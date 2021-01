Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 25 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día lunes 25 de enero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

VALORES

“Misión: Viaje al universo de las emociones”

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderemos más sobre el Universo de las Emociones convirtiéndonos en astronautas para viajar en una nave al universo de las emociones.

¿Cómo puede hacerse eso? utilizando nuestro ingenio, creatividad e imaginación.

Nuestro viaje comenzará recorriendo las emociones básicas.

¿Cuáles son las emociones básicas de las que hemos hablado en Educación Socioemocional? Son el Miedo, Enojo, Alegría, Asco, Sorpresa y Tristeza.

Viajaremos por los planetas de las seis emociones básicas.

¿Y para qué nos servirá viajar al Universo de las emociones básicas?

Para conocer y entender mejor cada una de las emociones y cómo usarlas para llegar a un estado de bienestar.

Me emociona iniciar el viaje al Universo Emocional, ¿Qué les parece si ponemos manos a la obra?

Aquí tienes el mapa de la ruta que seguiremos.

Comenzaremos por la sorpresa, una de las emociones más olvidadas, pero también más importantes.

¿Qué vamos a hacer?

Realizaremos el primer viaje al Universo Emocional. La misión de los y las astronautas, es explorar para descubrir los secretos de los 6 planetas de las emociones. La primera parada será en el Planeta SORPRESA. Ya se encuentra lista la tripulación dentro de la nave y estamos a punto de iniciar la cuenta regresiva. Niñas y niños, ¿Me ayudan a realizar el conteo? recuerden que a lo largo de este viaje les narraré todo lo que ocurra en esta misión.

Video: Despegue de nave.

Tuvimos un despegue perfecto.

El primer planeta que exploraremos será el de la Sorpresa. Visitaremos primero este planeta porque, como pueden darse cuenta, la sorpresa es la emoción más cortita y da paso rápidamente a otra emoción.

La imagen del mapa nave llega al planeta…

¡Ay!

¿Estás bien? ¿Qué sucede? ¿Me escuchas?

Respira profundamente para regresar a la calma y vuelve a preguntar.

¿Puedes escucharme?

Solo fue un pequeño tropezón, este piso es muy irregular. Hay situaciones inesperadas y repentinas por todas partes.

¡Uyyy! algo se mueve.

¿Saben? el suelo en el planeta de la Sorpresa es muy especial, como si, en cuanto lo pisaras, desapareciera.

Justamente, estamos en el planeta de la sorpresa.

¿Y eso qué tiene que ver?

Que la sorpresa llega cuando vives algo que no esperabas, pero dura poquitito, como el piso Sorpresiano después da paso a otra cosa.

¿Puedes sentir otra cosa además de sorpresa?

Sí, por ejemplo, te encuentras con dos viejos amigos el mismo día, en horarios diferentes. Con uno disfrutaste de su compañía, entonces la emoción seguida a la sorpresa es la alegría; con el otro amigo tuviste una situación muy difícil, quizás una discusión o algo así, en este caso, siguiendo a la emoción de la sorpresa aparece la emoción del enojo o desagrado.

¡Vaya sorpresita para mí al caerme! nunca pensé perder el equilibrio al levantar una piedra e inmediatamente después me preocupé al sentir que mi casco se golpeó y podía haberse roto.

No se preocupen, todo está bien. Les cuento que en este planeta pasan cosas inesperadas todo el tiempo y no podemos evitar verlas.

Justamente para eso sirve la sorpresa, es como una alerta de que algo inesperado está sucediendo y nos prepara para recibirlo.

Para poder entender mejor a qué nos enfrentamos en el planeta de Sorpresa veamos la siguiente cápsula de Llama y Carola.

VIDEO:

Ya nos va quedando más claro de qué se trata esta emoción, suena a que nos sirve para aprender cosas nuevas, para conocer el mundo de lo inesperado.

Lo que hemos venido a aprender en este planeta es que la sorpresa nos sirve también para despertar la creatividad y el interés por las cosas nuevas.

La sorpresa inicia y desaparece rapidísimo, dando paso a otra emoción relacionada directamente con la situación que se presentó.

En un temblor, primero me sorprendo, dirijo mi atención hacia lo que está pasando, me pongo alerta; luego me da miedo porque me doy cuenta que está temblando y no sé qué pueda ocurrir.

La sorpresa llega y va, dejándonos después en una situación de malestar o de bienestar. Siento que esta sorpresita del gato, nos traerá bienestar.

Atención Tripulación vuelvan a tomar sus lugares pues vamos a continuar nuestro viaje.

En este momento estamos pasando por una situación inesperada, pues la nave está siendo golpeada por una lluvia de meteoritos que no esperábamos. Al parecer nuestra nave está presentando algunas fallas. La tripulación está muy confundida porque este desperfecto jamás se ensayó en los entrenamientos y las astronautas tienen muy pocos minutos para resolver la situación antes de que la nave pierda su potencia y nos quedemos flotando para siempre en el espacio. Estamos ante una situación de emergencia.

Esta es una situación inesperada, nos ha tomado por sorpresa, ahora debemos resolverla.

Aunque sentimos miedo, debemos intentar volver a la calma para pensar con claridad cuál es la mejor respuesta. La sorpresa nos ha ayudado a saber que algo inesperado pasaba, ahora el miedo puede ser nuestra protección.

¿Proseguiremos con el viaje?

¡Claro! el viaje al siguiente planeta, el planeta del enojo. Continuara…

ARTES

Componiendo el arte

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a combinar los elementos visuales como son la línea, punto, color, forma, textura, tamaños y cómo se pueden distribuir en un espacio bidimensional.

Conocerás la composición plástica bidimensional en diferentes obras artísticas.

¿Qué hacemos?

En el siguiente video se explica a que nos referimos con composición en las producciones bidimensionales.

Composición: Equilibrio y dinamismo.

Materiales a utilizar:

Hoja de papel o cartulina. Recortes de figuras geométricas de colores. Pegamento

Procedimiento:

Paso 1. Dividir la hoja en dos partes

Paso 2. Colocar y pegar 1 figura del mismo tamaño en cada lado.

El peso visual predomina a la derecha por lo que el elemento de la izquierda necesita otro elemento.

Paso 3. Pegar otra figura del lado izquierdo.

Hacer lo mismo con algunos recortes, algunos grandes y otros pequeños.

Actividad. “El oro del azur” de Joan Miró.

En esta imagen se puede observar el peso visual que tiene el punto, posicionándose a la derecha, y contrastando el color oscuro sobre el fondo claro.

Observa diversas imágenes que tienen en casa y observar el peso visual en cada una de ellas.

Joan Miró (1893-1983) El oro del azur (1967)[pintura] pág. 40 libro de texto SEP, tercer grado 2019.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3EAA.htm#page/40

El énfasis.

Otro elemento de la composición es el énfasis. Consiste en la manera en que se combinan elementos, enfocando la atención en una parte de la imagen haciendo uso del color o la luz.

Diego Velázquez (1599-1660) Las meninas o La familia de Felipe IV (fragmento) 1656,[pintura] pág. 56 libro de texto SEP, tercer grado 2019. Extraído de:

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3EAA.htm#page/56

Un ejemplo del énfasis se puede observar en la imagen de la pintura titulada “Las meninas” del pintor Diego Velázquez.

En esta pintura se representa el ambiente familiar de la realeza.

Como podrán observar existen varios personajes en la pintura.

Entre ellos las meninas, 2 damas de honor que se encuentran al lado de la niña.

Y el énfasis en esta pintura, se encuentra en la infanta Margarita, quien se destaca por la luz existente, llamando la atención y centrando la mirada en este personaje.

Este es un claro ejemplo del énfasis, en donde se ve el contraste entre la luz y la sombra.

Equilibrio Simétrico.

Observa el siguiente video.

Simetría en la composición. Recursos educativos digitales, Aprende 2.0

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/simetria-composicion-229.html

Palabras clave del video:

1. Proporción.

2. Correspondencia entre las partes.

3. Ejes compositivos.

La siguiente fotografía titulada “Entre el cielo y la tierra” es un ejemplo de la simetría en la imagen de los dos bailarines, quienes están en la misma posición.

Práctica el concepto de simetría con la siguiente actividad.

a) Soporte como hojas blancas o de color.

b) Pintura acrílica (rojo, azul y amarillo).

Paso 1. Colocar la hoja de forma horizontal.

Paso 2. Dividir la hoja por la mitad.

Paso 3. Vierte un chorro de pintura en un lado de la hoja.

Paso 4. Juntar el extremo de la hoja que no tiene pintura con la que sí tiene pintura.

Paso 5. Abrir la hoja y observar la composición.

Actividad. Equilibrio Asimétrico.

Observa la siguiente obra: El dormitorio de Vincent Van Gogh.

Vincent Van Gogh (1853-1890) El dormitorio (1888) [pintura] pág. 43, libro de texto SEP, tercer grado 2019. Extraído de:

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3EAA.htm#page/43

En esta imagen se observa que predomina la cama a la derecha, pero compensada por los elementos de la parte izquierda que hacen que esta obra esté en equilibrio asimétrico.

¿Dónde colocarías la cama en esta composición de tal manera que los pesos sean equilibrados?

Una vez que hayas colocado los recortes en el soporte, verifica si los pesos visuales están equilibrados.

Recapitulando lo aprendido:

Aprendimos, qué es una composición en producciones bidimensionales.

Aprendimos acerca del peso visual, el énfasis y el equilibrio, observando pinturas de diferentes artistas y realizamos ejercicios para comprenderlos mejor.

CIENCIAS NATURALES

“Necesidades básicas”

¿Qué vamos a aprender?

Estudiaremos las diferentes maneras en que los seres humanos transformamos el medio natural al obtener los recursos que nos permiten satisfacer nuestras necesidades básicas.

¿Ustedes saben cuáles son las necesidades básicas?

Las necesidades básicas son aquellas de las que depende la vida de las personas, es decir, son las necesidades que tiene una persona para mantenerse con vida de una forma satisfactoria y saludable.

Algunos ejemplos de estas necesidades básicas son:

Alimentación.

Protección.

Vestido.

Salud.

Descanso.

Afecto, entre otras.

Para satisfacer estas necesidades utilizamos los recursos naturales, que son el conjunto de recursos de la naturaleza que el ser humano aprovecha, ya sea en su estado natural como pueden ser:

El aire.

El suelo.

El agua.

El viento.

Las plantas.

Los animales.

O que pasan por un proceso de transformación, por ejemplo: Los productos derivados de la leche, como el queso, la crema, el yogur, también pienso que la ropa o el calzado son ejemplos de recursos que obtenemos de la naturaleza y que han sido transformados antes de llegar a nuestra casa.

Hay otros recursos naturales que los consumimos o utilizamos en una forma más directa, como muchas frutas, carnes, pescado o verduras. Incluso muchas personas utilizan leña para cocinar o calentar agua para sus diferentes actividades.

Los seres humanos necesitamos de los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades, y todo lo que usamos en la vida cotidiana, de alguna manera, viene de un recurso natural, por ejemplo, la ropa que usamos, los zapatos, los alimentos, entre otros.

¿Qué pasa con la ropa o parte del calzado que es de un material sintético? ¿También provienen de los recursos naturales?

También esos productos vienen de un recurso natural, por ejemplo, las suelas de muchos zapatos o la ropa de materiales sintéticos, se elaboran a partir de productos derivados del petróleo, que es un recurso natural, y que también se utiliza como combustible para los vehículos de los camiones que llevan esos productos de los lugares donde se producen, almacenan o cultivan, para que lleguen al mercado, a los almacenes o las tiendas para que los podamos conseguir y utilizar.

Muchas personas, sin embargo, utilizan los recursos de manera directa, por ejemplo, los campesinos utilizan los recursos de sus cosechas o los animales de sus granjas para la alimentación de su familia y otra parte la pueden vender, y con eso consiguen otros productos.

¿Qué hacemos?

Desafortunadamente, así es, porque cuando obtenemos los diferentes satisfactores de la naturaleza, siempre existe un impacto sobre ella, y este impacto es todavía mayor, cuando hacemos un uso excesivo de productos y por tanto de recursos naturales.

Además, al usar algunos productos o servicios, hay una generación de residuos, los cuales no desaparecen, sino que van sitios de recepción, que muchas de las veces no cuentan con las condiciones adecuadas para su manejo, lo que contribuye a la contaminación y deterioro del ambiente.

Por ello es recomendable hacer un uso adecuado de los diferentes recursos.

Por otro lado, al reflexionar y ser conscientes que nuestras actividades impactan el ambiente, podremos actuar con conocimiento, para que nuestra relación con el ambiente sea más amigable.

Por ello, es importante el contenido del video que veremos a continuación, y que nos permitirá profundizar en el tema de las necesidades básicas.

Estén atentos porque conoceremos cómo el uso de recursos, la generación de residuos y la contaminación atmosférica por las diferentes actividades industriales, de servicios y de transporte han generado graves problemas ambientales.

Video. Ciudades.

Y bien, ¿Qué te pareció el contenido del video?

¿Te imaginas cómo se impacta al resto de los seres vivos?

En él se muestran diferentes recursos que han sido aprovechados por los seres humanos para satisfacer sus necesidades básicas, además de cuál ha sido el impacto que este aprovechamiento ha tenido en el ambiente y la salud de las personas.

Por ello, y a partir de la información del video, ahora podemos reflexionar sobre, ¿Qué necesitamos para alimentarnos, vestirnos o protegernos, ¿Qué tan necesarios son y si realmente son imprescindibles para las personas?

Me parece una buena manera de conocer que muchas de las cosas que necesitamos dependen de un buen uso de los recursos naturales.

Qué les parece si en un primer ejercicio, hacemos una lista de lo que usamos a diario, los alimentos que consumimos regularmente y los relacionamos con los recursos naturales de donde provienen.

Los invito a que ustedes también en casa realicen esta actividad en su cuaderno. Este ejercicio viene en su libro de texto en la página 56 de su libro de Ciencias Naturales de 3º grado.

Mucho de lo que usamos, comemos o bebemos diariamente, así como los materiales con los que construimos nuestras viviendas, provienen de la naturaleza. Al obtenerlos y utilizarlos, se modifica el entorno natural de otros seres vivos que, al igual que nosotros, también dependen de ellos, por ejemplo, para obtener la madera se talan bosques y selvas, lo que ocasiona que las áreas verdes cambien, a veces de manera drástica, lo que ocasiona un gran desequilibrio ambiental.

Para contar con más información que nos ayude a reflexionar acerca de la manera en que aprovechamos los recursos para satisfacer nuestras necesidades y su origen, veamos el siguiente video, relacionado con los recursos energéticos.

Energía.

Es importante consumir solo lo necesario y evitar el consumo excesivo o el desperdicio de algunos productos o recursos, por ejemplo, la energía eléctrica, y con acciones sencillas como apagar las luces que no se utilicen o al salir de alguna habitación o desconectando aquellos aparatos que no utilicemos, podemos hacer mucho para utilizar responsablemente los recursos energéticos.

LENGUAJE

Te quiero decir lo que siento

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás e identificarás las características de los recursos literarios que se emplean en los poemas.

Los poemas expresan sentimientos, pero no sólo de amor entre parejas, sino también otros como la amistad, el miedo, la alegría y hasta la tristeza.

Revisa tu libro de español en la página 48, ahí puedes ver que nuestra nueva práctica social del lenguaje es compartir sentimientos a partir de la lectura de poemas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3ESA.htm?#page/48

Actividad 1

Empezamos por los sentimientos.

¿Qué sentimientos has experimentado?

Existen muchos sentimientos, tal vez unos los conozcas y otro no porque no los has experimentado. Para descubrir otros sentimientos que puedes tener, juega en casa con alguien de tu familia caras y gestos.

Para realizar la actividad, realiza fichas con algunos sentimientos, por ejemplo: alegría, angustia, aburrimiento, tristeza, miedo, ilusión, tranquilidad, envidia, sorpresa, celos, enojo y preocupación.

Cada uno de los jugadores irán tomando una tarjeta y va a actuar el sentimiento que diga ahí. Los otros tendrán que adivinar en un minuto cuál sentimiento es.

Actividad 2

Puede que aún no sepas identificar estos sentimientos totalmente. Para ello te propongo realizar la siguiente actividad con los mismos sentimientos de la actividad anterior, escoge al menos dos de ellos, y sobre los mismos pregúntate lo siguiente: si fueras una fruta, ¿Cuál serías? ¿Y si fueras un animal? y ¿Qué color representaría este sentimiento?

Mira la siguiente tabla, la cual puedes tomar como ejemplo para poder realizar la actividad.

Sentimiento Si fuera fruta sería Si fuera animal sería Si fuera color sería Alegría Sandía Cacatúa Amarillo tranquilidad Durazno Búho Azul claro

Más tarde, puedes preguntarle a alguien de su casa y comparar sus respuestas con las tuyas. Así conocerás más sobre los sentimientos.

¿Qué hacemos?

Ahora hablemos de los poemas. En la literatura se pueden escribir textos en prosa o en forma de poesía. La diferencia es que los poemas son medidos, no se escriben “de corrido”, sino que cada renglón, que en este caso se llama verso, está medido, y no llenan todo el renglón.

Muchos versos, además, utilizan la rima, o sea que los sonidos de sus últimas sílabas suenan igual o muy parecido.

Los poemas tienen ritmo, por lo que muchos se convierten también en canciones. Y otra cosa muy importante es la que venimos trabajando desde el principio de la sesión: la expresión de sentimientos. Los sentimientos no son buenos ni malos, existen por algo y todos los experimentamos alguna vez. La poesía nos ayuda a compartirlos, a desahogarnos y a hacer que los que los lean puedan llegar a comprender “qué se siente” cuando vivimos cada uno de ellos.

Te voy a compartir dos poemas para que los disfrutes. Los poemas son para leerse y disfrutarse; son como música para los oídos.

El primero es un fragmento de un poema que se llama Mi abuela es un canto, y fue escrito por María Esther Pérez Feria.

Lee con atención y disfruta.

¿Pudiste identificar de qué habla el poema? ¿Qué te hizo sentir, recordar?

Ahora lee este otro poema que se llama La Matraca Traca y fue escrito por Gilda Rincón.

https://historico.conaliteg.gob.mx/H1982P3ES105.htm?#page/24

¿De qué habla el poema? ¿Qué te hizo sentir, recordar?

Veamos que más nos dice el libro de texto de Lengua Materna, en la página 49, lee y contesta lo que se te pide.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3ESA.htm?#page/49

Si te acuerdas de algún poema en especial que hayas recitado en tu escuela o en un festival, o de algún arrullo o canción que te cantaban cuando eras chico, escríbelo por favor.

Puedes compartir tus ideas con la gente de tu casa. Pregúntales las mismas cosas que se te piden en el libro, a ver si ellos se acuerdan de algo diferente. Puedes añadir sus recuerdos o poemas a tu cuaderno.

En las próximas sesiones continuarás leyendo, analizando y disfrutando poemas; por el momento sigue recordando poemas que para ti hayan sido significativos, y si te encuentras algunos en tu casa, léelos en voz alta y trata de identificar el sentimiento que te ocasionan.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

