un líder autoritario de aquella época.

La tragedia de Julio Cesar, de William Shakespeare.

Las escenas del video te sirven como ejemplo para que conozcas y reconozcas el estilo performativo más usual y clásico, en la representación escénica de una tragedia, es posible distinguir, por ejemplo, los tonos, intensidades y cadencias en las voces y los movimientos de los actores, los tipos de composición y ritmo coreográfico del tránsito escénico, gamas cromáticas en vestuarios, escenografías, maquillajes y decorados, tonos e intensidades de iluminación, estilo de las coloraturas sonoras en la musicalización y sonorización, etc.

Ahora observa el siguiente video:

Géneros dramáticos: Tragedia, comedia y tragicomedia.

En el video pudiste observar un resumen acerca de la tragedia, como género dramático complejo y milenario, así como las características generales de la tragedia, la descripción del protagonista y la definición de la catarsis.

La tragedia busca prevenir tragedias reales, mostrándonos los riesgos que corremos cuando nos sentimos infalibles o invencibles. Está dirigida a todas y todos, pero especialmente, para los poderosos, porque las Hybris de los poderosos afectan a más personas que las Hybris de la gente común.

Los autores aprovechan para abordar temas profundos como el destino, la libertad, la lealtad, el amor, el nacionalismo, la solidaridad y cualquier otro dilema ético o moral que pueda considerarse entre “los grandes problemas de la humanidad”.

Gracias a la tragedia, las grandes masas (la gente menos educada) tuvo acceso, en su momento, a conocer y reflexionar estos “grandes temas”, puestos ante ellos en un lenguaje relativamente cercano y, ejemplificado de tal manera, que les fueran más comprensibles.

Te invito a leer el monólogo de Segismundo. “La vida es sueño” de Pedro Calderón de la Barca.

El presente monólogo trata sobre la transformación, una sublimación del protagonista de “La vida es sueño”, quien pasa de ser un hombre atormentado a vivir en armonía.

SEGISMUNDO

Es verdad, pues: reprimamos

esta fiera condición,

esta furia, esta ambición,

por si alguna vez soñamos.

Y sí haremos, pues estamos

en mundo tan singular,

que el vivir sólo es soñar;

y la experiencia me enseña,

que el hombre que vive, sueña

lo que es, hasta despertar.

Sueña el rey que es rey, y vive

con este engaño mandando,

disponiendo y gobernando;

y este aplauso, que recibe

prestado, en el viento escribe

y en cenizas le convierte

la muerte (¡desdicha fuerte!):

¡que hay quien intente reinar

viendo que ha de despertar

en el sueño de la muerte!

Sueña el rico en su riqueza,

que más cuidados le ofrece;

sueña el pobre que padece

su miseria y su pobreza;

sueña el que a medrar empieza,

sueña el que afana y pretende,

sueña el que agravia y ofende,

y en el mundo, en conclusión,

todos sueñan lo que son,

aunque ninguno lo entiende.

Yo sueño que estoy aquí,

destas prisiones cargado;

y soñé que en otro estado

más lisonjero me vi.

¿Qué es la vida? un frenesí.

¿Qué es la vida? una ilusión,

una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño;

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.

Segismundo, príncipe ignorante de Polonia, desde bebé fue arrojado a una torre perdida en una barranca por su padre, el rey Basilio, cuando nació Segismundo su progenitor leyó los horóscopos que cuando ascendiera al poder se convertiría en el mayor tirano del mundo. Para evitar que se cumpliera esta profecía, Basilio lo mandó encerrar en la torre, donde creció como una bestia, educado por Clotaldo, el primer ministro del rey.

Cuando es adulto, para probarlo, Basilio lo saca de la torre narcotizado; cuando Segismundo despierta, y se ve en medio de los lujos del palacio, recibe la noticia de que es el príncipe heredero del trono de Polonia y que su vida en la torre era para evitar un mal hado. Segismundo se enfurece, arroja a un sirviente por la ventana, amenaza a su padre y a todos los que se encuentran alrededor suyo. Basilio decide narcotizarlo una vez más, cuando despierta una vez más Segismundo, se halla prisionero otra vez en la torre y le comenta a Clotaldo que no entiende lo que ha pasado, entonces, Clotaldo le sugiere que todo fue un sueño. Conmovido por esa experiencia, se suscita una transformación interna en Segismundo, se vuelve más reflexivo y sabio.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

GEOGRAFÍA

¿Qué nos motiva a vivir en un lugar?

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás los factores que propician la concentración y dispersión de la población.

En nuestra clase vamos a repasar como se distribuye y qué características tiene la población en los continentes, te invito a que tengas a la mano tu libro de texto de Geografía y tu Atlas de Geografía del Mundo.

¿Qué hacemos?

Para iniciar observa las siguientes imágenes, son de Australia.

Como vimos en clases pasadas de la ciudad de Sídney hay muchos edificios, pero también hay imágenes de lugares que no tienen esos edificios, teatros, puentes, ni tanta población.

Como también analizamos en las clases anteriores, la distribución de la población no es igual en todo el territorio de cada país. En parte depende de sus elementos naturales, como lo puedes leer en tu libro de texto en página 79.

“Los elementos naturales, el clima, el relieve y la distribución de los recursos naturales influyen en la distribución de la población en el mundo. Las regiones de climas templados usualmente concentran mayor número de habitantes; en contraste, las regiones con predominio de climas secos, polares o con relieve abrupto tienen menor concentración de población”.

Pero no eran los únicos, recuerda que otros elementos influyen en cómo se distribuye la población, como su historia, políticas y economía.

En la clase de hoy, vamos a profundizar sobre lo que hemos analizado acerca de qué influye para que la población se concentre en unos lugares y en otros esté dispersa dentro de un mismo país.

Para comprender mejor qué influye en la concentración y dispersión de la población de un país, analizaremos algunos ejemplos, ya que mencionamos la situación poblacional de Australia, comenzaremos por analizar algunas de las razones de por qué su población tiene esa distribución.

Para empezar, vamos a localizar Australia, observa el mapa que se encuentra en las páginas 72 y 73 del Atlas de Geografía del Mundo, con el número 190, en la leyenda nos indica que es Australia.

Como puedes ver en el mapa las ciudades más pobladas de este país se distribuyen a lo largo de la costa, más del 80% de la población vive en 5 ciudades: Perth, Adelaida, Melbourne, Sídney y Brisbane.

Vamos a analizar primero los factores naturales que han influido en esto.

Como puedes observar en el mapa de la página 55 de tu Atlas de Geografía del Mundo, son las regiones con climas templados, señalados en colores verdes, donde se asientan estas ciudades, en tanto que, en la región central que corresponde a clima seco desértico, no hay poblaciones numerosas, ésta la vemos en color naranja en el mapa.

Esta región australiana es la segunda más seca del mundo, después de la Antártida, como hemos visto, las temperaturas del desierto son extremas, durante el día mucho calor y durante la noche mucho frío.

El clima no es el único factor que influye en que la población elija un lugar para vivir, hay asentamientos de población donde el elemento clima no tiene gran influencia.

Continuemos con nuestro análisis.

Como podemos ver en el mapa de la página 35, estas ciudades australianas se han extendido en las llanuras, junto a las cordilleras y volcanes, donde tienen disponibilidad de agua.

Observa los mapas y podrás notar estas condiciones muy claramente, los colores amarillo y verde nos señalan las regiones más planas y se nota por dónde pasan los ríos.

Esto pasa por que el agua es vital, la usamos para todo, es preferible estar cerca de una fuente de agua que lejos de ella, por eso, las mayores concentraciones de población se asientan cercanas a ríos o lagos.

La influencia del relieve lo vimos en clases anteriores, como puedes ver en el mapa de la página 55, las ciudades se localizan en las llanuras, que son las regiones más planas, ya que es más fácil construir en los lugares planos que en los relieves inclinados. En el mapa se observan en color verde y amarillo.

Es en las llanuras donde se encuentran los suelos más fértiles, como lo pudiste ver, facilita las actividades agrícolas, importantes también para la población.

Acerca de los factores humanos que favorecen esta distribución, Australia fue colonia de Inglaterra y el gobierno en el siglo XVIII instaló granjas de su propiedad y envió a presos a trabajar allí para cumplir sus condenas, cuando terminaban de cumplir su condena, podían quedarse o volver a Inglaterra. La llegada de ingleses a Australia significó el desplazamiento de las poblaciones originales hacia las zonas centrales y del norte.

Las poblaciones nativas se desplazaron hacia la zona desértica (con color naranja y café) y de climas tropicales (señaladas en color rosa) en el centro y norte del país; esto implantó la creencia, para los ingleses que llegaban, que estas no eran regiones aptas para que ellos las habitaran, ya que se juntaban dos factores: la presencia de la población original y el clima. Esas fueron otras de las razones por las que se concentraron en las llanuras de la costa, con climas templados que además son más agradables para vivir.

Son muy claros los factores históricos, políticos y culturales que en este caso influyeron en la distribución de la población.

Al concentrarse la población en ciudades favorece que se construya infraestructura de caminos, carreteras, edificios, centros comerciales, lugares recreativos y se presten servicios educativos, de salud, de seguridad, financieros, entre otros; entonces, la presencia de actividades económicas es variada y la población tiene muchas opciones para emplearse en ellas, por lo que decide permanecer en las ciudades, o que la población que vive en otras regiones busque mudarse a una gran ciudad por las oportunidades económicas que ofrece.

En Australia la gente prefiere vivir en las grandes ciudades que mencionamos al inicio de la clase: Perth, Adelaida, Melbourne, Sídney y Brisbane, por cuestiones económicas. También la gente que migra de otros países hacia Australia, la gran mayoría, prefiere establecerse en una de estas grandes ciudades.

En el mapa no se muestran ciudades en la región del desierto, pero eso no quiere decir que no haya poblaciones, hay gente que vive en condiciones climáticas secas y con temperaturas extremas, en el desierto australiano la temperatura máxima puede llegar a 50°C y bajar hasta 0°C, es mucho calor y mucho frío en un mismo lugar, recuerda que mencionamos que el clima no es el único factor.

Te voy a mostrar un lugar australiano donde la gente ha elegido vivir sin importar las condiciones climáticas, su motivación para vivir ahí es otra.

La ciudad se llama Coober Pedy, está en la región desértica australiana, la población no es muy numerosa, son casi 2000 habitantes, pero si consideramos que las condiciones climáticas y de disponibilidad de agua no son favorables, es mucha gente.

La población se relaciona con factores económicos, se le conoce también como la capital mundial del ópalo, que es un mineral considerado como una piedra preciosa, de alto valor.

En Australia se extrae más del 90% del ópalo que se comercializa en el mundo, es por eso, que al encontrar ese mineral en la región se corrió la voz y comenzó a llegar la gente en busca de obtener beneficios económicos, sin importar las condiciones geográficas físicas.

Es una ciudad relativamente nueva, tiene 105 años, pero la gente que ha llegado y la que ya ha nacido ahí se ha adaptado al medio de manera impresionante, han aprovechado las minas, que han dejado de dar beneficio, para darles uso habitacional, comercial o recreativo.

Es impresionante cómo hacen en minas vacías sus casas, templos, centros comerciales y así se libran de sentir las temperaturas extremas.

Ahora tienes dos panoramas de los factores que influyen en la distribución de la población en Australia.

Pero eso pasa en todos los países, cada uno con sus particularidades geográficas, a veces hay un factor dominante de por qué la gente ha decido concentrarse en un lugar y no en otro, pero en general, se trata de una combinación de factores físicos y humanos.

Ahora vamos hacer el análisis de la distribución de la población de Brasil, primero vamos a ver dónde se localiza, observa el mapa que está en la página 72 de tu Atlas de Geografía, está indicado con el número 30 en la simbología.

Como puedes ver se encuentra en América del Sur.

Ahora veamos el siguiente mapa, en él se muestra cómo se distribuye la densidad de población, con colores rojo y naranja nos indican dónde se concentra la población, en tanto que con color amarillo se simbolizan las regiones donde la población es mínima.

La población se concentra en las costas, un poco como en Australia, pero en Brasil, la concentración y dispersión de la población se debe a otros factores.

En el mapa que se encuentra en la página 63, de tu Atlas de Geografía se observa que ocupa gran parte del territorio, se nota claramente con el color verde que le corresponde a la selva.

La existencia de la selva influye, pero no es determinante, tan es así que existe una ciudad con más de 2 millones de habitantes en la mitad de la selva, se llama Manaos, es un centro político y económico muy importante del país, en plena selva.

El calor debe ser intenso, porque el clima es tropical con lluvias todo el año, está con color rojo y lo puedes ver en la página 51 de tu Atlas de Geografía, es el mismo clima que hay en Sao Paulo y Río de Janeiro.

La diferencia está en que Sao Paulo y Río de Janeiro se localizan en la costa y la brisa marina ayuda a disipar el calor, mientras que en Manaos está rodeada completamente de selva, por lo que el calor y humedad son intensos.

Aunque Manaos es una ciudad muy poblada, no se compara con los más de 6 millones de personas que tiene Río de Janeiro y los 12 millones que tiene Sao Paulo. La concentración de la población será mayor si las condiciones son más favorables.

La gente vive en Manaos porque también existe una combinación de factores naturales y humanos. En su origen, la gente comenzó a llegar a Manaos para extraer y comercializar el caucho, que se obtiene de plantas que crecen de manera abundante en la selva Amazónica; el principal uso que se le dio, en esa época al caucho, fue en la fabricación de neumáticos o llantas y resultó ser un gran negocio, lo que hizo que mucha gente llegara al lugar.

Tan rica llegó a ser Manaos que tuvo antes que cualquier ciudad en Brasil, el mejor equipamiento en edificios, drenaje, energía eléctrica, transporte público, entretenimiento y más.

Para que te quede más claro te voy a explicar, si las plantas de donde se obtiene el caucho están en toda la selva, por qué no hay otras ciudades como Manaos. Esto se debe a la presencia de los ríos, puedes verlo en el mapa de la página 41 de tu Atlas de Geografía, que, en este caso particular, no sólo eran usados como fuente de abastecimiento de agua, además, por sus características, el río Negro y el río Amazonas son navegables y por ahí transportaban en barco el caucho hacia la desembocadura y luego a su venta a otros países.

Brasilia la capital, no está entre las tres ciudades más pobladas del país; en el mapa de la página 84, están representadas únicamente Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, esto es porque es una ciudad relativamente nueva que fue planeada para ser la capital del país.

Con esto quiero concluir y resaltar que los factores que hemos analizado no se presentan nunca de forma exclusiva o única, siempre se complementan.

Por lo que, para conocer por qué la población de un país o lugar se distribuye de una manera u otra, hay que investigar, en el caso de los factores naturales, cómo es su relieve, clima, suelo, vegetación y hasta su cercanía o lejanía del mar.

En el caso de los factores humanos, analizar su historia, política, economía y sociedad, para que en conjunto nos indiquen los motivos de la distribución de la población.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

